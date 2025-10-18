스타트업 공동 창업자를 위한 Free 창업자 계약서 템플릿

스타트업의 초기 단계를 헤쳐나가는 것은 흥미진진하면서도 도전적인 과정입니다.

공동 창업자들에게 가장 중요하지만 종종 간과되는 단계 중 하나는 명확하고 법적으로 유효한 창업자 계약서를 수립하는 것입니다.

이것이 없다면, 가장 유망한 벤처조차 역할 정의, 지적 재산 관리, 일상적 의사 결정 과정에서 장애물에 부딪힐 수 있습니다.

하지만 중요한 점은, 처음부터 직접 작성할 필요가 없다는 것입니다. 필수 사항을 모두 포함하는 무료 창업자 계약서 템플릿이 많이 있습니다. 이 블로그에서는 파트너십을 보호하고 조직 운영을 원활하게 유지할 수 있는 적합한 창업자 계약서 템플릿을 찾는 방법을 안내해 드리겠습니다.

한눈에 보는 10가지 창업자 계약서 템플릿

최고의 창업자 계약서 템플릿 요약 테이블은 다음과 같습니다:

창업자 계약서 템플릿이란 무엇인가요?

창업자 계약서 템플릿은 스타트업 공동 창업자들이 신규 비즈니스에서의 역할, 책임 및 소유권을 명시하도록 돕기 위해 미리 작성된 문서입니다. 이를 통해 초기부터 명확한 기대치를 설정하고 회사가 성장함에 따라 발생할 수 있는 분쟁 위험을 줄일 수 있습니다.

창업자 계약서는 일반적으로 지분 배포, 지적 재산권 소유권, 의사 결정 절차, 분쟁 해결과 같은 키 영역을 다룹니다. 또한 공동 창업자들이 시간이 지남에 따라 지분을 획득하는 방식을 설명하는 베스팅 스케줄을 포함하는 경우가 많습니다.

또한 본 계약서는 각 창업자의 기여도, 의사 결정 절차, 기밀 유지, 지적 재산권, 팀 구성 변경 절차 등을 규정할 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 『창업자의 딜레마』의 저자이자 하버드 비즈니스 스쿨 교수인 노암 와세르만의 연구에 따르면, 창업자들 간의 갈등으로 인해 무려 65%의 스타트업이 실패하는 것으로 나타났습니다. 창업 초기부터 명확한 창업자 계약서를 마련하면 이러한 불운으로부터 비즈니스를 구할 수 있습니다!

좋은 창업자 협약서 템플릿의 조건은 무엇인가요?

창업자들은 키 의사 결정에서 회사를 대표하므로, 창업자 협약서 템플릿은 시작부터 명확한 기대치를 설정하는 데 도움을 주는 자료에 딱 맞는 제목입니다.

창업자 계약서 템플릿을 선택할 때 고려해야 할 다섯 가지 키 특징은 다음과 같습니다:

명확한 소유권 구조: 각 공동 창업자의 소유권 비율(창업자 지분, 미부여 지분, 완전 부여 지분 포함)을 템플릿에 명시하세요

포괄적 조항: 회사의 자산을 보안을 위해 지적 재산권, 기밀 유지, 영업 비밀 보호를 다루는 조항을 확인하세요

의사 결정 절차: 본 템플릿은 키 결정 및 일상적 의사 결정 방식(서면 합의가 필요한 경우 포함)을 명시해야 합니다

보상 및 베스팅: 보상 조건, 제공 서비스, 베스팅 일정을 명확히 명시하여 향후 분쟁을 방지할 수 있는 레이아웃을 선택하세요

법적 효력: 본 템플릿에는 당사자 간 서면으로 체결된 전체 계약을 구성하며 관할 법정에서 법적 구속력을 갖는다는 조항이 포함되어야 합니다

창업자 계약서 템플릿

🔍 알고 계셨나요? 최근 몇 년간 비즈니스 내 지분 분쟁이 크게 증가했으며, 특히 사모펀드 분야에서 두드러집니다. 거래 증가, 경쟁 심화, ESG 및 AI 관련 새로운 도전과제 등 다양한 요인으로 인해 명확한 소유권의 중요성이 그 어느 때보다 커졌습니다.

스타트업 공동 창업자에게 이러한 분쟁을 피하는 첫걸음은 강력한 창업자 계약서 템플릿을 갖추는 것입니다. 아래는 공정한 소유권을 수립하고 지적재산권을 보호하기 위해 설계된 최고의 창업자 계약서 템플릿으로, 시작부터 확실히 준비할 수 있도록 도와줍니다.

1. ClickUp 파트너십 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 파트너십 계약서 템플릿으로 법적 효력이 있는 파트너십 계약서를 작성하세요

ClickUp 파트너십 계약서 템플릿은 초보자도 책임 범위와 재정적 기여를 쉽게 정리할 수 있도록 합니다. 지분 파트너십이나 전략적 제휴를 양식할 때 신속하게 시작하는 데 도움이 됩니다.

이 즉시 사용 가능한 템플릿은 각 당사자의 의무와 손익 공유 방안을 포함한 파트너십 조건을 명시합니다. 또한 재정적 기여, 분쟁 해결, 일상적 의사 결정도 다룹니다. 특정 요구사항에 맞게 맞춤 설정하여 조직의 견고한 소유권 구조를 구축할 수 있습니다.

이것이 여러분이 좋아할 이유입니다:

통합된 공간에서 작업과 파트너십 세부사항을 추적하여 체계적으로 관리하세요

명확한 이익 공유 및 의사 결정 조건으로 갈등을 최소화하세요

체계적인 역할 및 책임 접근 방식으로 모든 구성원의 이해관계를 조율하세요

🔑 이상적인 대상: 파트너십 또는 전략적 제휴를 양식하는 신규 스타트업 및 소규모 비즈니스.

라이브베터 커뮤니티 서비스(LiveBetter Community Services)의 참여 및 비즈니스 혁신 책임자 마크 보니(Marc Bonney)가 ClickUp에 대해 이렇게 말합니다:

이제 기능별 및 지역별로 분리된 팀들이 동기화된 작업을 수행하고 있습니다. 따라서 파트너십 팀과 커뮤니케이션 팀은 ClickUp 내에서 별도의 스페이스를 사용하지만 공유 작업을 수행하며, 이는 프로젝트 결과에 대한 협업 노력을 조율하는 데 핵심적입니다.

💡프로 팁: ClickUp 작업에 사용자 지정 필드를 추가하여 역할(예: "리드 파트너", "재무 검토자", "법률 담당자")을 지정하거나 책임을 분류하세요. 이를 통해 누가 어떤 업무를 수행하는지 쉽게 필터링하고 검토할 수 있습니다.

2. ClickUp 50/50 파트너십 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 50/50 파트너십 계약서 템플릿으로 몇 분 만에 균형 잡힌 파트너십을 구축하세요

ClickUp 50/50 파트너십 계약서 템플릿은 합작 투자를 공식화하고 양측의 이익을 보호하며 긍정적인 자본 계정 잔고를 유지하도록 설계되었습니다. 각 파트너의 책임과 의무를 쉽게 정리할 수 있습니다.

이 템플릿은 의사 결정 절차, 비례적 재정 기여, 구체적인 소유권 지분 등 핵심 영역을 다룹니다. 모든 파트너 간 협력적 문화를 조성하는 동시에 갈등을 최소화하고 상호 신뢰를 함양하는 데 도움이 됩니다.

이것이 여러분이 좋아할 이유입니다:

파트너십 세부사항 관리를 위한 사용자 지정 필드로 체계적으로 정리하세요

ClickUp 문서를 활용하여 파트너십 조건을 효율적으로 설정하고 저장하세요

재정적 기여와 의사 결정에 대한 명확한 구조를 수립하세요

🔑 적합 대상: 명확한 역할과 책임을 바탕으로 50/50 소유권을 구축하려는 파트너들.

ClickUp Brain으로 콘텐츠를 손쉽게 생성하세요. 동일한 플랫폼 내에서 여러 대규모 언어 모델(LLM)에 접근할 수 있습니다

3. ClickUp 50/50 LLC 운영 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 50/50 LLC 운영 계약서 템플릿으로 소유권과 책임을 균형 있게 조정하세요

비즈니스는 나누되 갈등은 나누지 마세요. 50/50 LLC는 양측 회원에게 동등한 권한을 부여하지만, 명확한 합의 없이는 상황이 급속히 복잡해질 수 있습니다. ClickUp의 50/50 LLC 운영 계약서 템플릿을 활용하세요.

이 템플릿은 법적 구속력 있는 문서를 작성하는 과정을 안내하여 회원 간 명확한 기대치를 설정하고, 투자를 보호하며, 분쟁 해결 방법을 명시합니다. 또한 회원 가입 및 탈퇴 절차를 다루어 견고한 소유권 구조를 바탕으로 비즈니스 성장을 위한 철저한 준비를 보장합니다.

이것이 마음에 드실 이유:

동등한 파트너 간에 이익과 손실 공유를 공정하게 정의하세요

ClickUp의 보드 보기로 계약 상태를 쉽게 시각화하세요

댓글 반응과 중첩된 하위 작업을 활용하여 워크플로우를 효율적으로 관리하세요

🔑 적합 대상: 경영 및 소유권에 대한 명확한 지침을 원하는 유한책임회사를 양식하는 동등한 지분의 파트너들.

💡 전문가 팁: 분쟁을 피하려면 소유권은 반드시 사전에 논의하세요. 법정에서 아이디어 소유권을 입증하는 것은 소유자나 관련자가 명확히 명시하지 않으면 까다로울 수 있습니다.

4. ClickUp 합의서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 합의서 템플릿으로 명확하고 간결한 비즈니스 계약서를 작성하세요

ClickUp의 합의서 템플릿을 사용하면 관련자 모두가 이해할 수 있는 명확한 합의서를 손쉽게 작성할 수 있습니다. 프로젝트 세부사항, 관련 비용, 각 당사자의 의무 사항을 포괄적으로 다룹니다.

또한 이 템플릿은 타임라인, 성과물, 서명 등을 위한 사용자 정의 가능한 섹션을 제공하여 계약 절차를 간소화합니다. 사용자 친화적인 형식으로 어떤 프로젝트나 파트너십에도 빠르게 적용할 수 있습니다.

이것이 여러분이 좋아할 이유입니다:

협약을 간결하고 팔로워하기 쉽게 유지하세요

미리 준비된 서신 형식을 사용하여 시간을 절약하세요

협의 내용을 검토하면서 ClickUp 마일스톤으로 진행 상황을 추적하세요

🔑 적합 대상: 프로젝트나 파트너십을 위한 신속하고 명확한 계약이 필요한 스타트업 및 기업가.

5. ClickUp 업무 협약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 업무 협약서 템플릿을 활용하여 팀 내 명확한 역할과 기대치를 정의하세요

팀 협약서는 명확한 기대치와 책임을 설정하여 프로젝트가 원활하게 운영되도록 돕습니다. ClickUp 업무 협약서 템플릿은 팀이 사명, 역할, 공유 가치를 정의하도록 안내하여 함께 일하는 모든 구성원이 목표를 공유하고 책임을 다할 수 있도록 합니다.

또한 이 템플릿은 역할과 책임을 명확히 하여 자원 활용을 최적화하는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 각 회원의 강점, 일 스타일, 공유 목표에 대한 기여도를 명확히 파악할 수 있습니다.

이것이 여러분이 좋아할 이유입니다:

팀의 사명과 목적을 정의하여 모든 구성원의 동기를 유지하세요

유연한 레이아웃 옵션으로 진행 상황을 시각화하고 신속하게 조정하세요

마감일을 설정하여 작업을 생성하고 할당하여 프로젝트가 원활하게 진행되도록 하세요

🔑 적합 대상: 책임과 팀의 목표에 대한 명확한 합의가 필요한 스타트업 또는 초기 단계 비즈니스의 팀원들.

6. ClickUp 계약자 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계약자 계약서 템플릿으로 비즈니스와 계약자 간 협력을 유지하세요

외부 계약자를 고용할 때는 상세한 계약서가 비즈니스와 계약자 모두를 보호하는 키입니다. ClickUp 계약자 계약서 템플릿을 사용하면 업무 책임, 마감일, 결제 조건 등을 번거로움 없이 정리할 수 있습니다.

즉시 사용 가능한 계약서 템플릿으로, 업무 범위, 타임라인, 결과물 등 아웃소싱 일의 키 사항을 모두 포함하여 양측이 기대치를 명확히 이해할 수 있도록 합니다. 또한 계약업체가 회사 목표와 일치하도록 공정한 시장 값 조건을 설정하는 데 도움이 됩니다.

이것이 여러분이 좋아할 이유입니다:

체크박스 같은 맞춤형 필드로 모든 세부 사항을 추적하여 누락되는 항목을 방지하세요

알림과 업데이트를 자동화하여 프로젝트를 일정대로 진행하세요

이메일 연동을 통해 서명용 계약서를 직접 발송하세요

🔑 적합 대상: 시간에 민감한 프로젝트에서 프리랜서나 계약직 근로자를 관리하는 중소 비즈니스.

7. ClickUp 계약자 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계약자 관리 템플릿으로 계약서를 체계적으로 관리하고 최신 상태로 유지하세요.

계약 관리에 어려움을 겪고 계신가요? ClickUp의 계약자 관리 템플릿으로 계약서 작성 및 보관부터 마감일 및 갱신 추적까지 전체 프로세스를 체계적으로 관리해 보세요.

초보자도 쉽게 사용할 수 있는 이 하위 카테고리 템플릿으로 이해관계자 관리와 갱신 알림 설정이 간편해집니다. 계약 관리 프로세스를 개선하여 비즈니스 규정 준수를 유지하고 계약자 관계를 공고히 합니다.

이것이 여러분이 좋아할 이유입니다:

계약 상태를 '승인됨', '작성 중', '검토 중' 등의 맞춤형 태그로 추적하세요.

간트 차트 보기로 계약 타임라인을 시각화하세요

테이블로 계약서를 정리하여 기록을 쉽게 접근할 수 있도록 관리하세요

🔑 적합 대상: 명확한 추적과 시기적절한 갱신이 필요한 다수의 계약자 계약을 처리하는 비즈니스.

📮 ClickUp Insight: 목표 추적을 위해 물리적 일기를 사용하는 사람은 12%에 불과하며, 놀랍게도 38%는 전혀 추적하지 않습니다.

8. ClickUp 계약 해지 통지서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계약 해지 통지서 템플릿으로 계약을 원활하게 마무리하세요.

ClickUp 계약 해지 통지서 템플릿을 사용하면 결정을 설명하고 필요한 세부 사항을 다루면서 전문적이고 간결한 해지 통지서를 쉽게 작성할 수 있습니다.

이 서신 템플릿은 해지 조건을 정의하고, 양측의 우려 사항을 해결하며, 해지와 관련된 재정적·법적 의무를 관리하는 데 도움을 줍니다. 또한 어려운 대화를 원활하게 진행하고 향후 참조를 위한 명확한 문서 기록을 보장합니다.

이것이 여러분이 좋아할 이유입니다:

모든 해지 상황에 적용 가능한 즉시 사용 가능한 법적 조항을 제공합니다.

미결 의무 사항과 다음 단계를 명확히 정리할 수 있는 내장형 체크리스트

각 서신을 자동 기록하여 보안 기록 관리를 보장합니다

🔑 적합 대상: 계약 해지를 공식화할 수 있는 간단하고 법적으로 준수하는 방법이 필요한 모든 비즈니스.

9. Template. Net의 창업자 계약서 템플릿

비즈니스를 시작할 때 단순함이 키가 될 수 있습니다.

Template.net의 창업자 계약서 템플릿은 간결한 계약을 위한 이상적인 선택입니다. 법률 용어에 압도되지 않으면서도 비즈니스 관계를 공식화하려는 공동 창업자에게 적합합니다.

이 간단하고 바로 사용 가능한 템플릿은 로고와 회사 정보를 추가할 수 있는 완전히 편집 가능한 표지 페이지입니다. 일의 범위, 보상, 기밀 유지, 책임 등 필수 사항을 다루며, 관련된 모든 창업자의 기본적인 책임과 권리를 쉽게 정리할 수 있게 합니다.

이것이 여러분이 좋아할 이유입니다:

보상 조건을 명확히 규정하여 결제 분쟁을 방지하세요

불가항력 조항으로 예상치 못한 상황을 대비하세요

미래 분쟁을 방지하기 위해 명확한 의사 결정 절차를 정의하세요

🔑 적합 대상: 간단하면서도 법적 효력이 있는 창업자 계약서를 원하는 스타트업 및 소규모 비즈니스.

10. Template.Net의 스타트업 창업자 계약서 양식 템플릿

Template.net의 스타트업 창립자 계약서 양식 템플릿은 또 다른 형태의 창립자 계약서이지만, 차별화된 점이 있습니다: 바로 양식 템플릿이라는 점입니다. 전통적이고 장황한 계약서와 달리, 간결하고 신속하며 핵심을 담았습니다.

이 양식 템플릿은 창업자들이 의사 결정 권한과 분쟁 해결 방법을 사전에 명확히 하도록 프롬프트함으로써 일반적인 스타트업 문제를 해결하도록 설계되었습니다. 이는 잠재적 갈등을 방지하고 스타트업 성장의 견고한 기반을 마련하는 데 도움이 됩니다.

이것이 여러분이 좋아할 이유입니다:

간편하게 빈칸만 채우면 바로 사용 가능합니다

역할, 책임 및 소유권을 명확하고 간결하게 규정합니다

영업 비밀 및 기타 기밀 정보를 보호하기 위한 내장된 기밀 유지 조항

🔑 적합 대상: 긴 법률 용어 없이도 역할과 지분 비율 배포를 공식화할 수 있는 간단하고 빈칸 채우기 방식의 계약서를 찾는 스타트업.

11. PandaDoc의 창업자 계약서 템플릿

via PandaDoc

PandaDoc의 창업자 계약서 템플릿은 매우 포괄적이며, 소유권과 법적 책임을 공식화하려는 기업에 완벽합니다. 로고와 연락처 정보를 포함한 맞춤형 페이지를 추가하여 전문적인 느낌을 더할 수도 있습니다.

이 법률 템플릿은 소유권 이전, 초기 자본 출자, 지분 부여 조건 등 12개 세부 조항을 포함합니다. 또한 사임, 해임 절차 및 대표 보증 사항을 명시하여 비즈니스 계약이 법적 요건을 충족하도록 합니다.

이것이 여러분이 좋아할 이유입니다:

회사 정보를 추가하여 PDF를 맞춤형으로 설정하세요

상세한 조항으로 명확한 소유권 구조를 수립하세요

개정 및 포기 조항을 포함한 섹션으로 법적 용어를 정확하게 유지하세요

🔑 적합 대상: 소유권, 법적 보호, 회원 역할 등을 상세히 다루는 철저하고 맞춤 설정 가능한 계약서 템플릿을 찾는 비즈니스.

12. RazorPay의 창업자 고용 계약서 템플릿

via RazorPay

RazorPay의 창업자 고용 계약서 템플릿은 포괄적인 고용 계약서 템플릿입니다. 신규 직원(창업자)의 역할과 책임을 공식화하면서 회사의 이자를 보호하도록 설계되었습니다.

이 템플릿은 창업자의 의무, 보상 및 권리를 정의합니다. 기밀 유지, 경쟁 금지, 계약 해지, 지적 재산권(IPR), 제3자 결제, 기타 조항 등 키 조항을 포함하여 완전한 법적 명확성을 제공합니다.

이것이 여러분이 좋아할 이유입니다:

창업자를 위한 수습 기간 및 성과 평가 마일스톤 설정

자발적 또는 비자발적 창업자 이탈 시 상세한 퇴출 절차를 포함하세요

회사 자금 조달 및 투자자 관계 관리에 관한 창립자의 의무 사항을 명시하십시오

🔑 적합 대상: 창업자 역할과 책임을 공식화하는 스타트업 및 중소 기업

💡 추가 팁: 계약서의 효력을 완전히 유지하려면 반드시 '증인' 조항을 포함하세요. 예를 들어, 각 작업의 책임자와 해당 작업이 속한 주제를 명확히 명시하십시오.

13. 비즈니스 셋업의 창업자 계약서 템플릿

via 비즈니스 설정

여러 창업자와 함께 비즈니스를 시작하시나요? Business Setup의 창업자 협약서 템플릿으로 탄탄한 출발을 해보세요. 각 창업자의 권리와 의무를 명확히 규정하여 원활한 팀워크를 보장합니다.

본 계약서 템플릿은 베스팅 기간과 퇴출 절차부터 소유권 구조 및 분쟁 해결에 이르기까지 모든 측면을 포괄합니다. 내부 계약을 공식화하려는 스타트업에게 사실상 원스톱 솔루션입니다.

이것이 여러분이 좋아할 이유입니다:

창업자의 시간 커밋 의무와 최소 참여 요건을 정의하세요

주식 양도 및 분쟁 해결 절차를 간소화하세요

회사 해산 시 해산 절차를 체계화하세요

🔑 적합 대상: 창업자 역할을 명확히 정의하고 투명한 의사 결정 프로세스를 구축하려는 초기 단계의 스타트업 및 비즈니스.

clickUp으로 계약서를 핵심에 맞게 관리하세요*

체계적인 계약서 템플릿은 강력하고 투명한 비즈니스 관계 구축에 필수적입니다.

일용인 앱 ClickUp은 일용인 범위의 포괄적인 템플릿을 제공하여 계약서 작성, 관리, 추적을 손쉽게 할 수 있습니다. 계약자 계약서, 창업자 커밋, 해고 통지서 등 모든 유형의 계약서를 손쉽게 처리하세요.

이 템플릿은 시간을 절약해 주면서도 모든 세부 사항을 철저히 계정으로 반영하여 오해의 위험을 크게 줄여줍니다. 문서 작업으로 인해 속도를 늦추지 마세요.

지금 바로 ClickUp에 가입하여 비즈니스를 지속적으로 발전시키세요!