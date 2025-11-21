더 스마트한 일정 관리를 위한 YouCanBookMe 최고의 대안 11선

현재 사용 중인 tool이 귀사의 일정 관리 요구를 감당하기에 역부족입니다.

아마도 더 나은 달력 동기화, 업무 프로세스에 맞는 맞춤형 워크플로우, 또는 기본 예약 확인을 넘어서는 자동화가 필요할 수 있습니다.

올바른 스케줄링 솔루션은 여러분이 일하는 방식에 맞춰져야 합니다.

이 YouCanBookMe 대안들은 원활한 통합부터 정확히 필요한 사항을 포착하는 맞춤형 예약 양식에 이르기까지, 여러분이 찾고 있는 고급 기능을 제공합니다.

당신에게 딱 맞는 스케줄링 파트너를 찾을 시간입니다. ⏰

YouCanBookMe 대안 서비스 한눈에 보기

다음은 비교된 최고의 스케줄링 tools입니다.

tool 가장 적합한 최고의 기능 가격 ClickUp 내장형 일정 관리 기능으로 작업, 문서 및 실시간 업데이트 지원 팀 크기: 크로스-기능적 프로젝트 팀에 이상적 AI 달력, 예약 템플릿, 양식, 알림, 달력 동기화, 채팅, 스마트 시간 블록, 내장형 AI 어시스턴트 Free Forever; 기업용 맞춤형 가능 Calendly 회의 및 데모를 위한 간편한 원클릭 예약 팀 크기: 소규모 팀 및 개인 전문가에게 이상적 이벤트 유형, 시간대 감지, 사전 질문, 완충 시간, 결제 수금 무료; 유료 플랜은 월 $12부터 시작합니다 Acuity Scheduling 서비스 기반 예약 워크플로우 및 양식 접수 팀 크기: 스튜디오, 코치, 치료사에게 이상적 맞춤형 접수 양식, 정기 예약, 클라이언트 패키지, 자동화된 워크플로우, 대기자 명단 무료 체험판; 유료 플랜은 월 20달러부터 시작합니다 심플리북.me 여러 비즈니스 위치 간 예약 팀 크기: 소매점, 스파, 다브랜치 사업에 이상적 다중 위치 관리, 할인 캠페인, 로열티 프로그램, 위젯 임베드, 다일 예약 무료; 유료 플랜은 월 $9.90부터 시작합니다. Setmore 소규모 팀을 위한 공유 예약 시스템 팀 크기: 소규모 제공자 및 내부 팀에 이상적 직원 전용 예약 페이지, SMS/이메일 알림, 소셜 미디어 연동, 기본 CRM, 데이터 내보내기 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $9부터 시작합니다 낙서 설문 기반 일정 조정으로 팀원 가용성 확보 팀 크기: 위원회 기반 또는 크로스팀 설정에 이상적 설문조사, 일정 가용성 가시성, 응답 마감일과 같은 예약 일정 관리 tools 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $14.95부터 시작합니다. 원스허브 리드 자격 평가 + 회의 자동화 워크플로우 팀 크기: 영업 팀, 마케팅 팀, 온보딩 팀에 이상적 사전 자격 심사 양식, 챗봇, 스마트 라우팅, 브랜딩된 페이지, 예약 분석 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터 시작합니다 시계 방향으로 딥 워크와 회의를 위한 달력 최적화 팀 크기: Google Workspace를 사용하는 원격 근무 팀에 이상적 스마트 포커스 시간 블록, 일정 분석, Slack 동기화, 자동 회의 이동, 달력 동기화 Free; 유료 플랜은 사용자당 월 $7.75부터 시작합니다. Microsoft 예약 Microsoft 365 생태계 내 일정 관리 팀 크기: 학교, 클리닉 및 MS 기반 비즈니스에 이상적 Teams 통합, 자동 초대, 고객 데이터베이스 접근, Outlook 동기화 월 $6부터 시작 (Microsoft 365 Basic 포함) 조호 예약 CRM 및 청구와 연결된 약속 팀 규모: 지원, 영업 및 클라이언트 성공 팀에 이상적 Zoho CRM 동기화, 청구서 발행, 고객 이력, 사용자 지정 필드, 상세 접수 추적 유료 플랜은 사용자당 월 $8부터 시작합니다 스퀘어 예약 서비스 비즈니스용 결제 연결된 예약 시스템 팀 크기: 미용실, 컨설턴트, 소매점 소유자에게 이상적 예치금, 기프트 카드, POS, 결제 SMS 알림, 취소 수수료 처리 Free; 유료 플랜은 위치당 월 29달러부터 시작합니다

왜 YouCanBookMe 대안을 선택해야 할까요?

YouCanBookMe 대안을 살펴보는 것이 도움이 되는 이유는 다음과 같습니다:

맞춤형 예약 페이지: 비즈니스 분위기에 맞는 고도로 브랜딩된 예약 링크 생성

니치 통합: 특정 CRM이나 Zapier 같은 tools와 연결하여 원활한 운영을 지원합니다

더 스마트한 자동화: 알림, 후속 조치 또는 클라이언트 접수 양식을 자동화하여 시간을 절약합니다

팀 스케줄링: 복잡한 팀을 위한 고급 그룹 또는 순환 직원 예약 기능을 제공합니다.

모바일 관리: 강력한 모바일 앱으로 어디서나 예약을 처리할 수 있습니다

통찰력 있는 보고: 예약 패턴 또는 클라이언트 데이터를 상세한 분석과 함께 추적합니다.

독특한 예약 옵션: 그룹 투표나 다중 서비스 예약과 같은 기본 예약 기능을 제공합니다.

🧠 재미있는 사실: '달력(calendar) '이라는 단어는 적어도 1487년부터 사용되어 왔습니다. 이 단어는 영국 의회 기록에서 처음으로 동사로 등장했습니다. 또한 중세 영어 기간부터 명사로도 기록되어 있습니다.

YouCanBookMe 최고의 대안들

YouCanBookMe 최고의 대안 서비스 추천 목록입니다. 👇

ClickUp 달력으로 시간 블록을 간편하게 관리하세요 ClickUp 달력을 통한 예정된 회의 전후 블록 준비 및 후속 조치 시간

ClickUp은 프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅을 결합한 일용 모든 것 앱으로, AI 기술이 더 빠르고 스마트한 일을 지원합니다.

예약 워크플로우의 모든 단계, 접수부터 후속 조치까지 한 곳에서 처리할 수 있으며, 완벽한 가시성과 자동화 기능을 제공합니다.

자동 스케줄링을 위한 /AI 기반 달력

ClickUp 달력으로 시작하세요. 이것은 여러분의 일정을 보여주고 적극적으로 플랜과 조정을 돕는 동적인 작업 공간 달력입니다.

회의를 예약하고, 일 우선순위를 위해 자동으로 시간을 블록하며, 변경 사항 발생 시 즉시 재조정할 수 있습니다. 일별, 주별, 월별 보기를 지원하며, Google 캘린더 및 Outlook과 동기화되어 원활한 협업을 제공합니다.

여러 시간대에 걸쳐 이해관계자 점검, 스프린트 리뷰, 내부 동기화 회의를 관리한다고 가정해 보세요. AI 캘린더를 사용하면 각 유형의 회의를 별도의 색상 코드 보기로 정리하고, 통화 전 준비 시간을 블록하며, 통화 후 작업 업데이트나 후속 조치 발송을 위한 여유 시간을 설정할 수 있습니다.

회의 기록 담당자 (AI 기반)

ClickUp AI 노트 작성기로 실시간 토론을 실행 가능한 프로젝트 업데이트로 전환하세요

회의 중에는 ClickUp의 AI 노트테이커가 통화 참여하여 녹음, 필기 및 키 내용을 관련 문서와 작업에 연결합니다.

ClickUp Brain을 추가하면, 업무량과 달력을 분석하여 회의와 우선순위 작업의 균형을 맞추는 스마트한 일정을 실시간으로 업데이트해 줍니다.

예를 들어, 제품 로드맵 회의를 진행 중이라고 가정해 보겠습니다. ClickUp은 논의 내용을 기록하고, 제품 팀을 위한 실행 항목을 생성하며, 연결된 기획 문서를 업데이트합니다.

양식을 통한 회의 요청

ClickUp Forms를 통해 예약 정보 수집*

그런 다음 ClickUp 양식을 사용하여 회의 요청이나 서비스 예약을 관리하세요.

각 양식 제출은 양식 데이터, 맞춤형 태그, 담당자를 완료하는 작업으로 전환됩니다. 팀이 정확히 필요로 하는 정보를 수집하기 위해 드롭다운 메뉴, 달력 또는 텍스트 필드를 추가할 수 있습니다.

예를 들어, 인사팀은 '1:1 체크인 예약' 양식을 사용할 수 있습니다. 직원이 양식을 작성하면 해당 부서 태그가 지정된 작업이 생성되고, 담당 인사 파트너에게 할당되며, 요청 사항이 달력에 추가됩니다.

ClickUp 자동화로 작업 일정 관리하기

그런 다음 ClickUp 자동화 기능을 활용해 모든 작업을 연결하세요. 양식 응답에 따라 작업을 할당하는 규칙을 설정하고, ClickUp 채팅에 알림을 게시하며, 요청자에게 문서나 체크리스트를 전송할 수도 있습니다.

누군가 귀사의 접수 양식을 통해 킥오프 회의를 예약한다고 가정해 보겠습니다. 자동화 기능은 해당 작업을 프로젝트 관리자에게 할당하고, 클라이언트에 사전 준비 체크리스트를 발송하며, #client-updates 채팅 채널에 확인 메시지를 게시할 수 있습니다.

준비된 템플릿으로 예약을 간편하게 처리하세요

무료 템플릿 받기 ClickUp의 예약 시스템 템플릿으로 몇 분 만에 완료된 예약 시스템을 구축하세요

설정을 빠르게 진행하려면 ClickUp 예약 템플릿을 사용하세요. 이 템플릿에는 미리 제작된 양식, 자동화된 작업 라우팅, 그리고 확정된 예약을 추적할 수 있는 달력 보기가 포함되어 있습니다. 양식 필드를 맞춤 설정하고, 자동화 단계를 조정하며, 각 작업에 사전 준비 문서를 연결할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

눈에 띄는 빠른 알림: 회의 전후로 진행 상황을 놓치지 않도록 작업이나 댓글에서 회의 전후로 진행 상황을 놓치지 않도록 작업이나 댓글에서 ClickUp 알림을 생성하세요

원클릭 통화 접속: 달력, 작업 보기 또는 알림에서 바로 Zoom, Meet 또는 Teams 링크에 참여하세요

작업 흐름에 맞는 시간 추적: ClickUp 프로젝트 시간 추적을 통해 작업별 통화 기간을 기록하여 투입 노력을 추적하고, 클라이언트에 청구하거나 작업량을 검토하세요. ClickUp 프로젝트 시간 추적을 통해 작업별 통화 기간을 기록하여 투입 노력을 추적하고, 클라이언트에 청구하거나 작업량을 검토하세요.

공유 일정 한눈에 보기: 팀 달력을 나란히 보기를 통해 모두에게 가장 적합한 시간을 찾으세요

ClickUp의 한도

ClickUp은 다른 사람들이 실시간 달력에서 시간을 선택할 수 있는 공개용 맞춤형 예약 링크를 제공하지 않습니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4. 7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에서 직접 발췌:

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 우리 팀의 독특한 워크플로우에 완벽하게 맞춰진다는 것입니다. QA, 개발자, 디자이너, 리더를 포함해 20명 이상의 팀이 매일 사용하지만, 부담스럽지 않으면서도 모두가 같은 방향으로 나아갈 수 있게 해줍니다. 다양한 보기(목록, 보드, 타임라인 등)의 유연성 덕분에 각자 가장 편한 방식으로 일하면서도 통합된 프로세스에 기여할 수 있습니다. 특히 작업, 문서, 스프린트, 목표가 모두 상호 연결된 점이 마음에 듭니다. 여러 tools를 번갈아 사용해야 하는 번거로움을 없애고 협업을 투명하고 빠르게 유지해 주니까요. *

2. Calendly (빠른 원클릭 예약에 최적)

Calendly를 통해

누군가와 회의 시간을 잡으려고 이메일을 주고받는 짜증나는 경험, 있죠? Calendly는 그런 대화가 시작되기도 전에 해결해 줍니다. 상대방이 당신의 무료 시간을 확인하고 바로 예약할 수 있어 "화요일은 어때?" 같은 번거로운 대화가 필요 없어요.

자가 예약 tool은 Google, Outlook 또는 Apple 캘린더와 동기화되어 시간을 자동으로 블록합니다. 특히 눈에 띄는 점은 시간대 처리 방식입니다. 동부 표준시 오후 3시가 서부 해안 클라이언트에 적합한지 계산할 필요가 없습니다. 링크만 공유하면 상대방이 직접 예약할 수 있습니다.

Calendly 최고의 기능

다양한 회의 시간과 목적에 맞춰 여러 이벤트 유형 생성

예약 간 설정을 하여 연속 예약을 방지하십시오

회의 전 잠재고객을 선별하기 위한 스크리닝 질문 추가

예약 과정에서 결제를 수금하기 위해 Stripe 또는 PayPal을 연결하세요

Calendly 한도

Free 버전은 사용자를 하나의 이벤트 유형으로 제한합니다

iCloud 달력 통합 기능은 신규 사용자에게 더 이상 제공되지 않습니다.

Calendly 가격 정책

Free

표준: 사용자당 월 12달러

팀: 사용자당 월 20달러

기업: 월 15,000달러부터 시작

Calendly 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (2395개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (4000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Calendly에 대해 어떻게 말하고 있나요?

실제 G2 리뷰어의 이야기를 들어보세요:

엄청난 시간 절약: 더 이상 좋은 회의 시간을 찾으려고 끝없는 이메일 교환이 필요 없습니다. 제가 링크만 공유하면 클라이언트가 시간을 선택하는 순간, 짠! 바로 예약되어 제 달력에 즉시 추가됩니다… 가끔 모바일 앱이 멈추거나 충돌할 때가 있습니다. 재설치나 재시작으로 해결되지만, 이동 중에 설정을 하려 할 때는 정말 번거롭습니다. 또한 몇 번은 알림이 스팸 폴더로 들어간 적도 있습니다. *

🔍 알고 계셨나요? 1982년으로 거슬러 올라가는 초기 연구에 따르면, 전문가들은 종종 각각 다른 목적을 가진 여러 개의 달력을 동시에 관리하는 것으로 나타났습니다. 종이 달력은 초기 디지털 대안보다 더 큰 유연성, 더 나은 시각적 레이아웃, 더 쉬운 보관 기능을 제공했기 때문에 수년간 주류를 유지했습니다.

3. Acuity Scheduling (서비스 기반 예약 관리에 최적)

Acuity Scheduling을 통해

Acuity는 서비스 비즈니스 전용 온라인 예약 tool입니다. 예약은 물론, 접수 양식 수집, 패키지 판매, 그룹 수업 관리도 가능합니다.

플랫폼은 맥락을 이해하여 다양한 클라이언트 유형에 맞춰 조정됩니다. 인스턴스 영업 팀 팀원은 비즈니스 컨설턴트와 다른 예약 로직이 필요합니다. 클라이언트는 세션에 대해 선결제하고, 반복 예약을 할 수 있으며, 선호하는 시간이 마감되었을 때 대기 목록에 등록할 수도 있습니다.

Acuity Scheduling 최고의 기능

특정 직원 회원, 회의실 또는 장비를 다양한 예약 유형에 할당하십시오

반복적인 클라이언트 관계를 위한 패키지 상품 및 멤버십 프로그램 구축

그룹 수업 및 워크숍을 위한 주간 일정과 개인 예약 옵션을 함께 생성하십시오

특정 예약 작업에 따라 트리거되는 자동화된 워크플로우를 구성합니다.

Acuity Scheduling 한도

한도의 외관 맞춤형 옵션으로 인해 예약 페이지들이 평범해 보입니다

결제 처리 옵션은 PayPal, Stripe 및 Square로만 한도입니다.

Acuity Scheduling 가격 정책

무료 체험판

스타터: 월 20달러

표준: 월 34달러

프리미엄: 월 61달러

기업: 맞춤형 가격 책정

Acuity Scheduling 평가 및 리뷰

G2: 4. 7/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (5,730개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Acuity Scheduling에 대해 어떻게 말하고 있나요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

Acuity Scheduling은 제 역할 수행에 필수적인 tool이었습니다. 간결한 UI로 잘 구성되어 있어 지금까지 설정, 구현, 사용 및 관리가 매우 쉬웠습니다. 넓은 범위의 기능과 유연성을 제공하여 클라이언트 미팅, 그룹 통화 등 다양한 유형의 약속을 예약할 수 있게 해줍니다. Acuity Scheduling의 맞춤형 기능은 최고 수준으로, 예약 변경, 취소, 추가 및 달력 상의 필요한 수정 작업을 손쉽게 수행할 수 있게 해줍니다.

4. SimplyBook.me (다중 위치 비즈니스 관리에 최적)

SimplyBook.me를 통해

SimplyBook.me를 사용하면 하나의 대시보드에서 여러 위치의 예약 관리를 할 수 있습니다. 인스턴스처럼, 도심 위치와 교외 브랜치가 서로 다른 서비스를 제공할 수 있는데, 시스템은 이러한 차이를 손쉽게 처리합니다.

가장 눈에 띄는 점은? 예약 흐름 내에서 바로 추천 프로그램을 운영하고, 할인을 제공하거나, 충성 클라이언트에 보상을 줄 수 있는 내장형 프로모션 엔진입니다. 클라이언트가 오늘 전략 세션을 예약하면 다음 번에 사용할 할인 코드를 받을 수 있으며, 별도의 tools가 필요하지 않습니다.

SimplyBook.me 최고의 기능

웹사이트 디자인과 완벽하게 어울리는 맞춤형 예약 위젯을 삽입하세요

고객 유지율을 높이기 위한 할인 코드 및 로열티 보상 프로그램 출시

복잡한 다일 예약을 처리하여 확장된 서비스나 이벤트를 지원합니다

다양한 서비스 범주에 대해 서로 다른 예약 규칙 및 이용 가능 여부를 적용하십시오.

SimplyBook.me 한도

고급 프로모션 기능은 상위 등급 구독 플랜이 필요합니다

여러 위치를 동시에 관리할 때 인터페이스가 복잡해집니다

SimplyBook.me 가격 정책

Free

기본: 약 $11.49/월 (€9.9/월)

표준: 월 약 34.69달러 (월 약 29.9유로)

프리미엄: 약 $69.50/월 (€59.9/월)

SimplyBook.me 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (1,265개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 SimplyBook.me에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에서 발췌한 짧은 내용:

예약 기능을 넘어 상기 기능을 보완하여 회사를 디지털로 마케팅하는 원스톱 솔루션으로 만들 수 있습니다. 플랫폼의 사용자 경험을 최적화하여 쉽게 접근할 수 있도록 할 수 있습니다. 서비스 범위를 확대함으로써 더 넓은 시장 진출을 달성할 수 있습니다.*

⚡ 템플릿 아카이브: ClickUp 캘린더 할 일 목록 템플릿을 사용하여 마감일별로 작업을 정리하고 일정을 명확하게 시각화하세요. 귀여운 캘린더 템플릿은 드래그 앤 드롭의 간편함으로 일일, 주간 또는 월간 우선순위를 손쉽게 관리하는 데 완벽합니다.

5. Setmore (소규모 팀 협업에 최적)

Setmore를 통해

소규모 팀은 흔히 이런 일정 관리 문제에 직면합니다: 개인용 캘린더로는 부족하지만 기업용 솔루션까지는 필요하지 않은 경우죠. Setmore는 바로 이 틈새를 메웁니다. 각 팀 회원이 자신의 가용 시간을 관리하면서도 동일한 예약 시스템을 공유합니다.

소셜 미디어 연동 기능도 매우 편리합니다. 고객들은 번거로운 절차를 거치지 않고도 페이스북이나 Instagram 페이지에서 바로 예약할 수 있습니다.

Setmore 최고의 기능

다양한 서비스 제공자별로 직원별 예약 페이지를 생성합니다

고객 데이터 및 예약 내역을 외부 기록 보관을 위해 내보내기

예약 불참을 최소화하기 위해 SMS 및 이메일 알림을 자동화하세요

Setmore 한도

고급 보고 및 분석 기능에는 유료 구독 업그레이드가 필요합니다.

일부 사용자는 외부 달력 간에 가끔 발생하는 동기화 및 일정 문제에 대해 보고합니다.

Setmore 가격 정책

Free

프로: 사용자당 월 12달러

Setmore 평가 및 리뷰

G2: 4. 5점 만점에 5점 (265개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (955개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Setmore에 대해 어떻게 말하고 있나요?

이 Capterra 리뷰를 보세요:

Setmore는 예약 관리와 일정 관리를 매우 쉽게 만들어주는 놀라운 기능을 갖추고 있습니다. 프리미엄 옵션은 자영업자와 소규모 팀에게 유용한 다양한 기능을 제공합니다…Google 캘린더 동기화 기능이 무료 버전에도 있었으면 좋겠습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 회의 효율성 설문조사 데이터에 따르면, 전체 회의의 25%가 8명 이상의 참가자를 포함합니다. 대규모 회의는 의견 수렴과 의사 결정에 유용할 수 있지만, 종종 여러 문제를 야기하기도 합니다. 실제로 ClickUp의 또 다른 설문조사에 따르면 응답자의 64%가 거의 절반에 달하는 회의에서 다음 단계가 불분명하다는 어려움을 겪고 있습니다. 일용할 모든 것 앱으로서 저희는 이 간극을 해소하기 위해 회의 관리 솔루션을 제공합니다. ClickUp 회의는 역동적인 아젠다로 팀 협업 방식을 혁신하며, AI 노트테이커는 모든 가치 있는 통찰력을 포착해 후속 조치 혼란을 없애고 모든 구성원의 의견을 일치시킵니다! 💫 실제 결과: ClickUp의 회의 관리 기능을 사용하는 팀들은 불필요한 대화와 회의가 무려 50%나 감소했다고 보고합니다!

6. Doodle (그룹 회의 조정에 최적)

Doodle를 통해

두들(Doodle)은 계정 없이도 여러 시간대를 제안하고 참가자들이 가장 적합한 시간을 투표할 수 있게 합니다. 모든 응답이 완료되면 가장 인기 있는 옵션을 확정하고 자동으로 달력 초대를 발송합니다. 또한 Google Meet, Outlook, Microsoft Teams와 연동됩니다.

또한 플랫폼은 예약 페이지를 기능으로 제공합니다. 팀 리더나 프로젝트 매니저가 수동으로 일정을 잡지 않고도 공개 상담 시간을 설정하고자 할 때 매우 유용합니다.

두들 최고의 기능

응답 마감일을 설정하여 일정 수립 프로세스를 가속화하십시오

집단 가용성 패턴을 표시하여 최적의 회의 가능 시간을 식별합니다

인기 있는 달력 애플리케이션을 통합하여 실시간 가용성을 자동으로 확인합니다

두들 한도 사항

기존 개별 예약 일정 관리 요구사항에 대한 한도의 기능

자동 마감일 알림과 같은 고급 기능은 유료 플랜이 필요합니다

두들 가격 책정

Free

프로: 사용자당 월 $14.95

팀: 사용자당 월 $19.95

두들 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (2060개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (1830개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Doodle 평가에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에서 직접 경험한 관점을 소개합니다:

두들 덕분에 회의에 가장 잘 일할 날짜와 시간을 '투표'하는 것이 훨씬 쉬워졌습니다. 서로 다른 달력을 가진 대규모 그룹의 최적 회의 시간을 찾는 데 드는 시간과 스트레스를 크게 줄여주었습니다… 한 가지 개선점이라면, 투표에 참여하지 않아도 결과를 확인할 수 있는 링크가 있으면 좋겠습니다. 투표는 필요 없지만 결과에 이자가 있는 직원들과 결과를 공유해야 할 때가 종종 있기 때문입니다…*

🔍 알고 계셨나요? 1993년 연구자들은 달력의 핵심 기능이 단순히 날짜를 추적하는 것만이 아니라고 결론지었습니다. 달력은 또한 전망 기억을 지원하는 역할을 했는데, 이는 사람들이 미래에 해야 할 일을 기억하도록 돕는다는 의미입니다.

7. OnceHub (리드 자격 평가 워크플로우에 최적)

via OnceHub

OnceHub는 예약 프로세스에 바로 채팅봇, 양식 및 라우팅 로직을 구축했습니다.

잠재 고객이 예약 페이지(URL: https://booking.example.com)를 방문하여 몇 가지 자격 심사 질문에 답변하면, 자동으로 적합한 영업 담당자에게 연결됩니다. 예약 프로세스에서 고객이 이탈하는 지점을 추적하고 그에 따라 최적화할 수 있습니다.

플랫폼 대시보드는 초기 상호작용부터 확정된 회의까지 리드의 진행 상황을 명확하게 보여줍니다. 또한 CRM 및 마케팅 스택과 연동하여 리드 행동에 기반한 작업을 트리거할 수 있습니다.

OnceHub 최고의 기능

회의 일정 예약 전에 잠재 고객을 사전 심사하는 다단계 예약 프로세스를 구축하세요

초기 선별 및 정보 수집을 처리하는 지능형 챗봇을 배포하십시오

사전 정의된 기준에 따라 수신되는 예약을 특정 팀 회원에게 배정합니다.

맞춤형 브랜딩에 부합하는 맞춤형 예약 페이지를 개발하세요

OnceHub 한도

플랫폼의 복잡성은 단순한 일정 관리 기능이 필요한 사용자에게 부담을 줄 수 있습니다.

일부 고급 통합 기능은 올바르게 구현하기 위해 기술적 지식이 필요합니다.

원스허브 가격 정책

Free

요금: 사용자당 월 12달러

요금제: 사용자당 월 $23

참여: 사용자당 월 47달러

원스허브 평가 및 리뷰

G2: 4. 3/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (130개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 OnceHub에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에 따르면:

OnceHub는 영업 성공 팀을 위해 진정으로 설계되었습니다. 잠재 고객 및 고객과 일정을 잡고 채팅하며 소통할 수 있는 스페이스가 필요하고, 모든 사용자에게 통합된 경험을 제공하기 위해 다른 tools와 연동해야 하는 팀을 위한 솔루션입니다… 기능들이 서로 다른 섹션에 묶여 있기 때문에 처음에는 사용자에게 직관적이지 않을 수 있습니다. 하지만 익숙해지면 빠르게 변경할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 사람들이 달력 알림을 설정하거나 포스트잇을 작성할 때, 이는 인지적 오프로딩( cognitive offloading)을 실천하는 것입니다. 즉, 기억 작업을 외부 tool에 아웃소싱하는 것이죠. 우리는 필요 이상으로 오프로딩할 수 있는데, 단순히 자신의 기억력을 의심해서만이 아니라 기억하는 데 드는 정신적 노력을 아예 피하고 싶기 때문입니다.

8. 시계 방향 (생산성 중심의 달력 관리에 최적)

시계 방향으로

원격 팀에게 방해받지 않는 집중 시간을 찾는 것은 불가능해 보일 수 있습니다. 특히 글로벌 달력에 회의가 갑자기 잡힐 때는 더욱 그렇습니다. Clockwise는 동기화를 유지하면서 자동으로 집중 시간을 식별하고 보호함으로써 이 문제를 해결합니다.

AI 스케줄러는 모든 사람의 일정을 고려해 회의를 조정하고, 시간대 차이를 반영하며, 방해받지 않는 일 블록을 확보합니다. 또한 실시간으로 적응합니다: 회의를 이동하면 Clockwise가 일정을 재조정하여 흐름을 유지할 수 있도록 다른 이벤트를 재배치합니다.

시계 방향으로 최고의 기능들

생산적인 업무 시간 동안 방해를 최소화하기 위해 온라인 회의 tools을 통해 팀 일정을 조정하십시오.

회의 패턴을 분석하고 전체 달력 효율성 향상을 위한 개선안을 제안합니다.

예정된 집중 기간 동안 방해가 되는 웹사이트와 애플리케이션을 블록하세요

시계 방향 한도

주로 Google 캘린더 통합에 중점을 두어 다른 플랫폼 사용자를 한도입니다.

일부 자동화 기능은 수동 제어를 선호하는 사용자에게는 방해가 될 수 있습니다.

시계 방향 가격 책정

Free

팀: 사용자당 월 $7.75

비즈니스: 사용자당 월 $11.50 (연간 청구)

기업: 맞춤형 가격

시계 방향으로 평가 및 리뷰

G2: 4. 7/5 (65개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (50개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Clockwise에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 하나를 바탕으로:

Clockwise는 기본적으로 제 일정 관리 부담을 덜어줍니다. 집중 시간을 보호해주고, 저는 회의 링크만 제공하면 Clockwise가 제 일정의 중요한 부분을 보호해줍니다… 집중 시간 내 작업이나 프로젝트 일정을 더 세분화할 수 있으면 좋겠습니다. 달력에 작업이나 이벤트를 추가하면 클록와이즈가 집중 시간을 조정하지만, 가끔은 해당 작업에 블록된 시간이 집중 시간에 포함되길 원할 때가 있습니다.

9. Microsoft Bookings (Microsoft 365 통합에 최적)

Microsoft Bookings를 통해

조직에서 Microsoft 365를 사용 중이라면 Bookings가 기존 워크플로에 완벽하게 통합됩니다. 예약은 Outlook과 자동으로 동기화되며, 회의 초대장에는 Teams 연결된 링크가 포함되고, 고객 데이터는 기존 Microsoft 시스템으로 자동 유입됩니다. 또한 이 tool은 이메일(Teams Premium 사용 시 SMS 포함)을 통해 자동으로 알림 및 확인 메시지를 발송합니다.

Microsoft Bookings의 주요 기능

조직의 시각적 정체성 기준에 부합하는 브랜드화된 예약 페이지를 디자인하세요

가상 약속을 위한 자동 Microsoft Teams 회의 연결된 생성

Microsoft의 통합 고객 데이터베이스 시스템을 통해 맞춤형 정보에 접근하십시오

Microsoft Bookings 한도

전체 일정 기능 이용을 위해 유효한 Microsoft 365 구독이 필요합니다.

타사 통합 옵션은 제한됩니다

Microsoft Bookings 가격 정책

월 6달러 (Microsoft 365 비즈니스 베이직 포함)

Microsoft Bookings 평가 및 리뷰

G2: 3. 7/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 4. 4/5 (145개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Microsoft Bookings에 대해 어떻게 말하고 있나요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

Microsoft Bookings는 일하지만 불편합니다. 예약 페이지를 운영하기 위해 Microsoft 365 관리 콘솔과 Teams 양쪽에 추가 계정을 생성해야 합니다. 인터페이스는 구식이고, 맞춤형이 한도이며, 설정이 지나치게 기술적일 수 있습니다. Microsoft 생태계에 깊이 빠져 있다면 괜찮지만, 사용자 친화적이라고 할 수는 없습니다. 10점 만점에 5점을 주고 싶습니다. 전형적인 Microsoft 방식입니다. 최종 사용자가 아닌 IT 사용자를 위해 만들어졌습니다.

🔍 알고 계셨나요? 색채 심리학은 우리가 달력을 사용하는 방식에 영향을 미칩니다. 빨간색은 긴급함을 트리거하고, 파란색은 집중력을 지원하며, 녹색은 평온함을 촉진하는데, 이 모든 것이 우리가 작업을 우선순위화하고 플랜하며 기억하는 방식에 영향을 줍니다. 의도적으로 사용될 때 색상 신호는 기억력을 향상시키고 스트레스를 줄이며 시간 관리 능력까지 개선할 수 있습니다.

10. Zoho Bookings (종합적인 고객 관리에 최적)

Zoho 예약을 통해

코칭, 컨설팅 또는 콘텐츠 생성 분야에서 프리랜서로 일한다면, Zoho Bookings를 통해 단일 대시보드에서 모든 서비스를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

별도의 서비스 페이지를 생성하고, 이용 가능 규칙을 설정하며, Google, Outlook 또는 Zoho 캘린더와 동기화하여 일 중 흔히 발생하는 일정 관리 문제를 방지할 수 있습니다.

고객이 예약을 하면 시스템이 고객 프로필을 생성하고 이력을 추적하며, 귀사의 광범위한 Zoho 생태계와 연결됩니다. 이전 예약 내역, 과거 상호작용 노트를 확인하고 청구서까지 생성할 수 있습니다.

Zoho Bookings 최고의 기능

클라이언트가 주간/월간 세션을 포함한 반복 예약을 손쉽게 할 수 있도록 하십시오

비즈니스에 관련된 업계별 정보를 수집하기 위해 사용자 지정 필드를 설계하십시오.

확인 또는 취소 이메일로 모든 단계에서 클라이언트에 정보를 제공하세요

Zoho 예약의 한도

이 플랫폼은 다른 Zoho 애플리케이션과 함께 사용할 때 최적의 성능을 발휘하며, 독립적인 값의 한도가 있습니다.

맞춤형 옵션은 효과적으로 구현하려면 기술적 지식이 필요할 수 있습니다.

Zoho 예약 요금

기본: 사용자당 월 $8

프리미엄: 사용자당 월 12달러

Zoho 예약 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 4. 4/5 (40개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zoho Bookings에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Capterra 리뷰는 이렇게 표현합니다:

Zoho 앱이라서 제게는 편리합니다…. 예약 시 Zoho 회의 링크가 항상 자동으로 회의 초대장에 포함되지 않아 혼란스럽고 수동으로 추가하는 일이 있습니다. 또한 사용자가 예약한 회의가 제 달력에 등록되기 전에 수락하거나 거절할 수 있다면 더 좋을 것 같습니다.

11. Square Appointments (결제 연동 예약에 최적)

Square Appointments를 통해

Square Appointments는 예약 시 보증금이 필요한 컨설턴트 및 프리랜서에게 훌륭한 tool입니다.

이 예약 앱은 Square의 결제 인프라와 연동되어 예약 흐름에서 보증금 수납, 취소 수수료 처리, 기프트 카드 판매까지 가능합니다. 또한 기본적인 POS(Point-of-Sale) 기능을 제공하여 고객이 예약 시간 중에 소매 항목 결제할 수 있습니다.

Square Appointments 최고의 기능

예약 플랫폼 내에서 직접 기프트 카드를 판매하고 프로모션 혜택을 관리하세요

대면 결제를 수락하고 소매 항목에 대한 기본 재고 관리를 허용합니다.

자동화된 결제 알림을 발송하고 취소 수수료를 처리합니다

예약 데이터와 결제 정보를 결합한 상세한 재무 보고 생성

Square Appointments 한도

고급 일정 관리 및 달력 정리를 위한 한도의 기능

통합 기능은 Square의 비즈니스 tools로 제한됩니다

Square Appointments 요금제

Free

추가: 위치당 월 49달러

프리미엄: 위치당 월 149달러

스퀘어 어포인트먼트 평가 및 리뷰

G2: 4. 3/5 (35개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (235개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Square Appointments에 대해 어떻게 말하고 있나요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

Square Appointments는 클라이언트 예약을 효율적으로 관리하는 데 탁월하지만, 고급 tools를 이용하려면 상위 구독이 필요합니다.

🔍 알고 계셨나요? 단 몇 분 정도의 짧은 초단기 휴식조차도 일 중 에너지를 크게 높이고 피로를 줄일 수 있습니다. 따라서 집중적인 정신 작업을 하고 있다면, 최상의 상태로 회복하고 일하기 위해 10분 이상의 휴식이 필요할 수 있습니다. 이에 맞춰 달력을 계획하세요.

ClickUp으로 출근 기록하기

대부분의 YouCanBookMe 대안은 달력 기능에서 멈춥니다. 하지만 여러분의 일은 그렇지 않습니다.

ClickUp은 스케줄링 워크플로우의 모든 부분을 한곳에 통합합니다. ClickUp 달력을 사용하면 회의를 플랜하고, 집중 시간을 자동으로 블록하며, Google 또는 Outlook과 동기화할 수 있습니다.

AI 노트테이커는 회의를 기록하고 키 내용을 텍스트로 변환하며, 이를 작업이나 문서에 연결합니다. 양식은 예약 요청을 실행 가능한 작업으로 전환합니다. 자동화는 즉시 할당, 알림 및 후속 조치를 수행합니다.

자, 무엇을 망설이고 계신가요? 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅