ADHD를 가진 사용자를 위한 ClickUp 팁

ADHD에 대한 블로그를 쓰기 시작했는데, 15분 후에는 잭 블랙의 위키피디아 페이지에서 완전히 충격에 빠진 자신을 발견하게 되는 이유는 무엇일까요?

이 아이러니는 저에게도 분명합니다, 여러분:

네, 주의력 결핍 과잉 행동 장애를 가진 성인인 저에게 15분의 생산적인 시간을 눈치채지 못하게 잃어버리는 것이 얼마나 위험할 수 있는지 완벽하게 묘사한 것입니다.

ClickUp 알림 소리가 현실로 돌아오게 하지 않았다면, "School of Rock의 아이들은 지금 이렇게 보입니다 😱"라는 클릭을 유도하는 기사에 빠져들고, 또 시간을 잊어버린 자신의 어리석음에 당황했을지도 모릅니다.

다행히도, 알림은 ClickUp에서 제 ADHD 증상을 관리하고 제가 사랑하는 일에서 뛰어난 성과를 거두는 데 도움이 된 유일한 기능은 아닙니다. ADHD를 가지고 있는 ClickUp의 동료들과 함께, 더 많은 사람들이 이 플랫폼을 활용하여 ADHD 증상을 관리하고 일에서 뛰어난 성과를 거둘 수 있도록 최고의 팁과 요령을 선별했습니다.

ADHD: 들은 대로 잊어버려요

"ADD"라는 용어는 "OCD"나 "양극성"과 비슷하게, "주의가 산만하다", "조직력이 뛰어나다", "기분이 변덕스럽다"와 같은 정상적인 특성을 대신하는 이상한 현대의 구어체 표현이 되었습니다.

무해한 의도에도 불구하고, 병리학에 의한 과장은 이러한 장애를 정상화하기보다 오해를 확산하고 현실을 희석시키는 데 더 큰 역할을 합니다.

ADHD ( 과거에는 'ADD'라고 불렸지만 현재는 임상적으로 사용되지 않습니다 ) 는 가장 조용히 낙인찍히는 인지 장애 중 하나로, 개인이 이를 인식하고 진단받으며 치료 옵션을 탐색하고 타인에게 공개하는 것이 어렵습니다. 가장 흔한 편견에는 다음과 같은 것이 있습니다:

❌ ADHD는 성장하면서 극복할 수 있는 문제입니다

❌ ADHD는 주로 어린 소년들에게서 나타납니다

❌ ADHD는 '과다 활동적'이나 '집중하기 어려운'을 의미하는 전문 용어입니다

❌ ADHD는 장애가 아니라 단순히 자기 통제력의 부족입니다

의욕이 넘치고, 원하는 것에 집중력이 뛰어나며, 때로는 너무 자제력이 강한 성인 여성으로서, 저는 그 목록을 자신 있게 거짓말이라고 말할 수 있으며 그 증거도 제시할 수 있습니다.

다행히도 미국에 있는 440만 명의 ADHD 성인들에게, 성인 ADHD의 정당성을 훼손하는 사람들의 날은 이제 얼마 남지 않았을지도 모릅니다. ADHD에서 ASD에 이르기까지 다양한 인지 또는 신경학적 장애를 가진 사람들을 삶의 모든 면에서 지원하고 환영하기 위한 노력인 신경 다양성 운동은 직장과 그 밖의 장소에서 저와 같은 사람들을 지원하기 위해 큰 진전을 이루고 있습니다.

성인 ADHD의 모습

고등학교 1학년 때 ADHD(당시 '주의력 결핍 장애'로 불렸음) 진단을 받았을 때, 일부 과목에서 추가 지원을 받는 것은 안도감이었지만, ADHD 증상이 교실 밖에서도 사람에게 큰 영향을 미친다는 사실은 널리 알려지지 않았습니다. 당시 다른 많은 부모님들처럼, 제 부모님도 집에서 ADHD로 인한 어려움을 단순히 불순종으로 오해하곤 했습니다. 부모님은 제 만성적인 지각, 듣지 않는 듯한 태도, 수면 문제, 의사소통의 어려움이 ADHD로 인한 결과라는 것을 깨닫지 못하셨습니다. *

결국에는 치료에 가장 잘 반응하는 일에 대해 심한 비난과 처벌을 받으며 고통을 겪게 될 것입니다. ADHD가 "규율에 따르지 않는 청소년"을 의미한다는 오해가 웃을 수 없는 이유(비꼬는 유머로 말하자면 🙃)가 또 하나 더 있습니다.

이 모든 것이 20대 후반까지 제가 ADHD를 보는 방식, 또는 오해하는 방식에 영향을 미쳤습니다. 하지만 결국 제 진단의 현실을 이해하게 되어 정말 다행이라고 생각합니다. ADHD 치료로 혜택을 볼 수 있는 많은 성인들이 개선 가능한 증상을 개인적인 결함으로 오해하여 상황을 더 악화시키는 경우가 많기 때문입니다.

제 ADHD의 어려운 부분이 어떻게 나타나는지 설명드리겠습니다:

시간에 대한 자연스러운 개념이 부족하여 얼마나 많은 시간이 지났는지, 일이 얼마나 걸리는지 등을 파악하기 어렵습니다.

자주 물건을 잊어버리거나 특정 유형의 정보에 대한 기억력이 약한 경우

흥미로운 일에 과도하게 집중하는 것, 즉 주의력이 극도로 분산된 상태에서 세부 사항이나 현재 처리 중인 일을 완전히 놓칠 수 있는 상태를 의미합니다

머릿속에서 관련이 있는 것 같은 생각들이 계속 떠오르면서 다른 사람들에게는 혼란을 주는 말들을 하는 경우가 있습니다

이 모든 증상이 나를 지배하게 두면 인생이 완전히 망가질 것이기 때문에, ADHD 증상의 방해를 최소화하고 내 두뇌에 대한 책임을 다하기 위해 매일 단계적인 노력을 기울여야 합니다. 다른 많은 사람들과 마찬가지로, 저는 모든 것을 적고, 기억해야 할 일에 알림을 설정하고, 즐기면서 지속할 수 있는 정리 방법을 만들도록 배웠습니다.

아이러니한 것은, ADHD가 있는 경우, 일을 추적하는 데 도움이 되는 다양한 도구를 모두 추적하는 것이 어려울 수 있다는 것입니다.

이것이 바로 ClickUp이 제 인생을 바꾼 이유입니다.

ClickUp으로 생산성 관리하기

ClickUp에서 일을 시작했을 때, 업무를 수행하기 위해서는 당연히 플랫폼을 마스터해야 했습니다. 많은 신규 사용자들과 마찬가지로, 처음에는 사용할 수 있는 도구, 기능, 통합의 양이 너무 많아서 조금 당황스러웠지만, 가장 좋은 점은 자신을 믿고 나에게 가장 적합한 워크플로우를 찾으라는 격려를 받았다는 것입니다.

ClickUp은 개인의 고유한 업무 스타일에 맞게 모양, 느낌, 작동 방식이 설계되어 있기 때문에, 특히 "상자 안의 생각"을 하지 않는 사람으로서 생산성을 높이는 데 잘못된 방법이 없다는 점이 정말 마음에 들었습니다. 그리고 생산성에 필요한 모든 것이 한 곳에 모여 있기 때문에, 업무를 진행하기 위해 설계된 도구를 놓쳐버리는 아이러니한 문제가 사라졌습니다.

마케팅 관리자부터 고객 지원 챔피언에 이르기까지 ClickUp의 일부 동료들을 대상으로 설문조사를 실시하여, 가장 방해가 되는 ADHD 증상을 관리하는 데 도움이 되는 기능을 파악했습니다. 그들의 통찰력을 바탕으로, 여러분이 자신의 방식대로 ClickUp을 마스터할 수 있는 방법을 다음과 같이 정리했습니다

기능 특수 키:

🗂️ = 조직화

⏰ = 시간 관리

🧠 = 기억하기

🔍 = 세부 사항에 집중하기

1️⃣ = 한 번에 한 가지에 집중하기

팁 1: 즐겨찾기 보기를 찾으세요

도움되는 기능: 🗂️ 🧠

모든 것은 여기에서 시작됩니다. 시작하기 전에 모든 보기에서 스페이스, 폴더 및 목록을 천천히 살펴보세요. 테이블, 시각적 매핑, 목록 또는 보드 중 어떤 것을 선호하든, "아, 이거다! 이거면 되겠어"라고 생각하면 바로 올바른 보기를 찾은 것입니다

ADHD를 가진 많은 사람들은 시각에 의존적이며 일관성을 통해 잘 해냅니다. 이것이 당신과 비슷하다면, 작업과 우선순위를 보는 방법에 대해 다양한 옵션을 제공함으로써 시작에 도움이 되는 보기 방식을 찾을 수 있습니다.

팁 2: 작업 트레이를 핀으로 고정하기

도움되는 기능: ⏰ 🧠 1️⃣

작업이 눈에 보이지 않으면 다른 일에 집중하고 있을 때 쉽게 잊어버릴 수 있습니다. 작업 트레이를 고정하는 것은 필수입니다

매일 오늘과 내일 마감인 작업을 추가합니다. 이렇게 하면 한 번에 한 가지 일에 집중할 수 있고, 해야 할 일이 너무 많아서 압박감을 느끼지 않을 수 있습니다. 트레이에 있는 작업을 우선순위에 따라 드래그 앤 드롭으로 정리합니다. 작업을 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. 작업이 완료되면 트레이에서 해당 작업을 삭제하기만 하면 됩니다. 그리고 성취감에 푹 빠질 수 있습니다!

팁 3: 맞춤형 알림 설정

도움되는 기능: ⏰ 🧠

ClickUp을 사용하기 시작한 이후로는, 끝없는 이메일을 통해 업무량을 확인해야 하는 생활로 다시 돌아갈 수 없을 것 같습니다. 끊임없이 가득 찬 지루한 받은 편지함을 처리하는 일은 집중력을 방해하고 비효율적이었으며, 때로는 중요한 알림을 놓치기도 했습니다.

ClickUp을 사용하면 모든 알림이 한 곳에 모이고 사용자의 선호도에 따라 필터링됩니다. 알림은 가능한 경우 즉시 처리하거나, 다시 확인해야 할 경우 작업 트레이에 보관할 수 있도록 설계되었습니다. 이 기능은 제 작업을 계속 진행하고, 제 기억력 부족으로 인해 중요한 일을 놓치지 않도록 하는 데 매우 중요합니다.

팁 4: 시간 추적기를 활용하세요

도움되는 기능: ⏰ 🧠 1️⃣

6학년 때, 저는 제 인생의 골칫거리였던 수학 수업을 도와줄 조교가 있었습니다. 그녀는 제 책상에 싸구려 달걀 타이머를 놓아 각 문제 풀이 데 걸리는 시간을 집중해서 볼 수 있게 해 주었습니다. 비록 지금도 수학을 좋아하지는 않지만, 그 간단한 시간 추적 방법은 제게 매우 도움이 되었습니다. ClickUp이 특수 교육용 달걀 타이머에 해당하는 성인용 도구를 제공해 주어서 정말 기쁩니다.

ADHD를 가진 대부분의 사람들은 시간을 추적하는 것이 중요하다는 것을 알고 있지만, 어려운 부분은 그것을 기억하는 것입니다. ClickUp의 시간 추적기가 마음에 드는 점은 시간을 적극적으로 추적할 때 작업 트레이 끝에 밝은 녹색으로 표시되어 놓치기 어렵다는 것입니다. 저는 시간 개념이 전혀 없기 때문에, 작업에 실제로 얼마나 시간이 걸리는지 확인하는 것이 우선 순위를 정하고, 작업을 정리하고, 관리하는 데 매우 중요합니다.

팁 5: 홈에 Google 캘린더 표시하기

도움되는 기능: ⏰ 🧠

저는 Google 캘린더를 정말 좋아하고, ClickUp을 사용하기 위해 캘린더를 삭제할 필요가 없다는 점이 정말 좋습니다. 앱 설정에서 ClickUp 작업을 Google 캘린더와 동기화하는 데 말 그대로 5초도 걸리지 않았고, 작업 공간의 홈으로 돌아가 "달력 표시" 옵션을 토글했습니다.

순식간에 모든 일일 할 일이 Front에 표시되어, 현재 진행 중인 모든 일을 한 번에 보는 번거로움을 없애줍니다!

팁 6: 작업에 사용자 정의 필드 추가하기

도움되는 기능: 🗂️ 🧠 🔍

이상하게도, 저는 사실 정리 정리를 정말 좋아합니다. 제 책장은 수십 개의 장식물로 정리되어 있고, 옷장은 완벽하게 정리되어 있으며, 미술 용품도 항상 제자리에 있습니다. 제가 어려워하는 것은 제 재정이나 업무량과 같이 저를 스트레스를 주는 것들을 효율적으로 정리하는 것입니다. 이는 부정적인 습관이지만, ClickUp은 이 습관을 개선하는 데 큰 도움이 되었습니다. 그 중에서도 사용자 정의 필드가 큰 역할을 했습니다.

사용자 지정 필드는 자신만의 파일링 시스템을 만들고 원하는 정보에 따라 항목을 정리할 수 있는 공간입니다. 이 기능을 사용하면 머릿속에 바로 기억되지 않는 작업에 대한 일반적인 세부 사항을 잊지 않고 확인할 수 있습니다. 작업별 노트에 사용자 지정 필드를 설정하면 모든 진행 상황을 한눈에 파악하는 데 매우 유용합니다.

도움되는 기능: 🧠 🔍

ADHD는 특정 세부 사항을 계속 놓치거나 기억하는 데 어려움을 겪는 증상으로 나타날 수 있습니다. 작가로서 저는 기억에만 의존하지 않고 세부 사항과 피드백을 면밀히 추적해야 합니다. 문서, 파일 등에 할당된 댓글을 남기고 받을 수 있게 되어 완벽한 컨텍스트에서 피드백을 추적하고 실행하는 데 도움이 되었습니다.

작성자에게 할당된 댓글이 디자이너에게 교정인 것처럼, 교정은 파일에서 직접 피드백을 남기고 받을 수 있는 특정 방법입니다. 따라서 5분 후에는 잊어버릴 곳에 피드백을 보관할 걱정할 필요가 없습니다. 이 두 도구는 매우 세부적이고 의사소통이 중요한 업무에 적합합니다 (그리고 이러한 업무에 항상 어려움을 느꼈던 사람들에게도 적합합니다!)

당신의 뛰어난 능력을 발휘하세요

한때 부담이라고 생각했던 것이 개선될 수 있을 뿐만 아니라 자신의 재능의 근원이 될 수도 있다는 사실을 발견하면 정말 큰 힘이 됩니다. 올바른 도구를 사용하면, 다른 사람에게는 당연하게 느껴지는 일이 자신에게는 결코 자연스럽지 않을 수도 있지만, 다른 사람들이 꿈도 꾸지 못할 놀라운 강점을 가지고 있다는 것을 깨닫게 될 것입니다.

높은 지능, 타고난 카리스마, 은밀한 인간 백과사전 같은 특성은 모두 ADHD의 정신과 연결되어 있으며, 이는 자랑스러운 특성입니다.

ADHD를 가진 모든 사람이 동일한 선호도를 가지고 있는 것은 아니지만, 바로 그 때문에 ClickUp이 유용한 도구로 손꼽히는 것입니다. ClickUp은 쉬운 일이 아닌 일에 대해 마법의 해결책을 찾을 때까지 탐구하고 실험하도록 격려하기 때문입니다. ClickUp에서 무언가를 하는 올바른 방법은 자신의 필요에 가장 적합한 방식으로 하는 것입니다

그리고 이는 일부 사람들에게는 진정한 자유를 선사하는 유형의 시스템입니다.

