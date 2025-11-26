AI로 프로세스를 자동화하여 더 빠르고 스마트한 워크플로우 구축하기

10년 전만 해도 소프트웨어가 사람의 개입 없이 손으로 쓴 청구서를 읽고, 공급업체 정보를 추출하며, 구매 주문서를 교차 참조하고, 결제를 승인할 수 있을 거라고 누가 상상이나 했겠습니까?

그런데도 우리는 여기 있습니다.

재무 팀들은 한때 전체 부서를 소모하던 워크플로우를 자동화하여 수천 시간을 절약하고 있습니다. CFO 매거진의 설문조사에 따르면, 미국 기업의 약 36%가 자동화로 인해 주당 거의 10시간, 연간 500시간 이상의 시간을 절약했다고 보고했습니다.

무엇이 달라졌는가? AI의 손쉬운 접근성과 기존 규칙 기반 자동화 시스템과의 통합입니다. 이 통합은 모든 비즈니스 기능에 걸쳐 확장되는 가능성을 열어주었습니다.

질문은 "비즈니스 프로세스를 자동화해야 할까?"에서 "운영적 탁월성을 달성하기 위해 AI를 활용해 프로세스를 어떻게 자동화할 것인가?"로 전환되었습니다.

비즈니스 프로세스를 AI로 자동화하려는 분들을 위해 이 가이드를 마련했습니다.

왜 AI로 프로세스를 자동화해야 할까요?

최근 데이터에 따르면 66% 이상의 기업이 최소 한 가지 이상의 비즈니스 프로세스를 자동화한 것으로 나타났습니다.

예를 들어, 작업 자동화를 위해 RPA를 도입한 기업들은 도입 첫해에 30%에서 200%의 범위 내에서 투자 수익률(ROI) 개선 효과를 경험했습니다.

AI 기반 자동화를 통해 확인되는 주요 이점은 다음과 같습니다:

오류 감소 : 일반적으로 수 시간의 수동 수정이 필요한 청구서 처리, 데이터 입력, 고객 온보딩 과정에서 발생하는 비용이 많이 드는 실수를 제거하세요.

연중무휴 운영 : 고객 지원 응답부터 주문 처리 및 재고 업데이트에 이르기까지 업무 시간 외에도 핵심 프로세스를 계속 가동하세요.

자원 최적화 : 숙련된 직원을 수동 데이터 입력과 같은 일상적인 작업에서 수익 성장을 주도하는 전략적 일로 재배치하세요.

확장성 지원 : 인원 증원이나 초과 근무 비용 없이 성수기나 비즈니스 성장 시 증가하는 업무량을 처리하세요.

표준화된 품질 : 부서 간 일관된 프로세스 실행을 유지하여 고객 경험 격차를 유발하는 변동성을 제거합니다.

더 빠른 의사 결정: 데이터 분석을 처리하고 통찰력을 생성하는 데 며칠이 아닌 몇 분이면 충분하여 시장 변화에 더 신속하게 대응할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 34%가 자동화의 가장 큰 장벽은 어떤 tools를 사용할지 불확실하다고 답했습니다. 많은 이들이 더 스마트하게 일하고 싶어하지만, 선택의 폭에 압도되어 첫 단계를 밟는 자신감이 부족합니다. 😓 클릭업은 직관적이고 사용자 친화적인 AI 에이전트를 제공하여 이러한 혼란을 해소합니다. 단일 플랫폼 내에서 업무를 자동화할 수 있어 여러 도구를 번갈아 사용할 필요가 없습니다. ClickUp Brain(AI 어시스턴트) 및 맞춤형 AI 에이전트와 같은 기능을 통해 팀은 고급 기술 전문성이나 도구 과부하 없이도 프로세스를 자동화하고, 계획을 수립하며, 우선순위를 정하고, 작업을 실행할 수 있습니다. 실제 작동 모습을 여기서 확인하세요. 👇🏼 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화 기능을 활용해 직원 1인당 하루 1시간을 절약하여 전체 업무 효율성을 12% 향상시켰습니다.

AI로 어떤 프로세스를 자동화할 수 있을까요?

AI 자동화는 데이터 입력이나 이메일 응답과 같은 단순 반복 작업부터 공급망 최적화 및 예측 분석과 같은 복잡한 다단계 프로세스의 지능형 자동화에 이르기까지 폭넓게 적용됩니다.

인공지능을 활용해 부서 간에 자동화할 수 있는 가장 일반적인 비즈니스 프로세스를 다음과 같이 분류해 보겠습니다:

고객 서비스 및 지원 운영

고객 서비스 팀은 예측 가능한 패턴을 따르는 반복적인 고객 문의가 대량으로 발생합니다. AI 기반 작업 자동화는 가장 흔한 문제들을 사람의 개입 없이 해결할 수 있으며, 복잡한 문제는 관련 담당자에게 에스컬레이션합니다.

주요 자동화 기회:

티켓 라우팅 및 우선순위 할당 : 콘텐츠와 긴급도에 따라 지원 티켓을 자동으로 분류하고 할당합니다.

비밀번호 재설정 및 계정 문제 : 자동화된 워크플로우를 통해 일상적인 계정 문제를 처리하세요

주문 추적 및 상태 업데이트 : 상담원 개입 없이 실시간으로 쿼리에 대한 답변을 제공하여 고객 만족도를 향상시키세요.

자주 묻는 질문(FAQ) 응답 및 기본 문의 : AI 기반 챗봇을 활용하여 즉각적이고 정확한 답변을 제공하세요.

감정 분석: 불만 고객을 식별하고, 해당 사례를 우선순위로 처리하며, 고객 피드백에 신속히 대응하세요.

ClickUp의 AI 할당 및 AI 우선순위 지정과 같은 기능은 다음과 같은 사용 사례에 도움이 될 수 있습니다:

🧠 알고 계셨나요? 가트너 예측에 따르면, 에이전트형 AI가 인간의 개입 없이 일반적인 고객 서비스 문제의 80%를 자율적으로 해결할 것입니다.

재무 및 운영

재무 프로세스는 대량의 구조화된 데이터와 규칙 기반 의사결정을 포함합니다. AI 자동화는 오류 발생을 줄이면서 청구서 검증, 경비 정산, 결제 처리 등의 트랜잭션 처리를 가속화하여 마감 기간 단축과 규정 준수 강화를 보장합니다.

주요 자동화 기회:

청구서 처리 : 청구서에서 데이터를 추출하고 구매 주문서와 매칭합니다.

경비 보고서 검증 : 회사 정책에 따라 영수증을 확인하고 일상적인 청구 건을 승인하세요.

매입채권/매출채권 : 결제 일정 및 회수 프로세스 관리

사기 탐지 : 실시간으로 트랜잭션 내역의 의심스러운 패턴을 모니터링합니다.

재무 보고: 데이터 분석 및 규정 준수 문서를 기반으로 정기 보고서를 생성합니다.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain을 활용하여 청구서 처리 세부사항을 위한 맞춤형 규칙을 생성할 수 있습니다.

영업 팀 및 마케팅 작업

영업 및 마케팅 팀은 종종 데이터 수집, 리드 검증, 캠페인 관리에 매몰됩니다. 리드 스코어링이나 후속 조치 등 자동화는 이러한 번거로운 작업을 줄여주어 워크플로우를 가속화하고, 더 개인화되고 전환율이 높은 캠페인을 제공합니다.

주요 자동화 기회:

리드 스코어링 및 자격 평가 : 행동 및 인구통계학적 특성에 따라 잠재 고객을 자동으로 순위 매기기

이메일 마케팅 캠페인 : 고객 데이터를 기반으로 콘텐츠와 쇼핑 추천을 맞춤형으로 개인화하세요

소셜 미디어 스케줄링 : 여러 플랫폼에 걸쳐 콘텐츠를 플랜하고 게시하세요

고객 세분화: 행동 패턴에 따라 고객을 그룹화하여 맞춤형 캠페인을 진행하세요

👀 알고 계셨나요? ClickUp Brain 사용자는 GPT-4, Claude, Gemini 등 다양한 외부 AI 모델을 선택하여 ClickUp 플랫폼 내에서 직접 글쓰기, 추론, 코딩 작업을 수행할 수 있습니다.

인사 및 행정

인사팀은 채용, 온보딩, 교육 및 직원 관리와 관련된 반복적인 워크플로우를 관리합니다.

주요 자동화 기회:

이력서 심사 : 직무 요건과 자격을 기준으로 지원자를 선별합니다.

면접 일정 조정 : 지원자와 채용 담당자 간의 가능 시간을 조율합니다.

신입사원 온보딩 : 서류 작업 및 교육 워크플로우를 통해 신입 사원을 안내합니다.

성과 평가 알림 : 정기 평가 일정을 설정하고 완료 여부를 추적하세요

복리후생 가입: 직원들이 다양한 옵션을 탐색하고 가입 절차를 완료할 수 있도록 지원하세요.

IT 전문가의 거의 90%가 다양한 프로세스 자동화로 비즈니스 성장이 증가했다고 보고합니다. 평균 240%의 투자 수익률(ROI)을 기록하는 비즈니스 프로세스 자동화는 현대 기업에게 가장 영향력 있는 투자 중 하나입니다.

📚 더 알아보기: 창의성과 체계적 관리를 위한 최고의 마인드 맵 AI 도구

AI로 프로세스를 자동화하는 방법

AI로 워크플로우를 자동화하는 방법은 다음과 같습니다.

세계 최초의 통합형 AI 작업 공간인 ClickUp이 프로세스의 모든 단계에서 어떻게 도움을 주는지 보여드립니다.

1. 자동화에 적합한 프로세스 식별하기

모든 작업에 AI가 필요한 것은 아닙니다. 자동화에 가장 적합한 작업은 반복적이고 규칙 기반이며 시간이 많이 소요되는 작업입니다.

시작하기 전에 물어보세요:

이 작업은 명확한 단계들을 따르고 있습니까?

구조화된 데이터나 입력값에 의존하나요?

인간의 창의성으로부터 큰 부가가치 없이 시간을 소모하고 있지는 않은가?

자동화를 위한 몇 가지 워크플로우 예시는 다음과 같습니다:

급여 처리 또는 고객 데이터 입력: AI는 구조화된 데이터를 분석하여 인적 오류를 줄이고 수동 업데이트에 소요되는 시간을 단축할 수 있습니다.

리드 자격 평가 또는 라우팅: 직책 제목, 업종 또는 웹사이트 행동과 같은 규칙 기반 기준을 자동화하여 신속한 응답을 가능하게 합니다.

받은 편지함 관리: 반복적인 지원 요청이나 클라이언트 이메일을 AI 프롬프트를 활용해 분류, 태그 지정 또는 자동 응답할 수 있습니다.

또 다른 일반적인 범주는 반복적인 접수 작업입니다. 클라이언트 요청 및 피드백 수집, 서비스 문제, 지원 티켓 등이 이에 해당합니다.

ClickUp 양식을 활용하여 클라이언트 피드백을 수집하세요

ClickUp 양식을 사용하면 이러한 작업과 정보를 수집할 수 있습니다. ClickUp의 사용자 지정 필드 또는 AI 필드와 함께 사용하면 들어오는 데이터를 자동으로 태그 지정, 분류하고 적절한 담당자나 목록으로 라우팅할 수 있습니다.

예를 들어:

청구 문제 관련 양식 제출 시 자동으로 '재무' 태그가 지정되고 '긴급'으로 표시된 후 회계 팀에 바로 배정될 수 있습니다.

클라이언트의 창의적 수정 요청은 클라이언트 이름이나 프로젝트 코드를 기반으로 적절한 우선순위와 담당자를 지정한 새 작업을 트리거할 수 있습니다.

📚 더 알아보기: 25개 이상의 마인드 맵 예시

2. 현재 워크플로우를 지도하세요

이 단계에서는 AI로 자동화할 비즈니스 프로세스의 상세한 시각적 표현을 작성하는 것이 좋습니다. 플로우차트, 워크플로우 다이어그램과 같은 프로세스 매핑 도구나 심지어 간단한 포스트잇 같은 것까지 활용할 수 있습니다.

다만 구조화 및 협업 기능을 위해서는 프로세스 모델링 소프트웨어 사용을 권장합니다.

현재 워크플로우의 모든 단계(시작부터 끝까지)를 문서화하세요. 포함 항목:

프로세스를 시작하는 시작 트리거 , 즉 신규 고객 가입, 송장 수신

선택이나 승인이 필요한 결정 지점 , 즉 관리자 검토, 예산 확인

작업 순서 : 활동의 진행 순서를 보여줍니다

각 단계별 데이터 입력 및 출력 , 즉 양식 데이터, 보고서, 상태 업데이트

팀 회원 간 또는 부서 간 업무 인수인계

각 단계별 시간 요건, 즉 24시간 승인 기간

프로세스를 매핑할 때는 실제 프로세스를 운영할 팀원들의 참여가 필수적입니다. 그들의 통찰력은 종종 표준 운용 절차 (SOP)에서 놓치는 부분—수동으로 우회하는 작업, 생략된 단계, 문서화되지 않았지만 자동화 성공에 중요한 의존성 등을 드러냅니다.

그 외 누락된 인사이트가 있다면 ClickUp Brain이 해결해 드립니다. 회의록, 고객 채팅, 작업 댓글 또는 ClickUp 문서에서 인사이트를 손쉽게 추출하여 비정형 데이터를 단계별 워크플로우로 변환합니다. 한 걸음 더 나아가 워크플로 다이어그램용 이미지를 생성하도록 Brain에 요청할 수도 있습니다.

ClickUp Brain에 워크플로우를 세분화해 달라고 요청하세요. 그러면 실행 방법을 정확히 파악할 수 있습니다.

🛠️ 도구 키트: 트리거부터 실행까지 각 단계를 구성하려면 ClickUp의 프로세스 매핑 템플릿 사용을 고려해 보세요. 작업 인계, 의존성, 의사결정 과정을 명확히 하는 데 도움이 됩니다. AI가 적용되는 부분과 여전히 인간의 개입이 필요한 부분을 시각화할 수 있습니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp의 프로세스 매핑 템플릿을 활용하여 워크플로우의 각 단계를 구성하고 AI 자동화를 준비하세요. 이 템플릿을 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다: 워크플로우 구조를 시각적으로 정의하세요: 부서 간 역할, 책임 및 작업 흐름을 표현하기 위해 사용할 부서 간 역할, 책임 및 작업 흐름을 표현하기 위해 사용할 프로세스 지도 유형 (예: 스윔레인 다이어그램)을 목록으로 나열하세요.

목표 명확화 : 프로세스 아젠다 필드(예: 생산 프로세스)를 통해 최적화나 자동화를 시작하기 전에 워크플로우가 달성하려는 목표를 모든 구성원이 공유하도록 합니다.

자동화 기회 발굴을 위한 기반 마련: 예를 들어, 특정 단계는 사람의 검토가 필요하지 않습니다. AI가 이를 수행할 수 있습니다.

상세 하위 작업 설정으로 팀을 이끌어 가세요: 타임라인 수립 책임 범위 정의 * 관련 팀원 배정

도구를 선택하기 전에, 서로 다른 프로세스에는 각기 다른 접근 방식이 필요하다는 점을 이해하는 것이 중요합니다.

사용하는 AI의 유형은 해결하려는 문제와 관련된 데이터에 따라 달라져야 합니다.

로봇 프로세스 자동화(RPA)를 통해 전체 워크플로우를 자동화하는 데 활용할 수 있는 가장 일반적인 AI 기법은 다음과 같습니다:

기법 기능 유용한 분야 자연어 처리(NLP) 인간 언어를 해석하고 요약하며 응답합니다 이메일 분류, 지원 티켓, 계약 요약 자동화 머신 러닝(ML) 역사적 데이터에서 패턴을 학습하여 예측이나 의사 결정을 수행합니다 리드 스코어링, 재고 예측, 사기 탐지 컴퓨터 비전 이미지, PDF 또는 스캔된 문서에서 정보를 추출하고 해석합니다. 청구서 처리, ID 확인 및 시각적 검사 워크플로우 강화 학습 피드백 루프를 통해 시간이 지남에 따라 의사결정 능력을 향상시킵니다 데이터 추출 로직, 입력 검증 흐름 및 순차적 의사 결정 작업 최적화 행동형 AI 정의된 목표를 달성하기 위해 다단계 작업을 자율적으로 실행합니다 워크플로우 라우팅, 작업 자동화, 그리고 종단 간 작업 최적화

이제 프로세스 요구사항(예: 워크플로우 개선, 영업 팀 간소화, 마케팅 효율화)에 따라 다음 핵심 선택 기준을 바탕으로 tool을 선택하세요:

통합 기능 : 현재 사용 중인 소프트웨어 스택과 손쉽게 연동되는 tools 및 API를 찾아 구현 복잡성을 줄이세요.

확장성과 유연성 : 증가하는 트랜잭션량을 처리할 수 있고, 다양한 부서와 프로세스에 걸쳐 자동화를 확장할 수 있는 플랫폼을 선택하세요.

사용 편의성 : 드래그 앤 드롭 인터페이스, 시각적 워크플로우 빌더, 최소한의 코드 요구사항을 갖춘 사용자 친화적인 플랫폼을 우선적으로 선택하세요.

비용 구조: 이상적으로는 성장에 맞춰 확장 가능한 자동화 도구를 선택해야 합니다. 사용자당 요금, 볼륨 기반 자동화 비용, 기업 라이선스, 교육 시간, 구현 비용도 고려해야 합니다.

하지만 AI 도입이 실패하는 주요 원인 중 하나는 tools가 서로 소통하지 못하기 때문입니다.

프로젝트 관리에 ClickUp을 사용 중이라면, ClickUp 통합 기능이 그 간극을 메워줍니다. ClickUp의 AI는 각 도구의 맥락을 이해합니다. Slack, Google Drive, HubSpot, GitHub, Zoom을 포함한 1,000개 이상의 도구를 연결할 수 있습니다.

🌟 보너스: 여러 AI 도구를 번갈아 사용하면 팀 작업 속도가 느려집니다. ClickUp의 독립형 AI 슈퍼 앱인 Brain MAX가 이를 해결합니다. AI 상호작용을 하나의 앱으로 통합합니다. 작업 맥락을 이해하여 복사-붙여넣기 같은 중복 노력을 없앱니다.

4. 자동화된 워크플로우를 설계하고 매핑하세요

이제 기존 프로세스 맵을 AI 기반 자동화 워크플로우로 전환하세요. 이 단계는 현재 수행 중인 업무를 이해하는 것과 AI 시스템이 처리할 업무를 설계하는 사이의 간극을 메워줍니다.

AI가 인간의 판단을 대체할 수 있는 결정 지점, 즉 복잡하지 않은 작업을 식별하는 것부터 시작할 수 있습니다.

예를 들어, 현재 500달러 미만 경비 보고서는 수동으로 검토하는 절차를 거칩니다. AI가 해당 금액을 자동 승인하고 더 높은 금액은 사람 검토를 위해 표시하도록 규칙을 설정할 수 있습니다.

워크플로우 유형 트리거 조건 실행 중요도가 높은 작업에 우선순위를 두세요 새 작업이 생성되었습니다 사용자 정의 필드 = 우선순위 높음 팀 리더에게 자동 할당 → 채팅 알림 전송 요청 유형에 따라 작업을 라우팅하세요 지원 양식이 제출되었습니다. 양식 텍스트에는 “비밀번호 재설정”이 포함됩니다. 작업 상태를 진행 중으로 설정하면 → 이메일 클릭앱을 통해 자동화된 이메일을 발송합니다. 지연된 일 처리 작업이 계속 열려 있습니다 상태 = 24시간 후 미해결 작업이 프로젝트 관리자에게 에스컬레이션되면 → 즉시 알림

이 시점에서 ClickUp 자동화, AI 에이전트, ClickUp Brain이 함께 작동하여 수동 워크플로우를 작업 공간 내에서 논리 기반 시퀀스로 전환할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp AI 에이전트는 지능형 자동화 파트너 역할을 수행하여 다단계 워크플로우 구축에 필요한 복잡성을 제거합니다. 수동으로 트리거, 조건, 액션을 쌓아 올리는 대신 에이전트를 켜기만 하면 원하는 결과를 정의하고 ClickUp Brain이 배경에서 논리를 처리하도록 할 수 있습니다. 에이전트는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

자동화된 컨텍스트 해석 : 작업, 코멘트, 양식 및 필드를 읽어 다음에 수행해야 할 작업을 파악합니다.

자율적으로 작동 : 상태 업데이트, 소유자 지정, 응답 생성, 작업 라우팅 또는 문제 에스컬레이션—각 단계를 직접 설정하지 않아도 됩니다.

실제 업무에 적응 : 콘텐츠, 긴급도, 패턴에 따라 조정되므로 입력 사항이 변경되더라도 워크플로우가 계속 진행됩니다.

설정 시간 단축: 복잡한 규칙 체인이 필요 없습니다. ClickUp Brain을 활용하여 올바른 작업 순서를 자동으로 결정하세요.

간단히 말해, AI 에이전트는 복잡한 자동화 시스템을 직접 구축하는 번거로움 없이 고급 자동화의 힘을 제공합니다. 이를 통해 작업 공간을 더 스마트하고, 더 빠르며, 유지 관리가 용이하게 만듭니다.

ClickUp Brain에 필요한 작업을 평이한 언어로 설명하면, 해당 워크플로우를 기반으로 자동화 또는 지능형 에이전트 워크플로우를 생성하는 데 도움을 드립니다.

반복 작업에 대한 자동화된 워크플로우를 다음 핵심 구성 요소로 설계하세요: 트리거와 조건: 자동화를 시작하는 요인과 충족해야 할 규칙을 정의하세요 데이터 흐름 및 처리: ClickUp 사용자 지정 필드 + 자동화를 통해 데이터를 검증하고 태그를 지정하며 적절한 팀이나 목록으로 라우팅할 수 있습니다. 결정 논리 및 라우팅: "이 경우, 그러면 저렇게" 시퀀스를 활용하여 비즈니스 논리를 재현하고 일반적인 결정을 자동화하세요. 예외 처리: 자동화 시스템은 문제가 발생하거나 검토가 필요할 때 코멘트를 추가하거나, 작업을 재할당하거나, 담당자에게 알림을 보낼 수 있습니다. 에이전트를 활용한 AI 자동화 워크플로우의 예시는 다음과 같습니다:

📚 자세히 알아보기: 워크플로우 관리 가이드

5. AI 시스템을 훈련하거나 구성하세요

대부분의 현대적 자동화 도구는 처음부터 훈련시킬 필요 없이 구성 가능한 사전 훈련된 AI 모델을 제공합니다. 이러한 경우 기존 시스템(예: CRM)을 AI 도구와 연결하고 비즈니스 로직을 설정한 후 자동화 테스트를 시작하면 됩니다.

그러나 훈련이 필요한 맞춤형 AI 모델의 경우 특정 데이터로 모델을 훈련시켜야 합니다. 이 과정에는 다음이 포함됩니다:

데이터 준비 : 프로세스 패턴을 나타내는 역사적 데이터를 정리하고 체계화하세요.

기능 선택 : 의사 결정에 가장 관련성이 높은 데이터 포인트를 선택하세요

모델 훈련 : 머신러닝 알고리즘을 활용하여 과거 패턴으로부터 학습하세요

검증 테스트: 모델이 이전에 접하지 않은 데이터에서도 정확하게 작동하는지 확인합니다.

ClickUp에서 ClickUp 작업은 AI 자동화의 실행 계층 역할을 합니다. ClickUp Brain + ClickUp 작업 조합:

AI 트리거로부터 작업 자동 생성 (예: 리드가 CRM에 등록되면 → 사전 입력된 필드로 작업 생성)

AI 출력 결과에 따라 작업 업데이트 또는 분류 (예: 감정 분석 결과 부정적일 경우 "긴급" 태그 추가)

작업 자동 할당 : 라우팅 규칙 또는 팀 용량에 기반하여

자동화 성과 추적: "AI 제안", "수동 검토", "에스컬레이션"과 같은 사용자 지정 필드 또는 상태를 추가하세요.

ClickUp의 AI 할당, AI 우선순위 지정, AI 카드를 활용하여 작업 관리를 자동화하고 실시간 인사이트를 즉시 확인하세요.

⚡ 템플릿 아카이브: ClickUp 및 Excel용 무료 프로세스 워크플로우 템플릿

6. 워크플로우 배포, 모니터링 및 최적화

AI 자동화를 점진적으로 도입하여 혼란을 최소화하고 실시간 조정이 가능하도록 하십시오.

이상적으로는 소규모 사용자 그룹이나 제한된 프로세스 범위를 대상으로 파일럿 배포를 시작하세요. 성능을 면밀히 모니터링하며 AI 자동화가 제대로 작동하는지 확인하십시오. 문제가 발생할 경우(분명히 장애가 발생할 것입니다), 관찰한 내용을 바탕으로 신속하게 조정하세요.

AI 시스템이 더 많은 데이터를 처리함에 따라, 업데이트된 행동 패턴이나 비즈니스 변화를 반영하도록 규칙을 재훈련하거나 세밀하게 조정하세요. 시간이 지남에 따라 이러한 미세 조정은 정확도를 높이고 수동 개입에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 됩니다.

스프레드시트에 파묻히거나 여러 도구 사이를 토글하며 이 모든 것을 모니터링하는 대신, ClickUp 대시보드를 사용하세요.

ClickUp 대시보드는 다음에 대한 실시간 통합 보기를 제공합니다:

자동화된 워크플로우 전반의 작업량 및 상태 추이

프로세스 장애를 나타내는 병목 현상과 기한 초과 작업

"자동 할당됨", "에스컬레이션됨", "낮은 신뢰도"와 같은 AI 태그가 지정된 작업

팀 업무량을 파악하여 라우팅 로직 조정 필요 여부를 확인하세요

ClickUp 대시보드의 AI 요약 기능으로 업데이트를 더 빠르게 받아보세요

워크플로우가 안정화되면 동일한 대시보드를 활용해 자동화의 투자 수익률(ROI)을 추적하고 프로세스를 개선하세요.

🧠 재미있는 사실: Spotify는 AI 알고리즘, 특히 머신러닝을 활용해 사용자 경험을 개인화하고 참여도를 높입니다. 이러한 개인화는 사용자 참여도를 크게 향상시켰으며, 맞춤형 재생목록이 전체 재생 시간의 30% 이상을 차지합니다.

이제 무엇을 자동화해야 하는지, 그리고 어떻게 해야 하는지 알게 되었습니다.

다음 단계는 작업에 적합한 AI 도구를 선택하는 것입니다. 일상적인 업무 자동화, 복잡한 데이터 흐름 처리, 시스템 전반에 걸친 AI 어시스턴트 배포 등 어떤 작업을 수행하든 만능 솔루션은 존재하지 않습니다.

아래에는 프로세스 자동화 요구사항에 가장 적합한 도구를 찾도록 돕기 위해 선별된 AI 도구 목록을 카테고리별로 분류하여 정리했습니다.

ClickUp 워크플로우 및 작업 자동화 / AI 어시스턴트 ClickUp Brain (컨텍스트 AI), AI 작업 요약, AI 글쓰기, ClickUp 자동화, AI 챗봇 프로젝트 관리, 작업 워크플로우, 프로젝트 요약 생성, 노트에서 작업 생성, 중앙 집중식 업무 관리 Zapier 워크플로우 및 작업 자동화 AI 기반 자동화 빌더, GPT 통합, Zapier 인터페이스, AI 챗봇, 간편한 데이터 변환 앱 간 워크플로우, 간편하고 고급 조건부 트리거, 6,000개 이상의 앱에 걸쳐 일반적인 비즈니스 프로세스에 AI를 통합하세요. 메이크 (Integromat) 워크플로우 및 작업 자동화 OpenAI 지원, 시각적 흐름 빌더, 고급 논리, 상세한 오류 처리, API 커넥터 복잡한 다단계 워크플로우: 심층적인 맞춤형 설정과 다수 앱 간 데이터 라우팅, 시나리오 구축이 필요한 경우 n8n 워크플로우 및 작업 자동화 맞춤형 AI 노드(예: LLM, RAG용), 자체 호스팅 옵션, 코드 수준 제어, 커뮤니티 노드 개발자 수준의 자동화 제어, 데이터 프라이버시를 위한 자체 호스팅, 맞춤형/오픈소스 AI 모델 통합 및 사용자 정의 기능 활용 Aisera AI 어시스턴트 (Enterprise) 대화형 AI, 셀프서비스 AI 에이전트, 자연어 이해(NLU), 해결을 위한 생성형 AI 자동화된 IT 및 고객 지원 해결 (ITSMChatbot, Contact Center), 기업 내부 서비스를 위한 전사적 AI 에이전트 Moveworks AI 어시스턴트 (Enterprise) NLP 기반 Enterprise 어시스턴트, 생성형 AI, 내부 지식 및 시스템을 아우르는 LLM 기반 오케스트레이션 내부 직원 요청 자동화 (IT, HR, 재무)를 Slack 및 Teams와 같은 협업 플랫폼을 통해 수행하여 티켓 처리량을 감소시킵니다. Humata 문서 AI 문서 Q&A, 요약 추출, 인용 생성, 스캔 문서용 OCR, 보고서 자동 생성 PDF 및 문서(연구 논문, 법률 문서, 보고서)에서 인사이트와 작업 추출, 문서 기반 내부 지식 검색 UiPath AI 센터 문서 및 데이터 자동화 / RPA OCR, 머신러닝 모델 훈련, 컴퓨터 비전, RPA 로봇(Studio/Orchestrator)과의 통합을 통한 엔드투엔드 자동화 청구서 처리, 백엔드 로봇 프로세스 자동화(RPA), 특정 데이터 추출 작업을 위한 맞춤형 머신러닝 모델 훈련 Rossum 문서 및 데이터 자동화 사전 훈련된 문서 AI(Rossum Aurora), 인지 데이터 캡처, 양식 인식, 검증 화면, 맞춤형 모델 훈련 다양한 복잡한 문서 유형의 청구서/구매 주문서 처리, 물류, 데이터 캡처를 높은 정확도와 속도로 수행합니다. Microsoft Power Automate + AI Builder 문서 및 데이터 자동화 양식 처리, 감정 분석, 사전 구축 및 맞춤형 AI 모델, DPA/RPA 흐름, GPT 통합 Microsoft 생태계 내 자동화 (SharePoint, Teams, Dynamics 365), 심층적인 코딩 없이 맞춤형 AI 흐름 생성 코그니토스 AI 통합 플랫폼 자연어 스크립팅 (영어 기반 자동화), 신경기호 엔진, 고급 IDP, 규정 준수 기능 재무 조정 및 AP 처리, 고수준 규정 준수 등 복잡한 워크플로우에 대해 평이한 영어로 비즈니스 로직을 설명하고 자동화하세요. Pipedream AI 통합 플랫폼 GPT 지원, 코드 수준 유연성(Node.js, Python, Go), 서버리스 실행, API 모니터링 API와 SaaS 전반에 걸친 개발자 자동화를 통해 맞춤형 코드를 사전 구축된 액션 및 복잡한 데이터 조작을 위한 AI 모델과 연결하세요. 파라볼라 AI 통합 플랫폼 드래그 앤 드롭 방식의 흐름 빌더, 논리 + AI가 결합된 노코드 빌더, 데이터 스케줄링 및 모니터링 기능 이커머스 및 SaaS 운영, 마케팅 및 영업 도구 전반의 데이터 정리, 보강, 동기화 자동화, 데이터 웨어하우스 파이프라인 LangChain AI 통합 플랫폼 (프레임워크) LLM 에이전트, 메모리, RAG(검색 강화 생성), 체인을 통한 복잡한 추론 및 도구 활용 외부 데이터 소스를 활용하여 상황 인식형 응답 및 의사 결정을 수행하는 맞춤형 AI 에이전트 및 자동화 파이프라인 구축 및 배포

AI 기반 자동화를 위한 최고의 실행 방식

AI 자동화의 성공 여부는 기업의 실행 전략에 크게 좌우됩니다. 성공적인 자동화 프로젝트와 실패한 시도를 구분하는 핵심 실천 방법에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다:

작게 시작하고 점진적으로 확장하세요 : 조직 전체 규모로 프로세스를 자동화하기보다는, 한 프로세스에서 자동화를 시범 운영한 후 부서별로 확대하세요.

데이터 품질 우선시 : 선택한 프로세스에 대한 데이터 입력을 표준화하여 깨끗하고 구조화된 라벨링 데이터를 활용함으로써 더 나은 AI 결과를 얻으십시오.

명확한 성과 메트릭 설정 : 처리 시간, 오류율, 비용 절감과 같은 : 처리 시간, 오류율, 비용 절감과 같은 핵심 성과 메트릭 (KPI)을 설정하여 자동화가 비즈니스 성과에 미치는 영향을 측정하세요.

사용자 경험 중심 설계 : (자동화 도구의) 인터페이스가 직관적이며 사용자가 자동화된 워크플로우에 적응할 수 있도록 충분한 지원을 제공하고, 명확한 프로세스를 구축하십시오.

지속적인 모니터링 플랜 수립 : 정기적인 검토를 설정하여 성과를 평가하고 새로운 데이터 패턴에 기반하여 자동화 규칙을 업데이트하세요.

대체 옵션 구축: AI 시스템이 오류나 예상치 못한 상황을 마주할 때를 대비해 수동으로 제어할 수 있는 절차와 대체 워크플로우를 마련하세요.

피해야 할 흔한 실수들

맥킨지에 따르면, 디지털 전환 프로젝트의 약 70%가 원하는 결과를 달성하지 못합니다. 그 이유는 무엇일까요? 비즈니스가 흔히 저지르는 실수 중 하나는 다음과 같습니다:

각 함정에 대해 생생하고 실용적인 예시를 추가한 명확한 테이블을 확인하세요:

주의할 점 이것이 의미하는 바 예시 제대로 작동하지 않는 프로세스 자동화하기 비효율적이거나 잘못 설계된 워크플로우에 AI를 추가하면 오류를 해결하기는커녕 오히려 증폭시킵니다. 한 회사가 지출 승인 프로세스를 자동화했지만 복잡한 분류 규칙을 수정하지 않아, 수백 건의 잘못 분류된 지출이 자동으로 승인되는 결과를 초래했습니다. 사용자 교육 무시 팀원들은 자동화를 효과적으로 활용하는 방법을 이해하지 못하면 이를 거부하거나 우회합니다. 지원 담당자들이 자동화된 티켓 라우팅 방식에 대한 설명을 듣지 못해 계속 수동 스프레드시트로 회귀하고 있습니다 전면적 배포를 서두르다 모든 곳에 동시에 자동화를 도입하면 광범위한 혼란 발생 가능성이 높아집니다 완전한 CRM 자동화가 하룻밤 사이에 가동되었고, 다음날 아침 규칙 테스트를 거치지 않아 1,200건의 리드가 잘못된 담당자에게 배정되었습니다. 데이터 보안 및 규정 준수를 소홀히 하는 것 자동화를 프라이버시 보호 및 보안 프로토콜과 연계하지 못하면 법적·재정적 위험이 발생합니다. AI 도구가 보안이 적용되지 않은 폴더에서 고객 데이터를 추출하기 시작하여 감사 과정에서 규정 위반을 트리거합니다. 즉각적인 결과를 기대하며 AI 시스템은 패턴 학습, 예측 정교화, 워크플로우 정착에 시간이 필요합니다. 경영진은 AI 예측 모델에 즉각적인 정확성을 기대하지만, 일주일 간의 불완전한 결과 후 이를 포기한다

AI 기반 프로세스 자동화의 미래

자동화 환경은 단순 작업 완료에서 지속적으로 적응하고 학습하는 지능형 프로세스 관리로 전환되었습니다. 글로벌 AI 에이전트 시장은 54억 달러에서 약 503억 1천만 달러로 급증할 것으로 예상되며, 이는 연간 44.8%라는 놀라운 성장률을 나타냅니다.

앞으로 10년 동안 프로세스 자동화 필드에서 다음과 같은 변화가 예상됩니다:

예측적 프로세스 최적화 : AI의 데이터 수집 및 분석 용량은 공급망 전반에 걸친 지속가능성 최적화에 기여할 것입니다. AI 시스템은 과거 패턴을 분석하여 병목 현상을 예측하고 실시간 조건에 따라 자동으로 워크플로우를 조정합니다.

기업 규모에서의 하이퍼오토메이션: 구현 전에 전체 프로세스 생태계를 시뮬레이션하고 테스트할 수 있는 능력은 비즈니스가 여러 부서와 시스템을 아우르는 구현 전에 전체 프로세스 생태계를 시뮬레이션하고 테스트할 수 있는 능력은 비즈니스가 여러 부서와 시스템을 아우르는 AI 워크플로우를 자동화하는 데 도움이 될 것입니다.

자율형 AI 에이전트가 주류가 될 것입니다: 이러한 에이전트는 비즈니스 규칙에 기반해 의사결정을 내리고 변화하는 조건에 실시간으로 적응하며, 인간의 개입 없이 다단계 프로세스를 처리할 것입니다.

ClickUp으로 복잡한 비즈니스 프로세스 자동화하기

프로세스 자동화는 경쟁력과 관련성을 유지하기 위한 기본 요건입니다.

고객 기대치가 높아지고 시장 수요가 가속화되면서 수동 프로세스는 성장을 저해하고 비용을 증가시키는 운영상의 부담으로 변모하고 있습니다.

통합 AI 작업 공간을 갖춘 ClickUp은 프로세스 자동화에 필요한 모든 것을 제공합니다. Brain의 지능형 데이터 처리부터 포괄적인 작업 관리 및 규칙 기반 자동화에 이르기까지, ClickUp은 더 빠르고 효율적으로 작업하기 위해 필요한 단 하나의 도구입니다.

지금 무료로 가입하고 비즈니스와 함께 성장하는 AI 기반 자동화를 경험하세요.

자주 묻는 질문

네, 다양한 비즈니스 기능 전반에 걸쳐 여러 작업을 자동화하는 데 AI를 활용할 수 있습니다. ClickUp과 같은 AI 기반 플랫폼을 사용하면 데이터 입력, 작업 할당, 콘텐츠 생성, 보고와 같은 반복적인 프로세스에 대한 자동화를 설정할 수 있습니다. 자동화 템플릿과 AI 어시스턴트를 활용하여 작업을 자동으로 실행하는 규칙을 생성함으로써 수동 노력을 줄이고 더 전략적인 업무에 시간을 할애할 수 있습니다.

AI는 머신러닝, 자연어 처리, 컴퓨터 비전 같은 기술을 활용해 프로세스를 자동화합니다. 이러한 기술은 AI 시스템이 대규모 데이터셋을 분석하고, 인간 언어를 이해 및 생성하며, 시각적 정보를 해석할 수 있게 합니다. 예를 들어 AI는 지원 티켓을 자동으로 라우팅하거나, 요약문을 생성하거나, 데이터 내 트렌드를 분석할 수 있습니다. ClickUp 같은 플랫폼에서는 AI가 자동화와 함께 작동하여 워크플로우를 간소화하고, 상황에 기반해 작업을 할당하며, 실시간 인사이트를 제공함으로써 비즈니스 운영을 더 효율적이고 정확하게 만듭니다.

AI를 활용한 워크플로우 자동화를 위해 먼저 프로세스 내 반복적이거나 시간이 많이 소요되는 작업을 식별하세요. 자동화 범위와 AI 기능을 제공하는 ClickUp과 같은 AI 기반 플랫폼을 선택하세요. 특정 조건 충족 시 작업 할당이나 다가오는 마감일 알림 생성 등 워크플로우 요구사항에 맞는 자동화 규칙을 설정하세요. 콘텐츠 생성, 요약, 즉각적인 답변을 돕는 ClickUp Brain과 같은 AI 어시스턴트도 통합할 수 있습니다. 자동화 기능을 정기적으로 모니터링하고 개선하여 변화하는 비즈니스 요구사항을 지속적으로 충족하도록 하십시오.

자동화에 AI를 도입하려면 몇 가지 핵심 단계를 거쳐야 합니다. 먼저 반복적이고 오류가 발생하기 쉬운 프로세스를 중심으로 자동화에 가장 적합한 프로세스를 평가하고 우선순위를 정하세요. 목표에 부합하는 AI 도구를 선택하세요—예를 들어 ClickUp은 통합이 쉬운 내장형 AI 및 자동화 기능을 제공합니다. 필요한 경우 고품질 데이터로 AI 모델을 훈련시키고 기존 워크플로우와의 원활한 연동을 보장하세요. AI 기반 자동화 성능을 모니터링하고 필요 시 조정하십시오. 최고의 실행 방식으로는 시범 프로젝트로 시작하고, 이해관계자를 참여시키며, 원활한 도입과 AI 기반 자동화의 이점 극대화를 위한 교육을 제공하는 것이 포함됩니다.