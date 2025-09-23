ChatGPT Voice vs. Whisper AI: 키 차이점 설명

AI 혁신의 선두주자인 OpenAI는 인간과 컴퓨터의 상호작용을 변화시키는 tools를 꾸준히 제공해 왔습니다.

ChatGPT 음성 모드와 Whisper AI는 동일한 회사에서 개발되었지만, 음성 처리를 서로 다른 접근 방식으로 해결합니다.

전자는 실시간 대화를 가능하게 하는 반면, 후자는 오디오를 텍스트로 변환하는 자동 음성 인식 모델입니다.

이 ChatGPT Voice vs. Whisper AI 가이드를 통해 두 기술의 차별화된 기능을 분석하고, 각각의 기술이 현대적인 음성 기반 워크플로우에 어떻게 적용되는지 살펴보겠습니다.

추가 혜택으로, 저희가 내부적으로 즐겨찾는 또 다른 tool을 추천합니다. 이 tool은 녹취록을 실행 가능한 작업으로 변환해 줍니다.

ChatGPT 음성 모드란 무엇인가요?

via ChatGPT

ChatGPT 음성 모드는 실시간으로 AI 챗봇과 대화할 수 있게 해주는 ChatGPT 기능입니다. 핸즈프리 상호작용을 통해 다른 앱을 사용하거나 휴대폰 화면이 잠긴 상태에서도 백그라운드에서 음성 대화를 계속할 수 있습니다.

질문에 대한 빠른 답변을 얻거나 아이디어를 브레인스토밍하거나, 단순히 자연스러운 대화 형식으로 주제에 대해 배우는 데 활용하세요.

Voice는 수십 개 이상의 언어를 지원하며 9가지의 독특한 출력 음성을 제공합니다.

ChatGPT 음성 모드 기능

음성 모드는 기존의 텍스트 음성 변환(TTS) 챗봇에서 대화형이며 감정 인식이 가능한 상호작용으로 전환됩니다. 이를 차별화하는 주요 기능은 다음과 같습니다.

기능 #1: 중단 처리

ChatGPT의 고급 음성 모드는 응답 중에도 대화를 중단할 경우 중간에 조정할 수 있습니다. 이를 통해 기다리지 않고도 새로운 세부 정보를 추가하거나 후속 질문을 훨씬 쉽게 할 수 있습니다.

성급하게 말을 꺼내기보다, 음성으로 말하면 생각을 정리할 수 있도록 더 긴 멈춤을 취할 수도 있습니다.

💡 전문가 팁: 음성 기술을 사용할 때는 항상 3초 규칙을 따르세요. 복잡한 질문을 한 후 2~3초간 멈추면 /AI가 문맥을 처리하고 더 신중한 답변을 제공할 시간을 벌 수 있습니다.

기능 #2: 문맥 유지

ChatGPT의 컨텍스트 유지 기능은 음성 및 텍스트 상호작용 전반에 걸쳐 일합니다. 동일한 대화 스레드 내에서 텍스트와 음성을 전환할 때 세부 정보를 다시 입력할 필요가 없습니다. 미묘한 차이를 파악하고 사용자가 무엇을 언급하는지 이해합니다.

Siri나 Alexa와 같은 tools은 유지 기간이 짧지만, ChatGPT 음성 모드는 세션 내내(몇 시간 동안 실행되더라도) 컨텍스트를 유지합니다.

기능 #3: 시각적 상호작용 기능

via ChatGPT

ChatGPT 모바일 앱에서는 음성 명령을 시각적 콘텐츠와 결합할 수 있습니다. 이 고급 설정으로 화면 공유, 비디오 업로드, 카메라를 직접 오브젝트에 향하는 등의 작업이 가능합니다. 이러한 시각-음성 결합은 실용적인 문제 해결 시나리오를 열어줍니다.

예를 들어,

화면 공유를 통해 스프레드시트를 공유하고 ChatGPT에게 수식 오류를 단계별로 설명해 달라고 요청하세요

PDF 계약서를 업로드하고 음성 상호작용을 통해 특정 조항을 논의하세요

고장난 가전제품을 카메라로 비추고 문제를 구두로 설명하면(여러 언어로 가능) 문제 해결 안내를 받을 수 있습니다

📚 더 읽어보기: 워터마크 없는 최고의 무료 화면 녹화 tools

ChatGPT 음성 모드 가격 정책

Free

추가: 월 $20

장점: 월 200달러

비즈니스: 사용자당 월 30달러

기업: 맞춤형 가격

(별도 요금이 아닌 다양한 ChatGPT 플랜에 포함됨)

WhisperAI란 무엇인가요?

via OpenAI

위스퍼(Whisper)는 음성 또는 녹음 파일을 텍스트로 변환하는 자동 음성 인식(ASR) 시스템입니다. 68만 시간 분량의 다국어 및 다중 작업 감독 데이터로 훈련된 이 오픈소스 모델은 순수하게 전사 정확도에 집중합니다.

사전 훈련 데이터의 3분의 1이 다국어인 Whisper는 99개 이상의 언어를 놀라운 정확도로 인식 및 전사할 수 있습니다. 이 시스템은 다중 화자와 배경 소음이 있는 저품질 오디오에서도 강력한 성능을 보여줍니다.

Whisper 기능

다음은 Whisper를 뛰어난 음성-텍스트 변환 기술로 만드는 키 기능입니다.

기능 #1: 오픈 소스

Whisper는 라이선스 비용이 없는 오픈소스 음성-텍스트 변환 소프트웨어입니다. 오픈소스이기 때문에 코드베이스 완료에 접근할 수 있으며, 배포 시 특정 요구사항에 맞게 수정할 수 있습니다.

이 tool은 포괄적인 문서도 제공합니다. 개발자는 모델이 오디오를 처리하는 방식을 검토하고, 의사 결정 논리를 이해하며, 소스 코드 내에서 직접 문제를 해결할 수 있습니다.

❗주의: Whisper는 입력 내용의 침묵을 채우기 위해 가상의 질병이나 치료법, 허위 부작용, 인종적 ·인구통계학적 발언, 때로는 폭력적인 콘텐츠, 심지어 "시청해 주셔서 감사합니다!" 같은 무작위 문구를 생성하는 것으로 보고되었습니다.

기능 #2: 로컬 호스팅

Whisper는 로컬 및 클라우드에 배포할 수 있어 사용자가 인터넷 연결 없이도 오디오 파일을 텍스트로 변환할 수 있습니다. 이는 완료한 데이터 프라이버시와 GDPR 준수가 필요한 기업에 유용합니다.

그러나 로컬 Whisper 배포에는 상당한 컴퓨팅 리소스가 필요하며, 특히 최적의 처리 속도를 위해서는 고성능 GPU가 필수적입니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 녹취록이 디지털 먼지만 쌓이게 두지 마세요. 미리 제작된 회의 노트 템플릿을 활용하면 녹취된 대화를 팀이 즉시 활용할 수 있는 체계적이고 실행 가능한 형식으로 자동 변환됩니다.

기능 #3: Whisper 미세 조정

Whisper는 특정 사용 사례와 데이터셋에 맞춰 음성-텍스트 변환 모델을 훈련시킬 수 있습니다. 그러나 이는 자원이 많이 소모되는 과정입니다. 모델을 맞춤형으로 만들려면 훈련용 음성 데이터셋과 함께 설명 자료를 준비해야 합니다.

미세 조정 기능은 의료 분야 필사, 법률 문서, 고객 지원 통화 등 제품별 전문 용어가 필요한 산업에 유용합니다.

Whisper이 어떻게 일하는가

🧠 재미있는 사실: Whisper는 68만 시간 분량의 오디오 데이터로 훈련되었으며, 이는 77년 동안 쉬지 않고 듣는 것과 같습니다. 팟캐스트부터 강의, 대화, 인터뷰에 이르기까지 Whisper는 웹에서 수집한 다양한 다국어 오디오로 훈련되었습니다.

Whisper 가격 정책

Whisper는 저지연 다중 모드 경험을 구축할 수 있게 합니다. 100만 API 토큰 기준 가격 정책은 다음과 같습니다:

GPT-4o : 입력 토큰당 $40.00, 캐시된 입력 토큰당 $2.50, 출력 토큰당 $80.00

GPT-4o mini: 입력 토큰당 $10, 캐시된 입력 토큰당 $0.30, 출력 토큰당 $20

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 단 10%만이 AI 애플리케이션에 음성 어시스턴트(4%)나 자동화 에이전트(6%)를 사용하는 반면, 62%는 ChatGPT나 Claude 같은 대화형 AI tools를 선호합니다. 보조 장치 및 에이전트의 낮은 채택률은 이러한 tools가 핸즈프리 작동이나 특정 워크플로우와 같은 특정 작업에 최적화되어 있기 때문일 수 있습니다. ClickUp은 두 가지 장점을 모두 제공합니다. ClickUp Brain은 사용 사례의 범위를 지원할 수 있는 대화형 AI 어시스턴트입니다. 반면 ClickUp 채팅 채널 내 AI 기반 에이전트는 질문에 답변하고, 문제를 분류하며, 심지어 특정 작업을 처리할 수도 있습니다!

📚 더 알아보기: Wispr 흐름 최고의 대안들

ChatGPT 음성 모드 vs. WhisperAI: 기능 비교

ChatGPT 음성 모드는 말로 하는 대화를 통해 자연스러운 상호작용을 가능하게 합니다. 반면 Whisper는 오디오를 텍스트로 변환하는 순수 음성-텍스트 변환 시스템입니다.

하 하나는 대화에 강점을 보인 반면, 다른 하나는 다국어 음성 텍스트 변환 기능을 제공합니다.

다음은 두 서비스의 주요 차이점에 대한 간략한 개요입니다:

기능 ChatGPT 음성 모드 Whisper AI 상호작용 모델* 음성 응답이 포함된 양방향 대화형 대화 텍스트 변환을 위한 단방향 음성 인식 언어 지원* 30개 이상의 언어를 지원하며 원어민 수준의 음성 합성을 제공합니다 99개 이상의 언어를 정확하게 인식하고 텍스트로 변환합니다 응답 유형* 음성 응답 생성 및 대화 기록 제공 오직 텍스트 출력만 생성합니다 자원 집약도* 최소한의 로컬 요구사항으로 클라우드 기반 처리 최적의 로컬 처리를 위해서는 고성능 GPU가 필요합니다 훈련 사전 훈련된 대화 모델, 사용자 정의 불가 도메인별 용어에 대한 미세 조정 가능한 모델 배경 소음 처리* 대화 환경에서 우수한 성능 음질이 좋지 않아도 정확합니다 통합 복잡성* 사용량 기반 요금제의 간편한 API 통합 Whisper AI 통합에는 로컬 배포를 위한 복잡한 설정이 필요합니다 다중 화자 지원* 단일 사용자 상호작용을 위해 설계됨 여러 화자를 구분하고 음성으로 변환할 수 있는 고급 음성 인식 기술 설정 플러그 앤 플레이 솔루션; ChatGPT에서도 바로 사용 가능 클라우드 또는 로컬 애플리케이션에서 수동 설정이 필요합니다

기능 #1: 음성 인식 기능

ChatGPT 음성 모드는 음성 입력을 처리하여 음성 출력으로 응답합니다. 다중 모드 기능을 지원하며, 자연어를 이해하고, 중간에 말을 끊는 상황도 처리할 수 있으며, 배경 소음을 제거할 수 있습니다.

또한 대화 기록을 ChatGPT 스레드에서 확인할 수 있지만, 이 기록의 정확도는 다양합니다.

반면 Whisper는 일방향 음성 인식 시스템의 기능으로 작동합니다. 오디오 파일이나 실시간 음성을 정확한 텍스트로 변환합니다.

🏆 승자: ChatGPT 음성 모드는 실시간 대화 기능으로 두각을 나타내는 반면, Whisper는 한도(오로지 음성 텍스트 변환 기능)로 제공됩니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 음성 대화 중에는 종종 산발적인 할 일이나 프로젝트 아이디어가 나오지만, 이들이 잊혀지기 쉽습니다. 작업 목록 템플릿을 활용해 이러한 구두 약속을 포착하고, 명확한 우선순위가 있는 체계적이고 추적 가능한 워크플로로 전환하세요.

기능 #2: 문맥 이해

ChatGPT 음성 모드는 동일한 대화 스레드 내 이전 논의 내용을 바탕으로 대화를 이어갈 수 있습니다. 암시된 의미를 파악하고 대화 초반에 공유된 정보를 참조하여 미묘한 요청도 이해합니다. 이러한 맥락 인식 능력은 자연스러운 대화 경험을 제공합니다.

그러나 Whisper는 오로지 음성 전사 tool로만 작동하기 때문에 대화 맥락을 이해하지 못합니다. 이전 상호작용의 기억을 유지하지 않은 채 각 오디오 세그먼트를 독립적으로 처리합니다.

음성을 텍스트로 정확하게 변환하지만, 개별 오디오 파일이나 대화 간의 의미나 관계를 해석하지는 못합니다.

🏆 승자: ChatGPT 음성 모드가 과거 맥락을 기반으로 의미 있는 대화를 지속할 수 있는 능력으로 승리합니다.

기능 #3: 실시간 처리

ChatGPT 음성 모드는 실시간 대화 처리에 탁월합니다. 최소한의 지연 시간으로 음성 입력을 처리하고 음성 응답을 생성합니다.

그러나 Whisper는 사전 녹음된 파일을 일괄 처리할 수 있습니다. 즉, 녹음이 완료된 후에만 파일을 처리합니다. 다른 대안들에 비해 Whisper의 처리 시간은 상대적으로 느립니다. 이러한 장단점은 속도보다 전사 정확도를 우선시합니다.

🏆 승자: ChatGPT 음성 모드는 실시간 상호작용에 더 적합한 반면, Whisper는 회의 후 문서화에 적합합니다.

기능 #4: 사용 사례 특이성

ChatGPT 음성 모드는 실시간으로 생각하고 응답하는 /AI 어시스턴트가 필요한 대화형 작업 및 문제 해결 토론에 이상적입니다. 신속하면서도 신뢰할 수 있는 문제 해결을 원하는 사용자에게 적합합니다.

그러나 Whisper는 오디오 콘텐츠나 받아쓰기 텍스트를 문서 기록으로 전환할 때 유용합니다. 주로 음성 메모를 텍스트로 변환하거나 청각 장애인을 위한 접근성 기능을 제공하는 데 사용됩니다. 문서화 및 기록 보관 목적에 강점을 보입니다.

🏆 승자: 명확한 승자는 없습니다. 목표에 따라 선택하세요. 대화형 대화를 위해서는 ChatGPT 음성 모드를, 문서화 및 보관 용도에는 Whisper를 선택하세요.

기능 #5: 가격 정책

ChatGPT 음성 모드는 모든 요금제에서 이용 가능하지만, 무료 사용자는 한도의 접근 권한을 가집니다. 개발자가 애플리케이션에 통합할 수 있는 공개 API를 제공하며, OpenAI 플랫폼을 통해 사용량 기반 요금제가 적용됩니다.

Whisper는 OpenAI API를 통해 더 유연한 가격 정책을 제공하며, 분당 0.006달러의 오디오 처리 비용으로 가장 비용 효율적인 음성 전사 tools 중 하나입니다. 그러나 자주 처리해야 하는 조직의 경우 로컬 모델 배포가 더 경제적입니다.

🏆 승자: 사용 플랜에 따라 다릅니다. ChatGPT 음성 모드는 대화, 주문형 사용에 적합한 반면, Whisper는 대규모 트랜스크립션 파이프라인에 더 비용 효율적입니다.

🌟 추가 정보: ChatGPT 음성 모드와 Whisper는 실시간 대화 및 음성 텍스트 변환에 중점을 두지만, 내장된 워크플로우 자동화 기능은 제공하지 않습니다. 자동화 에이전트(ClickUp의 것과 같은)는 특정 트리거에 따라 자동으로 작동하도록 사전 구축되거나 맞춤형 제작될 수 있는데, 이는 ChatGPT Voice나 Whisper가 기본적으로 제공하지 못하는 기능입니다. 이것이 중요한 이유: 대화에서 실행으로: 사전 구축된 자동화 에이전트가 해당 위치의 채팅, 작업, 문서를 스캔하여 작업 생성 또는 할당을 수행합니다. ChatGPT Voice는 오디오 입력을 캡처할 수 있지만, 특정 입력 없이는 자동으로 작업을 생성하거나 일을 진행하지 않습니다

비즈니스 맞춤형 로직: *회의 요약 태그 지정, CRM 기록 업데이트, 후속 이메일 트리거 등 정확한 규칙을 따르는 맞춤형 자동화 에이전트를 구축할 수 있습니다. Whisper는 텍스트 출력만 제공하므로 모든 후속 일은 수동으로 수행해야 합니다

레딧에서 ChatGPT 음성 모드 vs. WhisperAI 비교

논의를 마무리하기 위해 레딧에 의견을 모았습니다. 양 tools에 대한 사용자 의견은 다음과 같습니다.

ChatGPT 음성 모드는 초기에는 매우 긍정적인 반응을 얻었지만, 사용자들은(대체로) 새로운 업데이트에 대해 불만을 느끼고 있습니다. 한 사용자에 따르면,

예전에는 긴 일 주간이 끝난 후 일주일을 정리하거나, 기술 주제를 깊이 파고들거나, 그냥 무료 채팅할 때 (ChatGPT 음성 모드)를 사용하기를 고대했습니다. 대화는 자연스럽고 즐거웠죠. 그런데 지금은 정말 짜증 나요. 짧고 무뚝뚝한 답변만 돌아옵니다. 무슨 이야기를 하든 대화를 막다른 골목으로 몰아가 버려서, 대화가 그냥 흐지부지됩니다. 마치 당신에게 짜증나서 다른 할 일이 있는 사람이, 떠나기 전에 얼른 달래주려는 듯한 느낌이에요.

예전에는 긴 일 주간이 끝난 후 일주일을 정리하거나, 기술 주제를 깊이 파고들거나, 그냥 무료 채팅할 때 (ChatGPT 음성 모드)를 사용하기를 고대했습니다. 대화는 자연스럽고 즐거웠죠. 그런데 지금은 정말 짜증 나요. 짧고 무뚝뚝한 답변만 돌아옵니다. 무슨 이야기를 하든 대화를 막다른 골목으로 몰아가 버려서, 대화가 그냥 흐지부지됩니다. 마치 당신에게 짜증나서 다른 할 일이 있는 사람이, 떠나기 전에 얼른 달래주려는 듯한 느낌이에요.

또 다른 사용자도 발전 중인 고급 음성 모드에 대해 비슷한 의견을 공유했습니다. 해당 스레드에 따르면,

Advanced Voice는 시간이 지날수록 오히려 퇴보하는 유일한 음성 모델입니다. 초기 데모를 돌아보면 완전한 표현 모드였으며, 매우 생생했습니다. 특히 최근 업데이트 이후에는 속삭임도, 억양도 구현하지 못합니다. 단 하나의, 약간 지루한 느낌의 기업형 고객 지원 모드만 존재합니다.

Advanced Voice는 시간이 지날수록 오히려 퇴보하는 유일한 음성 모델입니다. 초기 데모를 돌아보면 완전한 표현 모드였으며, 매우 생생했습니다. 특히 최근 업데이트 이후에는 속삭임도, 억양도 구현하지 못합니다. 단 하나의, 약간 지루한 느낌의 기업형 고객 지원 모드만 존재합니다.

Whisper는 복잡한 설정이 필요하며, 설정을 완료한 후에도 대용량 파일 처리 시 가끔 오류가 발생합니다. 한 사용자에 따르면,

저는 약 1년 반 동안 Whisper의 대형 모델을 사용해 왔는데, 작동할 때는 놀라울 정도로 훌륭하지만 여전히 환각 현상이 발생하기 시작하며 재로딩하기 전까지는 제대로 회복되지 않습니다.

저는 약 1년 반 동안 Whisper의 대형 모델을 사용해 왔는데, 작동할 때는 놀라울 정도로 훌륭하지만 여전히 환각 현상이 발생하기 시작하며 재로딩하기 전까지는 제대로 회복되지 않습니다.

각 tool의 한도

ChatGPT 음성 모드와 Whisper 모두 장단점이 존재합니다. 실제 사용 시 예상치 못한 문제가 발생하지 않도록 각 서비스의 부족한 부분을 미리 파악하는 것이 좋습니다.

ChatGPT 음성 모드 한도

한도 오프라인 기능 : 처리 시 지속적인 인터넷 연결이 필요하므로, 연결 상태가 불안정한 지역이나 프라이버시 보호가 중요한 대화에서는 사용이 불가능합니다

단일 화자 집중*: 일대일 대화를 위해 설계되었으며, 그룹 토론이나 여러 참여자가 동시에 말하는 상황에서는 어려움을 겪습니다

오디오 파일 처리 불가: 사전 녹음된 회의나 기존 오디오 콘텐츠의 텍스트 변환이 불가합니다

Whisper의 한도

단순 녹취록: *Whisper는 회의 노트 개발을 위한 /AI가 아닙니다. 오디오 녹음의 형식 없이 단순한 녹취록만 제공합니다

실시간 상호작용 불가 : 대화형 응답이나 지능형 답변 제공자가 될 수 없습니다

리소스 집약적인 로컬 배포 : 로컬에서 실행 시 최적의 처리 속도를 위해 고성능 GPU를 탑재한 강력한 하드웨어가 필요합니다

한도 화자 식별 기능*: 여러 화자를 처리할 수 있지만, 누가 말하는지 자동으로 식별하거나 이름으로 화자를 구분하지는 않습니다

💡 전문가 팁: 단순 녹취를 넘어선 음성-텍스트 변환을 위해 ClickUp Brain MAX를 활용하세요. ChatGPT 음성 모드와 Whisper가 음성을 독립적으로 처리하는 반면, ClickUp Brain MAX는 팀이 이미 일하고 있는 동일한 플랫폼 내에서 음성을 구조화되고 맥락화된 지식으로 변환합니다. 두 솔루션보다 뛰어난 점은 다음과 같습니다: 음성에서 실행으로: Brain MAX는 오디오 및 비디오 클립을 자동으로 전사하여 키 포인트, 결정 사항 및 후속 작업을 추출합니다. 수동으로 재작성하거나 재구성할 필요가 없습니다

모든 컨텍스트를 위한 단일 앱: Brain MAX가 생성하는 모든 트랜스크립트, 노트, 작업은 프로젝트, 문서, 화이트보드, 채팅과 함께 ClickUp 내에 저장됩니다. 앱 전환 없이도 컨텍스트를 확인하세요

실시간 또는 녹화 비디오 모두 지원: *ClickUp AI 노트테이커로 실시간 회의 캡처(ChatGPT Voice와 유사)를 처리하고, 녹음된 오디오 파일(Whisper와 유사)을 트랜스크립션하여 두 사용 사례를 하나의 tool로 병합합니다

프라이버시 친화적: 데이터는 ClickUp 작업 공간 내에 보관되므로 프라이버시가 중요한 환경에 적합합니다

ClickUp(회의)을 만나보세요: ChatGPT 보이스와 Whisper AI의 최고의 대안

ChatGPT 음성 모드와 Whisper AI 모두 말한 대화에서 실행 가능한 지식으로의 연결 고리의 닫힘을 완전히 완성하지는 못합니다.

일용 모든 것 앱 ClickUp이 그 간극을 메웁니다. 대화를 포착하고 처리하며 실행에 옮길 수 있게 합니다. 이를 가능케 하는 ClickUp의 키 기능을 살펴보겠습니다.

ClickUp의 One Up #1: ClickUp AI 노트 작성기

ClickUp Notetaker로 회의에서 논의된 실행 항목을 실행 가능한 작업으로 전환하세요

외부 API를 설정하거나 별도의 AI 음성 인식 tools를 배포할 필요 없이 1시간 분량의 회의 내용을 쉽게 텍스트로 변환할 수 있습니다. ClickUp을 사용하면 내장된 ClickUp AI 노트테이커 기능을 통해 바로 이 기능을 활용할 수 있습니다.

회의에 참여하도록 허용하면 회의 오디오를 텍스트로 변환하고, 발언자를 식별하며, 타임스탬프를 추가하여 대화를 따라갈 수 있게 해줍니다.

ClickUp AI를 사용하면 회의, 음성 메모, 화면 녹화 전반에 걸쳐 음성 텍스트 변환 지원을 이용할 수 있습니다. 모든 워크플로우의 오디오를 검색 가능하고 실행 가능한 텍스트로 변환해 줍니다.

ClickUp의 자동 음성 인식 기능을 통해 녹음 내용을 실행 가능한 인사이트로 전환하세요

ChatGPT Voice 또는 Whisper AI 대비 경쟁 우위를 제공하는 추가 기능은 다음과 같습니다:

스마트 요약 생성 : 이 : 이 AI 회의 요약 도구는 회의의 키 내용을 자동으로 요약하여 특정 ClickUp 채팅 채널에 직접 게시해 팀원들이 즉시 가시성을 확보할 수 있도록 합니다

행동 항목 식별 : 통화 내용에서 행동 항목을 추출하여 할당된 : 통화 내용에서 행동 항목을 추출하여 할당된 ClickUp 작업으로 변환합니다. 예: "엠마는 다음 회의 전에 계약 조건을 확정해야 합니다"는 엠마에게 할당된 작업으로 변환되며 적절한 마감일이 설정됩니다

대화록 구조화 : ClickUp Docs에서 대화록을 형식화하고 향후 검색 가능한 참조 자료로 저장합니다

회의 검색 기능 지원 : 모든 회의 기록을 검색하여 몇 주 전의 특정 논의를 찾아내고 관련 팀 회원들과 : 모든 회의 기록을 검색하여 몇 주 전의 특정 논의를 찾아내고 관련 팀 회원들과 노트를 공유합니다

어디서나 일: 추가 설정 없이 모든 통화 플랫폼(Zoom, Teams, Meet)에 연결하여 가상 회의 내용을 자동으로 텍스트로 변환합니다

💡 전문가 팁: ClickUp AI 노트테이커는 회의 중 논의된 실행 항목, 마감일, 결정 사항을 태그로 분류하여 ClickUp 문서에 체계적으로 정리합니다.

ClickUp의 One Up #2: ClickUp Brain

ClickUp의 AI 노트테이커가 회의 내용을 텍스트로 변환하는 동안, 내장형 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain은 노트에 강력한 지능 계층을 더합니다.

앞서 언급했듯이, 수동으로 콘텐츠를 검색하지 않고도 대본을 요약하거나 특정 순간을 추출할 수 있습니다. 대본을 읽어 키 내용을 추출하는 기능도 갖추고 있습니다.

회의에 관한 질문을 Brain에 하면, 녹취록에서 인사이트를 추출합니다

ClickUp Brain은 훨씬 더 많은 기능을 제공합니다:

핸즈프리 문서 초안 작성 : 생각을 말로 표현하면 Brain이 작업이나 문서에 활용할 수 있는 체계적인 노트로 변환해 줍니다

음성을 실행 가능한 작업으로 변환 : 프로젝트 요구사항을 음성으로 입력하면 Brain이 적절한 설명, 마감일, 담당자 추천이 포함된 포괄적인 작업 목록을 생성합니다

작업 생성 자동화 : Brain에게 : Brain에게 ClickUp 자동화 구축을 요청하면 트리거와 액션이 포함된 맞춤형 자동화를 제공받으며, 필요에 따라 편집할 수 있습니다

엔터프라이즈급 검색*: "지난달 클라이언트 회의에서 나온 프로젝트 업데이트를 알려줘"와 같은 질문을 하면, ClickUp의 엔터프라이즈 검색이 연결된 모든 앱에서 관련 데이터를 추출하여 완전한 맥락을 담은 답변을 제공합니다

ClickUp Brain이 음성과 비디오를 어떻게 전사하는지에 대한 더 자세한 개요는 이 YouTube 동영상을 확인하세요:

🌟 추가 혜택: ClickUp Brain 사용자는 ChatGPT, Claude, Gemini 등 다양한 외부 AI 모델을 선택하여 ClickUp 플랫폼 내에서 바로 글쓰기, 추론, 코드 작업 등을 수행할 수 있습니다! ClickUp으로 원하는 AI 모델을 활용해 프로젝트 효율을 극대화하세요!

ClickUp One Up #3: ClickUp 문서

ClickUp 문서에서 컨텍스트 전환을 줄이기 위해 사용자 정의 가능한 위젯을 추가하세요

ClickUp Notetaker가 비디오를 통해 노트를 생성하고 이를 ClickUp 문서들에 저장하는 방식은 이미 논의한 바 있습니다.

Docs는 독립형 음성 input tools로는 따라올 수 없는 포괄적인 문서 관리 기능을 제공합니다. 일은 검색 가능한 문서 허브에 체계적으로 정리되어 필요한 정보를 즉시 찾을 수 있습니다.

ClickUp Docs가 제공하는 키 음성-문서 변환 기능은 다음과 같습니다:

실시간 협업 편집 : 여러 팀의 회원들이 음성으로 생성된 문서를 동시에 편집하면서 의견과 제안을 추가할 수 있습니다

음성에서 스마트 형식 적용 : ClickUp Brain은 음성 맥락에 따라 헤더, 목록, 섹션으로 딕테이트된 콘텐츠가 자동으로 구조화되도록 합니다

작업 변환*: 문서의 어떤 부분이라도 마감일과 프로젝트 연결이 포함된 할당된 작업으로 변환합니다

위젯 통합 : 실시간 프로젝트 데이터, 작업 목록 및 보고 위젯을 문서 내에 직접 삽입

첨부 파일 삽입: 문서 내에 스크린샷, PDF 또는 참조 파일을 직접 추가하여 완료된 맥락을 제공하세요

💡 전문가 팁: ClickUp의 '댓글 할당' 기능을 활용해 노트나 문서 내에서 특정 팀원을 직접 태그하세요. 피드백을 추적 가능한 작업으로 전환하고, 각 항목에 소유자를 지정하며, 회의 후 후속 조치 혼란을 없앨 수 있습니다.

ClickUp의 통합 AI 기능은 독립형 AI tools로는 달성할 수 없는 지능형 자동화를 가능하게 합니다. 바로 이 때문에 저희는 ClickUp이 Voice 및 Whisper보다 더 나은 대안이라고 믿습니다.

ClickUp에서 음성을 활용하여 워크플로우 자동화하기

ChatGPT 음성 모드의 음성-음성 변환 기능과 Whisper의 음성 인식 정확도는 핸즈프리 생산성과 다국어 소통의 가능성을 열었습니다. 그러나 AI 지원과 실제 일 수행 사이에는 여전히 상당한 격차가 존재합니다.

클릭업(ClickUp)은 통합 작업 공간 접근 방식으로 AI 기반 음성-텍스트 변환 기능을 프로젝트 워크플로우에 직접 연결합니다. 여기서는 음성으로 입력한 아이디어가 할당된 작업으로 전환되고, 회의 기록은 협업 프로젝트 문서로 변환됩니다.

이 모든 작업, 문서, 채팅을 한곳에 통합하면 ClickUp이 여러분이 필요로 하는 모든 것 AI 솔루션인 이유를 알 수 있습니다.

지금 무료로 가입하고 팀이 실제 프로젝트 실행에 음성 기술을 활용하는 방식을 혁신하세요.