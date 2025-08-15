인상적인 디지털 포트폴리오를 구축할 수 있는 최고의 AI 포트폴리오 생성기 10가지

수상 경력에 빛나는 창의적인 작품으로 가득 찬 파일이 있지만 아무도 그 파일을 보지 않으면 무슨 의미가 있을까요?

인상적인 포트폴리오를 만드는 방법은 포트폴리오를 만드는 것만큼이나 중요합니다. 당신이 다음의 스타가 될 수도 있지만, 포트폴리오가 무질서한 Word 문서처럼 보이면, 당신에게 꿈의 기회를 줄 수 있는 사람들은 그냥 스크롤을 내려버릴 것입니다.

포트폴리오 형식 지정 및 디자인에 드는 모든 수고를 덜어주는 스마트한 도구가 있다면 어떨까요? AI 포트폴리오 생성기를 사용하면 자신의 기술을 명확하고 인상적으로 표현할 수 있는 방식으로 작업을 편집할 수 있습니다.

코드를 다루거나 고가의 템플릿을 사용하기 위해 많은 시간을 소비하지 않고도 개인화된 디지털 포트폴리오를 만들 수 있는 최고의 AI 포트폴리오 생성기를 정리했습니다. 함께 살펴보세요!

👀 알고 계셨나요? 잘 만들어진 온라인 프로필은 채용 결정에 큰 영향을 미칩니다. 실제로, 약 2명 중 1명의 고용주는 온라인에서 찾을 수 없는 지원자는 면접에 초대하지 않습니다.

최고의 AI 포트폴리오 생성기 한눈에 보기

최고의 AI 포트폴리오 생성기와 주요 기능을 간단히 살펴보겠습니다.

Tool 가장 적합한 최고의 기능 가격* ClickUp 프로젝트 관리 및 협업 포트폴리오를 위한 모든 규모의 팀 작업 관리, 프로젝트 보기(간트, 보드, 목록), 협업 도구, 시간 추적, 통합 무료 플랜, 추가 기능이 포함된 유료 플랜, 기업용 맞춤형 옵션이 제공됩니다 내구성이 뛰어난 소규모 비즈니스 및 프리랜서를 위한 빠른 온라인 포트폴리오 제작 AI 기반 웹사이트 빌더, 자동 콘텐츠 생성, 사용하기 쉬운 인터페이스, 내장된 인보이스 발행 기능 내구성 있는 브랜딩이 포함된 무료 플랜, 유료 플랜은 사용자당 월 15달러부터 시작합니다 WIX ADI 다양한 포트폴리오를 보유한 개인 및 중소기업 AI 기반 디자인 프로세스, 드래그 앤 드롭 에디터, 다양한 템플릿, 통합 비즈니스 도구 Wix 브랜딩 및 제한된 저장소가 포함된 무료 플랜, 프리미엄 플랜은 사용자당 월 $17부터 시작합니다 10Web AI 기반 웹사이트 개선을 원하는 WordPress 사용자 WordPress 기반 AI 웹사이트 빌더, 자동화된 웹사이트 최적화(속도, 핵심 웹 바이탈), 관리형 호스팅 무료 체험판 이용 가능, 유료 플랜은 월 20달러부터 시작합니다 PortfolioBox 사진작가와 예술가 등 창의적인 전문가들 비주얼 포트폴리오, 다양한 갤러리 레이아웃, 클라이언트 교정 및 전자 상거래 통합에 집중하세요 기능이 제한된 무료 플랜, 프로 플랜은 월 10달러부터 시작합니다. 월 9달러/사용자 Framer AI 코드가 필요 없고 시각적으로 풍부한 웹사이트를 우선으로 하는 디자이너 프롬프트, 강력한 비주얼 에디터, 내장 애니메이션, 컴포넌트 라이브러리를 통한 AI 기반 웹사이트 생성 Framer 하위 도메인이 포함된 무료 플랜, 유료 플랜은 월 10달러부터 시작합니다 Webflow AI 고급 시각적 제어 기능을 원하는 디자이너와 개발자 AI 기반 콘텐츠 생성, 전체 CSS 제어가 가능한 강력한 비주얼 빌더, 맞춤형 상호 작용 및 애니메이션 Webflow 하위 도메인이 포함된 무료 플랜, 유료 플랜은 사용자당 월 18달러부터 시작합니다 Canva 개별 사용자 및 소규모 팀을 위한 시각적으로 매력적이고 간단한 포트폴리오 사용자 친화적인 드래그 앤 드롭 인터페이스, 다양한 사용자 지정 가능한 템플릿 및 디자인 요소 라이브러리, 협업 기능 다양한 기능을 갖춘 무료 플랜, 유료 플랜은 사용자당 월 15달러부터 시작합니다 Decktopus 프레젠테이션 스타일의 포트폴리오를 위한 개인 및 팀용 AI 기반 슬라이드 생성, 전문적으로 디자인된 템플릿, 간편한 콘텐츠 통합 및 분석 기능 Decktopus 브랜딩이 포함된 무료 플랜, 유료 플랜은 월 24.99달러부터 시작합니다. 사용자당 월간 요금 Hostinger 호스팅이 필요한 개인 및 중소기업 포함 웹사이트 빌더(Zyro), 저렴한 웹 호스팅, 다양한 템플릿, 전자상거래 기능 가격은 호스팅 플랜 및 애드온에 따라 크게 다르며, 웹사이트 빌더 액세스는 호스팅 플랜에 포함되는 경우가 많습니다

AI 포트폴리오 생성기에서 확인해야 할 사항은 무엇일까요?

눈에 띄는 포트폴리오를 만드는 데는 시간과 기술이 필요합니다. 하지만 AI 포트폴리오 도구를 사용하면 몇 분 만에 전문적인 포트폴리오를 만들 수 있습니다. 포트폴리오 웹사이트 빌더를 선택할 때 유의해야 할 사항은 다음과 같습니다.

자동 포트폴리오 생성: AI를 사용하여 작업, 기술 및 성과를 세련된 레이아웃으로 자동 형식화합니다

다양한 템플릿: 다양한 스타일과 산업에 맞는 다양한 템플릿 중에서 선택하세요

스마트한 개인화: 폰트, 색상 및 레이아웃을 맞춤 설정하여 개인 브랜드를 반영하세요

플랫폼 연결: 포트폴리오를 LinkedIn, GitHub 및 기타 전문 플랫폼에 연결하여 쉽게 공유할 수 있습니다

출판 유연성: 포트폴리오를 PDF로, 맞춤형 도메인에, 또는 삽입된 링크를 통해 공유하세요

모바일 우선 디자인: 휴대폰과 태블릿에서 최고의 보기 경험을 위해 사이트를 최적화하세요

분석 및 SEO 도구: 내장된 분석 기능으로 성과를 추적하고 SEO 기능으로 가시성을 높일 수 있습니다

데이터 보안: 강력한 암호화 및 투명한 개인정보 처리방침으로 귀하의 정보를 보호하세요

🧠 재미있는 사실: 디지털 포트폴리오의 개념은 1989년으로 거슬러 올라갑니다. 당시 교육자들은 초기 컴퓨터와 스캐너를 사용하여 기록 보관을 위해 학생들의 작품을 전자적으로 편집하기 시작했습니다. 오늘날에는 AI 기반 도구를 사용하여 몇 분 만에 아이디어를 세련되고 인터랙티브한 포트폴리오로 변환할 수 있습니다.

📖 또한 읽기: 영감을 주는 최고의 마케팅 포트폴리오 예시

최고의 AI 포트폴리오 생성기

ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법 당사의 편집 팀은 투명하고 연구에 기반한, 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 당사의 추천이 실제 제품 가치에 기반한 것임을 신뢰할 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 설명은 여기에서 확인하세요.

당신의 일을 제대로 보여주고 창의력을 돋보이게 하는 최고의 AI 포트폴리오 생성기를 소개합니다!

1. ClickUp (프로젝트 기반 포트폴리오 전시 및 협업에 가장 적합)

ClickUp을 무료로 사용해 보세요 ClickUp Portfolios를 사용하여 모든 포트폴리오 작업을 한 곳에서 모니터링하세요

여러분은 여러분의 일을 완벽하게 만들기 위해 많은 시간을 투자했습니다. 그 결과를 오래된 폴더나 흩어진 링크에 묻어두지 마세요. ClickUp의 모든 일을 위한 앱을 사용하면, 외관이 멋질 뿐 아니라 프로젝트를 정리하고 최신 상태로 유지하며 프레젠테이션에 바로 사용할 수 있도록 뒤에서 열심히 일하는 세련되고 검색 가능한 포트폴리오를 만들 수 있습니다.

여러 프로젝트, 클라이언트 및 크리에이티브 스트림을 하나의 깔끔하고 시각적인 대시보드에 통합할 수 있는 ClickUp Portfolios로 시작하세요. 각 포트폴리오에는 상태, 마감일, 진행 상태와 같은 프로젝트 세부 정보가 포함되어 있으므로, 잠재적인 클라이언트는 귀하가 완료한 작업뿐만 아니라 귀하의 일하는 방식을 정확하게 확인할 수 있습니다. 전문가처럼 진행 상황을 추적, 조정 및 자랑할 수 있습니다.

이 도구가 강력한 디지털 포트폴리오 제작 도구로 손꼽히는 이유는 실시간 업데이트를 제공하기 때문입니다. 진행률 막대, 마감일, 팀 회원 등 표시되는 내용을 정확하게 맞춤 설정할 수 있으므로, 사용자의 작업 방식에 맞게 보기를 조정할 수 있습니다.

ClickUp 보기를 사용하여 다양한 카테고리의 작업을 시각화하고 원하는 방식으로 소통하세요

프로젝트, 상태 또는 우선순위에 따라 쉽게 필터링 및 정렬하여 가장 중요한 사항에 집중할 수 있습니다. 다른 사람들과 정보를 공유해야 합니까? 포트폴리오 보기를 링크를 통해 이해 관계자와 공유하기만 하면 모든 사람이 동일한 정보를 확인할 수 있습니다. 단일하고 간소화된 프로젝트 포트폴리오 대시보드에서 노트, 태그 및 첨부 파일을 통해 컨텍스트를 추가할 수도 있습니다.

빠른 설정을 원한다면 ClickUp 포트폴리오 관리 템플릿을 사용하면 활성 프로젝트와 완료된 프로젝트를 한 곳에서 쉽게 추적할 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하면 프로젝트 데이터를 중앙 집중화하여 디지털 포트폴리오를 온라인에서 쉽게 업데이트하고 공유할 수 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 포트폴리오 관리 템플릿을 사용하여 일을 관리하고 효과적으로 소개하여 잠재적인 고용주, 협력자 또는 클라이언트에게 언제든지 쉽게 최신 정보를 제공하세요

클라이언트, 프로젝트 유형 또는 캠페인별로 과거의 작업을 정리할 수 있습니다. 포트폴리오를 클라이언트가 볼 수 있도록 준비하고 진행 상황을 투명하게 유지하고 싶을 때 특히 유용합니다.

ClickUp의 모든 포트폴리오 템플릿은 완전히 사용자 정의할 수 있다는 사실을 언급했습니까? 이 템플릿을 사용하면 16개의 사용자 지정 상태를 통해 작업이 진행되는 모든 단계를 추적할 수 있습니다. 비용, 진행 상황, 잔액 등 6개의 사용자 정의 필드를 사용하여 프로젝트에 더 자세한 정보를 추가할 수 있으므로 중요한 사항을 놓치지 않을 수 있습니다.

포트폴리오 마스터 목록 및 자세한 프로젝트 SOP 보기 등 다양한 보기를 전환하여 모든 것을 더 명확하게 파악할 수도 있습니다. 또한, 내장된 ClickUp 시간 추적, 편리한 태그 및 의존성 알림 기능을 통해 일정을 체계적으로 관리하고 일정을 준수하기가 훨씬 쉬워집니다.

💡 프로 팁: 디자이너는 시각적 썸네일, 상태 태그, 마감일, 클라이언트 노트 등 모든 것을 한 곳에서 확인할 수 있는 ClickUp 디자인 포트폴리오 작업 템플릿을 사용하여 한 단계 더 발전된 포트폴리오를 만들 수 있습니다.

유연하고 협업이 가능한 환경에서 포트폴리오 콘텐츠를 중앙 집중화해야 합니까? ClickUp 문서를 사용하여 모든 디자인, 진행 상황, 사례 연구 및 클라이언트 후기를 한 곳에 보관하세요.

이미지, 비디오, 작업 목록 등 리치 미디어를 삽입하여 작업을 시각적으로 소개할 수 있으므로 포트폴리오를 더욱 흥미롭고 유익하게 만들 수 있습니다. 콘텐츠 구조도 간단합니다. 중첩된 페이지와 하위 페이지를 지원하여 프로젝트, 기술 또는 카테고리별로 포트폴리오를 구성할 수 있으므로, 시청자가 관련 예시를 쉽게 찾을 수 있습니다. 따라서, 최종 결과물만 보여주는 것이 아니라 전체적인 이야기를 전달하기 위해 추천사, 메트릭 또는 비하인드 스토리 워크플로우를 위한 섹션을 추가할 수 있습니다.

ClickUp 문서에서 색상 코드 배너, 고급 스타일 옵션 및 실시간 편집 기능을 사용하여 포트폴리오를 미묘하고 시각적으로 매력적으로 만드세요

문서는 협업에 특히 유용합니다. 팀은 실시간으로 문서를 공동 편집하고, 댓글을 남기고, 변경 사항을 제안할 수 있어, 프로젝트 설명을 공동 작성하거나 게시 전에 콘텐츠를 수정하는 데 이상적입니다. 문서는 로그인 없이 공개적으로 공유할 수 있으므로, 클라이언트나 협력자를 유치하기 위해 포트폴리오를 원활하게 보낼 수 있습니다.

문서를 ClickUp 내의 특정 ClickUp 작업 또는 프로젝트에 직접 연결하여 모든 것을 연결하고 쉽게 액세스할 수 있습니다. 내장된 피드백 도구와 버전 관리 기능을 통해 포트폴리오를 최신 상태로 유지하고 진행 중인 작업과 일치시킬 수 있습니다.

📌 예를 들어, 디자이너는 ClickUp Docs를 사용하여 프로젝트 요약을 작성하고, 시각적 디자인 반복을 삽입하고, 최종 결과물에 링크를 연결할 수 있습니다. 그런 다음 팀이 검토하고 의견을 남길 수 있으며, 최종 확정된 문서는 공개 포트폴리오의 일부로 공유하거나 더 광범위한 프로젝트 추적 템플릿에 통합할 수 있습니다.

프로젝트의 배경을 설명하거나 프로젝트 개요 또는 개인 약력을 작성하려는 전문가에게는 세계에서 가장 완벽하고 상황에 맞는 업무 AI인 ClickUp Brain을 사용해 보세요. Clickup 작업 공간에 내장되어 있으며, 귀하의 업무에 대한 지식을 보유하고 있으며, AI 쓰기 보조 도구로도 사용할 수 있습니다. 포트폴리오의 콘텐츠를 상황에 맞게 생성, 개선 및 현지화할 수 있는 가장 좋은 방법입니다.

ClickUp Brain의 AI 쓰기 지원 기능을 사용하여 포트폴리오용 콘텐츠를 생성, 편집, 교정 및 요약하세요

프롬프트를 입력하기만 하면 콘텐츠를 선명하고 자신감 있게, 오타 없이 작성하면서 자신에게 어울리는 포트폴리오 섹션을 초안으로 작성할 수 있습니다.

ClickUp AI Knowledge Manager는 프로젝트, 문서 및 팀 지식에 대한 질문에도 즉시 답변할 수 있습니다. 포트폴리오 제작자의 경우, 작업 공간에서 관련 사례 연구, 프로젝트 결과 또는 클라이언트의 피드백을 빠르게 찾아낼 수 있어 포트폴리오 콘텐츠를 효율적으로 발표하고 업데이트할 수 있습니다.

작업 공간 데이터에서 ClickUp AI에 질문하고 포트폴리오를 향상시킬 수 있는 즉각적인 인사이트와 제안을 받아보세요

📮ClickUp 인사이트: 직원의 절반 이상이 업무에 필요한 정보를 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다. 27%만이 쉽다고 응답한 반면, 나머지는 어느 정도 어려움을 겪고 있으며, 23%는 매우 어렵다고 응답했습니다. 지식이 이메일, 채팅 및 여러 도구에 흩어져 있으면 시간 낭비가 심해집니다. ClickUp을 사용하면 단일 작업 공간에서 이메일을 추적 가능한 작업으로 변환하고, 채팅을 작업에 연결하고, AI로부터 답변을 받는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 💫 실제 결과: Teams는 ClickUp을 사용하여 오래된 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 매주 5시간 이상의 시간을 절약할 수 있습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 달합니다. 매 분기마다 1주일 분의 생산성을 추가로 확보할 수 있다면 팀이 어떤 성과를 달성할 수 있을지 상상해보세요!

그렇다면, 이러한 ClickUp 기능은 여러분에게 어떤 의미가 있을까요?

완성된 작품을 전시하는 공간 그 이상의 기능을 제공합니다. ClickUp을 사용하면 스마트한 제품 포트폴리오 관리를 통해 프로세스, 협업 및 전략을 강조할 수 있습니다. 실시간으로 업데이트를 공유하고, 피드백을 요청하고, AI를 통해 모든 것을 체계적으로 정리하세요.

💡 프로 팁: "클라이언트 승인"으로 표시된 완료된 작업을 스캔하고 "영향력", "창의성" 또는 "클라이언트 만족도"와 같은 사용자 정의 필드 평가 시스템을 사용하여 각 프로젝트를 평가하는 사용자 정의 ClickUp 오토파일럿 에이전트를 설정하세요. 품질 기준(예: 별 4개 이상)을 충족하는 작업만 에이전트가 포트폴리오를 위한 ClickUp 문서 초안을 자동으로 생성하고 AI로 생성된 요약 및 시각 자료를 추가합니다. 이렇게 하면 포트폴리오가 깔끔하게 정리되어 보입니다.

ClickUp의 최고의 기능

각 프로젝트의 진행 상황을 실시간으로 추적하고, 마일스톤을 추가하고, 마감일을 설정하고, 워크플로우를 시각화하여 잠재적인 클라이언트에게 프로젝트 관리 능력을 보여주세요

ClickUp Clips 로 빠른 설명 비디오를 녹화하여 프로젝트의 진행 과정이나 디자인 선택을 소개하세요

ClickUp 문서를 사용하여 위키를 만들어 프로세스, 영감 또는 사례 연구를 공유 가능한 형식으로 문서화하세요

ClickUp 채팅을 사용하여 도구를 전환할 필요 없이 팀원이나 클라이언트와 즉시 협업하세요

ClickUp Brain을 통해 AI 기반 프로젝트 관리를 사용하여 실시간 작업 요약, 진행 상황 업데이트 및 조치 항목 생성 등 일상적인 프로젝트 관리 작업을 자동화하세요

ClickUp AI 에이전트를 사용하여 프로젝트 마감일을 예측하고, 잠재적인 장애물을 파악하고, 최적의 작업 할당을 제안하세요

작업에 직접 연결된 사용자 지정 가능한 ClickUp 양식을 사용하여 피드백이나 새로운 크리에이티브 브리핑을 수집하세요

ClickUp의 한도

무거운 포트폴리오 문서 및 템플릿은 로드하는 데 더 많은 시간이 걸릴 수 있습니다

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (5,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

레딧 리뷰에 따르면:

ClickUp Brain은 솔직히 말해서 많은 시간을 절약해줍니다. 꽤 효율적인 무료 AI 도구가 있다는 것은 알고 있지만, 탭을 계속 전환해야 하는 것이 부담스럽습니다. 솔직히 말해서, 집중해서 일하고 있을 때 이런 일은 정말 하고 싶지 않습니다. 저는 콘텐츠 업계에 종사하고 있기 때문에 주로 글쓰기에 AI를 사용합니다. AI는 제가 쓴 글을 편집도 해줍니다 (정말 대단합니다!). 또 다른 정말 유용한 기능은 문서입니다. 형식 옵션, 특히 배너가 정말 마음에 듭니다. 너무 귀여워요!

ClickUp Brain은 솔직히 말해서 많은 시간을 절약해줍니다. 꽤 효율적인 무료 AI 도구가 있다는 것은 알고 있지만, 탭을 계속 전환해야 하는 것이 부담스럽습니다. 솔직히 말해서, 집중해서 일하고 있을 때 이런 일은 정말 하고 싶지 않습니다. 저는 콘텐츠 업계에 종사하고 있기 때문에 주로 글쓰기에 AI를 사용합니다. AI는 제가 쓴 글을 편집도 해줍니다 (정말 대단합니다!). 또 다른 정말 유용한 기능은 문서입니다. 형식 옵션, 특히 배너가 정말 마음에 듭니다. 너무 귀여워요!

💡 프로 팁: ClickUp 화이트보드를 사용하여 디자인 포트폴리오를 만드세요! AI 이미지 생성부터 클라이언트 노트에 바로 드롭하는 기능까지, 화이트보드는 최소한의 노력으로 창의력을 발휘할 수 있는 포트폴리오 사이트로 사용할 수 있습니다. 또한 화이트보드를 즉시 공유하고, 작업에 삽입하고, PDF로 내보내거나, 화이트보드에서 직접 채팅할 수도 있습니다. 마치 살아있는 시각적 이력서처럼 응답하고 모든 사람에게 최신 정보를 전달합니다.

2. Durable (즉각적인 AI 기반 포트폴리오 생성에 가장 적합)

via Durable

Durable는 AI를 사용하여 몇 번의 클릭만으로 개인화된 온라인 포트폴리오를 생성하는 포트폴리오 웹사이트 빌더입니다. 이 서비스는 청구, 클라이언트 관계 관리(CRM), 기본 마케팅 자동화 등 비즈니스에 필수적인 기능을 모두 깔끔하고 혼란스럽지 않은 대시보드에서 제공합니다.

이 플랫폼은 다양한 포트폴리오 템플릿을 제공합니다. 여러 형식으로 원활한 내보내기 및 게시를 지원하므로, 온라인에서 포트폴리오를 만들고 업데이트하기 위한 빠르고 유연한 솔루션을 원하는 프리랜서 및 크리에이티브 전문가에게 적합합니다.

내구성이 뛰어난 최고의 기능

몇 번의 클릭만으로 포트폴리오 웹사이트를 만드세요. AI가 디자인, 레이아웃 및 시작 콘텐츠를 처리합니다

수동 설정 없이 내장된 SEO 도구를 사용하여 검색에 최적화하세요

SSL, DDoS 방어 및 글로벌 콘텐츠 전달로 사이트를 보호하세요

스케줄링 도구 및 추천글과 같은 맞춤형 기능을 추가하여 참여도를 높일 수 있습니다

내구성 있는 한도

AI로 생성된 디자인은 기존 웹사이트 빌더에 비해 사용자 지정 옵션이 적습니다. 이로 인해 레이아웃에 대한 창의적인 제어가 제한될 수 있습니다

지속 가능한 가격 정책

스타터: 사용자당 월 15달러

Business: 사용자당 월 25달러

오래 지속되는 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Durable에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에서 언급된 내용:

단 5분 만에 웹사이트를 만들 수 있습니다. 웹사이트를 업데이트하려면 기존 버전을 편집할 수 없으며, 새로운 프로젝트를 만든 다음 다시 작업을 진행해야 합니다.

단 5분 만에 웹사이트를 만들 수 있습니다. 웹사이트를 업데이트하려면 기존 버전을 편집할 수 없으며, 새로운 프로젝트를 만든 다음 다시 작업해야 합니다.

📖 또한 읽기: 브랜드를 강화하는 스타일 가이드 템플릿

3. WIX ADI (쉬운 포트폴리오 구축을 위한 AI 기반 디자인에 가장 적합)

wIX ADI를 통해

개발자를 고용하지 않고도 창의적이면서도 전문적인 업무 스타일을 반영한 포트폴리오를 만들고 싶으신가요? Wix는 디자인 자유도와 스마트한 자동화를 결합한, 바로 게시 가능한 디지털 포트폴리오를 제작할 수 있는 사용자 친화적인 포트폴리오 웹사이트 빌더입니다.

AI 기반 사이트 빌더는 몇 가지 질문(어떤 종류의 창의적인 일을 하고, 어떤 미적 취향을 가지고 있는지)으로 시작하여 맞춤형 웹사이트 레이아웃을 생성합니다. 테마에 얽매이지 않아도 됩니다. Wix는 온라인 스페이스를 조정, 테스트 및 확장할 수 있는 모든 권한을 제공합니다.

또한 클라이언트 예약 도구, 전자 상거래, 비디오 호스팅 및 SEO 맞춤 설정과 같은 고급 기능도 제공합니다.

WIX ADI의 최고의 기능

900개 이상의 기성 템플릿 중에서 선택하여 브랜드에 맞는 훌륭한 포트폴리오를 만드세요

직관적인 인터페이스로 모든 디자인 요소를 맞춤 설정할 수 있습니다

멋진 폰트 스타일과 색상 조합을 적용하여 사이트를 시각적으로 매력적으로 만드세요

입력 애니메이션과 이미지 필터를 추가하여 방문자의 관심을 끌 수 있습니다

WIX ADI의 한도

일부 타사 앱 통합에는 추가 설정 단계가 필요합니다

WIX ADI 가격

Light : 사용자당 월 17달러

기본 : 사용자당 월 29달러

Business : 사용자당 월 36달러

Business Elite: 사용자당 월 159달러

WIX ADI 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (1,690개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (10,360+ 리뷰)

실제 사용자들은 WIX ADI에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Capterra 리뷰 내용:

전체적으로 Wix의 사용 경험은 8/10이었습니다. 초보자용 웹사이트에는 완벽했으며, 혼자서 배우고 구축하기 쉬웠습니다.

전체적으로 Wix의 사용 경험은 8/10이었습니다. 초보자용 웹사이트에는 완벽했으며, 혼자서 배우고 구축하기 쉬웠습니다.

💡 프로 팁: 개인 웹사이트를 보유하면 온라인 가시성이 크게 향상되어 더 많은 클라이언트를 유치할 수 있습니다. 소셜 미디어 플랫폼에만 의존하는 것과는 달리, 개인화된 웹사이트를 통해 구조적이고 전문적인 방식으로 자신의 작품을 소개할 수 있으므로 클라이언트가 서비스를 쉽게 탐색하고 이해할 수 있습니다. 이러한 중앙 집중식 접근 방식은 자신의 기술에 대한 헌신을 보여줄 뿐만 아니라 서비스에 대해 자세히 알아보고자 하는 방문자에게 원활한 경험을 제공합니다.

4. 10Web (WordPress용 AI 강화 포트폴리오 생성에 가장 적합)

via 10Web

10Web은 WordPress가 자동화를 만나 효율성을 추구한 결과물입니다. 코드가 필요 없는 디자인 스튜디오를 통해 WordPress의 유연성을 제공하므로, 여러분의 비전을 설명하고 AI가 그 일을 대신 해줄 수 있습니다.

고유한 포트폴리오 웹사이트가 생성되면 WordPress 도구를 사용하여 완전히 맞춤 설정할 수 있습니다. 또한 Google Cloud에서 호스팅되므로 빠르고 안전하며 안정적입니다. Elementor를 기반으로 한 드래그 앤 드롭 에디터를 사용하면 사이트에서 선택한 테마의 모든 측면을 맞춤 설정할 수 있습니다.

10Web의 최고의 기능

AI Co-Pilot으로 텍스트, 시각 자료 및 레이아웃을 개선하세요

모바일 기기에 최적화된 반응형 디자인과 고급 보안 기능을 즐기세요

검색 결과에서 좋은 순위를 차지하는 검색 엔진에 최적화된 콘텐츠를 만드세요

자동 업데이트, 전문가급 호스팅, Google Cloud 기반의 지원으로 사이트를 관리하세요

10Web의 한도

AI로 생성된 초기 디자인은 사용자의 정확한 비전에 맞게 추가 조정이 필요할 수 있습니다

10Web 가격

AI Starter: 월 20달러

AI Premium: 월 30달러

AI Ultimate: 월 45달러

10Web 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (130개 이상의 리뷰)

Capterra: 3.7/5 (40개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 10Web에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 장점과 단점을 모두 강조합니다:

코딩이 필요 없는 모든 것이 쉬워지고, 이전처럼 문제 없이 작업을 수행할 수 있으며, 구현이 쉽고, 원하는 대로 웹사이트를 조정할 수 있는 훌륭한 기능을 제공합니다. […] 대시보드가 열리지 않는 경우가 있습니다

코딩이 필요 없는 모든 것이 쉬워지고, 이전처럼 문제 없이 작업을 수행할 수 있으며, 구현이 쉽고, 원하는 대로 웹사이트를 조정할 수 있는 훌륭한 기능을 제공합니다. […] 대시보드가 열리지 않는 경우가 있습니다

5. PortfolioBox (시각적으로 놀라운 갤러리 중심 포트폴리오에 가장 적합)

portfoliobox를 통해

포트폴리오로 쓰기에는 너무 평범한 썸네일 그리드가 지겨우십니까? Portfoliobox는 사진작가, 디자이너, 일러스트레이터, 메이크업 아티스트 등 크리에이티브를 위해 특별히 제작된 플랫폼으로, 시각적 스토리텔링을 플랫폼의 핵심으로 삼고 있습니다. 이 플랫폼의 템플릿은 여러분의 작품에 생기를 불어넣을 수 있도록 제작되었으며, 레이아웃 옵션은 평범한 웹사이트보다 큐레이팅된 갤러리와 같은 느낌을 줍니다.

온라인 포트폴리오 빌더는 놀랍도록 완벽한 스택 도구입니다. 동일한 대시보드에서 클라이언트 예약 관리, 인쇄물 또는 제품 판매, 블로그 작성까지 할 수 있습니다. 전자 상거래 및 일정 관리 기능도 내장되어 있으므로 비즈니스를 운영하기 위해 플러그인이나 추가 도구가 필요하지 않습니다.

PortfolioBox의 최고의 기능

내장된 스토어 기능과 다양한 결제 옵션을 통해 디지털 또는 실제 제품을 판매하세요

실시간 이용 가능 여부 추적을 통해 이벤트, 수업 또는 서비스의 예약을 관리하세요

프로젝트 포트폴리오 템플릿에서 선택하고 갤러리, 이력서, 음악 등의 콘텐츠를 추가하세요. 코딩이 필요하지 않습니다

자동 SEO로 가시성을 높여 클라이언트가 온라인에서 귀하의 일을 쉽게 찾을 수 있도록 지원하세요

PortfolioBox의 한도

포트폴리오 웹사이트 빌더는 솔로 아티스트와 소규모 비즈니스에 가장 적합하지만, 대규모 운영에는 적합하지 않을 수 있습니다

PortfolioBox 가격

Free

개인용 : 사용자당 월 10.9달러

프로페셔널: 사용자당 월 19.9달러

PortfolioBox 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

PortfolioBox에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에서 언급된 내용:

갤러리 스타일과 레이아웃을 다양하게 선택할 수 있어, 자신의 작품 스타일에 가장 적합한 것을 선택할 수 있을 뿐만 아니라, 각기 다른 컬렉션이나 프로젝트에 맞게 선택할 수도 있다는 점이 정말 마음에 듭니다... 자동 저장 기능은 기기에 따라 약간 불안정할 수 있지만, 데스크탑 브라우저에서는 완벽하게 작동합니다.

갤러리 스타일과 레이아웃을 다양하게 선택할 수 있어, 자신의 작품 스타일에 가장 잘 맞는 것을 선택할 수 있을 뿐만 아니라, 각기 다른 컬렉션이나 프로젝트에 맞게 선택할 수도 있다는 점이 정말 마음에 듭니다... 자동 저장은 기기에 따라 약간 오류가 발생할 수 있지만, 데스크탑 브라우저에서는 완벽하게 작동합니다.

6. Framer AI (텍스트 프롬프트에서 대화형 포트폴리오를 생성하는 데 가장 적합)

framer AI를 통해

자신만의 목소리를 잃지 않고 세계로 진출하고자 하는 크리에이티브를 위한 도구입니다. Framer를 사용하면 간단한 텍스트 프롬프트로 다국어 대화형 포트폴리오를 쉽게 만들 수 있습니다. AI가 매우 생산적인 디자이너가 손으로 직접 코딩한 것처럼 보이는 전체 섹션, 레이아웃 및 상호 작용을 생성합니다.

이 제품의 두드러진 기능은 현지화 처리 방식입니다. Framer는 어색한 번역이나 로봇 같은 문구 대신, 원본 콘텐츠의 어조와 뉘앙스를 유지하면서 지역별 버전의 사이트를 구축할 수 있도록 도와줍니다.

Framer AI의 최고의 기능

브랜드의 목소리와 지역별 톤을 유지하면서 AI로 사이트를 즉시 번역하세요

새 콘텐츠나 기존 콘텐츠를 한 번의 클릭으로 개선하여 문구를 다듬으세요

톤, 문맥 및 단어 선호도를 설정하여 AI 출력을 맞춤 설정하세요

레이아웃, 애니메이션 및 상호 작용을 세부 사항까지 제어하세요

Framer AI의 한도

맞춤형 AI 구성 요소와 같은 고급 기능은 숙달하는 데 시간이 다소 걸립니다

Framer AI 가격

미니: $10/월 (사이트당)

기본: $20/월 (사이트당)

프로: $40/월 (사이트당)

스타트업 : $75/월 (사이트당)

Scaleup : $200/월 (사이트당)

Business: 맞춤형 가격

Framer AI 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (90개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Framer AI에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에서 언급된 내용:

Framer는 디자인 자유도와 개발 성능이 완벽하게 조화를 이루고 있습니다. 백엔드 코드를 한 줄도 건드리지 않고도 반응성이 뛰어난 인터랙티브한 웹사이트를 만들 수 있습니다.

Framer는 디자인 자유도와 개발 성능이 완벽하게 조화를 이루고 있습니다. 백엔드 코드를 한 줄도 건드리지 않고도 반응성이 뛰어난 인터랙티브한 웹사이트를 만들 수 있습니다.

7. Webflow (포트폴리오 디자인에 대한 강력한 코드 없는 시각적 제어를 위한 최상의 선택)

webflow를 통해

Webflow AI는 시각적 개발의 원칙을 기반으로 합니다. 크리에이티브 전문가들은 HTML, CSS, JavaScript와 같은 웹의 핵심 구성 요소에 직접 액세스할 수 있지만, 이는 기존의 웹사이트 빌더보다 디자인 프로젝트 관리 소프트웨어에 더 가까운 인터페이스를 통해 이루어집니다.

백엔드 코드를 작성하지 않고도 맞춤형 콘텐츠 구조(예: 고유한 레이아웃의 사례 연구, 동적 이미지 갤러리 또는 필터링 가능한 프로젝트 라이브러리)를 만들 수 있습니다. 애니메이션은 타임라인 기반이므로 모션 디자이너와 비주얼 스토리텔러는 개발 팀에 의존하지 않고도 유연한 상호 작용을 구축할 수 있는 도구를 사용할 수 있습니다.

Webflow의 최고의 기능

깨끗하고 의미 있는 코드를 자동 생성하고 전 세계에 배포된 인프라에서 호스팅하세요

AI를 사용하여 브랜드의 목소리에 맞는 헤드라인, CTA 및 블로그 구조를 생성하세요

자동화된 SEO 및 스마트한 콘텐츠 구성으로 워크플로우를 가속화하세요

AI 인사이트를 통해 방문자 참여를 분석하여 사이트의 영향력을 높일 수 있습니다

디자인과 기능을 완벽하게 제어하여 포트폴리오를 간단한 것부터 고급스러운 것으로 확장하세요

Webflow의 한도

AI 기능에 익숙해지고 효과적으로 사용하는 방법을 배우려면 약간의 시간이 필요합니다

AI의 출력 품질은 원하는 것을 얼마나 잘 설명하는지에 따라 크게 달라집니다

Webflow 가격

Free

기본: 사용자당 월 18달러

CMS: 사용자당 월 29달러

비즈니스: 사용자당 월 49달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Webflow 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (250개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Webflow에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Capterra 리뷰에 따르면:

Webflow에 대한 전반적인 경험은 매우 긍정적이고 훌륭했습니다! Webflow는 다양한 수준에서 다양한 기능을 제공한다는 점이 정말 마음에 듭니다. Webflow에 매우 만족하며, 이 분야에서는 스타라고 생각합니다. 초보자가 사용하기에는 가장 배우기 쉬운 디자인 툴은 아닙니다.

Webflow에 대한 전반적인 경험은 긍정적이고 훌륭했습니다! Webflow가 다양한 수준에서 다양한 기능을 제공하는 점이 정말 마음에 듭니다. Webflow에 매우 만족하며, 이 분야에서는 스타라고 생각합니다. 초보자의 경우, 디자인 도구를 사용한 경험이 없다면 배우기 가장 쉬운 도구는 아닙니다.

8. Canva (템플릿을 사용하여 빠르고 쉽게 시각적인 포트폴리오를 디자인하기에 가장 적합)

canva를 통해

Canva의 무료 포트폴리오 웹사이트 빌더는 AI 도구(Magic Studio™)를 활용하여 쉽게 드래그 앤 드롭으로 디자인할 수 있으며, 수백 개의 맞춤형 포트폴리오 템플릿을 제공합니다. 통합된 스톡 사진, 비디오 및 그래픽을 사용하여 디지털 포트폴리오를 빠르게 구성하고, 무료 Canva 도메인 또는 맞춤 도메인으로 온라인에 게시할 수 있습니다.

50,000개 이상의 그래픽 디자인 템플릿 중에서 선택하고 Canva의 방대한 자산 라이브러리를 사용하여 맞춤화하세요. 이 온라인 포트폴리오 제작기는 기술적인 장벽을 제거하면서 창의적인 제어권을 사용자의 손에 맡깁니다.

Canva의 최고의 기능

브랜드 키트를 사용하여 로고, 색상 및 폰트에 대한 맞춤형 브랜딩을 적용하세요

배경 제거 및 사진 보정 등 AI 도구를 사용하여 사진을 즉시 편집하세요

팀 회원들과 어디서나 공유된 포트폴리오에서 실시간으로 협업하세요

플랫폼 내에서 직접 수백만 개의 스톡 사진, 아이콘, 디자인 요소에 접근하세요

Canva의 한도

고급 벡터 편집 및 레이어 관리 기능은 전문 디자인 소프트웨어에 비해 한도가 제한되어 있습니다

일부 템플릿 요소는 유료 플랜에서도 사용자 지정 옵션이 제한되어 있습니다

Canva 가격

Free

Pro : $15/월 (1인 기준)

Teams : 1인당 월 10달러(최소 3명)

Enterprise : 맞춤형 가격

교육: 맞춤형 가격

Canva 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (4,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (12,730개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Canva에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

Canva의 가장 큰 장점은 다양한 템플릿 옵션과 함께 맞춤 설정을 위한 방대한 옵션이 제공된다는 점입니다. 소셜 미디어에 게시할 간단한 디자인을 만들거나 이력서를 작성할 때 등, 작업하고 싶은 모든 디자인을 만들고 맞춤 설정할 수 있습니다.

Canva의 가장 큰 장점은 다양한 템플릿 옵션과 함께 맞춤 설정을 위한 방대한 옵션이 제공된다는 점입니다. 소셜 미디어에 게시할 간단한 디자인을 만들거나 이력서를 작성할 때 등, 작업에 필요한 모든 디자인을 만들고 맞춤 설정할 수 있습니다.

9. Decktopus (AI 기반 프레젠테이션 스타일 포트폴리오에 가장 적합)

via Decktopus

Decktopus는 프레젠테이션 디자인의 중심에 AI를 배치하여 두각을 나타내고 있습니다. 다른 도구는 템플릿에 중점을 두는 반면, Decktopus는 스마트 알고리즘을 사용하여 디자인 결정의 어려운 부분을 처리합니다.

즉, AI가 시각적 요소, 레이아웃 및 형식을 처리하는 동안 매력적인 콘텐츠 제작에 에너지를 집중할 수 있습니다.

이 도구는 멋진 프레젠테이션을 빠르게 만들어야 하는 영업 팀과 이벤트 기획자에게 유용합니다. AI 시스템이 사용자의 입력과 선호도를 학습하여 개인 브랜드와 스타일에 맞는 레이아웃과 디자인 요소를 제안합니다.

Decktopus의 최고의 기능

100개 이상의 전문적인 포트폴리오 예시를 통해 영감을 얻어 역동적인 포트폴리오를 만드세요

스마트한 폰트 및 색상 제안 기능을 통해 브랜드에 맞는 테마와 스타일을 선택하세요

프레젠테이션 전달에 대한 실시간 피드백을 받으세요. 속도 조절부터 몸짓 언어까지 모든 측면을 포함합니다

슬라이드에 대화형 양식을 삽입하여 피드백을 수집하고 리드를 확보하세요

Decktopus의 한도

처음 사용하는 사용자는 모든 AI 맞춤 설정 옵션에 익숙해지기까지 다소 시간이 걸릴 수 있습니다

Decktopus 가격 정책

Pro: 사용자당 월 24.99달러

Business: 사용자당 월 49.99달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Decktopus 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (60개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (60개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Decktopus에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Capterra 리뷰어의 평가:

PowerPoint에 비해 템플릿을 매우 쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다. 스타일과 색상을 선택하면 바로 시작할 수 있습니다. 템플릿을 맞춤 설정하는 데 10분도 걸리지 않습니다. 스톡 이미지 선택의 한도가 제한되어 있습니다. 하지만 인터넷에 무료 이미지 및 일러스트가 많기 때문에 큰 문제는 아닙니다.

PowerPoint에 비해 템플릿을 맞춤 설정하기가 매우 쉽습니다. 스타일과 색상을 선택하면 바로 시작할 수 있습니다. 템플릿을 맞춤 설정하는 데 10분도 걸리지 않습니다. 스톡 이미지 선택의 한도가 제한되어 있습니다. 하지만 인터넷에 무료 이미지 및 일러스트가 많기 때문에 큰 문제는 아닙니다.

10. Hostinger (저렴한 올인원 호스팅 및 포트폴리오 구축에 가장 적합)

hostinger를 통해

Hostinger는 크리에이티브들이 풀타임으로 일하지 않고도 견고하고 전문적인 포트폴리오를 구축하는 데 필요한 모든 것을 제공하는 간편한 웹 플랫폼입니다. 빠르고 저렴하며, 신선하고 간소화된 플랫폼입니다.

이 도구는 백엔드 작업에 시간을 낭비하기보다 창작에 집중하고 싶은 아티스트, 프리랜서, 디자이너에게 일반적인 복잡함 없이 실제적인 구조를 제공합니다. 올인원 설정으로 호스팅, 깔끔하고 직관적인 웹사이트 빌더, 기본 SEO 도구, 필수 보안 기능을 바로 사용할 수 있습니다.

Hostinger의 최고의 기능

맞춤형 hPanel 제어판으로 사이트를 쉽게 관리하세요

무료 도메인을 신청하고 일부 플랜을 통해 원활한 웹사이트 이전을 진행하세요

SSL, DDoS 보호 및 24시간 모니터링으로 사이트를 안전하게 보호하세요

다대륙 서버 인프라를 통해 전 세계에 빠른 성능을 제공합니다

Hostinger의 한도

전화 지원이 없으며, 결제 시 일부 추가 판매가 다소 과다하게 느껴질 수 있습니다

호스팅어 가격

프리미엄 웹사이트 빌더: $11.99/월

비즈니스 웹사이트 빌더: 월 $13.99

Hostinger 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (708개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (302개 이상의 리뷰)

Hostinger에 대해 실제 사용자들은 어떻게 말하고 있나요?

Capterra 리뷰에 따르면:

도메인 구매, 호스팅, 이메일 및 웹사이트 빌더를 위한 저렴한 원스톱 서비스 쉬운 도메인 이전 좋은 고객 지원 직관적인 인터페이스 복잡한 웹사이트 분석. 템플릿의 선택이 더 다양할 수 있음 이메일 설정이 복잡함 특히 전자 상거래를 위한 통합 기능이 더 많을 수 있음.

도메인 구매, 호스팅, 이메일 및 웹사이트 빌더를 위한 저렴한 원스톱 서비스 쉬운 도메인 이전 좋은 고객 지원 직관적인 인터페이스 복잡한 웹사이트 분석. 템플릿의 선택이 더 다양할 수 있음 이메일 설정은 복잡함 특히 전자 상거래를 위한 통합 기능이 더 많을 수 있음.

ClickUp으로 최고의 작품을 선보이세요

인상적인 디지털 포트폴리오를 구축하려면 최고의 작품을 모으는 것 이상으로 더 많은 것이 필요합니다. 창의적인 프로젝트를 효과적으로 정리, 전시 및 공유할 수 있는 적절한 도구가 필요합니다.

ClickUp은 귀하와 귀하의 팀이 목표에 부합하는 멋진 포트폴리오를 구축하고 실시간 진행 상황을 추적할 수 있는 통합 작업 공간을 제공합니다.

사용자 지정 가능한 기능을 사용하여 프로젝트 포트폴리오, 제품 컬렉션 또는 창의적인 작업을 관리하는 등 특정 요구 사항에 맞게 포트폴리오의 구조와 프레젠테이션을 맞춤 설정할 수 있습니다. 강력한 협업 도구를 사용하여 피드백을 수집하고, 우선순위를 조정하고, 포트폴리오 생성 프로세스 전반에 걸쳐 모든 사람의 의견을 일치시킬 수 있습니다.

당신의 일을 진정으로 표현하는 눈길을 끄는 포트폴리오를 만들 준비가 되셨나요? 지금 ClickUp에 가입하고 전문적인 포트폴리오를 만들어보세요!