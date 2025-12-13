[연도] 팀 채팅 및 협업을 위한 최고의 GroupMe 대안 11선

한 번의 놓친 메시지가 너무 많았던 것에서 시작됩니다.

한 순간 마감일을 논의하다가, 다음 순간에는 GIF와 주제와 동떨어진 불평, 그리고 누군가가 (세 번째로) 회의가 아직 진행 중인지 묻는 상황에 빠져들곤 합니다.

이 말이 익숙하게 들린다면, 팀 채팅 및 협업을 위한 주요 tool로 GroupMe를 사용하기에는 이제 준비가 된 것입니다.

최고의 GroupMe 대안을 모아본 이 목록은 시작하기에 좋은 지점입니다. 본격적으로 살펴보기 전에.

GroupMe 대안을 선택해야 하는 이유

GroupMe의 단순성은 기본적인 그룹 채팅에는 적합하지만, 더 나은 제어력이나 안정성이 필요한 팀에게는 한도가 될 수 있습니다. 이러한 한계로 인해 원활한 팀 커뮤니케이션을 위해 대안으로 전환하는 것이 매력적으로 다가옵니다.

다른 옵션을 고려해야 하는 이유는 다음과 같습니다:

메시지 검색 기능 부재: 오래된 메시지를 찾기 위해 끝없는 스크롤을 강요하여 팀 협업 속도를 저하시킵니다.

한도 있는 관리자 제어: 관리되지 않은 게시물이 공개 그룹에 넘쳐나 중요한 업데이트를 잡음 속에 묻어버립니다.

과도한 알림: 프로필 변경 같은 사소한 일에도 모두에게 알림을 보내며 받은 편지함을 막습니다.

고정 메시지 없음: 바쁜 스레드에서 이벤트 플랜 같은 핵심 정보를 놓쳐 사용자에게 불편을 줍니다

저하된 미디어 공유: 사진과 비디오를 과도하게 압축하여 공유된 시각 자료의 화질이 흐릿해집니다.

불편한 데스크탑 환경: 느린 웹 앱을 제공하며, 완성도 높은 PC 기능을 갖추지 못함

복잡한 그룹 관리: 회원 추가나 제거가 번거로워 팀 업데이트가 지연됩니다

🔍 알고 계셨나요? 의사소통의 93%는 비언어적입니다. 심리학 연구자 앨버트 메라비안에 따르면, 의미의 7%만이 말로 전달됩니다. 나머지는? 어조(38%)와 바디랭귀지(55%)입니다. 다음에 비디오 회의할 때 기억하세요: 당신의 얼굴이 말보다 더 많은 것을 전합니다.

GroupMe 대안 서비스 한눈에 보기

어디서부터 시작해야 할지 모르시나요? 주요 GroupMe 대안들의 비교 분석을 간단히 살펴보세요. 📊

tool 주요 기능 가장 적합한 용도 가격 ClickUp 채팅 + 프로젝트/작업 관리, AI 어시스턴트, 문서, 영상 통화, 자동화, 연동 기능 올인원 팀 커뮤니케이션 및 프로젝트 관리 Free Forever; 유료 플랜 제공 Slack 채널, 통합 기능, 메시지 검색, 빠른 회의, 워크플로우 자동화 부서별 커뮤니케이션 및 워크플로우 자동화 Free; 유료 플랜: 사용자당 월 $7.25부터 Discord 음성/비디오 채널, 역할 관리, 봇, 화면 공유, 커뮤니티 도구 간편하고 보안이 강화된 채팅이 필요한 글로벌 팀 무료; Nitro: 맞춤형 가격 WhatsApp 종단 간 암호화, 음성/비디오 통화, 방송 목록, 모바일/데스크탑 동기화 간단하고 보안이 강화된 채팅이 필요한 글로벌 팀 Free 플록 할 일 목록, 공유 노트, 영상 통화, 스마트 채널, 생산성 앱 예산에 민감한 팀, 미디어 공유 무료; 유료 플랜: 사용자당 월 $6부터 텔레그램 대규모 그룹/채널, 봇, 클라우드 스토리지, 프라이버시 기능 대규모 커뮤니티, 프라이버시 중심 팀 무료; 프리미엄 플랜 이용 가능 Microsoft Teams Office 365 통합, 회의, wiki, 태그, 회의록, 파일 공유 Microsoft 중심 조직 무료; 유료 플랜: 사용자당 월 $4부터 Connecteam 모바일 우선, 교대 근무 스케줄링, 디지털 양식, 교육, 타깃 커뮤니케이션 현장 근무 팀 무료; 유료 플랜 월 $35부터 Google 채팅 스페이스, Google Workspace 통합, 검색, Meet 통화, 파일 협업 Google Workspace를 사용하는 팀 무료 플랜 없음; 유료 플랜: 사용자당 월 $8.40부터 Rocket.Chat 채팅 자체 호스팅, 오픈소스, 맞춤형 워크플로우, 연합 네트워크, 암호화 데이터 주권, 규제 산업 무료; 유료 플랜: 사용자당 월 $8부터 Signal 종단 간 암호화, 자동 삭제 메시지, 음성/비디오 통화, 오픈소스 보안 및 프라이버시 보호를 최우선으로 하는 팀을 위한 솔루션 Free

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 가치를 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

사용할 최고의 GroupMe 대안

어떤 대안이 있는지 확인해 보시겠습니까? 일용 인스턴트 메시징을 위한 최고의 GroupMe 대안을 자세히 살펴보세요.

1. ClickUp (올인원 팀 커뮤니케이션 및 프로젝트 관리에 최적)

ClickUp 채팅으로 시작하기 대화와 일을 모두 ClickUp 채팅에서 원활하게 진행하세요

GroupMe는 팀원 간 소통을 유지하지만 일 진행에는 거의 도움이 되지 않습니다. 체계적인 협업을 위해 설계되지 않았기 때문에 대화가 작업, 파일 또는 업데이트로 전환되어야 할 때면 tool 간 전환을 반복해야 합니다.

ClickUp이 이를 바꿉니다. 프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅을 결합한 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로, AI가 구동하여 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp Chat은 대화를 워크플로우의 핵심으로 가져옵니다. 모든 스페이스, 폴더, 목록에는 자체 채팅 기능이 제공되므로 팀원들은 프로젝트를 떠나지 않고도 작업에 대해 논의하고, 업데이트를 공유하며, 조치를 취할 수 있습니다.

채팅 자체가 작업 공간입니다.

ClickUp BrainGPT

단일 메시지를 몇 초 만에 작업으로 전환하세요—수동으로 맞춤형 설정을 적용하거나 ClickUp BrainGPT를 통해 즉시 처리할 수 있습니다.

AI 어시스턴트는 메시지 맥락을 파악하여 명확한 작업명과 설명을 작성하며, 원본 대화로 연결되는 링크까지 포함합니다. 누군가 피치 데크의 두 번째 버전을 만들자고 제안하면, 즉시 해당 작업을 생성합니다.

ClickUp 채팅의 AI 기반 'Catch me up' 기능을 활용하여 스레드를 완벽하게 관리하세요

부재 중이거나 다른 일에 집중하던 날들을 위해, AI CatchUp이 놓친 내용을 요약해 드립니다. 결정 사항, 작업 배정, 핵심 질문들을 추출해 프로젝트 채팅에 재합류할 때 즉시 상황을 파악할 수 있도록 합니다.

ClickUp 채팅의 FollowUps

책임감은 기억이나 채팅 반응에 의존하지 않습니다.

ClickUp 채팅에서 후속 조치 할당하여 작업이 추적되고 잊히지 않도록 하세요

모든 메시지를 팀 회원에게 할당할 수 있으며, 이는 FollowUpTM으로 전환됩니다. 누가 어떤 업무를 위임받았는지 모두가 파악하므로, 같은 사람에게 두 번 연락하거나 후속 단계를 재촉할 필요가 없습니다.

팀원들이 뺑뺑이 돌며 이야기하는 것에 지쳤다면, ClickUp 채팅이 대화에 방향성을 제시합니다.

ClickUp 내 SyncUps

SyncUps는 모든 구성원이 같은 방향으로 나아가도록 설계된 내장형 영상/음성 통화 기능입니다. ClickUp을 사용하면 작업 공간 내에서 직접 SyncUps를 예약하고 진행할 수 있어, 논의 내용, 결정 사항, 다음 단계가 항상 업무가 이루어지는 곳에서 기록됩니다. AI 기반 요약 및 실행 항목 추출 기능으로 누락 없이 모든 SyncUp이 명확한 결과와 추적 가능한 후속 조치로 이어집니다.

ClickUp의 채팅 에이전트

사전 구축된 에이전트를 사용하거나 ClickUp AI 자동 에이전트를 활용해 직접 제작하세요

ClickUp의 에이전트는 사용자를 대신해 특정 작업을 수행할 수 있는 AI 기반 보조 도구입니다 . 일상적인 업무 자동화, 질문 답변, 팀 협업 공간에서의 즉각적인 지원 제공을 도와줍니다. 긴 대화 내용을 요약하거나, 프로젝트 업데이트를 생성하거나, 대화에서 새 작업을 생성해야 할 때, 채팅 에이전트는 항상 도움을 드립니다. 반복적인 작업을 처리하고 핵심 정보를 제공함으로써 팀의 생산성을 유지하여 가장 중요한 업무에 집중할 수 있도록 합니다.

ClickUp 최고의 기능

Clip으로 대신 말하세요: ClickUp Clips를 통해 채팅 창에서 바로 화면 설명 비디오나 업데이트 비디오를 녹화하고 공유하세요 — 팀원들이 시간대에 흩어져 있을 때 ClickUp Clips를 통해 채팅 창에서 바로 화면 설명 비디오나 업데이트 비디오를 녹화하고 공유하세요 — 팀원들이 시간대에 흩어져 있을 때 비동기 커뮤니케이션을 지원하는 데 완벽합니다.

사라지지 않는 게시물: 핵심 업데이트, 결정 사항 또는 회의 노트를 게시물로 전환하여 고정해 두고 나중에 쉽게 참조할 수 있도록 하세요.

신속한 통화를 위한 SyncUps: 탭 전환 없이도 ClickUp 내 채팅에서 바로 음성 또는 비디오 통화를 시작하여 신속하게 의견을 조정하고, 다음 단계를 명확히 하거나 탭 전환 없이도 ClickUp 내 채팅에서 바로 음성 또는 비디오 통화를 시작하여 신속하게 의견을 조정하고, 다음 단계를 명확히 하거나 실시간으로 협업하세요

사용자에게 맞춤화된 알림: 채널별 알림을 설정하여 실제로 주의가 필요한 업데이트만 알려드립니다.

대화가 담긴 문서: 채팅 내에서 직접 채팅 내에서 직접 ClickUp 문서를 공유하고 편집하여 모두가 동일한 페이지(말 그대로!)를 공유하세요.

실질적인 도움을 주는 검색: 엔터프라이즈 검색과 AI 기반 필터를 활용하여 작업 공간 및 통합된 타사 앱에서 특정 메시지, 작업 또는 연결된 콘텐츠를 빠르게 찾으세요.

팀원 프로필 및 일정 관리: 채팅 창 내에서 바로 작동하는 채팅 창 내에서 바로 작동하는 ClickUp 달력을 통해 상대방의 우선순위를 확인하고, 번거로운 일정 조율 없이 바로 시간을 예약하세요.

시간을 절약하는 채팅 자동화: 특정 메시지나 조건에 따라 작업 생성, 후속 조치 전송 또는 응답을 트리거하는 특정 메시지나 조건에 따라 작업 생성, 후속 조치 전송 또는 응답을 트리거하는 ClickUp 자동화 활용

ClickUp의 한도

플랫폼의 방대한 기능 세트는 초기 학습 곡선을 유발할 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,450개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

이 G2 리뷰가 모든 것을 말해줍니다:

다른 도구에서 가장 큰 불편함은 분산된 작업 환경이었습니다. 한 앱에서는 작업을 관리하고, 다른 앱에서는 팀과 소통하며, 또 다른 곳에서는 문서를 추적하는 식으로 탭 사이를 키보드 테트리스 하듯 끊임없이 전환해야 했습니다. 비효율적이죠. ClickUp이 차별화되는 점은 작업 관리와 실시간 메시징, 협업을 매끄럽게 결합한다는 것입니다. 작업에서 채팅 앱으로 전환할 필요 없이, 작업 항목을 클릭하기만 하면 바로 그 자리에서 토론을 시작할 수 있습니다. 모든 댓글, 파일, 업데이트는 필요한 바로 그 자리, 즉 작업 자체에 첨부 파일로 첨부됩니다.

다른 도구에서 가장 큰 불편함은 분산된 작업 환경이었습니다. 한 앱에서는 작업을 관리하고, 다른 앱에서는 팀과 소통하며, 또 다른 곳에서는 문서를 추적하는 식으로 탭 사이를 키보드 테트리스 하듯 끊임없이 전환해야 했습니다. 비효율적이죠. ClickUp이 차별화되는 점은 작업 관리와 실시간 메시징, 협업을 매끄럽게 결합한다는 것입니다. 작업에서 채팅 앱으로 전환할 필요 없이, 작업 항목을 클릭하기만 하면 바로 그 자리에서 토론을 시작할 수 있습니다. 모든 댓글, 파일, 업데이트는 필요한 바로 그 자리, 즉 작업 자체에 첨부 파일로 첨부됩니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 92%가 작업 항목 추적에 일관성 없는 방법을 사용해 결정을 놓치거나 실행이 지연됩니다. 후속 조치 노트를 보내거나 스프레드시트를 사용하는 등 업무 프로세스가 산만하고 비효율적인 경우가 많습니다. ClickUp의 작업 관리 솔루션은 대화를 작업으로 원활하게 전환하여 팀이 신속하게 대응하고 일관성을 유지할 수 있도록 합니다.

2. Slack (부서 간 커뮤니케이션 및 워크플로우 자동화에 최적)

Slack을 통해

대규모 그룹 채팅에 묻혀 중요한 메시지를 찾을 수 없는 그 느낌, 아시죠? Slack은 이 문제를 완전히 해결합니다. 대화를 채널별로 정리할 수 있어 모든 내용이 쉽게 찾을 수 있는 곳에 보관됩니다( Slack 해킹에 의존하지 않고도).

빠른 회의 기능은 매우 편리합니다—간단히 클릭하고 대화하기만 하면 되니, 또 다른 Zoom 회의를 예약할 필요 없이 빠른 질문을 해결할 수 있습니다.

Slack의 최고의 기능들

프로젝트 및 팀 전용 채널을 생성하여 주제별로 대화를 체계적으로 관리하세요

작업 공간에 직접 연결되는 생산성 도구와의 Slack 통합을 활용하세요

필터와 연산자를 활용해 전체 메시지 기록을 검색하여 몇 달 전의 특정 대화, 결정 사항 또는 공유 파일을 정확히 찾아보세요.

간편한 자동화 도구로 맞춤형 워크플로우를 구축하여 Slack 프로젝트 관리를 손쉽게 수행하세요

Slack의 한도

Free Plan은 메시지 기록 접근 한도를 90일로 설정하여 사용자들이 Slack 대안을 선택하게 만듭니다.

적절한 채널 구성 없이 사용하면 압도적일 수 있습니다

영상 통화에는 전용 회의 도구에서 제공하는 일부 고급 기능이 부족합니다.

Slack 가격 정책

Free

프로: 사용자당 월 $7.25

Business+: 사용자당 월 $15

엔터프라이즈 그리드 플랜: 맞춤형 가격

Slack 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (34,280개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.7/5 (23,845개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Slack에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

여러 기업과 비즈니스에서 Slack을 사용해 왔으며 사용 편의성에 매우 만족했습니다. 개인 전화번호를 공유하지 않고도 조직 내 구성원들과 원활한 소통을 가능하게 합니다. 또한 빠른 회의 기능을 자주 활용합니다. 75%가 원격 근무자인 팀에서 Slack은 팀워크를 쉽게 만들어 줍니다. 회의 일정이 잡힌 사람, 메시지를 읽은 사람을 쉽게 확인할 수 있으며 공유 파일 저장소도 제공합니다.

여러 기업과 비즈니스에서 Slack을 사용해 왔으며 사용 편의성에 매우 만족했습니다. 개인 전화번호를 공유하지 않고도 조직 내 구성원들과 원활한 소통을 가능하게 합니다. 또한 빠른 회의 기능을 자주 활용합니다. 75%가 원격 근무자인 팀에서 Slack은 팀워크를 쉽게 만들어 줍니다. 회의 일정이 잡힌 사람, 메시지를 읽은 사람을 쉽게 확인할 수 있으며 공유 파일 저장소도 제공합니다.

3. Discord (커뮤니티 구축 및 캐주얼한 팀 상호작용에 최적)

Discord를 통해

Discord는 게이머를 위해 만들어졌지만, 자연스러운 소통을 원하는 모든 팀에 완벽합니다. 음성 채널이 아마도 가장 뛰어난 기능일 것입니다. 이야기할 필요가 있을 때 바로 참여하고, 완료되면 떠날 수 있습니다. 어색한 '전화해도 될까요?' 같은 메시지가 필요 없습니다.

원격 근무 팀원들은 이 기능이 새로운 아이디어를 촉발하는 즉흥적인 대화를 되살려준다는 점을 특히 좋아합니다. 화면 공유 기능도 제대로 작동하며, 디자인 파일이나 비디오를 공유할 때도 문제없이 사용 가능합니다.

Discord 최고의 기능

서로 다른 프로젝트나 부서별로 별도의 서버를 설정하여 명확한 경계를 설정하세요.

Stage Channels을 활용해 실시간 오디오 세션을 개최하여 아이디어 발표, 팀 업데이트 진행 또는 커뮤니티 AMA(질문 답변)를 실시간으로 진행하세요.

특정 권한을 부여한 맞춤형 역할을 할당하여 누가 무엇을 볼 수 있는지, 누가 채널을 수정할 수 있는지, 새 회원을 초대할 수 있는지 또는 작업 공간의 다른 측면을 관리할 수 있는지 제어하세요.

회의 알림 및 채널 관리와 같은 일상 작업을 처리하여 생산성을 높이는 전문 봇을 추가하세요.

Discord의 한도

비즈니스 중심 기능은 기업 커뮤니케이션 도구만큼 강력하지 않습니다

Free Plan에서는 파일 공유 한도가 엄격합니다

검색 기능은 다른 GroupMe 대안들에 비해 강력하지 않습니다.

Discord 가격 정책

Free

Nitro: 맞춤형 가격 정책

Discord 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.7/5 (500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Discord에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Capterra 리뷰어의 평가를 확인해 보세요:

Discord는 회사 내 원격 근무에 매우 유용하게 활용되고 있는데, 이는 처음에는 저에게 큰 놀라움으로 다가왔습니다. 우리는 간단한 대화부터 심도 있는 팀 회의까지 모든 것을 위해 매일 이를 사용하고 있습니다.

Discord는 회사 내 원격 근무에 매우 유용하게 활용되고 있는데, 이는 처음에는 저에게 큰 놀라움으로 다가왔습니다. 우리는 간단한 대화부터 심도 있는 팀 회의까지 모든 것을 위해 매일 이를 사용하고 있습니다.

💡 전문가 팁: 파괴적인 피드백을 환영하는 문화를 조성하세요. 이는 상태에 도전하거나 주요 변화를 제안하는 피드백으로, 팀이 틀에 박힌 사고를 벗어나도록 장려합니다. 이는 경계를 넓히고 커뮤니케이션 방식의 혁신을 주도합니다.

4. WhatsApp (간단하고 보안이 강화된 메시지가 필요한 글로벌 팀에 최적)

WhatsApp을 통해

친구들과 채팅할 때는 이미 WhatsApp을 사용하고 계실 테지만, 팀 커뮤니케이션에도 이 앱을 활용해 보세요. 모두가 이미 사용법을 알고 있는 간편한 도구가 필요할 때 이 앱의 진가가 발휘됩니다. 별도의 교육이 필요 없습니다!

민감한 정보를 논의할 때 엔드투엔드 암호화로 안심할 수 있습니다. 특히 국제 회원이 있는 팀은 불안정한 인터넷 연결에서도 WhatsApp이 완벽하게 작동한다는 점을 높이 평가합니다.

복잡한 내용을 설명해야 할 때, 타이핑하는 데 시간이 오래 걸릴 만한 내용을 전달할 때 유용한 음성 메시지 기능이 제공됩니다.

WhatsApp 최고의 기능

여러 사람이 서로의 답글을 볼 수 있는 그룹 채팅에 모두를 추가하지 않고도 공지사항을 다수에게 보낼 수 있는 방송 목록을 생성하세요.

낯선 장소에서 진행되는 대면 이벤트나 회의 시 팀원들과 위치 정보를 공유하여 손쉬운 협업을 실현하세요.

컴퓨터에서 대화를 원활하게 이어가려면 WhatsApp 웹 또는 데스크톱 앱을 사용하세요

채팅 기록을 클라우드에 백업하고 기기 간 동기화하여 데이터를 안전하게 보관하고 언제든지 접근하세요.

WhatsApp의 한도

과거 대화 정렬 또는 검색을 위한 제한된 조직 도구

그룹당 최대 256명의 회원을 허용하여 대규모 팀 커뮤니케이션에 제약이 있습니다.

메시지 또는 알림에 대한 예약 기능 없음

전화번호가 필요하며, 일부 팀 회원은 이를 공유하기를 원하지 않을 수 있습니다

WhatsApp 가격 정책

Free

WhatsApp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (95개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (16,055개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 WhatsApp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

한 사용자의 리뷰:

WhatsApp은 대중적 지지를 얻은 최초의 모바일 개인 메시징 서비스였습니다. WhatsApp 사용자/비즈니스 클라이언트로서 우리는 매달 1억 명 이상이 WhatsApp을 사용한다는 사실을 알게 되었으며, 그 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 저는 WhatsApp의 사용하기 쉬운 인터페이스와 재미있는 기능, 그리고 관련된 보안 및 프라이버시를 정말 좋아합니다.

WhatsApp은 대중적 지지를 얻은 최초의 모바일 개인 메시징 서비스였습니다. WhatsApp 사용자/비즈니스 클라이언트로서 우리는 매달 1억 명 이상이 WhatsApp을 사용한다는 사실을 알게 되었으며, 그 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 저는 WhatsApp의 사용하기 쉬운 인터페이스와 재미있는 기능, 그리고 관련된 보안 및 프라이버시를 정말 좋아합니다.

🧠 재미있는 사실: 연구에 따르면 이모티콘은 원격 근무 시 어조와 감정을 전달하는 데 도움이 되어 디지털 대화를 더 인간적으로 느끼게 합니다. 간단한 😄이나 👀만으로도 피드백을 부드럽게 하거나 팀 채팅에 유쾌함을 더할 수 있습니다.

5. Flock (미디어 공유를 원하는 예산에 민감한 팀에게 최적)

Flock 제공

플록(Flock)은 이 목록에서 가장 유명한 이름은 아닐 수 있지만, 주목할 가치가 있습니다. 이 플랫폼은 깔끔한 인터페이스에 놀라운 기능을 담고 있습니다.

팀원들은 특히 대화를 마감일이 있는 실행 가능한 항목으로 전환하는 할 일 목록 기능에 깊은 인상을 받았다고 보고합니다. 팀이 다양한 커뮤니케이션 요구를 처리하기 위해 여러 앱을 임시방편으로 사용해 왔다면, Flock은 예산 부담 없이 워크플로우를 간소화할 수 있습니다.

플록(Flock)의 주요 기능

팀 논의 중 약속된 사항을 쉽게 추적할 수 있도록 메시지를 마감일과 담당자가 지정된 작업으로 직접 변환하세요.

회의 중 모두가 동시에 편집할 수 있는 공유 노트를 생성하여 별도의 문서 협업 tools가 필요 없도록 합니다.

추가 소프트웨어 다운로드나 연결된 링크 없이 채팅에서 바로 화면 공유 기능이 포함된 비디오 회의를 시작하세요.

키워드나 발신자 역할에 따라 관련 메시지를 자동으로 필터링하는 스마트 채널을 설정하여 중요한 정보가 항상 가시적으로 유지되도록 하세요.

플록(Flock)의 한도

사용자 기반이 작다는 것은 더 확립된 GroupMe 대안들에 비해 통합 기능이 적다는 것을 의미합니다.

모바일 앱은 기능 면에서 데스크톱 버전에 비해 가끔 뒤처질 수 있습니다.

알림 및 경고에 대한 맞춤형 옵션의 한도

플록 가격 정책

Free

Pro: 사용자당 월 $6

Enterprise: 맞춤형 가격

플록(Flock) 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (270개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (340개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Flock에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 중 하나는 이렇게 표현합니다:

플록(Flock)의 가장 큰 장점은 직관적이고 사용하기 쉬운 디자인입니다. 클라우드 스토리지 시스템을 통해 메시지와 파일을 안전하게 보관하고 모든 기기에서 접근할 수 있습니다. 또한 통합된 음성 통화 기능은 탁월한 음질을 제공하여 원활한 커뮤니케이션을 유지할 수 있게 합니다.

플록(Flock)의 가장 큰 장점은 직관적이고 사용하기 쉬운 디자인입니다. 클라우드 스토리지 시스템을 통해 메시지와 파일을 안전하게 보관하고 모든 기기에서 접근할 수 있습니다. 또한 통합된 음성 통화 기능은 탁월한 음질을 제공하여 원활한 커뮤니케이션을 유지할 수 있게 합니다.

6. 텔레그램 (다양한 프라이버시 요구사항을 가진 대규모 커뮤니티에 최적)

Telegram을 통해

텔레그램은 최대 20만 명의 대규모 공개 그룹도 손쉽게 운영할 수 있어 대규모 커뮤니티 관리나 전사적 공지사항 전달에 최적입니다. 채널 기능을 통해 무제한 팔로워에게 업데이트를 방송하면서 응답 권한을 제어할 수 있습니다.

보안을 중시하는 팀은 보관해서는 안 되는 민감한 정보를 위한 자동 삭제 메시지 기능을 높이 평가합니다. 또한 봇 생태계는 일정 관리부터 데이터 수집까지 반복적인 작업을 자동화합니다.

일부 팀은 보안 기능 때문에 처음에는 텔레그램을 시도하지만, 대용량 파일 공유 시에도 놀라운 속도와 안정성 덕분에 계속 사용하게 됩니다.

텔레그램 최고의 기능

무제한 팔로워가 업데이트를 받을 수 있는 공개 채널을 생성하세요. 관리자는 콘텐츠 게시 권한을 완전히 통제할 수 있습니다.

간단한 API를 활용해 맞춤형 봇을 구축하여 일일 보고서 수집이나 자주 묻는 질문에 대한 답변과 같은 일상적인 작업을 자동화하세요.

휴대폰 저장소를 차지하지 않고 별도의 클라우드 계정 없이도 파일당 최대 2GB까지 공유 가능한 클라우드 스토리지에 접근하세요.

폴더와 고정 메시지를 활용해 채팅을 체계적으로 정리하여 중요한 대화를 놓치지 마세요

텔레그램의 한도

기본값 암호화는 일반 채팅에 대해 종단 간 암호화가 아닙니다(비밀 채팅에만 적용됨).

기업용 플랫폼에 비해 비즈니스 특화 기능이 제한적입니다.

일부 팀 회원들은 회사의 현재 독립성에도 불구하고 러시아 출신에 대한 우려를 가질 수 있습니다.

텔레그램 요금제

Free

프리미엄 플랜 이용 가능

텔레그램 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.7/5 (6,370개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 텔레그램에 대해 어떻게 말하고 있나요?

한 사용자의 리뷰:

텔레그램은 다른 많은 메신저 앱에 비해 뛰어난 성능을 자랑합니다. 저장소를 위해 Gmail 계정이 필요하지 않으며, 백업을 걱정하지 않고도 기기 간 전환이 가능합니다. 비밀 채팅 등 강력한 프라이버시 기능을 갖춘 텔레그램은 보안을 중시하는 사용자에게 이상적입니다. 또 다른 주요 장점은 복잡함 없이 대용량 파일을 보내고 열 수 있다는 점입니다. 또한 텔레그램은 대규모 온라인 회의를 주최하기에 이상적이어서 기도 모임이나 성경 공부를 위한 완벽한 플랫폼입니다. 많은 사람들이 참여 의사를 밝혔지만 대부분의 앱은 그룹 크기 한도가 있습니다. 그래서 저는 우리 공동체를 위한 더 나은 옵션으로 목사님께 텔레그램을 추천하고 있습니다.

텔레그램은 다른 많은 메신저 앱에 비해 뛰어난 성능을 자랑합니다. 저장소를 위해 Gmail 계정이 필요하지 않으며, 백업을 걱정하지 않고도 기기 간 전환이 가능합니다. 비밀 채팅 등 강력한 프라이버시 기능을 갖춘 텔레그램은 보안을 중시하는 사용자에게 이상적입니다. 또 다른 주요 장점은 복잡함 없이 대용량 파일을 보내고 열 수 있다는 점입니다. 또한 텔레그램은 대규모 온라인 회의를 주최하기에 이상적이어서 기도 모임이나 성경 공부를 위한 완벽한 플랫폼입니다. 많은 사람들이 참여 의사를 밝혔지만 대부분의 앱은 그룹 크기 한도가 있습니다. 그래서 저는 우리 공동체를 위한 더 나은 옵션으로 목사님께 텔레그램을 추천하고 있습니다.

💡 전문가 팁: 리 톰슨(Leigh Thompson)의 '창의적 공모(Creative Conspiracy)' 개념을 차용하여, 팀 회원들이 의도적으로 혁신적인 솔루션을 공동 창조하는 협업 세션을 진행하세요. 이 방법은 의도적이고 집중된 창의성 문화를 조성합니다.

✅ 최고의 팀 커뮤니케이션 tools를 조사한 결과는 다음과 같습니다:

7. Microsoft Teams (Microsoft 365와 깊이 통합된 조직에 최적)

Microsoft Teams를 통해

회사에서 Microsoft 생태계를 활용한다면 Teams가 모든 것을 완벽하게 연결해 줍니다. Office 앱과의 긴밀한 연동 덕분에 채팅 창 안에서 바로 Excel 스프레드시트를 함께 편집할 수 있습니다.

배경 흐림 및 소그룹 회의실 같은 기능으로 Teams 회의가 놀라울 정도로 정교해졌습니다. 이 기능들은 다른 플랫폼에서는 프리미엄 서비스로 제공되던 것들입니다. 탭 방식 대화는 수많은 별도 채널을 생성하지 않고도 프로젝트를 체계적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

Microsoft Teams의 최고의 기능들

달력 연동으로 모든 구성원의 일정 가용성을 확인하고 자동 알림을 발송하며, 채팅 창에서 바로 회의 일정을 잡고 참여하세요.

팀 및 프로젝트용 wiki를 구축하여 중앙 지식 기반으로 활용하세요. 이를 통해 반복적인 질문을 줄이고 신규 회원의 온보딩 시간을 단축할 수 있습니다.

별도의 채널을 생성하거나 관련 없는 알림으로 다른 사람을 방해하지 않고도 대규모 팀 내 특정 그룹에 도달하기 위해 태그를 활용하세요.

회의 기록 및 녹취록에 접근하여 추후 주요 결정 사항을 확인하거나 참조하세요.

Microsoft Teams의 한도

인터페이스가 복잡하고 신규 사용자에게 부담스러울 수 있습니다

구형 컴퓨터나 대역폭 한도가 있는 환경에서는 성능이 느려질 수 있습니다.

전체 기능 사용을 위해 Microsoft 365 구독에 대한 강한 의존성

스레드 기반 대화는 일부 경쟁 GroupMe 대안들보다 직관적이지 않습니다.

Microsoft Teams 가격 정책

홈 플랜

Microsoft Teams: 무료

Microsoft 365 Personal: 월 $6.99

Microsoft 365 Family: 월 9.99달러

비즈니스 플랜

Microsoft Teams Essentials: 사용자당 월 $4

Microsoft 365 비즈니스 베이직: 사용자당 월 $6

Microsoft 365 비즈니스 스탠다드: 사용자당 월 $12.50

Microsoft Teams 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (15,985개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (10,055개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Microsoft Teams에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 레딧 댓글이 우리의 시선을 사로잡았습니다:

Teams는 비즈니스 시나리오에 훨씬 더 적합합니다. 또한 대부분의 기업이 이미 사용하는 Office 365 환경과 완벽하게 통합되어 있습니다. […] Teams는 다른 플랫폼에는 없는 수많은 추가 기능(회의, 전화 시스템 기능)도 제공합니다. 또한 자체적으로 매우 방대한 SharePoint를 통한 파일 협업 지원도 포함됩니다.

Teams는 비즈니스 시나리오에 훨씬 더 적합합니다. 또한 대부분의 기업이 이미 사용하는 Office 365 환경과 완벽하게 통합되어 있습니다. […] Teams는 다른 플랫폼에는 없는 수많은 추가 기능(회의, 전화 시스템 기능)도 제공합니다. 또한 자체적으로 매우 방대한 SharePoint를 통한 파일 협업 지원도 포함됩니다.

🔍 알고 계셨나요? 부실한 팀 커뮤니케이션은 업무 속도를 늦추고 부담을 가중시킵니다. 보고서에 따르면 이는 스트레스 증가(51%), 생산성 저하(41%), 관계 악화(31%), 마감일 미준수로 이어집니다. 명확한 커뮤니케이션은 팀의 방향성을 일치시키고 업무를 정상 궤도에 유지합니다.

8. Connecteam (현장 근무 및 비사무직 팀 관리에 최적)

Connecteam 제공

Connecteam은 다른 커뮤니케이션 도구들이 인식조차 못하는 문제를 해결합니다. 대부분의 회원들이 하루 종일 책상에 앉아 있지 않은 팀을 위해 특별히 설계되었습니다. 소매업, 건설업, 의료업 또는 필드 서비스 종사자들을 생각해 보세요.

모바일 우선 설계로 위치에 관계없이 모든 구성원이 연결 상태를 유지합니다. Teams 팀원들은 특히 커뮤니케이션 플랫폼에 직접 통합된 출퇴근 기록 기능을 높이 평가합니다. 더 나은 점은? 교육 모듈을 통해 중요한 정보를 배포하고 실제 확인자를 추적할 수 있어 규정 준수 요건 충족에 유용합니다.

Connecteam 최고의 기능

별도의 그룹 생성 없이 특정 위치, 부서 또는 직책에 목표 커뮤니케이션을 전송하세요.

현장 작업자가 모바일 기기에서 작성할 수 있는 디지털 체크리스트와 양식을 생성하여 종이 기반 프로세스를 제거하세요.

교육 자료를 배포하고 완료 상태를 추적하여 모든 팀원이 근무 일정에 관계없이 중요한 업데이트를 받을 수 있도록 보장하세요.

근무 교대 일정을 관리하고 직원들이 플랫폼을 통해 직접 빈 근무 교대를 신청하거나 휴가를 요청할 수 있도록 지원하세요.

Connecteam의 한도점

캐주얼한 팀 빌딩보다는 운영 커뮤니케이션에 더 중점을 둡니다.

이 tool의 데스크탑 환경은 모바일 애플리케이션만큼 정교하지 않습니다.

기술에 익숙하지 않은 팀 회원들에게는 학습 곡선이 더 가파릅니다.

Connecteam 가격 정책

Free

기본: 월 35달러

고급: 월 59달러

전문가: 월 $119

Enterprise: 맞춤형 가격

Connecteam 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (2,355개 리뷰)

Capterra: 평점 4.7/5 (2,350개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Connecteam에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

다음은 직접 경험한 관점입니다:

Connecteam은 우리 팀이 체계적으로 운영되고 책임감을 갖도록 도와주었습니다. 이 프로그램에는 소규모 기업이라면 누구나 활용할 수 있는 정말 훌륭한 기능들이 여러 가지 있습니다. 사무실 관리자로서, 이 프로그램의 인사 관리 기능은 휴가, 병가, 시간 추적 등을 추적하는 데 필수적인 역할을 해왔습니다.

Connecteam은 우리 팀이 체계적으로 운영되고 책임감을 갖도록 도와주었습니다. 이 프로그램에는 소규모 기업이라면 누구나 활용할 수 있는 정말 훌륭한 기능들이 여러 가지 있습니다. 사무실 관리자로서, 이 프로그램의 인사 관리 기능은 휴가, 병가, 시간 추적 등을 추적하는 데 필수적인 역할을 해왔습니다.

9. Google 채팅 (Google Workspace를 이미 사용하는 팀에 최적)

Google 채팅을 통해

Google Chat은 첫날부터 팀 커뮤니케이션이 익숙하게 느껴지도록 합니다. 이미 Gmail과 Google Drive를 사용 중이라면, 워크플로우에 자연스럽게 녹아들어 아무런 차질 없이 활용할 수 있습니다. 스레드 형식의 대화는 논의를 집중시키는 데 도움이 되며, 스마트 제안 기능은 관련 파일과 달력 이벤트를 추천해 실제로 시간을 절약해 줍니다.

팀원들은 채팅 스페이스가 모든 파일, 작업, 메시지를 한곳에 체계적으로 정리해 지속적인 프로젝트를 위한 상시 공간으로 활용되는 점을 높이 평가합니다. 화려한 기능은 부족할 수 있으나, 다른 Google 도구와의 긴밀한 연동 덕분에 앱 전환에 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다.

Google 채팅의 최고의 기능들

특정 프로젝트나 팀과 관련된 메시지, 파일, 작업을 시간순으로 정리하여 쉽게 탐색할 수 있는 스페이스를 자동으로 생성하세요.

Google의 검색 기능을 활용해 대화 내용을 가로질러 검색하세요. 맥락을 이해하고 정확한 표현을 기억하지 못해도 정보를 찾아냅니다.

채팅 스레드에서 한 번의 클릭으로 Google Meet 영상 통화를 바로 시작하세요. 텍스트에서 비디오로 전환할 때도 대화 맥락을 유지합니다.

채팅 인터페이스 내에서 Google Docs, Google 스프레드시트, 프레젠테이션을 실시간 편집 및 코멘트 기능과 함께 공동 작업하세요.

Google 채팅의 한계점

전용 팀 커뮤니케이션 플랫폼 에 비해 제한된 기능

전체 Enterprise 기능 이용을 위해서는 Google Workspace 구독이 필요합니다.

테마 기능이 없어 전문 메시지 애플리케이션보다 커스터마이징이 제한적입니다.

알림 시스템은 다른 GroupMe 대안들만큼 정교하지 않습니다.

Google 채팅 가격 정책

비즈니스 스타터: 월 $8.40/사용자

비즈니스 스탠다드: 월 16.80달러/사용자

Business Plus: 월 $26.40/사용자

Google 채팅 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.5/5 (2,365개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Google 채팅에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

TrustRadius 리뷰어는 이렇게 요약했습니다:

Google Chat은 비즈니스에 적합합니다. 저희 조직에서 활용하는 부분은 팀 간 소통 유지입니다. 고객이 Google Chat 없이 해결할 수 없는 문제를 해결하기 위한 팀 간 협업이 이루어집니다. 저희 조직은 이 도구에 의존하고 있습니다. 조직 내 다른 팀의 도움이 필요할 때, 저희는 Google Chat을 통해 이 문제를 해결합니다.

Google Chat은 비즈니스에 적합합니다. 저희 조직에서 활용하는 부분은 팀 간 소통 유지입니다. 고객이 Google Chat 없이 해결할 수 없는 문제를 해결하기 위한 팀 간 협업이 이루어집니다. 저희 조직은 이 도구에 의존하고 있습니다. 조직 내 다른 팀의 도움이 필요할 때, 저희는 Google Chat을 통해 이 문제를 해결합니다.

🔍 알고 계셨나요? 직원들의 의견을 경청하는 것은 원활한 소통을 유지하고 필요한 부분을 개선하는 핵심입니다. 실제로 커뮤니케이션 담당자의 75%는 상세한 피드백을 얻기 위해 참여도 설문조사를 활용하며, 54%는 사후 피드백에 의존하고, 52%는 실시간 Q&A 세션을 이용합니다. 이러한 도구들은 팀이 목표를 달성하고 문제를 해결하며 커뮤니케이션 전략을 세밀하게 조정하는 데 도움을 줍니다.

10. Rocket. 채팅 (완전한 데이터 주권을 요구하는 조직에 최적)

Rocket.Chat 채팅 제공

Rocket. 채팅은 커뮤니케이션 데이터에 대한 통제권을 되찾아줍니다. 대부분의 GroupMe 대안과 달리, 이 플랫폼을 자체 서버에 호스팅하여 민감한 대화를 조직 인프라 내에서 완전히 보호할 수 있습니다.

오픈소스 특성 덕분에 개발자가 정확한 워크플로우 요구사항에 맞춰 맞춤형으로 커스터마이징할 수 있습니다. 특히 규제 산업 분야의 엄격한 규정 준수 요구사항을 가진 Teams는 특정 보안 정책을 구현할 수 있는 기능을 높이 평가합니다.

설정에 클라우드 옵션보다 더 많은 기술적 지식이 필요하지만, 플랫폼은 그 투자에 상응하는 독보적인 프라이버시 제어 기능을 제공합니다.

Rocket. 채팅 주요 기능

오픈소스 코드베이스를 통해 인터페이스와 기능을 맞춤형으로 설정하여 공급업체 업데이트를 기다리지 않고도 조직의 특정 워크플로우 요구사항에 부합하도록 하세요.

여러 개의 독립적인 Rocket. 채팅 인스턴스가 서로 다른 조직 간에 보안을 유지하면서 독립성을 유지할 수 있는 연합 네트워크를 구축하세요.

민감한 대화의 개인 정보 보호와 산업별 규정 준수를 보장하는 종단 간 암호화 및 맞춤형 보존 정책을 구현하세요.

Rocket. 채팅의 한도

자체 호스팅 인스턴스 설정 및 유지 관리에는 기술 전문성이 필요합니다.

사용자 인터페이스는 일부 상용 GroupMe 대안들보다 덜 세련되었습니다.

주류 플랫폼에 비해 사전 구축된 통합 솔루션의 시장 규모가 작음

Rocket. 채팅 가격 정책

Free

Pro: 사용자당 월 $8 (연간 결제)

Enterprise: 맞춤형 가격

Rocket. 채팅 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.2/5 (330개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (150개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Rocket. 채팅에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

사무실 및 작업 공간과 같은 전문 환경에서 널리 사용되는 매우 전문적인 소프트웨어입니다. 또한 파일 공유, 활동, 프로젝트 및 기타 항목을 위한 채널(그룹) 생성 기능을 제공합니다. 상위 스레드와 함께 메시지를 삭제하는 기능, 스레드 내 답장 기능, 알림 수신을 취소하기 위한 팔로우/언팔로우 기능도 갖추고 있습니다.

사무실 및 작업 공간과 같은 전문 환경에서 널리 사용되는 매우 전문적인 소프트웨어입니다. 또한 파일 공유, 활동, 프로젝트 및 기타 항목을 위한 채널(그룹) 생성 기능을 제공합니다. 상위 스레드와 함께 메시지를 삭제하는 기능, 스레드 내 답장 기능, 알림 수신을 취소하기 위한 팔로우/언팔로우 기능도 갖추고 있습니다.

11. Signal (최고 수준의 보안과 프라이버시를 최우선으로 하는 팀에 최적)

Signal을 통해

시그널의 프라이버시 중시 철학은 모든 기능(또는 보안에 위협이 될 수 있는 경우 일부 기능의 부재)에서 드러납니다. 극도로 민감한 정보를 다루는 Teams가 시그널을 신뢰하는 이유는 오픈소스 코드가 보안 전문가들에 의해 철저히 검증되었기 때문입니다.

음성 및 영상 통화는 종단 간 암호화되어 약한 연결 환경에서도 선명한 음질을 제공합니다. 다양한 비즈니스 협업 tools가 부족하지만, 규제가 엄격한 산업이나 기밀 프로젝트를 수행하는 조직에서는 종종 Signal을 선택합니다.

Signal의 최고의 기능

각 대화별로 맞춤형 자동 삭제 타이머를 설정하여, 보기를 통해 민감한 정보가 영구적으로 제거되도록 하세요.

잠재적인 도청이나 중간자 공격으로부터 대화가 안전하게 유지되도록 기기 간 보안 코드를 확인하세요.

프로토콜 수준에서 메시지 발신자를 숨기는 봉인된 발신자 기술을 활용하여 메시지 콘텐츠 그 이상으로 관계 패턴을 보호하세요.

안전 번호를 사용하여 연락처를 수동으로 확인하여 상대방이 정확한 인물인지 확인하세요.

Signal의 한계점

공개 그룹이나 작업 공간과 같은 제한된 조직 기능

달력 연동 또는 일정 관리 tools 없음

파일 공유 크기 제한은 범용 GroupMe 대안들보다 더 엄격합니다.

팀과의 연결을 위한 작업 관리나 투표 같은 비즈니스 특화 기능이 부족합니다.

Signal 가격 정책

Free

Signal 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (440개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Signal에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자가 이 앱에 대해 이렇게 말했습니다:

뛰어난 메신저 앱입니다. 특히 개인 대화에 사용하며 1년간 사용해왔는데 아직까지 실망한 적이 없습니다. 레이아웃이 마음에 들고, 통화 기능도 잘 작동하며 웹 버전도 훌륭합니다. 또한 안전합니다(직접 경험한 건 아니고 조사한 결과지만). 이는 매우 유용할 수 있습니다. 유일한 단점은 휴대폰에서 많은 채팅을 볼 수 없다는 점이지만, 폴더를 만들어 해결할 수 있습니다.

뛰어난 메신저 앱입니다. 특히 개인 대화에 사용하며 1년간 사용해왔는데 아직까지 실망한 적이 없습니다. 레이아웃이 마음에 들고, 통화 기능도 잘 작동하며 웹 버전도 훌륭합니다. 또한 안전합니다(직접 경험한 건 아니고 조사한 결과지만). 이는 매우 유용할 수 있습니다. 유일한 단점은 휴대폰에서 많은 채팅을 볼 수 없다는 점이지만, 폴더를 만들어 해결할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 팀원들이 달력에서 '회의 없는 블록'을 설정하도록 권장하세요. 특히 모두가 집중 작업에만 몰두할 수 있는 한낮 시간대가 이상적입니다. 방해받지 않는 시간을 확보하면 커뮤니케이션 과부하를 줄이는 데 도움이 됩니다.

더 스마트한 채팅은 ClickUp에서 시작됩니다

팀 대화가 숨바꼭질 같아서는 안 됩니다. 계속해서 맥락을 놓치거나, 오래된 메시지를 찾아 헤매거나, 일만 처리하려고 앱을 전환해야 한다면, 이제 더 스마트한 설정을 구축할 때입니다.

ClickUp은 실시간 채팅과 팀 업무 수행에 필요한 모든 요소(작업, 문서, 목표 등)를 통합하여 그룹미 대안 중 두각을 나타냅니다. 모든 대화는 실행 가능한 항목과 연계된 맥락 속에서 이루어지며, 업데이트 요약, 다음 단계 할당, 작업 재검토 방지 등 AI 기능을 제공합니다.

