2025년에 비즈니스를 관리하기 위한 상위 10개의 Moxie 대안

Moxie는 개인 프리랜서 및 소규모 비즈니스에 적합합니다. 계약, 청구서, 간단한 클라이언트 커뮤니케이션 등 기본 기능을 모두 지원합니다.

그러나 비즈니스가 성장함에 따라 이러한 기본 기능만으로는 충분하지 않습니다. 프로젝트를 관리하고, 다른 사람들과 협업하고, 여러 가지를 패치하지 않고도 확장할 수 있는 더 나은 도구가 필요합니다.

Moxie로 한계에 도달한 많은 중소기업 소유주는 더 빠른 인보이스 발행, 심층적인 작업 추적, 한 곳에서 팀 협업 등 실제 업무 방식에 맞는 도구로 전환하고 있습니다.

관리자 업무에 소요되는 시간을 절약하고, 클라이언트 작업을 효율적으로 관리하며, 추가 도구 없이 비즈니스를 운영할 수 있도록 도와주는 10가지의 스마트한 Moxie 대안을 확인해보세요.

최고의 Moxie 대안 제품 한눈에 보기

Moxie 대안에서 무엇을 찾아야 할까요?

Moxie와 같은 도구를 능가하는 것은 하룻밤 사이에 이루어지는 일이 아닙니다. 점점 더 많은 클라이언트 프로젝트를 처리하고, 더 많은 청구서를 발송하고, 이메일, Slack 및 스프레드시트를 통해 조율해야 합니다.

갑자기, 당신은 프리랜서가 아닌 비즈니스를 운영하게 됩니다.

이러한 변화는 자동화, 가시성, 프로젝트 협업, 모든 것을 한 곳에서 관리할 수 있는 기능 등 새로운 요구 사항을 가져옵니다. 그리고 많은 Moxie 사용자들이 다른 대안을 찾기 시작하는 부분입니다.

더 강력하고 포괄적인 플랫폼으로 전환할 때 고려해야 할 사항:

시간을 절약하는 자동화: 양식 제출을 작업으로 전환하거나, 후속 조치를 트리거하거나, 인보이스를 자동 생성하는 필수 도구를 찾아보세요

내장 CRM 및 클라이언트 포털: 일방적인 커뮤니케이션을 넘어, 클라이언트에 대한 보기, 파일 공유, 프로젝트 업데이트를 실시간으로 확인하세요

청구 및 시간 추적 통합: 청구, 추적, 전달을 한 곳에서 처리하여 토글에 소요되는 시간을 줄이고 대금 지급에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다

다중 사용자 협업: 계약자나 팀을 참여시키면 바로 공유 대시보드를 설정하고, 작업을 할당하고, 달력 보기를 만들 수 있습니다

2025년 최고의 Moxie 대안 10선

현대적인 비즈니스 도구는 제어력, 명확성 및 성장의 공간을 제공해야 합니다. 이러한 Moxie 대안은 그 이상을 제공합니다. 프로젝트 관리, 인보이스 발행, CRM 및 협업을 결합하여 여러 시스템을 통합하고 한 곳에서 비즈니스를 운영할 수 있도록 지원합니다.

1. ClickUp (포괄적인 프로젝트 및 클라이언트 관리에 가장 적합)

ClickUp의 AI 기반 올인원 작업 관리 플랫폼에서 작업, 협업 및 문서를 손쉽게 통합하세요

ClickUp은 프로젝트 관리, 지식 관리 및 채팅을 결합한 일하기 위한 모든 것을 갖춘 앱으로, AI를 통해 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다.

Moxie의 대안으로, 클라이언트가 볼 수 없는 견적, 타임라인, 업데이트, 결제 등 배후에서 진행되는 작업을 하나의 대시보드에서 관리할 수 있습니다. 이벤트를 계획하고, 맞춤형 주문을 추적하고, 앱에서 파일이나 메시지를 찾지 않고도 진행 상황을 공유할 수 있습니다.

고객 온보딩 또는 클라이언트 요청을 즉시 시작하려면 ClickUp 양식을 사용하세요. 이 동적 양식은 각 제출을 자세한 작업으로 변환하여 새로운 프로젝트, 서비스 요청 또는 피드백 제출을 추적하는 데 이상적입니다. 이메일이나 스프레드시트에서 세부 정보를 수동으로 복사하는 대신 온보딩 또는 문의 프로세스를 중앙 집중화하고 간소화할 수 있습니다.

ClickUp CRM에서 모든 거래 단계를 확인하고 작업을 즉시 할당하세요

모든 클라이언트 정보를 하나의 통합된 보기로 보고 싶으신가요? ClickUp CRM을 사용하면 리드를 관리하고, 대화를 추적하고, 깔끔하고 사용자 정의 가능한 보기로 프로젝트 상태를 확인할 수 있습니다. 별도의 CRM 도구로 이동하지 않고도 거래 단계별로 정렬하고, 후속 조치를 예약하고, 팀 회원에게 작업을 할당할 수 있습니다.

부풀려진 영업 도구가 필요하지 않고 모든 클라이언트 관계를 간단하게 관리할 수 있는 방법을 원하는 1인 창업자나 소규모 팀에 이상적입니다.

10개 이상의 보기 중에서 선택하여 ClickUp CRM으로 프로젝트를 구성하세요

클라이언트에게 브리핑을 보내야 합니까? AI를 사용하여 ClickUp Docs에서 즉시 초안을 생성하세요. 피드백이 필요하십니까? 댓글을 추가하고 즉시 동료에게 작업 항목으로 할당하세요. 결혼식 꽃다발 디자인이든 사진 촬영 계획이든, ClickUp은 업데이트, 작업 및 파일을 연결하여 받은 편지함에서 아무것도 손실되지 않도록 합니다.

청구 가능한 시간 및 청구서로 넘어가면 ClickUp 시간 추적 기능을 사용하여 작업 또는 프로젝트에 청구 가능한 시간을 직접 기록할 수 있습니다. 시간을 실시간으로 추적하거나 수동으로 입력한 다음, 근무 시간에 따라 보고서 또는 청구서를 생성할 수 있습니다.

매월 동일한 청구서를 보내거나 클라이언트 온보딩 단계를 반복하는 경우 ClickUp을 사용하면 두 번의 작업을 수행할 필요가 없습니다. 템플릿을 한 번만 만들고 알림 또는 승인을 자동화하여 프로세스를 계속 진행하면서 클라이언트가 지불한 일에 집중할 수 있습니다.

마지막으로, Moxie의 대안으로 ClickUp의 가장 좋은 점은 무엇일까요? ClickUp Brain은 전체 워크플로우를 처리할 수 있습니다. 예를 들어, 새로운 작업이 들어오면 AI Prioritize가 각 작업의 긴급도를 설정하므로, 항상 먼저 처리해야 할 작업을 알 수 있습니다. Autopilot Agents는 기한이 지난 작업이나 중단된 작업을 모니터링하고 알림을 보내거나 상태를 업데이트하는 등의 조치를 취할 수 있습니다 .

AI를 사용하여 긴 문서나 스레드를 빠르게 요약하거나, 업데이트 초안을 작성하거나, 프롬프트를 통해 새로운 작업과 문서를 생성할 수도 있습니다. 이렇게 하면 관리에 소요되는 시간을 줄이고 업무에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다!

ClickUp 템플릿은 사용자 정의가 가능하고 재사용이 가능하며 프로젝트 작업이나 CRM 기록에 쉽게 첨부할 수 있습니다.

✅ ClickUp 프리랜서 인보이스 템플릿: 시간 또는 프로젝트별로 요금을 청구하는 개인 서비스 제공자에게 가장 적합합니다. 서비스 내역, 시간 기록 및 클라이언트 정보를 추가한 다음 ClickUp을 통해 직접 보내거나 PDF로 내보낼 수 있습니다

무료 템플릿을 받으세요 ClickUp 프리랜서 인보이스 템플릿을 사용하여 클라이언트에게 명확하고 전문적으로 청구하세요

✅ ClickUp 인보이스 템플릿: 반복되는 프로젝트 또는 소규모 팀을 위해 설계되었습니다. 항목, 세금 세부 정보, 결제 조건 및 브랜딩 요소를 추가하여 매월 동일한 형식을 다시 만들 필요가 없습니다

무료 템플릿을 받으세요 ClickUp 인보이스 템플릿으로 인보이스 상태, 마감일 및 결제 유형을 추적하세요

ClickUp의 최고의 기능

필터링된 대시보드를 만들어 프로젝트 상태, 클라이언트 요청 및 기한이 지난 작업을 한 곳에서 볼 수 있습니다

스페이스와 폴더를 사용하여 영업 팀, 운영 팀, 재무 팀 등 부서별로 작업 공간을 구성하세요

조건부 논리 및 작업 의존성을 사용하여 맞춤형 프로젝트 워크플로우를 구축하세요

결제 링크, 달력 또는 양식을 ClickUp 문서에 직접 삽입하세요

리테이너 프로젝트 또는 월별 서비스 체크인에 대한 반복 작업을 설정하세요

목표 및 마일스톤을 사용하여 주요 클라이언트 결과물 및 계약 조건을 추적하세요

내부 노트 또는 초안을 숨기는 권한을 사용하여 클라이언트용 보기를 만드세요

AI 및 자동화를 사용하여 작업을 자동으로 할당, 우선 순위 지정 및 업데이트하세요

ClickUp 채팅, SyncUps, 할당된 댓글과 같은 통합 협업 도구를 활용하고 클라이언트 또는 공동 작업자와 업데이트를 공유하세요

1000개 이상의 통합을 활용하여 즐겨찾기 도구와 연결하세요

ClickUp의 한도

초기 설정 안내가 없으면 다양한 기능에 당황할 수 있습니다

모바일 환경에서는 이동 중에도 복잡한 문서나 양식을 원활하게 관리하기 어렵습니다

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,400개 이상의 리뷰)

ClickUp에 대한 실제 사용자의 평가

Celine R., UX/UI 디자인 팀 리더는 다음과 같이 말합니다:

저는 ClickUp을 초기부터 사용해 왔으며, 이 제품이 포괄적인 생산성 강화 도구로 진화하는 과정을 목격하는 것은 정말 놀라운 일이었습니다. 새로운 기능과 업데이트가 지속적으로 출시되는 것은 사용자 경험을 개선하기 위한 팀의 노력을 보여줍니다.

저는 ClickUp을 초기부터 사용해 왔으며, 이 서비스가 종합적인 생산성 도구로 진화하는 과정을 목격하는 것은 정말 놀라운 일이었습니다. 새로운 기능과 업데이트가 지속적으로 출시되는 것은 사용자 경험을 개선하기 위한 팀의 노력을 보여줍니다.

💡프로 팁: 워크플로우를 10배 향상시키고 싶으신가요? ClickUp의 AI 데스크톱 컴패니언인 Brain MAX를 사용해보세요. 워크플로우에 강력한 엔터프라이즈 검색 및 음성 우선 명령어를 제공하여, 한 번의 검색 또는 음성 요청으로 연결된 모든 앱에서 문서, 채팅 또는 프로젝트 업데이트를 찾을 수 있습니다. 아이디어를 브레인스토밍하거나, 클라이언트의 피드백을 수집하거나, 마감일을 관리하거나, Brain MAX는 모든 것을 손끝에서 관리할 수 있도록 지원하므로, 도구를 관리하는 데 시간을 낭비하지 않고 비즈니스 성장에 집중할 수 있습니다.

2. Agency Handy (클라이언트 결과물 관리를 위한 에이전시에 가장 적합)

agency Handy를 통해

Agency Handy는 피드백 루프에 속한 크리에이티브 팀을 위해 만들어졌습니다. 이 도구를 사용하면 클라이언트의 작업을 구조화된 대시보드로 정리하고, 작업을 할당하고, 복잡한 이메일 교환 없이 파일 수정 사항을 관리할 수 있습니다. 모든 것이 가시적이고, 추적 가능하며, 마감일에 따라 진행됩니다.

초기 개념에서 최종 승인에 이르기까지 업무의 모든 측면이 투명하고 추적 가능하며 마감일과 세심하게 연결됩니다. Agency Handy를 진정으로 차별화하는 것은 정교한 클라이언트 승인 워크플로우입니다.

새로운 로고 컨셉, 여러 페이지로 구성된 브로셔 또는 기타 창의적인 자산을 발표할 때도 플랫폼 내에서 직접 원활하게 공유하고, 구체적인 피드백을 요청하고, 공식적인 승인을 요청할 수 있습니다. 이를 통해 작업의 추진력을 유지하고, 넘쳐나는 이메일 받은 편지함으로 인해 작업이 무기한 지연되는 것을 방지할 수 있습니다.

Agency Handy의 주요 기능

모든 클라이언트 프로젝트에 대해 드래그 앤 드롭으로 쉽게 대시보드를 구축하세요

개정 횟수를 줄여주는 내장된 승인 흐름으로 승인 절차를 간소화하세요

시각적 파일 관리자를 사용하여 자산, 모형 및 버전을 추적하세요

문서를 공유하고 실시간 상태 업데이트를 제공하기 위해 클라이언트 포털을 맞춤 설정하세요

Agency Handy의 한도

핵심 크리에이티브 도구 이외의 통합 옵션이 제한적입니다

작고 단순한 프로젝트를 관리하는 팀에게는 과한 기능일 수 있습니다

에이전시용 합리적인 가격 정책

프리랜서: $19/월

팀 스타터: 월 99달러

Business Pro: 월 199달러

Agency Handy 평가 및 리뷰

리뷰가 충분하지 않습니다

Agency Handy에 대한 실제 사용자의 평가

G2 사용자의 의견:

Handy는 사용자 친화적인 인터페이스로 클라이언트가 플랫폼에 쉽게 액세스하고 탐색할 수 있는 에이전시를 위한 훌륭한 클라이언트 포털 도구입니다.

Handy는 사용자 친화적인 인터페이스로 클라이언트가 플랫폼에 쉽게 액세스하고 탐색할 수 있는 에이전시를 위한 훌륭한 클라이언트 포털 도구입니다.

3. Dubsado (사용자 지정 가능한 워크플로우 및 자동화에 가장 적합)

dubsado를 통해

Dubsado는 클라이언트가 파이프라인을 이동하는 방식을 더 잘 제어하고자 하는 서비스 기반 비즈니스를 위해 설계되었습니다. 온보딩에서 오프보딩에 이르기까지, 맞춤형 양식을 만들고, 계약을 자동화하고, 일정을 간소화할 수 있는 도구를 모두 귀하의 브랜드로 제공합니다.

이 플랫폼의 핵심 강점은 매우 상세하고 지능적인 워크플로우 생성을 용이하게 하는 능력에 있습니다. 자동화된 후속 조치를 구성하고, 특정 작업을 할당하고, 개인화된 이메일을 트리거하고, 특정 클라이언트 작업 또는 프로젝트 마일스톤에 따라 클라이언트 상태를 동적으로 업데이트할 수 있습니다.

대량의 클라이언트를 관리하는 개인 컨설턴트 또는 팀에게 이 정교한 자동화는 클라이언트 관계에 중요한 개인화된 서비스를 유지하면서 관리 비용을 대폭 절감합니다.

Dubsado의 주요 기능

완전히 맞춤 설정 가능한 접수 양식 및 리드 캡처 페이지를 만드세요

내장된 전자 서명 지원을 통해 계약 및 청구서 생성을 자동화하세요

시간대 감지 및 버퍼 설정을 통해 손쉽게 회의 일정을 예약하세요

원활한 자동화를 위해 조건부 논리 및 작업 트리거를 사용하여 워크플로우를 설계하세요

Dubsado의 한도

워크플로우 자동화를 처음 사용하는 사용자의 학습 곡선이 가파르다

경쟁사에 비해 제한된 보고 및 분석 도구

Dubsado 가격 계획

무료 체험판 이용 가능 (시간 제한 없음, 클라이언트 3개까지 이용 가능)

스타터: $20/월

프리미엄: $40/월

Dubsado 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (70개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.2/5 (50개 이상의 리뷰)

Dubsado에 대한 실제 사용자들의 평가

Capterra 사용자의 의견:

이 플랫폼은 확실히 그 역할을 다했지만, 우리가 필요로 하는 것에 가장 적합한 최고의 플랫폼이었습니다. 하지만 훨씬 더 개선될 여지가 있었습니다.

이 플랫폼은 확실히 그 역할을 다했지만, 우리가 필요로 하는 것에 가장 적합한 최고의 플랫폼이었습니다. 하지만 훨씬 더 개선될 여지가 있었습니다.

4. HoneyBook (계약 및 결제를 처리하는 프리랜서에게 가장 적합)

honeyBook을 통해

HoneyBook은 일을 간단하게 처리하고자 하는 프리랜서 및 개인 크리에이터를 위해 만들어졌습니다. 제안서, 계약서, 결제를 하나의 깔끔한 흐름으로 묶어 클라이언트가 며칠이 아닌 몇 분 만에 서명하고 결제할 수 있도록 합니다. 기술적 지식이나 백엔드 설정이 전혀 필요하지 않습니다.

이 제품의 두드러진 기능은 뛰어난 클라이언트 경험입니다. 최소한의 노력으로 전문적인 브랜드의 제안서를 쉽게 보낼 수 있고, 명확한 결제 일정을 설정하고, 결제 알림을 자동화할 수 있습니다.

연체된 청구서를 추적하거나 클라이언트 온보딩을 수동으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있다면, HoneyBook은 재무 및 관리 작업을 체계적으로 정리할 수 있는 간소하고 직관적인 솔루션을 제공합니다.

HoneyBook의 주요 기능

제안서, 계약서 및 청구서에 미리 만들어진 템플릿을 사용하여 시간을 절약하세요

결제를 쉽게 예약하고 자동 알림을 보내 일정을 준수하세요

전용 클라이언트 포털을 통해 모든 프로젝트 커뮤니케이션을 중앙 집중화하세요

모든 기능을 갖춘 모바일 앱으로 이동 중에도 프로젝트를 관리하세요

HoneyBook의 한도

고급 워크플로우를 위한 제한된 맞춤 설정 옵션

기본 시간 추적 및 심층 보고 도구가 부족합니다

HoneyBook 가격 정책

스타터: $36/월

기본 계획: $59/월

프리미엄: $129/월

HoneyBook 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (170개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (600개 이상의 리뷰)

HoneyBook에 대한 실제 사용자의 평가

G2 사용자의 의견:

한 곳에서 필요한 모든 것에 액세스할 수 있는 점이 마음에 듭니다. 제 비즈니스도 전문적으로 한 단계 더 발전할 수 있게 되었습니다.

한 곳에서 필요한 모든 것에 액세스할 수 있는 점이 마음에 듭니다. 제 비즈니스도 전문적으로 한 단계 더 발전할 수 있게 되었습니다.

5. Bonsai (최고의 올인원 프리랜서 플랫폼)

bonsai를 통해

Bonsai를 사용하면 한 플랫폼에서 제안서, 계약서, 청구서 및 세금을 처리할 수 있습니다. 세련되고 최소한의 기능으로 구성되어 있으며, 압박감 없이 혼자서 비즈니스를 운영할 수 있는 충분한 관리자 기능을 갖추고 있습니다.

기본적인 비즈니스 필수 기능 외에도 Bonsai는 내장된 비즈니스 계정, 자동화된 세금 추적 기능, 완전히 사용자 정의 가능한 계약서, 간소화된 클라이언트 온보딩 워크플로우를 포함하여 다른 제품과 차별화됩니다.

결제용 Stripe, 회계용 QuickBooks, 문서용 Google Docs와 같은 서비스를 수동으로 통합하는 데 지치셨다면, Bonsai는 이러한 모든 기능을 하나의 효율적인 작업 공간으로 통합하는 일관되고 깔끔한 설정을 제공합니다.

Bonsai의 주요 기능

내장된 프리랜서 뱅킹으로 재무를 간소화하세요. 세금 추정액, 상각액, 저축 목표를 추적하세요

전자 서명 및 마일스톤 청구로 제안에서 결제까지 프로세스를 간소화하세요

한 번의 클릭으로 시간을 추적하고 청구서로 변환하세요

계약, NDA 및 온보딩 문서에 미리 만들어진 템플릿을 사용하여 더 빠르게 진행하세요

Bonsai의 한도

여러 사용자가 있는 팀이나 대행사의 경우 유연성이 제한적입니다

일부 금융 기능은 현재 미국에서만 사용할 수 있습니다

Bonsai 가격 정책

기본: 월 15달러/사용자

Essentials: 월 25달러/사용자

프리미엄: 월 39달러/사용자

Elite: 월 59달러/사용자

Bonsai 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (90개 이상의 리뷰)

Bonsai에 대한 실제 사용자의 평가

G2 사용자의 의견:

계약서, 제안서, 청구서 및 양식을 모두 동일한 플랫폼에서 클라이언트에게 보낼 수 있다는 것이 정말 놀랍습니다. Bonsai는 프리랜서 및 소규모 비즈니스를 위한 원스톱 서비스라는 점이 정말 마음에 듭니다.

계약서, 제안서, 청구서 및 양식을 모두 동일한 플랫폼에서 클라이언트에게 보낼 수 있다는 것이 정말 놀랍습니다. Bonsai는 프리랜서 및 소규모 비즈니스를 위한 원스톱 샵이라는 점이 정말 마음에 듭니다.

6. Moxo (화이트 라벨 클라이언트 포털에 가장 적합)

moxo를 통해

고급스러운 고객 우선 경험을 제공하려면 Moxo가 제공하는 도구를 사용하세요. 안전한 문서 공유부터 실시간 메시징, 브랜드 작업 공간에 이르기까지, 세련되고 보안을 유지하고자 하는 기업을 위해 설계되었습니다.

Moxo는 강력한 화이트 라벨 기능으로 진가를 발휘합니다. 즉, 클라이언트는 제3자 인터페이스를 전혀 볼 수 없으며, 전체 경험이 귀하의 브랜드와 원활하게 통합됩니다.

민감한 정보를 관리하는 법률 컨설턴트이든, 개인 맞춤형 지침을 제공하는 재무 고문 이든, 모든 터치포인트에서 브랜드 아이덴티티를 강화하는, 자신만의 전문적이고 모바일 지원 클라이언트 허브를 손쉽게 시작할 수 있습니다.

Moxo의 주요 기능

로고, 색상 및 맞춤형 도메인을 사용하여 안전한 브랜드 클라이언트 포털을 만드세요

모바일 우선 워크플로우로 원활한 온보딩 및 서비스를 제공하세요

승인 단계를 자동화하고 모든 클라이언트 상호 작용을 실시간으로 추적하세요

채팅, 파일 공유 및 전자 서명을 통합하여 일관된 클라이언트 경험을 제공하세요

Moxo의 한도

브랜딩 요소 이외의 맞춤 설정은 제한적입니다

내부 팀 프로젝트 관리에는 적합하지 않음

Moxo 가격

맞춤형 가격

Moxo 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (170개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.0/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자가 Moxo에 대해 말하는 것

Capterra 사용자의 의견:

Moxo는 클라이언트 커뮤니케이션 및 서신을 간소화하는 데 큰 도움이 되었습니다. 한 곳에서 (텍스트 메시지, WhatsApp 등 대신) 클라이언트와 커뮤니케이션을 하고 파일을 주고받을 수 있는 점이 정말 좋습니다.

Moxo는 클라이언트 커뮤니케이션 및 서신을 간소화하는 데 큰 도움이 되었습니다. 한 곳에서 (문자 메시지, WhatsApp 등 대신) 클라이언트와 커뮤니케이션을 하고 파일을 주고받을 수 있는 점이 정말 좋습니다.

7. Plutio (솔로preneur가 여러 서비스를 동시에 관리하는 데 가장 적합합니다)

plutio를 통해

1인 비즈니스를 운영한다는 것은 종종 프로젝트 관리자, 클라이언트 관리자, 마케터 등 여러 역할을 끊임없이 전환해야 함을 의미합니다. Plutio는 모든 것을 하나의 깔끔한 대시보드에 통합하여, 앱을 떠나지 않고도 클라이언트를 관리하고, 제안서를 보내고, 시간을 추적하고, 채팅을 할 수 있습니다.

Plutio의 독특한 기능으로는 협업 수신함, 다국어 클라이언트 포털, 내장 CRM 등이 있습니다. 이 솔루션은 여러 역할을 수행하는 경우에도 실행 가능한 집중적인 워크플로우로 분산된 단독 작업을 단순화하도록 설계되었습니다.

Plutio의 주요 기능

다국어 클라이언트 포털을 제공하여 보다 포괄적인 경험을 만드세요

하나의 협업 받은 편지함에서 이메일, 채팅 및 작업 댓글을 관리하세요

빠른 승인을 위해 내장된 전자 서명으로 브랜드가 포함된 제안서를 보내세요

작업 추적, 시간 기록, 청구서 생성 등 모든 작업을 한 곳에서 수행하세요

Plutio의 한도

간단한 서비스 비즈니스에는 기능이 너무 많다고 느낄 수 있습니다

다른 플랫폼에 비해 제한된 타사 통합

Plutio 가격 계획

Solo: $19/월

Studio: $39/월

에이전시: $99/월

Plutio 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (160개 이상의 리뷰)

Plutio에 대한 실제 사용자의 평가

G2 사용자의 의견:

모든 비즈니스 관리 작업을 한 곳에서 수행할 수 있습니다. 예: 제안서, 청구서 및 영수증, 시간 추적, 작업 관리 등.

모든 비즈니스 관리 작업을 한 곳에서 수행할 수 있습니다. 예: 제안서, 청구서 및 영수증, 시간 추적, 작업 관리 등.

8. 17hats (이벤트 전문가 및 사진 작가에게 가장 적합)

via 17hats

비즈니스가 초기 상담, 상세 견적, 계약 체결, 서비스 실행(사진 촬영이나 이벤트 등) 및 최종 청구서 발행과 같은 일련의 반복적인 단계로 운영되는 경우, 17hats는 모든 측면을 체계화할 수 있도록 설계되었습니다.

이 솔루션은 사진작가, 이벤트 기획자, 디자이너 등 창의적이고 이벤트 기반의 서비스 산업에 종사하는 전문가들을 위해 맞춤 제작되었으며, 처음부터 워크플로우를 구축하는 부담 없이 구조화된 워크플로우를 필요로 하는 전문가들에게 적합합니다.

17hats의 모든 것은 브랜드가 표시된 견적 및 계약에서 자동화된 후속 조치 및 감사 노트에 이르기까지 고도로 사용자 정의 가능한 템플릿으로 운영됩니다. 이러한 체계적인 접근 방식은 지루한 이메일 교환에 소요되는 시간을 크게 줄여, 클라이언트에게 직접 서비스를 제공하거나 다음 업무를 준비하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있게 해줍니다.

17hats의 주요 기능

이벤트, 사진 촬영 및 크리에이티브 프로젝트에 적합한 워크플로우 템플릿을 사용하세요

달력과 동기화되는 내장 도구를 사용하여 클라이언트 회의 일정을 예약하세요

이메일 시퀀스로 후속 조치, 알림 및 감사 노트를 자동화하세요

통합 인보이스 및 계약 도구를 통해 클라이언트 온보딩을 간소화하세요

17hats의 한도

새로운 도구와 비교하면 인터페이스가 다소 구식이라고 느낄 수 있습니다

복잡한 서비스를 제공하는 팀이나 비즈니스에는 유연성이 떨어집니다

17hats 가격

월별: $60/월

17hats 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (70개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (130개 이상의 리뷰)

17hats에 대한 실제 사용자 리뷰

G2 사용자의 의견:

17hats를 사용하면 모든 비즈니스 관리 작업과 각 클라이언트와 관련된 모든 기록 및 문서를 한 곳에서 관리할 수 있습니다. 가장 좋은 점은 대부분의 작업이 자동화되어 있어 이러한 작업을 위해 보조 인력을 고용할 필요가 없다는 것입니다.

17hats를 사용하면 모든 비즈니스 관리 작업과 각 클라이언트와 관련된 모든 기록 및 문서를 한 곳에서 관리할 수 있습니다. 가장 좋은 점은 대부분의 작업이 자동화되어 있어 이러한 작업을 위해 보조 인력을 고용할 필요가 없다는 것입니다.

9. SuiteCRM (소규모 팀을 위한 최고의 오픈 소스 CRM)

suiteCRM를 통해

SuiteCRM을 사용하면 CRM 시스템을 완벽하게 제어할 수 있으며, 공급업체에 종속되거나 강제 업그레이드를 받을 필요가 없습니다. 오픈 소스이므로 기술 리소스가 부족한 소규모 팀도 운영에 맞게 워크플로우, 필드 및 대시보드를 맞춤 설정할 수 있습니다.

포괄적인 연락처 관리 및 리드 추적에서 효율적인 사례 해결에 이르기까지 SuiteCRM의 모든 모듈은 적응력이 뛰어납니다. 따라서 초기 설정 및 지속적인 관리에 약간의 노력을 투자할 의사가 있는 IT에 정통한 팀이 비용 효율적이고 유연성이 뛰어나며 성장의 여지가 풍부한 CRM 솔루션을 찾고 있다면 이 솔루션이 확실한 선택이 될 것입니다.

SuiteCRM의 최고의 기능

소스 코드에 대한 전체 액세스 권한을 가지고 자체 서버에 배포하세요

드래그 앤 드롭 모듈 빌더를 사용하여 맞춤형 대시보드를 구축하세요

강력한 엔진과 조건부 트리거로 워크플로우를 자동화하세요

커뮤니티에서 만든 방대한 플러그인 및 테마 라이브러리로 기능을 확장하세요

SuiteCRM의 한도

기술적 설정 및 지속적인 유지 관리가 필요합니다

인터페이스가 현대적인 SaaS CRM과 비교했을 때 구식처럼 느껴집니다

SuiteCRM 가격 계획

무료 (오픈 소스, 자체 호스팅)

유료 지원 플랜은 타사 파트너를 통해 이용하실 수 있습니다

SuiteCRM 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (90개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.2/5 (40개 이상의 리뷰)

SuiteCRM에 대한 실제 사용자의 평가

Capterra 사용자의 의견:

SuiteCRM을 고객 관리의 중앙 저장소로 사용합니다. 고객과의 모든 연락을 계획 및 완료 여부에 따라 추적합니다. 이는 우리 팀이 고객과의 모든 연락을 완벽하게 파악하기 위해 필수적인 허브입니다.

SuiteCRM을 고객 관리의 중앙 저장소로 사용합니다. 고객과의 모든 연락을 계획 및 완료 여부에 따라 추적합니다. 이는 우리 팀이 고객과의 모든 연락을 완벽하게 파악하기 위해 필수적인 허브입니다.

10. Capsule CRM (클라이언트 추적 기능이 있는 최고의 경량 CRM)

capsule CRM을 통해

Capsule CRM은 깔끔하고 집중적인 경험을 제공합니다. 영업 팀, 관계 관리, 작업 후속 조치를 모두 중앙 집중식, 간편한 대시보드에서 처리하고자 하는 소규모 팀에 이상적입니다.

이러한 모든 필수 기능은 단일하고 간편한 대시보드에 집중되어 있어 사용이 간단하고 쉽습니다. 모바일 친화적인 디자인과 자동 알림 및 포괄적인 연락처 기록이 결합되어 비즈니스의 우선순위를 파악할 수 있습니다.

Capsule CRM의 주요 기능

모든 거래에 대해 드래그 앤 드롭 단계로 시각적인 영업 파이프라인을 관리하세요

작업 공간에서 Gmail 및 Outlook과 이메일을 원활하게 동기화하세요

노트, 통화 및 작업이 포함된 연락처 타임라인을 한 곳에서 볼 수 있습니다

사용자 정의 태그, 필드 및 워크플로우를 사용하여 클라이언트 관리를 세분화하고 개인화하세요

Capsule CRM의 한도

하위 플랜에서는 보고 및 분석 기능이 제한됩니다

내장된 인보이스 발행 기능이나 고급 자동화 기능이 없습니다

Capsule CRM 가격

무료 플랜

스타터: 월 21달러/사용자

성장: 월 38달러/사용자

고급: 월 60달러/사용자

Capsule CRM 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (160개 이상의 리뷰)

Capsule CRM에 대한 실제 사용자의 평가

G2 사용자의 의견:

Capsule CRM의 기능은 기본적입니다. HubSpot으로 할 수 있었던 많은 기능들이 정말 그리워요. 하지만 Capsule은 필요한 기능을 매우 간단하고 잘 수행하며, 대규모 옵션이 가져오는 복잡함 없이 우리가 정말로 필요한 기능들을 모두 갖추고 있습니다.

Capsule CRM의 기능은 기본적입니다. HubSpot으로 할 수 있었던 많은 기능들이 정말 그리워요. 하지만 Capsule은 그 기능을 매우 잘, 그리고 간단하게 수행하며, 더 큰 옵션들이 가져오는 복잡함 없이 우리가 정말로 필요한 기능들을 모두 갖추고 있습니다.

당신과 함께 성장하는 ClickUp으로 더 많은 일을 완료하세요

Moxie와 같은 도구를 능가하는 것은 좋은 징조입니다. 비즈니스가 발전하고 있다는 의미이기 때문입니다. 하지만 이는 시스템도 발전해야 함을 의미합니다. 클라이언트, 결과물, 이동 부품이 증가하면 복잡성을 추가하지 않고도 속도를 따라갈 수 있는 플랫폼이 필요합니다.

ClickUp은 이러한 제어를 제공합니다. 클라이언트 양식부터 계약서, 문서, 대시보드에 이르기까지 모든 것이 동기화되므로 도구를 결합할 필요 없이 규모를 확장할 수 있습니다. 혼자서 일을 관리하든 팀을 이끌든, 명확성, 맞춤화, 진정한 협업을 모두 한 곳에서 누릴 수 있습니다.

