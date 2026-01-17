2026年版 12のベストMethod CRM代替ツール

QuickBooksやXeroを中核にビジネスを展開している場合、Method CRMは有効ですが、会計機能に特化しすぎているため制約を感じることもあります。

プロセスが会計中心の世界にうまく適合しない場合、チームが苦労していることに気づくかもしれません。特に取引が成立し、実際の仕事が始まると、別のツールに切り替えて複数のプラットフォームで同じ更新作業を繰り返さざるを得なくなり、この傾向は顕著です。

本ガイドでは、この引き継ぎ問題を解決する12のMethod CRM代替ツールを分析。CRM機能、自動化能力、プロジェクト管理機能、初回接触から最終納品まで顧客コンテキストを保持する能力を比較します。

なぜメソッドCRMの代替ツールを選ぶべきなのか？

営業データとプロジェクト実行が別々の場所にあると、勢いが失われます。チームは情報の手動転送に時間を浪費し、顧客の全体像が混乱の中で失われてしまいます。カスタマイズオプションの制限や強力なプロジェクト管理機能の不足に制約を感じているなら、代替案を検討する時です。

変更を検討する主な理由は以下の通りです：

限定的な連携環境： 中核となる会計システムとの連携以外に選択肢が乏しいため、その他の必須ツールとの接続が困難です

プロジェクト管理機能なし： 見込み客の追跡は可能ですが、成約後は実際の仕事管理のために別のシステムに移行する必要があり、仕事の断絶が生じます

基本的な自動化機能： ワークフロー自動化は、チームが成長するにつれて複雑な多段階プロセスを処理するのに必要なパワーと柔軟性に欠けています

拡張性の懸念： 成長中のチームの多くは、Method CRMの機能限界にすぐに直面し、後々困難な移行を余儀なくされることに気づきます

サイロ化された顧客データ： 顧客情報は営業フェーズに閉じ込められ、デリバリーやサポートを担当するチームへ自然に流れない

最新の代替ツールは統合型ワークスペースを提供することでこれらの問題を解決します。CRM、プロジェクト管理、文書管理、チームコミュニケーションを一元化し、業務効率を低下させるツールの乱立を解消します。

メソッドCRM代替ツール一覧

以下に要約をまとめます：

ClickUp AIスーパーエージェント；統合型CRM＆プロジェクト管理；自動化された案件からプロジェクトへの変換 あらゆるサイズの企業向け（営業とデリバリー間のギャップを埋めるチーム） Free Forever；カスタムプランも利用可能 Salesforce クラウド セールス アインシュタインAI；大規模なAppExchange；無限のカスタム 企業（複雑なグローバル販売サイクルを持つ大規模組織向け） 有料プラン：月額25ドル/ユーザー～ HubSpot CRM インバウンドマーケティングツール；FreeコアCRM；電子メールシーケンス 中小企業から中堅企業向け（リードジェネレーションを拡大するマーケティング中心のチーム） 無料；有料プランは月額15ドル/席から Zoho CRM Zia AI; Canvas UI Studio; 50以上のアプリを含むZoho Oneスイートの一部 中小企業向け（予算内で高度な機能を求めるチーム） 有料プラン：1ユーザーあたり月額14ドルから Pipedrive ビジュアルカンバンパイプライン；アクティビティベースのプロンプト；スマートドキュメント 中小企業向け（勢いを重視する営業主導型チーム） 有料プラン：1ユーザーあたり月額19ドルから monday CRM ノーコードのビジュアルボード；クロスボードダッシュボード；高い柔軟性 あらゆるサイズの企業向け（視覚的でカスタムなワークフローを求めるチーム） 有料プラン：月額12ドル/席 Dynamics 365 Microsoft 365ネイティブ対応；Power BI分析機能；LinkedIn同期機能 企業（Microsoft製品群を既に深く導入している組織向け） 有料プラン：月額65ドル/ユーザー～ Nutshell 組み込みの電子メールマーケティング機能；シンプルなパイプライン；パイプライン自動化 小規模チーム（自社でマーケティング活動を担当する営業チーム） 有料プラン：1ユーザーあたり月額19ドルから Bigin by Zoho パイプライン中心型；内蔵テレフォニー機能；Webフォーム マイクロチーム／個人事業主（標準的なCRMが複雑に感じる新規ユーザー向け） 無料；有料プランは月額9ドルから ActiveCampaign 高度な自動化ビルダー；サイト追跡；リードスコアリング マーケティング重視（高度な電子メール育成に注力するTeams向け） 有料プランは月額15ドルから Insightly リレーションシップ機能；統合プロジェクト引継ぎ；カスタムオブジェクト 中小企業向けサービスプロバイダー（販売後のプロジェクト納品管理チーム） 有料プラン：月額29ドル/ユーザー～ Freshsales Freddy AI; 内蔵電話/電子メール機能; 営業プロセス自動化 中堅企業向け（AIを活用したリードスコアリングで急成長中のチーム） 無料；有料プランは1ユーザーあたり月額11ドルから

利用すべき最高のMethod CRM代替ツール

メソッドCRMユーザーの最大の課題を軸に各ツールを検証。評価基準はCRM機能、他ツールとの連携性、プロジェクト管理機能、ワークフロー自動化能力に焦点を当てました。真の統合ワークスペース「ClickUp」でツールの乱立を解消。各ツールが特定の領域で真価を発揮する中、唯一無二の統合環境を実現します。✨

1. ClickUp（AI搭載のワークマネジメントと組み込みCRM機能に最適）

ClickUpで文書・プロジェクト・会話など全てを一元管理できる包括的なプラットフォーム

Method CRMは、会計主導のシステム内で取引を追跡することに重点を置く場合に効果を発揮します。しかし取引が成立した瞬間から問題が生じます。顧客情報はCRMに存在する一方、実際の仕事は別の場所で進行します。プロジェクトは文脈なしに開始され、デリバリーチームは期待値を再構築する必要があり、営業上の約束は記録システムではなく電子メールに散在します。

ClickUpは、顧客ライフサイクル全体を一元管理したいチーム向けに設計されています。CRMとプロジェクト実行を別々のフェーズとして扱うのではなく、ClickUpは単一のワークフロー内でこれらを接続します。リード、商談、納品作業、ドキュメント、コミュニケーションがすべて同一ワークスペースに存在するため、所有権が変更されても文脈が失われることはありません。

営業フェーズでは、チームは実際の販売プロセスを反映したパイプラインで、ClickUpのCRM構造 を活用しリード・アカウント・商談を追跡します。顧客詳細、取引金額、タイムライン、メモはカスタムフィールドを通じて各レコードに紐付けられ、営業とデリバリーチームが関係性の進展を共有視覚化できます。これにより、後日の情報再作成や再解釈が不要になります。

取引が成約とマークされると、自動化が作動します。ClickUpの自動化機能は取引を即座に納品プロジェクトに変換し、所有者割り当て、タイムライン設定、関連チームへの通知を、手動調整なしで実行します。引き継ぎやフォローアップメッセージに依存せず、明確な所有権と期待値のもと、仕事が即座に開始されることをシステムが保証します。

ClickUpのスーパーエージェントは 、この非介入型アプローチをさらに拡張します 。彼らは、着信リクエストの優先順位付け、タスク更新の生成、日常的なフォローアップの処理、事前定義されたルールやコンテキストに基づく仕事の推進を支援できます。これにより、絶え間ない進捗確認やステータス報告の必要性が減り、チームは調整作業ではなく実行に集中できるようになります。

ClickUpのスーパーエージェントは、人の介入なしにワークフローをエンドツーエンドで処理できます

作業が進むにつれ、ClickUpは業務の中核として機能し続けます。タスク、依存関係、マイルストーンは顧客情報と連動し、ClickUp Brainが取引やプロジェクト全体の状況をチームが即座に把握するのを支援します。記録やダッシュボードを掘り下げる必要なく、活動内容を要約し、リスクを可視化し、瞬時に状況を把握できます。

コラボレーションとナレッジの蓄積は、作業が既に存在する場所で実現します。契約書、提案書、運用マニュアル、納品書はClickUp Docsに文書化され、タスクや顧客に直接リンクされます。会話はClickUp Chatで行われ、参照する作業に紐付けられるため、ツール間で散らばることはありません。深い文脈に支えられた、AI駆動の実行レイヤーを備えたCRMです！

ClickUpの主な機能

ClickUp CRMテンプレート： 営業パイプライン管理用の即戦力フレームワーク。リード・アカウント・商談用のカスタマイズ可能なフェーズを完備し、進捗管理を即座に開始可能

ClickUp Brain: 組み込みのAIアシスタントを活用し、顧客向け文書の作成、取引履歴の要約、CRMデータに基づくインテリジェントな提案をすべてClickUp内で実現

ClickUp 自動化: カスタムワークフローをノーコードで構築し、商談を自動的にフェーズ間で移動させたり、フォローアップタスクを割り当てたり、商談ステータス変更時に通知を送信したりできます。

ClickUpダッシュボード ：ワークスペースのリアルタイムデータを活用し、パイプライン価値、コンバージョン率、チームパフォーマンスなどの主要メトリクスを追跡する視覚的な営業ダッシュボードを作成

ClickUpカスタムフィールド： 取引の価値、リードソース、契約更新日など、必要なあらゆるデータポイントを追跡できる柔軟なフィールドを追加し、自社のプロセスに完全に適合したCRMを実現します。

ClickUpの長所と短所

メリット：

CRM、プロジェクト管理、ドキュメント、チームコミュニケーションを一つのプラットフォームに統合し、営業から納品まで顧客コンテキストがシームレスに流れることを保証します。

ClickUp BrainによるネイティブAI機能：AIがワークスペースの状況を理解し、タスクの自動化、コミュニケーションのドラフト作成、洞察の抽出をサードパーティツールなしで実現

コード不要で高度なカスタマイズが可能：カスタムフィールド、ステータス、自動化機能を活用し、開発者の支援なしにワークフローに完全に適合するCRMを構築できます

デメリット：

高度にカスタマイズ可能なプラットフォームを初めて導入するチーム向けの学習曲線

モバイルアプリはデスクトップバージョンよりも機能が少なくなっています

高度な多段階自動化には初期セットアップ時間が必要です

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

ClickUpは非常に多機能で、ほぼあらゆるビジネスケースやプロセスに対応するソリューションを構築できます。自動化機能とAIエージェントも非常に強力です！ロジックやAIプロンプトを介して自動アクションのセットアップを行い、ClickUp内で考えられるほぼ全ての操作を実行できます。最後に、製品の更新ペースが特筆すべき点です。毎月本当に重要な機能更新が行われ、企業は成長に多大な投資を行っています。

2. Salesforce Sales Cloud（高度なカスタム機能が可能な企業向けCRMとして最適）

via Salesforce

ビジネスの成長に伴いMethod CRMのシンプルな構造では不十分になり、カスタムのリミットに直面しているなら、Salesforceが企業グレードの代替手段です。複雑な営業プロセスが硬直したシステムに押し込められ、組織の効率的な拡大に必要な独自のワークフローを構築できません。これはより強力な機能を求める企業に共通する成長の痛みです。

Salesforce Sales Cloudは、ほぼ無限のカスタム性を提供することでこの課題を解決します。QuickBooksを基盤とするMethod CRMとは異なり、Salesforceは構築可能なプラットフォームです。Lightning PlatformとAppExchangeマーケットプレイスを活用すれば、独自の複雑な営業プロセスを完璧に反映したCRMを構築でき、使用中のほぼ全てのビジネスシステムと連携可能です。

「アインシュタイン」と呼ばれるAIは予測的なリードスコアリングと予測を支援し、そのレポート作成ツールは販売サイクルのあらゆる側面に詳細な可視性を提供します。ただし、この強力な機能には複雑さが伴います。Salesforceの導入には通常、専任の管理者または外部コンサルタントが必要となるため、セットアップと継続的なメンテナンスに投資できるリソースを持つ大規模組織に適しています。

Salesforce Sales Cloudの主な機能

アインシュタインAI: 予測リードスコアリング、商談インサイト、自動化によるアクティビティ記録により、営業チームが最も価値の高い見込み客に集中できるよう支援します

AppExchangeエコシステム： 数千の事前構築済み統合機能とサードパーティ製アプリにより、コアCRMの機能を大幅に拡張します

Lightning Platform: 複雑な企業向け販売プロセスに合わせたカスタムアプリケーション、ワークフロー、自動化機能を構築可能

高度なレポート作成と予測機能： 高度にカスタマイズ可能なダッシュボードと/AIを活用した予測により、パイプラインの健全性と収益予測の可視性を詳細に確保します

Salesforce クラウド セールスの長所と短所

メリット：

複雑な企業ニーズに対応する高度なカスタム性と拡張性

AppExchangeを通じた広範な統合エコシステム

業界をリードするAI機能「Einstein」を搭載

デメリット：

急な学習曲線により、専任の管理リソースが必要となる

導入は複雑で、コンサルタントの採用が必要になる場合が多い

小規模チームにとっては負担が大きく、過剰な費用がかかる可能性があります

Salesforce クラウド セールスの価格

スタータースイート： 月額25ドル/ユーザー

プロスイート： 月額100ドル（ユーザーあたり）

企業: ユーザーあたり月額175ドル

Salesforce Sales Cloudの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (23,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (18,000件以上のレビュー)

Salesforce Sales Cloudについて、実際のユーザーはどのような評価をしているのでしょうか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

Salesforce Sales Cloudで最もお気に入りの点は、AIエージェントと人間のSDR（営業開発担当者）の両方に対してシームレスな連携を実現していることです。データの集中管理能力が鍵となります。この高頻度な利用により、AIは真に有望な見込み客を特定でき、人間のSDRが即座に対応できます。システムの使いやすさと導入の円滑さにより、私たちはすぐに成果を上げることができました。さらに、信頼性の高いカスタマーサポートにより、あらゆる問題が迅速に解決されます。このシームレスな連携こそが、真の効率化を推進し、コンバージョンを最大化する原動力なのです。

3. HubSpot CRM（マーケティング自動化機能付き無料CRMとして最適）

via HubSpot

フル機能のCRM導入コストがチームの障壁になっていませんか？必要以上の機能を備えたツールに無駄な費用を払うか、高価すぎて重要なマーケティング自動化機能を導入できないか、どちらかの状況に陥っているかもしれません。これは、強力でありながら手頃なソリューションを求める中小企業やスタートアップが抱える典型的な悩みです。

HubSpot CRMは人気のフリーミアムモデルでこの課題を直接解決します。基本機能はユーザー数リミットなしで完全無料のため、Method CRMから移行するチームが金銭的負担前にプラットフォームを試す魅力的な選択肢となります。

このツールには、電子メールシーケンス、ランディングページ、リード育成ワークフローなど、統合型マーケティングツールが付属しており、キャンペーンをCRMレコードに直接接続します。インターフェースはシンプルで直感的なため、迅速な導入が可能です。無料版CRMは充実していますが、より高度な営業・マーケティング機能を利用するには有料の「hub」へのアップグレードが必要であり、チーム規模の拡大に伴いコストがかさむ可能性がある点に留意してください。

HubSpot CRMの主な機能

FreeコアCRM： 無制限のユーザーで、連絡先管理、商談追跡、基本レポート作成機能を無料で利用可能

マーケティングhub連携： マーケティングキャンペーンと営業パイプラインをシームレスに接続し、フルファネルの可視性を実現

電子メールシーケンスとワークフロー： CRM内で直接、自動化されたフォローアップシーケンスとリード育成ワークフローを構築

ミーティングスケジューラー： カレンダーと同期し、ミーティングを自動的に連絡先レコードに記録する組み込みスケジューリングツールを活用

HubSpot CRMの長所と短所

メリット：

コアCRM機能にユーザー数リミットのない、充実したFreeプラン

インバウンド重視のチームに最適なマーケティング自動化機能

最小限のトレーニングで操作できる直感的なインターフェース

デメリット：

高度な機能を利用するには、異なるhubへの高額なアップグレードが必要です

カスタムオプションは、企業レベルの代替品と比較してリミットされています

営業プロセスが複雑化するにつれ、プラットフォームの制約を感じることがあります

HubSpot CRMの価格

Free

スターター カスタマー プラットフォーム: 月額16ドルから

プロフェッショナルカスタマープラットフォーム： 月額1,300ドルから

企業顧客プラットフォーム：月額4,300ドルから

HubSpot CRMの評価とレビュー：

G2: 4.4/5 (29,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはHubSpot CRMについてどう評価しているのか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

HubSpotは初めてでも簡単に設定できました。営業パイプラインの管理からワークフロー自動化まで、多くの便利な機能を提供してくれます。顧客データベースとしても機能します。他のプラットフォームと連携しやすい統合機能が多い点も気に入っています。カスタマーサポートは迅速で非常に役立ちます。

4. Zoho CRM（手頃な価格のCRMを求める中小企業に最適）

via Zoho CRM

Method CRMの機能では物足りず、一方で企業ソリューションの高コストに躊躇している場合、板挟み状態に陥っていると感じるかもしれません。これは、大企業と競争しようとする中小規模のビジネスが直面する典型的な課題です。

Zoho CRMはこのスペースでコストパフォーマンスに優れたリーダー的存在であり、包括的なCRM機能群を格段に手頃な価格で提供しています。コストや機能制限を理由にMethod CRMから移行するチームにとって、Zohoは投資額あたりの機能性を向上させます。AIアシスタント「Zia」はリードスコアリングや商談予測を支援し、ブループリント機能では視覚的なワークフローを構築して営業プロセスを標準化できます。

さらに、Zoho CRMは広範なZoho Oneエコシステムの一部であり、CRMを数十のビジネスアプリケーションと統合しています。これにより、単なるCRMを超えたソフトウェア基盤の統合を目指すチーム向けに、財務から人事までを単一サブスクリプションでカバーする、深く統合されたスイートが実現されます。

Zoho CRMの主な機能

Zia AIアシスタント： リードスコアリング、商談予測、異常検知の支援により、チームの努力を効果的に優先順位付けします

ブループリントプロセス自動化： ビジュアルワークフロービルダーを活用し、営業プロセスを標準化。チーム全体での一貫性を確保します。

Canvaデザインスタジオ： コードを一切書くことなく、チームの好みに合わせてCRMインターフェースの外観と操作感をカスタムできます

Zohoエコシステム連携： Zoho Books、プロジェクト、DeskをはじめとするZohoスイートの数十のアプリケーションとシームレスに接続

Zoho CRMの長所と短所

メリット：

優れた価値を実現。競争力のある価格で包括的な機能を提供します。

Ziaによる強力なAI機能は、すべての有料プランで利用可能です

完全に統合されたビジネスアプリを求めるチームのための広範なエコシステム

デメリット：

ユーザーインターフェースは、より現代的なCRMプラットフォームと比較すると時代遅れに感じられる場合があります

最上位プランでは、より高度な機能が利用可能です

カスタマーサポートの応答時間は、ご利用のプランレベルによって異なります

Zoho CRMの価格

スタンダード: ユーザーあたり月額20ドル

プロフェッショナル: ユーザーあたり月額35ドル

企業: ユーザーあたり月額50ドル

Ultimate: ユーザーあたり月額65ドル

Zoho CRMの評価とレビュー

G2: 4. 1/5 (2,700件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (6,800件以上のレビュー)

実際のユーザーはZoho CRMについてどう評価しているのか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

Zoho CRMは、特に中小企業にとって信頼性が高く手頃な選択肢として際立っています。直感的なインターフェースにより操作は簡単ですが、より高度な機能の習得には多少の時間を要する場合があります。明確な指示と既成テンプレートがセットアッププロセスを容易にし、体験を効率化します。 Zoho CRMは日常的な使用を想定して設計されており、継続的な営業活動と顧客関係の管理に優れています。自動化、分析、AIを活用したインサイトなど、強力な機能スイートを提供し、いずれも大きな価値をもたらします。カスタマーサポートは概ね迅速に対応しますが、サポートの質はサブスクリプションプランによって異なる場合があります。他のZoho製品やサードパーティサービスとの連携はスムーズかつ柔軟で、多様なビジネス要件に対応できる汎用性の高いソリューションとなっています。

5. Pipedrive（視覚的なパイプライン管理機能を備えた営業特化チームに最適）

via Pipedrive

CRMが次のやることを明確に示さない場合、営業担当者は集中力を失い、商談が停滞する可能性があります。Pipedriveは 営業担当者によって開発され 、まさにこの課題を解決します。

その哲学は活動ベースの販売に焦点を当てており、チームが取引を前進させる具体的な行動（電話、電子メール、ミーティング）に集中するよう促します。プラットフォームの中核は視覚的なカンバン方式のパイプラインであり、取引の進捗管理を直感的で満足感のあるものにします。

このツールは、各案件でやることを明確に可視化し、フォローアップの漏れを防ぎます。純粋な営業ツールとして設計されているため、パイプライン管理には優れていますが、より強力なプロジェクト管理やマーケティングオートメーションには他ツールとの連携が必要です。

Pipedriveの主な機能

視覚的なパイプライン管理： ドラッグ＆ドロップ式のカンバンインターフェースにより、各案件の進捗状況と次のアクションを簡単に把握できます

活動ベースの販売： プラットフォームは全案件に活動スケジュールを設定するよう促し、営業担当者が一貫した行動を取ることを保証します

Smart Docs: 電子署名対応で追跡可能なドキュメントと、CRMデータから自動入力可能な機能により、提案書ワークフローを効率化します

AIセールスアシスタント：次のステップの積極的な提案、パフォーマンス向上策、取引に関する洞察を自動取得

Pipedriveの長所と短所

メリット：

最小限のトレーニングで操作可能な、非常に直感的なビジュアルパイプライン

活動中心のアプローチにより、営業チームは行動指向で責任ある姿勢を維持します

ユーザーを不要な機能で圧倒しない、すっきりとした整理されたインターフェース

デメリット：

成約後のプロジェクト管理機能が限定的

マーケティング自動化機能にはアドオンまたはサードパーティ統合が必要です

レポート作成のカスタマイズ性は、企業レベルの代替製品に比べて劣ります

Pipedriveの価格

必須： ユーザーあたり月額24ドル

アドバンスド: 月額44ドル/ユーザー

プロフェッショナル: 月額64ドル/ユーザー

価格： ユーザーあたり月額79ドル

企業: ユーザーあたり月額129ドル

Pipedriveの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (2,100件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (3,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはPipedriveについてどう評価しているのか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

煩雑なフォームやチェックボックスではなく、適切な活動に集中できる点が非常に優れています。PCとスマートフォンの連携は瞬時で、非常に便利です。私は毎日、どこにいても利用しています。長年いくつかのCRMを使用してきましたが、営業中心でサービスフォローアップが多い私のニーズには、Pipedriveが最適だと確信しています。

6. monday CRM（カスタマイズ可能なワークフローとチームコラボレーションに最適）

via Monday

Method CRMの硬直した構造に不満を感じ、理想通りの見た目と操作感を持つ営業ワークフローを構築したいとお考えなら、それはあなただけではありません。多くのチームが、既製のCRMが独自のプロセスに適応するどころか、固定的な枠組みに押し込められていると感じています。

monday CRMは、高い柔軟性を誇るmonday.com Work OSを基盤として構築されており、視覚的・構造的な自由を求めるチームに最適なソリューションを提供します。プロジェクト管理に既にmonday.comを利用している場合、このCRMは自然な拡張機能として感じられるでしょう。ノーコードのドラッグ＆ドロップインターフェースにより、技術的な専門知識がなくても、ボード、列、ダッシュボードを備えたカスタムCRMを構築できます。

この視覚的なアプローチにより、営業プロセス全体を一目で把握し、チームとリアルタイムで協業することが容易になります。ただし、汎用ワークプラットフォーム上に構築された比較的新しい製品であるため、専用CRMに見られるような営業に特化した高度な機能の一部は、成熟度が低い場合や創造的な設定が必要な場合があります。

monday CRMの主な機能

ビジュアルボード型CRM： 25種類以上の列タイプを備えた高度にカスタマイズ可能なボードで、あらゆる営業データポイントを追跡可能

ノーコード自動化： 開発者不要で、シンプルな「if-then」ロジックを用いた強力なワークフロー自動化を構築

クロスボードダッシュボード： 複数の営業ボードやプロジェクトボードからデータを統合ダッシュボードに集約し、顧客ライフサイクル全体の可視性を向上させます

monday.com エコシステム： mondayワークマネジメントとシームレスに連携し、営業から販売後プロジェクトチームへの円滑な引き継ぎを実現

Monday CRMの長所と短所

メリット：

非常に視覚的で直感的なインターフェースにより、トレーニングがほとんど不要です

コードを一切書く必要なく、卓越したカスタム柔軟性を実現

チームベースの販売に最適な強力なコラボレーション機能

デメリット：

比較的新しいCRM製品であるため、その機能セットは確立された競合他社に比べて成熟度が低い

一部のCRM固有の機能については、実装に創造的な回避策が必要となる場合があります

チーム拡大に伴い、バケット制の席課金では予期せぬコスト増が発生する可能性があります

Monday CRMの価格

基本プラン: ユーザーあたり月額12ドル

スタンダード: ユーザーあたり月額17ドル

プロ： ユーザーあたり月額28ドル

企業: カスタム見積もり

monday CRMの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (800件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (300件以上のレビュー)

monday CRMについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

monday CRMの電子メールとアクティビティ機能は最高です。クライアントや見込み客への電子メールを自動タグ付けするため、追跡が驚くほど効率的です。この自動化とAI機能を組み合わせることで、フォローアップ日や重要な詳細といった必須情報を手間なく抽出できます。ワークフローセンターも傑出した機能で、if-this-then-that構文のような高度な自動化を実現。仕事を前進させ停滞を防ぎ、最終的に時間とコストを節約してくれます。

7. Dynamics 365（Microsoftエコシステム統合に最適）

via Dynamics 365

御社は既にMicrosoft環境で業務を遂行していますか？その場合、OutlookやTeams、SharePointとネイティブ接続しないMethod CRMのようなツール使用時の摩擦を実感されていることでしょう。

Dynamics 365 Salesはこの課題に対する確かな解決策です。Microsoftエコシステムに深く投資している組織にとって自然なCRM選択肢であり、他プラットフォームでは実現できないシームレスなネイティブ統合を提供します。このツールはMicrosoftビジネススタック全体と連携し、チームに統一された体験をもたらします。

しかし真の価値はPower Platformとの統合にあります。高度な分析にはPower BI、複雑なワークフロー自動化にはPower Automate、カスタム業務アプリ構築にはPower Appsを活用できます。これにより企業向けソリューションとしての複雑さが伴い、Microsoft環境を管理する専門知識を持つ企業に最適です。

Dynamics 365の優れた機能

ネイティブMicrosoft連携： Outlook、Teams、SharePoint、Excelとの深い統合を標準装備で実現

Power Platform接続機能： Power BIダッシュボード、Power Automateワークフロー、カスタムPower AppsでCRMの機能を拡張

LinkedIn Sales Navigator連携機能： LinkedInとの接続機能により、強力なソーシャルセリングと見込み客調査を実現

AIを活用した洞察：関係性分析、予測スコアリング、会話インテリジェンスを活用し、営業努力を導く

Dynamics 365の長所と短所

メリット：

Microsoft中心の組織向けに、比類のないシームレスな統合を実現

Power Platformはカスタム開発を必要とせずに機能を大幅に拡張します

強力なAIと分析機能がプラットフォームに組み込まれています

デメリット：

導入は複雑で、通常は専門的なMicrosoftの知識が必要です

ユーザーインターフェースは、より現代的なCRM代替品に比べて直感的でないと感じられる場合があります

複数のモジュールから成るライセンスモデルは、操作が複雑になりがちです

Dynamics 365 の価格

営業プロフェッショナル: 月額65ドルから

企業販売: 月額105ドルから

セールスプレミアム： 月額150ドルから

Microsoft Relationship Sales: 月額162ドルから

Dynamics 365の評価とレビュー

G2: 4.0/5 (1,800件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (5,700件以上のレビュー)

Dynamics 365について、実際のユーザーはどのような評価をしているのでしょうか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

パートナー認定の管理や顧客としての取引履歴の確認には、主にDynamics 365 CRMを活用しています。全ての情報を一元管理できるため、やり取りの追跡や記録の更新が容易になり、パートナーへの効果的なサポートが確実に実施できます。レポート作成機能やMicrosoftアプリとの連携は大きな利点であり、共同作業を大幅に円滑化してくれます。

8. Nutshell（電子メールマーケティング機能付きシンプルCRMに最適）

via Nutshell

NutshellはシンプルなCRMと電子メールマーケティング機能を統合。成長に必要な基本ツールを犠牲にせず、簡便さを求める小規模チーム向けに設計されています。CRMから直接電子メールキャンペーン、自動ドリップシーケンス、ニュースレターを作成・送信でき、全連絡先が自動同期されます。

このオールインワンアプローチにより、時間とコストの両方を節約できます。

Nutshellはシンプルさを重視しているため、大規模組織が必要とする高度なカスタマイズ機能やレポート作成機能の一部が不足している可能性があります。しかし、小規模チームにとっては、営業とマーケティングの両方の活動を1か所で管理するための、シンプルで効果的なソリューションを提供します。

Nutshellの主な機能

組み込み電子メールマーケティング機能： CRMから直接電子メールキャンペーンやニュースレターを作成・送信でき、別途ツールが不要になります

パイプライン自動化： 定義したトリガーに基づき、リードの自動割り当て、タスク作成、フェーズ進捗を設定

パーソナライズド電子メールシーケンス： 自動化された1対1の電子メールシーケンスを送信し、パーソナライズされたアプローチをスケーラブルに実現

Google Workspace連携：GmailやGoogle カレンダーとの深い連携により、シームレスな電子メール同期とスケジュール管理を実現

Nutshellの長所と短所

メリット：

統合されたCRMと電子メールマーケティング機能により、別々のツールが不要になります

小規模チームが迅速に導入できるよう設計された、クリーンで直感的なインターフェース

迅速な対応が可能なチームによる優れたカスタマーサポート

デメリット：

高度なカスタム機能の選択肢が限られている

レポート作成機能は、企業向け代替製品に比べ堅牢性に欠ける

大規模プラットフォームと比較してサードパーティ統合が少ない

Nutshellの価格

基本プラン: ユーザーあたり月額19ドル

成長プラン: ユーザーあたり月額32ドル

プロプラン: ユーザーあたり月額49ドル

ビジネスプラン： 月額67ドル/ユーザー

企業: ユーザーあたり月額89ドル

Nutshellの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (1,100件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (500件以上のレビュー)

Nutshellについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

Nutshellは営業チームが導入しやすく、実際に日常的に活用できるツールです。インターフェースはシンプルで、パイプラインは柔軟性があり、重厚さや過剰な機能を感じさせずに構造化された営業プロセスをサポートします。取引状況や活動内容に対する確かな可視性を提供するため、チームの管理や指導がより容易になります。

9. Bigin by Zoho CRM（CRM導入初期の小規模チームに最適）

via Bigin

超小規模チームや個人事業主の方で、Method CRMのような「シンプルな」CRMさえも扱いにくいと感じていませんか？ 多くのCRMプラットフォームの複雑さ、コスト、過剰な機能は、起業したばかりの方にとって大きな障壁となり得ます。

Bigin by Zoho CRMが解決策です。これはCRM初心者向けの小規模チームや個人向けに設計された、パイプライン中心のエントリーレベルCRMです。複雑な機能をすべて排除し、連絡先管理と営業プロセスの可視化という絶対的な基本機能に焦点を当てています。これにより、よりシンプルなソリューションを求めてMethod CRMから移行する方にとって理想的な第一ステップとなります。

Biginでは、異なるプロセス向けに複数のパイプラインを設定でき、内蔵テレフォニー機能で通話発信・記録が可能。ウェブフォーム作成でリードを捕捉します。迅速なセットアップと即時利用を前提に設計されています。

Bigin by Zoho CRMの主な機能

複数のパイプライン： 新規案件と更新案件など、異なるビジネスプロセスを別々の視覚的なパイプラインで管理し、一目で把握可能

組み込みテレフォニー機能： CRM内で直接通話の発信・受信が可能。すべての活動が自動的に記録されます

Webフォーム： ウェブサイト用のシンプルなリード獲得フォームを作成し、新規コンタクトを直接パイプラインに連携させます

Zoho CRMへのアップグレードパス：Biginの機能では手狭になった際に、全データをフル機能のZoho CRMプラットフォームへ簡単に移行可能

Bigin by Zoho CRMの長所と短所

メリット：

CRM初心者向けに設計された、極めてシンプルでクリーンなインターフェース

最小限の設定で開始できるクイックセットアップ

超小規模チームや個人ユーザー向けの低コストエントリープラン

デメリット：

フル機能型CRMと比較するとカスタムオプションが非常に限られている

Teamsは1～2年以内にその機能を超える可能性が高い

フル機能版Zoho CRMと比較して利用可能な連携機能が少ない

Bigin by Zoho CRMの価格

Free

Express: 月額9ドルから

プレミア: 月額15ドルから

Bigin 360: 月額21ドルから

Bigin by Zoho CRMの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (500件以上のレビュー)

Zoho CRMのBiginについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

Biginの最大の魅力は、そのシンプルさと明快さです。大規模なCRMのような複雑さなく、カスタムパイプラインを設計しビジネスプロセスを整理できるため、チームの導入が容易です。営業パイプラインの整理、情報の一元化、商談追跡の改善が必要な中小企業にとって非常に有用です。フェーズやフィールドのカスタマイズにより、ユーザーを圧倒することなく実際のプロセスに適応させられます。

10. ActiveCampaign（CRM機能を備えた電子メールマーケティングに最適）

via ActiveCampaign

高度な行動ベースの電子メールキャンペーンによるリード育成が主な課題ですか？Method CRMをご利用の場合、マーケティング自動化機能の不足に不満を感じていることでしょう。

ActiveCampaignは従来のCRMモデルを根本から変革することでこの課題を解決します。強力なマーケティングオートメーション機能に高性能なCRMを統合した本ツールは、営業プロセスが電子メール育成に大きく依存するチームに最適です。業界最高峰のビジュアル自動化ビルダーにより、電子メール開封・リンククリック・ウェブサイト訪問に応答する複雑なワークフローを構築可能です。

このツールは、見込み客のエンゲージメントに基づいて自動的にスコアリングし、オーディエンスを精密にセグメント化。見込み客が有望化した際には営業チームへのタスクを自動トリガーします。CRM機能は堅牢ですが、マーケティングオートメーション機能に比べれば二次的な位置付けです。複雑な営業パイプライン管理を必要とするチームには、専用営業CRMと比較して制限を感じる可能性があります。

ActiveCampaignの主な機能

高度な自動化ビルダー： ビジュアルワークフロービルダーで、複雑な行動トリガー型自動化シーケンスを作成

サイト追跡： ウェブサイト訪問者の行動を追跡し、閲覧したページに基づいて自動化をトリガーします

リードスコアリング： エンゲージメントと人口統計データに基づきリードを自動採点し、営業チームの優先的なアプローチを支援します

電子メール配信率： 確かな評価と強力な配信率向上ツールを活用し、電子メールが確実に受信トレイに届くようにします

ActiveCampaignの長所と短所

メリット：

業界をリードするマーケティング自動化機能

高度なリードスコアリングとオーディエンスセグメンテーション機能

高い電子メール配信評価と信頼性

デメリット：

CRM機能は、専用CRMプラットフォームで見られるものよりも堅牢性が劣ります

CRMタスクのみに集中しているユーザーにとって、インターフェースは複雑に感じられる可能性があります

高度な自動化機能を習得するには学習曲線があります

ActiveCampaignの価格

月額1ユーザーあたり15ドルから

ActiveCampaignの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (13,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (2,400件以上のレビュー)

実際のユーザーはActiveCampaignについてどう評価しているのか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

ActiveCampaignは私のビジネスの生命線です。これなしでは、マーケティングの努力はこれほど成功せず、プログラムの見込み客にタイムリーに関連情報を届けることもできません。そしてActive Intelligenceは、マーケティングチームに市場調査員、コピーライター、グラフィックデザイナー、コンサルタントを擁しているようなものです。

11. Insightly（CRM連携機能を備えたプロジェクト管理に最適）

via Insightly

取引成立後にようやく仕事が始まる？多くのサービス業にとって、営業プロセスは複雑なプロジェクトの前奏曲に過ぎません。Method CRMのようなツールでは重大な断絶が生じます——取引が「成約」とマークされた瞬間、貴重な顧客コンテキストは置き去りにされ、プロジェクトチームは別のシステムで一から作業を開始せざるを得ないのです。

Insightlyはこの課題を解決します。統合型プロジェクト管理機能を備えたCRMであり、成約した商談をワンクリックで直接プロジェクトに変換できます。営業プロセスにおける全ての連絡先、電子メール、メモが引き継がれるため、煩雑な引き継ぎ作業が不要となり、デリバリーチームが全情報を把握した状態で業務を進められます。

その関係性リンク機能により、連絡先、組織、商談、プロジェクトを連携させ、顧客関係に関する包括的な360度ビューを実現します。Insightlyは営業とプロジェクトの連携に成功していますが、そのCRM機能もプロジェクト管理機能も、各分野の専門的な最高峰ツールほど深みがない点は留意すべきでしょう。

Insightlyの主な機能

統合型プロジェクト管理： 成約した商談を直接プロジェクトに変換。顧客コンテキストを完全に保持し、手動でのデータ転送を不要にします

関係性リンク： 連絡先、組織、商談、プロジェクトをリンクさせ、顧客関係の完全な履歴とネットワークを可視化します

GmailとOutlookのサイドバー: アプリケーションを切り替えることなく、受信トレイから直接CRMデータにアクセスし、電子メールを記録できます

カスタムオブジェクト：業界固有の情報や独自のビジネス要件に対応するため、カスタムデータ構造を構築します

Insightlyの長所と短所

メリット：

取引成立時のコンテキスト喪失を防ぐ独自のCRMからプロジェクトへの引き継ぎ機能

強力な関係性可視化機能により、顧客の全体像を把握可能

CRMと基本的なプロジェクト管理の両方が必要なチームにとって価値があります

デメリット：

CRM機能もプロジェクト管理機能も、専門ツールほどの深さはありません

ユーザーインターフェースは、より現代的な代替品と比較すると時代遅れに感じられる場合があります

自動化機能は競合他社製品に比べてリミットが多い

Insightlyの価格

CRM Plus: 月額29ドル/ユーザー

プロフェッショナル: ユーザーあたり月額49ドル

企業: ユーザーあたり月額99ドル

Insightlyの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (900件以上のレビュー)

Capterra: 4/5 (600件以上のレビュー)

Insightlyについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

Insightlyの最大の魅力は、CRMとプロジェクト管理を単一プラットフォームで統合している点です。これにより、顧客を最初のリードから納品まで一貫して追跡できます。また、洗練されたワークフローと強力な電子メール・カレンダー連携により、非常に使いやすいのも特長です。

12. Freshsales（AIを活用したリードスコアリングと営業自動化に最適）

営業担当者は、購入意欲のある見込み客と向き合う時間が不足し、冷めた見込み客を追いかけることに時間を費やしすぎていませんか？

Freshworksエコシステムの一部であるFreshsalesは、AIアシスタント「Freddy」でこの課題を解決します。営業チームが「より賢く」働くことを支援する現代的なCRMです。Freddy AIは予測リードスコアリング、商談インサイト、次善の行動提案を提供し、チームが成約可能性の高い案件に集中できるようにします。

FreshsalesはAI機能に加え、電話・電子メールツールを内蔵。CRMを離れることなく見込み客とのコミュニケーションや全活動の記録が可能です。さらにFreshdeskなど他のFreshworks製品とネイティブ連携するため、カスタマーサポートやマーケティングでFreshworksスイートを既に利用しているチームに最適な選択肢となります。

Freshsalesの主な機能

Freddy AI: 予測的なリードスコアリング、取引インサイト、インテリジェントな推奨事項を販売プロセス全体で提供

内蔵の電話と電子メール機能： ネイティブの通話・電子メール機能を利用し、すべてのコミュニケーションを自動記録・追跡

セールスシーケンス： 電子メール、電話、タスクを組み合わせたマルチチャネルの自動化シーケンスを作成し、一貫したフォローアップを保証します

Freshworksエコシステム： Freshdesk、Freshmarketer、その他のFreshworksスイート製品とのネイティブ連携を活用

Freshsalesの長所と短所

メリット：

強力なAI機能が、手頃な中堅企業向け価格帯で利用可能

組み込みのコミュニケーションツールにより、別途ダイヤラーや電子メールクライアントの必要性が低減されます

直感的なナビゲーションを備えた、洗練されたモダンなインターフェース

デメリット：

Freddy AIの機能の深さは、ご利用のプランレベルによって大きく異なります

大規模なCRMプラットフォームと比べると、サードパーティ連携機能が少なくなっています

レポート作成のカスタマイズ性は、企業レベルの代替製品と比べて制限されています

Freshsalesの価格

成長プラン: ユーザーあたり月額11ドル

プロプラン: ユーザーあたり月額47ドル

企業: ユーザーあたり月額71ドル

Freshsalesの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (1,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (600件以上のレビュー)

実際のユーザーはFreshsalesについてどう評価しているのか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

Freshsalesのコストパフォーマンスの高さが気に入っています。この価格で、シーケンス機能や電子メール一括送信機能など豊富な機能を備えた完全なスイートが利用できます。ステップバイステップのガイダンスが提供されるため、すべての設定が非常に簡単でした。 アカウントフィールドや企業情報を設定し、その他の項目にはFreshsalesのテンプレートを活用しました。受信トレイを接続せずに電子メール配信テストを実施した後、FreshsalesでDKIM・SPF・DMARCのセットアップを実施して再度テストしました。シーケンス機能を使えば、電子メール開封者へのフォローアップ送信など、特定のロジックに基づいた電子メール配信が可能です。自動化された電子メールキャンペーンを展開でき、一括電子メール機能では単一の電子メールをキャンペーンとして送信しつつ、各電子メールのあらゆる要素を個別にパーソナライズできます。

ClickUpでメソッドをアップグレード

Method CRMは、会計業務が業務の中心である場合に最も効果を発揮します。しかし、契約締結後に実際の仕事が始まるチームでは、このモデルはすぐに機能しなくなります。業務の文脈が断片化し、納品が遅れ、チームは顧客を前進させるためだけにツールをつなぎ合わせる羽目になります。

優れたMethod CRM代替ソリューションは、営業・実行・協業の接続を強化することで課題を解決します。パイプライン管理に優れたものもあれば、マーケティング自動化や企業向けカスタムに特化したものもあります。最適な選択は、現在のビジネスで最も摩擦が生じている領域によって決まります。

営業から納品への引き継ぎが最大の課題なら、ClickUpはその設計思想で際立っています。単なる顧客関係追跡にとどまらず、構造化された仕事に変換し、移行プロセスを自動化。最初の会話から最終納品まで、一貫したコンテキストを維持します。

結局のところ、目標はMethod CRMを別のサイロ型システムに置き換えることではありません。実際の仕事プロセスをサポートするシステムを選ぶことです。ClickUpを試して、いかに物事を焦点化するかをご確認ください！

よくある質問

はい、このリストのほとんどの代替ツールは会計ソフトとは独立して機能します。ClickUp、HubSpot、Pipedriveなどのプラットフォームは、QuickBooksやXeroを必要とせずに強力なCRM機能を提供しますが、多くのツールでは会計ソフトとの連携をオプションのアドオンとして提供しています。

Method CRMはQuickBooksを利用する中小企業向けに設計されたニッチな製品です。Salesforceは高度なカスタマイズが可能な企業向けプラットフォームですが、小規模チームには複雑すぎて高価な場合が多いです。QuickBooksに依存しない中小企業には、ClickUpやZoho CRMなどの代替ツールが、機能性とコストパフォーマンスのバランスに優れています。

特にパイプライン可視化、ワークフロー自動化、統合の柔軟性に注目しましょう。これらはMethod CRMが制約を受けやすい共通領域です。最も重要なのは、CRMデータとプロジェクト管理ワークフローを接続するプラットフォームを選ぶこと。これにより、契約締結から業務遂行までのコンテキストギャップを解消できます。