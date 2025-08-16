Whisper 対 Google Speech-to-Text：どちらを使うべき？

Whisper と Google Speech-to-Text の対決では、どちらが「正しく」認識できるかがすべてです（マイクが隣人のミキサーの音を拾ってしまっても）。

OpenAI のオープンソースモデルである Whisper は、さまざまな言語でトレーニングされた複数のモデルを使用して、高精度の音声認識を実現します。柔軟性があり、微調整をサポートし、騒がしい環境でも優れたパフォーマンスを発揮します。

Google Cloud Speech スイートの一部である Google Speech-to-Text は、実績のある AI 文字起こし機能です。リアルタイムの文字起こし、簡単な統合、音声認識 API の充実したサポートにより、複数の話者、アクセント、多くのバックグラウンドノイズにも対応します。

このブログは、2つの強力なASR（自動音声認識）システムを理解するための「解読リング」のようなものです。適切な転写サービスを選ぶのに、神様の助け（または言語学の博士号）は必要ありません。

Whisperとは何ですか？

Whisperは、OpenAIが開発した自動音声認識（ASR）用のオープンソースモデルです。

これは、理想的な条件ではない状況（雑音の多いコーヒーショップでの録音など）でも、さまざまな言語の音声ファイルを高い精度で文字変換するように設計されています。

Whisper は、多様な言語データセットでトレーニングされた複数のモデルにより、ポッドキャストから開発者ツールまで、さまざまなユースケースで非常に柔軟な音声認識機能を提供します。

👀豆知識: OpenAIのWhisperは、ウェブから収集された68万時間分の多言語・多タスクの監督付きデータセットで訓練されました。

Whisper の主な機能

では、Whisper AI の優れた点とは何でしょうか？Whisper を、高い精度、適応性、信頼性の高いパフォーマンスを求めるチームに最適な選択肢にしている、いくつかの優れた機能をご紹介します。

🙋‍♀️ 多言語対応の文字起こし

Whisper は、複数の言語を標準でサポートしているため、グローバルなアプリ、ポッドキャスト、メディアプロジェクトに最適です。音声が英語、スペイン語、スワヒリ語のいずれであっても、Whisper は一貫した文字起こしパフォーマンスを提供します。

音声の原文のままのテキスト、または英語に翻訳されたテキストのどちらで文字起こしを受け取るかを選択できます。

🔊 強力な背景ノイズ処理

バックグラウンドノイズで音声が途切れるほとんどの文字起こしツールとは異なり、Whisper AI は雑談、犬の吠え声、大きな揚げ物の音でも正確な文字起こしを行い、単語のエラー率を低く抑えます。

✅ オープンソースの柔軟性と微調整機能

Whisper はオープンソースであるため、コードを検査、調整、カスタムソリューションの構築が可能であり、開発者に人気があります。

微調整により、アプリ、音声メモ、または一括音声処理に合わせてカスタマイズすることができます。

📝 明確なドキュメントと開発者向けの API

Whisper API には明確なドキュメントが付属しているため、既存のワークフローに簡単に組み込むことができます。さらに、OpenAI コミュニティの積極的なサポートにより、難解なフォーラムや古いチュートリアルを必要とせずに、簡単に使い始めることができます。

Whisperの料金プラン

$0.006 1分あたり（秒単位で課金、つまり$0.0001 秒あたり）

Google Speech-to-Text とは？

Google Speech-to-Text は、Google Cloud の高度な AI モデルを使用して音声をテキストに変換するクラウドベースの音声認識ツールです。音声対応アプリや Zoom 通話の文字起こしなどのタスクに、高い精度、高速処理、スケーラブルなパフォーマンスを提供します。

リアルタイムの文字起こし、強力な言語サポート、シームレスな統合機能を備えた、スタートアップから企業レベルの文字起こしサービスまで、あらゆるニーズに対応するソリューションです。

Google Speech-to-Text の主な機能

Google Speech-to-Text の特徴は、その企業での導入準備の整った点にあります。信頼性の高い文字起こし、応答性の高いパフォーマンス、複数の言語や話者に対する楽なサポートを必要とする開発者や製品所有者に最適です。

この音声認識 API が広く利用されている理由となる、いくつかの優れた機能をご紹介します。

⏲ リアルタイム処理とバッチ処理のオプション

Google Speech-to-Text は、リアルタイムの文字起こしとバッチ処理の両方をサポートしています。ライブインタビューの文字起こしや、大容量の音声ファイルの処理も可能なため、コンテンツ作成者、コールセンター、および大量の録音ファイルを取り扱う方に最適です。

🔊 話者識別と多言語認識

Google Speech-to-Text は、音声ファイル内の異なる話者を区別してタグ付けし、会話の文字起こしを簡略化します。

また、多言語認識機能も備わっているので、同じ録音で複数の言語を使用するチームやビジネスに最適です（世界中の Zoom 疲労の生存者たちに、この情報をぜひお伝えください）。*

💪 強力なノイズキャンセリングと高い精度

Google Cloud のディープラーニングモデル により、Google Speech-to-Text はバックグラウンドノイズがある場合でも高い精度を実現します。

混雑したカフェから反響の大きい会議室まで、その音声認識は鋭敏さを維持し、単語エラー率（WER）の低下と、書き直す必要のない実用的な文字起こしを実現します。

Google では、API をアプリ、プラットフォーム、音声ベースのツールに簡単に組み込むことができます。広範な言語サポート、充実したドキュメント、他の Google Cloud 製品とのネイティブ接続により、チームの時間や労力を無駄にすることなく、既存のワークフローにスムーズに組み込むことができます。

Google Speech-to-Text の価格

Speech-to-Text V1 API： 1 分あたり 0.024 ドル

Speech-to-Text V2 API：1 分あたり 0.016 ドル

Whisper 対 Google Speech-to-Text：機能比較

機能の詳細な分析に入る前に、Whisper と Google Speech-to-Text を簡単に比較し、お客様の文字起こしのニーズに最適なツールをお選びいただくお手伝いをいたします。

機能 Whisper Google Speech-to-text リアルタイム転写 ✅ ✅ オフライン機能 ✅ ❌ クラウドベースのサービス ❌ ✅ 背景ノイズの処理 ✅ ✅ スピーカーの自動識別 ❌ ✅ 微調整 ✅ ❌ 企業向けに最適化 ❌ ✅ オープンソースモデル ✅ ❌ 多言語対応の文字起こし ✅ ✅

機能#1：ネイティブ AI アシスタント

Whisper AI は、オープンソースの魅力と柔軟性で印象的な製品ですが、AI アシスタントは組み込まれていません。AI による要約、スマートなメモの提案、インタラクティブなプロンプトが必要な場合は、自分で微調整または追加する必要があります。

一方、Google Speech-to-Text は、Google Cloud の本格的な AI スタックによって支えられており、手動のセットアップを必要とせずに、すぐに使えるネイティブ機能を利用できます。

これは、自分で作るハンバーガーキットと既製のダブルチーズバーガーを比較するようなものです。どちらも美味しいですが、一方はずっと速いです。

✨ おすすめ： Whisper ：カスタム AI ワークフローをゼロから構築する開発者やチーム

Google Speech-to-Text：追加の努力を必要としない、AI 機能を備えたスマートな文字起こしサービスをすぐに利用したいユーザー向け

🏆 勝者：Google Speech-to-Text。AI スマート機能、ネイティブアシスタント機能、セットアップ不要の利便性を備えた、より高速でスマートなオプションです。

機能#2：ノイズ処理と精度

Whisper と Google Speech-to-Text はどちらも、バックグラウンドノイズを非常にうまく処理します。

Whisper は、ノイズの多い実際の音声ファイルでトレーニングされているため、マイクから 60 センチのところで誰かがスムージーを作っているような状況でも問題なく動作します。一方、Google は、Google Cloud の高度なノイズキャンセル機能と機械学習の魔法を活用しています。

実際には、どちらもノイズの多い環境でも高い精度と低い WER（単語エラー率）を実現しています。コインを投げて決めるか、あるいは、ご自身でテストをしてみてください。

✨ おすすめ： Whisper : 予測不能な現実世界の音声環境に対応する開発者向け

Google Speech-to-Text：騒がしい電話やミーティングで、一貫性のある高精度の文字起こしを必要とするビジネス

🏆 勝者：引き分け。どちらのツールも最高レベルの精度とノイズ耐性を備えているため、実地試験を行わない限り、どちらが優れているかを判断することは困難です。

機能#3：カスタマイズと制御

コードの微調整、複数のモデルの試用、特定のユースケースに合わせてダイヤルを調整することが好きな方には、Whisper は Google の ASR にはない自由度を提供します。

オープンソースモデルである Whisper は微調整が可能で、特定の方言、業界、または口ごもりが激しいポッドキャストのゲストに合わせて最適化することができます。

一方、Google Speech-to-Text は、プラグアンドプレイの文字起こしサービスであり、使いやすさは抜群ですが、コントロールを重視するユーザーにはあまり向いていません。

✨ おすすめ： Whisper ：詳細な制御と微調整を求める開発者、製品チーム、研究者

Google Speech-to-Text: カスタマイズよりも利便性を重視するチーム

🏆 勝者：Whisper。オープンソースアクセス、微調整機能、完全なモデル制御を備えた、実践的な開発者にとって夢のツールキットです。

機能#4：統合の容易さ

スピーチ・トゥ・テキスト API を、手間をかけずに自社の技術スタックに組み込みたいとお考えですか？Google がそのご要望にお応えします。Google Cloud によるシームレスな導入から、Gmail、Meet、Docs などの他のサービスとの同期まで、開発努力を最小限に抑えたいビジネス向けに設計されています。

Whisper は柔軟性がありますが、手動でのセットアップと統合が必要であるため、スクリプト作成やワークフローに慣れている方以外の方は、使い始めるまでに多少の努力が必要になるかもしれません。

✨ おすすめ： Whisper ：腕まくりをしてでも問題のない上級ユーザー向け

Google Speech-to-Text：スタートアップ、企業、セットアップよりもスピードを重視するすべての方

🏆 勝者：Google Speech-to-Text。シームレスな API、クラウドネイティブのサポート、即座の互換性により、あらゆる技術スタックに簡単に組み込むことができます。

機能#5：多言語サポート

どちらのツールも複数の言語をサポートしていますが、Whisper は、最初から優れた多言語文字起こし機能を備えている点で若干優れています。膨大で多様なデータセットでトレーニングされているため、珍しい方言やコードスイッチングも難なく処理します。

Google も複数の言語をサポートしていますが、文字起こしの品質は言語の組み合わせや話し方によって異なります。音声が頻繁に言語を切り替えたり、さまざまなアクセントが混在している場合は、Whisper を選択してください。

✨ 推奨用途: Whisper： 多様、多言語、または方言の多い音声で作業するチーム

Google Speech-to-Text：一般的な言語ペアで仕事をする一般ユーザー

🏆 優勝：Whisper。より広範な言語対応と優れた方言認識機能を備え、真にグローバルな文字起こしに最適なソリューションです。

機能#6：パフォーマンスとリアルタイム機能

超高速のリアルタイム文字起こしをお探しの場合、Google Speech-to-Text が最適です。低遅延の作業負荷に最適化されており、デバイス間で拡張可能なエンタープライズレベルのパフォーマンスを提供します。

Whisper は、Whisper API を通じてリアルタイムに近いユースケースをサポートしていますが、特にローエンドのハードウェアで使用する場合、そのままではシームレスさや最適化は十分ではありません。

✨ おすすめ： Whisper : ローカル処理と制御された環境

Google Speech-to-Text: スピード、拡張性、迅速でリアルタイムの結果を必要とするビジネス

🏆 勝者：Google Speech-to-Text。超高速のリアルタイム文字起こしとエンタープライズレベルの信頼性により、パフォーマンス面で優れています。

機能#7：データセキュリティとクラウドアクセス

Google のクラウドインフラストラクチャは、業界標準のデータ保護機能を備えており、規制の厳しい環境に最適です。一方、Whisper は、安全なクラウドワークフローを独自に構築しない限り、オーディオファイルをローカルで処理します。

したがって、データセキュリティが最優先事項であり、ゼロから構築するわけではない場合は、Google Cloud がコンプライアンスの面で優れています。

✨ おすすめ： Whisper ：ローカルでの処理のみが必要なチーム、またはオープンソースの透明性を求めるチーム

Google Speech-to-Text：厳格なコンプライアンス要件とクラウドインフラストラクチャを持つ企業

🏆 勝者：Google Speech-to-Text。企業レベルのクラウドセキュリティおよびコンプライアンス基準を備えているため、規制の厳しい環境でも安心してご利用いただけます。

機能#8：コストと運用上の柔軟性

Whisper は無料で使用でき（OpenAI のホスト型 API を使用する場合のみ有料）、オープンソースであるため、予算重視の開発者や大規模な文字起こしを行うチームに最適です。

Google Speech-to-Text は堅牢ですが、従量課金制のモデルで運営されています。何時間もの音声を文字起こしする場合、その費用はすぐに膨れ上がることをご承知おきください。

✨ おすすめ： Whisper : 予算に敏感な開発者、研究者、そしてスケール拡大を目指すスタートアップ企業向け

Google Speech-to-Text：利便性を重視し、その対価を支払うことを厭わないビジネス

🏆 勝者：Whisper。無料、オープンソース、大規模でもコスト効率に優れ、予算を抑えながら価値を最大限に高めたいチームに最適です。

Whisper 対 Google Speech-to-Text：結論

Google Speech-to-Text と Whisper AI の比較で取り上げたすべての内容を簡単に要約します。

機能 Whisper AI Google Speech-to-Text ノイズ処理と精度 ノイズの多い実際の音声データで訓練済み；アクセントや背景ノイズにも強い Google Cloud による高度なノイズキャンセリング、同等の高い精度 カスタマイズと制御 オープンソース；方言、業界、または特定の話し手への微調整が可能 カスタマイズが限定的、プラグアンドプレイサービス 統合の容易さ 手動セットアップ、開発者の努力が必要 シームレスな API、クラウドネイティブ、Google サービスとの統合 多言語サポート 多様な方言やコードの切り替えに最適です。90 以上の言語の文字起こし、および英語への翻訳をサポートしています。 125 以上の言語/方言をサポートしていますが、品質は異なる場合があります。USM などの強力な多言語モデル ネイティブ AI アシスタント AI アシスタントは組み込まれていません。要約、メモ、プロンプトにはカスタムセットアップが必要です。 Google Cloud の AI スタックによる AI 機能が組み込み済み、すぐに使用可能 パフォーマンス ほぼリアルタイム、ハードウェアおよびセットアップによって異なります。 低遅延、企業レベルのリアルタイム文字起こしに最適化 データセキュリティとクラウドアクセス ローカルでの処理が可能。セキュリティのセットアップはユーザーによって異なります。 エンタープライズレベルのクラウドセキュリティとコンプライアンス コストと運用柔軟性 無料（自己ホスト型）または API 経由の低コスト、大規模展開に最適 従量制課金；大量利用時はコストが高くなる可能性があります。

Whisper は、コントロールとコスト効率を重視し、オープンソースモデルを使用して、さまざまな言語の大量の音声ファイルをローカルで自由に文字起こししたい場合に最適です。

Google Speech-to-Text は、企業レベルの信頼性とサポートを備え、既存のワークフローにシームレスに統合できる、高速でスケーラブル、ビジネス対応の音声認識機能が必要な場合に最適です。

👀豆知識:Whisperは、Raspberry Piのような組み込みデバイスでリアルタイムモードで実行可能で、低消費電力のハードウェアでも高度な音声認識を利用できます。

Reddit での Whisper と Google Speech-to-Text の比較

Reddit は、文字起こしツールに関する現実的な意見で溢れています。Whisper と Google Speech-to-Text の競争も例外ではありません。

まずは Whisper から始めましょう。OpenAI によって開発された Whisper は、オープンソースであり、開発者やインディーズのクリエイターに非常に人気があります。バックグラウンドノイズ、アクセント、低品質の録音など、雑音の多い音声も上手く処理できると、よく絶賛されています。

🗣Reddit ユーザーの一人は次のように述べています。

私は WhisperAI – AI 駆動の音声認識を使用しています。AI モデルを使用して音声を文字に変換し、ほとんど間違いがありません。また、音声に適用できるモードも備わっているので、AI に指示したとおりにテキストを変換することができます。

しかし、すべてが順風満帆ではありません。Whisper（特に大規模なモデル）はリソースを大量に消費する傾向があります。高性能なGPUを搭載していない場合や、待ち時間を避けたい場合は、煩わしい問題となる可能性があります。

🚩人気のコメントが要点をまとめています：

OA Whispers は 2 年以上も前から存在しており、それ以上の優れた製品はありません。Whisper について私が最も不満に感じている点は、1. 正確なモデルサイズが大きすぎる、2. 複数の言語の混合に対応していない、3. リアルタイムではない、の 3 点です。

次に、Google Speech-to-Text について見てみましょう。これは、企業向けアプリや、拡張が必要なあらゆる分野の仕事に携わる多くの人々にとって、いわば「デフォルト」のツールです。高速で安定しており、膨大な数の言語に対応しています。さらに、すべてクラウドベースなので、音声を送信するだけで文字起こし結果を取得できます。ただし、いくつかの注意点があります。

🚩 あるRedditユーザーが指摘したように：

私も、どんどん悪くなっていることに気づいています。AI が進歩する現代において、これは本当に許せないことです。まるで Google が私たちに何か罰を与えているかのようです。私は親指が不器用なので、主にテキストメッセージに使用していますが、戻って間違いを修正しようとすると、3 倍の時間がかかってしまいます。

📮 ClickUp Insight： アンケートに回答したユーザーの 88% は、すでに AI を個人的なタスクに使用していますが、半数以上は仕事では使用を避けています。その理由は、統合の悪さ、知識の不足、セキュリティの懸念など、よくあるものです。 ClickUp Brain は、ゲームを変えるツールです。平易な言語を理解し、データを安全に保ち、タスク、ドキュメント、チャット、ナレッジベースを 1 つのワークスペースに簡単に接続する、組み込みの AI アシスタントです。

ClickUp について：Whisper と Google Speech-to-Text の最良の代替品

Whisper と Google Speech-to-Text は、音声認識スペースの強力な競合製品です。しかし、単なる文字起こし以上の機能が必要な場合はどうでしょうか？文字起こしした音声を、実用的な洞察、ミーティングのメモ、プロジェクトの最新情報などに、すべて 1 か所で変換したい場合はどうでしょうか？

そこで、ClickUp のステップが登場します。これは、単なる文字起こしサービスや音声認識 API 以上のものです。AI、スマートなドキュメント、自動化機能を内蔵した、フル機能の生産性ハブであり、Whisper や Google Cloud Speech などのツールを少し… 単調なものに感じさせるほどです。

ClickUp のワンアップ #1: AI ノートテイカー

ClickUp AI Notetaker を使用すると、ミーティングに参加してメモを取ったり、AI にメモを任せることもできます。

ClickUp AI Notetakerは、雑然としたミーティング、ビデオ通話、とりとめのない音声メモを、自動的に整理された要約、アクションアイテム、フォローアップにまとめます。単に発言内容を文字起こしするだけでなく、文脈も理解します。

つまり、何時間もの音声ファイルを聞き返したり、ブレインストーミングセッションで重要な情報を見逃す心配がなくなります。AI Notetaker は、Zoom、Google Meet、Microsoft Teams などのツールで動作し、重要なポイントをキャプチャして、実行可能なタスクリストに変換します。

音声テキスト変換機能だけでなく、スマートで共有可能な要約も作成できるため、ミーティング後の混乱を避け、チーム間の連携を強化することができます。

ClickUp の One Up #2: ドキュメント

ClickUp Docs を使用して、単なる文字起こしをダイナミックで実用的なドキュメントに変換しましょう。

Whisper と Google Speech-to-Text は音声をテキストに変換するだけですが、ClickUp では、そのテキストをリッチな共同編集可能なドキュメントに埋め込むことで、さらに一歩進んだ機能を利用できます。ClickUp ドキュメントでは、ミーティングの要約や音声の文字起こしを、テーブル、ブックマーク、ウィジェット、タスクリングなど、生きたドキュメントに変換することができます。

文字起こしからフォローアップを割り当てたいですか？テキストを強調表示して、同じ文書内で タスクに変換 するだけです。

ClickUp Docs は、静的な文字起こしを実用的なドキュメントに変換します。アプリ間を移動したり、ファイルをエクスポートしたりすることなく、チームとコラボレーションしたり、コメントを残したり、チームメイトをメンションしたり、プロジェクトの最新情報を追跡したりすることができます。

ClickUp のワンアップ #3: ClickUp Brain (AI)

Whisper AI と Google Cloud Speech が音声に重点を置いているのに対し、ClickUp Brain は結果に重点を置いています。この組み込みの AI サイドキックは、メモの作成、コンテンツの言い換え、ディスカッションの要約、さらには文字起こしに基づくドキュメントの作成も支援します。

ClickUp Brain を使用して、ミーティングのメモから回答、決定事項、アクションアイテムを抽出

また、文脈を分析し、アクションアイテムを抽出して次のステップを提案するため、文字起こしされたテキストを1行ずつ手作業で確認したり、正確さを気にする必要はありません。

単なる文字起こしではなく、データに基づいて行動を起こすのに役立つインテリジェントなアシスタントを手に入れることができます。製品所有者、多忙なマネージャー、複数のモデル、タスク、ミーティングを同時に進行している方に最適です。

Whisper はローカル処理、Google の ASR はクラウドのスケーラビリティを提供しますが、ClickUp は、強力な AI 文字起こしアシスタントと、その文字を実際の仕事に変換するための中央指令センターを提供します。

追加ツール不要。無理な統合も不要。すべてを管理するシンプルなプラットフォーム。

💜ボーナス：ClickUp の Brain Maxは、超高速の Talk to Text 機能により、生産性をさらに高めます。話すだけで、Brain Max があなたの言葉を正確で整理されたメモに瞬時に変換します。 その場でのアイデアのメモや、重要なミーティングの議事録など、細部まで逃すことなく記録できます。 最先端のプレミアム AI モデルと、接続したすべてのアプリにアクセスできるため、日常業務に他の AI アシスタントは必要ありません。 ClickUp Brain MAX の Talk to Text を使用して、プラン、実行、分析を 4 倍高速化

ClickUp が助けになります：あなたの超能力のような文字起こし機能が待っています

Whisper と Google Speech-to-Text は、ほぼ同等のツールです。どちらのツールも、優れた音声認識機能を備え、バックグラウンドノイズをプロのように処理し、幅広い言語をサポートしています。

完全な制御とカスタマイズ性を求めるなら、Whisper が最適です。企業向けのスピードとシームレスな統合をお求めなら、Google Speech-to-Text が最適です。

とはいえ、単に文字起こしだけでなく、そのテキストを実際に活用できる、よりスマートなツールをお探しなら、ClickUp が最適です。これは、音声をアクションに変換する、洗練された AI 搭載の生産性プラットフォームです。

もちろん、お試しは完全に無料です。ClickUp にサインアップして、タブを何千回も切り替えることなく、あなた（そしてあなたのチーム）の仕事をより効率的に進めましょう。