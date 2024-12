Word、Excel、ClickUpの無料手帳テンプレート10選

それともその逆?

やりたいことをすべてやり遂げるには、1日に十分な時間はないかもしれないし、タスクプランが不十分だと、さらに状況は悪化する。ドライクリーニングを時間通りに取りに行かなくても問題は起きないが、重要なミーティングを欠席する可能性はある!

もしあなたが混沌としたスケジュールを抱えているなら、囚人ではなく、自分の時間のボスになることが重要です。そこで、デイリー・プランナーとデイリー・プランナー・テンプレートが文字通り、窮地を救ってくれます!

これらのテンプレートを使えば、綿密にスケジュールをプランすることができ、気が散ることがあっても自己管理することができます。 生産性を最大化する。 .この記事では、スマートな優先順位付けと集中的な努力を促進する、ベスト10デイリープランナーテンプレートを紹介します。⌛

より明確な意図を持って一日のプランを立てたいなら、デジタル手帳のテンプレートが役立ちます!

ClickUpでカレンダービューのタスクをドラッグして、期日を編集したり、新しいタスクを作成したり、削除したりすることができます。

このテンプレートは、アクティビティ満載の1日のスケジュールをデザインするのに最適なフレームワークを持っています。ゼロからスケジュールを立てる代わりに、テンプレートにあらかじめ用意された構造を埋めていきます。これにより、プランニングにかかる時間が短縮され、散らばった日々を整理することの煩わしさやストレスから解放されます。💯

ビジネス面では、このテンプレートはチームマネージャーに特に役立ちます。以下のことに役立ちます。 優先度に従ってプロジェクトのタスクを整理することができる。 を一瞥する。

ClickUpビューで一日のトップをキープ-カードスタイルで進捗をチェック。

カンバンボード

やカレンダーを使って、実行可能なスケジュールがどのようなものか、現実的な見通しを立てましょう。

2.ClickUp デイリーログテンプレート

ClickUp日報テンプレート

一日のうち、どのタスクやアクティビティがあなたの時間とエネルギーの大部分を消費していますか?気になる方は

ClickUp デイリーログテンプレート

.これは、建設業や不動産業など、ペースの速い業界では画期的なツールです。

アジャイルソフトウェア開発

-日々の進捗の追跡が欠かせない..アジャイルソフトウェア開発 /%ref/

テンプレートを使って

1.ゼロからログを設定する(日付、タスク、メモ、時間の列を追加することをお勧めします)。 2.カスタムフィールドを使ってタスクやサブタスクを分類する。 3.優先度の設定 4.進捗を確認し(理想的には毎日)、生産性のボトルネックを特定する

また、チーム全体のログを作成したり、タスクに担当者を直接追加したり、完了したタスクに印をつけたり、締め切りに間に合わなかった場合に社員に責任を負わせたりすることもできます。プロジェクト管理者にとって、このテンプレートはタグフィルターなどのツールのおかげで毎日のログ追跡を簡素化します、

タスク自動化

そして ClickUp AI .

へ チームの生産性を高める .⌚

このテンプレートは、タスクのタイムスロットを1つのウィンドウに表示するセクションに分かれています。チームマネージャーによるチーム運営に最適です。 プロジェクトスケジュール 従業員の都合に合わせて

デイリースケジュール、デイリーワークフロー、欠席、ボードビューを活用して、チームのタスクや時間ごとの締め切りを追跡しましょう。テンプレートのドラッグ&ドロップ機能により、タスクの移動も簡単です。

デイリースケジュールビューを使用すると、タスクをカードとして表示できます。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/4770/undefined/ カレンダー /を表示します。

.カードをクリックすると、活動の詳細を確認できます。

デイリーワークフロービューでは、期日ごとにグループ化されたタスクがリスト表示されます。担当者、マネージャー、見積もり時間、コメントなどのカスタムフィールドでソートしてレイアウトをパーソナライズできます。

欠勤ビューは、欠勤のために管理されていないタスクの概要を示すカンバンボードです。タスクは、病気休暇や緊急休暇などの欠勤理由に基づいてグループ化され、リソースを再配分するためのコンテキストを提供します。

ボードビューもカンバンレイアウトで、やることや閉じたことなどステータス別にタスクを表示します。

4.ClickUp社員日報テンプレート

ClickUp社員日報テンプレート

前のオプションのように

/は https://clickup.com/templates/employee-daily-activity-report-kkmvq-6105528。 ClickUp 従業員日次活動レポートテンプレート /%href/

を使用すると、従業員の毎日の貢献を注視することができます。

このテンプレートは、生産性のギャップやプロセス実行のエラーをピンポイントで指摘できるように設計されています。また、チームメンバー全員との疲弊した個別タスクミーティングを代替し、燃え尽き症候群を防ぐパーソナライズされたスケジュールを作成することも目的としています。✅

デフォルトで、レイアウトは3つの主要セクションに分けられ、1週間の作業負荷が表示されます。

最初のセクションは、完了したアクティビティをリストアップする達成事項です。各活動には、完了した日付とともにかかった時間が表示されます。

2つ目の「進行中の活動」は、進行中のタスクに焦点を当てたものです。社員はテンプレートにメモを残すことができ、課題に関してサポートが必要な場合は上司に知らせることができます。

3つ目のセクションは、今後の活動の機能です。優先度順に今後のタスクを監視し、必要に応じて追加サポートを割り当てます。

5.ClickUp プロジェクトプランナーテンプレート

ClickUpプロジェクトプランナーテンプレート

新しいプロジェクトを立ち上げたときのワクワク感は、細部までプランを練り始めると薄れてしまうものです。

もちろん、それはあなたが ClickUp プロジェクトプランナーテンプレート !

このテンプレートは、ワークフローのあらゆる面を完了します。

/から https://clickup.com/ja/blog/45706/undefined/ 予算プラン /%href/

を設定し、進捗を監視する。を文書化するために使用する。

/を文書化するために使用する。 https://clickup.com/ja/blog/57042/undefined/ プロジェクトの範囲 /%href/

チームの責任を定義する、 リソースを割り当てる そして タイムラインをマップする で完了する。

このテンプレートには複数のビューがあり、プロジェクトを様々な視点から分析することができます。例えば、プロジェクトアクティビティビューでは、プロジェクト全体のタスクが現在のステータス別にリストアップされます。リストの期日、期間、担当者、努力、リスクなどをカスタ マイズして、情報に基づいた意思決定をサポートします。📈

その他の便利なビューは以下の通りです:

予算追跡ビュー :各タスクの予算設定と追跡用

:各タスクの予算設定と追跡用 プロジェクトパネルビュー :プロジェクトパネルビュー: タスクの努力レベルに基づいたグループ分けができます。

:プロジェクトパネルビュー: タスクの努力レベルに基づいたグループ分けができます。 スケジュールビュー :スケジュールビュー:将来の期間のタスクをカレンダーレイアウトで表示します。

:スケジュールビュー:将来の期間のタスクをカレンダーレイアウトで表示します。 日程ビュー:異なるプロジェクト活動のタイムラインを評価し、特定する。 /参照 https://clickup.com/ja/blog/14880/undefined/。 タスクの依存関係を特定する。 参照/%href/

タスクに優先度タグを追加し、完了リスクを事前に認識。これにより、利害関係者への変更連絡や納期プランの更新が簡単になり、常に運転席に座ることができます!

6.ClickUp ホリデープランナーテンプレート

ClickUp ホリデープランナーテンプレート

従業員の休日を調整することで、職場の透明性が向上し、チームワークが維持されます。

/を維持する。 https://clickup.com/ja/blog/46421/undefined/ 成果物 /を維持します。

ギリギリのところでストレスを感じることなく、整列させることができる。しかし、正直に言って、この作業自体が非常に面倒なのだ。

その場合は ClickUp ホリデープランナーテンプレート はあなたの袖の上のエースです!

テンプレートに含まれている休暇申請フォームにチームメンバーに記入してもらいます。フォームには、休暇のカテゴリー、部署、休暇の種類(有給か無給か)、月、期間などの情報を収集します。

この情報はHolidaysビューに表示され、マネージャーが今後の休暇や休暇申請を承認または却下したり、ステータスに応じて分類したりするのに役立ちます。🌴

カレンダービューは同じ情報をカレンダーで表示し、時間管理を改善します。タイムラインの貴重な洞察を得たり、欠勤の重複、依存関係の警告、スケジュールの競合を発見するために使用します。

経理チームは休暇ビューを気に入るでしょう!休暇申請を有給と無給にソートし、ステータス(新規申請、レビュー中、却下、キャンセル、承認)に応じてラベルを付けます。

チームビルディングのための休暇をプラン中ですか?ラッキーです!このテンプレートは、フライトやホテルなどのロジスティクスを要約することで、社員旅行のプランニングにも役立ちます。パスポート、チケット、予約情報を保存するための一元的なハブになります。🛫

7.ClickUp デイリーノートテンプレート

ClickUp デイリーノートテンプレート

急ぎのタスクを忘れて困った経験は誰にでもあるでしょう。あるいは、素晴らしいアイデアを書き留めそびれて、頭の中が真っ白になったこともあるでしょう。

そんなときは

/に飛び込もう。 https://clickup.com/templates/daily-notes-t-900200039636 ClickUpデイリーノートテンプレート /%href/

このような厄介なシナリオを過去に残すために!

このデイリーノートテンプレートは、あなたの考えを記録するためのデジタルノートブック以上のものです。メモを分類するための堅牢なツールです。 やることリスト あなたが追加したすべての詳細は一元化され、簡単にアクセスできます。

テンプレートに付属しているデイリーメモフォームに記入することから始めましょう。コンテンツを入力するためにエントリータイプを提供します。また、各エントリーに説明コメントを追加して、毎日のスケジュールを管理することもできます。

エントリーは2つのビューに変換されます: メモとボードです。前者はメモを種類別にリストにまとめ、後者はカードに変換し、完了ステータスによって分類します。

このテンプレートは100%カスタマイズ可能で、新しいフィールドを削除、編集、追加したり、写真、チャート、グラフなどの添付ファイルで記録を飾ることができる。

このテンプレートのもう一つの心遣いは、リラックスできるデザインと落ち着いたカラーテーマで、日々のタスクをすべて記録しようとする特に多忙な日のストレスレベルを抑えることができる。

8.Excelデイリープランナーテンプレート 〜によって Vertex42

このエクセルのテンプレートを使って、タスク、プラン、アクティビティを追跡しましょう。

スプレッドシートフォーマットのシンプルで印刷可能なデイリープランナーテンプレートが欲しいですか?Vertex42のExcelデイリープランナーテンプレートは、あなた自身の個人的なプランナーとして仕事をするために必要なものです。

このデイリープランナーは、一度に2日分のプランをカバーし、かなり詳細なセクションがあり、上部には小さなカレンダーがあります。メインエリアは以下の3列で構成されています:

記念日、優先度、電話する人リスト、予想される出費を追加するために使用します。 アポイントメント: この列は、一日を時間単位で管理するためのものです。毎日のタスクを簡単にスケジューリングできるように、時間枠は15分単位に分かれています。 メモ:メモ:記憶を信頼できないことは何でも書き留めておくこと。

このテンプレートには、2つの追加シート-イベントと祝日も付属しています。誕生日、記念日、祝祭日、休暇を追跡するために使用してください。

このテンプレートを使うにあたって、わからないことはあまりありません。ダウンロードすれば、デフォルトで2月14日に設定された手帳が手に入る。独身者を馬鹿にする秘密の策略か?可能性はある。♥️

もちろん、バレンタインデーにこだわる必要はない。デフォルトのフォント、テキストサイズ、スタイルを自由に変更できる。

9.テンプレートラボのWordデイリープランナーテンプレート

On PlannersのPrintable Daily Planner To Do Listを使って、毎日の習慣を追跡し、優先度を設定し、やることリストを作成しましょう。

グレイッシュなテーマのファンシーなデイリープランナーテンプレートをお探しなら、On PlannersのPrintable Daily Planner To Do Listがお勧めです。

このテンプレートには以下のセクションがあります:

1.日課の優先度トップ3 2.重要なタスクと時間 3.その他やること 4.ウォーター・トラッカー 5.エクササイズ 6.メモ

このテンプレートは、意識的なライフスタイルの変化や、身体的に活動的であり続けたいと思っている人に最適です。

ダウンロードする前にテンプレートをカスタムすることができます。開始日と終了日のフィールドに記入して、自分だけのノートブックを作りましょう。最終的なレイアウトとカットオフポイントを決定し、一度に数ページを印刷します!

印刷による二酸化炭素排出を避けたいですか?ダウンロードページで印刷可能の代わりにデジタルを選択すると、iPad、reMarkableタブレット、Kindle Scribe、Onyx Boox、またはSupernoteで手帳を使用できます。

デイリープランナーテンプレート:几帳面な人へのチケット

プランのない目標はただの願望に過ぎない-陳腐な言葉ですが、真実でもあります。時間管理を怠ると、罪悪感にさいなまれ、自尊心が低下する。

デイリープランナーのテンプレートは、家族旅行の計画、新しいプロジェクトの処理、あるいは、新しいプロジェクトの作成など、あなたの願いに翼を与えてくれます。 コンテンツカレンダー .🪁

リストアップされたテンプレートが、あなたの注意散漫を解消してくれるでしょう。

/ᾧ 我々のテンプレートにお任せください。 https://clickup.com/ja/blog/57770/undefined/ 仕事を速くする /%href/

目標に向かってより速く働く。努力を大切にするようになれば、罪悪感を感じる場所はなくなる!