퍼플렉시티 vs Google AI 모드: 생산성과 연구에 더 적합한 것은?

오늘날 검색 환경은 정적인 링크 목록에서 대화형 AI 경험으로 근본적으로 변화했습니다.

2022년 8월 출시된 대화형 검색 엔진 퍼플렉시티는 투명한 인용과 학술적 스타일의 답변을 제공하는 연구 중심 검색을 원하는 수백만 명의 사용자를 보유하고 있습니다.

2025년 3월, Google은 Perplexity에 대한 대응책으로 AI 모드 출시를 발표했습니다. 아직 실험 단계이지만, 초기 사용자들의 긍정적인 평가를 얻고 있습니다.

그렇다면, AI 전용으로 설계된 퍼플렉시티와 AI 기능을 추가한 Google AI 모드 중 어느 쪽이 검색 쿼리에 더 나은 결과를 제공할까요?

두 tool의 기능을 비교하고 동일한 쿼리에 대한 성능도 살펴보겠습니다. 또한 이 두 tool보다 선호할 수 있는 세 번째 tool도 소개해 드리겠습니다!

퍼플렉시티란 무엇인가요?

퍼플렉시티는 AI 기반 검색 및 답변 엔진으로, 원본 출처 인용과 함께 쿼리에 대한 직접적인 답변을 제공자로부터 제공합니다. 여러 고급 언어 모델(GPT-4, 클로드 등)과 실시간 웹 검색을 결합합니다.

웹사이트 링크 목록을 반환하는 기존 검색 엔진과 달리, 요약되고 출처가 명확히 표기된 답변을 대화 스타일로 제공합니다

퍼플렉시티를 사용하면 실시간 인터넷 콘텐츠나 업로드된 파일을 가로지르는 검색을 실행할 수 있습니다. 이 tool은 AI 챗봇의 대화형 기능과 대규모 언어 모델(LLM) 검색 엔진의 심층 연구 기능을 결합하여, 복잡하고 다층적인 쿼리를 자연스러운 대화 형식으로 탐색할 수 있게 합니다.

퍼플렉시티 기능

퍼플렉시티 AI의 강점은 일상적인 호기심과 본격적인 연구를 연결하는 능력에 있습니다. 지식 기반의 지능형 검색 발견 방식을 채택하여 웹 전반에서 맥락에 맞는 답변을 사용자에게 제공합니다.

퍼플렉시티를 차별화하는 기능은 다음과 같습니다:

기능 #1: 심층 연구 모드

퍼플렉시티의 딥 리서치 모드는 고급 전문가 수준의 연구를 위해 설계되어 일반적인 빠른 Q&A 경험을 훨씬 뛰어넘습니다. 보시다시피, 퍼플렉시티에 질문을 하면 상위 랭킹 결과만 추출하는 데 그치지 않습니다.

예시: "컨텍스트 강화 프롬프트와 지시형 프롬프트의 차이점을 설명해 주세요"라는 프롬프트를 입력하면, 2~4분 동안 수십 건의 검색을 수행하고 수백 개의 출처를 검토하며 신뢰도를 평가한 후 이를 구조화된 보고서로 종합합니다

이는 금융, 마케팅, 기술, 건강, 시사 등 표면적인 요약만으로는 충분하지 않은 복잡한 주제에 유용합니다.

무료 퍼플렉시티 계정 사용자는 하루 최대 3건의 딥 리서치 쿼리를 실행할 수 있는 반면, 프로 사용자는 매일 500건의 딥 리서치 쿼리를 이용할 수 있습니다.

딥 리서치 모드는 어떻게 일하나요? 간단히 설명해 드립니다:

단계 기능 초기 검색 및 범위 설정 다양한 독립적 검색을 시작하고, 관련 문서와 출처를 식별한 후, 필요한 정보를 정밀하게 추출합니다 자료 읽기/평가하기 콘텐츠를 읽고 신뢰성과 관련성을 평가하며 이해를 구축합니다—다음에 확인할 내용을 '추론'합니다. 보고 종합 구조화되고 일관된 보고서를 작성하며, 요약된 결과를 포함하고 다양한 관점을 비교하며 통찰력을 종합합니다 내보내기 및 공유 최종 보고서는 PDF 또는 문서로 내보내거나 퍼플렉시티 페이지로 변환하여 다른 사람과 공유할 수 있습니다

기능 #2: 연구실

Perplexity Pro 사용자는 입력막대의 모드 선택기에서 Labs와 일할 수 있습니다.

광범위한 연구와 분석을 바탕으로, Labs는 10분 이상 투자하며 고급 파일 생성 및 미니 앱 생성과 같은 추가 tools를 활용합니다

동일한 질문에 대해 상세한 지침을 제공하면, 심층적인 답변을 제공합니다.

보고, 스프레드시트, 인터랙티브 대시보드, 프레젠테이션, 미니 앱은 물론 HTML, CSS, JavaScript를 활용한 간단한 웹 애플리케이션까지 다양한 범위의 결과물을 생성할 수 있습니다.

기능 #3: Comet

Comet은 Perplexity AI에 내장된 AI 기반 브라우저입니다. 검색과 작업 실행을 브라우징 경험에 직접 통합합니다.

에이전트형 AI를 활용하는 Comet은 레딧 스레드, YouTube 비디오, 레시피 사이트 등 현재 보기 중인 페이지의 맥락을 이해하여 탭 전환 없이도 즉시 해당 페이지 내에서 작업을 수행할 수 있게 합니다.

Comet은 기업용 애플리케이션과 연동하여 워크플로우 효율성을 높입니다. 예시, Gmail 연동 기능을 통해 이메일 스레드를 요약할 수 있으며, 달력 연결을 통해 회의 일정을 조정하고 시간대 간 협업을 원활하게 할 수 있습니다.

자연스러운 대화로 Comet에게 전체 작업을 완료하도록 요청할 수 있습니다. 인스턴스처럼, 로스트 치킨 레시피에 필요한 Instacart 장바구니를 구성해 달라고 요청하면 필요한 모든 재료를 자동으로 장바구니에 추가해 줍니다.

이 워크플로우 자동화 기능은 Comet을 Google과 같은 기존 브라우저와 근본적으로 차별화합니다.

퍼플렉시티 가격 정책

퍼플렉시티: 무료

퍼플렉시티 프로: 월 20달러

퍼플렉시티 기업: 좌석당 월 40달러

Google AI 모드란 무엇인가요?

Google AI 모드는 Google 검색에 내장된 실험적 기능입니다. 이 기능을 통해 Google은 검색을 스마트한 채팅형 경험으로 재구성하고자 합니다. 사용자는 기존의 목록 형식이 아닌 대화 형식으로 질문에 대한 심층적인 답변을 얻을 수 있습니다.

Google AI Mode는 자사의 방대한 내부 데이터와 실시간 웹 콘텐츠에서 정보를 추출하면서 Gemini 모델을 활용하여 엔드 투 엔드 AI 검색 경험을 제공합니다.

그러나 이 기능은 아직 초기 단계이며 선택 국가에서만 이용 가능합니다. 정보를 종합하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이 경우 표준 Google 검색 결과로 바로 연결됩니다.

Google AI Mode 기능

Google AI 모드는 검색에 AI 기능을 통합하여 일관된 연구 경험을 제공하는 방식입니다.

기능 #1: 고급 추론

Google AI 모드는 Gemini 2.5 Pro의 성능을 활용하여 논리적 진행과 문맥 이해가 필요한 복잡한 다중 부분 쿼리를 처리합니다. 단순한 검색 결과보다 훨씬 더 복잡한 추론 작업, 수학 문제, 재무 분석, 코드 쿼리 등을 생각해 보세요.

Perplexity에서 사용했던 동일한 프롬프트를 적용해 보겠습니다: "컨텍스트 강화 프롬프트와 지시형 프롬프트의 차이점을 설명해 주세요."

AI 모드는 비교 테이블과 함께 예시 프롬프트를 제공합니다. 이후 심층적인 질문 시에는 요약 정보와 함께 해당 정보의 출처 링크도 함께 제공합니다.

또 다른 주목할 만한 점은 포럼으로, 해당 주제에 대한 기술적 토론을 살펴볼 수 있습니다.

기능 #2: 멀티모델 입력

텍스트, 음성 또는 이미지로 검색을 시작할 수 있습니다. AI 모드 기록을 통해 중단한 부분부터 이어서 검색할 수도 있습니다.

예시: DIY 프로젝트 중이라면 카메라를 고장난 수도꼭지에 대고 "이 누수를 어떻게 고치나요?"라고 물어볼 수 있습니다. AI가 화면을 분석하여 일하는 동안 단계별로 수리 과정을 안내해 줍니다.

그런 다음 보고 있는 내용에 대해 후속 질문을 하거나 설명을 요청할 수 있습니다. AI는 시각적 맥락과 대화 기록을 모두 이해합니다.

관련 웹사이트, 비디오, 포럼 연결도 제공되어 더 깊이 탐색할 수 있습니다.

기능 #3: 에이전트형 AI

Google의 에이전트형 AI 기능은 단순히 정보를 제공하는 것을 넘어 사용자를 대신해 실제 세계의 작업을 수행할 수 있도록 합니다.

이 기능은 프로세스를 자동화하여 이벤트 티켓 구매, 레스토랑 예약, 약속 예약 등을 수행할 수 있습니다. 옵션을 조사하고 Google Pay를 통해 구매까지 완료됨을 동시에 사용자가 통제권을 유지할 수 있도록 합니다.

새로운 기능인 비즈니스 콜링은 지역 비즈니스에 연락하여 정보를 수집하고 응답을 간결한 AI 요약으로 정리합니다. 이를 통해 사용자는 여러 번 전화하거나 여러 웹사이트를 방문하지 않고도 서비스를 비교할 수 있습니다.

다만, 이 기능은 미국 내 사용자에게만 제공되며 AI Pro 및 AI Ultra 구독자에게는 더 높은 사용 한도가 적용됩니다.

Google AI Mode 가격

*현재 이용 가능한 모든 지역에서 무료

퍼플렉시티 vs Google AI 모드: 기능 비교

퍼플렉시티와 Google AI 모드 모두 대화 AI 기반 경험으로 기존 검색 방식을 대체합니다.

퍼플렉시티는 연구 깊이와 출처 투명성을 우선시하는 전용 AI 검색 플랫폼으로 운영되는 반면, Google AI 모드는 세계에서 가장 많이 사용되는 검색 엔진에 직접 고급 AI 기능을 통합합니다.

핵심 기능별로 퍼플렉시티와 Google AI 모드를 비교해 보겠습니다.

먼저 간략한 개요를 알려드립니다:

측면 퍼플렉시티 Google AI 모드 주요 초점 연구 중심 AI 검색 플랫폼 /AI 강화된 기존 검색 인용 스타일 텍스트 내 번호 매겨진 인용 텍스트 내 번호 매김 인용; 출처 연결은 별도로 표시 AI 모드* 다양한 대규모 언어 모델(GPT, Claude, Gemini) 주로 Gemini 2.5 Pro 데이터 소스 실시간 웹 크롤링, 학술 자료 Google의 인덱스 데이터베이스 + 실시간 웹 속도* 중간 수준 (실시간 크롤링으로 인해) 빠름 (사전 인덱스된 데이터 활용) 개발 단계* 성숙하고, 활발히 진화 중 일부 상업적/SEO 영향

기능 #1: 연구 조직화

퍼플렉시티 AI는 스페이스(Spaces)라는 전용 협업 hub를 제공하여 팀이 특정 프로젝트나 주제를 중심으로 연구 자료, 스레드(개별 검색 대화), 파일을 체계적으로 관리할 수 있도록 합니다.

협업을 강화하기 위해 설계된 맞춤형 지식 hub입니다. 각 스페이스 내에서 맞춤형 지침이나 선호하는 AI 모델을 설정하고, 협업자를 뷰어 또는 기여자로 초대할 수 있습니다.

Google AI Mode는 Canvas를 통해 여러 세션에 걸쳐 정보를 정리할 수 있게 합니다. Canvas의 실시간 고정 작업 공간은 연구 중 노트, 초안, 발췌문을 저장하는 데 유용합니다. 단일 세션 또는 단기 프로젝트에 가장 적합하지만, 심층적인 프로젝트 구조화와 팀 워크플로우 통합 기능은 부족합니다.

canva는 데스크탑 브라우저에서만 이용 가능하며 일부 국가에서만 제공됩니다.

🏆 승자: Perplexity는 협업 hub와 유연한 공유 권한 설정으로 연구 자료 정리에 더 뛰어납니다.

기능 #2: 인용 및 출처 처리

인용 기능 측면에서 퍼플렉시티 AI와 Google AI 모드를 비교해 보면, 양쪽 모두 해당 기능을 제공하지만 몇 가지 차이점이 있습니다.

퍼플렉시티는 인라인 문장 단위 인용을 제공합니다. 퍼플렉시티 답변의 모든 주장이나 단락에는 출처가 되는 정확한 페이지로 연결된 각주가 태그됩니다.

딥 리서치 모드에서는 수십 개의 출처에서 정보를 수집하여 교차 검증한 후, 보고서 말미에 모든 링크를 포함합니다.

정보 출처를 증명해야 할 경우, 퍼플렉시티가 잘 일합니다.

Google AI 모드도 출처 링크를 표시하지만, 답변 아래에 위치합니다. 문장 단위 출처 표기는 제공하지 않습니다.

빠른 개요 확인에는 적합하지만, 직접적인 증거 추적이나 문서화된 출처가 필요한 워크플로우에는 적합하지 않습니다.

🏆 승자: 퍼플렉시티는 출처 투명성과 인용 명확성 측면에서 우세한 위치를 점하고 있습니다.

기능 #3: 통합 및 생태계

퍼플렉시티는 API 및 브라우저 확장 프로그램을 통한 통합 기능을 제공하지만, 주로 독립형 연구 플랫폼으로 운영됩니다.

Comet 출시로 퍼플렉시티는 이제 사용자가 보고 있는 웹 페이지 내에서 직접 작업을 수행할 수 있게 되었습니다. 예를 들어 레딧 토론 요약, 기사에서 데이터 추출, 심지어 페이지를 떠나지 않고 쇼핑 목록 생성 등이 가능합니다.

그러나 Google AI Mode는 Gmail, Google Drive, Google Pay, YouTube를 포함한 Google 생태계와 통합됩니다. 이러한 심층적 통합은 연구 인사이트가 기존 Google Workspace로 직접 흐르는 통합된 경험을 제공합니다.

즉, 복잡한 연구 세션 중 여러 플랫폼을 전환하거나 맥락을 잃을 필요가 없습니다.

🏆승자: Google AI Mode는 생태계 통합으로 선두를 달리고 있으며, Perplexity의 Comet은 아직 이 수준에서 경쟁하기에는 실험적 단계에 머물러 있습니다.

기능 #4: 검색 방법론

퍼플렉시티 AI는 대규모 언어 모델(LLM)을 활용해 사용자의 쿼리 속 미묘한 뉘앙스를 해석한 후, 다양한 웹 소스를 실시간으로 검색합니다.

검색 시 실시간으로 인터넷을 크롤링하여 사전 인덱스된 데이터베이스에만 의존하지 않고 최신 결과를 제공합니다. 퍼플렉시티는 SEO 스팸과 광고 소음을 걸러내어 더 깨끗하고 편향되지 않은 답변을 제공합니다.

Google AI 모드는 Google의 방대한 인덱스 검색 데이터베이스와 지식 그래프를 기반으로 일합니다. AI를 활용해 검색 결과를 요약하고 지도, 이미지, 쇼핑 등 Google 서비스와 연결됩니다. 속도가 빠르고 매우 포괄적이지만, 답변에는 여전히 상업적 영향이 많이 반영됩니다.

🏆 승자: 편향되지 않은 검색 결과를 가치로 여기는 사용자에게는 퍼플렉시티가 더 나은 선택입니다.

Perplexity vs. Google AI Mode on Reddit

논쟁을 마무리하기 위해 레딧에 질문을 올렸습니다. 특정 스레드는 없지만, 두 tools에 대한 사용자 의견 몇 가지를 소개합니다.

대부분의 사용자는 퍼플렉시티가 뉴스, 이벤트, 일반 웹 검색에 대해 일관되게 관련성 높은(신뢰할 수 있는) 답변을 제공한다는 데 동의합니다. 그러나 심층 연구에 관해서는 열의가 다소 꺾입니다:

퍼플렉시티 프로 사용자입니다. 심층 검색 결과의 품질에 만족하지 못합니다—항상 검증을 위해 재확인해야 합니다.

유료 고객의 의견을 파악하기 위해 퍼플렉시티 프로 사용자들의 감정도 분석했습니다. 한 사용자에 따르면:

퍼플렉시티는 월 20달러로 다양한 모델을 이용할 수 있어 가치가 있습니다. OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini Pro, Grok 등 유료로 이용할 만한 거의 모든 모델이 각각 월 약 20달러입니다. 대부분의 사용자는 퍼플렉시티의 소나(Sonar) 모델에서 백엔드 모델을 변경할 수 있다는 사실을 모르는 것 같습니다.

Perplexity와 Google 사이에서, 사용자들은 주요 연구 및 복잡한 쿼리에는 Google 대신 Perplexity를 사용하기 시작했으며, 지역 데이터와 연락처 정보 수집에만 Google을 이용하고 있습니다.

그러나 Google AI Mode는 아직 출시된 지 얼마 되지 않아 리뷰가 거의 없습니다. 한 사용자는 이 기능이 Gemini와 어떻게 다른지, ChatGPT나 Perplexity가 동일한 작업을 완료했음에도 왜 AI Mode를 선택해야 하는지 이해하지 못했습니다.

많은 쿼리의 출처는 정말 형편없었습니다. 광고로 가득한 블로그들이었고, 주제에 진심으로 관심이 있거나 더 깊이 연구하는 사람은 결국 레딧 커뮤니티로 흘러들어갈 거라 생각합니다.

ClickUp(ClickUp)과 회의하세요—퍼플렉시티 대 Google AI 모드의 최고의 대안

퍼플렉시티와 구글 AI 모드 모두 포괄적인 검색 기능으로 쿼리에 대한 답변을 제공합니다. 그러나 이 두 tools는 사용자의 광범위한 일 생태계와 분리되어 작동합니다.

그들은 연구 결과를 팀과 협업하거나, 연구를 진행 중인 프로젝트에 통합하거나, 복잡한 워크플로우 전반에 걸쳐 조직적 맥락을 유지할 수 없습니다.

일상적인 일 앱인 ClickUp이 이 방정식을 바꿉니다. 연구 및 문서 협업부터 목표 설정과 자동화에 이르기까지 모든 것을 단일 맞춤형 플랫폼으로 통합합니다.

ClickUp이 정보 탐색과 실행 사이의 간극을 어떻게 메우는지 살펴보세요:

ClickUp의 차별화된 강점 #1: ClickUp Brain

ClickUp Brain은 ClickUp의 통합형 내장 AI로, 사용자의 특정 워크플로우 패턴을 이해할 수 있습니다. 독립형 검색 tool로는 따라잡을 수 없는 상황별 업무 인텔리전스를 제공합니다.

ClickUp Brain으로 여러 대규모 언어 모델(LLM) 간 전환하며 작업에 최적화된 모델을 활용하세요

Brain의 가장 큰 장점 중 하나는 다중 모델 접근입니다. 단일 인터페이스 내에서 ChatGPT, Claude, Gemini(Google AI Mode를 구동하는 동일한 AI)를 포함한 가장 강력한 대규모 언어 모델을 활용할 수 있습니다.

이제 쿼리 복잡도나 필요한 인사이트 유형에 따라 별도의 AI tool 사이를 오갈 필요가 없습니다.

하지만 ClickUp Brain의 자율적 역량은 단순한 질문 답변을 훨씬 뛰어넘습니다. 연구에서 실행으로 매끄럽게 전환하며, AI가 생성한 인사이트를 프로젝트에 직접 적용합니다.

프로젝트와 관련된 질문을 Brain에 하면, 상황에 맞는 답변을 제공합니다

ClickUp Brain이 검색을 넘어 값을 더하는 방법은 다음과 같습니다:

컨텍스트 기반 문서 관리 : 작업 공간 데이터와 연구 인사이트를 활용해 상세한 보고서 및 프레젠테이션을 생성하고 : 작업 공간 데이터와 연구 인사이트를 활용해 상세한 보고서 및 프레젠테이션을 생성하고 ClickUp Docs에 저장합니다

작업 생성기 : 연구 결과를 세부적이고 할당 가능한 : 연구 결과를 세부적이고 할당 가능한 ClickUp 작업으로 전환하며, 의존성을 설정하여 연구부터 실행까지 모든 과정을 추적 가능하게 합니다

스마트 프로젝트 생성 : 브레인스토밍 세션을 자동으로 타임라인과 자원 배분이 반영된 체계적인 프로젝트 플랜으로 전환합니다

지능형 팀 협업*: 각 구성원의 전문성과 현재 작업량을 고려하여 연구 관련 신규 작업을 적합한 담당자에게 배정함으로써 일 균형과 효율성을 유지합니다

사용자 정의 에이전트 생성: 코드 작성 없이도 경쟁사 분석이나 콘텐츠 초안 작성과 같은 반복적인 워크플로우를 위한 맞춤형 AI 어시스턴트를 설계할 수 있습니다

지속 가능한 패션 트렌드를 연구하는 콘텐츠 제작자를 생각해 보세요. 퍼플렉시티는 우수한 출처 인용을 제공하고 Google AI 모드는 포괄적인 시장 데이터를 제공하지만, ClickUp Brain은 콘텐츠 캘린더 생성, 팀원에게 연구 작업 할당, 편집 브리프 생성(플랫폼을 벗어나지 않고)이라는 추가 단계를 수행합니다.

ClickUp의 AI 어시스턴트가 생산성을 10배 향상시키는 방법을 자세히 알아보려면 이 비디오를 시청하세요.

🌟 보너스: ClickUp Brain MAX는 음성 입력 기능으로 Brain의 상황 인지를 한 단계 업그레이드했습니다. 프롬프트를 입력할 필요 없이 말하기만 하면 Brain이 즉시 음성을 텍스트로 변환하고 이해합니다. 회의 중, 연구 통화 중, 이동 중에도 순간적인 생각을 놓치지 않고 포착하세요. 동시에 Brain MAX는 여러분의 쿼리를 ClickUp의 모든 작업, 문서, 화이트보드, 채팅 스레드에 걸친 실시간 컨텍스트 검색과 연결합니다. 즉, 반환되는 답변이 일반적인 내용이 아닌 여러분의 실제 일 데이터를 기반으로 한다는 의미입니다. 자연스러운 입력과 연결된 컨텍스트의 조합으로 Brain MAX는 수동적인 검색 막대가 아닌 능동적인 팀원처럼 느껴집니다. ClickUp 내에서 지식 포착과 실행 사이의 간극을 메워줍니다.

ClickUp의 강점 #2: ClickUp Enterprise 검색

ClickUp Enterprise 검색으로 쿼리에 대한 문맥 기반 응답을 받아보세요

ClickUp의 Enterprise 검색은 연결된 검색, 심층 검색, 인트라넷 검색을 결합하여 강력하고 통합된 검색 경험을 제공합니다.

웹, ClickUp 작업 공간(작업, 문서, 댓글, 채팅, 회의), 연결된 타사 애플리케이션(Google Drive, Notion, Slack, Gmail 등)에서 결과를 가져올 수 있습니다.

이는 일 환경 내에서 퍼플렉시티나 Google AI 모드 어느 쪽도 따라올 수 없는 높은 수준의 맥락적이며 실행 가능한 결과를 제공합니다.

이 기업 검색 tool이 다양한 차원에서 값을 더하는 방법은 다음과 같습니다:

크로스 플랫폼 접근성 : 작업 공간과 외부 tools 전반에 걸쳐 콘텐츠를 찾아주며, 여러 곳에서 동일한 검색을 반복할 필요가 없습니다

컨텍스트 인식 검색*: 작업 중인 프로젝트와 연관된 결과를 표시하여 연구를 직접 실행으로 연결할 수 있습니다

심층 검색*: normal 검색 tools가 간과하는 오래된 작업, 보관된 파일 또는 과거 대화를 찾아냅니다

권한 인식 결과 : 접근 권한이 있는 정보만 표시하여 민감한 정보의 보안을 유지합니다

실행 가능한 인사이트: 검색 결과를 수동적인 정보 소비가 아닌 즉각적인 워크플로우 작업으로 전환합니다

ClickUp의 Answer Agents는 이 통합 검색 환경 내에서 작동하여 외부 연구와 내부 지식 기반을 결합하고, 발견된 내용을 실시간 작업 흐름에 자동으로 연결합니다.

clickUp Enterprise 검색의 실제 예시*: 제품 업데이트를 위한 경쟁사 활동 조사를 고려해 보세요. ClickUp에서 한 번의 검색으로 다음을 확인할 수 있습니다: 팀의 보관된 경쟁사 분석 작업

Google Drive의 원본 전략 문서

Slack의 관련 토론 스레드

웹에서 새로 나온 업계 기사들 이를 통해 현재 제품 출시 플랜에 해당 결과를 첨부 파일하고, 적절한 팀 회원에게 후속 작업을 할당하며, 연구 결과를 실행 타임라인에 즉시 통합할 수 있습니다.

🎺 ClickUp의 장점: ClickUp의 AI 에이전트는 인사이트를 자동화된 실행으로 전환하여 기업 검색을 강화합니다. 사전 구축된 자동화 에이전트는 브리프 초안 작성, 작업 상태 업데이트, 연구 결과 요약하는 등의 일반적인 워크플로우를 처리합니다

맞춤형 에이전트*는 당사의 노코드 tool로 설계할 수 있는 도메인 특화 AI 어시스턴트입니다 . 이들은 귀사의 데이터, 용어, 프로세스를 이해합니다. 범위(예: 검색 마케팅 업무만)를 설정하고, 어조를 정의하며, 작업 생성이나 문서 업데이트 같은 작업을 트리거하도록 지시할 수 있습니다 이러한 에이전트는 ClickUp의 연결된 검색 환경 내에서 작동하므로, 검색 결과를 기반으로 즉시 조치할 수 있습니다—결과를 작업에 연결하거나, 후속 조치를 생성하거나, 작업을 자동으로 할당하는 등.

ClickUp One Up #3: ClickUp 지식 관리

ClickUp 지식 관리로 일 관련 모든 것에 대한 즉각적인 답변을 얻으세요

ClickUp의 지식 관리 시스템은 연구 결과와 프로젝트 문서가 공존하는 검색 가능한 중앙 집중식 지식 hub를 구축합니다. 팀이 정보에 기반한 의사 결정을 내리는 데 필요한 모든 것이 한곳에 체계적으로 정리되며, 이를 지원하는 일과 연결됩니다.

ClickUp 지식 관리가 제공하는 혜택은 다음과 같습니다:

*지식 자동 생성: ClickUp Brain 및 AI 어시스턴트를 활용하여 프로젝트 데이터와 연구 결과를 직접 wiki 및 프로세스 가이드로 변환합니다

일을 일과 연결: 연구 보고서 및 전략 문서를 지원하는 작업에 직접 연결합니다

*정보 자동 전달: 특정 트리거 발생 시 관련 작업을 자동화하도록 ClickUp 자동화 기능을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 프로세스 변경 시 SOP 업데이트하거나 새로 완료된 연구 요약서를 이해관계자에게 발송하는 작업 등이 가능합니다

워크플로우용 AI 에이전트 지원: *코드 없이 보고서 초안 작성, 시장 조사 자료 편집, 표준 운용 절차 (SOP) 생성 등 특정 작업에 특화된 맞춤형 AI 에이전트를 생성할 수 있습니다

버전 정확성 유지: 버전 관리 및 파일에 대한 보안 액세스를 제공합니다

Brain이 ClickUp 지식 관리와 어떻게 통합되는지 자세히 살펴보겠습니다

💡 프로 팁: 막 시작하는 단계라면 회사 지식 전체를 정리하는 일이 부담스럽고 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 지식베이스 템플릿을 활용하면 세부 사항에 휩쓸리지 않고 연구 결과를 체계적으로 정리하는 데 도움이 됩니다

ClickUp으로 연구를 실제 일에 연결하세요

퍼플렉시티와 Google AI 모드는 문맥 이해력과 자연스러운 팔로워 질문 처리 능력으로 기존 검색 경험을 재정의합니다. 두 tool 모두 적절한 인용과 추론 능력을 바탕으로 웹 전반의 정보를 효과적으로 추출하는 데 탁월합니다. 하지만 훌륭한 정보를 찾는 것은 성공의 절반에 불과합니다.

이러한 인사이트를 실제 일로 전환해야 합니다. ClickUp은 모든 LLM 모델로 연구하고, 팀과 발견 사항을 협업하며, 동일한 작업 공간 내에서 프로젝트를 실행할 수 있도록 하여 이 문제를 해결합니다.

통합 플랫폼으로 일 분산 현상을 해소하고, 대부분의 연구가 문서에 갇히게 만드는 발견과 전달 사이의 마찰을 제거합니다.

지금 무료로 가입하고 연구 프로젝트를 실제 결과로 전환하세요.