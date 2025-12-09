ClickUp 4.0：仕事の拡散に終止符を打つ

長年にわたり、チームは迷路に閉じ込められてきました。

散らばったツールを操作し、タブを切り替え、文脈を追いかけるうちに、貴重な時間がどんどん過ぎていく。

ビジネスリーダーを悩ませる数字とは：

これは世界的に2.5兆ドルの生産性損失に相当します。そして、より根本的な問題が浮き彫りになります：生産性への最大の脅威は努力不足ではなく、仕事の管理方法にあるのです。

ClickUpでは、常により良い方法があると確信してきました。創業当初からの私たちの使命は、あらゆる仕事ソフトウェアを置き換え、コンテキストの拡散を解消することで、世界の生産性を高めることです。

私たちは迅速に構築し、絶え間なくリリースを重ね、巨大な統合プラットフォームを創り上げました。しかし今、基盤は完了しました。これはClickUpにとって新たな時代の幕開けです。速度のみに依存しない、徹底的なこだわりと妥協のない品質によって定義される時代です。

私たちは前例のないものを構想しました：タスク、ドキュメント、チャット、ミーティング、ナレッジが単一の柔軟なシステムに融合するプラットフォーム。ピクセル単位まで丹念に作り込まれた。ソフトウェア、人、AIの融合です。

世界初の統合型AIプラットフォームClickUp 4.0のご紹介

ClickUp 4.0とは？

ClickUp 4.0は、すべての仕事とコラボレーションが行われる場所です。

私たちは細部に至るまで注意を払い、一から再構築しました。あらゆるワークフローが接続されているように感じられます。あらゆる体験が洗練され、磨き上げられ、向上され、自然な操作感を実現しています。

すべての仕事が、AIを搭載した精巧に設計されたワークスペースに集約されると、すべてが自然に調和します。具体的には次のような形になります：

ついにあなたの優先度を理解し、それに応じて自動的にスケジュールを時間ブロックするカレンダー

先週の1対1の打ち合わせで決めたアクション項目を即座に思い出せるAI

タスクの優先順位付け、プロジェクト設定、質問への回答まで代行するエージェント

タスク、ドキュメント、目標、チャット、AI駆動の自動化を統合した、美しく設計された単一のワークスペース

ClickUp 4.0は、私たちが最初に解決を目指した課題——連携しない作業ツールと断片化されたコンテキストによる分断——に焦点を当てています。今回はユーザー体験に細心の注意を払い、あらゆる操作を直感的に行えるよう解決しました。

新たな基準で構築されたソフトウェアが、その変革をもたらします。

ClickUp 4.0は、ユーザーコミュニティから最も要望の多かった機能とアップグレードを実現します。

これらの機能強化により、作業の摩擦が解消され、生産性が飛躍的に向上し、1日の主導権を取り戻せます。新機能は以下の通りです：

パーソナライズドナビゲーション 4.0：すべてが、必要な場所に

ClickUp 4.0のサイドバーはシームレスでカスタマイズ可能です

これで「切り替え税」は終わりです。チャット用のタブ、SOP用の別のタブ、AI用のまったく新しいウィンドウ…そんな時代はもう終わりです。

ClickUp 4.0では、新たな統合サイドバーが統合された階層構造を提供し、タスク、ドキュメント、チャット、ホワイトボード、ダッシュボード、カレンダーなどを一箇所に集約し、簡単にアクセスできるようにします。

パーソナライズされたナビゲーション： カスタムセクションで独自のサイドバーを作成し、自分なりの方法で仕事を整理できます

統合された階層構造： タスク、ドキュメント、チャット、AIなどを単一の統合スペースからアクセス可能

固定アイテム: スペース、リスト、ドキュメントをサイドバーに固定して、最も重要な仕事を常に目立つ位置に保ちましょう

クイックフィルタリング： 新しいサイドバーフィルターで、スペース、未読メッセージ、DMに瞬時に移動

よりクリーンでシンプルな体験： 集中力と管理力を高める、すっきりとした直感的なインターフェースをお楽しみください

コラボレーションとAIチャット：仕事現場で直接コンテキストを捕捉

多くのプラットフォームは機能の詰め合わせで終わります。ClickUp 4.0はさらに一歩進み、全てのツールを状況認識型かつ相互接続型に進化させます。

チャット、ミーティング、ミーティングメモ、AI、タスクが単一プラットフォームに統合されると、先週金曜日の通話からアクションアイテムを作成・割り当ててとAIに依頼するだけで、数秒で完了するほどシンプルになります！

あなたのClickUpワークスペースは、エンドツーエンドのプロジェクト管理における唯一の信頼できる情報源（シングルソースオブトゥルース）かつコラボレーションセンターとして機能します。

ClickUpでワークフローがシームレスに接続する仕組み：

ClickUp AIノートテイカーでミーティングの文字起こし、タスクやアクション項目の作成、仕事の割り当てを実現

パーソナルプランナー：あなたの1日を、完璧に自動調整

ClickUp 4.0のパーソナルプランナーは、集中した仕事を実現するあなたの強力な味方です。

毎日、あなたのミーティングや仕事を丁寧にまとめられたカスタムカレンダーを体験してください。手動でのプラン、再スケジュール、調整はついに不要になります。

状況が変われば、AIが自動的にカレンダーを調整。集中してやることを完了する時間を常に確保します。

AI搭載スケジューリング： AIが優先度とミーティングを自動でタイムブロックし、複雑なスケジュール管理を代行します

統合カレンダー： 同僚のスケジュールを確認し、ミーティングを予約し、お好みの方法でカレンダーのビューを表示できます

タイムブロッキング： タスクをカレンダーにドラッグするだけで簡単にスケジュール設定が可能。各タスクに適切な時間を割り当て、過密スケジュールを防ぎます。

フォーカスセッション： 集中仕事の時間を簡単に確保し、優先度が変化する中でAIが残りを微調整します

ミーティング内でのコンテキスト: イベントをタスクやドキュメントにリンクさせ、すべてを接続し実行可能な状態に

Teams hub：継続的なフォローアップなしで、エンドツーエンドの明確さを実現

チームハブは、チームの進捗を把握するまったく新しい方法です。

分析、優先度、キャパシティが一箇所に集約され、管理者はチームの作業量を即座に可視化できます。メンバーが何を担当しているのか、期限が現実的かどうかを推測する必要はもうありません。

Teams hubには以下の機能が含まれます：

組織構造の可視化： 各チームに所属するメンバーを確認し、個人およびチームのプロフィールを表示して、より多くのコンテキストを把握できます

リアルタイム活動フィード： 各チームに専用のフィードが用意されており、ClickUp内のあらゆるチームの最新活動や更新情報を確認できます

優先度付けされたスタックリスト: Teams hub内で全員が注力している事項の優先度付けされたスタックリストを確認し、各タスクが誰の優先度リストでどの位置にあるかを正確に把握できます

キャパシティと分析： 全員の仕事内容を即座に把握し、チームのキャパシティを可視化。リソース不足が発生しそうな箇所を特定できます。

AI搭載スタンドアップ： AIが重要な更新情報を要約するので、常に最新情報を把握できます

組み込みタイムシート： 組み込みのタイムシートで、請求可能な仕事の量を正確に把握し、プロジェクトの実際の所要時間を把握できます

ClickUp BrainとAmbient AIエージェント：あなたの生産性を飛躍的に向上させる

ClickUp Brainを通じて、複数のLLMへのアクセス、リアルタイムWeb検索の実行、仕事に関する質問に対する高度な文脈に応じた回答の取得などが可能です。

ClickUp 4.0の機能は、デジタルチームメイトを持つ意味を完全に再定義します。

ClickUp Brainは常時稼働の生産性アシスタントとして、タスク作成、ドキュメント下書き、会話の要約、質問への回答を必要な瞬間に即座に実行します。

さらに「アンビエントAIエージェント」が登場：指示されなくても支援のタイミングを把握する知能アシスタントです。カスタマイズ可能な自律型ヘルパーがバックグラウンドで稼働し、プロジェクト更新を能動的に送信、チャット質問に即応、繰り返し仕事を必要な瞬間に処理します。あなたが委任を思い出して依頼するのを待つ必要はありません。

その結果、煩雑な作業が消え、情報が瞬時に流れ、チームは影響力の大きい戦略的業務に集中できるワークスペースが実現します。

生産性アシスタント： ClickUp Brainはあなたと共に働き、500以上の異なるワークフローを実行する能力を備えています

AIコマンドバー： コメント欄からスペースを入力するだけで新しいAIコマンドバーが開き、スレッドの詳細を全て含んだタスク生成、関連する返信の下書き作成、長い会話スレッドの要約など、文脈を認識したアクションを実行できます。

複数のAIモデル: ChatGPT、Claude、Geminiなどとの直接対話に加え、プレミアムモデルやリアルタイムWeb検索を単一インターフェースから利用可能

ライブ回答エージェント： ClickUpチャットで誰かが質問すると、ライブ回答エージェントが自動的に介入し回答を提供するため、人間が対応する必要がありません。

業務向けカスタムAIエージェント： ClickUpワークスペースや連携アプリからカスタムトリガーやナレッジソースをマッピングし、独自のエージェントを構築できます

自動化されたプロジェクト更新：エージェントを設定してステータス更新を代行させ、リスト・タスク・チャットの進捗を詳細にまとめた日次/週次レポートを自身またはチームに配信

個人リスト：あなただけのプライベートなやることリスト、まさに必要な形に

ClickUp 4.0の個人リストでは、ワークスペース内のプライベートリストを通じて個人タスクを整理・追跡できます。優先度を一元管理できる万能キャンバスとして機能します。

お好みの方法で個人リストを可視化： リストビューやボードビューなど、お気に入りのClickUpビューから選択できます

プロジェクト・アイデア・タスクを整理： ClickUp内の専用スペースで、1日のプラン立案、目標の進捗追跡、作業量の調整をすべて行えます

他のリストからタスクをインポート： タスクを個人リストに素早く取り込み、簡単にアクセス・管理できます

ClickUp 4.0の次なる進化とは？

今後数週間で提供予定の機能と開発中の内容をご紹介します。

サブフォルダ（ベータ版）：きめ細かな整理

コミュニティからの要望に応え、フォルダ内フォルダ機能を実現しました！フォルダを階層化してワークスペースを整理できるようになったのです。上位フォルダから継承される許可設定、カスタマイズ可能なビュー、階層的なレポート作成機能など、フォルダが持つ強力な機能をすべて活用できます。

タスクタイプ別カスタムフィールド（ベータ版）：究極の柔軟性、情報損失ゼロ

各業務種別で重要な要素を正確に追跡。タスクタイプ別カスタムフィールドにより、特定のワークフローに合わせたデータフィールドを設計可能。これにより各チームは必要な情報を把握しつつ、細かな詳細で他のメンバーを煩わせることなく業務を進められます。

未来の仕事を、今日お届けします

ClickUp 4.0では、仕事がついに楽に感じられるようになります。あらゆるタスク、あらゆるワークフロー、あらゆる会話が、単一の直感的なワークスペースに集約されます。

サイドバーを開いた瞬間、Brainに質問した瞬間、チームがアイデアから実行へ途切れることなく移行した瞬間——その違いを実感できるでしょう。

融合の時代へようこそ。ClickUp 4.0へようこそ！