고객 피드백 및 설문조사를 위한 최고의 Survicate 대체 솔루션 11선

불만족스러운 경험을 한 고객의 절반 이상이 침묵합니다. 이 침묵은 한 명의 불만 사용자와 이상의 비용을 초래합니다. 패턴을 숨기고 성장을 저해하며, 추측에 의존한 의사결정을 강요합니다.

문제 발생 전에 맞춤형 피드백을 수집하는 것이 항상 해결책이었습니다.

Survicate와 같은 tools은 설문조사 논리 및 다중 채널 배포와 같은 기능으로 이러한 격차를 메우는 데 도움이 됩니다. 그러나 유일한 선택지는 아니며, 귀사의 팀에 가장 적합하지 않을 수도 있습니다.

더 나은 가격, 심층적인 인사이트, 직관적인 사용자 경험을 원하시든, 시중에는 강력한 대안이 다수 존재합니다. 피드백 수집, 고객 만족도 향상, 확신 있는 제품 의사결정을 돕는 최고의 Survicate 대안을 소개합니다.

🎯 이 가이드에서 확인하실 수 있는 내용: 설문조사를 넘어선 tools—감정 AI + 실시간 인사이트를 생각해보세요

모든 크기와 예산의 팀을 위한 옵션

피드백을 의사 결정으로 전환하는 목표 워크플로우

왜 Survicate 대안을 찾아야 할까요?

Survicate 사용자의 설명에 따르면:

더 진보된 기능과 고급 분석 기능을 갖추고 있다면, 복잡한 설문조사에도 활용할 수 있을 것입니다.*

Survicate는 기본적인 온라인 설문조사에는 탁월하지만, 전반적인 평판 관리를 원하는 비즈니스에게는 부족합니다. 이 tool 사용 시 발생할 수 있는 몇 가지 문제점은 다음과 같습니다:

한도 설문 옵션: 질문 유형과 형식에 대한 제약으로 인해 다양하거나 복잡한 설문조사 실행의 유연성이 떨어질 수 있습니다.

고객 목표 타겟팅 과제: 한도 있는 필터링 기능으로 특정 고객 세그먼트에 대한 맞춤형 피드백 수집이 어려움

성능 문제: 가끔 발생하는 지연이나 랙 현상으로 인해 여러 설문조사를 효율적으로 편집하고 관리하는 데 방해가 될 수 있습니다.

한도 맞춤형: 디자인 및 브랜딩 옵션이 부족하여 설문조사를 브랜드 정체성에 맞추기 어렵습니다.

기본 분석 기능: 다중 채널에 걸친 감정 분석과 같은 고급 보고 tools 및 기능이 부족합니다.

한도 확장성 : 중소 규모 팀에 더 적합하며, 대규모 조직에는 부족할 수 있습니다.

가격 관련 우려사항: 유사 가격대의 경쟁사 대비 기능이 적어 일부 사용자에게는 비용 대비 효율성이 떨어질 수 있습니다.

Survicate 대안 서비스 한눈에 보기

tool 이름 가장 적합한 주요 기능 가격 ClickUp 모든 팀의 크기(개인, 중소기업, 중견기업, 기업) 자동화, 조건부 논리, AI 기반 인사이트, 팀 협업 tools가 적용된 피드백 양식 Free Forever 플랜; 기업용 맞춤형 설정 가능 Typeform 크리에이티브 팀 인터랙티브 UX 및 맞춤형 질문 경로 유료 플랜은 월 29달러부터 시작됩니다; 기업 맞춤형 서비스 제공 Qualtrics 기업 웹사이트에 설문조사 삽입을 위한 맞춤형 로직, Google 애널리틱스 통합, AI 및 ML 기반 Stats iQ 및 Text iQ 분석 기능 맞춤형 가격 책정 Google Forms 개인 및 소규모 비즈니스 유연한 양식 생성기, 개인화 기능, 내장형 데이터 시각화 tools Free Plan; 기업 맞춤형 설정 가능 SurveyMonkey 중소기업 질문 은행, 설문조사 논리, 다국어 지원, 내장 분석 tools Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 $11부터 시작합니다 Jotform 중소기업 및 중견 비즈니스 기업 결제 연동, 자동화 기능, HIPAA 준수 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 $39부터 시작합니다 Zoho 설문조사 중견 기업 다국어 지원, 이메일 배포, 실시간 보고, CRM 통합 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 $6부터 시작 GetFeedback 중견 기업 및 기업 드래그 앤 드롭 빌더, NPS 추적, Salesforce 통합, 모바일 최적화 설문조사 맞춤형 가격 책정 Forms. 앱 개인 및 소규모 비즈니스 노코드 양식 빌더, 제품 목록 관리, 결제 지원 Free Plan 제공; 유료 플랜은 월 $25부터 시작 ProProfs 설문조사 메이커 중소기업 및 크리에이티브 팀 사용자 정의 가능한 템플릿, 점수 및 브랜치 논리, 실시간 분석, 통합 기능 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 $39부터 시작합니다 Formstack 중견 기업 및 기업 전자 서명, 워크플로우 자동화, 데이터 암호화 기능 유료 플랜은 월 $99부터 시작합니다

사용할 수 있는 최고의 Survicate 대안

적합한 고객 서비스 tool에 투자하는 것이 고객 지원 팀의 성공을 보장하는 가장 쉬운 방법입니다. 인사이트를 통해 사용자 경험을 향상시킬 수 있는 최고의 설문조사 및 온라인 양식 빌더를 살펴보겠습니다.

ClickUp (사용자 정의 가능한 양식 생성, 데이터 수집 및 피드백 관리에 최적)

ClickUp Forms로 고객 응답을 결과로 전환하세요

ClickUp(ClickUp)은 최초의 통합 AI 작업 공간으로, 비즈니스, 마케터, 제품 팀을 위한 공유 기준점이 됩니다. 협업, 워크플로우, 핵심 데이터의 체계적인 관리를 보장하는 완전한 생산성 플랫폼입니다.

ClickUp의 맞춤형 양식 기능은 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 다양한 필드 유형(텍스트, 드롭다운 메뉴, 평가 등)을 지원하며, 사용자가 쉽게 브랜드화된 피드백 설문조사를 구축할 수 있도록 합니다.

구매 후 피드백 수집, NPS 설문조사 운영, 제품 기능 제안 수집 등 어떤 유형이든 목표 고객에 맞춰 모든 질문을 조정할 수 있습니다.

경직된 설문 tool과 달리, 이 양식들은 워크플로우에 자연스럽게 녹아들어 제출 내용을 즉시 실행 가능한 작업으로 연결합니다. 플랫폼 간 데이터 복사-붙여넣기나 파일 가져오기 번거로움은 이제 그만. ClickUp 작업 관리와의 직접 연동으로 피드백 관리를 간소화하여, 각 고객 의견을 추적 가능한 작업으로 전환합니다.

클라이언트 포털에 ClickUp Forms를 통합하여 고객 문제와 피드백을 추적하고 실행 가능한 작업으로 전환하세요

고객 피드백, 제품 제안 또는 만족도 점수 수집을 위한 양식을 공유하려면 링크를 통해 간단히 공유하거나 웹 페이지에 삽입할 수 있습니다.

ClickUp 양식 보기는 동시에 여러분의 지휘 센터 역할도 합니다.

뷰 바, 사이드바 또는 Forms Hub에 바로 위치하여 작업 중인 프로젝트에서 직접 양식을 구축하고 관리할 수 있습니다. 설문조사를 업데이트하거나 새로 시작하기 위해 워크플로우를 떠날 필요가 없습니다. 원활하고 유연하게 피드백 양식을 일상 업무의 중심에 바로 가져다줍니다.

ClickUp 자동화를 통해 양식으로 피드백을 제출하는 고객에게 응답하세요

응답이 쏟아지기 시작하면 단순한 데이터 저장 이상의 기능을 갖춘 시스템이 필요해집니다. 바로 ClickUp 자동화 + AI 에이전트, 당신의 지칠 줄 모르는 운영 리더입니다.

설문조사 소유자에게 설문조사 작업을 즉시 할당하고 싶으신가요? 점수가 특정 기준 이하로 떨어지면 고객 성공 팀에 알리고 싶으신가요? 감정 분석에 기반해 다음 단계 자동화를 설정하고 싶으신가요? 간단합니다. ClickUp의 에이전트 자동화 기능으로 팀이 수동 일에 매몰되지 않고 신속하게 대응할 수 있도록 지원합니다.

이 자동화는 시간을 절약할 뿐만 아니라 피드백이 적절한 팀 회원에게 전달되고 프롬프트에 처리되도록 보장하여 전반적인 워크플로우 효율성을 높입니다.

전반적인 상황을 파악하려면 전략가인 ClickUp 대시보드를 활용하세요. 다양한 양식, 작업, 타임라인에서 인사이트를 추출하여 고객 감정, 팀 응답 시간 또는 후속 상태 시각화할 수 있습니다.

설문조사 결과, 트렌드 또는 SLA 준수를 위한 카드를 추가하면 전체 피드백 생태계의 실시간 스냅샷을 확보할 수 있습니다.

이제 작업에 AI를 더해보세요. ClickUp Brain은 팀이 방대한 웹사이트 피드백 설문조사와 온라인 설문조사에서 실행 가능한 인사이트를 신속하게 추출하여 더 나은 제품 및 서비스 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 모든 작업이 여러분의 작업 공간 내에서 이루어집니다.

ClickUp Brain으로 고객 제출 내용을 실시간 분석하고 AI 인사이트를 얻으세요

ClickUp Brain MAX로 더 깊은 통찰력의 잠금 해제를 진행하세요 . Brain MAX를 통해 향상된 AI 모델, 음성 인식 텍스트 변환, 심층 분석, 강력한 자동화를 활용할 수 있습니다. 이를 통해 대규모 복잡한 피드백을 분석하고, 상세한 보고를 생성하며, 정교한 워크플로우를 자동화할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

조건부 논리를 활용하여 제품 내 설문조사 결과를 기반으로 양식 질문을 조정하고, 경험을 더욱 관련성 있게 만드세요.

필요한 정확한 정보를 수집하기 위해 ClickUp 양식에서 사용자 지정 필드를 생성하세요

정보 블록과 질문 설명을 활용하여 질문에 맞춰 시각적 요소를 추가하세요

실시간으로 양식 제출 내용을 분석하고, 고객 여정을 요약하며, 공통된 주제를 파악하고, AI 인사이트로 핵심 문제를 강조하세요.

소프트웨어 팀을 위한 맞춤형 양식으로 버그 보고, 기능 요청, 스프린트 회고, 내부 프로세스 피드백을 관리하세요.

ClickUp 모바일 앱으로 양식 제출하기

ClickUp의 한도

초보자에게는 학습 곡선이 가파를 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

TrustRadius 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

저희 팀은 일부 워크플로우를 표준화하기 위해 양식과 템플릿을 활용했습니다. 또한 내장된 자동화 기능을 통해 일부 워크플로우를 간소화했으며, 특히 사용자 지정 필드가 작업 담당자 배정을 결정하는 데 도움이 되는 정보를 수집하는 경우에 효과적이었습니다. 마지막으로 이메일 연동 및 API 기능을 활용하여 특정 플랫폼에서 경고가 발생하거나 잠재적 성능 문제가 표시될 때 자동으로 작업을 생성하도록 했습니다.

💡 전문가 팁: ChatGPT로 글을 작성하고 싶으신가요? 아니면 Claude로 코드 일을 해야 하나요? ClickUp 작업 공간 내에서 다양한 LLM 모델을 자유롭게 전환할 수 있습니다!

2. Typeform (대화형 데이터 수집에 최적)

via Typeform

Survicate가 지나치게 실용적으로 느껴진다면, Typeform이 더 세련되고 사용자 친화적인 대안을 제공합니다. 한 번에 한 질문씩 표시되는 레이아웃은 모든 기기에서 자연스러운 대화 흐름을 만들어 참여도와 응답 품질을 높여줍니다.

이 tool의 AI 기반 분석은 감정, 행동, 의도를 심층 분석하여 사용자의 의견과 그 배경을 이해하도록 돕습니다. 또한 통찰력을 희생하지 않으면서 설문을 간소화하려는 팀을 위한 견고한 Jotform 대안이기도 합니다.

Typeform 최고의 기능

Google 애널리틱스에서 양식 제출 및 상호작용을 이벤트로 전송하세요

로고와 브랜드 자산을 추가하여 회사 아이덴티티를 디자인하세요

평균 응답 및 가장 인기 있는 응답에 대한 상세한 설문조사 보고서 분석을 받아보세요

Typeform의 한도

자동화된 이메일 설정은 불편합니다

제공된 설문조사 템플릿을 넘어서는 심층적인 맞춤형은 한도입니다

Typeform 가격 정책

Core Basic : 사용자당 월 $29

코어 플러스 : 3명 기준 월 $59

코어 비즈니스 : 5명 기준 월 $99

Core Enterprise: 맞춤형 가격

Typeform 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (750개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (850개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Typeform에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

저는 신규 클라이언트 선별에 타입폼을 사용합니다. 타입폼에 기재된 질문을 직접 물어볼 필요가 크게 줄어들어 매우 도움이 되었습니다. 클라이언트를 분류하고 데이터를 검토하여 마케팅에 활용할 수 있습니다.

3. Qualtrics (실시간으로 고객 불만 사항을 파악하고 해결하는 데 최적)

via Qualtrics

모든 맞춤형이 문제가 있을 때 직접 말해주지는 않지만, 그들의 행동이 말해줄 것입니다.

분노의 클릭, 불규칙한 스크롤, 양식 작성 도중 이탈 등은 모두 좌절감을 나타낼 수 있습니다. Qualtrics AI는 이러한 행동을 감지하여 사용자가 어려움을 겪는 시점을 파악합니다. 실시간으로 문제점을 확인하고 해결책을 플랜할 수 있습니다.

Qualtrics는 사용자 여정 전반에 걸쳐 연결을 찾아 예측 가능한 인사이트를 생성합니다. 첫 웹사이트 방문부터 최신 지원 문의까지 고객 감정을 추적할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 포괄적인 그림을 시각화하여 고객 유지율, 충성도 및 제품 개선을 주도할 수 있습니다.

Qualtrics 최고의 기능

사용자 행동에 따라 질문을 트리거하는 맞춤형 표시 로직을 활용해 설문조사를 웹사이트에 삽입하세요

Google 애널리틱스와 연동하여 설문조사 참여도, 이탈률 및 사용자 행동을 실시간으로 추적하세요

복잡한 통계 분석을 위한 StatsiQ와 개방형 피드백 해석을 위한 Text iQ로 /AI 및 머신러닝 기능을 구현하세요.

Qualtrics의 한도

고객 서비스 담당자와의 소통은 어려울 수 있습니다

한도 보고 맞춤형

Qualtrics 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Qualtrics 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (70개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Qualtrics에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

Qualtrics 플랫폼은 다양한 SAP 및 비-SAP 시스템과의 광범위한 통합 기능과 설문조사 배포를 위한 다양한 커뮤니케이션 채널을 제공합니다.

👀 알고 계셨나요? 소비자의 81%가 현대적인 고객 서비스에 AI가 필수적이라고 생각합니다.

4. Google Forms (Google 생태계 내에서 양식 제작에 최적)

Google 양식을 통해

이미 Google 생태계에 깊이 통합되어 있나요?

무료로 간편하게 데이터를 수집하려면 Google Forms가 최적의 선택입니다. Google Drive와의 원활한 연동으로 양식을 손쉽게 접근, 편집 및 공유할 수 있습니다.

스마트 데이터 검증 규칙은 사용자가 유효하지 않거나 불완전한 데이터를 제출하는 것을 방지하여, 나중에 응답을 검토하고 정리하는 시간을 절약해 줍니다. 내장된 규칙을 통해 원하는 데이터 유형에 따라 특정 입력을 검증하는 자동 확인을 설정할 수 있습니다.

Google Forms의 최고의 기능

맞춤형 기기에서 Google 양식을 생성, 편집 및 응답할 수 있는 기능을 제공하세요

다양한 질문 유형 선택, 드래그 앤 드롭 요소 활용, 선별된 테마 적용이 가능합니다.

간단한 원형 차트, 막대 차트, 선 그래프를 생성하여 설문조사 응답을 시각화하고 데이터 개요를 파악하여 트렌드와 패턴을 평가하세요.

Google Forms의 한도

설문조사 템플릿 라이브러리가 한도입니다

스마트 제안, 논리 건너뛰기, 브랜치 기능이 부족합니다.

Google Forms 가격 정책

Free

일 양식: 맞춤형 가격 정책

Google Forms 평가 및 리뷰

G2: 사용자 리뷰가 없습니다

Capterra: 4.7/5 (10,800개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Google Forms에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

외부 및 내부 양식 요구 사항 모두에 맞게 양식을 쉽게 생성할 수 있는 기능이 마음에 듭니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 88%가 매일 개인 작업에 AI tools를 사용하며, 55%는 하루에 여러 번 사용합니다. 일 현장에서 AI는 어떨까요? 프로젝트 관리, 지식 관리, 협업의 모든 측면을 지원하는 중앙 집중식 AI를 통해 매주 최대 3시간 이상을 절약할 수 있습니다. 이는 정보를 찾는 데 소요되는 시간을 절감하는 것으로, ClickUp 사용자의 60.2%가 이미 경험하고 있습니다! 실제 사용 사례를 여기서 확인하세요. 👇🏼

5. Survey Monkey (상세한 인사이트 수집에 최적)

via Survey Monkey

SurveyMonkey의 양식은 세 가지 메커니즘을 구현합니다: 건너뛰기 논리, 파이핑, 플립 논리.

스킵 로직은 응답자의 이전 답변에 따라 관련 질문만 표시하여 불필요한 단계를 제거하고 설문조사 흐름을 개선합니다. 파이핑은 응답 내용을 후속 질문으로 자동 전달하여 대화처럼 느껴지는 역동적이고 개인화된 경험을 제공합니다.

마지막으로, Flip Logic은 응답자의 편향을 최소화하기 위해 답변 선택지를 무작위로 배열합니다. 이를 통해 옵션의 주문이 응답자의 순위 지정 또는 객관식 질문 답변에 영향을 미치지 않도록 보장합니다.

Survey Monkey 최고의 기능

응답을 추적하고, 실시간 참여 메트릭을 보기를 하며, 완료율을 모니터링하여 실시간 인사이트를 확보하세요.

역사적 데이터를 비교하고, 시간 경과에 따른 변화를 추적하며, 업계 표준 또는 내부 성과와 결과를 벤치마킹하세요.

복잡한 데이터를 쉽게 해석할 수 있도록 막대 차트, 원형 차트, 히트맵 및 추세 그래프를 생성하세요

400개 이상의 SurveyMonkey 템플릿 중에서 선택하여 고객 피드백, 직원 참여도, 시장 조사 등을 위한 설문조사를 빠르게 생성하세요.

Survey Monkey의 한도

tool의 지연 문제는 설문을 완료하는 것을 어렵게 만들 수 있습니다

업그레이드된 플랜 없이 설문을 완료한 경우 고객에게 완료됨을 알리지 않습니다.

Survey Monkey 가격 정책

기본 : 무료

개인용 스탠다드 월간: 월 11달러

개인형 어드밴티지 연간 : 월 $24

개인 프리미어 연간: 월 59달러

기업: 맞춤형 가격

Survey Monkey 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (22,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (10,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 SurveyMonkey에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

최소한의 노력으로 설문을 생성하고 배포하는 것이 얼마나 쉬운지 높이 평가합니다. 드래그 앤 드롭 인터페이스로 기술적 배경이 전혀 없는 사람도 설문조사 제작이 매우 간편합니다.

6. Jotform (오프라인 데이터 수집에 최적)

via Jotform

Jotform은 Survicate의 강력한 대안으로, 고도로 맞춤형 고객 피드백 설문조사 및 온라인 양식을 손쉽게 생성하는 데 탁월합니다.

수천 개의 완전히 맞춤형 설문조사 템플릿, 사용자 정의 CSS를 포함한 고급 디자인 옵션, 직관적인 드래그 앤 드롭 양식 빌더를 제공하여 브랜드와 특정 요구사항에 맞게 설문조사를 맞춤화할 수 있습니다.

또한 데이터 수집에 인터넷 연결이 필요하지 않아 훌륭한 SurveyMonkey 대안이기도 합니다. 이 tool을 사용하면 고객이 오프라인 상태에서도 양식을 작성하고 서명을 게시하며 응답을 제출할 수 있습니다. 고객이 다시 온라인 상태가 되면 모든 데이터가 자동으로 동기화됩니다.

Jotform 최고의 기능

보고, 분석 또는 저장소를 위해 캡처된 피드백을 다양한 형식(CSV, Excel, PDF)으로 다운로드하세요.

키오스크 모드의 보안 기능으로 양식을 고정하여 조기 이탈을 방지하고 중단 없는 통제된 피드백 수집을 보장하세요.

구독, 멤버십 및 할부 기반 결제를 자동화하여 번거로움 없는 수익 창출을 실현하세요

Jotform의 한도

설문조사 템플릿 디자인에 대한 제어권이 거의 없습니다

브랜치 생성은 어려울 수 있습니다

Jotform 가격 정책

스타터: Free Forever

브론즈: 월 39달러

실버: 월 49달러

골드: 월 129달러

기업: 맞춤형 가격

Jotform 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (3,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,200개 이상의 리뷰)

🧠 재미있는 사실: 맞춤화에 투자하는 브랜드는 맞춤형 고객 충성도가 향상될 가능성이 71% 더 높습니다.

7. Zoho 설문조사 (자유형 설문조사 응답 번역에 최적)

via Zoho 설문조사

스페인 고객이 스페인어로 작성한 상세한 제품 리뷰를 프랑스 공급업체가 즉시 프랑스어로 수신합니다. Zoho Survey의 응답 번역 기능 덕분입니다. 이 기능은 짧은 답변, 상세한 설명, 매트릭스 형식 입력까지 선택한 언어로 자동 번역합니다.

Zoho는 Survicate 대비 더 넓은 범위의 질문 유형과 고급 설문 조사를 제공하여, 보다 복잡하고 목표에 맞는 피드백 수집이 가능합니다.

Zoho 설문조사 주요 기능

다양한 고객층을 위해 75개 이상의 언어로 다국어 설문조사를 구축하세요

Zoho Desk 연동을 통해 설문조사 응답에서 지원 티켓 생성

질문 답변, 인구 통계 또는 맞춤형 변수와 같은 조건을 사용하여 특정 응답을 정확히 찾아내기 위해 고급 필터링을 적용하세요.

포괄적인 사용자 연구 보고 및 분석 기능을 통해 고객 만족도와 피드백 동향에 대한 심층적인 통찰력을 확보하세요.

Zoho 설문조사의 한도

설문조사를 제출한 후 고객이 Zoho Survey의 스팸 광고 페이지로 이동할 수 있습니다.

타사 CRM과의 통합은 어려울 수 있습니다

Zoho 설문조사 가격 정책

Free Forever

기본: 사용자당 월 $6

추가 혜택: 사용자당 월 $10

Pro: 사용자당 월 $29

기업: 사용자당 월 $68

Zoho 설문조사 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (850개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zoho 설문조사(설문조사)에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

결과가 깔끔한 차트, 보고서, 간편한 필터로 표시되는 방식이 정말 마음에 듭니다. 내부 팀 평가와 고객 피드백 양식 모두에 사용해 봤는데, 아주 원활하게 진행됐습니다.

8. GetFeedback (Salesforce 통합 CX 관리에 최적)

via GetFeedback

맞춤형 피드백 tools은 비즈니스 의사결정에 모양을 미칠 수 있으며, GetFeedback은 이러한 비전에 부합합니다.

응답이 수집되면 해당 tool은 이를 Salesforce 레코드에 직접 지도하여 고객 감정을 기존 CRM 데이터와 연결된 상태로 만듭니다. 이를 통해 고객 만족도에 대한 실시간 보기를 제공합니다.

팀은 고객 경험(CX) 동향을 추적하고, 문제점을 파악하며, 피드백이 고객 유지율과 수익에 미치는 직접적인 영향을 측정할 수 있습니다.

GetFeedback 최고의 기능

Salesforce 대시보드 내장 분석 기능으로 인사이트를 시각화하세요

자동화된 워크플로우를 트리거하여 서비스 팀에 알림을 보내 문제가 확대되기 전에 해결하세요

Salesforce 내에서 바로 맞춤형 고객 접촉 또는 사례 생성을 시작하여 고객 문의에 대한 피드백 루프를 완성하세요.

GetFeedback의 한도

보고 및 시각화 기능이 한도입니다

이메일이나 캠페인을 통해 설문조사 링크를 발송하는 경우 추가 비용이 발생합니다.

GetFeedback 가격 정책

맞춤형 가격 책정

GetFeedback 평가 및 리뷰

G2: 사용자 리뷰가 없습니다

Capterra: 4.6/5 (40개 이상의 리뷰)

9. Forms. 앱 (내장형 전자상거래 및 자동화 기능을 갖춘 양식 생성에 최적)

Survicate가 주로 설문조사 및 고객 피드백에 집중하는 반면, Forms.app은 트랜잭션 워크플로우를 지원하여 단순한 피드백 수집 이상의 기능이 필요한 비즈니스에 이상적입니다.

맞춤형 케이크를 판매하는 베이커리를 상상해 보세요. Forms. app의 제품 바구니 기능을 활용하면, 베이커리는 모든 가능한 맛, 크기, 필링, 장식 옵션을 목록으로 표시하는 양식을 만들 수 있습니다. 고객은 선호하는 항목을 쉽게 선택하고, 디자인 참고 이미지를 업로드하며, 내장된 계산기 덕분에 실시간으로 총 가격이 업데이트되는 것을 즉시 확인할 수 있습니다.

양식. 앱 최고의 기능

필수 가입 없이 모든 기능을 원활하게 이용하세요

단계별 보기 설문으로 질문을 한 번에 하나씩 표시하여 참여도를 높이세요

지리적 위치 제한을 통해 특정 지역에서만 데이터를 수집하세요

5,000개 이상의 맞춤형 설문조사 템플릿과 무제한 설문조사 지원(유료 플랜 기준)을 활용하세요

양식. 앱의 한도

애니메이션 양식 기능이 없으며, 코드 없이 유사한 양식을 생성할 수 없습니다.

Free 모드 사용자는 로고를 추가할 수 없습니다

양식. 앱 가격 정책

Free Forever

기본: 월 $25

Pro: 월 35달러

프리미엄: 월 99달러

양식. 앱 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (450개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (230개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Forms. 앱에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

Free Plan에서도 로고를 추가할 수 있습니다. 저는 등록 수집용으로 사용 중이며, 진행 과정을 손쉽게 추적할 수 있습니다.*

10. ProProfs 설문조사 Maker (고객 이탈 위험 파악에 최적)

via ProProfs 설문조사

ProProfs는 이메일, 웹사이트 임베드, 앱 내 팝업, 소셜 미디어를 통해 고객에게 즉시 순추천지수(NPS) 설문조사를 전달합니다. 응답이 접수되면 이 Survicate 대안의 고급 기능이 일별, 주별, 월별 보고서를 생성하여 비즈니스가 시간 경과에 따른 추세를 추적할 수 있도록 지원합니다.

시각적 대시보드를 통해 비즈니스는 NPS 비율을 신속하게 분석하고, 개선이 필요한 영역을 파악하며, 잠재적 이탈 위험을 발견할 수 있습니다.

Proprofs 설문조사 메이커의 주요 기능

설문조사의 목적을 AI 양식 생성기에 정의하면 몇 초 만에 템플릿을 준비할 수 있습니다

사용자 피드백에 긍정적 및 부정적 값을 할당하여 고객 노력 점수를 평가하세요

직원 설문조사 소프트웨어로 활용하여 응답자를 추천자, 중립자, 비추천자로 분류하고 개선이 필요한 영역을 파악하세요.

브랜드 이미지에 맞춰 확장 맞춤형 설정이 가능한 신속한 설문조사 생성 기능을 확보하세요

Proprofs 설문조사 메이커의 한도

템플릿 라이브러리는 한도입니다

경쟁사 대비 보고가 다소 기본적으로 느껴질 수 있습니다

Proprofs 설문조사 메이커 가격 정책

Free Forever

에센셜: 월 $39.99

비즈니스: 월 69.99달러

기업: $149.99/월 (연간 플랜만 해당)

Proprofs 설문조사 메이커 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

11. Formstack (비즈니스 워크플로우에 데이터 수집 자동화에 최적)

via Formstack

Formstack은 데이터 수집 이후의 과정에 집중합니다. 내장된 자동화, 사전 입력된 양식, 동적 승인 프로세스를 통해 정보를 적절한 담당자에게 전달하고, 문서를 자동으로 작성하며, 승인을 트리거하고, 귀사의 시스템과 동기화합니다.

예시, 제출된 리드 양식은 즉시 지정된 영업 팀에게 전달되는 반면, 환자 접수 양식은 기록 관리 시스템으로 전송됩니다.

이 Survicate 대안은 조건부 논리, 동적 양식, 웹사이트 원활한 임베딩과 같은 고급 기능도 지원하여 높은 참여도를 유도하는 상호작용형 브랜드 설문조사를 쉽게 설계할 수 있게 합니다. 직관적인 인터페이스와 폭넓은 통합 옵션은 팀이 데이터 수집을 간소화하고 고객 만족도 인사이트를 강화하는 데 도움이 됩니다.

Formstack의 주요 기능

CRM 또는 기타 시스템의 기존 데이터를 활용해 양식을 자동으로 채워 불편함과 오류를 줄이세요

이벤트 등록 및 후속 커뮤니케이션을 자동화하세요

승인, 논리 건너뛰기, 다중 사용자 워크플로우를 통합하여 조직 내 효율적인 데이터 이동을 실현하세요

의료, 금융, 교육 등 엄격한 데이터 보호가 필요한 산업을 대상으로 암호화, 강력한 SMTP 요구사항 및 규정 준수 기준을 제공합니다.

Formstack의 한도

대형 양식 작성 시 tool 반응이 느려지거나 응답이 중단될 수 있습니다

Formstack 연결된 설문조사를 결제 소프트웨어에 연결하는 것은 어려울 수 있습니다

Formstack 가격 정책

양식: 월 99달러

Suite: 월 299달러

기업: 맞춤형 가격

Formstack 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4/5 (100개 이상의 리뷰)

👀 알고 계셨나요? 고객 교육 프로그램 성과가 우수한 기업은 고객 충성도 점수가 20% 향상됩니다.

