디자이너를 위한 16개의 무료 UX 리서치 포트폴리오 템플릿

"이것을 어떻게 이해하기 쉽게 만들 수 있을까?"

빈 문서와 쌓인 인터뷰 자료를 바라본 적이 있다면 그 기분을 잘 알 것입니다.

어려운 부분은 연구를 수행하는 것이 아니라, 그 결과를 명확하고 설득력 있는 이야기로 바꾸는 것입니다. 훌륭한 UX 포트폴리오는 바로 그 일을 합니다. 즉, 진행 과정, 전략 및 구조를 보여줍니다.

좋은 소식은? 처음부터 시작할 필요가 없습니다.

구직, 프리랜서 활동 또는 개인 브랜딩에 적합한, 작업을 선명하고 전략적인 스토리로 만들 수 있도록 16개의 무료 UX 리서치 포트폴리오 템플릿을 선별했습니다.

UX 리서치 포트폴리오 템플릿이란 무엇일까요?

UX 연구 포트폴리오 템플릿은 일반적으로 문서, 슬라이드 데크 또는 웹사이트 형식으로 구성된 구조화된 프레임워크로, 연구원이 자신의 작업을 편집하고 소개하는 데 도움을 주기 위해 설계되었습니다.

프로젝트 개요, 연구 방법, 참가자 세부 정보, 결과, 영향 및 사용자 경험 설문조사 질문 등 미리 정의된 섹션이 포함되어 있어 필요한 모든 요소를 일관되게 문서화할 수 있습니다.

좋은 UX 리서치 포트폴리오 템플릿을 만드는 요소는 무엇일까요?

UX 디자이너의 생활은 연구와 협업을 바탕으로 신중한 결정을 내리는 데 집중되어 있습니다. 다양한 연구 유형과 프로젝트 범위에 유연하게 적용할 수 있는 일관된 형식의 잘 구조화된 템플릿을 사용하면 이 작업을 더 쉽게 수행할 수 있습니다.

다음은 확인해야 할 사항입니다. 👇

정의된 프로젝트 구조: 목표, 목표, 사용자 연구 방법 , 결과, 성과 및 반성 등을 위한 사전 구축된 섹션이 포함되어 있습니다

사용자 지정 필드 및 태그: 유형, 사용자 그룹, 영향 수준 또는 디자인 단계별로 연구를 구성할 수 있습니다

상태 추적: 초안, 검토 중, 완료됨 등의 라벨을 사용하여 진행 중인 작업을 관리할 수 있습니다

연결된 사례 연구 및 결과물: 각 연구 노력을 디자인 변경, 프로토타입 또는 사용성 개선에 연결합니다

협업에 적합한 레이아웃: 팀원의 실시간 편집, 댓글, 기여를 지원합니다

전문적인 형식: 여러 프로젝트에서 포트폴리오를 깔끔하고, 스캔하기 쉽고, 쉽게 업데이트할 수 있습니다

16개의 UX 리서치 포트폴리오 템플릿

UX 포트폴리오는 종종 서로 연결되지 않은 여러 도구로 관리되기 때문에 일관된 스토리를 제시하거나 여러 팀에 걸쳐 연구 프로세스를 확장하기가 어렵습니다.

ClickUp은 연구 요약, 문서, 타임라인 및 피드백을 통합된 작업 공간에 통합하는 템플릿을 통해 이 문제를 해결합니다.

하지만 여기서 끝나지 않습니다.

ClickUp 디자인 프로젝트 관리 소프트웨어는 전체 연구 워크플로우를 향상시켜 여정과 인사이트를 지도에 표시하고, 모든 세부 사항을 캡처하며, 팀 전반의 진행 상황을 실시간으로 추적할 수 있도록 지원합니다.

1. ClickUp 디자인 포트폴리오 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 디자인 포트폴리오 템플릿으로 연구 중심의 포트폴리오를 구축하세요

디자인을 정리하는 것이 혼란스럽다면, ClickUp 디자인 포트폴리오 템플릿이 창의적인 여정을 지도에 표시할 수 있는 구조화된 스페이스를 제공합니다.

이 템플릿을 사용하여 디자인 포트폴리오를 만드는 방법은 다음과 같습니다.

클라이언트 검토, 내부 검토, 승인 대기, 완료 와 같은 와 같은 ClickUp 맞춤형 상태를 사용하여 프로젝트 진행 상황을 추적하세요

최종 결과물, 디자인 카테고리, 및 디자인 단계 와 같은 와 같은 ClickUp 사용자 지정 필드를 추가하여 주요 결정을 캡처하세요

시작하기, 프로젝트, 및 디자인 단계별 등 여러 맞춤형 보기를 탐색하여 내러티브를 시각적으로 구성하세요

📌 이상적인 대상: 연구를 바탕으로 포트폴리오를 만드는 UX 디자인 학생.

2. ClickUp 디자인 브리프 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 디자인 브리프 화이트보드 템플릿으로 프로젝트 목표를 개요로 정리하세요

모든 사람이 서로 다른 버전의 브리핑을 가지고 있는 경우, ClickUp 디자인 브리핑 화이트보드 템플릿이 혼란을 정리해줍니다. 초기 단계의 조정을 위해 제작된 이 템플릿은 프로젝트 목표를 요약하고, 클라이언트의 기대치를 지도에 표시하며, 창의적인 방향을 비즈니스 요구 사항에 맞추기 위한 공유 시각적 공간을 제공합니다.

사용 방법:

브랜드 하이라이트, 목표, 목표 시장, 마케팅 방향 과 같은 미리 만들어진 섹션을 사용하여 정보를 통합하세요

캔버스에 스티커 메모, 참고 자료 및 노트를 추가하여 창의적인 사고를 위한 공간을 확보하세요

화이트보드에서 스티커 노트를 ClickUp 작업으로 직접 변환하여 컨텍스트를 유지하세요

📌 이상적인 대상: 초기 단계의 프로젝트에서 협업하고 시각적인 작업 공간이 필요한 야심 찬 UX 연구원.

🔍 알고 계셨나요? Don Norman은 '사용자 경험의 아버지'로 알려져 있습니다. 그는 '사용자 경험'(UX)이라는 용어를 만들며, 그 의미를 '사용자 경험은 최종 사용자가 회사, 서비스 및 제품과 상호 작용하는 모든 측면을 포함한다'라고 정의했습니다

3. ClickUp 사용자 연구 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사용자 연구 플랜 템플릿으로 UX 디자인 프로세스를 간소화하세요

ClickUp 사용자 연구 플랜 템플릿은 제품 팀이 효과적인 사용자 연구를 계획, 구성 및 실행할 수 있도록 설계된 바로 사용 가능한 문서입니다. 이 템플릿은 연구 목표 정의, 방법론 개요 작성, 주요 참가자 기준 식별을 안내합니다.

다음은 그 도움이 되는 점입니다:

목표, 사용자 세그먼트, 방법론 및 타임라인을 정의하는 데 도움이 되는 미리 형식이 지정된 문서를 사용하여 시작하세요

맞춤형 상태로 계획 , 진행 중 , 완료됨 과 같은 단계를 관리하세요

연구 유형 및 목표 사용자 그룹에 태그를 적용하여 더 체계적으로 정리하세요

📌 이상적인 대상: 명확성을 보여주기 위해 체계적인 연구 플랜을 준비하는 팀.

4. ClickUp 휴리스틱 리뷰 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 휴리스틱 리뷰 템플릿으로 집중적인 리뷰 시스템을 구축하세요

ClickUp 휴리스틱 리뷰 템플릿을 사용하면 모든 결과를 한 곳에서 정리할 수 있는 반복 가능한 워크플로우를 만들 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여 더 깔끔하고 빠르게 리뷰를 진행할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.

전용 휴리스틱 리뷰 보기 를 통해 각 UI 요소를 사용성 원칙에 따라 동시에 평가하세요

문제를 작업으로 캡처하고 심각도나 카테고리 같은 필드로 태그를 지정하여 마케팅 포트폴리오에서 우선 순위를 쉽게 정할 수 있습니다

내장된 시작 가이드를 따라 팀을 구성하고 검토 기준을 조정하세요

📌 이상적인 대상: 평가 및 연구 기술을 선보이기 위해 단독 또는 팀 기반의 감사를 수행하는 중급 UX 전문가.

5. ClickUp 사례 연구 디자인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사례 연구 디자인 템플릿으로 유익한 사례 연구를 작성하세요

ClickUp 사례 연구 디자인 템플릿을 사용하면 필요한 방식으로 귀하의 영향을 보여주는 데이터 기반의 설명을 작성할 수 있습니다.

이 템플릿이 어떻게 집중할 수 있도록 도와주는지 확인하세요:

새로운 평가, 검토 중, 및 수정 필요 상태로 사례 연구 진행 상황을 처음부터 끝까지 추적하세요

클라이언트 이름, 결과, 프로젝트 유형 또는 산업별로 각 사례 연구를 태그하는 필드를 사용하여 데이터의 영향을 강조하세요

사례 연구 설문지, 클라이언트 보드, 사례 연구 상태와 같은 보기를 이동하여 의견을 수집하고, 검토자를 지정하고, 전체 워크플로우를 모니터링하세요

📌 이상적인 대상: 사용자 데이터에 기반한 디자인 결정을 제시하기 위해 상세하고 측정 가능한 사례 연구를 작성하는 UX 구직자.

💡 프로 팁: 흰색(또는 음의) 스페이스는 사용자의 시선을 유도하고 콘텐츠를 더 쉽게 이해할 수 있게 해 주어 깔끔하고 정돈된 느낌을 줍니다. 적절한 균형을 유지하여 스페이스를 활용하세요.

6. ClickUp UX 로드맵 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp UX 로드맵 템플릿으로 UX 전략을 명확하게 정리하세요

ClickUp UX 로드맵 템플릿은 UX 이니셔티브를 맥락화할 수 있는 공유 시각적 타임라인을 제공합니다. ClickUp 화이트보드에 내장된 이 템플릿을 사용하면 작업을 정밀하게 세분화할 수 있습니다.

지금, 다음, 그리고 미래 스윔레인으로 이니셔티브를 구성하여 팀이 진행 중인 작업에 집중할 수 있도록 하세요

정의된 블록을 사용하여 모든 노력에 대한 테마, 목표, 대상 및 내용, 요약, 의존성 을 캡처하세요

UX 디자인 도구 , 스티커 노트 및 설명이 포함된 마커를 사용하여 연구 단계, 디자인 우선순위 및 구현 단계를 강조하세요

📌 이상적인 대상: 장기적인 전략 및 디자인 결정을 전달할 계획이 있는 UX 연구원.

💡 프로 팁: 훌륭한 UX 포트폴리오는 잘 문서화된 프로젝트에서 시작됩니다. 이 비디오에서는 ClickUp에서 크리에이티브 및 디자인 작업을 관리하는 방법을 안내하므로, 결과뿐만 아니라 전체 프로세스를 소개할 수 있습니다.

7. ClickUp 사용성 테스트 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사용성 테스트 템플릿으로 반복 가능한 테스트 시스템을 구축하세요

사용성 테스트는 실제 사용자가 제품과 상호 작용하는 방식을 평가하여 마찰 지점을 발견하고 전반적인 경험을 개선합니다. ClickUp의 사용성 테스트 화이트보드 템플릿을 사용하면 이러한 인사이트를 명확하게 파악하고 효율적으로 실행할 수 있습니다.

사용성 테스트 템플릿이 도움이 되는 방법은 다음과 같습니다.

내장된 화이트보드 레이아웃을 사용하여 테스트를 시작하기 전에 목표, 작업 흐름 및 참가자 세부 정보를 지도에 표시하세요

사용자 정의 필드를 추가하여 사용자의 문제점, 작업 성공률 및 상황에 따른 정성적 피드백을 추적하세요

항목을 예정, 테스트 중, 또는 분석됨과 같은 맞춤형 상태로 이동하여 모든 사람이 동일한 정보를 볼 수 있도록 하세요

📌 이상적: 완전한 사용성 테스트 주기를 포함하고자 하는 포트폴리오 제작자.

📮 ClickUp Insight: 직원의 절반 이상이 업무에 필요한 정보를 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다. 27%만이 쉽다고 응답한 반면, 나머지는 어느 정도 어려움을 겪고 있으며, 23%는 매우 어렵다고 응답했습니다. 지식이 이메일, 채팅 및 도구 등에 흩어져 있으면 시간 낭비가 심해집니다. ClickUp을 사용하면 단일 작업 공간에서 이메일을 추적 가능한 작업으로 변환하고, 채팅을 작업에 연결하고, AI로부터 답변을 받는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 💫 실제 결과: Teams는 ClickUp을 사용하여 오래된 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 매주 5시간 이상의 시간을 절약할 수 있습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 달합니다. 매 분기마다 1주일 분의 생산성을 추가로 확보할 수 있다면 팀이 어떤 성과를 달성할 수 있을지 상상해보세요!

8. ClickUp 사용성 테스트 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사용성 테스트 플랜 템플릿으로 테스트 세션을 구성하세요

ClickUp 사용성 테스트 플랜 템플릿은 모집부터 보고에 이르기까지 모든 사용성 테스트 단계를 팀이 진행할 수 있도록 안내하는 사전 구축된 구조입니다. 일관된 실행을 보장하기 위해 정의된 필드, 하위 작업 및 진행 추적 기능이 포함된 워크플로우를 제공합니다.

다음과 같은 기능을 이용할 수 있습니다:

프로젝트 이름, 프로젝트 설명, 테스트 책임자, 및 테스트 방법 사용자 정의 필드를 사용하여 팀이 범위와 물류를 파악할 수 있도록 하세요

'할 일 목록'을 사용하여 테스트 계획, 참가자 모집, 자료 준비, 환경 설정, 테스트 진행, 데이터 분석 , 테스트 보고 등 7개의 명확한 하위 작업으로 일을 세분화하세요

실시간 테스트 진행 막대를 통해 진행 상황을 실시간으로 시각화하세요

📌 이상적인 대상: 여러 사용성 테스트 세션을 관리하고 일관된 형식이 필요한 연구원.

💡 프로 팁: 애니메이션, 유쾌한 문구, 게임화 등 재미있는 요소를 통합하여 사용자 참여와 충성도를 높이고 불만을 완화하세요. 예를 들어, TikTok 및 Fitbit과 같은 앱은 이러한 재미있는 기능을 사용하여 사용자의 재방문률을 높입니다.

9. ClickUp 디자인 포트폴리오 작업 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 디자인 포트폴리오 작업 템플릿으로 포트폴리오 실행을 엄격하게 관리하세요

ClickUp 디자인 포트폴리오 작업 템플릿은 큰 그림을 보는 것 이상의 것이 필요한 디자이너를 위해 만들어졌습니다. 작업에 중점을 둔 이 UX 디자인 포트폴리오 템플릿 버전은 실행을 상세하게 드릴다운하여 모든 디자인 단계, 자산 및 마감일을 정확하게 추적합니다.

다음은 일상 업무에 적용하는 방법입니다:

디자인 단계, 디자인 카테고리, 및 최종 결과물 과 같은 필드를 사용하여 디자인 작업을 세분화하세요

마감일, 작업 우선순위 및 담당자를 통해 진행 상황을 파악하고 작업별 완료 여부를 모니터링하여 진행 상황을 파악하세요

첨부된 ClickUp 문서에서 중첩된 페이지를 탐색하여 프로젝트 목표, 개요, UX 전략 및 성공 메트릭을 확인하세요

📌 이상적인 대상: 개별 프로젝트 작업, 디자인 자산 및 반복 작업을 문서화하는 주니어 디자이너.

10. ClickUp UI 디자이너 요약 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp UI 디자이너 요약 템플릿으로 디자인 값을 캡처하세요

이해 관계자가 UI 작업에 대한 간략한 개요를 요청할 때 ClickUp UI 디자이너 요약 템플릿이 유용합니다. 이 템플릿을 사용하여 UI 결정이 사용자 요구 사항 및 비즈니스 목표와 어떻게 부합하는지 명확하게 설명할 수 있습니다.

최적으로 관리하려면 다음을 시도해 보세요:

프로젝트 이름, 클라이언트 이름, 및 디자인 유형 과 같은 필드를 추가하여 작업 내용과 작업 대상을 문서화하세요

대기 중인 피드백, 진행 중, 또는 완료됨 과 같은 섹션을 사용하여 프로젝트를 구성하면 공동 작업자와 검토자가 완료된 작업과 다음 작업이 무엇인지 알 수 있습니다

목록, 보드, 또는 달력 보기 사이에서 전환하여 결과물을 관리하거나 이해 관계자 회의를 준비하세요

📌 이상적인 대상: UI에 중점을 둔 지원자로, 시각적 작업의 개요를 깔끔하게 정리하고자 하는 사람.

🔍 알고 계셨나요? 고객 경험과 사용자 경험의 주요 차이점은 고객 경험은 브랜드와의 전체적인 관계를 포함하는 반면, 사용자 경험은 제품과의 상호 작용에 초점을 맞추고 있다는 점입니다.

11. ClickUp 결과물 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 결과물 템플릿을 사용하여 작업을 관리 가능한 단위로 나눕니다

ClickUp Deliverables Template은 마감일을 놓치지 않고 여러 결과물의 가시성을 유지합니다.

다음은 이 템플릿이 어떻게 도움을 주는지입니다:

할 일, 진행 중, 승인 대기, 및 완료 와 같은 상태로 실시간 진행 상황을 추적하여 모든 결과물의 단계가 명확하게 표시됩니다

승인자, RAG 상태, 프로젝트 단계, 완료 상태와 같은 필드를 사용하여 전달 세부 정보를 캡처하여 모호함을 제거하고 장애 요소를 조기에 표시하세요

팀 상태, 일정, 및 상태 보드와 같은 사전 구축된 보기를 통해 전체적인 상황을 관리하여 타임라인, 작업량 및 의존성을 모니터링할 수 있습니다

📌 이상적인 대상: 여러 프로젝트를 관리하고 결과물을 추적하고자 하는 UX 연구원.

12. ClickUp AI 강화 프로젝트 포트폴리오 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp AI 강화 프로젝트 포트폴리오 템플릿을 사용하여 스마트한 제안으로 한 발 앞서 나가세요

프로젝트 포트폴리오가 업데이트 누락과 숨겨진 위험이 가득한 블랙 박스처럼 느껴진다면, ClickUp AI 강화 프로젝트 포트폴리오 템플릿을 통해 전체 운영을 보다 스마트하게 관리하고 확장할 수 있습니다.

ClickUp Brain이 지원하는 이 템플릿은 대시보드를 전환할 필요 없이 인사이트, 위험 요소 및 리소스 제안을 실시간으로 표시합니다.

사용 방법은 다음과 같습니다.

포트폴리오 대시보드를 통해 모든 워크스트림의 프로젝트 상태, 소유자, 마감일 및 장애 요소를 즉시 확인할 수 있습니다

진행 상황 인사이트(AI) 를 사용하여 기한이 지난 작업, 중단된 이니셔티브 및 전반적인 상태를 파악하세요

자동화된 위험 추적기 를 사용하여 위험에 처한 프로젝트를 표시하고 수정 조치를 추천하세요

리소스 할당 보드를 활용하여 팀의 용량을 파악하고, 할당량이 부족하거나 과다한 팀원을 파악하고, AI 제안을 사용하여 작업을 재할당하세요

📌 이상적인 대상: AI로 생성된 요약으로 여러 프로젝트에 대한 인사이트를 발표하는 숙련된 UX 전문가.

13. ClickUp 미디어 키트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 미디어 키트 템플릿으로 전문성을 갖춘 브랜드를 소개하세요

ClickUp 미디어 키트 템플릿은 브랜드 자산, 회사 정보 및 언론 자료를 하나의 세련되고 접근하기 쉬운 형식으로 구성하고 공유할 수 있는 중앙 집중식 작업 공간입니다. 클라이언트 확보 시스템에 완벽한 추가 기능으로, 브랜드의 스토리를 전달하는 세련된 키트를 만들고 여러 클라이언트에 복제할 수 있습니다.

다음과 같이 구조화할 수 있습니다:

'나에 대해' 및 '키 메트릭' 섹션에서 귀하의 업무와 그 중요성을 설명하세요

로고, 제품 사진 또는 프로필 사진을 문서에 직접 업로드하세요

서비스 테이블 섹션에 서비스와 요금을 명확하게 목록으로 표시하여 불필요한 연락을 방지하세요

연락처 정보 섹션을 사용하여 미디어가 적절한 사람에게 빠르게 전달되도록 보장하세요

📌 이상적인 대상: 서비스, 메트릭 및 작업 샘플을 포함하는 자체 브랜드 미디어 키트를 구축하는 프리랜서 UX 디자이너.

14. 연구를 위한 ClickUp 프로젝트 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 연구를 위한 ClickUp 프로젝트 플랜 템플릿으로 협업 연구를 진행하세요

연구용 ClickUp 프로젝트 플랜 템플릿은 목표 정의부터 결과 전달에 이르기까지 모든 연구 단계를 구성할 수 있는 프레임워크를 제공합니다.

다음은 복잡성을 관리하는 데 어떻게 도움이 되는지입니다:

목표, 범위, 타임라인, 및 팀 역할 에 대한 기본 필드를 사용하여 프로젝트의 기반을 설정하세요

작업 흐름을 계획, 데이터 수집, 분석, 및 완료 와 같은 맞춤형 상태로 명확하고 추적 가능한 작업으로 나눌 수 있습니다

프로젝트 단계별로 그룹화된 목록 보기를 사용하여 문헌 검토, 데이터 수집, 분석과 같은 단계를 정의하세요

📌 적합한 대상: 전체 프로세스를 주도하는 UX 연구자들로, 단계별 계획을 체계적으로 수립할 필요가 있는 경우.

15. ClickUp 리서치 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 리서치 화이트보드 템플릿으로 중앙 집중식 정보 소스를 만드세요

모든 UX 연구 프로젝트가 작업 목록으로 시작되는 것은 아닙니다. 때로는 큰 소리로 생각하고, 아이디어를 지도에 표시하고, 시각적으로 협업해야 할 필요가 있습니다. 이 때 ClickUp 연구 화이트보드 템플릿이 유용합니다. 이 템플릿은 자유로운 브레인스토밍, 협업 및 아이디어 매핑을 위해 제작되었습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

디지털 스티커 노트를 사용하여 원시 연구 결과를 수집하고, 카테고리 또는 테마별로 그룹화하세요

패턴과 문제점을 명확하게 드러내는 시각적 캔버스로 트렌드를 더 빠르게 파악하세요

팀원과 실시간으로 협업하세요. 공유된 연구에 직접 추가, 편집, 댓글을 달 수 있습니다

노트를 추적 가능한 작업으로 변환하여 브레인스토밍에서 실행으로 전환하세요

📌 이상적인 대상: 구조화된 인사이트로 전환하기 전에 결과를 시각적으로 매핑하는 것을 선호하는 초기 단계의 연구원.

16. ClickUp 연구 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 연구 보고서 템플릿으로 연구 데이터를 정리하세요

연구는 완료되었습니다. 이제 어려운 부분이 남아 있습니다. 연구 결과를 명확하고 공유 가능한 보고서로 작성하는 것입니다. ClickUp 연구 보고서 템플릿은 사용자 경험 문서를 작성하고 연구 결과를 전문적이고 공유 가능한 형식으로 발표하기 위해 설계되었습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

요약, 방법론, 결과, 토론, 및 부록 에 대해 미리 형식이 지정된 섹션을 사용하세요

보고서 작성자 및 기여자 와 같은 필드를 사용하여 기여 및 편집 내용을 추적하세요

초안, 검토 중, 또는 승인됨 과 같은 상태를 적용하여 진행 상태를 관리하세요

📌 대상: 원시 데이터를 UX 연구 사례 연구로 전환하는 전문가.

이 UX 연구 포트폴리오 템플릿이 마음에 들지 않으십니까? 실제 사용자의 의견을 들어보세요.

저는 여러 UX 프로젝트를 한 번에 관리하기 위해 ClickUp을 간헐적으로 사용하고 있습니다. ClickUp을 좋아하는 주된 이유는 모든 일을 프로젝트와 팀으로 분리할 수 있고, 원하는 수준으로 모든 것을 개요 또는 세부 사항으로 볼 수 있기 때문입니다.

저는 여러 UX 프로젝트를 한 번에 관리하기 위해 ClickUp을 간헐적으로 사용하고 있습니다. ClickUp을 좋아하는 주된 이유는 모든 일을 프로젝트와 팀으로 분리할 수 있고, 원하는 수준으로 개요 또는 세부 사항을 볼 수 있기 때문입니다.

필요한 클릭(Up) 비율을 달성하세요

귀하의 연구는 심도 있고, 포트폴리오도 그 점을 반영해야 합니다.

채용 관리자를 위해 설명을 다듬고 있거나 창의적인 혼란을 정리하고 싶든, ClickUp의 UX 연구 포트폴리오 템플릿 옵션이 좋은 출발점이 될 것입니다.

이 템플릿에는 인사이트를 자동으로 요약하는 ClickUp Brain, 컨텍스트에 따라 여정을 지도에 표시하는 화이트보드, 연구 플랜부터 사용성 테스트 결과까지 모든 것을 정리할 수 있는 유연한 보기 기능이 포함되어 있습니다.

UX 리서치 포트폴리오를 한 단계 업그레이드할 준비가 되셨나요? ClickUp은 업무에 필요한 모든 것을 제공하는 앱으로, 리서치를 관리, 문서화, 발표하는 데 필요한 모든 도구를 한 곳에서 제공합니다.