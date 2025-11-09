OKR 워크플로우를 기반으로 구축된 상위 3대 프로젝트 관리 소프트웨어

60% 이상의 기업이 한 달에 최소 두 번 이상 OKR을 점검합니다. 하지만 정말 충분할까요? 매일 목표를 확인하는 것은 오히려 업무 속도를 늦출 수 있지만, 몇 주 동안 방치하면 방향을 잃기 쉽습니다.

바로 그 이유로 OKR 워크플로우를 기반으로 구축된 프로젝트 관리 소프트웨어가 중요합니다. 이는 우리가 설정한 목표와 달력을 채우는 일 사이의 가교 역할을 합니다.

이 글에서는 OKR과 프로젝트 관리를 결합함으로써 팀이 집중력을 유지하고, 진행 상황을 명확히 측정하며, 의미 있는 결과로 나아가는 데 어떻게 도움이 되는지 살펴보겠습니다.

⭐ 기능 템플릿 목표는 흐트러지기 마련입니다. 하지만 제대로 추적한다면 이야기가 달라집니다. ClickUp의 OKR 프레임워크 템플릿이 가진 장점은 바로 단순함에 있습니다. 이 템플릿은 서로 다른 팀 간에 공통된 언어를 만들어 줍니다. 따라서 신제품 출시, 캠페인 플랜, 고객 경험 개선 등 어떤 작업을 하든 모든 구성원이 자신의 노력이 큰 그림에 어떻게 기여하는지 명확히 이해할 수 있습니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp OKR 프레임워크 템플릿으로 측정 가능한 핵심 결과(Key Results)를 포함한 명확한 목표를 설정하여 팀의 책임감을 유지하세요.

OKR 워크플로우를 기반으로 구축된 상위 3개 프로젝트 관리 소프트웨어 한눈에 보기

사용하기 쉬운 최고의 프로젝트 관리 tools를 키 기능, 추가 기능, 가격, 사용자 평가를 기준으로 비교하여 적합한 도구를 선택할 수 있도록 도와드립니다.

마지막 열을 제거하고 장단점을 하나로 통합한 수정된 테이블입니다:

tool 가장 적합한 대상 키 기능 장점과 단점 가격* ClickUp 목표와 키 결과를 일 업무에 연결하는 AI 기반 프로젝트 관리 작업과 연결되어 진행 상황을 자동 업데이트하는 목표, OKR 가시성을 위한 맞춤형 대시보드, OKR 제안 및 자동 요약 기능을 제공하는 ClickUp Brain 장점: 문서, 작업, 목표를 위한 올인원 작업 공간. 강력한 템플릿과 유연한 보기. 수동 업데이트를 줄여주는 유용한 AI 단점: 최상의 결과를 위해서는 신중한 설정과 명명 규칙이 필요하며, 일부 고급 옵션은 익히는 데 시간이 걸림 Free 플랜; 기업용 맞춤 설정 Weekdone 간편한 주간 점검과 팀 진행 상황 파악이 가능한 분기별 OKR 회사, 팀, 개인 간 시각화된 OKR 계층 구조와 연계성, 주간 플랜 보고서 및 자동화 알림, 펄스 설문, 1:1 면담, 참여도 향상을 위한 피드백 tools. 전략적 목표를 시각화하는 전략 맵, 이니셔티브 및 점검과 함께 OKR을 보여주는 KPI 보드, 1:1 미팅, 성과 평가, 펄스 조사, 성과에 대한 칭찬 기능으로 성과 맥락을 파악하세요. 무료; 맞춤형 가격 Perdoo OKR을 KPI 성과 지표와 연결하고, 지속적으로 업데이트되는 전략 지도와 연결하세요 전략적 목표를 시각화하는 전략 지도, 이니셔티브와 점검을 포함한 OKR과 연계된 KPI 보드, 성과 맥락을 위한 1:1 미팅, 리뷰, 펄스, 쿠도스 장점: 전략, KPI, OKR 간 명확한 연결고리, 전사적 정렬을 위한 우수한 구조, 유용한 알림 및 보고 단점: 기둥, KPI, OKR 모델링 시 학습 곡선 존재, 대규모 조직의 경우 역할 및 권한 조정에 시간 소요 가능 Free; 사용자당 월 $7.90부터 시작

ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법 저희 편집팀 팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 설명입니다.

OKR 워크플로우를 기반으로 구축된 프로젝트 관리 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 할까요?

많은 팀이 OKR 프레임워크를 도입할 때 최고의 의도로 시작하지만, 첫 분기 이후에도 이를 꾸준히 유지하는 것은 종종 어려운 일로 드러납니다. 산업과 크기를 막론하고 대부분의 기업들이 OKR을 제도화하려 시도했지만, 이를 지속하는 데 어려움을 겪었습니다.

바로 여기에 적합한 프로젝트 관리 소프트웨어 선택이 중요합니다. 올바른 tool은 OKR을 단순한 목표가 아닌 실행 가능한 것으로 만들어 프로젝트, 작업, 일상적인 진행과 직접 연결합니다. 다음 요소들이 갖춰져 있는지 확인하세요:

목표와 핵심 결과(OKR)의 명확한 생성 및 연결된 기능을 지원합니다.

리더십, 팀, 개인 간에 걸쳐 계층적 연계성을 지원합니다.

간결한 대시보드와 시각적 진행 막대로 실시간 진행을 추적하세요

공유 스페이스, 업데이트, 피드백 루프를 통한 협업을 활성화하세요

Microsoft Teams와 같은 tools와 원활하게 통합하고, 독특한 워크플로우에 대한 맞춤형 설정을 제공합니다.

📖 추천 자료: 무료 다중 프로젝트 추적 템플릿

OKR 워크플로우를 기반으로 구축된 최고의 프로젝트 관리 소프트웨어 3선

일부 tools는 OKR 지원을 표방하지만 그 효과는 한도입니다. 이로 인해 팀은 스프레드시트, 채팅, 작업 보드 사이에서 갈팡질팡하게 되며, 결국 tool 과잉 현상을 초래합니다.

여기서 살펴볼 세 가지 프로젝트 및 작업 관리 소프트웨어는 프로젝트 관리와 OKR 워크플로우를 진정으로 결합하여, 목표가 이를 추진하는 일상 일과와 지속적으로 연결되도록 합니다.

ClickUp (AI 기반 프로젝트 관리 및 협업에 최적)

전략 문서를 업로드하면 ClickUp Brain이 제안하는 비즈니스 우선순위에 부합하는 OKR을 획득하세요

거대하고 영감을 주는 OKR과 이를 실제로 완료됨으로 만드는 일 사이의 간극을 메우는 데 있어, ClickUp은 조용히 두각을 나타냅니다.

세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로서 모든 업무 앱, 데이터 및 워크플로우를 하나로 모아 일 분산 양식을 완전히 제거합니다. 이를 통해 100% 맥락을 제공하고 인간과 에이전트가 함께 작업할 수 있는 단일 공간을 제공합니다.

다른 tools들은 목표 목록 작성이나 대시보드 구축에 그칠 수 있지만, ClickUp은 기존 일과 목표를 연결하여 목표를 지속적으로 활성화합니다. 분기 단위로만 OKR을 유지해 온 팀에게 이는 마침내 합리적인 리듬을 찾은 듯한 느낌을 줄 수 있습니다.

ClickUp 대시보드로 실시간 가시성과 책임성 확보

OKR이 설정되면 세부적인 내부 및 외부 보고를 위한 맞춤형 ClickUp 대시보드를 생성할 수 있습니다. 개별 목표나 OKR 전용 대시보드를 만들거나, 회사 전체의 모든 목표를 추적하는 통합 대시보드를 구축할 수 있습니다.

예시 영업 팀의 관리자의 경우, 대시보드에 분기별 영업 OKR, 파이프라인 현황, 개인 성과 관리가 표시될 수 있습니다. 거래가 진행됨에 따라 대시보드는 자동으로 업데이트됩니다. 분기 말까지 미루지 않고 즉시 지원이 필요한 영역을 파악할 수 있습니다.

OKR 동향을 추적할 수 있는 카드도 생성할 수 있습니다. 도움이 될 만한 몇 가지를 소개합니다:

텍스트 카드: 텍스트 카드를 사용하여 OKR 동향, 주간 업데이트 및 장애 요소를 노트하세요.

계산 카드 : 진행 중인 목표, 키 결과, 완료됨 목표의 수를 추적하세요

포트폴리오 카드 : 전체 OKR 진행의 개요 보기를 얻으세요

파이/막대 차트 카드 : 담당자, 부서 또는 기타 범주별로 OKR 진행을 시각화하세요.

작업 목록 카드 : OKR 작업 및 목록의 필터링된 보기를 빠르게 확인하세요 OKR 작업 및 목록의 필터링된 보기를 빠르게 확인하세요

또한 카드 데이터(PDF, CSV 등)를 손쉽게 내보내 ClickUp 외부 이해관계자와 OKR 업데이트를 공유할 수 있습니다.

🎥 처음 맞춤형 대시보드를 만들려는 프로젝트 관리자이신가요? 여기에서 확인해 보세요:

📖 함께 읽기: 목표 달성을 위한 최고의 목표 설정 도서

ClickUp Brain으로 AI 기반 OKR 및 보고 기능을 경험하세요

ClickUp Brain으로 팀을 위한 주간 진행 상황, 위험 요소, 주요 성과 요약 보고서를 작성하세요

ClickUp의 차별점은 ClickUp Brain을 통한 AI 활용으로 OKR을 더 쉽게 모양내고 관리할 수 있게 한다는 점입니다.

기존 전략 문서나 회의 노트를 스캔하여 우선순위에 부합하는 주제를 추출함으로써 OKR을 제안하세요

자체적으로 진행 보고서를 생성하여 순조롭게 진행 중인 사항과 주의가 필요한 사항을 강조하세요.

다음 단계를 추천하고, 키 결과와 연결된 기한이 지난 작업에 대해 팀에게 부드럽게 알림.

ClickUp Brain을 사용하는 프로젝트 관리 팀은 주당 약 1.1일의 시간을 절약하고 일을 3배 더 빠르게 완료합니다. 이는 끝없는 업데이트 회의에 앉아 있는 대신 목표에 한 걸음 더 다가갈 수 있는 시간입니다.

ClickUp Brain을 통해 필요한 모든 정보를 즉시 확인하고, 생태계 내 데이터 기반의 AI 지원 인사이트를 얻으세요

📌 예시: 제품 팀이 연간 로드맵을 업로드한다고 가정해 보세요. ClickUp Brain은 "이탈률 10% 감소"나 "3분기까지 모바일 앱 v2 출시"와 같은 OKR을 제안할 수 있으며, 권장 KR과 연결된 작업도 함께 제시합니다. 분기가 진행됨에 따라 Brain은 팀을 위해 매주 간략한 요약 보고서를 생성하여 정확히 어느 부분이 계획대로 진행되고 있으며 어디에 주의를 기울여야 하는지 보여줍니다.

보너스: ClickUp에서 OKR 워크플로우를 구성하는 방법 ClickUp의 계층적 구조화된 접근 방식은 목표를 쉽게 정렬하고, 진행을 추적하며, 모든 구성원의 책임을 유지할 수 있도록 합니다. 모든 목표와 OKR을 위한 단일 스페이스를 생성하여 책임감과 투명성을 위한 통합된 장소를 제공합니다.

전사적, 부서별, 분기별 또는 지역별 목표 및 OKR을 위한 폴더 생성을 권장합니다. 비즈니스 상황에 따라 조합이 이상적인 해결책이 될 수 있습니다.

생성하는 목록은 폴더 구성에 의존합니다. 예시: 지역별 목표 및 OKR 폴더에는 각 지역별 목록이 포함될 수 있습니다. 다음으로 각 목표 또는 OKR마다 하나의 작업을 생성하세요. 이렇게 하면 추적이 간편해지고 프로젝트 관련 모든 논의가 한곳에 집중되어 지연과 맥락 누락을 최소화할 수 있습니다.

빠른 접근을 위해 계층 구조 구성 방식에 따라 OKR 스페이스, 폴더 또는 목록에 문서 보기를 생성할 수 있습니다. 이 문서에서 전략적 회의 아젠다를 관리하고 노트를 실행 가능한 작업으로 전환하세요.

다양한 팀을 위한 협업 및 맞춤형 기능이 포함된 ClickUp

ClickUp은 유연성을 위해 설계되었습니다. 목표에 댓글을 남기고, 실시간으로 업데이트를 공유하며, Microsoft Teams나 Slack 같은 tools과 연결할 수 있습니다. 또한 ClickUp은 프로젝트 관리 워크플로우에 내장된 ClickUp 채팅 기능을 제공합니다.

ClickUp 채팅으로 작업 공간에서 동료 및 팀과 비동기적으로 소통하세요

이러한 유연성이 산업 전반에 미치는 영향은 다음과 같습니다:

스타트업: 창업자는 제품, 영업 팀, 마케팅 목표를 한 공간에서 조정하면서 투자자에게 실질적인 진행을 보여줄 수 있습니다.

에이전시: 클라이언트 목표가 결과물과 직접 연결되며, 진행 보고서를 자동으로 공유할 수 있습니다.

기업용: 전사적 OKR이 부서와 개인 단위로 하향 적용되어 모든 구성원의 목표 정렬을 유지합니다.

💡 프로 팁: ClickUp을 Google Workspace나 Zapier 같은 tools와 연동해 보세요. 예시: Google Forms의 웨비나 가입 정보를 키 결과(Key Result)와 연결된 ClickUp 작업으로 바로 연결할 수 있습니다. 그러면 수동으로 번호를 입력할 필요 없이 대시보드가 즉시 업데이트됩니다.

ClickUp 템플릿으로 OKR 플랜을 손쉽게 수립하세요

무료 템플릿 받기 ClickUp의 OKR 프레임워크 템플릿으로 기존 일에 명확성을 더하세요

목표 설정은 한 가지입니다. 혼란스러운 일상 업무 속에서도 모두가 목표와 연결되도록 하는 것은 또 다른 과제입니다. 바로 여기서 ClickUp의 OKR 프레임워크 템플릿이 그 가치를 입증합니다. 팀원들이 복잡함 대신 동기부여가 되는 방식으로 목표를 정의하고 진행 상황을 확인할 수 있는 공유 스페이스를 제공합니다.

진정한 값은 종종 모호하게 느껴지는 일에 체계성을 부여하는 데 있습니다. 빠르게 성장하는 스타트업을 운영하든, 기업 내 대규모 팀을 이끌든, 이 템플릿은 모든 구성원이 자신의 일이 큰 그림과 어떻게 연결되는지 인지하도록 합니다.

ClickUp의 최고의 기능

팀이 실제 일과 연결된 명확한 목표와 측정 가능한 키 결과를 수립할 수 있도록 지원합니다.

시각적 대시보드와 맞춤형 보기로 실시간 진행 추적 제공자

공유된 목표와 업데이트를 통해 부서 간 협업을 활성화하세요

다양한 워크플로우에 맞춰 조정 가능한 필드, 상태, 템플릿을 통한 맞춤형 설정을 지원합니다.

Microsoft Teams, Google Workspace, Slack과 같은 tools과 원활하게 연동되는 목표 추적 앱으로도 활용 가능합니다.

ClickUp의 한도

처음에는 다양한 기능 때문에 부담스러울 수 있습니다

최대 값을 얻으려면 지속적인 설정 및 업데이트가 필요합니다

고급 맞춤형은 신규 사용자가 익히는 데 추가 시간이 필요할 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

여러 우선순위를 관리하는 데 왜 탁월한가요?

몇 가지 핵심 성과 목표(OKR)에 업무를 집중시킨 후, 실시간 대시보드와 브레인 요약에서 진행 상황을 한눈에 확인하세요. 우선순위가 변경될 때도 전략적 목표를 놓치지 않고 쉽게 재조정할 수 있습니다.

사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하나요?

이 G2 리뷰는 다음을 강조했습니다:

ClickUp은 작업 관리, 문서화, 협업을 한곳에서 통합합니다. 개발자로서 저는 이 도구의 높은 커스터마이징성을 특히 좋아합니다 – 스프린트 설정, 버그 추적, 백로그 관리가 손쉽게 가능합니다. GitHub, Slack 및 기타 개발 tools와의 연동으로 모든 작업이 유기적으로 연결됩니다.

ClickUp은 작업 관리, 문서화, 협업을 한곳에서 통합합니다. 개발자로서 저는 이 소프트웨어의 높은 커스터마이징 가능성을 매우 좋아합니다. 스프린트 설정, 버그 추적, 백로그 관리 등을 손쉽게 할 수 있죠. GitHub, Slack 및 기타 개발 tools와의 연동으로 모든 작업이 유기적으로 연결됩니다.

👀 재미있는 사실: OKR은 1970년대 앤디 그로브가 이끄는 인텔에서 탄생했습니다. 그는 피터 드러커의 "목표 관리(Management by Objectives)"를 발전시켜 목표와 키 결과(Objectives and Key Results)로 정립했습니다.

Weekdone을 통해

야심 찬 OKR을 설정했지만 몇 주 후면 아무도 더 이상 확인하지 않는다는 사실을 깨달은 적이 있나요? 이는 OKR이 스프레드시트에 묻혀버리고, 분주한 분기말 검토 때만 업데이트되기 때문입니다.

Weekdone은 바로 이 단절을 해결하려 합니다. OKR을 주간 점검 및 진행 상황 업데이트와 연계함으로써 일상 일 속에서도 목표를 가시적이고 의미 있게 유지합니다.

이 플랫폼은 팀이 정기적으로 성찰하고, 성과나 장애 요소를 공유하며, 방향이 벗어날 때 재조정하도록 유도합니다. 가볍고 일관되며 전략을 최우선으로 유지하도록 설계되었습니다.

Weekdone의 주요 기능

회사, 팀, 개인 목표가 어떻게 연결되는지 보여주는 시각적 OKR 계층 구조 트리를 제공합니다.

주간 플랜과 업데이트를 분기별 오브젝트에 직접 연결된 진행을 이루세요

내장된 템플릿과 진행 알림으로 주간 상태 보고서를 자동화하세요

펄스 설문조사, 1:1 면담, 피드백 인정과 같은 직원 참여 tools 제공

Slack, Microsoft Teams, Google 스프레드시트, Jira와의 통합을 지원하여 원활한 워크플로우를 구현하세요.

Weekdone의 한도

Free Plan은 최대 3명의 사용자만 지원하므로, 시작 단계의 대규모 팀에게는 제한적입니다.

지원 없이 설정 및 온보딩은 복잡하게 느껴질 수 있으며, 특히 처음 OKR을 사용하는 사용자에게 더욱 그렇습니다.

Microsoft Teams와 같은 일부 통합 기능은 동기화를 유지하기 위해 자주 재로그인이 필요합니다.

Weekdone 가격 정책

최대 3명의 사용자는 무료

맞춤형 가격 책정

위크던(Weekdone) 평가 및 리뷰

G2 : 4.1/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (60개 이상의 리뷰)

여러 우선순위를 관리하는 데 왜 탁월한가요?

주간 단위의 리듬은 분기별 목표를 충실히 수행하면서 당장 해야 할 일을 선택하도록 돕습니다. 간결한 진행 상황 확인은 불필요한 상태 노이즈를 줄이고 여러 우선순위가 동일한 결과물을 향해 나아가도록 합니다.

사용자들이 Weekdone에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰는 다음을 지원합니다:

Weekdone은 OKR 최고의 실행 방식을 기반으로 하여 개인 목표를 회사 목표와 연계합니다. 목표 생성 시 사용자는 노력을 효율화하기 위한 목표 지도 작성하도록 권장됩니다. *

Weekdone은 OKR 최고의 실행 방식을 기반으로 하여 개인 목표를 회사 목표와 연계합니다. 목표 생성 시 사용자는 노력을 효율화하기 위해 목표 지도 작성하도록 권장됩니다. *

👀 재미있는 사실: Google에서는 OKR을 0.0–1.0 척도로 평가하며, "적정 수준"은 약 0.6~0.7입니다. 따라서 팀은 무리하지 않으면서도 도전할 수 있습니다.

3. Perdoo (OKR과 KPI, 그리고 살아있는 전략 지도(Living Strategy Map)를 연결하는 데 최적)

via Perdoo

OKR을 도입한 기업의 98%가 목표와 성과가 더 명확해졌다고 말합니다. 명확성을 원하신다면, Perdoo가 그 약속을 일상적인 실천으로 바꿔드립니다.

Perdoo는 전략, OKR, KPI를 하나의 캔버스에 통합하여 지원합니다. 명확한 전략 지도, 간편한 진행 상황 점검, 그리고 모든 구성원이 일관성을 유지할 수 있는 안정적인 리듬을 제공합니다.

이 소프트웨어는 높은 수준의 비전과 일상적인 실행 사이의 간극을 메워 팀원들이 자신의 일이 어떻게 더 큰 목표에 기여하는지 항상 확인할 수 있도록 합니다.

Perdoo의 주요 기능

전략적 목표, OKR, 측정 가능한 KPI를 한눈에 연결하는 시각적 전략 지도와 KPI 보드

OKR과 KPI를 병렬로 추적한 후, 이니셔티브를 연결하여 프로젝트 진행이 회사 목표에 반영되도록 하세요.

주간 점검, 1:1 미팅, 피드백, 그리고 칭찬을 통해 추진력과 팀 참여도를 꾸준히 유지하세요.

정체된 키 결과를 강조하고 팀이 적시에 조정할 수 있도록 지원하는 보고서 및 알림 기능

Slack, Microsoft Teams, Google 스프레드시트, Zapier 연동 및 맞춤형 데이터 흐름을 위한 API 지원

Perdoo의 한도

신규 사용자는 전략 기둥, OKR 및 KPI를 어떻게 구성할지 결정할 때 학습 곡선을 경험할 수 있습니다.

일부 워크플로우는 목표를 업데이트하거나 복잡한 계획을 확장할 때 경직된 느낌이 들 수 있습니다

대규모 조직의 경우 처음 설정 시 역할 및 권한 부여에 각별한 주의가 필요할 수 있습니다.

Perdoo 가격 정책

Free

프리미엄 : 사용자당 월 $7.90

Supreme: 사용자당 월 $9.68

여러 우선순위를 관리하는 데 왜 탁월한가요?

OKR 옆에 KPI를 표시하면 우선순위가 충돌할 때 선택이 용이해집니다. 전략 지도는 모든 팀이 현재 작업이 장기 목표를 어떻게 연결하는지 인지하도록 합니다.

Perdoo 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (490개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (70개 이상의 리뷰)

사용자들이 Perdoo에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서 확인된 내용:

Perdoo는 팀 간 목표와 핵심 성과(OKR)를 설정, 추적, 연계하기 위한 명확하고 체계적인 플랫폼을 제공합니다. 직관적인 인터페이스로 진행 상황을 시각화하고 책임감을 고취하며 모두가 공유 목표에 집중할 수 있도록 지원합니다.

Perdoo는 팀 간 목표와 핵심 성과(OKR)를 설정, 추적, 연계하기 위한 명확하고 체계적인 플랫폼을 제공합니다. 직관적인 인터페이스로 진행 상황을 쉽게 시각화하고, 책임감을 고취하며, 모두가 공유 목표에 집중할 수 있도록 지원합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 관리자의 53%는 과거 예시를 근거로 프로젝트를 성공이라고 판단합니다. 이는 아이디어를 촉발할 수 있지만, 목표 정렬과 혁신에는 위험합니다. 지난번에 효과가 있었던 방법이 새로운 목표, 다른 팀, 변화하는 시장에 맞지 않을 수 있습니다. 명확한 정의가 없으면 사람들은 추측하게 되고, 성공은 주관적이 되며, 결과는 달라집니다. ClickUp Goals로 함께 성공의 기준을 정의하세요. 목표를 하위 작업과 체크리스트로 분할하고, 마일스톤을 설정하며, 추적 가능한 보기를 통해 모두가 과거의 성과가 아닌 동일한 목표를 향해 나아갈 수 있도록 합니다.

📖 함께 읽기: 목표 설정과 생산성 향상을 위한 AI 활용법

OKR 추적 소프트웨어에 대한 더 많은 옵션을 원하신다면, 다음 세 가지 주목할 만한 솔루션을 소개합니다.

1. monday.com

OKR 워크플로우를 기반으로 구축되어 소규모 보드에서 전체 업무 hub까지 확장 가능한 프로젝트 관리 소프트웨어를 원하신다면, monday.com이 유연한 대시보드, 간편한 자동화, AI 도우미를 제공하여 목표와 핵심 성과가 일상적인 프로젝트 관리와 지속적으로 연결되도록 합니다.

2. Hive

차분하고 명확한 AI 기반 프로젝트 실행을 목표로 한다면, Hive를 통해 OKR을 작업으로 전환하고, 검토를 위한 일을 배분하며, 한 곳에서 프로젝트 진행 상황을 추적하여 팀이 불필요한 소음 없이 일관성을 유지할 수 있습니다.

📖 함께 읽기: 프로젝트 관리를 위한 Hive 대안

3. Wrike

마케팅, 제품, 영업 팀이 하나의 타임라인을 공유하는 제품 출시를 상상해 보세요. 접수된 요청은 체계적인 작업으로 전환되고, 검수 자료는 명확한 승인 절차를 거치며, 작업량 보기를 통해 누가 용량이 있는지 한눈에 파악할 수 있습니다.

목표와 핵심 성과 지표를 위한 사용자 지정 필드를 통해 Wrike는 연결된 작업을 전략적 목표에 연결하고 여러 팀에 걸친 실시간 진행 상황을 확인할 수 있게 합니다.

🧠 알고 계셨나요? Microsoft는 2021년 Ally.io를 인수하며 OKR 스페이스 시장에 진출했고, 이후 Viva Goals를 출시해 OKR을 Microsoft Teams에 통합하여 일상적으로 활용할 수 있게 했습니다.

여러 우선순위를 효과적으로 관리하는 방법 (팁 + 최고의 실행 방식)

모든 일이 급박하게 느껴질 때, 중요한 것에 집중하는 것이 도움이 됩니다. 훌륭한 프로젝트 관리 tool을 활용해 여러 프로젝트와 실행 항목들을 관리하는 방법을 소개합니다.

✅ 한 가지 목표에 집중하며 한 주를 시작하고, 그 키 결과를 이룰 세 가지 작은 작업을 선택하세요

✅ 새로운 일이 발생하면 중요도와 긴급도에 따라 분류하세요. 미뤄도 되는 일은 일정 조정하고, 다른 사람이 맡을 수 있는 일은 위임하며, 나머지는 정중히 거절하여 전략적 목표에 집중하세요.

✅ 인당 진행 중인 일에 소량의 상한선을 설정하고, 새로운 작업을 시작하기 전에 기존 작업을 완료하며, 장애 요소를 조기에 파악하세요. 진행 중인 작업이 적을수록 프로젝트 진행이 더 차분하고 빠르게 이루어집니다.

✅ 하나의 공유 보기와 직관적인 진행률 막대로 진행 상황을 가시화하세요. 실시간 진행 상황은 팀의 목표 일치를 돕고 감정적 논의가 아닌 사실에 기반한 대화를 유지합니다.

✅ 집중 시간을 보호하기 위해 조용한 시간을 블록하고 메시지를 일괄 처리하세요; 긴 상태 회의 대신 짧은 체크인을 활용하여 주의가 목표와 키 결과들에 머물도록 하세요

✅ 주 2회 성과 점검 및 재설정: OKR 진행 업데이트, 우선순위 조정, 미뤄도 될 좋은 아이디어를 위한 '하지 않을 일 목록' 관리, 그리고 작은 성과를 축하하며 추진력을 유지하세요.

👀 알고 계셨나요? 포레스터 리서치에 따르면, ClickUp을 사용한 조직들은 3년 기간 동안 약 384%의 투자 수익률(ROI)을 달성했습니다. 이 조직들은 ClickUp으로 가능해지거나 개선된 프로젝트를 통해 약 390만 달러의 증분 수익을 창출했습니다.

ClickUp을 사용하면 OKR을 완벽하게 달성하세요

이 가이드에서 꼭 기억해야 할 점은 목표는 일과 연결될 때만 의미가 있다는 것입니다. 우리는 최고의 OKR 소프트웨어를 선택할 때 고려해야 할 키 요소를 검토하고 다양한 프로젝트 관리 tools가 각기 뛰어난 부분을 파악했습니다.

Weekdone은 OKR을 주간 대화에 지속적으로 반영합니다. Perdoo는 OKR을 KPI 현황과 명확한 전략 지도와 연결합니다. ClickUp은 조금 다른 방식을 취합니다.

이 성과 관리 플랫폼은 플랜과 Doing 사이의 간극을 메웁니다. 목표는 작업과 함께 관리되며, 대시보드는 실시간 진행 상황을 보여줍니다. ClickUp Brain은 전략 문서에서 OKR을 제안하고 업데이트 초안을 작성해 주므로, 상태 확인에 시간을 낭비하지 않고 업무 추진에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

창업자와 관리자에게 ClickUp은 목표 설정부터 완료됨까지 가장 완료하는 것이 완료하는 과정처럼 느껴집니다. ✨

전략 실행 및 전략적 계획 수립에서 최고의 OKR 소프트웨어 tools는 현대적인 OKR 플랫폼을 통해 OKR 추적, 목표 설정 및 OKR 프로세스를 지원하여 프로젝트 실행을 주도하고 집중력을 유지합니다.

목표 정렬을 보장하고 개인 및 팀 목표를 연결하며, 자동화된 진행 상황 업데이트를 제공하고 비즈니스 성공을 위한 성과 평가를 지원합니다. 강력한 OKR 기능, 목표 추적 및 즉시 사용 가능한 OKR 템플릿을 통해 애자일 팀은 목표 설정 프로세스를 간소화하면서 성장에 맞춰 정렬 상태를 유지합니다.

지금 바로 ClickUp에 가입하여 체험해 보세요!