Slack音声テキスト変換機能の使い方：クイックガイド

Slackは迅速なコミュニケーションに信頼できますが、手がふさがっている時、タスク中、あるいは長い更新を打ち込むのが遅くなるまでは。もし「5秒で言えたのに」と思ったことがあれば、それは間違いではありません。

音声テキスト変換機能は、リモートワーカーやチームリーダー、タスク間を移動するすべての人にとって、利便性と生産性の両方を実現する便利なツールです。

本記事では、Slackの音声テキスト変換機能を有効にする方法を解説します。さらに、ClickUpが提供するコミュニケーション・自動化・タスク管理のスマートな手法についてもご紹介します。

さあ始めましょう！🏁

Slackで音声からテキストへの変換機能は使えますか？

はい、Slackで音声からテキストへの変換機能は利用できますが、サードパーティ製ツールの補助が必要です。

Slackでは音声やClipの送信が可能で、基本的な文字起こし機能も付随していますが、音声でメッセージを口述しテキストとして送信する機能はまだ実装されていません。ただし、AndroidのGboardやiOS/macOSのSiriディクテーションなど、デバイスの音声入力ツールを使用してメッセージを送信することは可能です。

適切なツールと数つのスマートな工夫で、Slackメッセージを音声入力したり、音声からテキストへの変換も可能です。

Slackワークスペースで音声からテキストへの変換機能を有効化する方法

デバイスの音声メッセージツールでメッセージを口述できます。デスクトップとモバイルの両方で機能させる方法をご紹介します。

デスクトップ版（Windows/macOS）

Slackを開き、プロフィール画像 → 設定 → 音声とビデオをクリックし、システムプライバシー設定でマイクへのアクセスが許可されていることを確認してください

マイクへのアクセスを許可して続行

OSの音声入力機能を活用：Windows: どこでもWin + Hを押して音声入力を起動MacOS: システム環境設定 → キーボード → ディクテーションでAppleディクテーションを有効化後、ディクテーションショートカット（例：Fnキーを2回）を押してSlackのテキストフィールドに話しかける Windows: Win + H キーをどこでも押すと音声入力が起動します MacOSの場合：システム環境設定 → キーボード → ディクテーションで「Appleディクテーション」を有効にし、ディクテーションショートカット（例：Fnキーを2回押す）を押してSlackのテキストフィールドに話しかけます

Windows: Win + H キーをどこでも押すと音声入力が起動します

MacOSの場合：システム環境設定 → キーボード → ディクテーションで「Appleディクテーション」を有効にし、ディクテーションショートカット（例：Fnキーを2回押す）を押してSlackのテキストフィールドに話しかけます

モバイル版（iOS & Android）

デバイスの音声入力キーボードを使用します。Slackを開き、メッセージフィールドをタップし、モバイルキーボードのマイクアイコンをタップして話しかけます。発話内容が即座にテキストに変換されます。

💡 プロのコツ: Slackモバイル版と音声入力でオンラインミーティング中に音声メモを録音し、移動中でも文字起こしされた要約をミーティングスレッドに直接貼り付けられます。

Slackで音声メッセージを送信する方法

移動中に考えを共有したい時に便利なSlackの音声メッセージ機能。デスクトップとモバイルの両方での使用方法を以下に示します：

🖥️ デスクトップ版

任意のチャンネルまたはダイレクトメッセージを開く メッセージボックス内で、右側のマイクアイコンをクリックしてください Slackはすぐに録音を開始します

完了したらチェックマークボタンをクリックしてください

再生オプションが表示されます：再生をタップして確認削除を選択して破棄送信をクリックして会話で共有 再生ボタンを押して確認 削除を選択して破棄する 送信をクリックして、会話を共有しましょう

再生 ボタンを押して確認

削除 を選択して破棄する

送信をクリックして、会話を共有しましょう

📱 モバイル版（iOS & Android）

Slackのチャットまたはチャンネルを開く +アイコンをタップするか、メッセージボックス横のマイクアイコンを直接タップしてください

「音声クリップを録音」をタップして開始

マイクを長押しまたはタップ（OSによって異なります）しながらメッセージを録音します 終了したら「手放す」または「停止」をタップしてください 録音内容をプレビューするか、即座に送信できます

💡 プロのコツ： スタンドアップ直後にsprint進捗報告や障害をSlackに音声入力すれば、新鮮な状況を記録でき、ミーティング疲れを軽減できます。

Slackで音声メッセージを文字起こしする方法

Slackで音声メッセージを文字起こしすれば、音声更新を素早く記録したり、ミーティングメモを共有したり、音声を再生し直さずに情報を確認したりできます。Slackには基本的な組み込み文字起こし機能がありますが、機能はリミットです。

より高度な制御が必要な場合は、サードパーティの音声テキスト変換ソフトウェアや文字起こしサービスが解決策となります。

両方の方法を詳しく見て、ご自身のワークフローに最適な選択をしましょう。

パート1: Slackの組み込み文字起こしサービスの活用

音声メッセージで任意のSlack会話を開始する 音声クリップの三本の水平線をクリック Slackでは、クリップの直下にメッセージの文字起こしが表示されます

音声文字起こしをビュー

以上です。基本的な文字起こしは得られますが、Slackの機能はそれだけです。エクスポートボタンも編集オプションもなく、複数言語やフォーマットのサポートもありません。

💡 プロのコツ: 「アクション」「メモ」「決定」などのキーワードで音声入力を開始すると、聞き手や高精度な文字起こしツールがメッセージの意図を素早く把握できます。

これらのSlackの問題を解決したいなら、Transcriberアプリが確実なアップグレードです。Slackワークスペースに直接連携し、強力なAI文字起こし機能をテーブルに提供します。

設定方法と使用開始手順は以下の通りです：

アプリの説明を確認し、ご自身のニーズに合っているかご確認ください

Slackアプリマーケットプレイスで「Transcriber」を検索し、Slackに追加をクリックしてください 許可ページでプロンプトが表示されたら許可をクリックしてください 確認後、Transcriber チャンネルが自動的に Slack ワークスペースに表示されます このチャンネルを開き、+ボタンをクリックして音声またはビデオファイルをアップロードしてください

録音の言語を選択

文字起こしは数秒で処理されます。準備が整ったら、ファイルをクリックして完全な文字起こしをビューしてください

[ビュー]をクリックして、新しいタブで文字起こしを開く

そこから、次のことが可能になります：

ブラウザ内蔵エディターで文字起こし内容を確認・編集

ファイルを TXT、DOCX、PDF、SRT、VTT など様々なフォーマットでエクスポートできます。

文字起こしを字幕、SEOコンテンツ、ミーティングメモ、ドキュメント作成に活用しましょう

音声クリップを活用してシームレスなコミュニケーションを実現するためにやるべきこと

Slack音声入力のトラブルシューティング方法

Slackの音声入力や機能が期待通りに仕事をしていない場合、以下の簡単なトラブルシューティング方法をご確認ください：

ハドルのトラブルシューティングアイコン（ハドル開催中は左下）をクリックして、音声・ビデオ・接続の問題を確認してください。警告アイコンが表示された場合は、クリックして詳細情報を確認してください。

Slack AIの利用や、音声・ビデオ・画面共有テストの実行でより詳細な確認も可能です。

帯域幅を確認する

ボイスハドルの利用には、ダウンロード速度200kbps以上およびアップロード速度100kbps以上が必要です。速度テストで確認し、必要に応じて有線接続に切り替えるか、ルーターを再起動してください。

接続の問題を解決する

最新のSlackバージョンに更新してください。デスクトップアプリが動作しない場合は、Chromeや他のブラウザ、またはモバイル版Slackをお試しください。モバイルアプリは動作するがデスクトップアプリが動作しない場合、ファイアウォールやアンチウイルスソフトの問題である可能性があります。

オーディオ設定を確認する

マイクがミュートされていないこと、およびSlackがマイクへのアクセス権限を持っていることを確認してください（OSレベルのプライバシー設定を確認）。Windowsでは、優先マイクがシステムのデフォルトとして設定されていることも確認してください。

再起動して再確認してください

Slackを終了して再起動し、デバイスを再起動してください。さらに、Slackの音声設定でマイクとスピーカーが正しく選択されていることを確認してください。

Slack音声テキスト変換機能の制限事項

Slackの標準音声文字変換機能は基本的な用途には役立ちますが、Slackの長所と短所を比較すると、この機能には明らかなリミットがあることがわかります。主な制限事項をいくつか挙げます：

言語サポートにリミットあり：* 英語、日本語、スペイン語（Slack AI Notes経由）など、一部言語のみ利用可能です。

ハドルとクリップに限定: 文字起こしは音声/オーディオクリップ内、またはAIがメモしたハドルキャンバス内でのみ表示されます。チャット全体やタスクコメントには表示されません

ノイズやアクセントによる不正確さ： 非ネイティブのアクセント、背景ノイズ、専門用語の認識に課題があります

エクスポートや編集ツールなし: 文字起こしテキストのビューとコピーは可能ですが、編集、エクスポート、フォーマット、一括処理はできません

タスク連携機能の不足: 音声コンテンツをタスク・要約・ToDoに変換しないため、生産性がリミットされる

現代のナレッジワーカーは、タスク管理・コミュニケーション・情報処理のために複数のアプリを頻繁に切り替えるツールの乱立に圧倒されています。この分断化は生産性の低下とフラストレーションの増加を招いています。 ClickUpのコンテキストAIは、すべてを単一プラットフォームに集約し、関連情報をインテリジェントに提示し、日常業務を自動化することでワークフローを効率化します。ClickUpを活用すれば、チームはツールの切り替えに追われることなく本質的な仕事に集中でき、コラボレーションと意思決定が迅速化されます。

Slack標準音声テキスト変換機能の代替手段

Slackの音声テキスト変換機能では、音声メッセージの送信や音声の文字起こしが可能です。便利ではありますが、文字起こし機能に限定されています。

Slackの代替ツールをお探しなら、真に音声対応の生産性システムをエンドツーエンドで提供するClickUpが、飛躍的に高度で統合されたアプローチを提供します。

作成 Agency の CEO、ジャック・コサコウスキーが共有します：

ClickUp導入後、当社の生産性は世界的に大幅に向上しました。現在5大陸にまたがる50名以上のユーザーが、非常に詳細なプロジェクトでクロスコラボレーションを実現。これによりプロジェクトの納期を大幅に短縮できました。

ClickUp導入後、当社の生産性は世界的に大幅に向上しました。現在5大陸にまたがる50名以上のユーザーが、非常に詳細なプロジェクトでクロスコラボレーションを実現。これによりプロジェクトの納期を大幅に短縮できました。

実際のワークフローでどのように機能するか、具体的に見ていきましょう。👇

/AI搭載のClipで録音、文字起こし、対話を行う

ClickUp Clipsは、プロジェクト管理プラットフォームにシームレスに組み込まれた内蔵スクリーン録画機能です。動画クリップのキャプチャ、ビデオへのナレーション追加が可能で、ClickUpのエコシステム内にあるタスク、チャット、コメント、ドキュメントに即座に共有できます。

ClickUpでClipを録画する ClickUp Clipsでワークフローをキャプチャし、タスクやドキュメントに直接埋め込みましょう

Clipの真の威力は、ClickUp Brainとの連携にあります。このAIエンジンは録画ビデオの音声をタイムスタンプ付きで自動文字起こしし、スマートな要約を生成。さらに会話形式のQ&Aを通じてコンテンツと対話できる機能を提供します。

ClickUp Brainで録音内容を洞察に変換

これらのAI駆動の洞察は、最小限の手間でタスクやアクションアイテムに変換できるため、Clipは単なる録音ツール以上の存在となります。

📌 例：上司がタスクやコメント内で短いClipを録音し、新しいコンテンツ戦略を説明したとします。Clipを開くと、タイムスタンプ付きの自動生成された文字起こしがすぐに表示され、鍵となるセクションを案内してくれます。

ClickUp Brainで文字起こしからアクションアイテムを作成

時間がなくビデオ全体を見られない場合は、ClickUp Brainに直接質問してください：SEOの戦略は何でしたか？

クリップの音声内容のみに基づき、AI文字起こしサマライザーはマネージャーが説明したSEOアプローチを要約する簡潔で正確な回答を返します。これらをタスクに変換し、チームメンバーを割り当て、期日を設定し、関連するプロジェクトリストにリンクすることも可能です。

チャットで会話を続ける

Clipを確認した後は、チームのフィードバックが必要です。ClickUp Chatを使えば、仕事コンテキストを離れることなく、シームレスにリアルタイム会話へ切り替えることができます。

手順は以下の通りです：

ClickUp Chatで文字起こしからリアルタイム会話を開始

ミーティングの音声記録

ライブミーティングでは、ClickUp AIノートテイカーが自動で対応します。カレンダー経由でZoom、Google Meet、Teamsに自動参加。ミーティング終了後、以下を生成します：

完了する文字起こし付きドキュメント

主な鍵

割り当てられたアクションアイテム

セッションのビデオ録画（任意）

ClickUp AIノートテイカーでミーティングに自動参加し、アクションアイテムをリアルタイムで受信

ClickUp Brainに「sprintプランニング会議でサラは何を約束した？」などと質問すれば、即座に回答が得られます。

💥 特典：ClickUp Brain MAXをお試しください

ClickUp Brain MAXは音声テキスト変換を単なる文字起こしの域をはるかに超えています。まるであなたの仕事を理解し、あなたの言葉で話すAIコパイロットがいるかのようです。

音声メモを送信すると、ClickUp Brain Maxが即座にタスクに変換し、ワークフローに追加されます

Brain MAXの特長は以下の通りです：

✅ どこでも音声コマンドを利用可能

デスクトップアプリを開き、検索バーにリクエストを入力または音声で話すだけでBrain MAXを利用できます。AIがClickUp、接続アプリ、ウェブを横断検索し、即座に回答とアクションを提供します。

例、「ABCマーケティングキャンペーンの最新Figmaファイルを探して」と指示したり、音声入力機能でパソコン上のあらゆるアプリで素早くメッセージを起草できます。

🧠 マルチモデル/AIでより賢い応答を実現

Brain MAXではChatGPT、Claude、Gemini、ClickUp独自モデルを切り替え可能。タスクに最適なモデルを選択できるため、ドキュメント要約・メッセージ翻訳・アイデアブレインストーミングなど、あらゆる場面で常に最高の出力を得られます。

📆 カレンダーと直接接続

Brain MAXに聞いてみよう：今日の予定は？

スケジュールを要約し、ミーティングの予約、アジェンダの準備、事後の要約作成を支援します。

ClickUp Brain MAXが仕事の日を最大限に活用する方法をすべてご覧ください！

文字起こしだけに留まる必要はありません。ClickUpで実行に移しましょう。

Slackの音声テキスト変換機能は、特に素早い返信に役立つ便利なスタート地点です。しかし、基本的な文字起こし以上の機能をお探しなら、ClickUpが優位に立つ領域です。

ClickUp Brainなら、瞬時に要約を生成し、自動でアクションアイテムを作成。あなたの仕事を理解するAIがサポートします。ClickUp Chatでは音声メモの送信、タスクへの変換、ライブ通話の開催が可能。全てを一つのスレッドで管理できます。

ClickUpに登録して、/AIを活用したコミュニケーションの真の価値を体感してください。