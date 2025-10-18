UX 디자인을 간소화하는 무료 Miro 사용자 흐름 템플릿

한 제품 팀은 신규 가입 절차가 제대로 일하지 않는 이유를 몇 주 동안 논의했습니다.

양식은 단순해 보였고, 문구는 명확했으며, 버튼은 사용자가 원하는 위치에 정확히 배치되었습니다.

하지만 고객이 실제로 취하는 단계를 지도해 보니 문제가 드러났습니다: 여정에 불필요한 클릭이 너무 많아 사용자들이 중간에 이탈하고 있었던 것입니다. 🫤

입력부터 결정적 순간까지, Miro 사용자 흐름 템플릿은 모든 것을 시각적으로 구성하여 장애물을 쉽게 파악하고 직관적인 경험을 설계할 수 있도록 합니다.

지금 바로 사용 가능한 최고의 템플릿 몇 가지를 살펴보겠습니다.

게다가 프로세스 효율성과 팀 협업을 높여주는 훌륭한 ClickUp 템플릿들도 살펴보겠습니다. 🤩

주요 사용자 흐름 템플릿 한눈에 보기

최고의 Miro 및 ClickUp 사용자 흐름 템플릿 요약 테이블은 다음과 같습니다:

Miro 사용자 흐름 템플릿이란 무엇인가요?

Miro 사용자 흐름 템플릿은 디지털 제품이나 서비스 내에서 사용자가 특정 작업을 수행하거나 목표를 달성하기 위해 거치는 단계의 순서를 시각적으로 지도하고, 다이어그램으로 표현하며, 문서화하는 프레임워크입니다.

UX 및 사용자 팀들이 사용자 경로, 결정 지점, 상호작용을 시각화하여 협업으로 사용자 경험을 설계, 검토, 최적화할 수 있도록 지원합니다.

🧠 재미있는 사실: '사용자 경험 (UX)'이라는 용어는 1993년 애플에서 일하던 도널드 노먼이 처음 제안했으며, 이는 디자인의 초점이 미학에서 사용자 중심의 기능성으로 전환되는 중요한 전환점을 의미합니다.

좋은 Miro 사용자 흐름 템플릿의 조건은 무엇인가요?

우수한 Miro 사용자 흐름 예시에서 주목해야 할 사항은 다음과 같습니다:

각 사용자 단계, 결정 지점 및 결과에 대한 명확한 시각화

다양한 사용 사례와 제품 목표에 맞게 쉽게 맞춤형 하세요

시작과 끝이 명확히 표시된 논리적인 구성 으로 입력부터 이탈까지

표준화된 흐름차트 기호 사용 (시작/종료: 타원형, 작업: 직사각형, 결정: 다이아몬드형, 흐름 방향: 화살표)

동료 피드백, 코멘트, 비동기적 팀 의견을 위한 협업 기능

사용자 및 비즈니스 목표에 집중하여 흐름을 목표 지향적이고 사용자 중심적으로 유지하세요.

🔍 알고 계셨나요? 1980년대 그래픽 사용자 인터페이스 (GUI)는 정적인 미학에서 상호작용 경험으로 초점을 전환하며 디자인에 혁명을 일으켰습니다. 이는 현대 UX 디자인의 토대를 마련했습니다.

5가지 Miro 사용자 흐름 템플릿

다음은 활용 가능한 Miro 템플릿입니다:

1. Miro 사용자 흐름 템플릿

Miro 제공

Miro 사용자 흐름 템플릿은 입력부터 결정 및 결과까지 단계별로 사용자 여정을 매핑하는 데 팀을 지원합니다. 내장된 모양, 커넥터 및 협업 tools를 통해 제품과의 사용자 상호작용을 간소화하고 개선이 필요한 영역을 식별합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

사전 제작된 모양과 커넥터를 활용하여 체계적인 사용자 흐름 예시를 디자인하세요

무한한 캔버스에서 복잡한 다단계 여정 지도를 작성하세요

실시간 댓글, 멘션, 공동 편집으로 협업을 간소화하세요

흐름을 제품 브리프, 연구 종합 보고서 또는 회의 노트에 연결하여 맥락을 제공하세요

사용자 흐름 다이어그램의 '프레젠테이션' 모드로 이해관계자에게 사용자 경로를 원활하게 제시하세요.

📌 적합한 대상: 온보딩 흐름을 만드는 UX 디자이너, 탐색 경로를 개선하는 제품 관리자, 사용자 상호작용을 위한 명확한 시각적 청사진이 필요한 개발자.

📖 추천 자료: 사용자 경험 향상을 위한 UX 리서치 방법론

2. Miro UI 플로우차트 템플릿

Miro 제공

Miro UI 플로우차트 템플릿은 팀이 디지털 제품의 구조와 탐색 방식을 지도하는 데 도움을 줍니다. 화면, 동작, 결정 지점을 시각화하여 사용자 친화적인 인터페이스를 설계하고 개발 시작 전에 탐색상의 문제점을 발견하기 쉽게 합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

사전 구축된 UI 요소와 커넥터로 직관적인 제품 흐름을 설계하세요

화면 간 이동 경로를 시각화하여 사용성 문제를 조기에 발견하세요

관리자, 로그인 사용자 또는 고객 보기를 위한 그룹화된 섹션으로 복잡한 흐름을 체계화하세요.

관계자에게 단계별 안내로 명확하게 흐름을 제시하세요

📌 적합 대상: 앱 인터페이스 구축을 위한 UX 전략을 수립하는 UX/UI 디자이너, 네비게이션 로직을 테스트하는 제품 관리자, 흐름을 기능 디자인으로 구현하는 개발자.

🧠 재미있는 사실: 1955년 산업공학자 헨리 드레이퍼스는 Designing for People을 출간하며 제품 개발에서 인간 중심 디자인의 중요성을 강조했습니다.

3. Miro 화면 흐름 템플릿

Miro 제공

Miro 화면 흐름 템플릿은 팀이 사용자가 앱이나 웹사이트를 화면별로 어떻게 이동하는지 지도하는 데 도움을 줍니다.

이 와이어프레임 템플릿은 Miro 보드에서 와이어프레임을 순차적으로 배치하고 탐색 경로로 연결합니다. 이를 통해 개발 전 디자인 논리를 검증하고 막다른 길을 식별하며 사용자 여정을 세밀하게 다듬는 작업이 용이해집니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

화면을 화살표로 연결하여 사용자 행동과 전환을 명확하게 보여주세요

가입, 로그인, 검색, 프로필 관리에 대한 상세한 흐름을 지도하세요

디자이너, 제품 관리자, 개발자와 실시간 협업하여 신속한 피드백을 받으세요

📌 적합 대상: UX 디자이너(레이아웃 논리 테스트), 제품 매니저(네비게이션 흐름 검토), 개발자(화면 전환이 요구사항과 일치하는지 확인).

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 24%는 반복적인 작업이 더 의미 있는 일을 하는 데 방해가 된다고 답했으며, 또 다른 24%는 자신의 역량이 제대로 활용되지 않는다고 느꼈습니다. 이는 거의 절반에 가까운 근로자가 창의적으로 블록되고 제대로 평가받지 못한다고 느끼는 것입니다. 💔 ClickUp은 설정하기 쉬운 AI 에이전트를 통해 반복 작업을 트리거 기반으로 자동화하여 고효율 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다. 예시: 작업이 완료됨으로 표시되면, ClickUp의 AI 에이전트가 자동으로 다음 단계를 할당하거나, 알림을 발송하거나, 프로젝트 상태를 업데이트하여 수동 후속 작업을 덜어줍니다. 💫 실제 결과: STANLEY Security는 ClickUp의 맞춤형 리포팅 tools로 보고서 작성 시간을 50% 이상 단축했습니다. 이를 통해 팀은 형식에 덜 투자하고 예측에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 되었습니다.

4. Miro 맞춤형 고객 여정 템플릿

via Miro

Miro 고객 여정 템플릿은 고객이 제품이나 서비스와 접촉하는 모든 지점을 시각화하는 데 도움을 줍니다. 다양한 단계, 목표, 문제점을 지도하여 개선 기회를 쉽게 파악하고 고객 요구사항을 중심으로 여러 팀을 조정할 수 있습니다.

마케팅, 영업 팀, 제품, 지원팀이 동일한 사용자 경험 지도에서 일할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

여러 단계와 채널에 걸쳐 고객과의 상호작용을 종단간으로 계획하세요

시각적 요소와 스티커 메모로 사용자 목표, 불편 사항, 감정을 포착하세요

구조화된 스윔레인으로 여정 활동을 체계화하여 더 정밀한 분석을 수행하세요

고객 데이터를 실행 가능한 형태로 전환하는 명확한 시각적 표현으로 여정을 제시하세요

📌 적합 대상: 캠페인 개선을 진행 중인 마케팅 팀, 고객 요구에 맞춰 기능을 조정하는 제품 관리자, 전반적인 경험을 개선하는 CX 전문가.

🔍 알고 계셨나요? 2008년 개발된 사용자 경험 설문지 (UEQ)는 디지털 제품의 사용자 경험 품질을 평가하는 데 널리 사용되는 tool입니다.

5. Miro 흐름 다이어그램 템플릿

via Miro

Miro 플로우 다이어그램 템플릿은 모든 단계를 시각적으로 지도하여 복잡한 프로세스를 단순화합니다. 시스템, 워크플로우 또는 의사 결정 과정을 문서화하는 것이 중요하지 않습니다. 이 플로우차트 소프트웨어는 모호성을 줄이기 위한 명확한 구조를 제공합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

결정, 작업, 연결선과 같은 표준화된 모양을 사용하여 프로세스 흐름을 생성하세요

의존성과 순서를 시각화하여 병목 현상을 조기에 발견하세요

명확성과 일관성을 위해 텍스트, 색상, 라벨로 흐름을 맞춤형으로 설정하세요

📌 적합 대상: 운영을 간소화하는 비즈니스 분석가, 워크플로우를 지도하는 프로젝트 관리자, 시스템 논리를 명확히 하는 개발자.

🔍 알고 계셨나요? 1947년 미국 기계공학회(ASME) 는 길브레스의 일을 바탕으로 한 공정 흐름도 표준 기호를 채택했으며, 이는 현대 공정 흐름 및 UX 다이어그램 관례의 기초를 마련했습니다.

Miro를 이용한 사용자 흐름 설계의 한도

Miro에는 워크플로우 효율성과 팀 경험에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 한도가 있습니다. 반드시 피해야 할 몇 가지를 살펴보겠습니다:

대용량 또는 복잡한 보드에서, 특히 기능이 많은 콘텐츠의 경우 성능 저하가 발생할 수 있으며, 이는 실시간 협업과 반복 작업을 방해할 수 있습니다

기능 과잉 은 비기술 팀 회원에게 부담을 주어 온보딩 및 기본 사용을 더 어렵게 만들 수 있습니다

모양 한도 (보드당 6,000개 심볼 등)으로 인해 대규모 사용자 흐름도나 플로우차트의 확장성이 제한됩니다

탐색 및 선택 방식의 특이점 (드래그 선택 vs. 오브젝트 이동)은 빈번한 실수로 인한 편집을 유발하고 사용자에게 불편을 초래할 수 있습니다

구조화되지 않은 보드 구성은 *작업 공간을 복잡하게 만듭니다. 보드를 폴더나 하위 프로젝트로 정리하는 것이 번거롭기 때문입니다

고급 그래픽 디자인 기능이 부족하여*, 미묘한 시각적 요소나 고충실도 디자인 일에는 적합하지 않습니다

대체 사용자 흐름 템플릿

ClickUp은 프로젝트 관리, 문서, 팀 커뮤니케이션을 하나의 플랫폼에 통합한 일을 위한 모든 것 앱으로, 차세대 AI 자동화 및 검색 기술로 가속화됩니다.

사용자 추적 소프트웨어가 제공하는 우수한 템플릿 몇 가지는 다음과 같습니다:

1. ClickUp 사용자 흐름 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사용자 흐름 템플릿을 활용하여 원활한 사용자 경험을 창출하고 문제점을 파악하세요

ClickUp 사용자 흐름 템플릿을 사용하면 제품, 웹사이트 또는 서비스를 통해 사용자가 이동하는 방식을 쉽게 시각화할 수 있습니다. 입력부터 결정 및 행동에 이르기까지, 이 템플릿은 사용자 여정을 문서화하고 최적화하는 데 도움이 됩니다. 또한 ClickUp 화이트보드에 구축되어 있으므로 흐름을 작업, 피드백 및 프로젝트 실행과 직접 연결할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

여러 화면과 사용자 선택을 지도하여 웹 디자인 워크플로우의 마찰 지점을 파악하세요

라벨, 텍스트, 색상으로 흐름을 맞춤형으로 설정하여 빠른 인식과 정렬을 실현하세요

전문적이고 완성도 높은 사용자 흐름을 이해관계자와 공유하여 구축 전에 디자인 결정 사항을 조율하세요

📌 적합 대상: 온보딩 경험을 설계하는 제품 관리자, 사용자 여정을 검증하는 UX 디자이너, 전환 깔때기를 지도하는 마케팅 팀.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 화이트보드를 사용하면 사용자 여정을 스케치하고, 결정 지점을 지도하며, 팀과 실시간으로 모든 단계를 시각적으로 연결할 수 있습니다. 또한 AI 기반 이미지 생성 기능을 통해 외부 시각화 tools 없이도 추상적인 개념이나 화면을 즉시 구현할 수 있습니다. 👇🏼

2. ClickUp 프로세스 흐름 차트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로세스 흐름 차트 템플릿으로 일상 프로세스의 시각적 다이어그램을 생성하세요

ClickUp 프로세스 플로우 차트 템플릿은 복잡한 워크플로우를 명확한 단계별 시각 자료로 분해하는 데 도움을 줍니다. 채용 파이프라인, 승인 프로세스, 팀 간 업무 인계를 지도할 수 있습니다. 단순히 작업과 결과를 보여주는 대신, 역할별로 작업을 체계화합니다. 이를 통해 채용 관리자, 채용 담당자, 지원자 또는 기타 팀 구성원 간 책임을 한눈에 파악할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

스윔레인으로 프로세스를 구성하여 서로 다른 역할이나 팀 간 책임 소재를 명확히 하세요

순차적 단계뿐만 아니라 이해관계자 간 병렬 작업과 교차점을 추적하세요

거절, 승인 또는 점검 경로를 추가하여 플랜대로 진행되지 않을 때 발생하는 상황을 시각화하세요

단일 흐름에서 의사 결정 및 커뮤니케이션 접점을 모두 문서화하세요

📌 적합 대상: 채용 단계를 표준화하는 HR 팀, 프로세스 준수를 보장하는 운영 리더, 그리고 크로스-기능 팀.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp Brain은 UX 디자인 워크플로우를 간소화하는 데 도움을 주는 AI 기반 프로젝트 관리자입니다. ClickUp Brain에게 사용자 흐름에 대한 실행 가능한 개선 사항을 제안해 달라고 요청하세요 예를 들어, 사용자 흐름을 지도할 때 다음과 같은 질문을 할 수 있습니다: 최신 UX 연구를 바탕으로 결제 프로세스 사용자 흐름 생성

이 랜딩 페이지 흐름에 대한 개선 사항을 제안하여 이탈률을 줄이세요

새로운 온보딩 흐름 구현을 위한 작업 목록 작성 이 AI tool은 기존 작업, 문서 및 워크플로우를 분석한 후 몇 초 만에 실행 가능한 권장 사항을 제공합니다.

3. ClickUp 데이터 흐름도 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 데이터 흐름도 템플릿으로 데이터 흐름을 매핑하고 사용자 행동, 데이터 소스 및 목적지를 파악하세요

ClickUp 데이터 흐름도 템플릿은 정보가 시스템을 어떻게 이동하는지 시각화하는 데 도움을 줍니다. 데이터 입력, 저장소, 출력에 집중하여 시스템 설계자, 개발자, 분석가에게 필수 tool입니다. 프로세스 심볼, 데이터 저장소, 외부 엔티티를 통해 정보가 생성, 변환, 공유되는 방식을 체계적으로 시각화할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

DFD 표기법(엔티티, 프로세스, 데이터 저장소, 흐름)을 표준화하여 다이어그램을 누구나 이해할 수 있게 유지하세요

시스템 구현 전에 중복, 비효율성 또는 누락된 연결을 발견하세요

비즈니스 팀과 기술 팀을 연결하는 방식으로 데이터 이동을 문서화하세요

📌 적합 대상: 데이터 아키텍처를 문서화하는 시스템 분석가, 통합을 설계하는 개발자, 애플리케이션 간 정보 이동 방식을 명확히 하는 비즈니스 팀.

4. ClickUp 개념도 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 컨셉 맵 템플릿의 드래그 앤 드롭 인터페이스로 컨셉 맵을 생성하세요

ClickUp 개념도 템플릿으로 아이디어를 포착하고, 체계화하며, 연결하세요.

이 플로우차트 템플릿은 핵심 개념에서 시작하여 하위 개념으로 브랜치하고, 이를 아이디어 및 결과물과 연결된 상태로 유지할 수 있게 합니다. 이는 브레인스토밍, 지식 매핑, 추상적이거나 복잡한 주제 탐구에 특히 효과적입니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

중심 개념으로 시작하여 하위 개념, 아이디어, 결과로 브랜치하여 비선형적 사고를 구현하세요

라벨이 지정된 커넥터(예: '이끌다', '~용이다', '~될 수 있다')로 관계를 시각화하여 의미를 포착하세요

추상적인 브레인스토밍 세션을 행동을 촉발하는 명확한 시각적 지도で 전환하세요

명확성과 맥락을 위해 노드와 커넥터를 색상과 라벨로 맞춤형으로 설정하세요

📌 적합 대상: 개념을 설명하는 교육자, 기능을 브레인스토밍하는 제품 팀, 지식 영역을 지도하는 사용자 연구원, 아이디어를 결과와 연결하는 전략가.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 마인드 맵으로 아이디어를 역동적인 시각적 워크플로우로 전환하세요. 사용자 여정을 신속하게 지도하고, 대체 흐름을 브레인스토밍하거나, 단일 인터랙티브 스페이스에서 디자인 요소를 연결하세요. 각 노드는 실행 가능한 작업으로 전환하거나 문서에 연결된 작업으로 할당할 수 있어 협업이 원활해집니다. ClickUp 마인드 맵으로 아이디어와 워크플로우를 시각화하세요

5. ClickUp 고객 여정 지도 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 고객 여정 지도 템플릿으로 고객 여정 내 접점과 마찰 지점을 파악하세요

ClickUp 고객 여정 지도 템플릿은 고객의 시각에서 제품이나 서비스를 바라볼 수 있도록 도와줍니다. 전체 여정을 인지, 고려, 전환 단계로 세분화하세요. 각 단계에서 고객이 무엇을 하고, 느끼며, 경험하는지도 추적할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

조화된 액션, 접점, 경험을 통해 고객 여정을 명확한 단계로 시각화하세요

맞춤형 고객 감정을 포착하여 마찰 지점과 만족스러운 순간을 찾아내세요

소유권을 할당하여 여정의 모든 단계에 책임 있는 팀 리더가 지정되도록 하세요

📌 적합 대상: 캠페인 개선을 위한 마케팅 팀, 고객 만족도 향상을 위한 CX 리더, 실제 사용자 요구에 맞춰 기능을 조정하는 제품 팀.

6. ClickUp 스윔레인 프로세스 지도 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 스윔레인 프로세스 맵 템플릿으로 프로세스를 시각화하고 프로젝트를 제때 완료하세요

ClickUp 스윔레인 프로세스 지도 템플릿은 복잡한 크로스-기능 프로세스를 명확하게 보여줍니다. 각 역할, 부서 또는 이해관계자별로 책임을 '레인'으로 분리하여 누가 무엇을 담당하는지, 작업이 팀 간에 어떻게 이동하는지, 병목 현상이 발생할 수 있는 지점을 쉽게 파악할 수 있게 합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

각 단계별 담당 팀 또는 역할을 명확히 표시하기 위해 프로세스를 스윔레인으로 분할하세요

작업 인계 과정을 지도하여 지연, 중복 또는 의사소통 오류 위험을 노출하세요

팀이나 부서 간 일의 흐름을 추적하여 비효율성을 파악하세요

📌 적합 대상: 운영 팀, 프로젝트 관리자, 인사(HR) 온보딩 프로세스, 부서 간 협업 프로젝트, 그리고 여러 단계의 인수인계가 필요한 모든 워크플로우.

📖 추천 읽기: 최고의 Miro 대안 및 경쟁사

7. ClickUp UML 활동 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp UML 활동 템플릿으로 모든 프로세스에 대한 활동을 설계하세요

ClickUp UML 액티비티 템플릿은 소프트웨어 또는 비즈니스 프로세스에서 상세한 워크플로우와 제어 흐름 논리를 지도하는 데 도움을 줍니다. 단순한 플로우차트와 달리, 이 템플릿은 통합 모델링 언어(UML)에서 정의된 대로 조건 경로, 루프, 동시 작업 및 전환을 포착할 수 있습니다.

또한 ClickUp 화이트보드에 내장되어 있으므로, 이 다이어그램을 전체 프로젝트 플랜에 삽입하고 작업과 연결하여 모든 구성원이 동일한 페이지에 머물 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

복잡한 사용자 행동 표현: 분기, 합류, 결정 브랜치, 병렬 흐름, 오브젝트 흐름

기술 팀(개발자, 아키텍트)과 비기술 이해관계자 모두에게 익숙한 공식적인 구조를 사용하세요

사용 사례나 기능을 세부 활동 단계로 분해하여 숨겨진 논리나 경계 사례를 발견하세요

📌 적합 대상: 사용 사례 워크플로우를 문서화하는 소프트웨어 아키텍트 및 개발 전 행동 모델링을 수행하는 엔지니어링 팀.

🚀 ClickUp의 차별화된 장점: ClickUp Brain MAX는 AI 프로젝트 관리를 한 단계 업그레이드하여 UX 디자이너가 정적인 흐름을 실행 가능한 최적화된 워크플로로 전환할 수 있도록 지원합니다. 단순한 작업 생성 이상의 기능을 제공합니다: 디자인을 분석하고 개선점을 제안하며, 발생하기 전에 병목 현상을 예측합니다. ClickUp Brain MAX로 통합된 AI 작업 공간을 경험하세요 다음과 같은 용도로 활용하세요: 음성 인식 기술: 말한 아이디어를 즉시 작업, 댓글 또는 노트로 변환하세요

AI 확산 관리: 여러 대규모 언어 모델(LLM)을 하나의 tool로 통합하세요 여러 대규모 언어 모델(LLM)을 하나의 tool로 통합하세요

워크플로우 최적화: 흐름에 대한 심층 분석을 통해 개선점, 대체 경로 또는 잠재적 병목 현상에 대한 통찰력을 얻으세요.

8. ClickUp UX 로드맵 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp UX 로드맵 템플릿으로 시간에 따른 제품 진행 상황을 시각화하세요.

ClickUp UX 로드맵 템플릿은 UX 디자인 프로세스를 플랜하고 시각화하며 시간 경과에 따라 추적하는 데 도움을 줍니다. 새로운 것을 구축하든 기존 제품을 개선하든, 이 템플릿은 장기적인 UX 목표를 명확하게 제시합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

사용자 연구를 수행하여 아이디어와 비즈니스 목표를 일치시키고, 중요한 일에 집중하세요.

열림 , 완료됨 등의 단계로 진행 상황을 추적하여 모든 UX 작업을 모니터링하세요

브레인스토밍을 위한 화이트보드 뷰와 온보딩을 위한 시작 가이드를 포함한 다양한 보기로 플랜하고 아이디어를 구상하세요.

📌 적합 대상: 향후 UX 일을 위한 공유 기준이 필요한 UX 디자이너, 제품 팀, 리더십, 그리고 부서 간 이해관계자들.

9. ClickUp 사용성 테스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사용성 테스트 템플릿으로 사용자 테스트 세션을 플랜하고 체계화하세요.

ClickUp 사용성 테스트 템플릿은 사용성 테스트를 플랜하고, 체계화하며, 실행할 수 있는 스페이스를 제공합니다. 이를 통해 실제 사용자가 제품과 어떻게 상호작용하는지, 그리고 어떤 부분에서 어려움을 겪는지 파악하여 정보에 기반한 개선을 도모할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

목표, 작업, 결과, 참가자, 노트 필드를 활용하여 사용자 테스트 세션을 상세히 플랜하세요.

사용성 테스트 예시와 피드백을 사용자 지정 필드로 분류하여 이해관계자가 중요한 사항에 대한 가시성을 확보할 수 있도록 지원하세요.

여러 ClickUp 뷰 (화이트보드, 목록, 간트, 달력, 작업량 등)를 전환하며 팀의 사고 및 작업 방식에 최적화하세요.

📌 적합 대상: 사용자 상호작용에서 직접 얻은 명확하고 실행 가능한 사용성 인사이트를 원하는 UX/UI 팀, 제품 디자이너, 비즈니스 분석가.

AccuWeather의 제품 매니저인 Bazza Gilbert가 ClickUp에 대해 이렇게 말합니다:

ClickUp은 비동기적 협업을 훨씬 더 간단하고 효과적으로 만들었습니다. 목표와 결과를 개요화하고 구조화할 수 있는 프레임워크를 구축함으로써, 원격 팀은 기대치를 이해하고 유연하게 상태 업데이트를 제공할 수 있습니다. 화이트보드로 브레인스토밍하기 쉽고, 우선순위 재조정하기 쉽고, 참조 이미지 등을 추가하는 것도 모두 매우 유연합니다.*

ClickUp은 비동기적 협업을 훨씬 더 간단하고 효과적으로 만들었습니다. 목표와 결과를 개요화하고 구조화할 수 있는 프레임워크를 구축함으로써, 원격 팀은 기대치를 이해하고 유연하게 상태 업데이트를 제공할 수 있습니다. 화이트보드로 브레인스토밍하기 쉽고, 우선순위 재조정하기 쉽고, 참조 이미지 등을 추가하는 것도 모두 매우 유연합니다.*

ClickUp으로 흐름을 디자인하세요

사용자 흐름은 개인이 제품과 상호작용하는 방식을 좌우합니다. Miro 사용자 흐름 템플릿과 같은 tools은 여정을 스케치하고 마찰 지점을 조기에 발견하는 데 탁월합니다.

하지만 일을 위한 모든 것 앱 ClickUp을 사용하면 이러한 흐름을 실제 프로젝트로 전환할 수 있습니다.

아이디어를 작업으로 분할하고, 팀원에게 할당하며, 대시보드로 진행을 추적하고, 실시간 협업까지 가능하게 합니다. 지도와 관리가 만나는 곳, 훌륭한 UX 플랜이 탁월한 사용자 경험으로 거듭나는 공간입니다.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅