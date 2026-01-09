無料コーディネートプランナーテンプレートでワードローブを整理し、簡単にコーディネートのプランを立てる

毎朝、クローゼットの前で立ち止まり、「今日は何を着よう？」と自問する日々。

些細なことのように思えますが、システムがなければ、その一つの決断が一日が始まる前から時間とエネルギーを消耗させます。クローゼットは満杯なのに着るものがない、という状況で決断疲労が早くから襲いかかってくるのです。

コーディネートプランは単なる服選びではなく、心の負担を軽減します。

このガイドでは、無料のClickUpワークスペース内で、ワードローブを整理し事前にコーディネートを計画できる、すぐに使える無料のコーディネートプランナーテンプレートを提供します。これにより、決断を減らし集中力を高めて一日を始められます。

コーディネートプランナーテンプレートとは？

コーディネートプランナーテンプレートは、一日の始まり前にワードローブを整理し、何を着るかを決めるのに役立つ既製のプランシステムです。このテンプレートを使えば、次のことが可能です：

衣類アイテムをリストアップ

コーディネートを組み立てる

日別やシーン別にプランを立てる

既に着用したアイテムを追跡

無料コーディネートプランナーテンプレートの概要

優れたコーディネートプランナーテンプレートの条件とは？

優れたコーディネートプランナーテンプレートを選ぶ際は、計画が負担ではなく、自然に感じられるものを選びましょう。

本当に役立つテンプレートと忘れ去られるテンプレートの決定的な違いはこれ👇

整理整頓されたワードローブ ：衣類を種類・季節・色・シーン別に分類可能

事前に簡単にコーディネートプラン ：当日慌てて決める代わりに、数日後・イベント・数週間先のスタイルを事前にプランできます

コーディネート再利用追跡 ：既に着用したアイテムを表示し、着回しを容易にし、同じ服の繰り返し着用を防ぎます

柔軟なビューモード ：リストビュー、カレンダービュー、ボードビューを切り替え可能。視覚的なプランスタイルに合わせて選択できます

重要なカスタムフィールド ：天気、ドレスコード、気分、アクセサリーなどの詳細をサポート。複雑になりすぎずシンプルに管理できます。

プラン変更時の迅速な更新 ：スケジュール変更時にコーディネートを交換したり、新アイテムを追加したり、プランを調整したりする作業をスムーズにします

ライフスタイルに合わせて柔軟に対応 ：日常着からイベント用、クライアントスタイリングまで幅広く活用可能

セットアップ努力不要：すぐに使える状態で提供されるので、すぐにプランを始められます

Freeコーディネートプランナーテンプレート

頭の中でコーディネートを考えるのは…うまくいかない時もあります。いつかは、整理整頓を代行してくれるシステムが必要になるでしょう。そこでClickUpが重要な役割を果たします。

ClickUpなら、コーディネート計画を繰り返し使えるワークフローに変える柔軟性を提供します。このツールでできること：日別・シーン別にコーディネートを計画、着用履歴を追跡、お気に入りの組み合わせを保存、リスト・カレンダー・ボード形式で一覧表示。

実際にコーディネートプランをストレスフリーにする無料テンプレートも提供しています。各テンプレートはすぐに使えて完全にカスタマイズ可能なので、インスピレーションが湧いたその瞬間からコーディネートプランを始められます。

1. ClickUp デイリープランナーテンプレート

ClickUpデイリープランナーテンプレートは、日常的な服装ルーティンと単発の服装ニーズを分離することで、スマートな服装計画システムとしても活用できます。すべてが1つのデイリープランナーフォルダ内に収まるため、服装プランも日々の予定と並行して整理された状態を保てます。

仕事着、ジム用ウェア、日常のカジュアルスタイル、週替わりコーデなど、繰り返し着る服装のルーティン追跡に活用可能。着回し不足を防ぎ、ワードローブを効率的に活用できます。また、イベント・旅行・ミーティング・洗濯日・買い物リマインダーなど、単発の服装プランにも最適です。

このテンプレートが気に入る理由：

リストビュー、ボードビュー、カレンダービューを切り替えて、日別やシーン別にコーディネートをプランしましょう

ドロップダウンでコーディネートを分類（仕事、カジュアル、ジム、パーティー、旅行など）

連続着用カウンターで服装の繰り返し回数を記録。その服装を何日連続で着たかが一目でわかります

期日に応じてコーディネート関連タスクを整理。自動で「期限切れ」「今日」「明日」に分類されるToDoリストを活用しましょう

アクセサリー、靴、天気のヒント、スタイリングのリマインダーなど、重要な詳細をメモ欄に記録しましょう

✅ こんな方に最適：毎日のコーディネートと個人タスクを同時にプランしたい方、単発の服装ニーズにも対応したい方

2. ClickUp 週間プランナーテンプレート

毎日の服装選びに悩まずに一週間を計画する方法をお探しなら、ClickUpの週間プランナーテンプレートがおすすめです。ホワイトボード風のレイアウトで、週7日分の固定列が表示されるため、仕事の日、ジム、外出、特別な行事など、前もってコーディネートを簡単に計画できます。

ボード上のアイテムはすべて移動可能なため、プラン変更時のコーディネート変更も簡単。忙しい日はシンプルなスタイルでバランスを取りましょう。

さらに、オフィスウェア、カジュアル、ワークアウト、イベント用など、異なる服装タイプを色分けできます。これにより、一目で一週間のコーディネートプランを把握可能。月単位・週単位の選択機能で、旅行や多忙なスケジュールに合わせた服装プランも構築できます。

このテンプレートが気に入る理由：

プランや用事が変わった時は、各日にメモを貼り、週単位でドラッグして簡単にコーディネートを計画・調整できます

オフィスウェアやカジュアルな日常スタイルなど、繰り返し着るコーディネートはメモを複製して再利用しましょう

服やアクセサリーの画像、保存したコーディネートをアップロードして着こなしのインスピレーションを追加し、視覚的に一週間のプランを立てましょう

優先度やメモ欄を活用して重要なコーディネートやリマインダーを強調表示。必須着こなしや天気対策のヒントを管理しましょう。

✅ こんな方に最適：スタイリングの準備を視覚的に行いたい、忙しいビジネスパーソンやファッション愛好家

💡 プロのコツ：一週間のコーディネートを一目で把握できれば、服装選びが格段に楽になります。ClickUpホワイトボードは、コーディネート案を可視化し、アイテムを組み合わせて、一週間やイベント向けのスタイルのプランを立てられるインタラクティブなスペースを提供します。 ClickUpホワイトボードでコーディネート案のプランを視覚的に作成しましょう コーディネートカードをドラッグ＆ドロップで移動でき、曜日やシーンごとにグループ分け、アクセサリーや天候のメモを追加、予定変更時も即座に再配置可能。計画完了後は、コーディネート案をタスクに変換したり、直接スケジュールにリンクさせたりできます。

3. ClickUp 月間プランナーテンプレート

ClickUp月間プランナーテンプレートは、1か月分のコーディネート計画を一元管理するコントロールセンターとして機能します。複数のビューが用意されており、それぞれが異なる側面のコーディネート計画をサポートします。

例えば、リストビューでは毎日のコーディネートを一覧表示でき、「今日」「近日」「期限切れ」などの時間帯別にグループ分けされ、コーディネートタイプ、優先度、スタイリングメモを追加するスペースも用意されています。また、カレンダービューでは一ヶ月分を一覧表示でき、ミーティング、イベント、旅行、忙しい週に合わせてコーディネートをプランできます。

このテンプレートが気に入る理由：

色分けされたコーディネートタイプでパターンを把握。イベントが集中する週や繰り返し着るスタイルが一目でわかります

全体の月間プランを崩さずに、コーディネートカードを移動させてプランを調整できます

「重要」「通常」「オプション」などのレベルで服装に優先順位をつけ、重要な日を最優先に計画しましょう

アクセサリー、靴、天気のヒント、インスピレーションリンクなどのメモでスタイリングの背景情報を追加しましょう

✅ こんな方に最適： 学生、ファッション愛好家、スタイリストなど、ワードローブを整理し、一ヶ月分のスタイリングを前もって計画して、直前の慌てを避けたい方

💡 プロのコツ：ClickUp Brainを使って自分用のコーディネートのプランを立てることができます。 服装計画は、服を保管することよりも、むしろ心の負担を減らすことに重点を置いています。ここでClickUp Brainが自然に役立ちます。手動で服の組み合わせを考え出したり、一週間のコーディネートをプランしたりする代わりに、Brainにやることを任せることができます。 ClickUp Brainに「次の5営業日のためのコーディネート案を作成してください。天候に合ったものにし、同じ服の繰り返しは避けてください」というプロンプトを送りましょう。 コーディネートプランにはClickUp Brainを活用しましょう

4. ClickUp デイリーやることリストテンプレート

毎朝慌ててその場でコーディネートを考える代わりに、ClickUpの日次ToDoリストテンプレートを使えば、現実の生活に合った方法で服装関連のタスクをプランできます。

ルーティンと小さな行動を中心に設計され、コンテナシステムを採用。コーディネートプランは「朝のルーティン」「昼のルーティン」「夜のルーティン」の3つのブロックに分割されます。

朝のルーティンは、天気の確認、服装選び、アイロンがけ、アクセサリー選びなど、準備を整えて一日を始めるのに役立ちます。午後のルーティンと夜のルーティンは、洗濯、クリーニングへの持ち込み、買い物リマインダー、今後のイベントに向けた服装の準備など、実用的なスタイリングタスクのためのものです。

このテンプレートが気に入る理由：

着る場所（オフィス、ジム、パーティー、用事など）をタグ付けしてコーディネートに場所を追加しましょう

サブタスクを活用して服装準備の優先順位をつけましょう。緊急度が高いもの（洗濯、アイロンがけ、仕立て直し）と後回しにできるものを明確に区別できます。

アクセサリー・靴・身だしなみ・天気チェックのチェックリスト付きで、繰り返し使えるコーディネートルーティンを実践しましょう

写真、インスピレーションとなるスクリーンショット、ショッピングリンク、スタイリングメモを1か所にまとめて添付ファイルとして添付し、コーディネート参考資料を追加しましょう

✅ こんな方に最適：スタイリングのタスクを追跡したい、毎日着るものに自信を持ちたい、ファッションに敏感なプランナー

5. ClickUp 週間チェックリストテンプレート

ClickUpの週間チェックリストテンプレートを使えば、すべてのコーディネート関連計画を1つの週間チェックリストで管理できます。毎日の服装、洗濯リマインダー、買い物タスク、イベント用コーディネート、準備作業などを追加し、計画しやすいフォーマットで表示できます。

リストビューでは、コーディネートタスクが曜日ごとにグループ化されるため、着るものや準備すべきものが一目でわかります。カレンダービューでは同じコーディネートプランが週単位のカレンダーに表示され、特定の日に準備が集中していないか早期に気づき、調整することが可能です。

カレンダービュー内では、テンプレートがフィルター機能をサポートしているため、仕事用コーディネートや週末のスタイルなど特定の項目だけに焦点を当てられます。別々のリストを作成する必要はありません。

このテンプレートが気に入る理由：

タイプ別（仕事、カジュアル、ジム、イベント、旅行）にコーディネートを分類して、一週間の着こなしを可視化しましょう

継続性を高めるため、連続記録フィールドを使って服装のルーティンや準備習慣を追跡しましょう

評価システムを使って、そのコーディネートがどれほど自信や快適さをもたらしたかを振り返りましょう

完了したコーディネートプランを見直し、来週のバランスとスタイリングの選択を改善しましょう

✅ こんな方に最適：準備のルーティンを追跡し、成功（または失敗）を振り返って服装選びを改善したい、多忙なプロフェッショナルやスタイルにこだわる方

💡 プロのコツ：ClickUpタスク機能でコーディネートプランをシンプルで実行可能なタスクに分割しましょう。 コーディネートプランは単なる服選び以上の作業です。天気の確認からイベントや旅行の服装プランまで、細かい点が見落とされがちです。 ClickUpタスクでコーディネート関連のタスクを管理しましょう

6. ClickUp カレンダーテンプレート

ClickUpのカレンダープランナーテンプレートは、1か月分のコーディネート選択を整理するのに役立ちます。

メインの月間カレンダーでは、実際に着用する日付ごとにコーディネートが表示されるため、予定が詰まった週や特別な計画が必要な重要な日を簡単に把握できます。サマリーリストはマスターチェックリストとして機能し、各コーディネートや準備タスクのステータス（計画済み、準備完了、完了など）を追跡できます。

予算管理機能も搭載。ショッピング、仕立て、クリーニングなど服装関連の支出を、プラン費用と実際の支出をひとところにメモすることで把握できます。

このテンプレートが気に入る理由：

買い物、仕立て、クリーニングの領収書やスクリーンショットを添付ファイルとして添付すれば、すべてのコーディネート費用を一元管理できます

タイムライン上でコーディネートと準備タスクを確認し、期間・重複・依存関係を把握しましょう

服装準備（買い物、アイロンがけ、仕立て直し）の責任者を割り当て、進捗管理担当者を1名設定しましょう

イベント対応コーデや月間ワードローブ予算などの目標を設定し、進捗を簡単に追跡しましょう

✅ こんな方に最適：月間カレンダーでコーディネートのプランを立て、服装関連の支出を管理したい方

7. ClickUp 衣類デザインテンプレート

ファッションや衣類デザインワークフローに特化した既成システムが必要な場合は、ClickUpの衣類デザインテンプレートが最適です。

コンセプトフェーズでは、テーマやスタイルの雰囲気、着こなしのインスピレーションなど、全体の印象を決定します。実行に移る前に立ち止まり、じっくり考えるためのフェーズです。

次に進行中フェーズでは、色・素材・シルエット・スタイリング要素などの詳細を確定し、気に入ったコーディネート案を絞り込みます。最終的に完了フェーズでは、最終的なコーディネート案・サンプル・予算・リサーチなど、完了・承認済みの成果物を確認できます。

このテンプレートが気に入る理由：

優先度、期日、メモを設定してコーディネートタスクにコンテキストを追加し、重要なコーディネートや準備作業を最優先で対応しましょう

数週間から数ヶ月にわたる全体のコーディネートプランのタイムラインを確認し、遅延やステップの抜けを早期に発見しましょう

プロジェクト内に直接Vogueの参考記事やクリエイティブなリサーチを保存して、インスピレーションを一元管理しましょう

複雑なコーディネートの仕事を、サンプル試着・フィッティング・修正・最終承認といったサブタスクに分解し、各ステップを追跡しましょう

✅ こんな方に最適：体系的なコーディネートプランを望むファッションデザイナー、アパレルブランド、スタイリスト、クリエイティブチーム

💡 プロのコツ： いつでも迷わず着られる定番コーディネート10着をリストアップしましょう。これらは既に効果的で着心地の良いスタイルであるべきです。 シンプルな組み合わせ例： 仕事に適した3つのコーディネート

3つのカジュアルな日常コーデ

2つの祝祭用または特別な日のコーディネート

「のんびりした日でもおしゃれをキープ」する2つの選択肢 このリストを手元に置いておけば、忙しい朝や急なプランでも、すぐにコーディネートを選べます。

8. ClickUp 休暇チェックリストテンプレート

休暇の計画はそれだけでストレスがたまるもの。服装の心配まで加わる必要はありません。ClickUpの「休暇チェックリストテンプレート」を使えば、事前にコーディネートや荷造りを一箇所でプランできるので、ストレスフリーな旅が実現します。

アイテムリストビューでは、衣類、身の回り品、書類、ガジェット、健康用品などカテゴリー別に整理された、必要な荷物がすべて表示されます。「衣類」といった曖昧な表現ではなく、ジャケット、ジーンズ、水着、靴、アクセサリーなど具体的なアイテムを数量付きで追加できます。

さらにカスタムフィールド機能を使えば、ビーチ・キャンプ・ロードトリップなど旅行の種類ごとにアイテムにタグ付けが可能。本当に必要なものだけを持って行けます。

このテンプレートが気に入る理由：

購入が必要なアイテムのみに集中し、優先度別にグループ分けすることで、緊急度の高い買い物が明確に把握できます

「購入予定」「パッキング予定」「パッキング中」「パッキング完了」といったフェーズで、荷造りの進捗を簡単に追跡できます

アイテムの種類や旅行のカテゴリーをカスタムして、どんな休暇スタイルや目的地にも対応できます

✅ こんな方に最適：旅行中の服装のパッキングやショッピングの追跡をしたい方

9. ClickUp ウェディングプランナーテンプレート

結婚式の計画はInstagramではロマンチックに見えるけど、各イベントで何を着るか考えるだけで頭が歩くToDoリスト状態になるまで気づかないもの。ClickUpの結婚式プランナーテンプレートなら、結婚式の衣装やスタイリングの詳細を計画するのに必要な情報をすべてまとめて管理できます。

花嫁・花婿の衣装から家族コーディネート、行事、フィッティング、アクセサリーまで、すべてを書き留めて可視化。タスクの完了状況が視覚化されるため、進捗がより管理しやすくストレス軽減されます。

結婚式のスタイル、テーマ、場所をメモして服装選択の一貫性を保ち、デザイン選定、フィッティングのスケジュール調整、アクセサリーの最終決定、各イベントごとの服装確認といったステップに分解しましょう。

このテンプレートではプラン中に服装予算の可視性が高いため、購入や予約が制御不能になるのを防げます。

このテンプレートが気に入る理由：

コーディネートタスクと締切を優先順位付けし、どのスタイル・フィッティング・購入品にまず注力すべきか把握しましょう

コーディネートプランをチェックリストに分割し、デザイン・フィッティング・アクセサリー・承認をステップごとに管理しましょう

タスクを正しい順序でリンクさせれば、選択・フィッティング・最終的なコーディネートがスムーズに進み、土壇場での慌ただしさを回避できます

✅ こんな方に最適：スタイル・予算・テーマ・服装タイプまで、結婚式の衣装をステップごとにストレスなくプランしたいカップル

10. ClickUp 休暇プランナーテンプレート

ClickUpホリデープランナーテンプレートは、特に休日・休暇・旅行・特別な行事に合わせてコーディネートを計画する際の、服装計画・スケジュール管理システムとして活用できます。このテンプレートには2つのリストビューが含まれており、各コーディネートプランが1行となる整理されたテーブルのように機能します。

1つのリストでコーディネートのステータス追跡をし、別のリストでタイプ別にグループ分けできます。これにより、複数のプランナーを作成せずに、普段着と特別な日のコーディネートを分けられます。

カレンダービューでは、実際の日にちごとにコーディネートが一覧表示されるので、その月の各日に何を着るか一目で確認できます。プランが変わった場合は、コーディネートを新しい日にちへドラッグ＆ドロップするだけで簡単に変更でき、必要な期間も調整可能です。

このテンプレートが気に入る理由：

コーディネートが確定済みか、プラン中か、修正が必要かを追跡できます

機会やタイプ別にコーディネートを整理し、重要なアイテムの重複や見落としを防ぎましょう

毎回リストを書き直す代わりに、繰り返し使えるシステムでコーディネートプランを追加しましょう

✅ こんな方に最適： カレンダー形式でコーディネートのプランを立てたい、忙しいビジネスパーソンやファッション愛好家

11. ClickUp 個人ライフスタイル選択目標設定テンプレート

「もっとおしゃれになりたい」や「クローゼットを整理すべき」といった思いがあるなら、ClickUpの「パーソナルライフスタイル選択目標設定テンプレート」が、漠然とした意図を現実的で追跡可能なSMARTな服装目標に変えるお手伝いをします。

スタイリング、ワードローブ、コーディネートプランの目標をすべて一元管理できるダッシュボードが手に入ります。目標を作成するたびに、重要な詳細がすべて添付された目標カードとしてここに表示されます。

このテンプレートの核となるのはSMART目標ワークシートです。改善したい具体的な目標（日常のコーディネート、イベント用スタイリング、ワードローブの整理など）、達成時期、進捗確認方法といった適切な質問を通じて、服装に関する目標を明確に考える手助けをします。

このテンプレートが気に入る理由：

最終的なSMARTなコーディネート目標を作成しましょう。例：1週間分のコーディネートを事前にプランする、同じ服の繰り返しを減らす、設定した期間内にカプセルワードローブを構築するなど。

進捗を視覚的に追跡：目標を「遅延中」「順調」「達成済み」などのフェーズ間で移動させて管理

内蔵のビジュアルガイドを活用し、外部の助けなしに理解を深め、より良く、より現実的なコーディネート目標を書き出しましょう。

✅ こんな方に最適：漠然としたファッション目標を、実際に継続できる追跡可能なプランに変えたい学生やスタイリスト

12. Template.Net提供 ワードローブ在庫管理テンプレート

Template.Netのワードローブ在庫管理テンプレートは、所有する服を紙上で一望できるため、何を持っているか推測する必要がなくなります。これにより、どのアイテムが豊富にあるか、不足しているか、まだ着られる状態か、修理や買い替えが必要かといった点が明確になります。

ヘッダーのすぐ下には詳細欄があり、在庫を準備した担当者と最終更新日をメモします。これはコーディネートプランにおいて重要な役割を果たします。なぜならワードローブは頻繁に変化するからです：新しい服が追加され、一部のアイテムは使い古され、他のアイテムは処分されるのです。

このテンプレートが気に入る理由：

メインの在庫テーブルを構造化されたチェックリストとして活用し、各アイテムをリスト表示することでコーディネートプランを簡単に立てられます

トップス、ボトムス、ワンピース、靴、アクセサリーなどのカテゴリー別に衣類を分類し、クローゼットの散らかりを防ぎましょう

各アイテムを適切に記述しましょう（色、種類、スタイル、素材、またはフィット感）。そうすればコーディネートプラン中に即座に認識できます。

購入前に数量を追跡し、ワードローブの重複や不足を把握しましょう

アイテムの更新を定期的にメモし、修理や仕立て直しを追跡し、実際のワードローブのニーズに基づいた買い物のプランを立てましょう。

✅ こんな方に最適：所有するアイテムを明確に把握し、実際の在庫に基づいてコーディネートや購入プランを立てたい方

どのコーディネートプランナーテンプレートを選ぶべき？ ワードローブシステムを構築中（または他者のスタイリングを担当）なら → 月間プランナー + ワードローブ在庫管理

毎朝の思考ゼロ を実現したいなら → デイリープランナー または デイリーやることリスト

明確な週間ローテーション をお望みなら → 週間プランナー または 週間チェックリスト

イベント＋旅行を中心にプランする場合 → カレンダーープランナー、休日プランナー、休暇チェックリスト

ClickUpでコーディネートプランを楽々

毎日の服装プランが頭痛の種になる必要はありません。体系的なプランさえ確立すれば、何を着るか決める作業は驚くほどスムーズでストレスフリーになります。

ClickUpのコーディネートプランナーテンプレートは、スタイリングのサポート、ワードローブの整理、お気に入りのコーディネートを迷わず再利用することを可能にします。すべてが一箇所で管理・更新され、特別な努力をかけずに日常のルーティンに自然に溶け込みます。

一から設定する必要もありません。各テンプレートはすぐに使用可能で、無料のClickUpワークスペース内で動作します。

今すぐClickUpに登録して、これらのコーディネートプランナーテンプレートを無料で使い始めましょう。

よくある質問

コーディネートプランナーテンプレートは、日別・イベント別・季節別に着る服のプランを作成するための既成システムです。アイテムの整理、コーディネート組み合わせの作成、着回し追跡を支援します。

定番10着から始め、週単位のカレンダーにスケジュールしてローテーション。毎日考え直す手間を省くため、「天気」と「シーン」フィールドを活用しましょう。

ローテーション計画には週間プランナーテンプレートを、ミーティングや出張、ドレスコードの変更があるスケジュールにはカレンダープランナーテンプレートをご利用ください。

「最後に着たのは？」や「今週着た？」といったシンプルなカスタムフィールドを追加し、着た際に更新しましょう。週次レビューでうっかり同じ服を着るのを防げます。

はい。ワードローブ在庫リスト（アイテム＋カテゴリー）とコーディネートカレンダー（日付別コーディネート）を組み合わせてください。より詳細な追跡が必要な場合は、コーディネートをアイテムタスクにリンクさせましょう。

ClickUp Brainに「来週の仕事用コーディネートを5つ作成。ニュートラルカラーを基調に、アクセントカラーを1色使用し、重複なし」といったプロンプトを入力。候補をタスクとして保存しましょう。