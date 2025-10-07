지금 바로 시도해볼 최고의 Miro 디자인 사고 템플릿

워크숍은 아이디어를 촉발해야지 스트레스를 유발해서는 안 됩니다. 하지만 워크숍을 진행해 본 사람이라면 누구나 그 과정을 잘 압니다: 전날 밤, 클라이언트 전화와 프로젝트 마감일을 동시에 처리하다 갑자기 당황하게 됩니다—"공감 맵 템플릿은 어디 있지?" "누가 보드를 구축할 거야?" "스프린트 플랜이라도 있긴 한 거야?"

바로 이것이 템플릿이 중요한 이유입니다. 설정 과정의 혼란을 없애주어 포맷팅이 아닌 문제 해결에 집중할 수 있게 합니다.

이 블로그에서는 워크숍을 체계적으로 시작할 수 있는 최고의 Miro 디자인 사고 템플릿을 살펴보고, ClickUp 템플릿이 한 단계 더 나아가 워크숍에서 얻은 통찰력을 프로젝트, 타임라인, 결과물로 전환하는 방법을 보여드립니다.

좋은 Miro 디자인 사고 템플릿의 조건은 무엇인가요?

그렇다면 이상적인 Miro 디자인 사고 템플릿은 무엇일까요? 다음 조건을 충족하는 템플릿을 찾으세요:

모든 디자인 사고 단계를 명확한 구조와 흐름으로 팀을 안내합니다

사용자 정의 가능한 프롬프트, 프레임워크 및 섹션으로 상황에 맞게 조정됩니다

일관된 형식, 색상, 폰트 크기 및 아이콘, 이미지, 이모티콘과 같은 시각적 요소를 활용한 시각적 계층으로 가독성을 향상시킵니다

스티커 노트, 투표, 타이머 등 플랫폼의 협업 tools를 활용하여 참여도를 높입니다

비교 및 교육 피드백 설문조사를 위한 스페이스를 제공하여 팀이 아이디어를 더 효과적으로 그룹화할 수 있도록 지원합니다

실제 프로젝트 세부사항, 사용자 페르소나, 연구 결과 등 의사결정 과정을 지원하는 맥락적 참조 자료를 추가합니다

🎥 디자인 사고 템플릿으로 아이디어를 수집한 후에는 실행 단계로 넘어가야 합니다.

미로 디자인 사고 템플릿 한눈에 보기

창의성과 지식 공유는 여기에서 서로 밀접하게 연결되어 있습니다.

디자인 사고를 위한 최고의 Free Miro 템플릿

Miro 디자인 사고 템플릿과 키 기능을 살펴보겠습니다.

1. Miro 디자인 브리프 템플릿

via Miro

이 디자인 브리프 템플릿은 실행에 착수하기 전에 팀이 창의적인 프로젝트에 대해 의견을 조율할 수 있는 체계적인 스페이스를 제공합니다.

클라이언트 배경, 브랜드 가이드라인, 목표, 경쟁사 등 핵심 정보를 누구나 기여할 수 있는 명확한 섹션으로 체계화합니다. 이를 통해 초기 요구사항을 효율적으로 수집하고, 후속 오해를 줄이며, 디자인 일이 비즈니스 요구와 부합하도록 보장합니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

프로젝트 범위와 오브젝트를 시작부터 명확히 합니다

클라이언트 기대치와 키 결과물을 명확히 제시합니다

디자인 OKR , 타겟 고객, 경쟁사 정보를 한곳에서 가시적으로 관리합니다

피드백과 입력을 중앙화하여 반복적인 소통을 줄입니다

창의적인 팀을 위한 단일 정보 소스를 구축합니다

📌 추천 대상: 시작 단계를 효율화하고 비용이 많이 드는 수정 작업을 피하고자 하는 에이전시, 프리랜서, 사내 디자인 팀.

2. Miro 디자인 스프린트 키트 템플릿

via Miro

이 디자인 사고 템플릿은 팀이 신속하고 체계적인 혁신 워크숍을 진행할 수 있도록 즉시 사용 가능한 프레임워크를 제공합니다. 처음부터 시작하는 대신, 문제를 지도하고 아이디어를 도출하며 솔루션을 프로토타이핑하고 디자인 피드백을 수집하는 명확한 단계별 스페이스를 확보할 수 있습니다.

시각적으로 통찰력을 얻고, 스프린트 기간 동안 진행을 추적하며, 모두가 다음 최적의 조치에 대해 의견을 모으는 것을 간편하게 만듭니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

설정 번거로움 없이 검증된 스프린트 구조를 제공합니다

집중된 활동으로 문제 해결 속도를 높입니다

실시간으로 크로스 기능 팀의 협업을 원활하게 조정합니다

지도와 스케치를 통해 복잡한 아이디어를 시각화하는 데 도움을 줍니다

중대한 투자 전 신속한 테스트를 지원합니다

📌 적합 대상: 워크숍 플랜을 위한 아이디어 검증을 신속히 수행하고 위험을 줄여야 하는 제품 팀, 스타트업, 혁신 리더.

🧠 재미있는 사실: 스탠퍼드 d.school은 디자인 사고를 교육과 비즈니스에 도입하는 데 기여했습니다. 그들은 창의적인 문제 해결이 소수에 선택된 재능이 아니라 다른 기술처럼 가르쳐져야 한다고 믿었습니다.

3. Miro 원격 디자인 스프린트 템플릿

via Miro

미로 템플릿은 배포된 팀이 협업이나 추진력을 잃지 않고 전체 스프린트를 운영할 수 있도록 설계되었습니다. 일반적인 스프린트 키트와 달리, 이 템플릿은 원격 근무에 최적화되어 있습니다.

구조화된 연습, 시각적 보드, 내장형 피드백 루프를 결합하여 시간대를 초월한 팀원 간 협업을 유지합니다. 팀은 과제를 지도하고, 해결책을 구상하며, 아이디어에 투표하고, 프로토타입을 테스트할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

스케치, 지도, 스토리보딩을 위한 즉시 사용 가능한 스페이스 포함

의사 결정 속도를 높이기 위해 투표 및 피드백 흐름을 통합합니다

원격 팀이 스프린트 목표에 집중하고 협력하도록 유지합니다

스프린트 중 여러 플랫폼을 동시에 관리해야 하는 혼란을 해소합니다

📌 적합 대상: 빠른 실행이 필요한 원격 중심 팀, 하이브리드 조직 및 글로벌 제품 그룹.

4. Miro 중요 디자인 검토 프레젠테이션 템플릿

via Miro

이 필수 tool은 팀이 복잡한 디자인 프로젝트를 제시하고 평가하는 방식을 간소화합니다. 소개와 요약부터 디자인 요구사항, 프로세스 단계, 키 결과물에 이르기까지 체계적인 흐름을 제공합니다.

깔끔하고 미니멀한 디자인으로 이해관계자들이 슬라이드 형식보다 검토 내용에 집중할 수 있도록 합니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

회의 아젠다 , 요구사항, 요약 보고서 섹션을 제공합니다

전문적이면서도 미니멀한 미학을 제공하는 제공자로, 선명하고 산만함 없는 프레젠테이션을 구현합니다

팀이 위험 요소, 해결 방안 및 키 단계에 대해 신속하게 의견을 모으도록 지원합니다

일 준비 시간을 수 시간 단축하면서도 세련되고 일관된 디자인을 유지합니다

📌 적합 대상: 제품, 엔지니어링, 디자인 팀이 이해관계자 검토, 클라이언트 프레젠테이션 또는 내부 디자인 점검을 준비할 때.

5. Miro 디자인 사고: 공감 지도 템플릿

via Miro

미로의 공감 맵 템플릿은 사용자의 요구, 감정, 행동에 대한 깊은 통찰을 포착하는 실용적인 디자인 사고 tool입니다. 이 템플릿은 구조화된 프레임워크를 통해 팀을 안내하며, 사용자가 생각하고, 느끼고, 듣고, 보고, 말하고, 행동하는 것과 함께 그들이 겪는 고통과 얻는 이점에 대한 키 질문을 던집니다.

이러한 종합적인 보기는 더 공감적이며 인간 중심의 디자인 결정을 가능하게 하고, 팀이 사용자에 대한 공유된 깊은 이해를 바탕으로 일치된 방향성을 확보하도록 합니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

숨겨진 동기, 좌절감, 기회를 발견하는 체계적인 프롬프트를 제공합니다

팀이 가정을 넘어 실제 사용자 관점을 검증하도록 지원합니다

사용자 요구사항에 대한 이해관계자 간 합의를 도출하여 협업 역량을 강화합니다

Voltage Control이 설계한 검증된 디자인 사고 활동을 통해 사고 모델을 구축하세요

📌 적합 대상: 공감 기반 의사결정을 바탕으로 사용자와 공감하는 솔루션을 창출하고자 하는 UX 연구원, 디자이너, 제품 팀 및 진행자.

🔍 알고 계셨나요? 디자인 사고의 가장 유명한 예시 중 하나는 에어비앤비에서 비롯되었습니다. 초기에는 예약이 잘 들어오지 않았습니다. 그래서 창업자들은 호스트를 직접 방문하고, 사진을 개선하며, 사용자와 직접 대화를 나누었습니다. 기술 중심에서 사용자 중심으로의 단순한 전환이 비즈니스의 전환점을 마련했습니다.

6. Miro 디자인 시스템 구성 요소 템플릿

via Miro

Miro 템플릿은 디자인 시스템 관리를 위한 시각적 지휘 센터 역할을 합니다. 디자이너, 개발자, 제품 관리자를 하나의 캔버스에 모읍니다.

이를 통해 구성 요소 상태, 버전 이력, 인수인계 세부사항을 실시간으로 손쉽게 추적할 수 있습니다. 문서, 사양서, 디자인 링크, 코드 참조 자료를 팀이 필요로 하는 바로 그 자리에서 관리하세요.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

구조화된 데이터(Miro 테이블을 통해)와 시각적 맥락을 결합합니다

구성 요소 이름, 카테고리, 상태, 디자이너, 개발자, 버전과 같은 키 필드로 작업 공간을 사전 로드합니다

동일한 보드에서 실시간 협업이 가능하여 업데이트 내용이 즉시 반영됩니다

📌 적합 대상: 디자인 리더, UX/UI 팀, 제품 관리자, 엔지니어링 스쿼드로 구성 요소를 중앙 집중화하고 버전 관리를 간소화하며 tool 간 혼란을 해소하고자 하는 분들.

7. 미로 디자인 프로세스 플로우차트 템플릿

via Miro

이 템플릿은 아이디어 구상부터 실행까지 디자인 여정을 명확하고 논리적인 흐름으로 구성합니다. 사각형은 작업, 다이아몬드 모양은 의사결정 등 익숙한 플로우차트 기호를 사용합니다.

또한 사용자 연구 방법과 프로토타이핑부터 테스트 및 최종 완성까지 디자인 프로세스의 각 단계를 체계적으로 지도할 수 있도록 지원합니다. 직관적인 레이아웃은 전체적인 그림의 가시성을 유지하면서도 세부 사항과 반복 작업의 여지를 남겨줍니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

시각적 청사진을 제공하여 그래픽 디자인 워크플로우를 처음부터 끝까지 안내합니다

프로젝트 스타일에 맞춰 모양, 색상, 연결선을 편집하세요

파일, 스케치 또는 링크를 흐름에 직접 삽입하세요

📌 적합 대상: 추상적인 방법을 가시적인 워크플로우로 전환하고자 하는 디자인 전략가, UX/UI 팀, 제품 관리자, 혁신 컨설턴트.

8. 디자인 스프린트 레트로그램 템플릿

via Miro

디자인 사고 템플릿은 스프린트를 마무리하고, 일했던 부분과 개선이 필요한 부분을 되돌아볼 수 있는 명확하고 매력적인 스페이스를 제공합니다.

가이드형 회고 보드로 설계되어 체계적이고 색상 있는 섹션을 통해 인사이트를 공유하는 데 도움이 됩니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

따뜻한 환영 인사, 간략한 요약, 그리고 고점, 저점, 소망이라는 3단계 성찰로 구성된 집중적인 1시간 회고 세션을 통해 팀을 안내합니다

스프린트 형식(원격 vs. 오프라인), 팀 역학, 스프린트 결과(목표, 솔루션, 테스트) 등 핵심 요소를 다룹니다

보드에 내장된 진행자 노트 포함: 초보자에게 유용한 레트로 활동에 적합하며, 익숙해지면 쉽게 제거 가능

📌 적합 대상: 디자인 스프린트 진행자 또는 스프린트를 마무리하는 모든 분으로, 지속적인 개선을 주도하고자 하는 분들.

💡 전문가 팁: "만약 그렇지 않다면?" 테스트를 시도해 보세요. 보드에 적힌 "사용자는 가장 저렴한 옵션을 원한다" 같은 가정을 가져와 뒤집어 보세요: "만약 그렇지 않다면?" 이렇게 하면 팀이 새로운 시각을 탐구하고, 그렇지 않으면 놓쳤을 해결책을 발견하게 됩니다.

미로 템플릿의 한도는 무엇인가요?

미로의 유연성은 강점이지만, 동시에 단점도 존재합니다. 실제 업무 워크플로우에서 마주칠 수 있는 한도점은 다음과 같습니다:

크레딧 기반 제한 적용: 템플릿 사용 및 상호작용 기능을 한도로 하는 크레딧 시스템을 통해 협업에 상한선을 설정합니다

템플릿 맞춤형 제한: 무료 또는 스타터 플랜에서는 고급 템플릿 생성 및 수정 기능이 블록됨

성능 병목 현상 유발: 지연 및 느린 성능으로 인해 복잡하고 템플릿이 많은 보드에서의 협업 속도가 저하됩니다

*자동화 기능의 한도: 반복 작업 및 디자인 단계에서 최소한의 자동화 옵션만 제공되며 수동 개입에 의존합니다

인터넷 연결에 크게 의존: 분산된 팀을 위한 오프라인 기능이 거의 또는 전혀 없어 디자인 세션을 방해합니다

관리적 부담 발생: 크레딧 사용량, 보드 한도, 플랜 제약 사항을 지속적으로 모니터링해야 함

💡 전문가 팁: 항상 문제를 "어떻게 하면..." 질문으로 재구성하세요. 예시: "가입 흐름이 혼란스럽다" 대신 "가입을 어떻게 하면 수월하게 느낄 수 있을까?"라고 물어보세요. 이렇게 하면 브레인스토밍이 열린 상태로 유지되고 팀이 너무 일찍 좁은 해결책에 갇히는 것을 방지할 수 있습니다.

Miro 템플릿을 대체할 ClickUp 솔루션

Miro로 워크숍을 빠르게 시작하세요—하지만 진짜 도전은 포스트잇 이후에 시작됩니다.

훌륭한 아이디어가 스크린샷이나 명확한 소유자 없이 흩어진 보드 속에서 사라지는 경우가 너무 흔합니다. 바로 이때 ClickUp for Design이 일을 위한 모든 것 앱으로서 브레인스토밍 세션을 실행 가능한 프로젝트로 전환합니다.

독립형 화이트보드와 달리 ClickUp은 워크숍 결과를 작업, 문서, 타임라인, 스프린트에 바로 연결합니다. 단순히 아이디어를 내는 데 그치지 않고, 동일한 스페이스에서 구축하고, 할당하고, 실행까지 완료하세요.

*미로 템플릿 vs. ClickUp 템플릿: 차이점은 무엇인가요?

Miro는 보드, 스티커 메모, 프레임워크로 워크숍을 시작하는 데 도움을 줍니다. ClickUp은 이러한 통찰력을 작업, 타임라인, 자동화, 결과물과 연결하여 한 단계 더 발전시킵니다.

주요 기능 Miro 템플릿 ClickUp 템플릿 주요 초점 브레인스토밍 및 아이디어 구상 실행 및 전달 가장 적합한 경우 공감 지도, 디자인 스프린트, 회고 아이디어를 작업, 문서, 프로젝트, 타임라인으로 전환하세요 협업* 스티커 노트, 투표, 댓글 실시간 작업, 소유자, 상태, 자동화 워크플로우 통합* 보드에서 마무리됩니다 프로젝트 및 운영과 직접 연결됩니다 *값 시각적 창의성 엔드투엔드 프로젝트 실행

🧠 이렇게 생각해보세요: Miro는 무엇을 만들지 상상하도록 돕습니다. ClickUp은 실제로 그것을 구축하도록 돕습니다.

디자인 사고를 위한 최고의 ClickUp 템플릿 몇 가지를 소개합니다:

1. ClickUp 디자인 아이디어 구상 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 디자인 아이디어 구상 템플릿으로 디자인 아이디어 브레인스토밍을 위한 중앙 집중식 hub를 구축하세요

ClickUp 디자인 아이디어 구상 템플릿은 창의적 사고를 구체적인 프로젝트 추진력으로 전환하는 중앙 허브 역할을 합니다. 브레인스토밍, 아이디어 순위 지정, 진행 상황 모니터링을 위한 스페이스를 제공함으로써 아이디어 구상 기법을 집중적으로 다룹니다.

또한 ClickUp의 일부이므로 자동화 기능, AI 지원, 작업 할당 및 의존성을 활용해 최고의 아이디어를 실행으로 옮길 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

ClickUp의 오픈 및 완료하다 같은 같은 맞춤형 작업 상태를 활용해 일을 단계별로 구분하세요. 팀원들이 진행 중인 작업과 다음 단계가 무엇인지 명확히 파악할 수 있습니다

각 아이디어에 대한 더 나은 통찰력을 위해 ClickUp 사용자 지정 필드로 테마와 같은 속성 태그 지정

내장된 시작 가이드로 브레인스토밍을 더 빠르게 시작하세요

디자인 아이디어 도출 다이어그램으로 구조를 지도하여 전체 그림을 명확히 파악하세요

✏️ ClickUp 활용 사례 창의적인 팀들은 브레인스토밍 중 원시적인 아이디어를 포착한 후 실행 가능한 작업으로 다듬기 위해 이 템플릿을 자주 사용합니다. 예를 들어, 제품 관리자는 아이디어 도출 세션을 진행하고 각 아이디어에 노력도와 영향도를 태그한 후 가장 유망한 아이디어를 디자이너나 개발자에게 직접 할당할 수 있습니다.

📌 추천 대상: 창의적 팀, 제품 관리자, UX/UI 전문가, 혁신 컨설턴트.

💡 전문가 팁: 워크숍 운영은 시작에 불과합니다. 발견 사항을 명확하게 문서화해야 합니다. ClickUp에서 AI를 활용해 문서화를 간소화하는 방법을 간단히 보여드립니다:

📮 ClickUp 인사이트: 관리자의 16%가 여러 tools에서 업데이트를 통합해 일관된 보기로 보는 데 어려움을 겪습니다. 업데이트가 흩어져 있으면 정보를 모으는 데 더 많은 시간을 소비하게 되고, 리더십 발휘 시간은 줄어듭니다. 결과는? 불필요한 행정 업무, 놓친 통찰력, 그리고 불일치입니다. ClickUp의 올인원 작업 공간을 통해 관리자는 작업, 문서, 업데이트를 중앙 집중화하여 번거로운 업무를 줄이고, 가장 중요한 통찰력을 필요한 순간에 바로 도출할 수 있습니다. 💫 실질적 결과: 맞춤형 템플릿과 시간 추적 기능을 활용해 200명의 전문가들을 하나의 ClickUp 작업 공간으로 통합하여, 여러 위치에서 발생하는 간접비를 절감하고 납기 시간을 단축하세요.

2. ClickUp Squad 브레인스토밍 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp Squad 브레인스토밍 템플릿으로 아이디어를 실행 가능한 작업으로 정리하세요

ClickUp Squad 브레인스토밍 템플릿은 팀의 집단적 에너지를 실행 가능한 아이디어로 전환하는 핵심 스페이스입니다. 생각을 신속하게 포착하고, 명확성을 위해 체계화하며, 우선순위에 대한 합의를 도출하는 데 도움을 줍니다.

또한 팀 워크 캔버스와 시작하기 가이드를 포함한 다양한 구성의 두 가지 보기를 제공하여 일을 더 효율적으로 시작할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

제안됨 , 검토 중 , 승인됨 과 같은 맞춤형 상태로 아이디어 구상 과정을 체계적으로 관리하여 모든 구성원이 각 아이디어의 진행 상황을 파악할 수 있도록 하세요

사용자 지정 필드를 활용하여 아이디어 소유자, 잠재적 영향력, 예상 노력을 추적하세요

내장된 프롬프트와 시각적 협업을 위한 스쿼드 브레인스토밍 보드 보기로 더 빠른 세션을 진행하세요

✏️ ClickUp 활용 사례마케팅 팀은 캠페인 플랜에 이 템플릿을 활용할 수 있습니다. 먼저 다양한 아이디어를 쏟아내고, 소유자를 태그한 후, '효과 대비 노력 최소화' 기준으로 필터링하여 추진할 가치가 있는 캠페인을 선별합니다.

📌 추천 대상: 제품 팀, 마케팅 스쿼드, 혁신 그룹 및 크로스-기능적 프로젝트 유닛.

3. ClickUp 공감 지도 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 공감 지도 화이트보드 템플릿으로 고객의 요구사항을 체계적으로 파악하세요

ClickUp 공감 지도 화이트보드 템플릿은 생각, 감정, 행동, 문제점을 단일 협업 스페이스에서 매핑하여 팀이 더 깊은 고객 인사이트를 발견하도록 돕습니다.

워크숍, 브레인스토밍 세션 또는 원격 협업을 위해 설계되어 고객이 진정으로 필요로 하고 가치 있게 여기는 것에 대해 이해관계자를 하나로 모으는 데 도움이 됩니다. 공감 지도 템플릿을 통해 고통(Pain)과 잠재적 이익(Gain)을 연결된 상태로 만들어 제품, 서비스 및 메시지 개선 기회를 식별할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

맞춤형 관점을 여섯 가지 명확한 섹션으로 포착하세요: 생각과 느낌 , 보기 , 듣기 , 말과 행동 , 고통 , 이득

각 섹션별 안내 프롬프트를 활용하여 워크숍 중 더 깊고 의미 있는 토론을 유도하세요

팀의 집중력을 높여주는 중앙 집중식 맞춤형 고객 프로필 섹션으로 페르소나 세부 정보를 항상 최전선에 배치하세요

✏️ ClickUp 활용 사례UX 연구원은 원격 워크숍을 진행하며 참가자들이 각 섹션에 인사이트를 입력하고 주제별로 태그를 지정할 수 있습니다. 이후 해당 인사이트는 디자인 팀을 위한 우선순위가 지정된 작업으로 전환되며, 이 모든 과정이 보드를 벗어나지 않고 이루어집니다.

📌 추천 대상: 마케팅 팀, UX/UI 디자이너, 제품 관리자, 스타트업, 서비스 팀.

💡 템플릿으로 디자인 사고 워크숍 진행하는 방법 디자인 사고 워크숍을 진행하는 것이 고양이들을 모으는 것처럼 느껴질 필요는 없습니다. 템플릿은 여러분에게 기본 틀을 제공하므로, 운영 관리 대신 창의성에 집중할 수 있습니다. 흐름:* 아이디어를 실행으로 전환* → ClickUp에서 소유자 지정, 마감일 설정, 작업을 타임라인에 연결하세요 목표에 맞는 프레임워크 선택* → 공감 지도, 스프린트 키트, 플로우차트 단계 설정 → 프롬프트를 활용해 소개, 과제, 기본 규칙 안내 실시간 협업 → 스티키 노트, 투표, 클러스터링으로 팀원 간 의견 일치를 유지하세요 *인사이트 포착 → 키 주제 요약하고 실행 항목으로 전환

4. ClickUp 사용자 페르소나 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사용자 페르소나 템플릿으로 상세한 고객 프로필을 생성하세요

ClickUp 사용자 페르소나 템플릿을 통해 상세한 고객 프로필을 시각화하고 체계화하여 제품, 마케팅 및 서비스 의사결정을 안내하세요.

사용자가 누구인지, 무엇에 관심을 가지는지, 팀이 효과적으로 대응할 수 있는 방법을 파악할 수 있는 명확하고 협업적인 공간을 제공합니다. 이 디자인 사고 템플릿은 디자인, 마케팅, 제품, 지원팀 간의 크로스-기능적 협업에 탁월합니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

사용자 특성, 개인적 경험, 동기, 문제점 및 요구사항을 단일하고 직관적인 레이아웃으로 지도하세요

새로운 아이디어를 브레인스토밍할 때 색상 코드의 섹션과 범례를 활용해 빠른 참조와 명확성을 확보하세요

각 페르소나에 직접 연결된 우리의 대응 전략을 유지하여 즉각적인 실행 플랜을 수립하세요

사진과 프로필을 통해 시각적 맥락을 추가하여 데이터를 인간화하고 팀이 실제 사용자와 공감할 수 있도록 지원하세요

✏️ ClickUp 활용 사례 제품 팀은 여기서 페르소나를 구축한 후 백로그에 직접 연결합니다. 예시: 모든 기능 요청에 페르소나 태그를 지정하면 팀이 정확히 어떤 고객의 요구를 충족하는지 파악할 수 있습니다.

📌 추천 대상: 제품 관리자, 마케터, UX/UI 디자이너, 영업 팀, 그리고 모든 의사 결정의 중심에 고객을 두고자 하는 스타트업.

🔍 알고 계셨나요? 디자인 사고를 대중화한 것으로 크레딧을 받는 에이전시 IDEO는 볼펜과 버터 통 같은 일상적인 재료로 프로토타입을 제작하며 최초의 애플 마우스를 만들었습니다. 그들은 외관보다는 사용감이 더 중요하다고 생각했죠.

5. ClickUp 사용자 흐름 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사용자 흐름 템플릿으로 사용자 여정 내 잠재적 문제점을 파악하세요

ClickUp 사용자 흐름 템플릿은 사용자가 제품이나 서비스를 이용하는 시작부터 끝까지의 단계를 명확하고 시각적으로 보여주는 지도 역할을 합니다.

여정을 화면, 단계, 결정점으로 세분화하세요. 이는 병목 현상을 파악하고 사용자 경험을 개선하며 팀이 최적의 진행 방향에 합의하도록 하는 것을 의미합니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

작업, 행동, 결정 지점을 색상 코드의 모양으로 구분하여 사용자 여정의 모든 단계를 시각화하세요

개발에 투자하기 전에 마찰점과 개선 기회를 파악하세요

간결하고 공유 가능한 다이어그램으로 모든 이해관계자를 팀 간에 일관되게 조정하세요

협업 워크숍 중 실시간으로 단계를 추가, 이동 또는 업데이트하세요

✏️ ClickUp 활용 사례UX 디자이너들은 이를 활용해 사용자 온보딩 프로세스를 설계합니다. 신규 사용자의 이탈 지점을 즉시 파악한 후, 해당 문제점을 태그로 표시해 개발자가 경험을 개선할 수 있는 작업으로 전환합니다.

📌 추천 대상: 직관적이고 효율적이며 전환율 향상에 기여하는 사용자 여정을 구축하고자 하는 UX 디자이너, 제품 관리자, 마케터 및 개발자.

6. ClickUp 사용자 연구 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사용자 연구 템플릿으로 사용자 중심의 제품과 서비스를 창출하세요

ClickUp 사용자 연구 템플릿은 단일 구조화된 스페이스에서 사용자 피드백을 체계화하고 분석하며 실행하는 데 도움을 줍니다.

응답을 사용자 인터페이스, 사용자 경험 등의 카테고리로 분류하고 인구통계학적 특성이나 출처별로 태그 지정할 수 있습니다. 또한 데이터를 수집한 담당자와 시점을 추적할 수 있습니다. 이를 통해 트렌드를 신속하게 파악하고 개선 사항을 우선순위화하며 실행 가능한 인사이트를 팀과 공유할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

사용자 유형, 연령대, 출처별로 응답을 태그하여 심층적인 통찰력을 확보하세요

반복되는 문제나 패턴을 수동 정렬 없이 식별하세요

연구자 이름, 날짜, 이메일을 쉽게 확인할 수 있도록 가시성을 유지하여 후속 조치를 용이하게 하세요

피드백을 소유자와 마감일이 지정된 작업으로 바로 전환하세요

✏️ ClickUp 활용 사례 연구팀은 설문조사 응답을 모두 여기에 기록한 후 연령이나 역할 같은 인구통계학적 기준으로 필터링하여 패턴을 식별할 수 있습니다. 이렇게 얻은 인사이트는 즉시 우선순위가 지정된 제품 개선 사항으로 전환됩니다.

📌 추천 대상: UX 연구원, 제품 관리자, QA 팀, 고객 경험 전문가.

실제 사용자의 생생한 경험담을 들어보세요:

신제품 출시나 프로모션이 있을 때마다 그래픽 디자인 팀이 ClickUp을 통해 크리에이티브를 제출합니다. 이메일과 회의 사이를 오가며 시간을 낭비하지 않고 문서에 바로 코멘트를 달 수 있어 전체 프로세스가 훨씬 효율적이고 효과적이죠. 코멘트 기능과 ClickUp 덕분에 제 작업 시간이 약 50%나 절약된다고 말할 수 있습니다.

7. ClickUp 사용성 테스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사용성 테스트 템플릿으로 워크플로우 걱정 없이 테스트를 진행하세요

ClickUp 사용성 테스트 템플릿은 하나의 체계적인 작업 공간에서 사용성 테스트를 플랜하고, 수행하고, 분석하는 데 도움을 줍니다.

모든 테스트 시나리오에 대해 참가자를 추적하고, 관찰 내용을 문서화하며, 피드백을 기록할 수 있습니다. 이를 통해 패턴을 신속하게 파악하고, 사용성 문제를 발견하며, 실행 가능한 인사이트를 팀과 공유할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

모든 테스트 세션, 참가자, 노트를 한곳에 정리하여 손쉽게 참조하세요

명확하고 체계적인 문서화를 통해 반복되는 사용성 문제점을 파악하세요

다른 이해관계자와 즉시 결과를 공유하여 디자인 의사결정을 가속화하세요

다양한 프로젝트와 제품 전반에 걸쳐 테스트 프로세스를 일관되게 유지하세요

✏️ ClickUp 활용 사례 디자이너들은 테스트 세션의 스크린샷과 비디오 Clip을 작업 항목에 직접 첨부하는 경우가 많습니다. 이를 통해 개발자는 사용자가 정확히 어떤 부분에서 어려움을 겪었는지, 그리고 이를 어떻게 해결해야 하는지 쉽게 파악할 수 있습니다.

📌 추천 대상: 체계적이고 통찰력 중심의 사용성 테스트를 진행하고자 하는 UX 연구원, 제품 관리자, 디자이너.

🧠 재미있는 사실: 허버트 사이먼은 1969년 디자인 사고 개념을 최초로 제안하며, 구조화된 반복적 사고가 시각적 문제뿐만 아니라 모든 종류의 복잡한 문제 해결에 적용될 수 있다고 주장했습니다.

8. ClickUp 사용성 테스트 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사용성 테스트 플랜 템플릿으로 디자인의 사용성을 정확하게 평가하세요

ClickUp 사용성 테스트 플랜 템플릿으로 전체 테스트 프로세스를 효율화하세요.

사용성 테스트 템플릿을 통해 관찰 내용을 기록하고 진행 상황을 추적하며 모든 테스트 관련 자료를 저장하여 신속하게 접근할 수 있습니다. 이를 통해 사용성 문제를 쉽게 발견하고 트렌드를 파악하며 실행 가능한 권장 사항을 제공할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

모든 테스트 단계를 체계적인 단일 위치에서 플랜하고 관리하세요

정성적 및 정량적 피드백을 체계적으로 기록하세요

교육 소프트웨어 내에서 반복되는 사용성 문제를 더 빠르게 식별하세요

보고를 즉시 공유하여 디자인 개선을 가속화하세요

✏️ ClickUp 활용 사례 제품 출시 전 QA 팀은 이 템플릿을 활용해 테스트 세션을 계획하고 진행자를 배정하며 결과를 추적하여 출시 전 모든 사용성 버그를 포착할 수 있습니다.

📌 추천 대상: 반복 가능하고 효율적인 사용성 테스트 워크플로우를 원하는 UX 연구원, 제품 관리자 및 디자인 팀.

9. ClickUp 문제 진술서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 문제 진술서 템플릿으로 고객 문제의 근본 원인을 파악하세요

ClickUp 문제 진술 템플릿은 시각적인 방식으로 목표 고객의 가장 시급한 과제를 정의하고 이해하며 해결하는 데 도움을 줍니다.

인구통계, 직업, 위치 등 핵심 고객 프로필 정보를 포착하는 과정을 안내합니다. 고객의 목표, 직면한 장벽, 그리고 그 장벽의 근본 원인을 분석할 수 있습니다. 이를 통해 팀이 고객의 진정한 요구에 부합하는 솔루션으로 올바른 문제 해결에 집중할 수 있도록 보장합니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

전담 프로필 섹션에 키 고객 정보를 문서화하여 모든 구성원이 명확한 맥락을 유지할 수 있도록 하세요

고객 목표를 명확히 정의하여 제품 또는 서비스 개발을 안내하세요

장애물과 근본 원인을 파악하여 개선 목표를 효과적으로 달성하세요

팀 간 공유가 용이한 고객 문제에 대한 단일 정보 소스를 구축하세요

발견 워크숍, 연구 세션 또는 전략 플랜에 활용하여 이해관계자를 조정하세요

✏️ ClickUp 활용 사례 서비스 디자인 팀은 이 템플릿을 활용해 반복되는 고객 지원 문제를 체계화할 수 있습니다. 모호한 불만 대신 '진짜 문제'를 포착하고 측정 가능한 목표와 연계된 해결 방안을 브레인스토밍합니다.

📌 추천 대상: 제품 관리자, UX 연구원, 마케팅 팀, 스타트업 창업자, 서비스 디자인 팀.

10. ClickUp 디자인 스프린트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 디자인 스프린트 템플릿으로 오브젝트와 이해관계자 기대치를 정의하세요

ClickUp 디자인 스프린트 템플릿은 팀이 문제를 파악하고, 기능의 우선순위를 정하며, 단 며칠 만에 아이디어에서 검증된 솔루션으로 나아갈 수 있도록 지원합니다.

스프린트 단계(지도, 스케치, 프로토타이핑, 테스트 등)별로 작업을 체계화하여 모든 구성원이 동일한 목표를 향해 나아가도록 합니다. 이는 디자인 프로세스 전반에 걸쳐 신속한 의사 결정, 정밀한 집중력, 효과적인 협업을 의미합니다. 대면 및 원격 스프린트 모두에 활용 가능합니다.

🌟 여러분이 좋아할 이유:

스프린트를 명확한 단계로 나누고 매일 전용 작업 목록을 활용하세요

할 일 , 진행 중 , 완료하다 와 같은 맞춤형 상태로 진행 상황을 시각적으로 추적하세요

작업 할당, 우선순위 설정, 메모 추가로 모든 구성원이 동일한 페이지에 있도록 하세요

스프린트 파일과 리소스를 중앙 집중화하여 팀이 모든 것을 한 곳에서 접근할 수 있도록 하세요

✏️ ClickUp 활용 사례 스타트업은 종종 이 도구를 활용해 신제품 아이디어를 테스트합니다. 단 며칠 만에 문제 정의 단계에서 프로토타입 테스트 단계로 넘어갈 수 있으며, 모든 노트, 인사이트, 결정 사항을 한 곳에 저장할 수 있습니다.

📌 추천 대상: 제품 팀, UX/UI 디자이너, 스타트업 창업자, 체계적인 디자인 스프린트를 운영하는 애자일 팀.

🧠 재미있는 사실: 디자인 사고의 '빠른 실패' 마인드는 신속한 학습에 중점을 둡니다. 신속한 프로토타이핑은 팀이 조기에 피드백을 받아 잘못된 방향으로 수개월을 낭비하기 전에 방향을 전환할 수 있도록 돕습니다.

ClickUp으로 완벽한 워크플로우를 설계하세요

훌륭한 워크숍은 활력을 불어넣습니다. 하지만 적절한 시스템이 없다면, 그 노트와 스케치들도 벽에 붙은 채로 남기 일쑤입니다. ClickUp은 브레인스토밍과 실행 사이의 간극을 메워주어 추진력을 유지합니다.

ClickUp을 통해 팀은 공감 맵을 실제 사용자 스토리로 전환하고, 스프린트 아이디어를 작업 목록으로 변환하며, 모든 구성원이 타임라인, 소유권 및 결과를 가시적으로 파악할 수 있도록 합니다.

ClickUp으로 영감을 영향력으로 전환하세요. 지금 무료 시작하세요! ✅

Miro 디자인 사고 템플릿에 관한 자주 묻는 질문

디자인 사고 템플릿은 팀에게 브레인스토밍, 아이디어 지도, 솔루션 테스트를 위한 체계적인 캔버스를 제공합니다. 준비 시간을 단축하고 워크숍이 집중력을 유지하도록 돕습니다.

네—Miro는 공감 지도나 스프린트 키트 같은 무료 스타터 템플릿을 제공합니다. 하지만 고급 맞춤형은 유료 플랜이 필요할 수 있습니다.

미로 템플릿은 워크숍에 탁월하지만, ClickUp 템플릿은 작업, 문서, 타임라인, 스프린트와 직접 연결됩니다. 따라서 아이디어에서 실행까지 단일 플랫폼에서 진행할 수 있습니다.