Jotform과 Typeform: 귀사에 적합한 양식 작성기는 무엇일까요?

Jotform과 Typeform 중에서 선택하는 데 어려움을 겪고 계신가요?

두 제품 모두 팀이 아름답고 실용적인 양식을 만드는 데 도움을 주는 것으로 확고한 명성을 쌓아왔지만, 접근 방식은 크게 다릅니다.

Jotform은 정교한 기능, 템플릿 및 고급 양식 논리를 제공하는 반면, Typeform은 우아하고 사용자 친화적인 디자인과 보다 대화적인 경험을 우선으로 합니다.

언뜻 보면 둘 다 비슷해 보입니다. 그러나 여러 프로젝트를 동시에 진행하거나, 피드백 양식 템플릿을 만들거나, 클라이언트와의 상호 작용을 관리할 때는 사용하기 편리하고 자신에게 적합한 양식 도구를 사용해야 합니다.

이 기사에서는 Typeform과 Jotform의 실제 차이점을 비교해 드리겠습니다. Typeform과 Jotform을 찾고 계신다면, 저희가 필요한 것을 제공합니다. ✨

Jotform vs. Typeform 한눈에 보기

기능/도구 Jotform Typeform ClickUp (보너스) 양식 디자인 및 UI 전통적인 양식, 높은 사용자 정의 가능, 여러 페이지, CSS 지원 대화형, 한 번에 한 질문, 현대적이고 매력적인 드래그 앤 드롭 빌더, 사용자 정의 가능, 시각 자료 및 지침 지원, 워크플로우와 통합 조건부 논리 고급 (필드 표시/숨기기, 맞춤형 알림, 리디렉션) 논리 점프(동적 브랜치, 스마트 유효성 검사) 양식 및 워크플로우를 위한 통합 조건부 논리 결제 통합 40개 이상의 게이트웨이(Stripe, PayPal, Square 등), 반복 결제, 추가 수수료 없음 Stripe, Square (제한된 옵션) ClickUp의 기본 결제는 지원되지 않지만, 통합을 통해 연결할 수 있습니다 분석 및 보고 내장 분석, 시각적 보고서, Excel/Sheets로 내보내기 기본 분석, Google Analytics 및 Facebook Pixel과 통합 맞춤형 대시보드, 설문조사 보고서, AI 기반 인사이트 통합 기능 Google 스프레드시트, Dropbox, Slack, Trello, Airtable, Salesforce, Mailchimp 등. Google 스프레드시트, Slack, HubSpot, Mailchimp, Zapier 등. 1,000개 이상의 통합, 자동화, 양식을 작업, 문서, 채팅 등에 연결 모바일 지원 모바일 최적화 양식, 앱을 통한 오프라인 데이터 수집 모바일 친화적인 양식 모바일 앱, 모바일에서 액세스 및 실행 가능한 양식 사용 편의성 풍부한 기능, 고급 기능에 대한 약간의 학습 곡선 매우 쉽고, 학습 곡선이 매우 낮습니다 양식 작성, 프로젝트 관리, 문서, 자동화를 한 곳에서 직관적으로 사용할 수 있습니다 자동화 자동화된 워크플로우, 이메일 알림, CRM 인계 제한된 자동화 양식 및 모든 작업에 걸쳐 강력한 자동화, 트리거 및 AI 에이전트 가격 (월별) 무료, Bronze $39, Silver $49, Gold $129, Enterprise (맞춤형) 기본 $29, Plus $59, Business $99, Growth Essential $119, Pro $349, 맞춤형 영구 무료, 유료 플랜 이용 가능 가장 적합한 고급 양식, 결제 및 심층적인 맞춤 설정이 필요한 팀 사용자 친화적이고 매력적인 설문조사, 피드백 및 리드 캡처 양식 + 프로젝트 관리, 자동화, 문서, 대시보드 및 AI를 모두 하나의 플랫폼에서 원하는 팀

Jotform이란 무엇인가요?

jotform을 통해

Jotform은 다양한 용도에 맞는 양식을 쉽게 만들고, 관리하고, 분석할 수 있도록 설계된 강력하고 유연한 온라인 양식 작성기입니다. 이 온라인 양식 작성기를 사용하면 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 양식을 쉽게 만들고 관리할 수 있습니다.

그러나 그 기능은 기본적인 양식 생성 과정을 훨씬 뛰어넘습니다. 수년에 걸쳐 Jotform은 모바일 양식 앱, PDF 양식 에디터, 전자 서명 지원, 강력한 통합 등 고급 양식 기능을 갖춘 다기능 플랫폼으로 발전했습니다.

따라서 데이터 수집을 자동화하고 관리 워크플로우를 간소화하려는 팀과 조직에 이상적입니다.

고객 피드백 수집, 결제 처리, 신입 사원 교육, 이벤트 참가자 등록 등 Jotform은 기능적이고 시각적으로 매력적인 양식을 쉽게 만들 수 있는 도구를 제공합니다.

➡️ 자세히 알아보기: 시도해 볼 만한 최고의 Jotform 대안

Jotform 기능

Jotform은 양식 생성 및 데이터 수집을 개선하기 위한 포괄적인 도구를 제공합니다. 이 도구는 기술 지식 수준이 다양한 소프트웨어 팀이 양식을 쉽게 만들고, 공유하고, 관리할 수 있도록 도와줍니다. Jotform의 기능은 다음과 같습니다.

1. 드래그 앤 드롭 양식 작성기

Jotform의 간단한 드래그 앤 드롭 양식 작성기 인터페이스를 통해 사용자는 기술적 지식 없이도 맞춤형 양식을 디자인할 수 있습니다.

필요에 따라 양식 필드, 위젯 및 커넥터를 추가하고 사용자 정의할 수 있습니다. 인텍스트 상자, 드롭다운 메뉴, 체크박스, 파일 업로드 필드 및 위젯을 캔버스에 추가하고 필요에 따라 재배치할 수 있는 옵션도 있습니다.

처음부터 새로 시작하거나 수천 개의 바로 사용 가능한 템플릿 중에서 선택하세요. 고급 디자인 컨트롤을 통해 색상, 폰트 및 레이아웃 설정을 맞춤 설정하여 디자인이나 기술적 지식이 없어도 브랜드 아이덴티티에 맞는 양식을 쉽게 만들 수 있습니다.

2. 조건부 논리

조건부 논리를 사용하면 사용자의 응답에 따라 양식 필드를 동적으로 표시하거나 숨길 수 있어, 보다 개인화된 경험을 제공하고 데이터 수집 프로세스를 신속하게 진행할 수 있습니다.

Jotform의 조건부 논리 기능을 사용하면 입력 응답에 따라 사용자 경험을 맞춤 설정할 수 있습니다. 이를 통해 사용자가 특정 질문에 어떻게 답했는지에 따라 양식 필드를 표시하거나 숨기거나, 사용자 지정 알림을 보내거나, 제출 후 사용자를 리디렉션할 수 있습니다.

이러한 동적인 상호 작용은 양식 작성 프로세스를 간소화하고 응답자에게 관련 질문만 묻게 하여 이탈을 줄이고 데이터 정확성을 높입니다.

3. 결제 통합

Jotform은 Stripe, PayPal, Square 등 30개 이상의 안전한 결제 게이트웨이 통합을 지원합니다.

내장된 결제 기능과 함께 Jotform 자체에서 추가 트랜잭션 수수료를 부과하지 않고 고객 피드백을 쉽게 받고 주문 양식, 이벤트 등록 페이지, 기부 양식 또는 구독 기반 서비스를 만들 수 있습니다.

이 도구를 사용하면 몇 분 만에 반복 결제를 구성하고, 청구서를 설정하거나, 세금 및 배송 옵션을 추가할 수도 있습니다.

➡️ 자세히 보기: 구매자를 지지자로 전환하기 위한 고객 서비스 설문조사 질문

4. 모바일 반응형 디자인

Jotform 양식은 모바일에 최적화되어 있어 스마트폰이나 태블릿을 사용하는 소비자들에게도 직관적인 인터페이스를 제공합니다.

또한 Jotform 모바일 양식 앱을 사용하면 사용자가 오프라인 상태에서도 데이터를 수집할 수 있습니다. 인터넷 연결이 복구되면 모든 응답이 클라우드에 자동으로 동기화됩니다.

이 기능은 연결이 불안정한 환경에서 작업하는 현장 팀, 연구원 또는 이벤트 직원에게 특히 유용합니다.

5. 제3자 애플리케이션과의 통합

Jotform은 Google 스프레드시트, Dropbox, Slack, Trello, Airtable, Mailchimp 및 Salesforce를 비롯한 다양한 타사 애플리케이션과 통합됩니다. 이러한 통합을 통해 자동 응답 동기화, 실시간 알림, 팀 또는 도구 간 원활한 업무 인계가 가능합니다.

또한 추가 자동화 플랫폼 없이도 CRM으로 새로운 제출물을 전달하거나 이메일 알림을 트리거하는 등 자동화된 워크플로우를 설정할 수 있습니다.

📚 관련 글: 피드백과 리뷰를 요청하여 기술을 향상시키는 방법

6. 고급 양식 분석

Jotform에는 사용자가 양식 성능, 제출률 및 사용자 행동을 추적하는 데 도움이 되는 분석 도구가 내장되어 있습니다.

시각적인 보고서와 응답 트렌드를 통해 이탈 지점을 파악하고, 질문을 명확하게 최적화하며, 양식 구조 및 콘텐츠에 대해 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 인사이트는 참여도를 높이고 데이터 품질을 보장하는 데 매우 유용합니다.

Jotform 가격

스타터: 무료

브론즈: $39/월

실버: $49/월

골드: $129/월

Enterprise: 맞춤형 가격

🧠 재미있는 사실: 최초의 온라인 양식은 1993년에 국립 슈퍼컴퓨팅 응용 센터(NCSA)의 연구원들에 의해 만들어졌습니다. 이 양식에는 단일 텍스트 상자가 포함되어 있어 사용자가 NCSA 웹사이트에서 문서를 검색할 수 있었습니다.

Typeform이란 무엇인가요?

via Typeform

Typeform은 전통적인 양식 작성을 역동적이고 상호 작용적인 경험으로 변화시키는 혁신적인 온라인 플랫폼입니다.

세련되고 대화형 양식으로 유명한 Typeform을 사용하면 코드를 한 줄도 작성하지 않고도 매력적인 설문조사, 퀴즈, 문의 양식 및 설문조사를 만들 수 있습니다.

고객 인사이트 및 사용자 피드백 수집, 직원 피드백 수행, 리드 생성 캠페인 실행 등 Typeform은 정적인 설문지보다 인간적인 대화처럼 느껴지는 양식을 만들 수 있도록 도와줍니다.

또한 Typeform은 데이터 수집 전략을 향상시킬 적합한 양식 작성기를 찾고 있는 비즈니스에 디자인 유연성, 조건부 논리 및 원활한 통합을 매력적으로 결합한 솔루션을 제공합니다.

사용자 상호 작용에 대한 독특한 접근 방식은 Typeform을 기존의 양식 작성기와 차별화합니다. 모든 질문을 한 번에 표시하는 대신, Typeform은 자연스러운 대화의 흐름을 모방하여 한 번에 한 질문만 표시합니다.

이 대화형 인터페이스는 양식을 더욱 매력적으로 만들고 사용자의 인지 부하를 줄여 응답률을 높입니다.

➡️ 자세히 알아보기: Typeform의 주요 대안 및 경쟁사

Typeform 기능

Typeform은 직원의 피드백에 반응하는 역동적이고 사용자 친화적인 양식을 만들 수 있는 기능을 제공합니다. 이러한 기능은 사용자에게 더욱 개인화되고 매력적인 경험을 제공하기 위해 마련되었습니다.

1. 대화형 인터페이스

Typeform의 디자인은 질문을 동시에 표시하여 대화식 토론을 시뮬레이션합니다. 이 방법은 사용자 참여를 개선하고 완료율을 높입니다.

Typeform의 핵심 매력은 대화형 레이아웃과 사용자 친화적인 인터페이스입니다. Typeform의 양식 작성기는 질문을 개별적으로 표시하여 응답자에게 집중적이고 개인적인 경험을 제공합니다. 이 접근 방식은 어조와 단순성이 중요한 문의 양식, 직원 참여 설문조사 및 피드백 양식에 이상적입니다.

2. 논리적 전환

Typeform의 Logic Jumps 기능은 스마트한 양식 유효성 검사 및 동적 브랜치 기능을 도입하여 응답자의 이전 답변에 따라 양식을 조정할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 관련성 높은 개인화된 경험을 만들고 데이터 수집을 간소화할 수 있습니다.

이제 Logic Jumps를 사용하여 관련 질문만 표시되는 퀴즈 또는 온보딩 양식을 만들어 사용자 및 응답자의 시간을 절약하세요.

3. 멀티미디어 통합

이미지, 비디오 및 GIF로 양식을 업그레이드하여 시각적으로 풍부하고 인터랙티브한 경험을 만들어보세요. 이는 브랜드 스토리텔링, 제품 데모, 직원 설문조사 또는 신입 사원 퀴즈에 특히 효과적입니다.

멀티미디어 지원은 정적인 설문조사를 사용자의 참여를 유도하는 몰입형 양식으로 변환하여 고품질의 양식 데이터를 캡처하는 데 적합합니다.

4. 사용자 지정 가능한 템플릿 및 브랜딩

브랜드 일관성을 유지하는 것은 매우 중요하며, Typeform은 이를 지원하기 위해 사용자 정의 가능한 템플릿 옵션을 제공합니다.

브랜드별 폰트 및 색상 선택부터 로고 업로드 및 레이아웃 스타일 조정까지, 각 양식을 시각적 아이덴티티에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다. 이를 통해 연락처 양식이나 등록 페이지와 같은 전통적인 양식 콘텐츠도 세련되고 전문적으로 보일 수 있습니다.

➡️ 자세히 보기: 정보 수집을 간소화하는 최고의 Typeform 템플릿

5. 제3자 애플리케이션과의 통합

Typeform은 Google 스프레드시트, Slack, HubSpot, Mailchimp 등 인기 있는 타사 플랫폼과 통합되어 워크플로우를 자동화하고 수집된 데이터를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

또한, 분석을 위해 응답을 원활하게 동기화하고, 이메일을 트리거하거나, 리드를 CRM으로 푸시할 수 있습니다. 이러한 통합은 수집된 데이터에 대한 더 스마트한 비즈니스 의사 결정과 실시간 조치를 지원합니다.

6. 양식 및 응답 무제한

유료 플랜을 사용하는 사용자의 경우, Typeform은 응답 수에 제한 없이 무제한으로 양식을 만들 수 있는 유연성을 제공하므로, 비즈니스 확장 및 팀 성장에 적합합니다.

이 기능은 여러 캠페인을 동시에 진행하거나 제한 없이 전사적인 설문조사를 관리할 때 특히 유용합니다.

Typeform 요금제

기본: $29/월

추가 혜택: $59/월

Business: 월 99달러

Enterprise: 맞춤형 가격

성장 필수 패키지: $119/월

Growth Pro: $349/월

Growth Custom: 맞춤형 가격

Jotform과 Typeform: 기능 비교

적합한 양식 작성기를 선택할 때, 결정은 종종 양식 디자인, 통합, 맞춤 설정, 데이터 분석 및 가격 등 세밀한 세부 사항과 고급 기능에 의해 좌우됩니다.

Typeform과 Jotform은 모두 매력적인 솔루션을 제공하지만, 워크플로우와 사용자 선호도에 따라 적합한 제품이 다릅니다.

아래는 Typeform과 Jotform을 6가지 주요 영역에서 상세하게 비교한 것으로, 귀하의 요구에 더 적합한 플랫폼을 결정하는 데 도움이 될 것입니다.

기능 1: 양식 디자인 및 사용자 인터페이스

Typeform은 일대일 대화를 모방한 독특한 대화형 양식 스타일로 유명합니다. 이 디자인 방식은 한 번에 한 가지 질문만 표시하여 사용자에게 원활하고 매력적인 경험을 제공합니다.

최소한의 레이아웃은 인지 과부하를 줄여주어, 결과적으로 완료율을 높이고 더 신중한 응답을 이끌어낼 수 있습니다. 사용자의 상호 작용과 집중이 필요한 피드백 양식, 직원 참여 설문조사, 퀴즈에 이상적입니다.

반면 Jotform은 보다 전통적인 양식 레이아웃을 고수하지만 강력한 디자인 유연성을 제공합니다. 의료, 교육, 전자 상거래 등 다양한 산업에 맞는 맞춤형 템플릿을 이용할 수 있습니다.

또한 섹션을 재구성하고, 여러 페이지 형식을 사용하거나, 조건부 필드를 적용할 수 있습니다. Jotform은 또한 CSS 및 레이아웃 변경을 지원하여 고급 사용자가 복잡한 양식 디자인을 더 자유롭게 만들 수 있도록 합니다.

승자: Typeform은 사용자 참여를 중시하는 인터페이스로 인해 선택되었습니다.

기능 2: 통합 및 결제 처리

두 도구 모두 Google 스프레드시트, Slack, Mailchimp, HubSpot 등 인기 앱과 폭넓게 통합될 수 있어 워크플로우를 자동화하고 수집된 데이터를 실시간으로 동기화할 수 있습니다.

그러나 결제 처리에는 상당한 차이가 있습니다.

Jotform은 PayPal, Stripe, Square, Authorize.net 및 지역별 플랫폼을 포함한 40개 이상의 결제 게이트웨이 통합을 통해 선두를 달리고 있습니다. Jotform에서 추가 트랜잭션 수수료 없이 반복 결제, 세금 설정, 제품 목록 등을 모두 구성할 수 있습니다.

리드 캡처 및 설문조사에 효과적인 Typeform은 Stripe 및 Square 등 제한된 범위의 결제 게이트웨이를 지원합니다. 이러한 제한으로 인해 다양한 트랜잭션 방법이 필요한 전자 상거래 또는 기부 기반 양식에는 적합하지 않습니다.

승자: Jotform은 우수한 결제 처리 기능과 유연성을 인정받았습니다.

기능 3: 조건부 논리 및 맞춤 설정

동적 양식은 응답자의 여정을 개인화하기 위해 조건부 논리에 크게 의존합니다.

Jotform과 Typeform은 이 기능을 지원하여 사용자가 이전 답변에 따라 다음 질문을 맞춤 설정할 수 있도록 합니다. 이를 통해 설문조사를 더 스마트하게 만들고 워크플로우를 간소화하며 더 관련성 높은 데이터를 수집할 수 있습니다.

그러나 Jotform은 맞춤형 위젯, HTML/CSS 코딩, 계산 또는 자동 응답 추가 등 더욱 심층적인 맞춤 설정을 통해 한 단계 더 발전했습니다. 따라서 선택 사항에 따라 요금을 계산하는 등록 양식이나 특정 값을 자동으로 채우는 접수 양식 등 고급 사용 사례에 Jotform이 더 적합합니다.

Typeform은 복잡성보다 사용성을 우선으로 하는 보다 단순화된 접근 방식을 취합니다. 이는 양식 제작자의 사용자 경험을 향상시키지만, 일부 고급 사용자가 필요로 하는 심층적인 기술적 맞춤 설정을 제한합니다.

승자: Jotform은 더 유연하고 기술적으로 완벽한 맞춤형 기능을 제공하기 때문입니다.

기능 4: 분석 및 보고

Jotform은 심층적인 양식 분석을 제공하여 사용자에게 제출 동향, 사용자 위치, 전환율 및 이탈 지점을 확인할 수 있는 기능을 제공합니다.

보고서는 Jotform의 대시보드에서 시각화하거나 통합을 통해 Excel, Google 스프레드시트 또는 타사 도구로 내보낼 수 있습니다. 프레젠테이션이나 내부 검토를 위해 시각적 차트를 생성할 수도 있습니다.

Typeform에는 응답 수, 완료율, 응답당 평균 시간 등 기본적인 분석 기능이 포함되어 있습니다. 또한 Google Analytics 및 Facebook Pixel과 통합되어 더 심층적인 추적이 가능하지만, Jotform처럼 포괄적인 기본 보고 도구는 없습니다. 사용자는 더 자세한 인사이트를 얻기 위해 종종 외부 플랫폼에 의존해야 합니다.

승자: 무승부 — Jotform은 기본 보고 기능에 뛰어나고, Typeform은 외부 분석 도구와 잘 연결됩니다.

기능 5: 가격 및 확장성

비용은 특히 여러 팀이나 부서에 사용을 확대할 때 매우 중요합니다.

Typeform의 가격은 월별 응답 수를 기준으로 구성되어 있으며, 다른 경쟁사들보다 기본 요금이 높습니다. 우아한 양식을 제공하지만, 기능당 값이 낮기 때문에 소규모 팀이나 무제한 양식 제출이 필요한 팀에게는 비용이 부담스러울 수 있습니다.

반면 Jotform은 월간 제출, 저장소 및 양식 필드 지원을 포함하여 더 다양한 무료 및 유료 플랜을 제공합니다.

무료 플랜은 특히 경쟁력이 뛰어나며, 사용자는 더 적은 제한으로 핵심 기능을 이용할 수 있습니다. 무제한 양식과 더 큰 응답 할당량이 필요한 조직의 경우, Jotform은 규모에 따라 더 큰 가치를 제공합니다.

승자: Jotform은 저렴하고 확장 가능한 플랜을 제공하기 때문에 성장하는 팀에 이상적입니다.

기능 6: 사용자 경험 및 학습 곡선

Typeform은 사용 편의성 면에서 탁월합니다. 미니멀한 에디터, 실시간 미리 보기, 잘 정리된 인터페이스로 양식 작성 도구에 익숙하지 않은 사용자도 매우 쉽게 사용할 수 있습니다. 단계별 구조와 미리 만들어진 템플릿으로 설정 시간이 단축되고 혼동이 방지됩니다.

다양한 기능을 갖춘 Jotform은 고급 설정, 위젯 및 맞춤 설정 도구로 인해 약간 복잡하게 느껴질 수 있습니다. 초보자는 인터페이스와 기능을 이해하는 데 더 많은 시간이 필요할 수 있으며, 특히 조건부 논리나 통합을 사용하기 시작할 때 더욱 그렇습니다.

승자: Typeform은 동급 최고의 단순성, 빠른 학습, 원활한 사용자 경험으로 승리를 거두었습니다.

Jotform vs. Typeform 레딧 비교

Jotform과 Typeform이 실제 사용에서 어떻게 다른지 더 잘 이해하기 위해, 사람들이 각 플랫폼에 대한 경험을 공유한 Reddit에서 Jotform과 Typeform을 비교해 보았습니다 .

많은 Reddit 사용자들은 Jotform의 폭넓은 통합 및 맞춤 설정 옵션을 좋아합니다.

JotForm은 정말 훌륭합니다. 수많은 통합 기능, 사용자 정의가 가능한 PDF 출력, 원할 경우 직접 호스팅하는 방법도 안내해줍니다.

JotForm은 정말 훌륭합니다. 수많은 통합 기능, 사용자 정의가 가능한 PDF 출력, 원할 경우 직접 호스팅하는 방법도 안내해줍니다.

그러나 일부 사용자는 Jotform의 성능 및 가격에 대해 다음과 같은 우려를 노트했습니다

저는 Jotform을 꽤 오랫동안 사용해 왔는데, 네, 좋긴 하지만!! 완벽하지는 않고, 가격까지 고려하면 꽤 나쁘다고 할 수 있습니다. 여러 번, 사용자가 양식을 제출할 때 양식이 잘못 전송되고, 생성된 PDF에도 오류가 많았습니다.

저는 Jotform을 꽤 오랫동안 사용해 왔는데, 네, 좋긴 하지만!! 완벽하지는 않아요. 가격까지 고려하면 꽤 나쁘다고 할 수 있죠. 여러 번, 사용자가 양식을 제출할 때 양식이 잘못 전송되고, 생성된 PDF에도 오류가 많았습니다.

반면 Typeform은 매력적인 사용자 경험으로 종종 칭찬을 받습니다.

Typeform은 단연 최고의 도구입니다. Typeform의 장점은 사람들이 기꺼이 양식을 작성한다는 것입니다.

Typeform은 단연 최고의 도구입니다. Typeform의 장점은 사람들이 기꺼이 양식을 작성한다는 점입니다.

일부 사용자는 Typeform의 가격 구조에 대해 우려를 표명했습니다.

마케팅 담당자로서, 여러 단계로 구성된 양식이 전환율이 높기 때문에 Typeform을 꽤 좋아합니다. 하지만 가격이 매우 비쌉니다.

마케팅 담당자로서, 여러 단계로 구성된 양식이 전환율이 높기 때문에 Typeform을 꽤 좋아합니다. 하지만 가격이 매우 비쌉니다.

ClickUp을 만나보세요: Jotform 및 Typeform의 최고의 대안

일하는 데 필요한 모든 것을 제공하는 앱인 ClickUp은 정교한 양식 작성 기능과 프로젝트 관리, 자동화 및 분석 도구를 제공하는 종합적인 대안입니다.

이 통합을 통해 데이터 수집이 워크플로우에 즉시 연결되어 효율성과 생산성이 향상됩니다.

ClickUp의 One Up #1: 통합 양식 작성기

ClickUp 양식을 사용하여 데이터를 수집하고 응답을 행동으로 전환하세요

ClickUp Forms를 사용하면 워크플로우에 직접 연결된 맞춤형 양식을 디자인할 수 있습니다. 양식을 제출하면 담당자, 마감일, 우선순위 등 특정 매개변수가 포함된 작업이 자동으로 생성됩니다. 이러한 기능을 통해 번거로운 데이터 입력을 줄이고 모든 것을 한 위치에서 정리할 수 있습니다.

이를 통해 데이터 수집에서 실행 가능한 활동으로의 전환이 빨라집니다. 간단한 드래그 앤 드롭 인터페이스는 텍스트 상자, 드롭다운, 체크박스 등 다양한 필드 유형을 지원하여 광범위한 데이터 수집 요구 사항을 충족합니다.

ClickUp Forms의 차별화된 특징은 워크플로우의 모든 측면을 포괄적으로 통합한 것입니다. 제출을 사용하여 적절한 목록에 작업을 만들고, 사용자 지정 필드를 채우고, 플랫폼을 떠나지 않고도 특정 팀 회원에게 작업을 할당할 수 있습니다. 또한 통합된 조건부 논리가 복잡한 워크플로우를 지원할 수 있습니다.

간단히 말해서, ClickUp 양식은 다음과 같은 기능을 제공합니다.

직관적인 양식 작성기로 시간을 절약하세요: 기술적 지식 없이도 양식을 빠르게 생성하고 맞춤 설정할 수 있으므로 필요한 정보 수집에 집중할 수 있습니다

AI 기반 분석으로 인사이트의 잠금을 해제하세요: 응답을 즉시 실행 가능한 데이터로 변환하여 더 스마트한 의사 결정을 더 빠르게 내릴 수 있도록 지원합니다

정보 블록 및 질문 설명으로 응답자를 안내하세요: 양식에 명확한 지침과 유용한 컨텍스트를 직접 추가하여 응답의 품질을 개선하세요

인라인 시각 자료 및 지침으로 명확성 향상: 질문과 함께 이미지 및 설명 텍스트를 사용하여 양식을 더 흥미롭고 쉽게 작성할 수 있도록 만드세요

중앙 집중식 Forms Hub로 모든 것을 정리하세요: 모든 양식과 응답을 한 곳에서 편리하게 액세스, 관리 및 추적할 수 있습니다

맞춤형 옵션으로 브랜드를 강화하세요: 표지 이미지, 배경 및 버튼 색상을 맞춤 설정하여 모든 양식이 귀하의 독특한 스타일을 반영하도록 하세요

원활한 ClickUp 통합으로 워크플로우를 간소화하세요. 양식 제출을 자동으로 작업으로 전환하여 팀의 업무를 연결하고 실행 가능하게 유지하세요

더 나은 협업을 위해 피드백을 중앙 집중화하세요: 모든 피드백을 한 곳에서 수집하여 팀이나 클라이언트의 의견을 쉽게 검토하고 조치할 수 있습니다

ClickUp의 장점 #2: 강력한 자동화

ClickUp 자동화로 반복적인 작업을 자동화하세요

ClickUp 자동화를 사용하면 반복적인 작업이 필요 없습니다.

다른 양식 도구와 달리 ClickUp의 자동화는 더 큰 워크플로우 생태계의 일부입니다. 양식 제출, 시간, 작업 활동, 의존성 및 작업 공간 전체의 상태 변경에 따라 작업을 시작할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 마케팅 캠페인 실행, 클라이언트 온보딩 및 IT 요청 관리를 위한 정교한 종단간 프로세스를 만들 수 있습니다.

이 짧은 비디오를 통해 ClickUp의 에이전트 기반 자동화 워크플로우에 대해 자세히 알아보세요.

ClickUp의 장점 #3: 종합적인 대시보드

ClickUp 대시보드를 사용하여 진행 상황을 시각화하고 더 스마트한 결정을 내리세요

ClickUp 대시보드는 프로젝트 및 팀 성과에 대한 높은 수준의 관점을 제공합니다. 시간, 스프린트 진행 상황, 영업 개요와 같은 매개변수를 측정하기 위한 다양한 위젯을 사용하여 맞춤형 보고서를 작성하세요.

대시보드는 Typeform 및 Jotform의 대안 제품이 제공하지 않는 가시성을 제공합니다. 이를 통해 성과를 추적하고, 설문조사 보고서를 작성하고, 결과를 한 곳에서 이해 관계자에게 발표할 수 있습니다. 이러한 통합된 묘사는 팀이 더 많은 정보를 바탕으로 의사 결정을 내리고 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다.

💡 프로 팁: ClickUp 대시보드에서 관련 작업과 목록을 연결하여 재무 성과에 대한 명확하고 높은 수준의 개요를 확보하고, 더 빠르고 데이터 기반의 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

ClickUp의 One Up #4: ClickUp Brain

ClickUp Brain으로 양식을 만들고 더 빠르게 인사이트를 얻으세요

ClickUp Brain은 플랫폼에 내장된 AI 도우미로, 전반적인 생산성을 높이기 위해 고안되었습니다. ClickUp Brain은 작업을 요약하고, 프로젝트 업데이트를 생성하고, 작업 공간 콘텐츠에 대한 쿼리에 응답하여 팀이 더 열심히 일하지 않고 더 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다.

이메일을 작성하거나, 회의 내용을 요약하거나, 고객 서비스 설문조사 질문을 작성해야 합니까? ClickUp Brain은 도구나 컨텍스트를 변경하지 않고도 모든 것을 관리합니다.

AI 기능을 한 단계 더 발전시키고 싶다면, ClickUp의 AI 데스크톱 컴패니언인 Brain MAX를 사용하면 단일 데스크톱 앱에서 음성 텍스트 변환 기능, 강력한 엔터프라이즈 검색, 여러 LLM에 대한 액세스, 즉각적인 이미지 생성 등 다양한 기능을 이용할 수 있습니다!

ClickUp Brain을 AI 양식 작성기로 사용하여 고객 피드백 구조를 생성할 수 있습니다. 다음은 저희가 만든 양식입니다. ClickUp Brain에서 만든 고객 피드백 양식 구조 예시

🎁 보너스: ClickUp 양식 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 양식 템플릿으로 쉽게 양식을 작성하세요

ClickUp 양식 템플릿은 양식 개발 및 관리 프로세스를 간소화하여 모든 규모의 팀이 사용할 수 있도록 합니다. 이 템플릿을 사용하면 데이터 수집이 더욱 효율적으로 이루어지고 제출물이 체계적으로 정리되어 신속한 검토 및 조치가 가능합니다.

왜 이 제품을 좋아하실까요:

텍스트 상자, 드롭다운 메뉴, 체크박스 등 다양한 필드 유형을 포함하는 직관적인 디자인으로 독특한 양식을 만드세요

워크플로우를 최적화하여 응답 분석 및 합리적인 의사 결정에 집중할 수 있습니다

사용자의 제출물을 수집하고 정리하여 더 나은 인사이트를 얻으세요

ClickUp으로 Jotform과 Typeform의 논쟁을 해결하세요

Jotform과 Typeform 중 하나를 선택할 때, Jotform의 광범위한 통합 및 양식 논리, Typeform의 매끄럽고 사용자 친화적인 디자인 등 두 도구 모두 고유한 특성을 가지고 있습니다.

그러나 정보를 수집하여 행동으로 전환하는 플랫폼을 찾고 있다면 더 이상 찾아볼 필요가 없습니다. ClickUp은 완벽하게 통합된 양식, 자동화 및 대시보드를 통해 표준 AI 양식 작성기를 능가합니다.

데이터를 워크플로우에 통합하고, 절차를 자동화하여 팀의 역량을 강화하며, 진행 상황을 한 위치에서 명확하게 확인할 수 있습니다. 여러 도구를 관리하는 대신, 모든 것을 하나의 플랫폼으로 통합하는 것은 어떨까요?

오늘 무료로 가입하고 생산성을 위해 만들어진 양식 제작이 어떤 것인지 경험해보세요.