2025년 비디오 편집을 위한 Veed.io 대체 서비스 10선

Veed.io는 소셜 미디어용 비디오 제작에 탁월합니다. 빠른 편집이 가능하며 자동으로 자막을 추가해 줍니다.

그러나 저장소, 팀 협업, 자동 크기 조정, 일괄 편집 기능 또는 YouTube 튜토리얼, 웨비나, 팟캐스트 클립 지원이 필요하다면 더 고급 비디오 편집 tools를 고려해야 합니다.

비디오 편집 시 이러한 한계를 극복하는 최고의 Veed.io 대안들을 살펴보겠습니다. 최적의 선택을 돕기 위해 키 기능, 가격, 제한 사항을 공유합니다.

Veed.io 대안에서 무엇을 찾아야 할까요?

다음 tool을 선택하기 전에 한 단계 물러서서 자문해 보세요: Veed가 제공하지 못하는 비디오 작업 워크플로우의 핵심 요소는 무엇인가요? 비디오 콘텐츠 생성 워크플로우에서 우선순위로 고려해야 할 고급 기능들을 소개합니다.

편집 깊이: Veed가 프로젝트에 너무 기본적이라고 느껴진다면, 멀티트랙 타임라인, 오디오 레이어, 맞춤형 전환 효과 같은 고급 기능을 갖춘 비디오 tools를 찾아보세요

더 나은 협업: 온라인 비디오 작업에 혼자 편집하는 것 이상의 기능이 필요하신가요? 피드백과 승인이 원활하게 이루어지도록 댓글, 역할 기반 권한, 공유 폴더를 지원하는 Veed.io 대안을 우선적으로 고려하세요

브랜딩 및 템플릿 지원: 브랜드 자산을 저장하고, 비디오 템플릿을 재사용하며, 다양한 소셜 플랫폼에 맞게 자동으로 크기를 조정할 수 있는 tools를 선택하세요. 동영상을 업로드할 때마다 로고를 다시 올리거나 폰트를 다시 입력하고 싶지 않을 것입니다

aI 기능 및 자동화: *Veed는 매직 컷과 자동 자막 기능을 제공하지만, 다른 비디오 tools들은 더 나아갑니다. 침묵 부분 제거, 소셜용 클립 생성, 긴 동영상 재활용을 빠르게 수행하는 AI tools를 찾아보세요

*유연하고 확장 가능한 가격 정책: 워터마크나 팀 요금제가 걸림돌이라면, 더 나은 무료 이용권, 확장 가능한 가격 정책, 또는 사용량 기반 개인 및 비즈니스 플랜을 제공하는 Veed 대안을 선택하세요

워크플로우에 맞는 전문성: *일부 에디터는 유튜버를 위해, 다른 에디터는 마케터나 팟캐스터를 위해 설계되었습니다. 튜토리얼, 틱톡, 브랜드 비디오 제작 등 여러분의 워크플로우에 맞는 비디오 편집 tool을 찾아보세요

한눈에 보는 최고의 Veed.io 대안들

주요 Veed.io 대안 서비스 간략 비교:

tool 이름 키 기능 가장 적합한 가격* ClickUp 시각적 스토리보드 템플릿, 작업 관리, 실시간 협업, 맞춤형 보기 중소 비즈니스, 중견 기업, 기업 Free Plan 제공; 기업용 맞춤형 가격 책정 Kapwing AI 비디오 생성, 매직 자막, 스마트 B-롤, 스피커 포커스 소규모 비즈니스, 제작자 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 회원당 월 $24부터 시작 Descript 텍스트 기반 편집, 스크립트 동기화, 멀티캠 지원, AI 음성 tools Small to Mid-sized Companies Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 회원당 월 $24부터 시작 InVideo AI 링크-투-비디오, 얼굴 비추지 않는 비디오, 5000개 이상의 템플릿, 매직 박스 편집 소규모 비즈니스, 중견 기업 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $35부터 시작합니다 CapCut 모바일 친화적인 편집, 효과, 필터, 속도 조절 기능 제작자, 소규모 비즈니스 7일 무료 체험판; 유료 플랜은 월 $9.99부터 시작 HeyGen AI 아바타, 맞춤형 아바타, 다국어 지원, 편집 tools 중형 기업, 기업 무료 AI 비디오 페이지; 유료 플랜은 월 $29부터 시작 Synthesia AI 아바타, 대본 생성, 음성 복제, 140개 이상의 언어 지원 중형 기업, 기업 무료 AI 비디오 페이지; 유료 플랜은 월 $29부터 시작 Colossyan 제작자 문서/슬라이드를 비디오로 변환, 화면 녹화, 다중 아바타 장면, 브랜딩 tools Small to Mid-sized Companies Free Plan 제공; 유료 플랜은 월 $27부터 시작합니다 Camtasia 고급 화면 녹화, 주석 기능, 퀴즈, 스마트 줌/팬 중견 기업의 크기, 대기업 유료 플랜은 월 $14.99부터 시작합니다 간소화됨 AI 클립, 자동 자막, 소셜 미디어 게시, 스마트 편집 중소기업, 콘텐츠 팀 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $29부터 시작합니다

최고의 Veed.io 대안

각 tools의 기능, 한도, 사용자 리뷰 및 가격 플랜을 자세히 살펴보겠습니다.

1. ClickUp (비디오 프로젝트 관리 및 팀 협업에 최적)

ClickUp 화이트보드로 아이디어와 작업을 정리하고 시각적으로 협업하세요

단순 편집을 넘어 비디오 프로젝트를 관리 중이라면, 일용 모든 것 앱 ClickUp이 필요한 모든 tools를 한곳에서 제공합니다. ClickUp 화이트보드로 제작 타임라인을 플랜하고 영상 시리즈의 개요를 작성하는 것부터 시작해 보세요.

팀원과 실시간으로 아이디어를 드래그, 드롭, 재배열하며 시작부터 모두가 같은 페이지에 있도록 유지하세요. 이는 초기 브레인스토밍 세션, 대본 흐름 플랜 수립, 장면 전환이나 샷 목록 같은 시각적 요소 추적에 특히 유용합니다.

시작할 준비가 되면 ClickUp 작업들을 활용해 비디오 제작 워크플로우를 명확하고 관리하기 쉬운 단계들로 분할하세요. 책임자 지정, 마감일 설정, 진행 추적을 통해 프로젝트를 기한 내에 완료할 수 있습니다.

예시: 대본 작업으로 시작해 초안을 첨부하고 작가에게 할당한 후 ClickUp 문서로 협업하며 검토 마감일을 설정하세요. 다음은 스토리보드 작업, 그다음 촬영입니다. 각 장면이나 촬영은 별도의 작업으로 추적할 수 있으며, 카메라 설정, 위치, 장비에 대한 체크리스트를 활용할 수 있습니다.

ClickUp 작업으로 작업 관리, 마감일 설정, 비디오 생성 워크플로우를 효율화하세요

음성 더빙 및 애니메이션 자막 편집 단계에서는 "진행 중", "검토 필요", "최종 내보내기"와 같은 작업 상태를 활용하여 각 비디오의 진행 상황을 추적하세요.

워크플로우를 구축한 후에는 내장형 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain을 활용해 시나리오 작성을 지원받으세요. 초안 작성, 장면 다듬기, 애니메이션 자막 작성, 원본 영상 전사 등 어떤 작업이든 동일한 인터페이스에서 Gemini, Claude 등 다양한 대규모 언어 모델(LLM)의 도움을 받아 깔끔한 원고를 생성할 수 있습니다.

팀과 소통이 필요할 때는 ClickUp Brain이 프로젝트 맥락을 기반으로 이메일, 댓글, 작업 업데이트 초안을 작성해 드립니다. 특정 작업 상태를 문의할 수도 있습니다. 예를 들어 대본이 최종 확정되었는지, 영상이 업로드되었는지 등을 확인할 수 있습니다. ClickUp Brain은 작업 공간에서 최신 업데이트를 직접 가져옵니다.

ClickUp Clips를 사용하면 플랫폼을 벗어나지 않고도 작업 공간 내에서 직접 짧은 비디오를 녹화할 수 있습니다. 또한 Clip을 녹화할 때, Veed.io의 강력한 대안인 ClickUp이 자동으로 내레이션 대본을 생성합니다. 이를 통해 팀은 전체 비디오를 다시 보지 않고도 키 비디오를 빠르게 훑어보거나 참조할 수 있습니다.

ClickUp Clips로 손쉽게 비디오를 녹화하고, 공유하며, 정리하세요

ClickUp Brain(ClickUp Brain)은 AI tool로서 Clip과 그 트랜스크립트와 상호작용할 수 있게 하여 이 과정을 더욱 향상시킵니다. 브레인에게 Clip 요약하다, 실행 항목 추출, 트랜스크립트 일부 명확화 등을 요청하여 팀이 일관성을 유지하고 집중할 수 있도록 지원합니다.

Clip은 자동으로 저장되어 작업이나 문서에 연결됩니다. 이메일 스레드나 메신저 앱에서 중요한 정보가 사라지는 것은 가장 피하고 싶은 일입니다. 이는 프로젝트 전반에 걸쳐 시각적 커뮤니케이션의 흐름이 유지되도록 하는 간단한 방법입니다.

비디오 제작 프로젝트 관리를 더욱 효율적으로 만들기 위해 ClickUp은 창의적인 워크플로우를 위해 특별히 제작된 즉시 사용 가능한 템플릿을 제공합니다. ClickUp 비디오 제작 템플릿은 명확한 작업, 타임라인 및 협업 tools를 통해 프로젝트의 각 단계를 관리하여 어떤 것도 놓치지 않도록 도와줍니다.

시각적 플랜을 위해 ClickUp 스토리보드 템플릿은 장면, 타이밍, 시각적 방향을 체계적인 레이아웃에 구성하여 팀 간 협업을 원활하게 합니다. 이 무료 스토리보드 템플릿은 시각 자료, 노트, 마감일, 협업 기능을 하나의 체계적인 스페이스에 통합하여 창의적 워크플로우를 효율화합니다.

ClickUp을 사용하면 플랜과 대본 작성부터 협업과 결과물 전달까지 전체 비디오 제작 과정을 한 곳에서 관리할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

맞춤형 대시보드 설정: ClickUp 대시보드를 활용해 진행 상황, 마감일, 작업량을 한눈에 파악하고 모든 비디오 제작 단계에 걸친 작업을 추적하세요

*통합 캘린더로 일정 관리: ClickUp 달력을 활용해 촬영 일정, 검토 세션 또는 출시일을 손쉽게 플랜하고 팀과 이벤트를 동기화하세요

*반복 작업을 자동화하세요: 승인 후 작업을 이동하거나, 상태 변경 시 팀 회원을 할당하거나, 다가오는 마감일을 알리는 알림을 보내는 ClickUp 자동화 기능을 설정하여 시간을 절약하세요

즉시 협업하기: 플랫폼 전환 없이 플랫폼 전환 없이 ClickUp 채팅으로 작업 논의, 피드백 제공, 협업 수행

ClickUp의 한도

확장된 기능 세트는 신규 사용자에게 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

ClickUp Brain은 시간을 절약해 줍니다. 내장된 AI가 이제 긴 스레드를 요약하고, 문서를 초안 작성하며, 심지어 음성 클립을 작업 내부에 바로 전사할 수 있어 팀들이 작업 전환을 줄이고 애드온 tools를 덜 찾게 됩니다.

ClickUp Brain은 시간을 절약해 줍니다. 내장된 AI가 이제 긴 스레드를 요약하고, 문서를 초안 작성하며, 심지어 음성 클립을 작업 내부에 바로 전사할 수 있어 팀이 맥락 전환을 줄이고 애드온 tools를 덜 찾아다닐 수 있게 해줍니다.

🌼 ClickUp으로 확장 가능한 비디오 콘텐츠 운영을 구축하는 방법을 알아보세요. 👇🏼

via Kapwing

Kapwing은 AI 비디오 편집 tool로, 편집 기술이 없어도 누구나 쉽게 비디오를 생성할 수 있습니다. 텍스트 프롬프트를 입력하면 AI가 음악, 효과음, 전환 효과를 포함한 완료된 비디오를 생성합니다. '매직 자막' 기능으로 AI 생성 자막을 즉시 얻고, 브랜드에 맞게 스타일과 애니메이션을 맞춤형으로 설정할 수 있습니다. '스마트 B-롤'은 동영상을 자동 분석하여 키 포인트에 맞는 영상을 동영상이 완성되는 동안 실시간으로 삽입합니다.

여러 명의 화자가 등장하는 비디오에서는 스피커 포커스 기능을 활용해 말하는 사람에게 카메라를 집중시켜 시청자의 연결을 유지할 수 있습니다. 다국어 일할 시에는 립싱크 기능이 음성과 화자의 입 모양을 정확히 동기화시켜 번역이 자연스럽고 매끄럽게 느껴지도록 합니다. 또한 보컬 분리 기능을 통해 배경 음악에서 목소리를 손쉽게 분리할 수 있어 음질과 편집에 대한 통제력을 높일 수 있습니다.

Kapwing 최고의 기능

실시간 협업: 여러 팀 회원들이 동시에 동일한 비디오를 편집하고 기여할 수 있도록 하여 팀 효율성을 향상시키세요

손쉬운 비디오 번역: /AI 생성 음성 또는 음성 복제 기술을 활용해 오디오를 70개 이상의 언어로 변환하여 글로벌 시청자에게 다가갈 수 있습니다

자동으로 침묵 부분 제거: *스마트 컷 기능을 활용해 비디오 내 침묵 구간을 자동으로 감지하고 편집하여 수동 작업 시간을 절약하세요

Kapwing의 한도

비디오 콘텐츠를 내보낼 때 콘텐츠의 음질이 크게 저하될 수 있습니다

Kapwing 가격 정책

Free Forever

Pro: 회원당 월 $24

비즈니스: $64 회원당/월

*기업: 맞춤형 가격

Kapwing 평가 및 리뷰

G2: 4/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 4. 4/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Kapwing에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

Kapwing 템플릿 섹션이 마음에 듭니다. 전문가들이 디자인한 수천 개의 템플릿을 제공자로, 사진, 비디오, 텍스트로 콘텐츠만 변경하면 우리의 비디오를 돋보이게 만들어줍니다.

💡 전문가 팁: Kapwing은 빠른 편집에 탁월합니다. 하지만 영상이 광범위한 마케팅 전략에 어떻게 부합하는지 궁금하다면, 이 비디오 마케팅 소프트웨어 가이드를 확인해 보세요. 콘텐츠 제작뿐만 아니라 플랜, 배포, 추적까지 지원하는 tools를 비교합니다.

3. Descript (대본 및 공동 작업 스크립팅을 통한 비디오 편집에 최적)

via Descript

Descript는 오디오 및 비디오 편집을 위한 AI 기반 플랫폼입니다. Veed.io의 대안으로서, 텍스트 기반 인터페이스를 통해 미디어 파일을 수정할 수 있어 문서 편집처럼 직관적입니다. 오버더빙(AI 음성 복제), 불필요한 말 제거, 멀티트랙 편집, 스튜디오급 오디오 향상 등의 기능을 통해 복잡한 편집 기술 없이도 전문적인 콘텐츠 제작이 가능합니다.

YouTube 숏을 제작 중이라면, Description은 화면 녹화를 지원합니다. 마케팅 팀을 위해, 이 AI 비디오 에디터는 팀 회원들과 협업할 수 있게 해줍니다.

Descript 최고의 기능

타임라인 편집 : 시간 흐름에 따른 구성물을 보기하고 미디어와 스크립트 정렬을 정밀하게 조정하여 전통적인 편집 경험을 구현하세요

프로젝트와 컴포지션으로 체계화하기: 일의 구조를 유지하여 프로젝트(편집을 위한 활성 스페이스)와 컴포지션(내보내기용 최종 또는 초안 버전)으로 구분하세요

SquadCast로 원격 녹음하기: 어디서나 협업자와 오디오를 원활하게 녹음하고, Descript와 직접 연동하여 원활한 원격 세션을 진행하세요

Descript의 한도점

플랫폼의 통합 기능은 직관적이지 않습니다

Descript 가격 정책

Free Forever

취미 사용자: 회원당 월 $24

제작자: 회원당 월 $35

비즈니스: 회원당 월 $50

기업: 맞춤형 가격

Descript 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (170개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Descript에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

Descript는 오디오 및 비디오 편집 과정을 간소화하려는 모든 사람, 특히 초보자에게 혁신적인 도구입니다. 자동 트랜스크립션, 화면 녹화, 텍스트 기반 편집과 같은 뛰어난 기능을 제공합니다. 미디어 파일을 워드 문서처럼 쉽게 편집할 수 있는 능력은 상당한 시간과 노력을 절약해 줍니다.

via InVideo AI

InVideo.io는 마케터, 소셜 미디어 관리자, 콘텐츠 팀을 위해 설계된 온라인 비디오 생성 플랫폼입니다. 텍스트 프롬프트를 사용해 마케팅 비디오를 빠르게 생성하거나, 블로그 콘텐츠를 짧은 비디오로 재활용하거나, 광고 캠페인을 위한 시각 자료를 대량으로 제작할 수 있습니다. 또한 브랜드 키트, 보이스오버 tools, 스톡 통합 기능, 다양한 플랫폼을 위한 자동 크기 조정 기능을 제공합니다.

사전 제작된 템플릿 라이브러리, 동적 텍스트 애니메이션, 드래그 앤 드롭 인터페이스로 비디오의 넓은 범위를 제작하기에 적합하여 훌륭한 Veed.io 대안입니다.

Veed.io가 원본 영상이나 팟캐스트를 정밀하게 편집하는 데 더 적합하다면, InVideo는 최소한의 노력으로 즉시 게시 가능한 대량의 멋진 비디오를 제작해야 할 때 더 나은 선택입니다.

InVideo AI를 사용하면 뉴스 기사, YouTube 비디오 또는 블로그 페이지의 링크를 붙여넣기만 하면 멋진 비디오로 쉽게 변환할 수 있습니다. 플랫폼이 콘텐츠를 자동으로 처리하여 관련 시각 자료, 음성 해설 및 전환 효과를 갖춘 비디오를 몇 번의 클릭만으로 생성합니다.

InVideo 최고의 기능

*스톡 자산 활용: 1,600만 개 이상의 로열티 프리 비디오, 이미지, 오디오 트랙을 탐색하여 콘텐츠를 손쉽게 향상시키세요

사용자 정의 가능한 템플릿 선택: 다양한 상황과 산업에 적합한 5000개 이상의 전문적으로 디자인된 템플릿 중에서 선택하세요

얼굴 노출 없는 매력적인 비디오 제작: 화면에 등장하는 발표자 없이도 시각 자료와 음성 해설을 활용해 메시지를 효과적으로 전달하는 고품질 비디오를 제작하세요

InVideo의 한도

템플릿 라이브러리는 커스터마이징 기능이 제한적입니다. 이로 인해 브랜드 요구에 맞는 맞춤형 비디오 제작이 어려울 수 있습니다

인비디오 가격 정책

Free Forever

추가 혜택: 월 $35

최대: 월 $60

Generative: 월 $120

인비디오(InVideo) 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (160개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 InVideo에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

인비디오의 직관적인 인터페이스로 완성도 높은 영상 작품을 손쉽게 제작할 수 있습니다. 음성 복제 기능은 반복적인 음성 녹음 없이도 일관된 내러티브를 유지하는 데 도움이 되는 기능입니다.

📚 추천 자료: 팟캐스터를 위한 무료 팟캐스트 스크립트 템플릿

5. CapCut (모바일 친화적인 편집과 창의적인 시각 효과에 최적)

via CapCut

CapCut은 TikTok의 부모 회사인 ByteDance에서 개발한 비디오 편집 앱입니다. 정밀 분할 tool을 사용하면 필요한 정확한 프레임에서 클립을 자를 수 있어 비디오와 오디오를 동기화하거나 영상을 정밀하게 다듬기에 완벽합니다. 더 창의적인 작업을 원한다면 역방향 비디오 기능을 통해 클립을 거꾸로 재생하여 동영상에 독특하고 예상치 못한 반전을 더할 수 있습니다.

기분과 장르별로 분류된 방대한 로열티 프리 음악 라이브러리를 활용하여 프로젝트에 딱 맞는 사운드트랙을 쉽게 찾을 수 있습니다. 원한다면 직접 오디오 파일을 가져올 수도 있습니다.

CapCut 최고의 기능

비디오 속도 제어:* 정밀하게 속도를 조절하여 부드러운 슬로우 모션 또는 역동적인 타임랩스 효과를 구현해 비전에 맞추세요

즉시 시각적 효과 향상: 미적 필터의 범위를 적용하여 톤, 색상, 밝기를 조정해 세련되고 전문적인 느낌을 연출하세요

창의적인 효과 추가: 분할 화면, 유머러스한 효과, 몽환적인 오버레이, 파티 효과 등 특수 효과를 활용해 콘텐츠를 돋보이게 만드세요

CapCut의 한도

CapCut 무료 버전은 비디오에 워터마크를 표시하며, 이는 프리미엄 구독으로만 제거할 수 있습니다

CapCut 가격 정책

7일 무료 체험판

Pro: 월 $9.99

CapCut 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

성과가 낮은 팀은 15개 이상의 tools를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많으며, 성과가 높은 팀은 tool 세트를 9개 이하 플랫폼으로 한도 설정하여 효율성을 유지합니다.

💡 전문가 팁: 화면 속 아바타를 위한 대본 작성법이 고민되시나요? 이 무료 콘텐츠 작성 템플릿으로 FAQ, 제품 데모, 교육 비디오 등에 특히 효과적인 명확하고 매력적인 대본을 작성해 보세요.

6. HeyGen (실물 같은 AI 아바타로 비디오 제작에 최적)

via HeyGen

Surreal이라는 이름으로 처음 출시된 HeyGen은 비디오 생성 tool입니다. AI 아바타 생성 기능을 통해 인종, 연령대, 스타일을 포함한 범위의 300개 이상의 아바타 중에서 선택할 수 있습니다. 대본을 입력하면 아바타가 생생한 입모양 동기화로 여러분을 대신해 말합니다.

또한 공지사항, 교육, 고객 커뮤니케이션, 광고 등에 정지 또는 움직이는 아바타를 활용할 수 있습니다. 아바타 IV 기능은 사진을 업로드하고 스크립트 또는 음성 클립을 추가하여 본인의 모습과 목소리를 재현한 맞춤형 아바타를 생성할 수 있도록 지원하는 기능입니다.

세부 조정 단계에서는 편집 스튜디오가 텍스트, 배경, 효과로 비디오를 완성하는 데 필요한 모든 tools를 제공합니다.

HeyGen 최고의 기능

무엇이든 프롬프트하세요: AI 아바타로 FAQ, 제품 문서 또는 맞춤형 스크립트를 매력적인 비디오 콘텐츠로 변환하세요

무제한 스타일로 아바타 맞춤형: 브랜드나 메시지에 완벽하게 맞추기 위해 아바타의 의상, 배경, 포즈를 자유롭게 변경하세요

표정으로 관객을 사로잡으세요: 전문적, 진지함, 가벼움 등 다양한 표정 중에서 선택하여 적절한 분위기를 설정하세요

HeyGen의 한도점

아바타 목소리는 특히 긴 문장으로 복잡한 감정을 표현할 때 때때로 부자연스럽게 느껴질 수 있습니다

HeyGen 가격 정책

Free Forever

제작자: 월 $29

팀: 회원당 월 $39

기업: 맞춤형 가격

HeyGen 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (830개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (290개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 HeyGen에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

HeyGen의 직관적이고 초보자 친화적인 점이 정말 마음에 듭니다! 대학 비디오 프로젝트를 위해 서로 다른 설정에서 세 개의 아바타를 만들었는데, 각각 전문적으로 보였습니다. 립싱크 기능이 놀라울 정도로 정확해서 제 생각보다 더 명확하게 영어로 아이디어를 표현할 수 있었어요. 아바타가 자연스럽고, 배경 제거부터 의상 변경까지 맞춤형 옵션이 훌륭합니다. 마치 주문형 개인 발표자를 둔 기분이에요!

7. Synthesia (음성 및 아바타 맞춤형이 가능한 현지화 비디오 콘텐츠 제작에 최적)

via Synthesia

Synthesia는 카메라, 마이크, 배우 없이도 전문적인 품질의 비디오를 생성할 수 있는 /AI 기반 비디오 생성 플랫폼입니다.

주제, 오브젝트, 원하는 톤을 입력하면 Synthesia의 AI 스크립트 생성기가 자동으로 대본을 작성해 드립니다. 대본이 완성되면 넓은 범위의 230개 이상의 AI 아바타 중에서 선택할 수 있습니다.

Synthesia는 140개 이상의 언어로 말할 수 있는 /AI 아바타를 활용해 촬영, 편집, 제작팀 없이도 처음부터 비디오를 제작할 수 있게 합니다. 전문 팀 없이 다국어 교육, 마케팅 또는 정보 전달용 비디오를 제작하려는 경우, 이 도구는 훌륭한 Veed.io 대안이 될 수 있습니다.

반면 Veed.io는 기존 비디오 편집에 중점을 두어 트리밍, 자막, 효과 tools를 제공합니다. 하나는 /AI로 비디오를 제작하고, 다른 하나는 이미 촬영한 영상을 향상시킵니다.

Synthesia 최고의 기능

콘텐츠 효과성 평가: 보기, 이탈 지점, 참여율을 측정하여 콘텐츠 효과를 평가하세요

협업 간소화: 팀원과 함께 스크립트 및 비디오를 공동 편집하고, 댓글로 피드백을 공유하며, 하나의 작업 공간에서 프로젝트 버전을 관리하세요

정확한 발음 보장: 'Diction'을 통해 음절 강세와 발음 조정을 지정하여 이름, 용어, 억양이 정확하게 들리도록 합니다

Synthesia의 한도

통합 기능은 다소 한도가 있을 수 있습니다. LMS 플랫폼, 클라우드 드라이브 또는 Asana, Jira와 같은 tools와의 네이티브 연결이 아직 많지 않아 대부분 내보내기 및 가져오기에 의존하게 됩니다

Synthesia 가격 정책

무료 AI 비디오 페이지

스타터: 월 $29

제작자: 월 $89

기업: 맞춤형 가격

Synthesia 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (2,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Synthesia에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

지난 한 해 동안 Synthesia는 사용자 경험을 최대한 단순화하는 여러 업데이트를 출시하며, 사용자 피드백을 적극 수용하고 반영하고 있음을 보여주었습니다.

8. Colossyan 제작자 (문서 및 슬라이드를 비디오 강의로 변환하는 데 최적)

via Colossyan 제작자

Colossyan 제작자는 PDF와 파워포인트 프레젠테이션을 완성도 높은 비디오 형식으로 변환하여 시간을 절약하고 정보 전달 방식을 업그레이드하는 데 도움을 줍니다. 화면 녹화 기능 통합으로 플랫폼 내에서 바로 화면 동작을 캡처할 수 있습니다. 이로 인해 단계별 시각 자료가 필요한 튜토리얼이나 제품 비디오 제작에 적합한 tool입니다.

동영상을 더욱 생동감 있게 만들기 위해 시나리오 기반 대화에서 여러 아바타를 추가하고 시청자 참여도를 높이는 생생한 대화를 연출할 수 있습니다. 또한 브랜드 키트 tools를 활용하면 모든 프로젝트에 로고, 폰트, 색상을 적용하여 비디오 일관성을 손쉽게 유지할 수 있습니다.

Colossyan 제작자 주요 기능

AI 스크립트 어시스턴트 활용: 간단한 키보드 명령어로 GPT-3를 활용해 주요 언어의 스크립트를 다듬고 아이디어를 생성하며 문법을 개선하세요

보기 참여도 향상: 여러 사이드 뷰 AI 아바타가 대화를 나누며 이야기를 전달하는 기능을 통해 비디오를 더욱 매력적으로 만드세요

글로벌 콘텐츠 제작: /AI 비디오 에디터에서 언어를 간편하게 전환하여 70개 이상의 언어로 다양한 억양과 목소리로 비디오를 제작하세요

Colossyan 제작자의 한도

현재 브랜드 자산(색상, 로고 등)은 후반 작업 단계에서만 추가할 수 있습니다. 사전에 설정하여 템플릿으로 사용할 수 있는 옵션이 없습니다

Colossyan 제작자 가격 정책

Free Plan

스타터: 월 $27

비즈니스: 월 $88

기업: 맞춤형 가격

Colossyan 제작자 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (470개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

Colossyan Creator에 대해 실제 사용자들은 어떤 평가를 내리고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

Colossyan은 인상적인 AI 기반 비디오 생성 tool로, 전문적인 수준의 콘텐츠를 복잡한 편집 기술 없이도 쉽게 생성할 수 있습니다. AI 아바타는 사실적이며, 다양한 음성 옵션을 제공하는 텍스트 음성 변환 기능이 매끄럽게 작동합니다.

9. Camtasia (상세 화면 녹화 및 교육 콘텐츠 제작에 최적)

via Camtasia

Camtasia는 화면 녹화 및 비디오 편집을 위한 데스크탑 애플리케이션입니다. Windows 및 macOS 플랫폼에서 사용할 수 있으며, 튜토리얼, 교육 자료, 프레젠테이션 제작에 활용됩니다. 이 tool을 통해 사용자는 화면, 웹캠, 마이크, 시스템 오디오를 동시에 캡처할 수 있습니다. 타임라인 기반 에디터는 트리밍, 콜아웃 추가, 전환 효과, 자막, 커서 효과 등을 지원합니다.

반면 Veed.io는 기존 비디오 편집에 특화된 브라우저 기반의 비디오 에디터로, 트리밍, 자막, 효과 등 다양한 tools를 제공합니다. Camtasia가 화면 녹화 기반 교육 콘텐츠 제작에 유용한 반면, Veed.io는 특히 소셜 미디어용으로 미리 녹화된 영상을 빠르게 편집하는 데 적합합니다.

Camtasia 최고의 기능

다중 트랙 타임라인 레이어링: 여러 트랙에 미디어, 오디오, 효과를 손쉽게 구성하고 결합하여 완료한 유연성으로 복잡한 비디오 편집을 구현하세요

다양한 형식으로 내보내기: 다양한 형식 중에서 선택하고 YouTube, Vimeo, Google Drive 같은 플랫폼에 직접 비디오를 공유하여 손쉽게 배포하세요

스마트 포커스 및 확대/축소 tools로 강조하기: 확대 및 이동 기능을 활용하여 화면의 키 영역을 부각시키고, 복잡한 시연 중에도 시청자의 시선을 중요한 세부 사항에 집중시키세요

Camtasia의 한도

배경 제거 tool은 그린 스크린을 사용해도 깔끔한 결과를 내기 어렵습니다

Camtasia 가격 정책

에센셜: 월 $14.99

Create: 월 $20.75

Pro: 월 $41.58

Camtasia 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (1550개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Camtasia에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

저는 2013년부터 Camtasia를 사용해 왔는데, 스크린캐스트 비디오 제작에는 최고였습니다. 화면, 웹캠, 사운드 녹화에 필요한 모든 것을 갖추고 있으며 내장형 비선형 에디터도 포함되어 있습니다.

10. Simplified (소셜 미디어용 비디오 클립을 빠르게 제작하기에 최적)

via Simplified

Simplified는 AI 글쓰기, 그래픽 디자인, 비디오 편집, 소셜 미디어 관리 tools를 단일 인터페이스에 통합한 AI 콘텐츠 생성 플랫폼입니다.

Veed.io 대안은 또한 비디오 편집 기능과 소셜 미디어 스케줄러를 포함하여 여러 채널에 걸쳐 콘텐츠를 플랜하고 게시할 수 있습니다.

Simplified의 AI 클리핑 기능은 영상의 키 장면을 자동으로 짧은 클립으로 변환하여 다양한 소셜 미디어 콘텐츠에 적합하게 만듭니다. 또한 자동 자막 생성기를 통해 여러 언어로 자막을 쉽게 추가할 수 있습니다.

간소화된 최고의 기능들

바이럴리티 점수: 비디오 성과 메트릭을 확인하고 콘텐츠의 매력도와 효과성을 추적하세요

매직 리사이저: 다양한 소셜 미디어 형식에 맞게 비디오를 자동 조정하여 여러 플랫폼에서 최적의 표현을 보장합니다

자동 화자 감지: 비디오 내 서로 다른 화자를 자동으로 식별 및 분리하여 오디오 트랙을 손쉽게 편집하고 관리하세요

간소화된 한도

이 tool에는 멀티트랙 지원, 정밀한 믹싱 제어, 효과적인 노이즈 감소와 같은 고급 오디오 기능이 포함되어 있지 않습니다

간소화된 가격 정책

Free

1위: 월 29달러

비즈니스: 월 $79

성장: 월 $119

기업: 맞춤형 가격

간소화된 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.7/5 (300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Simplified에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

소셜 미디어 전반에 걸친 콘텐츠 생성 및 제작을 위한 올인원 솔루션 역할을 하는 AI 기반 tool입니다. 이를 통해 손쉽게 대본을 작성하고, 다양한 플랫폼에 적합한 여러 형식으로 변환하며, 이미지를 생성하고, 썸네일을 디자인하고, 심지어 게시물도 간편하게 예약할 수 있습니다.

ClickUp으로 시작부터 끝까지 비디오 편집을 완벽하게 통제하세요

Veed.io와 그 대안들은 시작하는 데 도움이 됩니다. 독립형 편집 tool만 찾는다면 충분히 일합니다.

이들의 한도는 프로젝트를 처음부터 끝까지 관리할 수 있는 구조와 유연성이 부족하다는 점입니다.

비디오 편집을 포함한 비디오 콘텐츠 생성 과정의 모든 단계를 지원하는 고급 기능이 필요한 tool입니다. 바로 그 점에서 ClickUp이 차별화됩니다.

스크립트 작성 및 콘텐츠 기획을 위한 문서 도구, 아이디어를 시각적으로 구성하는 화이트보드, AI로 콘텐츠를 생성하는 ClickUp Brain, 간편한 비디오 업데이트 녹화 및 공유를 위한 Clip 등 다양한 기능을 통해 ClickUp은 프로세스의 모든 단계를 처리할 수 있는 단일 플랫폼을 제공합니다.

기본 편집을 넘어 더 강력하고 통합된 작업 공간으로 나아가려면 ClickUp을 무료로 사용해 보세요.