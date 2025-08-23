Grok 4 vs ChatGPT: 2025년 AI 챗봇 대결, 승자는 누구인가?

기술 커뮤니티에서는 Grok 4와 ChatGPT의 비교 논쟁이 계속되고 있습니다.

엘론 머스크의 xAI에서 개발된 Grok 4는 대담하고 검열 없는 대안으로 위치를 잡고 있으며, OpenAI의 ChatGPT는 더 강력한 추론 능력과 사용 편의성을 갖추며 계속 진화하고 있습니다.

두 서비스 모두 더 명확한 답변과 빠른 결과를 제공한다고 주장하지만, 진정한 차이는 코드 디버깅, 연구 자료 탐색, 명확한 글 작성, 고객 대화 관리 등 실제 작업 시 성능에서 드러납니다.

이 블로그 글에서는 각 도구가 어떤 점에서 우수하고, 어떤 점에서 부족하며, 내 일에 더 적합한지 자세히 살펴보겠습니다. 또한 ClickUp이 두 도구보다 우위를 차지하는 이유도 알아보겠습니다.

Grok 4란 무엇인가요?

grok을 통해

Grok 4는 xAI의 고급 AI 모델로, 원본 tool 통합과 실시간 웹 및 X 플랫폼 검색을 통해 정확하고 최신 정보를 제공하는 것을 목표로 설계되었습니다.

SuperGrok 및 Premium+ 구독을 통해 이용 가능하며 xAI API를 통해 제공되며, 고급 논리적 추론, 이미지 분석, 음성 상호작용 기능을 제공합니다.

Grok 4 기능

Grok의 주요 기능을 살펴보고 개발자와 /AI 의사결정자에게 제공하는 값을 분석해 보겠습니다.

기능 #1: 대규모 강화 학습 및 복잡한 다중 에이전트 추론

기술적 작업에 대한 고급 추론 기능을 경험해 보세요

Grok 4는 xAI의 Colossus(20만 GPU 슈퍼컴퓨팅 클러스터)에서 대규모 강화 학습을 통해 훈련되었습니다.

이것은 수학, 코드, 과학 분야에 걸친 정확한 도메인 전문성 기반 추론을 가능하게 하며, Grok 3을远远히 넘어서는 최고 수준의 벤치마크 성능(예: ARC-AGI, Humanity’s Last Exam)을 달성합니다.

또한 Grok 4 Heavy는 다중 에이전트가 병렬로 일하여 응답을 교차 검증하는 기능을 추가로 제공합니다.

기능 #2: 원본 tool 사용 및 실시간 검색 통합

소셜 미디어 채널 전반에서 정확한 인사이트를 얻으세요

Grok 4는 코드 인터프리터부터 웹 및 X 검색의 범위에 있는 tools를 자율적으로 선택하고 활용하여 정확한 응답을 위해 최신 데이터를 수집합니다.

DeepSearch, 웹 검색, 이미지 및 파일 분석은 모두 Grok의 기능 세트에 내장되어 있으며, 훈련 과정에서 통합되어 이후에 추가되지 않았습니다.

기능 #3: 다중 모드 입력, 음성 모드 및 API 기능

텍스트, 이미지, 실시간 음성 입력 분석

Grok 4는 텍스트, 시각 자료, 음성을 원활하게 처리하는 완전한 다중 모드 상호작용을 테이블에 제공합니다. 고급 음성 모드를 통해 자연스러운 대화를 나눌 수 있으며, 카메라를 특정 대상에 향하게 하여 실시간 장면 해석도 가능합니다.

개발자는 256,000 토큰 컨텍스트 윈도우를 갖춘 강력한 API에 액세스할 수 있으며, 웹, X, 뉴스를 실시간으로 검색할 수 있으며, 기업급 보안(SOC 2 Type II, GDPR, CCPA)을 제공합니다.

이로 인해 장문 코드 생성, 복잡한 문서화, 민감한 사용 사례에 적합합니다.

🧠 재미있는 사실: AI에서의 '환각'은 현실 세계에서의 의미와 다릅니다. 이는 모델이 출처, 인용문, 사실 등을 완전히 잘못 알고 있거나 인식하지 못한 채 자신 있게 만들어내는 현상을 의미합니다.

Grok 4 가격

표준: $30/월 사용자당

고급: $300/월 사용자당

ChatGPT란 무엇인가요?

chatGPT를 통해

ChatGPT는 OpenAI의 대화형 AI 어시스턴트입니다. 사용자가 글쓰기, 코드, 연구, 창의적 작업 등 작업의 범위를 돕도록 설계되었습니다.

이 Grok AI 대안은 고급 추론 모델을 활용해 맥락을 이해한 응답을 제공하며, 다양한 tools와 통합되어 기능을 강화했습니다.

ChatGPT 기능

아래는 /AI 스페이스에서 ChatGPT를 차별화하는 세 가지 주요 기능입니다.

기능 #1: 맞춤형 /AI 어시스턴트를 위한 GPT 스토어

GPT Store를 통해 고유한 요구사항에 맞게 맞춤형 AI 어시스턴트를 설정하세요

GPT Store는 프로그래밍 전문 지식 없이도 사용자가 자신만의 AI 어시스턴트를 생성하고 맞춤형 설정할 수 있도록 합니다. 특정 지침을 정의하고 파일을 업로드하며 선호도를 설정하여 AI의 행동을 사용자의 요구사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

이 기능은 개인과 비즈니스가 고객 지원, 콘텐츠 생성, 데이터 분석 등 다양한 작업에 특화된 AI tools를 개발하는 데 도움을 줍니다.

🧠 재미있는 사실: AP-NORC 조사에 따르면 미국 성인의 60%가 정보 검색에 AI 도구를 사용하며, 30세 미만에서는 이 번호(74%)가 급증합니다. 일 생산성을 위해 AI를 사용하는 사람은 40%에 불과하며, 쇼핑이나 엔터테인먼트에 AI를 신뢰하는 사람은 더 적습니다. 젊은 사용자는 아이디어 구상에 AI를 의존하는 반면, 노인층은 훨씬 더 신중합니다.

기능 #2: 심층 연구 및 자율 웹 브라우징

Deep Research를 통해 심층 연구를 손쉽게 수행하세요

Deep Research는 ChatGPT에 통합된 /AI 에이전트로, 지정된 주제에 대한 정보를 수집하기 위해 웹을 자율적으로 탐색합니다.

프롬프트를 받은 후, Deep Research는 다단계 연구 프로세스를 시작하기 전에 명확히 하기 위한 추가 질문을 할 수 있습니다. 이후 다양한 출처에서 포괄적인 검색을 수행하고, 정보를 평가 및 통합합니다.

기능 #3: 지능형 작업 자동화를 위한 에이전트

ChatGPT 에이전트를 사용하여 프레젠테이션 생성을 자동화하세요

ChatGPT 에이전트는 양식 작성, 코드 실행, 외부 애플리케이션과의 상호작용 등 다양한 작업을 수행할 수 있도록 어시스턴트의 기능을 확장합니다.

Gmail, Google Drive, GitHub, Outlook, Notion 등과 같은 tools와 직접 연결되어 일상 업무 워크플로우에 원활하게 통합됩니다. 이는 메시지를 작성하고, 파일을 업데이트하며, 시스템 간 데이터를 이동하는 등 복잡한 우회 방법을 사용하지 않고도 작업을 수행할 수 있음을 의미합니다.

🔍 알고 계셨나요? AI 앱은 점진적으로 학습하지 않습니다. 모델이 한 번 훈련되면, 새로운 데이터로 재훈련되거나 미세 조정되지 않는 한 새로운 것을 학습할 수 없습니다. 따라서 실시간 브라우징이나 외부 tools와 연결되지 않는 한 최근 뉴스를 기억하지 않습니다.

ChatGPT 가격

Free

추가 혜택: $20/월 사용자당

팀: $25/월 사용자당

장점: $200/월 사용자당

Grok 4 vs. ChatGPT: 기능 비교

우리는 방금 Grok 4와 ChatGPT가 각각 어떤 점에서 강력한지 살펴보았습니다. Grok 4는 실시간 검색, 다중 모드 입력, 강화된 추론 능력에서 우수합니다. 반면 ChatGPT는 정교한 출력, 원활한 통합, 맞춤형 AI 어시스턴트, 지능형 자동화 기능을 제공합니다.

Grok과 ChatGPT의 간단한 비교입니다.

기능 Grok 4 ChatGPT 주요 기능 실시간, 추론 중심 /AI로 X와 웹 전반에 걸친 심층 검색을 제공합니다 정교한 다중 모달 대화형 AI로 광범위한 tool 통합 및 안정성을 제공합니다 기본 철학 “최대의 진실 추구”를 추구하는 유머러스하고 때로는 반항적인 성격 안전하고 구조화된 응답에 초점을 맞춘 친절하고 유용한 보조 도구 실시간 인식 DeepSearch/X 통합을 통해 실시간 소셜 및 웹 트렌드를 수집합니다 현재 데이터에 접근하려면 브라우징 플러그인 또는 Deep Research가 필요하며, 기본 기능으로는 제공되지 않습니다 추론 및 문제 해결 기술적 벤치마크(AIME, 박사급 과학)에서 우수하며, Heavy 모델에서 '다중 에이전트' 추론 기능을 지원합니다 우수한 구조화된 추론 및 논리; 단계별 분해 및 일관된 출력 결과 통합 및 생태계 주로 X 생태계의 한도 내에 있으며, 제3자 통합 기능이 최소화되어 있습니다 플러그인, API 액세스, Gmail, Teams, Notion과 같은 tools와의 연결 기능을 지원합니다 맞춤형 개인화에는 한도가 있으며, 엘론 머스크의 제품 비전에 밀접하게 연결되어 있습니다 맞춤형 GPT, 메모리 기능, 맞춤형 워크플로우를 통해 높은 유연성을 제공합니다 속도와 응답 속도 빠르고 대화가 잘 통하며, 짧고 간결한 출력 결과 복잡한 쿼리에서는 속도가 느릴 수 있지만, 상세하고 긴 양식의 응답에는 더 강점을 보입니다 컨텍스트 창 최대 256,000 토큰 지원으로 긴 대화와 복잡한 문서에 적합합니다 모델에 따라 다르며, GPT-4는 더 작지만 더 풍부한 컨텍스트 창을 제공합니다 다음에 적합합니다 기술 전문가들이 심층적인 추론, 최신 데이터, STEM 분야의 정확성을 필요로 할 때 제작자, Enterprise, 자동화 중심 Teams, 그리고 통합 기능과 신뢰성 및 유연성을 필요로 하는 일반 사용자를 위한 솔루션입니다 가격 Free Plan 없음; 플랜은 $30/사용자부터 시작됩니다 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 $20/사용자부터 시작됩니다

이제 두 도구가 중복되는 키 영역을 비교하고, 각 도구가 어떤 부분에서 우수성을 발휘하는지 살펴보겠습니다.

기능 #1: 실시간 데이터 및 컨텍스트 인식

AI를 연구나 의사결정에 사용할 때, 데이터의 최신성과 관련성을 확신할 수 있어야 합니다. 각 tools가 실시간 정보를 어떻게 처리하는지 살펴보세요.

Grok 4

Grok 4는 X, 웹, 뉴스를 가로지르는 실시간 검색 기능을 제공하여 응답을 최신 상태로 유지하고 실시간 정보와 직접 연결됩니다.

원본 tool 통합 기능을 통해 실시간 트렌드와 소셜 컨텍스트를 즉시 가져올 수 있습니다.

ChatGPT

ChatGPT는 자체적으로 소셜 피드에서 실시간 업데이트를 가져오지 않습니다.

하지만 Deep Research와 그 에이전트 아키텍처를 통해 실시간으로 웹에 접근해 신뢰할 수 있는 출처에서 정보를 수집하고 인용된 요약문을 제공할 수 있습니다.

🏆 승자: Grok 4, 실시간 소셜 및 트렌드 인사이트를 제공하는 제공자이기 때문입니다.

기능 #2: 다중 모드 입력 및 출력 모드

다중 모드 입력 및 출력에서 어떻게 비교되는지 살펴보겠습니다.

Grok 4

Grok 4는 텍스트, 이미지, 음성을 입력으로 받아들이며, 긴 문서를 분석하거나 카메라를 통해 실시간으로 장면을 분석할 수 있습니다.

또한, 그 API는 256,000 토큰의 컨텍스트 윈도우를 지원하여 대규모 및 복잡한 프롬프트에 이상적입니다.

ChatGPT

ChatGPT는 텍스트, 음성, 이미지 등 다중 모드 입력을 지원하며, GPT 생태계, 플러그인, 코드 인터프리터, 심층 연구를 통해 출력이 가능합니다. 창의적 작업, 코딩, 생산성 워크플로우에 대한 확장성과 유연성을 제공합니다.

🏆 승자: 동점! Grok 4는 대규모 컨텍스트 창이나 카메라 기반 장면 분석이 필요할 때 우위를 차지하며, ChatGPT는 다양한 확장을 갖춘 완성도 높은 종합 생태계를 원할 때 더 유리합니다.

기능 #3: 추론, 작업 자동화 및 워크플로우 통합

질문에 답변하는 것을 넘어, 진정한 시험은 /AI가 얼마나 잘 생각하고 행동하며 워크플로우에 자연스럽게 통합되는지에 있습니다.

Grok 4

Grok 4의 Heavy 변형은 심층적이고 장문 양식의 추론에 최적화되어 있습니다.

이 시스템은 수학, 코드, 과학적 논리 분야의 기술적 문제를 해결하기 위해 다중 에이전트 설정을 사용하며, AIME 및 Humanity’s Last Exam과 같은 어려운 벤치마크에서 우수한 결과를 보여줍니다.

ChatGPT

ChatGPT는 에이전트 모드를 통해 작업 자동화에 집중합니다. 이 모드는 예약, 연구, 앱 통합 등 다단계 작업을 수행할 수 있으며, 사용자가 키 단계에서 개입할 수 있는 옵션을 제공합니다.

Gmail, GitHub, 달력, Notion 등 tools와의 연결 기능을 통해 일상 업무 워크플로우에 자연스럽게 통합됩니다.

🏆 승자: 동점입니다! Grok 4는 구조화된 추론과 기술적 정확성이 필요할 때 빛을 발하며, ChatGPT는 워크플로우 자동화 및 실제 환경 통합에서 우위를 차지합니다.

Grok 4와 ChatGPT의 비교 (Reddit)

우리는 Reddit에 방문해 사용자들이 Grok 4와 ChatGPT에 대한 논쟁에서 어떤 입장을 취하고 있는지 확인했습니다.

한 사용자가 공유했습니다:

목적에 따라 다릅니다. Grok 4는 Grok 3보다 훨씬 더 지능적입니다. ChatGPT보다 검열이 덜 되어 있어 창의적인 글쓰기에 유리합니다. 다만 ChatGPT의 글쓰기 품질은 더 우수합니다. 코딩에는 Grok 4가 가장 우수하며, 그 다음은 ChatGPT, 그 다음은 Grok 3입니다…

목적에 따라 다릅니다. Grok 4는 Grok 3보다 훨씬 더 똑똑합니다. ChatGPT보다 검열이 덜 되어 있어 창의적인 글쓰기에 유리합니다. 다만 ChatGPT의 글쓰기 품질은 더 우수합니다. 코딩에는 Grok 4가 가장 우수하며, 그 다음은 ChatGPT, 그 다음은 Grok 3입니다…

레딧 사용자들의 사용 경험과 신뢰도에 대한 의견은 다음과 같습니다:

개인적으로 선택하기 어려운 부분입니다. 저는 SuperGrok과 ChatGPT Plus를 사용하고 있습니다. Grok 4는 O3와 비교했을 때 사용감이 매우 좋았습니다. 때로는 속도가 느릴 수 있지만, 프롬프트 테스트에서 가장 길고 상세한 답변을 제공했습니다. 동반자 모드를 아직 사용할 수 없다는 점이 유일한 단점입니다. GPT는 더 저렴하고 빠르지만, 중량급 작업에는 Grok에 의존할 것입니다. 제 사용 사례에 단 하나만 구매해야 한다면, 단연코 Grok입니다.

개인적으로 선택하기 어려운 부분입니다. 저는 SuperGrok과 ChatGPT Plus를 사용하고 있습니다. Grok 4는 O3와 비교했을 때 사용감이 매우 좋았습니다. 때로는 속도가 느릴 수 있지만, 프롬프트 테스트에서 가장 길고 상세한 답변을 제공했습니다. 동반자 모드를 아직 사용할 수 없다는 점이 유일한 단점입니다. GPT는 더 저렴하고 빠르지만, 중량급 작업에는 Grok에 의존할 것입니다. 제 사용 사례에 단 하나만 구매해야 한다면, 단연코 Grok입니다.

사용자들이 성능 한도 제한에 대해 언급한 내용:

참고로, 저는 Grok 3을 사용해 7개월 동안 프로젝트를 일했지만, AI가 충분히 똑똑하지 않아 완료하지 못했습니다. Grok 4가 출시되자마자 2시간 만에 프로젝트를 완료했습니다…

참고로, 저는 Grok 3을 사용해 7개월 동안 프로젝트를 진행했지만, AI가 충분히 똑똑하지 않아 완료하지 못했습니다. Grok 4가 출시되자마자 2시간 만에 프로젝트를 완료했습니다…

전체적인 비교에서 레딧 사용자들은 다음과 같이 댓글을 남겼습니다:

두 제품 모두 우수한 제품으로 유사한 강점을 가지고 있지만, 각각의 강점과 약점이 다릅니다. 저는 SuperGrok 한 달 구독을 구매했지만 ChatGPT를 계속 사용할 계획입니다. ChatGPT는 비디오 및 이미지 생성에서 우월하며, 앱의 사용 경험이 더 매끄럽습니다. ChatGPT의 음성 모드는 훨씬 더 자연스럽고 유연합니다. Grok은 때로는 꾸지람을 듣지 않는 점이 좋지만, 그 성격이나 유머 감각은 별로 마음에 들지 않습니다…

두 제품 모두 우수한 제품으로 유사한 강점을 가지고 있지만, 각각의 강점과 약점이 다릅니다. 저는 SuperGrok의 한 달 구독을 구매했지만, ChatGPT를 계속 사용할 계획입니다. ChatGPT는 비디오 및 이미지 생성에서 우월하며, 앱의 사용 경험이 더 매끄럽습니다. ChatGPT의 음성 모드는 훨씬 더 유연하고 자연스럽습니다. Grok은 때로는 꾸지람을 듣지 않는 점이 좋지만, 그 성격이나 유머 감각은 별로 마음에 들지 않습니다…

🔍 알고 계셨나요? 연구자들은 다른 AI 모델과 대화하여 디버깅, 평가, 심지어 서로를 훈련시키는 AI 모델을 구축하기 시작했습니다. 이는 다중 에이전트 협업이라고 불리며, 미래의 AI 시스템이 더 복잡한 기능을 발전시키는 방식이 될 수 있습니다.

ClickUp과 회의하세요 — ChatGPT와 Grok 4의 최고의 대안입니다

ChatGPT와 Grok 4는 모두 독립형 보조 도구로서 AI 관련 과제에 직면하고 있습니다. 이는 프로젝트 관리, 워크플로우 자동화, 지식 중앙화 기능을 지원하지 않기 때문입니다.

ClickUp은 팀이 이미 사용하는 tools 내에 AI를 내장하는 다른 접근 방식을 취합니다. 보조 도구와 프로젝트 소프트웨어 사이를 전환할 필요 없이, 하나의 연결된 플랫폼을 사용할 수 있습니다.

이것이 어떻게 막대를 높이는지 확인하세요. 🤩

ClickUp의 One Up #1: 작업 환경에 바로 적용되는 컨텍스트 기반 AI

작업 공간의 어디서나 ClickUp Brain을 사용하여 아이디어를 브레인스토밍하세요

ClickUp Brain은 ClickUp 내에 통합된 AI 어시스턴트입니다. 작업 공간 내에 존재하며 작업과 문서 내에서 작업을 수행하는 데 도움을 줍니다. 대화 요약, 업데이트 공유, 콘텐츠 초안 작성, 탭 전환 없이 아이디어 생성 등이 가능합니다.

ClickUp Brain의 주요 기능 중 하나는 작업 공간 컨텍스트에 대한 이해입니다. 이 기능은 프로젝트, 팀, 워크플로우를 이해하고 실시간 작업 공간 데이터를 기반으로 맞춤형 제안과 자동화를 제공합니다.

예시 고객 온보딩 프로그램을 생각해 보세요. ClickUp Brain에게 환영 이메일 시리즈를 작성하도록 요청하면, 체크리스트에서 교육 단계, 문서에서 톤 가이드라인, 작업에서 클라이언트 세부 정보를 추출합니다. 고객에 맞는 이메일 시퀀스를 제공하며, 브랜드 목소리와 일치하고 프로젝트 타임라인과 일치합니다.

앱을 벗어나지 않고 ClickUp Brain, ChatGPT, Claude, Google Gemini 사이를 자유롭게 전환할 수 있습니다. 복잡한 프롬프트나 수동 입력 없이 이미지, 작업, 메시지, 프로젝트를 생성할 수 있습니다.

ClickUp Brain 내에서 주요 AI 모델 간 전환

더 복잡한 프로젝트를 위해 ClickUp Brain MAX는 이 기능을 완료한 데스크탑 AI 동반자로 확장합니다. 이 솔루션은 최고의 AI 모델, ClickUp 데이터 및 일 맥락, 강력한 자동화를 보안하고 원활한 데스크탑 환경에서 통합합니다.

💡프로 팁: 음성으로 작업을 입력하거나 검색 쿼리, 심지어 전체 문서를 입력하세요. Brain MAX의 AI 기반 Talk to Text는 컴퓨터의 어디서나 작동하여 손이 자유로운 생산성을 실현합니다. 음성 인식 및 해석 방식을 맞춤 설정하여 어휘와 스타일까지 조정해 진정한 맞춤형 경험을 제공하세요.

반복적인 워크플로우 자동화

AI는 반복적인 워크플로우를 자동화하는 ClickUp Autopilot Agents를 지원합니다. 인스턴스, 주간 및 일일 보고서 에이전트는 업데이트를 스페이스 또는 목록에 게시하며, 팀 스탠드업 에이전트는 팀이 작업한 내용을 요약합니다.

ClickUp Autopilot Agents를 사용하여 트리거를 설정하고 업데이트, 보고서, 답변을 받아보세요

예시 지원 채널을 살펴보겠습니다. 팀원들은 자주 같은 제품 관련 질문을 반복적으로 합니다. 관리자를 불러서 답변을 요청하는 대신, Auto-Answers Agent가 문서, 작업, 채팅에서 직접 맥락을 추출해 답변을 제공합니다. 결과는? 더 빠른 답변, 반복 감소, 그리고 정말 중요한 일에만 집중할 수 있는 팀입니다. 더 맞춤형 솔루션이 필요하신 경우, 코드 없이 사용할 수 있는 빌더를 활용해 맞춤형 자동화 에이전트를 구축할 수 있습니다. 이 에이전트는 작업 공간 규칙에 적응하며, 새로운 창의적 작업, 업데이트된 문서, 스프린트 계획 세션 초대 등 특정 트리거에 반응합니다.

ClickUp의 One Up #2: 문서 내 AI

ClickUp Docs 내의 ClickUp Brain을 사용하여 새로운 콘텐츠를 생성하거나 기존 콘텐츠를 편집하세요

ClickUp Docs는 작업, 프로젝트, 지식 기반과 직접 연결된 실시간 문서입니다. 모든 문서는 작업 공간에 원활하게 통합되어 업데이트 및 작업 항목이 실제 일과 항상 연결되어 있습니다.

AI를 활용한 문서 편집으로 다음과 같은 기능을 사용할 수 있습니다:

더 나은 글쓰기: /AI에게 텍스트를 개선하거나, 짧게 하거나, 확장하거나, 톤을 변경하도록 요청하세요

최신 정보를 놓치지 마세요: 문서 제목에 마우스를 올려놓고 AI에게 물어보기 > 요약을 클릭하면 간결한 요약문을 확인할 수 있습니다. 10페이지 분량의 제안서를 몇 초 만에 요약해 확인할 수 있습니다

빠르게 답변을 얻으세요: *Ask AI를 사용하여 팀원에게 질문하듯이 문서를 쿼리하세요. 정책 문서에서 승인된 프로세스를 알아야 하나요? AI가 콘텐츠를 검색하고 직접 답변합니다

즉시 행동으로 옮기세요:* 요구사항이나 회의 노트를 강조 표시한 후 ‘작업 항목 생성’을 선택하면 마감일이 설정된 작업이 즉시 생성됩니다

*지역 간 협업 용이성: 텍스트나 전체 문서를 선택하면 AI가 원활하게 번역합니다

기술 팀 지원: */AI를 활용해 API 참조를 요약하거나 구조화된 기술 문서를 생성합니다. 이는 오류 발생을 줄이고 엔지니어링 및 지원 팀 간 제품 지식의 일관성을 유지합니다

고객 성공 팀이 클라이언트 가이드를 작성하고 있다고 가정해 보겠습니다. 작성 과정에서 AI는 연결된 작업, 댓글, 문서에서 정보를 추출해 새로운 섹션을 제안합니다. 결과적으로 최신 제품 업데이트 및 프로세스와 항상 일치하는 문서가 생성됩니다.

ClickUp의 One Up #3: AI를 활용한 프로젝트 관리

ClickUp은 프로젝트 관리 플랫폼으로 설계되었으며, 이 기반 덕분에 AI 기능이 훨씬 더 효과적입니다. ClickUp 프로젝트 관리 소프트웨어의 모든 작업, 마일스톤, 의존성은 서로 연결되어 있어 AI 출력이 항상 맥락에 기반을 두고 있습니다.

다음은 ClickUp의 통합 AI가 일상적인 프로젝트 관리 작업을 더 원활하게 만드는 몇 가지 방법입니다

더 많은 일을 더 빠르게 완료하세요: ClickUp Brain은 프로젝트 업데이트, 회의 노트, 긴 댓글 스레드를 요약한 후 이를 기반으로 작업, 하위 작업, 실행 항목을 생성합니다. 또한 작업량, 전문성, 과거 활동 기록을 기반으로 가장 적합한 담당자를 추천합니다

협업 강화: 수동 입력 없이 실시간 진행 보고서 및 상태 업데이트를 생성합니다. 또한, 작업 정보를 맞춤형 AI 필드*에 분류하고 요약하여 정보 조직화를 개선합니다

효율성과 생산성 향상: ClickUp의 AI는 역할과 책임에 따라 맞춤형 추천을 제공하여 더 스마트하게 일할 수 있도록 도와줍니다. 프로젝트 위험부터 마일스톤까지 모든 것이 자동으로 추적됩니다. 또한 AI 기반 ClickUp의 AI는 역할과 책임에 따라 맞춤형 추천을 제공하여 더 스마트하게 일할 수 있도록 도와줍니다. 프로젝트 위험부터 마일스톤까지 모든 것이 자동으로 추적됩니다. 또한 AI 기반 ClickUp 달력은 우선순위, 작업, 일정된 이벤트에 따라 시간을 플랜할 수 있도록 지원합니다

ClickUp의 AI 기반 달력을 사용하여 자연어 명령어로 회의 일정을 예약하세요

또한 Brain MAX는 데스크탑에서 직접 ClickUp 작업, 문서, 채팅, 달력 이벤트를 생성, 업데이트, 관리할 수 있습니다.

ClickUp 사용자가 공유합니다:

ClickUp은 프로세스 및 워크플로우 관리와 일을 시간 내에 완료됨에 있어 우리 회사에 많은 도움을 준 가장 강력한 관리 플랫폼입니다.

ClickUp은 프로세스 및 워크플로우 관리와 일을 시간 내에 완료됨에 있어 우리 회사에 많은 도움을 준 가장 강력한 관리 플랫폼입니다.

더 스마트한 워크플로우를 구축하세요

하지만 마법은 여기서 끝나지 않습니다.

ClickUp 자동화를 사용하여 수 시간의 수동 작업을 절약할 수 있는 자동화 워크플로우를 생성하세요

ClickUp 자동화는 수 시간의 수동 노력을 절약합니다. 이들은 간단한 '이 일이 발생하면 그 다음에 이 작업을 수행하라'는 규칙을 따르며, 몇 분 만에 설정할 수 있습니다. 활성화되면 배경에서 조용히 실행되므로, 프로젝트는 지속적인 수동 입력 없이도 진행됩니다.

Teams가 의존하는 자동화 예시입니다: QA 테스트가 완료된 후 작업 상태를 업데이트하고 엔지니어에게 알립니다

테스트 주기가 종료되면 요약 내용을 이해관계자 채널에 게시하세요

미해결 버그에 대한 팔로워 작업 생성

협업을 맥락에 맞게 유지하세요

ClickUp 채팅을 사용하여 작업 공간을 벗어나지 않고 프로젝트를 논의하세요

ClickUp 채팅은 토론을 워크플로우의 일부로 전환합니다. 모든 메시지는 작업 및 문서와 함께 저장되므로 tools 간에 맥락이 잃어지지 않습니다.

Teams는 일의 동일한 스페이스에서 질문을 제기하고, 결정을 공유하며, 작업 항목을 직접 생성할 수 있습니다. FollowUps는 작업 항목을 작업으로 전환하고, SyncUps는 음성 및 영상 통화를 가능하게 하며, AI 기반 Catch Me Up 기능은 팀원이 빠르게 업무 상황을 파악할 수 있도록 도와주는 기능입니다.

clickUp 인사이트: *우리 설문조사 응답자의 12%만이 생산성 스위트 내 내장된 AI 기능을 사용합니다. 이 낮은 채택률은 현재 구현된 AI 기능이 사용자들이 선호하는 독립형 대화 플랫폼에서 전환하도록 유도할 수 있는 원활하고 맥락에 맞는 통합이 부족할 수 있음을 시사합니다. 예시, AI가 사용자의 일반 텍스트 프롬프트를 기반으로 자동화 워크플로우를 실행할 수 있을까요? ClickUp Brain은 가능합니다! AI는 ClickUp의 모든 측면에 깊이 통합되어 있으며, 채팅 스레드 요약, 텍스트 초안 작성 또는 편집, 작업 공간에서 정보 검색, 이미지 생성 등 다양한 기능을 제공합니다! ClickUp 고객의 40%가 3개 이상의 앱을 대체한 우리 모든 것 업무용 앱에 가입하세요!

ClickUp으로 /AI 인사이트를 행동으로 전환하세요

Grok 4는 더 우수한 추론 능력과 실시간 데이터 처리에서 강점을 보이며, ChatGPT는 대화 지능에서 돋보이지만, 두 도구 모두 일상적인 워크플로우에 완전히 통합되지 않습니다.

바로 여기서 ClickUp이 앞서 나갑니다.

ClickUp Brain을 통해 AI가 콘텐츠 생성, 작업 우선순위 지정, 프로젝트 업데이트 자동화를 작업 공간 내에서 직접 지원합니다. ClickUp의 강력한 프로젝트 관리 기능(실시간 보고, 일정 관리, 작업 자동화 등)과 결합되면 팀은 모든 프로젝트에서 더 빠르게 작업하고, 일관성을 유지하며, 반복적인 작업을 줄일 수 있습니다.

오늘 바로 ClickUp에 가입하고 AI가 함께 일하도록 해보세요! ✅