웹사이트, 앱 및 서비스를 위한 Free 이용약관 템플릿

이용조건들을 생략하는 것이 별일 아닌 것처럼 보일 수 있습니다—법적 보호가 전혀 없는 상태에서 분쟁에 휘말리기 전까지는 말이죠.

결제 지연부터 콘텐츠 오용에 이르기까지, 간단한 계약서 하나로 예방할 수 있었던 법적·재정적 위험에 스스로를 노출시키고 있습니다. SaaS 플랫폼 구축, 전자상거래 웹사이트 운영, 모바일 앱 출시 등 어떤 사업을 하든, 시작부터 명확하고 법적 구속력 있는 약관을 설정하는 것이 양측을 보호합니다.

하지만 완전한 법률 문서를 작성하는 작업은 창업자의 즐겨찾기는 아닙니다.

바로 여기에 저희의 무료 이용약관 템플릿이 필요합니다—사용하기 쉽고, 완전히 맞춤 설정 가능하며, 관련 법률을 준수합니다. 귀사는 비즈니스에 집중하세요. 지루한 법적 문제는 이 템플릿들이 처리해 드립니다. 그럼 시작해 보시죠.

🧠 재미있는 사실: 미국에서는 회사나 서비스의 개인정보 처리방침을 수락하기 전에 제대로 읽어보는 소비자가 5명 중 1명에 불과합니다.

*이용약관 조건 템플릿이란 무엇인가요?

이용약관 템플릿은 웹사이트, 앱 또는 디지털 서비스 이용 시 사용자가 준수해야 할 조건들을 명시한 사전 작성된 법적 문서입니다. 이는 기대되는 사용자 행동을 정의하고, 회사의 책임을 한도하며, 양측의 권리와 의무를 설명하는 데 도움이 됩니다. *

다운로드 가능한 소프트웨어나 앱을 제공하는 경우, 여기에는 최종 사용자 사용권 계약서(EULA)가 포함될 수 있습니다.

이러한 템플릿에는 일반적으로 지적 재산권, 결제 조건, 사용자 생성 콘텐츠, 계정 생성 절차, 해지 조항, 준거법에 관한 섹션이 포함됩니다

템플릿을 사용하면 법적으로 요구되는 조항을 누락하지 않으면서도 법률 전문가 고용에 드는 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

ClickUp 템플릿은 귀사의 업종 또는 운영 지역에 따라 데이터 프라이버시 법 및 기타 관련 규정을 준수하도록 설계되었습니다. 규정 준수를 유지하면서 제품이나 서비스에 맞게 이 템플릿을 편집할 수도 있습니다.

💡 전문가 팁: 일부 조항이 무효화되더라도 나머지 계약 내용이 유효하게 유지되도록 잔여 조항에 관한 조항을 포함시키세요.

*20개 이상의 약관 및 조건 템플릿

법적 준수 사항을 유지하면서 시간을 절약하고자 한다면, 즉시 사용 가능한 맞춤형 이용약관 계약서 템플릿이 게임 체인저가 될 수 있습니다.

검증을 견딜 수 있는 약관을 작성하는 데 도움이 되는 ClickUp(일용 모든 것을 아우르는 앱) 및 기타 플랫폼의 추천 항목을 아래에서 확인하세요.

clickUp 서비스 약관 템플릿*

무료 템플릿 받기 즉시 맞춤형 ClickUp 서비스 약관 템플릿으로 견고한 법적 기반을 구축하세요

ClickUp 서비스 약관 템플릿은 서비스 범위, 제한 사항, 적용 법률, 책임 면책 조항, 사용자 권리 등 필수 섹션을 포함한 편집 가능한 구조를 제공합니다.

제품 또는 서비스 기반 비즈니스에 맞춰 설계된 이 템플릿은 광범위한 법률 전문 지식 없이도 법적 준수를 지원합니다. 또한 법적 계약이 허용하는 최대 범위를 이해하는 데 도움을 줍니다.

ClickUp Docs 내에서 구축되어 프로젝트 추적 기능과 통합되므로 업데이트 할당, 팀 협업은 물론 플랫폼 간 게시 자동화까지 가능합니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

대외 서비스 계약서의 필수 항목을 모두 포함하세요

다양한 산업 분야에 적합한 편집 가능한 법률 용어를 포함하세요

클라이언트 투명성 지원 및 플랫폼 정책 시행

사전 통지 및 해지 조항에 대한 내장 프롬프트를 활용하세요

🔑 추천 대상: 첫 조건 페이지 페이지를 구축하는 SaaS 팀, 에이전시 또는 개인 창업자

sDW 컨설턴트의 원금이자 검증된 ClickUp Consultant인 시오반 휠런(Siobhan Wheelan)이 ClickUp 사용에 대해 이렇게 말했습니다: *

ClickUp은 우리 팀의 업무 방식을 혁신했습니다. 팀을 하나로 묶고 목표에 집중할 수 있도록 하는 단일 정보 소스를 제공했죠. 템플릿과 자동화 기능을 활용하고 워크플로우를 제대로 설정하는 것은 효율성과 커뮤니케이션 측면에서 획기적인 변화를 가져왔습니다.

2. ClickUp 일반 서비스 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 일반 서비스 계약서 템플릿으로 서비스 조건 및 결제 조항을 정의하세요

ClickUp 일반 서비스 계약서 템플릿은 서비스 내용, 제공 타임라인, 결제 조건을 명시한 법적 구속력 있는 계약서 작성을 지원합니다. 작업, 목표, 알림과 직접 연결되어 모든 사항의 가시성과 책임성이 보장됩니다.

이 서비스 계약서 템플릿은 프로젝트 기반이든 반복적인 서비스 일이든, 비즈니스 규모에 맞춰 확장 가능한 약관을 작성하는 데 완벽합니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

서비스, 타임라인, 책임 범위를 체계적으로 지도하려면 테이블을 활용하세요

사용자 지정 필드와 작업을 통해 섹션에 소유권을 할당하세요

타임라인, 보상, 납품물, 기밀 유지 사항을 포함하세요

분쟁 해결 또는 계약 해지에 관한 편집 가능한 조항을 포함하세요

역할과 책임의 개요를 제시하고, 기밀 유지 조항을 상세히 기술하며, 분쟁 해결 절차를 정의하는 구조를 제공합니다

각 신규 클라이언트 계약에 복제 및 맞춤 설정 가능한 재사용 가능한 기본 계약서 역할을 합니다

🔑 특히 적합한 대상: 다단계 서비스 계약을 처리하는 프리랜서, 컨설턴트 및 에이전시

3. ClickUp 계약서 서신 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계약서 템플릿으로 프로젝트 기대치를 명확히 설정하세요

ClickUp 계약서 템플릿은 양 당사자 간 일 범위, 역할, 수수료 및 계약 조건을 명확히 정리할 수 있는 깔끔하고 편집 가능한 문서입니다. 법적 명확성과 확실성이 필요한 단기 거래나 파트너십에 이상적입니다.

본 템플릿은 작업 범위, 기간, 결제, 상호 기대사항 등 핵심 사항을 간결하게 포함합니다. 또한 결제 조건부터 책임 사항, 계약 해지 조항에 이르기까지 명확한 약관 작성을 위한 실용적인 노트를 제공하여 사용자가 약관을 작성하도록 안내합니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

내장된 구조로 기대 사항을 줄줄이 명시하세요

상태 업데이트를 통해 모든 계약 단계를 동기화하세요

구두 계약을 명확하고 접근하기 쉬운 문서로 공식화하세요

단기 또는 비공식 프로젝트에서 상호 책임을 설정하세요

통합 기능을 통해 디지털 서명을 손쉽게 수집하고, 계약서 수정 내역 및 승인 이력을 추적하세요

🔑 적합 대상: 크리에이티브 전문가, 컨설턴트, 소규모 파트너십, 프리랜서 또는 외부 클라이언트와 고정 범위 프로젝트를 일하는 팀

🎥 시청하기: 변호사가 ClickUp을 활용하는 방법:

💡 전문가 팁: 사용자에게 특히 데이터 접근이나 결제 관련 활동 시 본인 계정 하의 모든 활동에 대한 책임이 전적으로 본인에게 있음을 알림하세요. 스크래핑, 스팸 발송, 리버스 엔지니어링 등 금지된 활동을 명확히 명시하여 법적 회색지대를 피하십시오.

4. ClickUp 프리랜서 계약서 템플릿

ClickUp 프리랜서 계약서 템플릿은 독립 근로자들이 법적으로 유효하고 편집하기 쉬운 계약서로 자신의 일을 보호할 수 있도록 돕습니다.

프리랜서들은 종종 여러 클라이언트를 동시에 관리하기 때문에 완벽한 계약서를 갖추는 것이 중요합니다. ClickUp 프리랜서 계약서 템플릿은 독립 근로자들이 법적으로 유효하고 편집하기 쉬운 계약서로 자신의 일을 보호할 수 있도록 돕습니다.

속도를 위해 설계되었습니다—ClickUp 문서에서 로드되고 작업 추적과 연결되어, 결과물, 마감일 또는 결제 조건을 관리할 때 tools를 전환할 필요가 없습니다.

본 템플릿은 계약 범위를 편집 가능한 섹션으로 구분하여 수수료, 타임라인, 해지 조항, 기밀 유지 조건 등을 명시합니다. 클라이언트의 승인을 요청하고, 계약 업데이트 작업을 할당하며, 자동 알림을 설정하여 시의적절한 서명을 보장할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

범위 확대를 방지하기 위해 수정 및 승인 타임라인을 포함하세요

소유권, 편집 및 마감일에 관한 명확한 지침을 수립하십시오

프리랜서 CRM에서 각 계약마다 쉽게 복제하세요

일의 범위를 작업 블록으로 구성하세요

🔑 이상적인 대상: 권리를 보호하면서 온보딩 절차를 간소화하려는 디자이너, 개발자, 작가 및 원격 프리랜서.

📮 ClickUp 인사이트: 관리자의 16%가 여러 tool에서 업데이트된 정보를 통합하여 일관된 보기로 보는 데 어려움을 겪습니다. 업데이트가 흩어져 있으면 정보를 모으는 데 더 많은 시간을 소비하게 되고, 리더십 발휘할 시간이 줄어듭니다. 결과는? 불필요한 행정 업무, 놓친 통찰력, 그리고 불일치입니다. ClickUp의 올인원 작업 공간을 통해 관리자는 작업, 문서, 업데이트를 한곳에 모아 번거로운 작업을 줄이고, 가장 중요한 통찰력을 필요한 순간에 바로 도출할 수 있습니다. 💫 실제 결과: 맞춤형 템플릿과 시간 추적을 활용하여 200명의 통합된 전문가들을 하나의 ClickUp 작업 공간에 모아, 여러 위치에서 간접비를 절감하고 납품 시간을 단축하세요.

5. ClickUp 컨설팅 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 컨설팅 계약서 템플릿으로 조건, 수수료, 범위를 명확히 설정하세요

ClickUp Consultant 계약서 템플릿은 책임 범위와 납품물 명세부터 결제 조건, 기밀 유지 조항, 계약 해지 조항에 이르기까지 모든 세부 사항을 처리하도록 설계되었습니다.

ClickUp 전용 템플릿으로 통합된 워크플로우를 제공합니다: 제안서 검토, 계약 승인, 마일스톤 추적, 클라이언트 커뮤니케이션이 한 곳에서 이루어집니다. 특히 컨설턴트가 독립적으로 운영하지만 기업급 문서가 필요한 경우에 유용합니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

복잡한 컨설팅 조건을 명확하고 법적 근거를 바탕으로 문서화하세요

지적 재산권 및 책임 한도를 손쉽게 반영하세요

컨설턴트와 클라이언트의 승인을 하나의 보안 작업 공간 내에서 중앙 집중화하세요

서비스, 타임라인, 결과물을 세분화하기 위해 작업을 활용하세요

🔑 이상적인 대상: 다수의 클라이언트 및 리테이너를 관리하는 컨설턴트, 에이전시 및 전문 서비스 기업.

📚 함께 읽기: 계약 유형과 효율적인 관리 방법

6. ClickUp 구매 및 판매 계약서 템플릿

ClickUp 구매 및 영업 팀 계약서 템플릿은 긴 법적 협상 없이 신속하게 계약을 체결해야 하는 빠르게 변화하는 비즈니스를 위해 설계되었습니다.

재화나 서비스가 포함된 금융 트랜잭션 시에는 공식적인 구매 및 영업 팀 계약서가 필수적입니다. ClickUp 구매 및 영업 팀 계약서 템플릿은 긴 법적 협상 없이 신속하게 계약을 체결해야 하는 빠르게 변화하는 비즈니스를 위해 설계되었습니다.

이 템플릿은 반복 주문, 조달 워크플로우 또는 공급업체-클라이언트 계약에 적합하며 재무 및 ERP tools와의 연동을 지원합니다.

이 솔루션의 차별점은 거래 조건 수립부터 서명 후 이행 마일스톤 모니터링까지 전체 워크플로우를 단일 통합 플랫폼 내에서 처리할 수 있다는 점입니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

가격 조건, 배송 조건 및 반품 정책을 공식화하세요

타임라인을 구축하고 운영 파이프라인의 나머지 부분과 납품 마일스톤을 동기화하세요

작업 보기를 활용하여 계약 단계 및 구매자-판매자 승인을 추적하세요

내장된 서명 및 버전 기록을 통해 감사 추적을 제공하십시오

재사용 가능한 형식으로 결제 조건, 제품 세부사항 및 클라이언트 정보를 기록하세요

🔑 이상적인 대상: 대량 또는 반복 트랜잭션을 관리하는 영업 팀, 전자상거래 업체 및 서비스 제공자.

💡프로 팁: ClickUp Brain을 활용해 약관 계약서를 즉시 작성하세요—단 몇 초 만에 비즈니스 정보를 입력하기만 하면 편집 가능한 법적 문서가 완성됩니다.

7. ClickUp 계약자 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계약자 계약서 템플릿으로 외부 인력 채용 시 계약 준수 상태를 유지하세요

ClickUp 계약자 계약서 템플릿은 프리랜서나 독립 계약자와 자주 협력하는 팀을 위해 설계되었습니다. 이 템플릿의 차별점은 모든 계약 조항을 ClickUp 워크플로우 내 실제 실행 단계와 연결된 점입니다.

이 템플릿을 사용하면 계약서와 프로젝트 tools 사이를 오갈 필요 없이 업무 범위, 마감일, 기대치를 명확히 정의할 수 있습니다. 역할 할당, 진행 상황 추적기 생성, 프로젝트 파일을 계약서에 직접 연결하여 온보딩을 원활하게 하고 분쟁 가능성을 줄일 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

법적 계약과 프로젝트 납품을 동일한 작업 공간에서 관리하세요

초안부터 서명까지 계약 단계를 맞춤형 상태로 추적하세요

계약자에게 작업 항목을 할당하여 마감일과 납품물을 지정하세요

기록, 커뮤니케이션, 결제 내역을 하나의 시각적 대시보드에 저장하세요

🔑 이상적인 대상: 여러 부서에서 프리랜서 또는 계약직 전문가를 고용하는 비즈니스.

📚 함께 읽기: 계약업체를 효과적으로 관리하는 방법

8. ClickUp 고용 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 고용 계약서 템플릿으로 역할, 책임 및 법적 보호 사항을 포괄하세요

ClickUp 고용 계약서 템플릿은 정확성과 규정 준수가 중요한 신속한 채용 환경을 위해 설계되었습니다. 직무 역할 개요부터 급여, 복리후생, 행동 기대치에 이르기까지 모든 내용을 체계적으로 정리합니다. 대시보드 및 워크플로우와 손쉽게 동기화되어 채용 파이프라인 관리와 계약서 작성을 동시에 진행할 수 있습니다.

강력한 보안 조치로 민감한 문서에 대한 접근 권한을 승인된 사용자만 가질 수 있도록 보장합니다.

또한 저작권법이 적용되는 콘텐츠의 경우, 서면 허가를 받은 권한자만 접근할 수 있도록 권한을 손쉽게 관리하여 ClickUp 내에서 지적 재산권을 보호할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

고용 조건과 행동 기대치를 하나의 문서로 정의하세요

내장된 작업 코멘트를 활용하여 채용 담당자와 협업하세요

대시보드를 활용하여 여러 계약에 걸친 검토 상태를 추적하세요

서명된 계약서를 직원 온보딩 체크리스트와 함께 보관하십시오

🔑 특히 적합한 대상: 법적 명확성을 바탕으로 팀을 확장하는 인사팀, 채용 담당자, 스타트업 창업자

9. ClickUp 계약서 부속서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계약서 부속서 템플릿으로 전체 계약서를 다시 작성하지 않고도 깔끔하게 계약 내용을 업데이트하세요

원본 계약서의 조항 변경이 필요할 때, ClickUp 계약서 부속서 템플릿이 해결책이 되어 드립니다. 완전히 새로운 문서를 작성하는 대신, 이 템플릿을 활용하여 법적 업데이트 사항을 신속하게 기록, 공유 및 추적할 수 있으며 원본 계약서는 그대로 유지됩니다.

새로운 조항 삽입부터 구식 약관 수정까지, 이 템플릿을 통해 변경 사항을 완료한 투명성으로 문서화할 수 있습니다. 동일한 작업 공간에서 검토 작업 할당, 버전 이력 추적, 이해관계자 알림까지 모두 수행할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

기존 계약 조건은 유지하면서 새로운 변경 사항을 표시하세요

명확한 작업 워크플로우로 수정 상태를 추적하세요

프로젝트 워크플로우 내에서 법적 승인을 조정하십시오

연결된 문서 필드로 참조 원본 계약서 확인

🔑 이상적인 대상: 계약서를 처음부터 다시 작성하지 않고 수정해야 하는 사내 법무팀, 계약 관리자 및 프로젝트 관리.

🔎 알고 계셨나요? 현대 계약법의 기초는 사실 그리 현대적이지 않습니다! 그 풍부한 역사는 고대 문명까지 거슬러 올라가며, 특히 고대 그리스와 로마의 법적 원칙과 철학에서 비롯된 상당한 영향을 받았습니다.

💡 보너스: AI로 이용약관 작성 및 관리를 손쉽게 해보세요: ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요 — 여러분의 워크플로우를 이해하기 때문에 진정한 의미에서 여러분의 일감을 파악하는 AI 슈퍼 앱입니다. tool 과부하를 없애고, 음성으로 법적 문서를 초안 작성 및 수정하며, 계약 관련 작업을 할당하고, 전체 이용약관 관리를 간소화하세요 — 모든 것이 한 곳에서 이루어집니다. ClickUp, Google 드라이브, GitHub, 원드라이브, 쉐어포인트 및 연결된 모든 앱과 웹을 즉시 검색하여 계약서 샘플, 법률 템플릿, 규정 준수 문서를 찾아보세요

Talk to Text 로 어디서든 손쉽게 동료에게 조항 추가, 인터넷 법률 용어 검색, 초안 작성 및 검토 일을 위임하세요

지출 동향에 대한 즉각적인 통찰력을 얻고, 미래 지출을 예측하며, 간단한 프롬프트만으로 예산 내역서나 요약서를 생성하세요

ChatGPT, Gemini, Claude 등 프리미엄 /AI 모델을 활용하여 약관 작성 및 검토를 지원받으세요 Brain MAX를 통해 ClickUp 내에서 최고의 AI 모델 간 전환하세요

10. ClickUp 거래 메모 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 거래 메모 템플릿으로 협상 조건을 기록하고 세부사항을 놓치지 않으면서 거래를 추적하세요

ClickUp 거래 메모 템플릿은 간결하고 핵심에 집중되어 계약 전 협상, 공급업체 파트너십 또는 중요한 내부 승인 절차에 완벽합니다. 전체 계약서와 달리 이 템플릿은 가격, 납품물, 타임라인 및 키 책임 사항에 대한 합의를 위한 중앙 집중식 장소를 제공합니다.

이 템플릿은 신속한 승인 및 내부 조정을 지원하며, 협력자 전용 필드, 비밀 유지 노트, 보상 내역 분할 기능을 제공합니다. 또한 ClickUp 작업과 연동되어 검토 추적, 마감일 설정, 모든 당사자와의 커뮤니케이션 관리를 통해 법적 지연 없이 팀 간 협업을 원활히 유지할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

주요 이해관계자, 일정, 보상, 계약 조건을 명확히 하십시오

작업 워크플로를 통해 모든 변경 사항이나 승인을 추적하세요

서명, 검토, 후속 조치에 대한 알림 설정

상태 태그를 사용하여 거래 단계별로 메모를 정리하세요

🔑 이상적인 대상: 동시에 여러 협상을 관리하는 제작 팀, 투자자, 영업 팀 매니저, 에이전시 리더.

11. ClickUp 계약 검토 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계약 검토 템플릿으로 조항 하나도 놓치지 않고 법적 계약서를 검토하세요

ClickUp 계약 검토 템플릿은 법무팀, 관리자, 클라이언트가 계약 체결 전 피드백을 추적하고 의견을 제시하며 해결할 수 있도록 설계되었습니다. 흩어진 문서에서 수동으로 문제를 표시하는 대신, 처리 대기 중인 사항, 승인된 사항, 다음 조치의 단독 책임자가 명확히 표시됩니다.

본 템플릿은 승인 체크리스트, 수정 사항 노트, 위험 표시 섹션, 검토자 배정 기능을 포함하며, 모든 항목이 원본 계약서와 연결된 상태입니다. 또한 별도 섹션을 활용하여 법적 요건을 저장하고, 조항을 표시하며, 클라이언트, 내부, 실행 단계 전반에 걸쳐 계약 상태를 추적할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

계약 워크플로우 관리를 위한 5가지 사전 구축된 보기 활용

계약 관련 의견 및 승인을 모든 이해관계자 간에 중앙 집중화하세요

위험 조항, 불일치 사항 및 규정 준수 문제점을 강조 표시하세요

계약서를 하나의 체계적인 스페이스에서 초안에서 체결까지 진행하세요

🔑 적합 대상: 법무팀, 계약 관리자 또는 B2B 파트너십을 확장하는 스타트업.

➡️ 더 알아보기: 최고의 계약 관리 소프트웨어 앱

12. ClickUp 임대 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 임대 계약서 템플릿으로 명확한 조건을 통해 귀하의 재산을 보호하세요

ClickUp 임대차 계약서 템플릿은 임대 조건, 보증금, 결제 일정, 임차인 의무, 부동산 사용 정책을 포괄하는 사전 구성된 형식을 제공합니다. 이를 통해 임대인은 조건, 책임, 임대 조건을 쉽게 정의할 수 있습니다.

일반적인 임대 PDF와 달리, 이 템플릿은 일정 관리 tools, 반복 알림, 문서 추적 기능과 연동되어 부동산 관리자에게 디지털 중심의 세입자 계약 관리 방식을 제공합니다. 결과적으로 업무 부담을 줄이면서도 임대인과 세입자 양측의 이자를 보호합니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

임대료 징수, 보증금, 갱신에 대한 타임라인을 설정하세요

임차인 기록과 계약 세부사항을 하나의 프로젝트 hub에 연결된 상태로 유지하세요

서명된 계약서를 신속한 접근과 규정 준수를 위해 보관하십시오

임대차 계약 만료 또는 규정 위반 시 자동화 알림 설정

🔑 적합 대상 단기 또는 장기 주거용 임대차 계약을 처리하는 공유 오피스 스페이스의 임대인, 부동산 팀 및 자산 관리자.

13. ClickUp 파트너십 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 파트너십 계약서 템플릿으로 협업 조건을 명확하게 작성하세요

다른 당사자와 새로운 사업을 시작하시나요? ClickUp 파트너십 계약서 템플릿은 합작 투자, 비즈니스 제휴 또는 공유 투자의 기반을 마련하는 데 도움을 줍니다. 재정적 기여부터 파트너 역할 및 분쟁 해결에 이르기까지 모든 사항을 다룹니다.

파트너 간 명확성과 책임성을 위해 설계되었으며, 파일 공유, 알림, 마감일 추적 기능을 내장하고 있습니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

파트너 역할, 자본 분배, 의사 결정 권한을 명확히 정의하세요

퇴출 전략, 해산 조건 및 분쟁 절차를 다루십시오

관계자들과 보안을 유지하며 편집 및 승인 내용을 공유하세요

모든 파트너 계약서와 업데이트를 하나의 작업 공간에 보관하세요

🔑 적합 대상: 협력 사업을 시작하는 비즈니스 파트너, 공동 창업자 또는 에이전시

14. ClickUp 회사 정책 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 회사 정책 템플릿으로 내부 규정을 중앙 집중화하세요

모든 조직은 문서화된 운영 및 행동 규범이 필요합니다. ClickUp 회사 정책 템플릿은 인사팀과 경영진이 내부 정책을 작성, 저장, 관리할 수 있는 전용 스페이스를 제공합니다. 문서 기반의 간단한 설정으로 직장 내 행동 기준부터 휴가 정책까지 모든 세부 사항을 한곳에 보관합니다.

이 회사 정책 템플릿을 ClickUp에 로드하면, 각 정책 섹션의 소유권을 지정하고, 검토 일정을 설정하며, 직원 확인 여부까지 추적할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

직장 내 기대 사항을 명확하고 전문적인 형식으로 정리하세요

특정 부서나 팀에 업데이트를 손쉽게 배포하세요

외부 법률 문서나 사내 wiki에 대한 하이퍼링크를 삽입하세요

규정 준수 및 행동을 위한 단일 정보 출처를 구축하십시오

섹션은 맞춤형 및 버전 관리를 위해 미리 라벨링되어 있어, 기업 문화나 법규가 변화함에 따라 간편하게 업데이트할 수 있습니다

🔑 적합 대상: 인사 담당자, 운영 관리자 또는 내부 회사 정책 및 구조를 구축 중인 창업자

15. ClickUp 직원 핸드북, 정책 및 절차 템플릿

무료 템플릿 받기 직원 핸드북 템플릿으로 운영을 표준화하세요

ClickUp 직원 핸드북, 정책 및 절차 템플릿은 출근 정책, 유급휴가 규정, IT 사용 지침, 안전 프로토콜, 에스컬레이션 절차 등 모든 내부 문서를 하나의 실시간 참조 문서로 통합합니다.

빠른 탐색 및 작업 할당 기능이 포함된 섹션 구조로, 온보딩, 교육 및 감사 과정에서 검색 가능한 지식 hub 역할을 합니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

모든 정책, 절차 및 핸드북을 하나의 작업 공간에 통합하세요

편집 또는 규정 준수 작업을 특정 팀 회원에게 할당하십시오

내장된 문서 및 댓글 기능을 통해 업데이트를 공동 작업하세요

알림 및 자동 알림 기능으로 검토 주기 설정

🔑 적합 대상: 내부 프로세스를 공식화하는 인사 관리자, 팀 리더, 창업자

16. Template. Net의 웹사이트 이용약관 조건 템플릿

Template. Net의 웹사이트 이용약관 템플릿은 온라인 비즈니스, 블로거, 디지털 플랫폼을 위한 기초적인 법적 프레임워크를 제공합니다. 콘텐츠 소유권, 책임 한도, 금지된 활동, 관할권 조항 등 필수 요소를 포함하여 웹사이트에 법적 신뢰성과 사용자에게 명확성을 부여합니다.

이 템플릿은 편집 가능하며 비즈니스 모델에 맞게 신속하게 맞춤 설정할 수 있습니다. 명확한 섹션 구분, 사용자 의무 사항, 내장된 예시가 포함되어 있어 비용이 많이 드는 법률 자문 없이도 신속하게 규정 준수를 도모할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

내장된 확인 섹션을 통해 법적 구속력 있는 사용자 동의를 수집하세요

사용자 이름, 이메일, 날짜 필드를 미리 채워 관리자의 시간을 절약하세요

책임, 지적 재산권, 사용 규칙 등의 조항을 처음부터 형식을 지정하지 않고도 맞춤형으로 설정하세요

레이아웃을 재설계하지 않고도 즉시 게시하거나 임베드하세요

🔑 적합 대상: 웹사이트 소유자, SaaS 제품, 사용자 동의 수집을 진행하는 에이전시

17. Template. Net의 전자상거래 이용조건 템플릿

온라인 스토어 및 마켓플레이스를 위해 설계된 Template.Net의 전자상거래 약관 템플릿은 트랜잭션, 배송, 세금, 환불 및 사용자 책임에 관한 필수 조건을 포함합니다.

물리적 상품, 구독, 디지털 제품을 판매하든 이 템플릿은 구매자와 판매자의 권리와 책임을 명확히 정의하는 데 도움이 됩니다. 편집 가능한 필드와 권장 조항을 통해 다양한 플랫폼과 맞춤형 스토어프론트에 신속하게 적용할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

반품 기간, 배송 관련 면책 조항, 가격 조건을 명확히 명시하여 사용자에게 알리십시오

재포맷팅 없이 조항 추가 또는 삭제 가능

내장된 필드를 활용하여 고객의 서면 동의를 수집하세요

결제 페이지에 이 양식을 삽입하거나 법적 준수를 위해 구매 후 양식을 발송하세요

🔑 적합 대상: 온라인 소매업체, 드롭쉬핑 사업자, 전자상거래 플랫폼 소유자.

18. Template. Net의 구독 약관 조건 템플릿

Template. Net의 구독 약관 템플릿은 SaaS tools, 구독 박스 또는 멤버십을 위한 지속적인 서비스 계약을 다룹니다. 청구 주기, 갱신 조항, 해지 정책, 사용자 권리 및 지원 약속을 명시합니다.

이 즉시 사용 가능한 리소스를 통해 사용자들이 정기 서비스와 상호작용하는 방식과, 서비스 해지, 업그레이드 또는 약관 위반 시 발생할 수 있는 사항을 정의할 수 있습니다. 또한 온보딩 흐름, 결제 포털 또는 가입 양식에 원활하게 통합됩니다.

⭐ 이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

정기 결제 및 자동 갱신에 대한 동의를 사전에 수집하십시오

분쟁을 방지하기 위해 환불 및 취소 조건을 명확히 정의하세요

레이아웃을 깨지 않고 서비스 세부사항과 가격 등급을 맞춤형으로 설정하세요

내장된 필드를 활용하여 이름, 날짜, 서명으로 계약 내용을 문서화하세요

🔑 적합 대상: SaaS 플랫폼, 디지털 멤버십, 구독 박스 서비스

19. Template. Net의 모바일 앱 이용약관 조건 템플릿

이름에서 알 수 있듯이, Template. Net의 모바일 앱 이용약관 템플릿은 개발자와 스타트업이 앱 스토어 요구사항을 신속하게 준수할 수 있는 방법을 제공합니다. 이 템플릿은 지적 재산권, 인앱 구매, 사용자 행동, 데이터 접근, 제3자 링크 등을 포괄합니다.

IOS, Android 또는 양쪽 모두에서 출시하든, 이 템플릿은 이용약관이 사용자 친화적이고 앱 규정을 준수하도록 보장합니다. 중재 조항, 라이선스 계약, 책임 한도 조항을 위한 섹션도 포함되어 있으며, 모두 모바일 가독성을 고려해 형식이 적용되었습니다.

⭐ 이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

사용 범위를 설정하고 로그인 정보의 무단 공유를 차단하세요

프라이버시 처리방침, 이용약관 및 면책조항에 대한 사용자 동의 확보

앱 가입 흐름에 법적 동의 사항을 포함시키세요

외부 법률 문서 작성 없이도 신속하게 맞춤형 약관을 설정하세요

🔑 적합 대상: 앱 개발자, 규정 준수 팀, 사용자 대상 플랫폼을 관리하는 제품 책임자

20. Iubenda의 이용약관 조건 템플릿

via iubenda

iubenda의 이용약관 조건 템플릿은 국제적 규정 준수를 위해 설계된 맞춤형 법률 문서입니다. 국경을 넘나드는 사용자, 데이터 수집 또는 규제 산업을 다루는 웹사이트 및 플랫폼에 이상적입니다.

이 tool은 귀사의 선택 사항(사업 유형, 결제 모델, 데이터 사용 방식)을 기반으로 조항을 자동 생성하며, iubenda의 프라이버시 tools 및 쿠키 정책과 연동됩니다. 전담 법률 자문 없이도 법적 정확성을 원하는 팀에게 특히 유용합니다.

⭐ 이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

개인적 사용과 상업적 사용을 명확히 구분하고, 사전부터 인증 정보 공유를 금지하세요

법률 팀을 고용하지 않고도 데이터 수집 및 프라이버시 규칙을 명확히 정립하세요

내장된 서명 및 날짜 필드를 통해 사용자의 동의를 확보하세요

앱 등록 절차나 사용자 포털에 직접 삽입하세요

🔑 적합 대상: 글로벌 SaaS 기업, 핀테크 플랫폼, 데이터 기반 앱.

21. Termsfeed의 이용조건 샘플 템플릿

via Termsfeed

TermsFeed의 이용약관 샘플 템플릿은 사용자 권리, 의무, 책임 한도, 콘텐츠 규정, 준거법 등을 포괄하는 종합적인 법적 프레임워크를 제공합니다. SaaS 플랫폼, 전자상거래 스토어부터 모바일 앱에 이르기까지 다양한 사용 사례의 지원을 위해 설계되었습니다.

본 템플릿은 HTML, PDF, DOCX, Google Docs 등 다양한 형식으로 제공되며, 간편한 맞춤 설정을 위한 대화형 이용약관 생성기를 지원합니다. 이 생성기를 통해 서비스 유형, 수익화 전략, 관할권에 따라 적용 가능한 조항을 선택할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

사용자 계정, 지적 재산권, 분쟁, 계약 해지에 대한 즉시 사용 가능한 조항을 확보하세요

클릭랩 계약서용 문구로 신속하게 규칙을 시행하세요

내장된 면책 조항 및 준거법 조항으로 비즈니스를 보호하세요

처음부터 다시 시작하지 않고 플랫폼(앱, 웹, SaaS)별로 맞춤형 설정하세요

🔑 이상적인 대상: 신속하게 법적 효력이 있는 약관이 필요한 창업자, 제품 팀, 사이트 소유자

좋은 이용약관 템플릿의 조건

최고의 무료 템플릿을 확인하셨다면, 이제 자신에게 맞는 템플릿을 선택하는 방법을 알아야 합니다. 견고한 이용약관 템플릿은 제품, 사용자, 그리고 평판을 보호해야 하는 법적 문서입니다. 올바른 템플릿은 조건을 법적으로 구속력 있게 만드는 타협할 수 없는 법적 요소를 포함합니다.

다음 사항들을 유념하시기 바랍니다:

*지적 재산권 조항: 독점적 재산권 및 지적 재산권을 오용으로부터 보호하는 이용조건 템플릿을 선택하세요

결제 조건: 청구 주기, 환불 조건, 수수료 부과 절차를 명확히 명시한 템플릿을 찾으세요. 분쟁 발생 시 법적 비용 부담 주체도 포함시키십시오

사용자 행동 규칙: 사용자 행동에 대한 기대치를 설정하고 해당되는 경우 커뮤니티 가이드라인을 참조하도록 하는 약관 템플릿을 결정하십시오

*책임 조항: 신체 상해를 포함한 인시던트 또는 결과적 손해에 대한 귀사의 책임을 한도로 하는 템플릿을 찾아 사용자가 자신의 책임 하에 진행함을 명확히 하십시오

연락처 정보 조항: 사용자가 계약 관련 문의나 설명을 요청할 수 있는 공식 이메일 또는 지원 연결된 양식 링크를 제공하는 약관 템플릿을 확정하십시오

사용자 생성 콘텐츠 약관 : 사용자가 추가한 콘텐츠에 대한 소유권 및 책임을 정의하는 템플릿을 선택하세요

관할법 조항: 해당 관할권에서 계약 조건이 집행 가능함을 확인하는 템플릿을 사용하십시오

해지 조항: 접근 권한이 취소될 수 있는 경우(특히 위반 사항 발생 시 또는 제한 대상자 목록 등재 시)를 다루는 템플릿을 선택하세요. 중재 또는 조정 옵션도 포함되어야 합니다

제3자 권리: 플러그인, 결제 게이트웨이 또는 소셜 통합을 임베드할 때 제3자 웹사이트를 명확히 식별하는 약관 템플릿을 선택하여 잠재적인 책임 중복을 방지하십시오

데이터 프라이버시 법률 준수: 사용자 데이터 처리 및 보호 방식을 규율하는 법률을 설명하는 템플릿을 우선적으로 활용하십시오

디지털 밀레니엄 저작권법(DMCA) 참고: 저작권 침해 관련 조치를 포함하는 약관 템플릿을 선택하십시오

clickUp으로 법적 명확성의 세계를 잠금 해제를 해보세요*

분쟁이 발생하기 전에 서류를 정리하세요. 신입 사원 채용, 파트너 계약서 작성, 앱 이용 약관 게시 등 어떤 상황에서도 템플릿은 시간을 절약하고 위험을 줄여줍니다.

ClickUp의 즉시 사용 가능한 법률 템플릿으로 형식은 생략하고 바로 실행에 옮기세요. 하나의 작업 공간 내에서 모든 것을 맞춤형으로 설정하고, 추적하며, 협업할 수 있습니다. tools 간 토글이나 편집 추적에 시간을 낭비할 필요가 없습니다.

몇 번의 클릭만으로 계약서, 정책, 협약을 작성하고 관리하며 공유하세요.

