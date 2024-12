2024年ステークホルダー管理ソフトウェアベスト10

ビジネス・イニシアチブの成功は、次のような影響を受ける。 プロジェクトの利害関係者 .ステークホルダーが従業員、カスタム、パートナー、投資家、またはその他の役割のいずれであっても、ステークホルダーとのコミュニケーションと義務を追跡することは、ビジネスにおいて最も重要なことの1つです。この仕事を効果的にやることの鍵は、適切なステークホルダー管理ソフトウェアを選ぶことだ。

これらのツールは、ステークホルダーとのやり取りを追跡・管理する力を与えてくれます。ステークホルダーの嗜好や取引ステータスに関する情報を保存し、データ分析を使ってステークホルダーについて詳細はこちら。また、優れたソフトウェアには、拡張コミュニケーション機能と コラボレーションツールも充実しており、協力的で継続的な関係を築くことができる。 .

使いやすさとユーザー・インターフェース: ソフトウェアは、直感的で使いやすいか、または従業員がすぐにスピードに乗れるような広範なトレーニングを提供する必要がある。 コミュニケーションとコラボレーション: 社内ステークホルダーとのコミュニケーションとコラボレーションのための統合ツールを探し、外部ツールに頼る必要性を排除する。 データの一元化と管理:ソフトウェアは、すべての利害関係者の情報、相互作用、および通信履歴のための中央リポジトリとして機能する必要があります。 分析およびレポート作成: ツールは、努力の進捗をより簡単に追跡できるように、堅牢なレポートおよび分析ツールを提供すべきである。 セキュリティとプライバシー:機密データを保存するために使用するため、ステークホルダー管理プラットフォームは、データセキュリティとプライバシー規制を遵守し、データ保護機能を提供する必要があります。 統合機能: 技術スタック内の他のツールとうまく統合できるソフトウェアであれば、ワークフローをより効率的に合理化し、データの整合性をより高いレベルで維持することができます。 拡張性: ビジネスが成長するにつれて、それとともに成長できるソフトウェアが必要です。小規模ビジネスと企業カスタマーの両方をサポートするステークホルダー管理アプリを探しましょう。

2024年ベストステークホルダーリレーションシップ管理ソフトウェア10選

適切な製品を選ぶことで、以下のことが可能になります。 仕事が速くなる とカスタマー・リレーションシップ・マネジメント(CRM)機能は、ステークホルダー・マネジメントのための資産として十分に汎用性がある。顧客だけにリミットしているわけではありません。 クリックアップCRM は、ステークホルダーとのリレーションシップを追跡・管理します。ビジネスで関わるすべての人の好み、やり取り、エンゲージメント履歴を簡単に保存できます。

その ClickUp ステークホルダーリストテンプレート は、ステークホルダーリストの作成とメンテナーのプロセスを簡素化します。役割や利息に基づいてステークホルダーを分類・セグメント化し、パーソナライゼーションとコミュニケーションを向上させることができます。さらに洞察を深めるには

/参照 https://clickup.com/templates/stakeholder-analysis-t-222088013 ClickUp ステークホルダー分析テンプレート /%href/

.

を使えば、ステークホルダーとの情報共有や、その他のコミュニケーションやコラボレーションのタスクが簡単に行えます。 クリックアップダッシュボード .必要な時に必要な情報を常に提供できるよう、拡張機能によるカスタマイズが可能です。

ClickUpは単なるステークホルダー管理ソリューションではありません。 包括的な機能設定 の包括的な機能セットで、テクノロジー・ニーズのほとんどを満たすオールインワンのビジネス・ソリューションとなる。

クリックUpの主な機能。

/参照 https://clickup.com/features/ai クリックUp AI /クリックアップAI コメントスレッドの要約、文書の草案、アクションアイテムの作成など。

タスクウォッチャーと複数担当者機能により、ステークホルダー・エンゲージメント活動を効率化。

カスタマイズ可能タスク管理 外部ベンダーのプロジェクトを管理するためのコラボレーションツール

目標追跡と進捗モニタリングによる効果的な関係者データ管理

様々なサードパーティアプリとの統合

プロジェクト計画用のガントチャート

クリックアップのリミット

新規ユーザーには習得が難しい場合がある

インターフェースに圧倒されるユーザーもいる

クリックアップの価格設定

Free Forever (永久無料)

(永久無料) 無制限: $7/月/ユーザー

$7/月/ユーザー ビジネス: 1ユーザーにつき12ドル/月

1ユーザーにつき12ドル/月 企業向け: 価格についてはお問い合わせください。

価格についてはお問い合わせください。 ClickUp AI: すべての有料プランで、ワークスペース・メンバー1人につき月額5ドルでご利用いただけます。

クリックアップの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (2,000件以上のレビュー)

4.7/5 (2,000件以上のレビュー) Capterra: 4.7/5 (2,000件以上のレビュー)

2.Totango

Via トタンゴ Totangoは カスタム成功プラットフォーム ステークホルダー管理に特化したプラットフォーム。カスタマーの成功をサポートするすべての個人をマップ化する。また、ステークホルダー間の関係もマップ化されるため、エンゲージメントレベルを把握することができる。

このソフトウェアはモジュール設計になっているため、特定のビジネス・ニーズに合わせて使いたいコンポーネントを簡単に選ぶことができる。

次のようなプロフィールを作成できます。 ステークホルダー・マッピング・テンプレート を使用して、サポート、セールス、ミーティングなどのインタラクションから標準化されたデータを収集します。これにより、1つのプロフィールを360度ビューで見ることができます。また、レベルやその他の詳細に基づいて長期的にステークホルダー・エンゲージメントを管理する自動化ワークフローなどのステークホルダー・リスク管理ソリューションも提供する。

レポート作成ダッシュボードは、成功プログラムを最適化するための主要メトリクスに関する洞察を与える。これらのメトリクスには、更新リスク、カスタマーヘルススコア、エンゲージメントレベル、投資収益率などが含まれる。このソフトウェアは、他のツールと統合して情報を収集し、より完全な洞察を得ることができます。

Totangoの最大の機能。

カスタマーの健全性とエンゲージメントのモニタリング

カスタマーのセグメンテーションとパーソナライズされたコミュニケーション

カスタマージャーニーの追跡と分析

CRMやサポートツールとの統合

トタンゴのリミット

初期セットアップと設定が複雑である。

価格設定が競合他社より高い

価格設定

スターター: $2,988/年

$2,988/年 エンタープライズ: $18,000/年

$18,000/年 プレミア: 価格については営業にお問い合わせください。

Totangoの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (780 レビュー)

4.4/5 (780 レビュー) *Capterra: 4/5 (24 reviews)

**3.ステークホルダー・マッピング

経由

/参照 https://www.stakeholdermapping.com/ ステークホルダーマップ /%href/

ステークホルダー・マネジメント社(Stakeholder Management)の生産設定であり、ステークホルダーを扱うための文書化された方法論と、スプレッドシートのテンプレートで構成されている。

Stakeholder Circleの方法論はビジネス率先のためのstakeholderの関与を経営するのを助ける。それはstakeholdersを識別し、優先順位をつけ、可視化し、従事し、そして監視するためのツールを提供する。また、ディスカッションを通じてステークホルダーを特定し、そのニーズと影響を理解する。

優先順位付けは、利害関係者のランキングを作成するために、パワー、近接性、緊急性を評価します。そして、このツールは上位のステークホルダーを円の中にマップし、サイズ、色、ポジションによって重要性を可視化します。ニーズやステークホルダーとの関係の変化に応じて、エンゲージメント戦略を策定し、モニタリングすることができます。

Microsoft Excelの3つのテンプレートは、以下のような様々な機能を提供します。 ステークホルダー分析 ステークホルダー・サークルの方法論に基づく。

ステイクホルダー・マッピングの最大の特徴。

ステークホルダーとリレーションシップのビジュアルマッピング

エンゲージメントの追跡とコミュニケーション履歴

カスタマイズ可能なステークホルダープロフィール

1回限りの購入

ステークホルダーマッピングのリミット

エクセルベースの設計のため、統合オプションにリミットあり

カスタマーレビューからの情報が限られている。

ステークホルダー・マッピングの価格設定

ステークホルダー仕事シート: $30

$30 ページ上のステークホルダー: $5

$5 コミュニケーションプラン: $20

ステークホルダー・マップの評価とレビュー

レビューはありません

**4.ダージン

経由

/参照 https://www.darzin.com ダージン /参照

DarzinのステークホルダーCRMは、ビジネスにおけるすべての鍵となるステークホルダーを一元化されたプラットフォームでマップし、追跡し、コミュニケーションすることを可能にします。プロジェクト開発やその他のイニシアチ ブに関連する社内外のステークホルダーを特定するのに役立ちます。ユーザーは各ステークホルダーのプロフィールを作成し、影響力レベル、エンゲージメント履歴、優先度などの詳細を記録することができます。

CRMは関係マップ機能を活用し、ステークホルダー間の接続を可視化します。自動化されたワークフローにより、ニーズに合わせた電子メールやメッセージの送信など、アウトリーチやコミュニケーションがガイドされます。プロフィールとデータソースを横断したインサイトにより、各ステークホルダーの360度のビューが得られます。パフォーマンス・メトリクスは、長期的なエンゲージメント・レベルを示します。

他のシステムとの統合により、関連するステークホルダーのデータを提供。このソフトウェアには、ステークホルダーから適切なフィードバックを収集するために使用できるアンケート作成ツールが含まれています。

ダージン最高の機能

ステークホルダー・エンゲージメントのプランニングと追跡

リアルタイムのフィードバック収集と分析

カスタマイズ可能なレポート作成と分析

CRMやアンケートツールとの統合

ダージンのリミット

ウェブサイトに価格情報がない

自動化機能の充実を望むユーザーもいる。

Darzin の価格について

価格については営業までお問い合わせください。

ダージンの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (4件のレビュー)

5.InfoFlo

経由 ステークウェア StakeWareは、主要な利害関係者を特定、分析、関与させるための利害関係者管理ソフトウェアです。影響力、重要性、その他の要因に基づいてステークホルダーをマップするためのツールを提供します。ユーザーは、連絡先情報、リレーションシップ履歴、利息、問題、その他の詳細を取得し、ステークホルダーのセグメント化と分類に役立てることができます。

StakeWareは、ミーティング、電子メール、電話などのエンゲージメント活動の追跡を容易にします。StakeWareは、いくつかのコラボレーションツールを内蔵または統合しており、効果的なコラボレーションを実現します。 チームコミュニケーションアプリ .

レポート作成機能は、ターゲットとなるエンゲージメントプランを策定するために必要な洞察を提供します。利害関係者に関する情報や関連する分析は、ソフトウェアのダッシュボードですぐに利用できます。

ステイクウェアの最大の特徴。

ステークホルダーの特定と分類

問題の追跡と解決管理

コミュニケーション履歴と文書共有

ステークホルダーに注意が必要な場合のアラート

StakeWare のリミット StakeWare のリミット StakeWare のリミット **StakeWare のリミット

ユーザーレビューのリミット

ウェブサイトに価格情報がない

StakeWareの価格設定

価格については営業までお問い合わせください。

StakeWare の評価とレビュー

レビューはありません

7. 実用性

経由 屈折率 Tractivityは、複雑なステークホルダーランドスケープを管理する企業のためのステークホルダーエンゲージメントプラットフォームです。主な機能として、カスタマイズ可能なステークホルダーマップがあり、ユーザーはステークホルダーのネットワークやセグメントグループを視覚化することができます。このシステムは、各ステークホルダーのデジタルプロフィールを提供し、連絡先の詳細、過去の交流、利息、その他の属性を保存します。

Tractivityでは、チームメンバーと共同でエンゲージメント戦略をプランニングすることができます。ステークホルダーのタイプや問題に応じて戦略をカスタマイズできます。このプラットフォームは、ミーティングのスケジュール、ドキュメントの共有、アンケートの実施など、エンゲージメントタスクの実行を効率化します。

主要なメトリクスをリアルタイムで追跡し、詳細なレポートを作成することで、ステークホルダーの感情を把握することができます。その他の機能として、問題ログ、ディスカッションフォーラム、イベントカレンダーがあります。

Tractivity の主な機能 を紹介します。

ステークホルダー・エンゲージメントのプランニングと追跡

問題と苦情管理

カスタマイズ可能なダッシュボードとレポート作成

CRMやコミュニケーションツールとの統合

運用性のリミット*

ユーザーによっては学習が大変

ユーザーによっては、時折不具合が発生する。

価格設定

月額129ドルから

Tractivity 評価とレビュー

G2: 4.5/5 (3件のレビュー)

8. ジャンボ

Via ジャンボ Jamboは、中小企業向けの柔軟なステークホルダー管理ソフトウェアです。その機能により、ステークホルダーのマップ、プロフィールの取得、エンゲージメント活動のプランニングが可能です。

主な機能として、強力なステークホルダーのセグメンテーションや、ステークホルダーとの関係をマップするツールがあります。やり取りを文書化し、エンゲージメント履歴をビューし、各ステークホルダーの問題や機会をタグ付けすることができます。

このソフトウェアには、タスク管理をサポートする機能が含まれています。管理者役割のユーザーは、タスクを割り当て、承認し、ステークホルダーのイベント、ミーティング、コミュニケーションをプランニングできます。社内のコメントツールによってコラボレーションを強化し、より良いコミュニケーションを可能にします。 プロジェクトの透明性 .

レポート作成機能には、関係の健全性スコアや脆弱性メトリクスが含まれます。頻繁に作成されるレポートはテンプレートとして保存でき、簡単にアクセスできます。

Jamboは、予算が少ないビジネスや、ステークホルダーの仕事に携わる小規模なチームのために、ユーザーの使いやすさと手頃な価格を重視しています。

Jambo の主な機能 Jambo の主な機能 Jambo の主な機能 **Jambo の主な機能

ステークホルダーとのエンゲージメントとコミュニケーション

カスタマイズ可能なアンケートとフィードバック収集

問題解決の追跡

コミュニケーションプラットフォームとの統合

ジャンボのリミット

ユーザーによってはユーザーインターフェイスがわかりにくい。

最初の学習曲線が急な場合がある

ジャンボの価格

ジャンボ・プロフェッショナル: $995/月

ジャンボの評価とレビュー

G2: 4/5 (レビュー1件)

9. カフーツ

Via カフーツ Kahootzは、影響力の最大化に焦点を当てたステークホルダー関係管理プラットフォームである。さまざまなステークホルダーグループをマップし、影響力やインパクトなどの要素に基づいて、それらの関係を確認することができます。

各ステークホルダーにはプロフィールがあり、属性を記録することでセグメント分けができる。そこから、ダッシュボードと視覚化によって、感情、共有アイデア、機会に関する洞察が得られます。管理者は、これらの洞察を使用して、カスタムエンゲージメント戦略を設計し、進捗を確認することができます。

アジャイルプロジェクト管理ツールは、次のような機能でプロジェクトを軌道に乗せる。 企業コラボレーションツール .ミーティング、アンケート、キャンペーンなど、タスクは最初の割り当てから最終承認まで簡単に追跡できます。自動化されたリマインダーが、漏れを防ぎます。

Kahootz の最大の機能です。

協力的なステークホルダー・エンゲージメント・ソフトウェア

ファイル共有と文書コラボレーション

タスクとプロジェクト管理ツール

様々な生産性アプリとの統合

カフーツのリミット

ソフトウェアの習得が難しい

一部のユーザーは、カスタマイズオプションが不足していると感じています。

カフーツの価格設定

スターター: 7ポンド/月/ユーザー

7ポンド/月/ユーザー プロフェッショナル: 11.55ポンド/月/ユーザー

11.55ポンド/月/ユーザー エンタープライズ: £10.97/月/ユーザー

カフーツの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (29 件のレビュー)

4.4/5 (29 件のレビュー) Capterra: 4.7/5 (13 reviews)

**10.単にステークホルダー

経由 単にステークホルダー Simply Stakeholdersは、ステークホルダーとの関係を管理するための使いやすいツールです。問題を追跡し、ステークホルダーをマップし、AIによるセンチメント分析で洞察を得ることができる。連絡先のインポートや追加、チームメンバーの招待、GmailやOutlookなどのコミュニケーションツールとの統合が可能です。

このソフトウェアのマップ機能により、利害関係者を影響力、利息、影響度別に可視化できます。ビジュアル化にとどまらず、内蔵のAI分析ツールでより深い洞察を得ることができます。

Simply Stakeholdersは、他のシステムと安全に統合できます。標準コネクタは、Salesforce、ソーシャルメディア、Mailchimp、その他の一般的なアプリにリンクされており、より柔軟なステークホルダー管理が可能です。APIにより、開発チームは組み込みサポートがない統合のための独自のソリューションを作成できます。

Simply Stakeholders の主な機能。

ステークホルダーの特定と分析

コミュニケーションの追跡と履歴

カスタマイズ可能なステークホルダーエンゲージメント用テンプレート

コミュニケーションツールとの統合

ステークホルダーのリミット

より高度な機能を求めるユーザーもいる

学習曲線が急

Simply Stakeholdersの価格設定

価格については営業までお問い合わせください。

Simply Stakeholdersの評価とレビュー

G2: 5/5 (2件のレビュー)

Reframe Your Business Around Your Stakeholders ステークホルダーを中心にビジネスを組み立て直そう。

ステークホルダーとの関係管理は、単なるプロジェクトやイニシアチブの1つであるべきではありません。これは、従業員の士気を高く保ち、ビジネスパートナーの懸念が隙間から漏れるのを阻止し、会社の評判を多角的に強化するのに役立ちます。

適切なソフトウェアを使って、ステークホルダーとのコミュニケーションと義務に集中しましょう。ClickUpが最も人気のあるステークホルダー管理ソフトウェア・ソリューションのひとつであるのには理由があります。クリックアップのツールは無料であるため、実験、導入、繁盛が可能です。 クリックアップアカウントに登録する に登録し、今日から始めましょう!