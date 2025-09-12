브랜드 음성 점유율(Share of Voice)을 측정하고 추적하는 방법?

아디다스가 나이키보다 더 인기가 있을까요? Instagram에서 사람들이 넷플릭스에 대해 Amazon 프라임보다 더 많이 이야기할까요? 타코벨이 맥도날드보다 더 많은 관심을 받을까요?

팀들은 매일 자신들의 브랜드에 대해 이런 질문들을 던집니다. 그리고 분명히, 경쟁사들도 이러한 트렌드를 똑같이 주시하고 있습니다.

이 주목받는 부분의 일부를 우리는 '브랜드 노출 점유율(Share of Voice)'이라 부릅니다. 이는 사람들이 단순히 제품을 구매하는 것이 아니라, 자신과 연결된다고 느끼는 브랜드를 선택하기 때문에 중요합니다. 실제로 고객의 76%는 경쟁사보다 자신과 유대감을 느끼는 브랜드를 선택할 의향이 있습니다.

브랜드가 이미 차지하고 있는 대화의 비중을 파악하면 어떤 마케팅 캠페인이 일하고 있는지, 어떤 캠페인이 추가적인 추진이 필요한지 쉽게 확인할 수 있습니다.

본 글에서는 소셜 미디어 멘션, SEO 점유율, 유료 광고 및 다양한 마케팅 채널을 아우르는 효과적인 음성 점유율 측정 방법을 살펴보겠습니다.

Share of Voice(SOV)란 무엇인가요?

본질적으로, Share of Voice는 경쟁사 대비 브랜드가 사람들의 마음과 대화 속에서 차지하는 스페이스를 의미합니다.

이것을 브랜드로 가득 찬 붐비는 방에 서서 자신의 이름이 얼마나 자주 언급되는지 관찰하는 것으로 생각해보세요. 더 크고 의미 있는 존재감을 보일수록 브랜드 인지도는 더욱 강해집니다.

하지만 단순히 소음에 관한 것일까요? 아닙니다. SOV는 타겟 고객이 이미 주의를 기울이고 있는 장소에서 가시성을 유지하는 것을 의미합니다; 이는 브랜드의 인기를 설명하는 또 다른 용어인 '시장 점유율'과는 다릅니다

몇 가지 예시를 통해 그 차이점을 알아봅시다.

🧠 알고 계셨나요: 2022년 시세이도는 소셜 미디어에서 사용자 제작 콘텐츠(UGC)를 적극 활용하며 팬들이 브랜드 제품으로 연출한 룩을 공유하도록 장려했습니다. 그 결과 시세이도 메이크업 관련 멘션량이 전년 대비 크게 증가했으며, 이는 적절한 스페이스에서의 가시성이 브랜드 존재감을 극적으로 높일 수 있음을 보여줍니다.

목소리 공유율 vs. 시장 점유율 비교

두 커피 체인점을 상상해 보세요: 브랜드 A는 소셜 미디어에서 어디서나 멘션되지만, 실제 영업 팀 수에서는 브랜드 B에 밀립니다. 이 경우 브랜드 A는 더 높은 목소리 점유율을 가지는 반면, 브랜드 B는 더 큰 시장 점유율을 차지합니다. 하나는 가시성을, 다른 하나는 수익 창출력을 보여줍니다.

차이점을 더 잘 이해하기 위해 종합적인 비교를 살펴보겠습니다:

Aspect Share of Voice (SOV)* 시장 점유율(SOM)* 정의 경쟁사에 비해 가시성, 멘션 및 브랜드 존재감을 측정합니다 시장에서 귀사가 차지하는 영업 팀 또는 수익을 측정합니다 중점 사항* 브랜드 인지도와 마케팅 도달 범위 영업 팀, 수익 및 고객 확보 예시 Instagram에서 스트리밍 서비스 관련 총 10,000건의 멘션 중 넷플릭스가 2,000건에 등장한다면, 그 SOV는 20%입니다 100억 달러의 크기의 시장에서 넷플릭스가 20억 달러의 스트리밍 수익을 올린다면, 그 SOM은 20%입니다 왜 중요한가 브랜드가 대화와 미디어에서 얼마나 존재하는지 보여줍니다 실제 비즈니스 성과와 재무 건전성을 보여줍니다

경쟁 분석에서 SOV가 중요한 이유

자사의 공유 점유율을 파악하면 브랜드가 타사 대비 어디에 위치하는지 확인할 수 있습니다.

나이키가 스포츠웨어 관련 대화에서 우위를 점하고 있지만 아디다스가 캠페인 기간 동안 멘션량이 증가한다면, 이는 브랜드 가시성의 변화 신호입니다.

마찬가지로, 소셜 미디어 멘션에서 타코벨이 갑자기 맥도날드보다 더 높은 트렌드를 보인다면, 이는 소비자 이자나 신제품 출시의 영향을 드러낼 수 있습니다.

보통 목소리 분석이 경쟁사 모방이라고 오해하지만, 실제로는 차이와 기회를 포착하는 데 목적이 있습니다. 효과적인 부분을 강화하는 데 집중하고, 시간이 지남에 따라 브랜드 존재감이 어떻게 진화하는지에 대한 통찰력을 얻으세요.

📮 ClickUp 인사이트: 지식 근로자의 92%가 채팅, 이메일, 스프레드시트에 묻혀 중요한 결정 사항이 종종 누락된다고 인정합니다. 이를 한곳에 모아 관리하지 않으면 소중한 인사이트가 혼란 속에서 사라집니다. ClickUp의 작업 관리 기능을 사용하면 모든 결정 사항을 즉시 추적 가능한 작업으로 전환할 수 있습니다. 채팅, 댓글, 문서, 심지어 이메일도 한 번의 클릭으로 실행 가능한 작업으로 바꿔보세요

음성 공유 측정 채널

보이스 점유율의 가장 큰 장점은 특정 캠페인이나 채널에만 국한되지 않는다는 점입니다. 한 플랫폼에서 뒤처진다면 다른 플랫폼에서 이를 만회할 수 있습니다.

그렇다면, 브랜드가 존재감을 드러내고 측정되어야 할 키 채널들을 살펴보겠습니다.

소셜 미디어 멘션

69%의 사람들이 가장 매력적인 브랜드 콘텐츠를 Instagram에서 접한다고 답했으며, 거의 절반은 브랜드가 Instagram을 더 자주 활용하기를 원합니다. 이 사실만으로도 소셜 미디어가 브랜드의 목소리 공유에 얼마나 중요한지 알 수 있습니다.

모든 태그, 댓글, 또는 멘션은 일상 대화 속에서 브랜드가 얼마나 존재하는지 보여주는 신호입니다. Instagram, X, 링크드인, 틱톡 같은 플랫폼 전반에 걸친 소셜 미디어 언급을 추적하면 브랜드 노출 빈도뿐만 아니라 사람들이 무엇을 말하는지도 파악할 수 있습니다.

맞춤형 이야기 속에 등장하는 지역 카페를 생각해 보세요. 한 번의 게시물이 또 다른 게시물로 이어지며, 곧 브랜드는 더 큰 대화의 일부가 됩니다. 이것이 바로 브랜드의 목소리 공유율이 성장하는 방식입니다.

👀 재미있는 사실: 2023년 개봉한 바비 영화는 박스오피스를 훨씬 뛰어넘는 문화적 파장을 일으켰습니다. 그 마법의 일부는 스마트한 소셜 캠페인에서 비롯되었는데, 사용자들이 AI 기반 tool을 활용해 자신만의 바비 스타일 포스터를 제작하도록 초대했으며, 이 캠페인은 1,300만 명의 사용자를 모았습니다.

검색 엔진 가시성 (SEO 목소리 공유)

일부에서는 SEO의 효과가 줄었다고 말합니다. 사람들은 긴 링크 목록을 스크롤하기보다 Google의 AI 요약문을 훑어보거나 ChatGPT 같은 tools를 이용하기 때문입니다. 하지만 검색 엔진 가시성이 무의미해진 것은 아닙니다. 단지 그 형태가 변화했을 뿐입니다.

가시성을 유지하려면 이제 브랜드가 상위 검색 결과뿐만 아니라 AI 도구가 추출하는 답변에도 노출되어야 합니다. 따라서 강력한 SEO 공유를 유지하는 것이 여전히 중요합니다.

관련 키워드와 주제에서 사이트가 더 자주 노출될수록, 검색 엔진과 AI 어시스턴트 모두 귀사의 콘텐츠를 더 많이 노출시킬 가능성이 높아집니다.

특정 키워드의 자연 유입 트래픽 대부분이 귀사 사이트로 유입될 때, 이는 해당 스페이스에서 강력한 음성 공유를 확보하고 있음을 의미합니다.

유료 미디어(PPC 및 디스플레이 광고)

온라인 광고는 음성 점유율을 측정할 수 있는 또 다른 영역입니다. Google Ads 계정을 통해 노출 점유율과 같은 메트릭을 확인하여 경쟁사에 비해 광고가 얼마나 자주 노출되는지 파악할 수 있습니다.

적절한 쿼리에 대해 브랜드가 더 많은 노출을 확보하면 광고 스페이스 점유율이 증가하고 존재감이 강화됩니다. 노출 공유 하락은 입찰가 조정, 타겟팅 개선 또는 캠페인 설정 재검토가 필요함을 시사할 수 있습니다.

연구에 따르면 목표 광고와 프로모션은 약 3분의 1의 사람들의 관심을 끌며, Z세대의 경우 그 번호(번호)가 거의 50%까지 상승한다는 점에서 이는 중요합니다.

PR 및 뉴스 보도

브랜드가 기사나 뉴스 사이트에 노출될 때마다 브랜드의 목소리 공유가 증가합니다. 이러한 유형의 획득 미디어는 광고로는 달성할 수 없는 방식으로 신뢰도를 구축하고 브랜드 평판의 모양을 만듭니다.

뉴스 멘션 및 PR 보도 추적은 여러분의 노력이 적절한 대상에게 브랜드를 노출시키고 있는지 확인하는 데 도움이 됩니다

업계 포럼 및 커뮤니티 토론

틈새 포럼, 리뷰 사이트, 온라인 커뮤니티는 사람들이 솔직한 의견을 공유하는 장소입니다.

이러한 스페이스에서의 대화를 모니터링함으로써, 경쟁사 대비 브랜드가 얼마나 자주 언급되는지 측정할 수 있습니다.

이러한 멘션은 진정한 소비자 이자와 사용자 감정을 보여주기 때문에 가치가 있습니다. 이러한 대화 속에서 존재감을 드러내고 신속하게 대응하는 것은 브랜드 위치를 강화하는 데 도움이 됩니다.

📌 예시: 레딧의 r/Fitness 포럼에서 새로운 피트니스 앱이 논의되고 있다고 가정해 보세요. 수십 명의 사용자가 대형 경쟁사보다 이 앱을 추천하며, 해당 커뮤니티 내에서 브랜드의 목소리 점유율이 눈에 띄게 상승합니다.

음성 점유율(Share of Voice) 계산 방법: 단계별 가이드

새 커피 브랜드를 론칭했다고 가정해 보세요. 이번 달 온라인에서 여러분 브랜드가 약 50회 멘션되었습니다. 동시에 경쟁사들은 총 450회의 멘션을 받았습니다. 여러분은 이 더 큰 대화 속에서 얼마나 많은 스페이스를 차지하는지 알고 싶어 합니다. 바로 이때 '목소리 점유율(Share of Voice)'이 필요한 이유입니다.

단계별로 파악하는 방법은 다음과 같습니다:

단계 1: 측정할 항목 결정하기

소셜 미디어 멘션, 광고 노출, 웹사이트 트래픽, 심지어 뉴스 보도까지 포함될 수 있습니다. 브랜드 존재감을 평가하고자 하는 채널(들)을 선택하세요.

단계 2: 브랜드 관련 번호 수집하기

해당 채널에서 브랜드가 멘션된 횟수, 광고 클릭 수, 사이트 트래픽을 집계하세요.

단계 3: 총 번호 수집

이제 해당 스페이스의 모든 경쟁사에 대해 동일한 데이터를 합산하세요. 이를 통해 시장 전체를 파악할 수 있습니다.

4단계: 계산하기

간단한 수식은 다음과 같습니다:

share of Voice = (귀사 브랜드 번호 ÷ 총 번호) × 100* 커피 브랜드 예시에서 살펴보겠습니다: 50 ÷ (50 + 450) × 100 = 10% 이는 현재 해당 시장에서 귀사 브랜드가 대화의 10%를 차지하고 있음을 의미합니다.

이 수식의 장점은 어디서나 일한다는 점입니다. 소셜 미디어에서는 멘션 횟수를 측정할 수 있습니다. 광고의 경우 Google Ads의 노출 공유를 활용할 수 있습니다. 검색에서는 타사 대비 사이트 노출 빈도를 확인할 수 있습니다. PR의 경우 기사나 뉴스 보도에 브랜드가 등장하는 빈도를 추적할 수 있습니다.

SOV 추적을 위한 키 메트릭 및 KPI

브랜드의 음성 점유율 측정 방법을 제대로 이해하고 싶으신가요? 핵심 요소, 그 의미, 활용 방법을 소개합니다.

1. 총 멘션량 vs. 경쟁사

이것이 바로 전통적인 음성 점유율(Share of Voice) 보기입니다. 채널 내 브랜드 멘션 횟수를 집계하고, 경쟁사 멘션 횟수를 더한 후, 해당 비율을 계산하세요.

수식: SOV = (자사 브랜드 멘션량 ÷ 전체 시장 멘션량) × 100* 이 같은 개념은 클릭이나 트래픽 같은 다른 지표에도 동일하게 일합니다. 도움이 되는 점: 다른 브랜드 대비 대화 속에서의 브랜드 존재감을 보여줍니다

소셜 미디어 멘션, PR 보도, 심지어 유료 또는 자연 유입 트래픽까지도 간단하게 측정하고 계산할 수 있는 방법을 원할 때 활용 가능합니다

2. 노출 수 및 도달 범위

리치는 콘텐츠를 본 고유 사용자 수를 의미합니다. 노출수는 중복 포함 총 노출 횟수를 나타냅니다. 두 지표를 모두 추적하여 브랜드의 노출 범위와 빈도를 파악하세요.

💡 퍼포먼스 마케터를 위한 전문가 팁: Google Ads에서 노출 점유율 열을 추가하면 실제 확보한 적격 노출의 비율을 확인할 수 있습니다. 유료 캠페인에 대해 노출 수를 총 적격 노출 수로 나눈 값은 SOV 방식의 명확한 가시성 지표를 제공합니다.

모든 번호를 ClickUp 대시보드 에 시각적으로 정리하여 노력을 일관되게 관리하세요:

3. 참여율

참여율은 대상 크기나 도달 범위 대비 콘텐츠와의 상호작용 활성도를 나타냅니다. 좋아요, 댓글, 공유, 저장, 클릭 등을 의미하며, 단순 멘션 수와 함께 품질 점검에 유용한 지표입니다.

일관된 참여는 브랜드 건강도와 활발한 온라인 존재감을 나타내는 강력한 지표입니다.

수식: 도달당 참여도 = (총 참여 수 / 게시물당 도달 수) × 100* 빠르게 읽는 방법: 꾸준한 도달 범위와 함께 증가하는 참여도는 일반적으로 콘텐츠가 공감을 얻고 있음을 의미합니다

동일한 방법으로 자사 및 경쟁사를 분석하여 공정한 비교를 유지하세요

4. 감성 분석

모든 멘션이 동등한 것은 아닙니다. 감성 분석은 대화를 긍정적, 부정적, 중립적으로 분류하여 사람들이 당신에 대해 이야기할 때 어떤 감정을 느끼는지 파악할 수 있게 합니다.

볼륨과 톤을 함께 고려하면 브랜드 존재감을 더 정확하게 파악할 수 있습니다.

사용 방법: 출시 또는 PR 노력 후 변동 추이를 주시하세요

맞춤형 감정을 경쟁사 감정과 비교하여 메시지 기회 포착하세요

5. 키워드 순위 및 검색 가시성

앞서 살펴본 바와 같이, SEO 점유율은 특정 키워드 세트에 대한 잠재적 유기적 검색 트래픽 중 경쟁사가 획득한 트래픽 대비 귀사 사이트로 유입되는 트래픽의 비율을 추정합니다.

순위와 클릭을 간단한 가시성 공유로 연결하여 검색 결과 페이지에서의 위치를 확인할 수 있습니다.

자주 상위 노출되며 클릭을 획득하는 키워드는 강력한 검색 가시성을 나타내며, 경쟁사가 더 높은 순위를 차지하는 키워드(공백)는 개선하거나 콘텐츠를 제작해야 할 영역을 보여줍니다.

참고할 만한 유용한 자료는 다음과 같습니다: google Search Console을 활용하여 노출 수, 클릭 수, 평균 위치 데이터를 확보하세요. 이를 통해 실제 데이터 기반의 SOV 추정치를 도출할 수 있습니다

Ahrefs 등 순위 추적 도구로 경쟁사 위치 및 자동화된 SOV(Share of Voice) 스타일 가시성 메트릭 확인

글에 "키워드를 충분히 사용했는지" 걱정되시나요? 이 레딧 스레드는 유용한 균형점을 제시합니다. 한 보기는 정확한 문구를 억지로 넣지 말고 사람을 위해 글을 쓰라는 알림을 줍니다:

텍스트 전체에 걸쳐 단어 그대로의 표현을 부자연스럽게 사용하면 장기적으로 해가 될 수 있습니다. Google을 위해 글을 쓰지 마십시오. 사람을 위해 글을 쓰십시오.

또 다른 보기는 각 글에 명확한 목표를 부여하여 집중력을 유지해야 한다고 주장합니다:

각 글을 하나의 특정 키워트에 목표로 작성하세요. 이는 집중력을 높여 글쓰기에 도움이 될 것입니다.

두 아이디어는 서로 잘 어울립니다. 명확한 주제를 선택하고 진정으로 유용한 내용을 작성하며 자연스러운 언어를 사용하세요. 그런 다음 공유 점유율 기법을 활용해 페이지가 유기적 검색 트래픽에서 공정한 점유율을 확보하고 있는지 확인하세요.

지금까지 다룬 메트릭들을 간단히 요약하면 다음과 같습니다:*

메트릭 표시되는 내용 왜 중요한가 경쟁사 대비 총 멘션* 타사 대비 브랜드 멘션 빈도 대화에서 차지하는 비중을 파악하고 점유율 계산에 도움을 줍니다 참여율* 사람들이 콘텐츠와 상호작용하는 방식 관객이 콘텐츠를 의미 있고 매력적으로 느끼는지 보여줍니다 노출 수 및 도달 범위 얼마나 많은 사람이 콘텐츠를 봤으며, 얼마나 자주 봤나요? 브랜드의 가시성과 광고 성과를 부각시키세요 감성 분석* 멘션이 긍정적인지, 부정적인지, 중립적인지에 관계없이 브랜드 평판과 고객 감정을 모니터링하는 데 도움이 됩니다 키워드 순위 및 검색 가시성* 검색 결과에서의 순위와 트래픽 공유 귀사의 SEO 공유 음성 점유율과 가시성 개선 기회를 확인하세요

초반에는 목소리 점유율 측정이 까다롭게 느껴질 수 있지만, 이를 훨씬 쉽게 만들어주는 다양한 tools가 존재합니다. 이러한 tools들은 멘션 횟수, 노출 수, 검색 데이터를 자동으로 수집해 주므로, 여러분은 숫자 뒤에 숨겨진 이야기를 이해하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

선택지를 살펴볼 준비가 되셨나요? 지금 시작해 보세요.

1. 소셜 리스닝 플랫폼

Brandwatch를 통해

브랜드의 목소리 점유율을 추적하는 가장 쉬운 방법 중 하나는 소셜 리스닝 tools를 활용하는 것입니다. 끝없는 피드를 수동으로 스크롤하는 대신, 이러한 platforms를 통해 브랜드와 경쟁사에 대한 모든 대화를 수집하여 전체적인 상황을 파악하세요.

Brandwatch 및 Sprout Social과 같은 tools를 사용하면 다양한 소셜 미디어 계정에서 브랜드 멘션, 해시태그, 심지어 고객 감성까지 추적할 수 있습니다. 이들은 사람들이 여러분에 대해 이야기하는 시점, 그들이 말하는 내용, 그리고 해당 스페이스에서 여러분의 존재감이 타사와 비교해 어떻게 평가되는지를 명확히 보여줍니다.

고객 감정 분석을 통해 사람들이 브랜드를 멘션할 때 기쁘거나, 좌절하거나, 중립적인지 파악할 수 있습니다. 이러한 맥락은 더 현명한 의사결정에 도움이 됩니다.

💡 전문가 팁: 이러한 플랫폼의 진정한 가치는 시간에 따른 패턴을 보여주는 능력에 있습니다. 이를 추적하여 어떤 주제가 가장 많은 참여를 이끌어내는지, 캠페인 기간 동안 브랜드의 목소리 공유가 어떻게 변화하는지, 그리고 브랜드 존재감을 키울 수 있는 가장 큰 기회가 어디에 있는지 파악하세요.

via Ahrefs

검색에서 브랜드 가시성을 파악하려면 SEO tools가 가장 든든한 조력자입니다.

Semrush 및 Ahrefs와 같은 플랫폼을 사용하면 특정 키워드 세트에 대한 잠재적 검색 트래픽 중 귀사 사이트와 타사 사이트로 유입되는 비율을 보여줌으로써 SEO 음성 점유율을 계산할 수 있습니다.

어떤 주제에서 우위를 점하고 있는지, 경쟁사가 앞서나가는 부분은 어디인지, 그리고 어떤 새로운 키워드를 중심으로 콘텐츠를 제작할 가치가 있는지 파악할 수 있습니다.

이 tools들이 특히 유용한 이유는 검색 성과를 맥락 속에서 파악할 수 있게 해주기 때문입니다. 단순히 키워드에서 5위를 차지한다는 사실만 알지 않고, 해당 위치에서 얼마나 많은 트래픽을 확보할 수 있는지, 그리고 순위가 상승할 경우 그 변화가 어떻게 나타나는지 확인할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: Semrush나 Ahrefs를 활용해 경쟁사가 당신보다 높은 순위를 차지하는 갭을 찾아보세요. 이러한 갭은 종종 타겟 고객이 관심을 가지는 정확한 주제를 가리키며, 새로운 콘텐츠에 대한 명확한 로드맵을 제공합니다.

via Cision

브랜드가 뉴스, 블로그 또는 업계 간행물에 등장할 때, 모든 보도 내용을 추적해야 합니다. 그러나 이를 직접 수행하는 것은 부담스러울 수 있습니다. 바로 이때 PR 모니터링 tools가 필요합니다.

Meltwater 및 Cision과 같은 플랫폼은 뉴스 사이트, 온라인 매거진, 심지어 팟캐스트에 이르기까지 브랜드 멘션을 수집합니다.

이러한 tools들은 각 콘텐츠의 도달 범위와 그에 담긴 감정도 보여줍니다. 이를 통해 PR 노력이 올바른 대상에게 브랜드를 위치시키고 긍정적인 평판을 모양하는지 평가할 수 있습니다.

📌 예시: 신규 앱을 출시한 기술 스타트업이 있다고 가정해 보세요. Cision을 통해 팀은 자사 스토리가 주요 업계 블로그 3곳에 소개되어 긍정적 반응과 수천 건의 노출을 이끌어냈음을 확인합니다. 또한 경쟁사가 전국지 신문에 멘션된 사례를 발견하고, 이를 바탕으로 다음 홍보 대상을 선정하여 자사 음성 점유율을 확대할 수 있습니다.

4. SOV 추적 및 보고를 중앙화하는 ClickUp

채널 전반에 걸친 음성 점유율(SOV)을 추적하는 일은 쉽게 통제 불능 상태에 빠질 수 있습니다. 문제는 소셜 미디어 급증, SEO 하락, 뉴스 멘션, 경쟁사 관련 대화 등이 동시에 발생한다는 점이며... 데이터는 종종 서로 다른 tools에 분산되어 존재합니다.

ClickUp은 이러한 스레드들을 하나의 통합된 구조로 엮어 팀이 혼란을 멈추고 대화를 주도할 수 있도록 합니다.

*SOV 추적 및 보고를 중앙화하세요

ClickUp Docs를 활용해 주간 SOV 보고서를 문서화하여 모든 구성원이 한 곳에서 동일한 내용을 확인할 수 있도록 하세요

ClickUp 문서를 팀의 살아있는 노트북으로 생각하세요. 흩어진 파일이나 정적인 PDF 대신, 모든 SOV 보고서를 한곳에 모아 작업 진행에 따라 실시간으로 업데이트할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드를 통해 실시간으로 멘션, SEO 가시성, 감성 분석 데이터를 수집하는 라이브 대시보드를 구축하여 변화가 즉시 포착되도록 하세요

ClickUp 대시보드에 SOV 데이터를 추가하고 통합하면, 그 번호들이 생생하게 살아납니다. 소셜 멘션 현황을 보여주는 그래프가 경쟁사 활동 차트와 나란히 배치되며, 양쪽 모두 팀이 수집한 원본 노트와 인사이트와 연결된 상태입니다.

📌 예시: SaaS 기업의 마케팅 팀을 상상해 보세요. 그들은 ClickUp에 'Share of Voice' 폴더를 생성하고 소셜, SEO, PR, 유료 미디어별로 별도의 목록을 구성합니다. 각 보고서는 해당 목록 내의 작업으로 전환되며, 멘션, 감정 분석, 경쟁사 점유율 필드가 포함됩니다. 팀이 Monday 회의에서 대시보드를 확인할 때, 수십 개의 스프레드시트를 클릭할 필요 없이 모든 채널에서 점유율이 어떻게 변화하는지 정확히 파악할 수 있습니다.

소셜 리스닝 데이터 자동화 가져오기*

ClickUp 자동화 기능을 활용하여 경쟁사 멘션이 급증할 때마다 작업이 생성되도록 자동화 설정하기

ClickUp의 장점은 단순한 조직화에 그치지 않는다는 점입니다.

여러 마케팅 대시보드에서 수동으로 번호들을 복사하는 것은 지치게 할 뿐만 아니라 오류의 원인이 됩니다. 바로 여기서 ClickUp 통합 기능과 ClickUp 자동화 기능이 빛을 발합니다.

ClickUp을 Brandwatch, Sprout Social, SEMrush, Ahrefs 또는 Google 스프레드시트와 같은 tools와 연결하면 데이터의 흐름이 ClickUp 작업 공간으로 바로 이루어집니다. 이후 자동화가 작동하여 새로운 수치가 나타나는 즉시 작업, 맞춤형 필드 또는 대시보드를 업데이트합니다.

📌 예시: 한 디지털 에이전시가 통합 기능을 통해 Brandwatch를 ClickUp에 연결했습니다. Brandwatch가 경쟁사 언급량이 급증하는 것을 감지할 때마다 자동화 시스템이 즉시 '경쟁사 모니터링' 목록에 새 작업을 생성합니다. 해당 작업에는 언급 내용, 언급량, 감정 분석 결과 및 원본 게시물 링크가 미리 포함되어 제공됩니다.

데이터에서 패턴을 찾아보세요

ClickUp Brain은 인공 지능과 상황별 지식을 결합하여 놓칠 수 있는 사항을 포착합니다. 언급량의 비정상적인 급증을 강조 표시하거나, 주간 활동을 요약하거나, 다음에 수행할 작업을 제안할 수 있습니다.

예를 들어, 한 패션 리테일러는 대시보드에서 안정적인 수치를 확인했지만, ClickUp Brain은 마이크로 인플루언서가 해당 브랜드를 게시한 후 TikTok 멘션량이 급증하고 있음을 지적했습니다. 이 도구는 트렌드를 경고함과 동시에 TikTok 콘텐츠에 집중할 것을 제안합니다. ClickUp을 사용하는 마케팅 팀은 클릭 한 번으로 콘텐츠 팀에 작업을 할당하여 기회를 잡을 수 있습니다.

SOV 데이터 전반의 트렌드를 분석한 후, ClickUp Brain으로 명확한 다음 단계를 도출하세요

💡 전문가 팁: 음성 점유율 보고서에 파묻혀 있을 때 숫자 뒤에 숨겨진 이야기를 놓치기 쉽습니다. 바로 이때 ClickUp Brain MAX가 해결책을 제시합니다. "이번 주에 누가 우리를 가장 많이 멘션했나요?"와 같은 간단한 질문만으로도 보고서를 일일이 살펴보지 않고도 명확한 답변을 얻을 수 있습니다. clickUp Brain Max를 사용하는 팀은 매주 약 하루 분량의 시간을 절약하고, 일을 최대 3배 빠르게 완료하며, 비용을 최대 86%까지 절감합니다. * GPT-5, Claude, Gemini 등 여러 주요 AI 모델과 연동되어 단일한 시각이 아닌 다양한 관점을 제공합니다. clickUp Brain MAX가 어떻게 도움이 되는지 실제 사례를 살펴보세요*: 주간 회의를 준비 중입니다. 여러 tools의 노트를 하나씩 모으는 대신, Brain에게 핵심 내용을 정리해 달라고 요청하세요. 몇 초 만에 깔끔한 요약이 완성되어 ClickUp 문서에 바로 붙여넣고 팀과 공유할 수 있습니다. 이는 또 하나의 작업이라기보다 중요한 일에 집중할 수 있도록 도와주는 든든한 조력자 같은 느낌입니다.

브랜드 공유 음성 점유율(Share of Voice) 향상 방법

기억의 진정한 기술은 주의의 기술이다.

기억의 진정한 기술은 주의력의 기술이다.

브랜드에게 주목은 모든 것을 의미합니다. 사람들은 자주, 적절한 장소에서, 진정성 있게 다가오는 이름을 기억합니다.

지속적인 의미 있는 관심을 얻는 방법에 대한 몇 가지 팁을 소개합니다:

*브랜드에 자연스럽게 어울리는 방식으로 문화적·산업적 트렌드에 동참하세요. 단순히 다른 사람들이 하는 것을 따라하는 대신, 여러분만의 관점을 더하세요

유용한 방법론, 감동적인 이야기, 혹은 단순히 미소 짓게 하는 콘텐츠 등 사람들이 자신의 네트워크에 공유하고 싶어 하는 콘텐츠 를 제작하세요

인플루언서나 가치관이 유사한 브랜드와 파트너십을 구축하여 타겟 고객이 이미 신뢰하는 목소리를 통해 메시지가 전달되도록 하세요

직원들이 자신의 경험과 이야기를 공유하도록 장려하세요. 실제 사람들의 멘션 은 정교하게 다듬어진 캠페인보다 더 진정성 있게 느껴지기 때문입니다

경쟁사가 무엇을 하고 있는지 주시하고, 그들이 놓친 틈새나 접근 방식을 찾아내세요. 그러면 당신의 브랜드는 경쟁사가 존재하지 않는 영역에서 모습을 드러낼 수 있습니다

SOV 측정 시 흔히 저지르는 실수

2017년 유나이티드 항공은 한 승객이 비행기에서 강제로 내리게 된 사건 이후 거센 비난에 직면했습니다. 해당 항공사에 대한 멘션은 급증했지만, 긍정적인 이유 때문은 아니었습니다.

누군가 단순히 목소리 점유율의 양만 살펴봤다면, 유나이티드가 대화를 주도하는 것처럼 보였을지도 모릅니다. 그러나 실제로는 감정이 압도적으로 부정적이어서 브랜드 평판이 심각한 타격을 받고 있었습니다.

목소리 공유는 단순히 언급되는 것에 그치지 않습니다. 사람들이 실제로 무엇을 말하는지가 핵심입니다.

주의해야 할 가장 흔한 실수는 다음과 같습니다: 단순히 양만 보고 감정을 무시하면, 실제로는 경고 신호인 부정적 멘션의 홍수가 진행처럼 보일 수 있습니다

고객이 실제로 시간을 보내고 브랜드와 소통하는 채널에 집중하기보다 모든 플랫폼을 동일하게 추적하는 것

업계 최대 기업들과만 비교하는 것은 작지만 중요한 성과를 보이지 않게 만들 수 있습니다

SOV를 트렌드, 캠페인, 소비자 행동에 따라 변화하는 살아있는 메트릭이 아닌 일회성 보고서로 취급하는 것

참여도, 웹사이트 트래픽, 영업 팀과 같은 실제 성과와 음성 점유율의 연결을 잊어버리면 분석에 명확한 다음 단계가 남지 않습니다

ClickUp으로 음성 공유 측정 및 향상하기

소음으로 가득한 세상에서 브랜드 스토리가 두각을 나타낼 수 있는 발판이 바로 Share of Voice(SOV)입니다. 이를 신중하게 측정하고 의도적으로 실행에 옮길 때, 비즈니스는 단순히 대화에 참여하는 것을 넘어 주도할 기회를 얻게 됩니다.

바로 여기서 ClickUp이 빛을 발합니다 ✨.

모든 SOV 데이터를 한곳에 통합하는 기능을 통해 번거로운 작업을 자동화하고 놓쳤을 수 있는 인사이트를 도출합니다.

clickUp의 또 다른 장점은 협업 기능과 AI 어시스턴트입니다. *이를 통해 팀과 실시간으로 일하여 광고용 키워드 및 캠페인 설정을 개선하고, 다양한 마케팅 채널에 걸친 광고 지출을 관리하며, 전체 시장 광고 현황을 검토하는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 통해 소셜 미디어 모니터링 데이터를 검토하고 SEO 인사이트를 생성하는 기능과 결합된 ClickUp은 특정 브랜드가 채널 전반에서 어떻게 성과를 내는지 파악하기 쉽게 합니다.

모든 공유 음성 추적이 하나의 간편하고 강력한 스페이스에 통합되면 얼마나 수월해지는지 확인하세요. 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!

자주 묻는 질문(FAQ)

기술적으로는 아닙니다. 항상 전체 대비 백분율로 표시됩니다. 하지만 대부분의 멘션이 부정적이라면, 원하는 종류의 관심을 받지 못하기 때문에 느낌상 부정적으로 다가올 수 있습니다.

이것을 건강 상태를 확인하는 것과 비슷하게 생각해보세요. 월별 추적은 만족스럽고 꾸준한 현황을 보여주며, 주간 점검은 새로운 캠페인이나 속보로 인한 예상치 못한 변화를 포착하는 데 도움이 됩니다. 시장 점유율 성장률을 지속적으로 정확하게 측정하려면 시장 점유율 수식을 활용하세요.

가장 간단한 방법은 브랜드 멘션수를 해당 업계 전체 멘션수로 나눈 후 100을 곱하는 것입니다. 예를 들어, 귀사 브랜드가 500회 멘션되고 경쟁사 전체가 1,500회 멘션되었다면, 귀사의 목소리 점유율은 2%가 됩니다. tools가 계산을 대신 수행해 주지만, 근본적인 역학 관계를 이해하는 것이 도움이 됩니다

참여는 당신의 목소리를 더 크게 만듭니다. 사람들이 좋아요, 공유, 댓글을 남길 때, 이는 당신의 도달 범위를 확장하고 더 많은 사람들이 당신에 대해 알게 하는 데 도움이 됩니다. 이러한 파급 효과는 대화 속에서 당신의 가시성을 크게 높여줍니다. 소셜 리스닝 tools를 활용하면 이러한 데이터 포인트를 더 정확하게 얻을 수 있습니다.

항상 그런 것은 아닙니다. 더 자주 논의된다는 것은 소비자의 머릿속에 가장 먼저 떠오르게 하지만, 영업 팀은 그 관심과 신뢰, 좋은 경험, 그리고 사람들이 진정으로 원하는 제품이 결합될 때 발생합니다. 시장 조사를 통해 소비자 트렌드를 파악한 후, 디지털 마케팅 캠페인을 실행하여 목표 고객층의 영업 팀을 촉진하세요.

네. AI는 로고가 포함된 수많은 게시물, 뉴스, 심지어 이미지까지 스캔할 수 있습니다. 이는 단순한 멘션 집계뿐만 아니라 사람들이 귀사에 대해 이야기할 때 느끼는 감정까지 이해하는 데 도움을 줍니다.