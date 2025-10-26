10가지 /AI 기업 검색 활용 사례

모든 기업은 숨겨진 세금을 지불합니다: 즉각적이어야 할 답변을 찾는 데 낭비되는 시간입니다. 테라바이트 단위의 데이터, 셀 수 없이 많은 문서, 그리고 모두가 존재한다고 맹세하지만 아무도 위치할 수 없는 그 중요한 파일이 있습니다. 한편, 팀원들은 몇 초면 찾을 수 있는 정보를 찾느라 오후 내내 시간을 허비합니다.

인공지능 기업 검색 플랫폼은 사람들이 무엇을 찾고 있는지 이해함으로써 이러한 일 분산을 해결합니다.

이는 컨텍스트 AI가 귀사의 전체 비즈니스—데이터, 워크플로우, tools까지—를 이해하기 때문입니다. 팀이 진정으로 신뢰할 수 있는 지능형 결과를 제공합니다.

실제 문제를 해결하는 10가지 실용적인 AI 기업 검색 활용 사례를 소개합니다. 또한 ClickUp이 기업 지식 관리를 얼마나 손쉽게 만드는지 살펴보겠습니다. 🌟

왜 AI가 기업 검색을 변화시키고 있는가?

기존 기업 검색은 마치 허공에 질문을 외치는 것과 같습니다. '예산 보고서'라고 입력하면 해당 단어가 포함된 무작위 문서 500개가 검색됩니다.

AI는 이를 완전히 완료합니다. 🤖

AI 기반 기업의 이점

더 빠른 의사 결정: 필요한 정확한 데이터를 몇 시간 동안 폴더를 뒤지거나 동료에게 저장 위치를 묻는 대신 몇 초 만에 찾아보세요

중복 일 감소: 현재 제작 중인 프레젠테이션과 동일한 자료를 이미 누군가 제작했음을 발견하여 불필요한 노력 일수를 절감하세요

협업 강화: 존재조차 몰랐던 유사 프로젝트를 일하고 있는 팀원과 연결되어 자원 공유와 더 강력한 성과 창출로 이어집니다

생산성 향상: 회사 정보 시스템에서 탐정 놀이를 하는 대신, 사고와 창조 활동에 시간을 투자하세요

향상된 지식 보존: 경력 직원의 전문성을 퇴직 전에 확보하여 향후 팀이 그들의 통찰력을 검색 가능하게 만듭니다

🧠 재미있는 사실: 1960년대 IBM STAIRS는 가장 초기의 기업용 검색 시스템 중 하나였습니다. Google이 등장하기 훨씬 전인 당시, 이 시스템은 메인프레임에서 운영되며 연구자들이 방대한 법률 및 정부 텍스트 아카이브를 검색할 수 있게 했습니다.

AI는 어떻게 기업 검색 정확도를 향상시키나요?

AI는 기존 검색 엔진이 놓치는 동의어와 문맥을 이해합니다. 사용자가 '맞춤형 고객 경험 메트릭' 을 검색할 때 , AI는 이것이 다른 문서에서 '클라이언트 행복 점수'나 '사용자 경험 데이터'와 연결된다는 점을 인식합니다.

머신러닝 알고리즘은 검색 패턴과 사용자 행동을 분석하여 결과를 지속적으로 개선합니다.

*자연어 처리 및 딥러닝과 같은 AI 기술은 대화 쿼리를 가능하게 합니다. 예시: '휴가 시즌 동안 가장 성과가 좋았던 마케팅 캠페인은 무엇인가요?'와 같은 질문을 할 수 있습니다

또한 AI 검색 엔진은 사용자의 질문 의도를 이해하고 여러 시스템에서 관련 정보를 추출합니다. 사용자의 소속 부서와 보안 등급을 파악하여 특정 역할에 따라 접근 및 활용 가능한 정보만을 제공합니다

조직의 집단적 지식과 노하우를 검색하고 프로젝트의 전체 맥락을 파악하는 것이 놀라울 정도로 간단하고 직관적이며 접근 가능해집니다.

AI 기업 검색 vs. 기존 검색

두 가지의 비교를 간단히 살펴보겠습니다:

카테고리 기존 검색 방식 AI 기업 검색* 검색 방법 키워드 기반 매칭은 정확한 단어나 구문을 찾습니다. 의도 파악을 위한 자연어 처리(NLP) 및 의미적 검색 이해 결과 품질 종종 관련성이 없는 긴 목록을 반환합니다 쿼리에 맞춤화된 직접적이고 관련성 높은 데이터를 제공합니다. 데이터 범위 한 번에 하나의 플랫폼 또는 사일로로 한도가 적용됩니다. 여러 tools, 앱 및 데이터베이스를 동시에 검색합니다. 컨텍스트 인식 의미나 관계에 대한 이해 없음 의역어, 관련 개념 및 쿼리 배후의 맥락을 인식합니다. 학습 능력 정적; 사용해도 결과가 개선되지 않음 사용자 행동을 학습하고 시간이 지남에 따라 적응합니다 협업 팀 워크플로우 지원이 거의 또는 전혀 없음 공유된 지식, 프로젝트 업데이트, 팀별 콘텐츠를 표면화합니다. 응답 시간 더 느림; 사용자가 수동으로 결과를 필터링함 더 빠르게; 가장 관련성 높은 콘텐츠를 우선적으로 제공합니다 사용자 경험 기본 및 트랜잭션 개인화되고 직관적이며 상호작용적인 비즈니스 영향 낭비되는 시간, 흩어진 지식, 그리고 낮은 생산성 정보에 기반한 의사 결정, 검색 시간 단축, 효율성 향상

🧠 재미있는 사실: 기업 검색은 예상치 못한 곳에서도 활용되었습니다. BBC는 기자들이 수십 년간의 방송 대본을 즉시 검색할 수 있도록 내부 시스템을 구축해 뉴스 제작 속도를 높였습니다.

키 AI 기업 검색 활용 사례

AI 기업 검색 소프트웨어는 모든 부서에서 팀이 정보에 접근하는 방식을 혁신합니다.

이러한 실용적인 적용 사례들은 조직이 지능형 검색 기능을 통해 실제 문제를 해결하고 일상 워크플로우를 개선하는 방법을 보여줍니다. 🧑‍💻

1. 고객 서비스 우수성

via Airbnb

🚩 문제점: 고객 서비스 담당자가 세 개의 화면을 동시에 관리하는 동안, 좌절한 고객이 같은 문제를 두 번째로 설명하고 있습니다. 담당자는 시스템 어딘가에 답이 있다는 것을 알고 있지만, 이를 찾으려면 고객이 대기 중인 동안 제품 매뉴얼, 정책 문서, 이전 사례 노트 등을 일일이 클릭하며 찾아야 합니다.

✅ 솔루션: /AI 기업 검색이 이러한 역학을 변화시킵니다. 상담원은 즉시 포괄적인 고객 컨텍스트를 확보합니다:

완료된 상호작용 기록: 이전 통화, 채팅 대화, 이메일 교환 내역이 하나의 보기에 표시됩니다

상황별 문제 매칭: 문제 설명을 기반으로 유사한 해결 사례가 자동으로 표면화됩니다.

스마트 리소스 추천: 수동 검색 없이도 관련 정책, 절차 및 승인 수준이 자동으로 표시됩니다.

부서 간 가시성: 기술 지원 노트, 청구 조정, 계정 변경 사항이 원활하게 연결됩니다.

기존 검색은 모든 쿼리를 일반적인 데이터베이스 조회처럼 처리하지만, /AI 검색은 고객 서비스가 요구하는 맥락과 긴급성을 이해합니다.

📌 예시: 호텔 예약 플랫폼(Booking.com)의 고객 서비스 팀은 AI 검색을 통해 호스트 커뮤니케이션, 예약 세부 정보, 해결 사례를 즉시 확인할 수 있습니다. 게스트가 숙소 문제를 보고하면, AI 에이전트가 몇 초 만에 관련 호스트 정책, 유사 사례 해결 방안, 적절한 보상 가이드라인을 찾아냅니다.

💡 전문가 팁: 권한 설정을 신중하게 계층화하세요. 기밀 데이터가 노출되면 검색은 무용지물이지만, 사용자가 끝없는 '접근 거부' 결과만 보게 된다면 마찬가지로 쓸모없습니다. IT 부서와 협력하여 인덱스 수준에서 가시성과 데이터 보안의 균형을 맞추세요.

2. 재무 데이터 분석 및 규정 준수

소매 운영 전반의 예산 편차 설명을 위해 ClickUp Brain 요청

🚩 문제점: 재무 팀은 매달 불가능한 마감 기한에 시달립니다. 규제 요건은 완벽한 정확성을 요구하는 반면 경영진은 어제 당장 보고를 필요로 합니다. 애널리스트들은 경영진에게 가치 있는 통찰력을 제공해야 할 시간에 규정 준수 데이터베이스와 예산 스프레드시트를 뒤지는 데 몇 시간을 소비합니다.

✅ 솔루션: 엔터프라이즈 검색 tools는 재무적 관계와 규제적 연결을 이해하여 수 시간의 수작업 일을 절약합니다:

통합 편차 분석: 예산 배정, 실제 지출, 부서별 설명이 자동으로 연결됩니다

규제 트리거 인식:* 특정 검색 쿼리에 대해 관련 규정 준수 요건 및 제출 마감일을 자동으로 표시합니다

역사적 추세 식별: 과거 기간의 내부 데이터와 설명 노트가 현재 수치와 함께 표시됩니다

크로스-기능적 컨텍스트: 이메일 논의, 승인 워크플로우, 전략적 결정이 재무 데이터와 연결됩니다

이 포괄적인 보기는 보드 발표 중 임원진이 추가 질문을 통해 누락된 맥락을 드러내는 당황스러운 상황을 방지합니다.

📌 예시: 월마트와 같은 소매점의 재무 팀은 고급 AI 검색 기능을 활용하여 방대한 소매 운영 전반에 걸친 예산 편차 원인을 파악할 수 있습니다. 반면, 애널리스트들은 투자자 설명회를 준비할 때 특정 매장 실적 데이터를 검색하여 매출 변동을 설명하는 지역 관리자 보고서, 공급망 차질, 계절적 추세 분석을 즉시 찾아낼 수 있습니다.

3. Google AI를 활용한 기업의 검색

via Google 클라우드

🚩 문제점: 대부분의 검색 시스템은 기업을 일반적인 데이터베이스처럼 취급하지만, Google Cloud Search는 동일한 검색어라도 역할에 따라 필요한 정보가 다르다는 점을 이해합니다.

✅ 솔루션: 우수한 /AI 기업 검색 시스템은 조직의 패턴과 개인의 일 스타일에 적응합니다:

역할 기반 결과 필터링: 동일한 쿼리에서 마케팅 팀은 크리에이티브 자산을, 재무 팀은 예산 데이터를 확인합니다

크로스 플랫폼 인텔리전스: Gmail 토론, 드라이브 문서, 달력 이벤트가 원활하게 연결됩니다

학습 알고리즘: 사용자 행동과 성공적인 정보 검색 패턴을 기반으로 검색 결과가 개선됩니다

권한 인식: 결과들은 접근 제어를 준수하면서 제한된 정보에 대한 관련 연락처를 제안합니다

Google의 머신러닝은 인간이 놓치는 정보 간의 관계를 식별하여, 기존 검색으로는 달성할 수 없는 포괄적인 프로젝트 인텔리전스를 창출합니다.

📌 예시: 사하 그룹 산하 태국 주요 이커머스 기업인 Shop Global의 경우, Google Cloud를 통해 고객이 '총각 파티에 어울리는 스타일리시한 아이템을 보여줘'와 같은 자연어 쿼리를 사용할 수 있게 하여 1~2분 내에 정확한 결과를 제공합니다. 이 솔루션은 태국어와 영어 검색을 모두 지원하며, '25년 사하 그룹 페어 이벤트 기간 중 15만 명의 방문자를 성공적으로 처리했습니다.

🔍 알고 계셨나요? 2002년 Google이 출시한 '검색 어플라이언스'는 사무실 서버실에 놓인 밝은 노란색 미니 냉장고처럼 생겼습니다. 2018년 단종될 때까지 기업들이 개인 네트워크 내에서 'Google 같은' 검색 기능을 제공했습니다.

4. 규정 준수 및 법률 연구

lexisNexis 제공

🚩 문제점: 법률 연구는 일반적으로 변호사들이 수백 건의 판례와 계약서 예시를 몇 주 동안 검토하는 것을 의미합니다. 파트너들은 /AI가 정확하게 몇 분 만에 완료된 연구에 대해 클라이언트에게 수천 달러를 청구합니다.

✅ 솔루션: 지능형 /AI 검색은 다음을 이해합니다:

선례 패턴 인식: 키워드 매칭이 아닌 법적 원칙에 기반하여 유사 사례 및 관련 판결을 도출합니다

조항 관계 지도: 계약서 검색 시 계층, 상호 참조 및 관련 조항을 자동으로 이해합니다

관할권 정보: 결과에는 다양한 법체계 및 법원에 걸친 관련 변형 사항이 포함됩니다

내부 지식 통합: 회사 내 전문성, 과거 아규먼트 사례, 성공적인 전략을 외부 법률 연구와 연결합니다

📌 예시: 법률 회사가 복잡한 합병 협상을 처리할 때, 변호사들은 유사한 거래 구조, 규제 선례 및 내부 전문 지식을 신속하게 참조해야 합니다. AI 검색은 이전 트랜잭션에서 관련 계약 조항, SEC 제출 요건, 그리고 다양한 실무 분야에서 유사한 거래를 일한 동료들을 찾는 데 도움을 줍니다.

5. 인적 자원 지식 관리

ClickUp Brain 기업용 검색 기능 이미지

🚩 문제점: 인사 부서는 매일 반복되는 동일한 질문에 답변하는 반면, 직원들은 방대한 문서 속에 묻힌 기본 정책 정보를 찾기 위해 고군분투합니다. 중요한 업데이트는 아무도 읽지 않는 이메일 공지 속에 묻혀버려 관련된 모든 이에게 좌절감을 안깁니다.

✅ 솔루션: /AI 기반 내부 검색 엔진 은 다음을 보장합니다:

직원들은 올바른 정책을 추측하기보다 대화식으로 질문합니다

답변은 개별 직원의 상황, 근속 기간, 위치 및 선택한 복리후생에 따라 달라집니다

최근 변경 사항 및 명확화 내용이 표준 정책 정보와 함께 표시됩니다

*예시: 대규모 다국적 기업들은 직원들이 동일한 정책 관련 질문을 반복적으로 하는 문제로 어려움을 겪습니다. Click Up과 같은 AI 기반 지식 베이스로 직원들은 '해외 출장 중 원격 근무가 가능한가요?'와 같은 대화형 질문을 할 수 있으며, 직무 수준, 부서 정책, 현지 고용법에 기반한 맞춤형 답변을 받을 수 있습니다.

6. 영업 팀 인텔리전스 및 리드 관리

ClickUp Brain으로 영업 팀 세부 정보와 업데이트를 즉시 확인하세요

🚩 문제점: 영업 팀은 거래 성사 압박 속에서 잠재 고객 조사, 경쟁사 정보 수집, 관계 이력 관리를 동시에 수행해야 합니다. 최고의 영업사원은 백과사전 수준의 계정 지식을 쌓지만, 제로부터 시작하는 신규 팀 회원들에게 이 전문성이 전수되지 않습니다.

✅ 솔루션: AI 검색은 영업 팀 인텔리전스를 전체 팀에 민주화합니다:

완료된 관계 이력, 경쟁사 대비 위치, 유사 계정에서의 성공적인 거래 전략

잠재 고객의 영업 팀 주기 내 위치에 따라 관련 리소스가 표시됩니다

최근 동향, 가격 변동, 경쟁사 승패 정보가 자동으로 노출됩니다

관련 계정 경험과 성공적인 거래 패턴을 보유한 팀 회원

*예시: 기업용 소프트웨어 영업 팀은 협상 과정에서 고객에 대한 완전한 맥락을 파악하지 못해 거래를 놓치는 경우가 많습니다. AI 검색은 영업 담당자가 중요한 영업 회의 전에 유사 계정에서의 이전 클라이언트 상호작용, 경쟁사 분석, 성공적인 거래 전략을 신속하게 확인할 수 있도록 지원합니다.

7. IT 지원 및 문제 해결

ClickUp Brain을 통해 반복되는 IT 문제의 해결 단계를 재추적하세요

🚩 문제점: IT 지원팀은 모든 기술적 문제가 긴급하게 느껴지는 반면, 해결책은 정확한 진단이 필요한 독특한 압박에 직면합니다. 기술자들은 문서, 이전 티켓, 시스템 로그를 검색하는 동안 좌절한 직원들은 해결책을 기다립니다.

✅ 솔루션: AI 인트라넷 검색 tool의 주요 기능은 다음과 같습니다:

구성별 안내: 정확한 하드웨어 및 소프트웨어 구성에 따라 문제 해결 단계가 표시됩니다

해결 사례로부터 패턴 학습: 성공적인 해결책은 가중치가 높아지고 실패한 해결책은 자동으로 가중치가 낮아집니다

근본 원인 분석: *시스템은 문제를 유발할 수 있는 관련 인시던트, 의존성 및 상위 문제를 연결합니다

공급업체 통합:* 지원 담당자, 보증 정보 및 제조업체 지침이 내부 프로세스 문서와 함께 표시됩니다

📌 예시: 직원이 소프트웨어 충돌이나 네트워크 연결 문제를 보고할 때, IT 기술자는 특정 오류 메시지를 검색할 수 있습니다. 그러면 동일한 상황에서 효과가 있었던 문제 해결 단계, 충돌 가능성이 있는 최근 소프트웨어 업데이트, 공급업체 지원 문서를 즉시 찾을 수 있습니다.

8. 마케팅 자산 관리

ClickUp Enterprise 검색으로 연결된 앱 및 그 이상의 영역에서 결과를 얻으세요

🚩 문제점: 마케팅 팀은 플랫폼, 폴더, 팀 드라이브에 흩어져 있는 수천 개의 자산을 생성합니다. 적절한 이미지, 비디오 클립 또는 캠페인 템플릿을 찾는 데 시간을 낭비하면 팀이 기존 일을 찾지 못하고 재창조하게 되어 창의적 생산성이 저하됩니다.

✅ 솔루션: AI 검색은 다음을 통해 마케팅 자산을 진정한 의미에서 검색 가능하게 만듭니다:

*시각 콘텐츠 인식: 이미지와 비디오가 시각적 요소 및 브랜드 구성 요소에 대한 /AI 분석을 통해 검색 가능해집니다

*성과 통합: 참여 메트릭과 캠페인 성공을 기반으로 고성과 자산이 눈에 띄게 노출됩니다

사용 패턴 학습: 성공적인 창의적 조합과 계절별 선호도가 검색 추천에 영향을 미칩니다

📌 예시: 나이키와 같은 글로벌 브랜드는 다양한 지역과 스포츠 카테고리에서 수천 개의 캠페인 자산을 생성합니다. 마케팅 팀은 특정 시각적 테마나 운동선수 콘텐츠 검색하여 고해상도 이미지, 비디오 클립, 브랜드 가이드라인에 부합하는 자료를 찾을 수 있으며, 기존 성공적인 캠페인 콘텐츠 재창조하지 않고도 활용할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 28%는 자신의 생각을 혼자 간직하거나 회의에서 의견을 공유하는 것이 안전하지 않다고 느낍니다. 하지만 모든 훌륭한 아이디어가 회의에서 소리 내어 공유되는 것은 아닙니다—때로는 진정한 천재성이 작업 코멘트나 잊혀진 파일에 숨겨져 있기도 합니다. 예를 들어, 팀이 몇 달 전 댓글로 조용히 프로세스 개선을 제안했거나, 회의에 상정되지 않은 문서에 독특한 해결책을 공유한 상황을 상상해 보십시오. ClickUp Brain의 엔터프라이즈 검색을 통해 작업 공간 내 어디에 있든 이러한 기여물을 즉시 찾아낼 수 있습니다. 이는 말로 표현된 아이디어든 글로 작성된 아이디어든 모든 것이 접근 가능하고 실행 가능함을 의미하며, 팀이 최고의 아이디어를 놓치지 않도록 보장합니다.

9. 프로젝트 관리 및 협업

ClickUp Brain의 실시간 업데이트로 프로젝트를 신속하게 진행하세요

🚩 문제점: 프로젝트 정보는 이메일 스레드, 채팅 메시지, 공유 문서, 프로젝트 관리 tools 등에 분산되어 있는 경우가 많습니다. 팀 회원들은 디지털 작업 공간 어딘가에 존재하는 의사 결정 내용과 맥락을 재구성하고 찾아내는 데 시간을 낭비합니다.

✅ 솔루션: AI 검색은 프로젝트 대화가 어디서 이루어지든 연결합니다:

시간순 맥락 구축: 다양한 플랫폼에서 이루어진 결정, 논의, 변경 사항이 타임라인 순서로 표시됩니다

전문성 식별: 유사한 문제를 해결한 팀 회원과 관련 내부 사례 연구가 자동으로 표면화됩니다

결정 근거 보존 : 회의 노트, 이메일 승인, 비공식 논의 내용을 공식 프로젝트 결정과 연결된

프로젝트 간 학습: 유사한 프로젝트에서 얻은 성공 사례와 흔한 함정이 현재 일에 참고가 됩니다

📌 예시: 테슬라와 같은 기업의 엔지니어링 팀은 이메일, 설계 문서, 회의 노트 등에 흩어져 있는 정보를 바탕으로 복잡한 차량 개발 프로젝트를 일합니다. 프로젝트 관리자는 특정 기술적 결정 사항을 검색하여 모든 커뮤니케이션 채널에 걸쳐 완료한 논의 내역, 승인 근거 및 관련 엔지니어링 선택 사항을 찾을 수 있습니다.

10. 연구 개발 인텔리전스

via Consensus

🚩 문제점: 연구개발(R&D) 팀은 경쟁사 개발 속도를 따라잡기 위해 방대한 과학 문헌, 특허 데이터베이스, 내부 연구 자료를 탐색합니다. 관련 선행 연구를 놓치거나 경쟁사 정보를 간과할 경우 수년간의 연구 투자와 수백만 달러의 개발 비용이 물거품이 될 수 있습니다.

✅ 솔루션: 여기에서 LLM 검색 엔진은 다음을 이해합니다:

유사한 과제나 방법론을 공유하는 다양한 필드의 연구가 자동으로 표면화됩니다

특허 출원, 학술 출판물 및 업계 동향이 내부 연구와 함께 표시됩니다

기존 프로젝트의 성공적인 실험적 접근법과 연구 기법이 새로운 계획 수립에 기여합니다

연구 중복 분석을 통해 내부 전문성과 외부 파트너십 가능성이 가시화됩니다

📌 예시: 제약 회사(예: Johnson & Johnson)에는 다양한 치료 분야에서 유사한 분자 목표를 일하는 수많은 연구진이 있습니다. 과학자들은 특정 화합물이나 연구 방법론을 검색하여 관련 내부 프로젝트, 발표된 문헌, 그리고 놓쳤을 수도 있는 잠재적 협력 기회를 발견할 수 있습니다.

ClickUp이 AI 기업 검색을 지원하는 방법

기업 AI 검색은 일상 작업, 제품 문서, 대화와 직접 연계될 때 가장 효과적입니다.

ClickUp은 일의 모든 영역에 AI 검색을 적용하여 다양한 산업 분야의 팀이 작업 공간을 벗어나지 않고도 답변을 찾고 실행할 수 있도록 합니다. 간단히 말해, 모든 일을 단일 플랫폼으로 통합함으로써 불필요한 업무 분산을 제거합니다.

자세히 살펴보겠습니다! 👀

일의 모든 구석을 검색하세요

ClickUp 엔터프라이즈 검색을 사용하여 문서, 작업 및 연결된 앱 전반에 걸친 결과를 검색하세요

ClickUp 엔터프라이즈 검색은 작업, 문서, 댓글 및 Google Drive, Jira, Figma, GitHub 같은 앱과 연동됩니다. '연동 검색' 기능을 통해 ClickUp 내에서 직접 모든 도구의 파일, 대화, 프로젝트 업데이트를 실시간으로 검색할 수 있습니다. 즉, 작업 공간을 벗어나지 않고도 Jira 티켓, Figma 디자인, Google Drive 문서를 즉시 찾을 수 있습니다.

예시: 내부 감사를 준비 중인 의료 규정 준수 담당자는 'HIPAA 교육 기록'을 검색하여 ClickUp Docs에 저장된 서명된 정책 확인서, 시스템 업데이트 관련 Jira 티켓, IT 부서의 작업 코멘트를 즉시 확인할 수 있습니다.

모든 결과는 ClickUp 내에서 함께 표시되며, 원본 소스로 연결된 상태로 표시됩니다. 🔗

질문에 대한 풍부한 맥락의 답변을 얻으세요

ClickUp Brain은 단순한 키워드 일치를 넘어 작업 공간 콘텐츠 전반에 걸친 요약 정보를 제공합니다.

*✅ 이 프롬프트를 시도해 보세요: 엔지니어링, 디자인, 마케팅 작업 전반에 걸친 4분기 출시 장애 요인을 요약하다.

ClickUp Brain에 요청하여 여러 팀에 걸친 장애 요소를 하나의 응답으로 요약해 보세요

예시: SaaS 출시를 진행 중인 제품 마케팅 매니저가 "4분기 출시를 블록하는 요인은 무엇인가요?"라고 질문하면 ClickUp Brain은 기한이 지난 디자인 작업, GitHub에 등록된 미해결 버그 수정 사항, Docs에 있는 미승인 캠페인 문구 등을 요약하여 응답합니다. 매니저는 출시 회의에 참석하기 전 이미 정확한 병목 현상을 파악한 상태입니다.

복잡한 다중 데이터 소스 데이터를 분석하세요

Brain Max를 통해 AI 확산 문제에 작별을 고하세요

ClickUp Brain MAX는 여러 AI 모델과 데이터 소스를 한곳에 통합하는 데스크탑 컴패니언입니다. 팀원들은 ChatGPT, Gemini, Claude 및 다양한 드라이브나 티켓 사이를 오가며 작업할 필요 없이 ClickUp 내에서 직접 긴 양식의 쿼리를 실행할 수 있습니다.

✅ 다음 프롬프트를 시도해 보세요: Docs, Jira 문제, Google Drive 피드백 양식에서 지연된 배송 관련 불만 사항을 분석하세요. 빈도별로 반복되는 주제를 목록으로 나열하세요.

ClickUp Brain MAX로 AI 모델과 데이터 소스를 통합하세요

예시: 전자상거래 운영 책임자는 '지난 3개월 동안 배송 지연에 대한 고객 불만 트렌드를 보여줘'라고 요청할 수 있습니다 Brain MAX는 티켓 로그가 포함된 문서, 물류팀이 등록한 Jira 문제, 피드백이 담긴 ClickUp 양식을 검색한 후 창고 병목 현상이나 운송사 지연과 같은 반복적 원인을 강조 표시합니다. 이 도구는 AI 확산을 방지하며 팀이 이미 일하고 있는 환경에서 구조화된 인사이트를 제공합니다.

음성으로 검색 실행

ClickUp Talk to Text로 이동 중에도 쿼리를 하고 즉시 텍스트 업데이트를 받아보세요

ClickUp의 Talk to Text로 핸즈프리 쿼리 사용법:

예시: 클라이언트 방문을 위해 이동 중인 필드 영업 팀장은 "이번 달에 계약 단계로 넘어간 기업 계정을 보여줘"라고 말하면 ClickUp 내에서 실시간 업데이트를 받을 수 있습니다. 결과에는 파이프라인의 작업, 클라이언트 통화 노트, Google Drive에서 연결된 제안서가 포함됩니다. 이 비디오를 시청하여 자세히 알아보기:*

💡 전문가 팁: 팀들이 검색을 공유 메모리처럼 활용하도록 장려하세요. 태그 추가, 제목 업데이트, FAQ 기여를 통해 시스템이 지속적으로 개선되도록 교육하십시오. 검색 시스템은 정보를 제공하는 사람들의 수준만큼만 똑똑해집니다.

고객 지식의 정확성과 접근성을 유지하세요

무료 템플릿 받기 ClickUp 지식베이스 템플릿으로 맞춤형 가이드를 검색 가능한 hub로 구성하세요

ClickUp 지식베이스 템플릿은 자주 묻는 질문(FAQ), 문제 해결 가이드, 기능 사용 안내를 검색 가능한 hub로 체계화합니다.

핀테크 지원팀은 계정 설정, 보안 점검, 오류 해결에 대한 상세 가이드를 기록할 수 있습니다. 지원 채팅 중 상담원은 엔터프라이즈 검색에 '2단계 인증 재설정'을 입력하여 템플릿에서 직접 가이드를 불러올 수 있습니다.

이들은 즉시 단계를 공유하여 응답 시간을 단축하고, 기업 지식 관리에서 AI를 통한 고객 신뢰도를 향상시킵니다.

ClickUp 사용자가 공유합니다:

ClickUp은 목표에 부합하는 올인원 솔루션으로, 웹 디자인 프로젝트, 검색 엔진 최적화(SEO) 클라이언트 관리, 소셜 미디어 운영, 그리고 두 개의 관련 회사에 대한 경영 관리 등 비즈니스 활동의 거의 모든 측면을 관리할 수 있었습니다.

확장 가능한 내부 참조 자료 구축

무료 템플릿 받기 팀이 빠르게 접근할 수 있도록 ClickUp wiki 템플릿을 활용해 내부 프로세스 라이브러리를 구축하세요

ClickUp wiki 템플릿은 내부 정책과 프로세스를 단일 스페이스에 저장하며 운영 환경 변화에 따라 진화합니다. 경영진이 안전 기준을 업데이트하거나 책임을 새로운 부서로 이전할 때, wiki는 해당 변경 사항을 즉시 반영합니다.

제조 기업에서 안전 담당자가 '장비 점검 체크리스트'를 검색하면 최신 단계별 절차, 각 점검 주기별 연결된 작업, 소유자 연락처가 즉시 제공됩니다. 신입 사원들은 동료에게 도움을 요청하지 않아도 필요한 정책이나 워크플로우를 정확히 제공받는 기업 검색 덕분에 더 빠르게 업무에 적응합니다.

🧠 재미있는 사실: 1970년대 기업 검색 시스템은 마이크로필름과 메인프레임 하이브리드 기반으로 구축되어 정부 직원들이 컴퓨터 인덱스를 통해 필름 릴을 검색할 수 있게 했습니다. 속도는 매우 느렸지만 당시에는 혁신적이었습니다.

AI 기업 검색의 일반적인 과제와 해결 방안

/AI 기업 검색은 지식 접근 방식을 혁신할 수 있지만, 조직이 신중하게 관리해야 할 과제들도 함께 도입합니다.

⚠️ 과제 #1: 민감한 데이터 보호

기업 검색 솔루션은 종종 모든 파일, 메시지 및 프로젝트 기록에 접근하게 되어 기밀 정보 노출 위험을 높입니다. 예시: 법무팀은 계약서 초안이 일반 검색 결과에서 노출되는 것을 원하지 않습니다.

🟢 해결책: 강력한 접근 제어와 규정 준수 기준이 해결책입니다. 기업은 민감한 자료를 보호하기 위해 역할 기반 권한, 암호화 및 감사 로그가 필요합니다. ClickUp은 SOC 2 준수, 세분화된 권한 설정, 2단계 인증을 통해 이를 지원하여 기업에 AI 기반 검색을 위한 보다 안전한 기반을 제공합니다.

⚠️ 과제 #2: 결과의 신뢰성 유지

AI 도구는 신속하게 요약할 수 있지만, 오래된 문서에서 정보를 가져올 경우 팀은 결과에 대한 신뢰를 잃게 됩니다. 엔지니어링 매니저는 오래된 스프린트 노트가 현재의 우선순위에 영향을 미치는 것을 원하지 않습니다.

🟢 솔루션: 검색을 살아있는 문서와 활성 워크플로우에 연결하면 이러한 함정을 피할 수 있습니다. 정적 업로드를 크롤링하는 대신, 결과는 현재 프로젝트와 연결됩니다. ClickUp에서는 검색이 작업과 문서에 직접 연결되므로 최신 업데이트가 항상 최우선으로 노출됩니다.

⚠️ 과제 #3: 전문 용어 처리

일반적인 AI 모델은 약어와 분야별 전문 용어에 취약합니다. 예를 들어 의료 분야에서는 'RA'가 문맥에 따라 류마티스 관절염(rheumatoid arthritis)을 의미할 수도 있고 규제 업무(regulatory affairs)를 의미할 수도 있는 인스턴스입니다.

🟢 솔루션: 조직은 종종 내부 용어를 반영한 맞춤형 모델을 훈련시키거나 용어집을 제공합니다. 회사 wiki나 지식 기반과 같은 검증된 참조 자료와 /AI를 결합하면 결과가 팀의 실제 일 방식과 일치하도록 유지됩니다.

⚠️ 과제 #4: 직원들 사이에서 도입 촉진하기

가장 진보된 AI 검색도 또 다른 플랫폼처럼 느껴진다면 실패합니다. 직원들은 일상적인 tools를 떠나 답을 찾으려 하지 않습니다.

🟢 솔루션: 가장 효과적인 접근 방식은 AI 검색을 이미 사용 중인 핵심 시스템(작업 관리, 문서 tools 또는 커뮤니케이션 hub)에 통합하는 것입니다. 이렇게 하면 검색 기능이 기존 워크플로우 내에 존재하므로 자연스럽게 채택이 이루어집니다.

AI 기반 기업 검색의 미래 동향

차세대 /AI 직장 검색은 정밀성, 통합성, 자연스러운 상호작용을 향해 진화할 것입니다. 주목해야 할 주요 트렌드는 다음과 같습니다:

역할 기반 개인화*: 동일한 쿼리라도 질의 주체에 따라 다른 답변을 제공합니다. 재무 분석가와 마케팅 리더가 모두 '4분기 예측'을 입력하면 각자의 기능에 맞춤화된 결과를 받게 됩니다

다중 모델 오케스트레이션 : 단일 AI 제공자에 의존하는 대신, 기업 검색은 다양한 모델의 강점을 결합합니다: 하나의 모델은 추론을, 다른 모델은 요약하는 기능을, 또 다른 모델은 언어 이해 기능을 담당합니다

음성 및 대화형 입력: 영업 팀은 출장 중 계정 업데이트를 요청할 수 있으며, 프로젝트 리더는 회의 노트를 음성으로 기록하여 검색 시스템에 직접 입력할 수 있습니다

예를 인스턴스, ClickUp Talk to Text를 사용하는 팀은 타이핑 없이 400% 더 많은 내용을 작성하며 매일 최대 1시간을 절약합니다. * 업무가 이루어지는 어디서나 원활하고 보안을 갖춘 지식 접근으로의 전환이 이루어지고 있습니다.

📖 함께 읽기: 생산성과 효율성 향상을 위한 ClickUp AI 활용 방법

검색에서 실행으로: ClickUp과 함께

AI 기반 기업 검색은 지속적으로 진화하고 있지만, 진정한 가치는 검색 결과가 일을 진전시킬 때 드러납니다. 팀은 보안 답변, 신속한 인사이트, 기존 협업 방식에 자연스럽게 통합되는 tools를 원합니다.

ClickUp은 그 연결을 현실로 만듭니다.

엔터프라이즈 검색은 실시간 작업과 문서를 노출하므로, 결과는 잊혀진 파일이 아닌 현재 프로젝트를 반영합니다. ClickUp Brain과 Brain MAX는 리더와 팀이 앱 간 전환 없이 방대한 지식에서 의미를 추출할 수 있도록 지원합니다.

Talk to Text는 한 단계 더 나아가, 순간적인 생각과 필드 업데이트를 검색 가능한 기록으로 전환하여 팀이 매주 수 시간을 절약하게 합니다. 템플릿을 통해 구조화된 리소스를 추가하면, /AI가 조직과 동일한 언어로 소통하기 시작합니다.

