n8n vs. Make：あなたに最適な自動化ツールはどちら？

自動化により、初年度で25,000時間、3年目で225,000時間の削減が可能です。これにより、あなたとチームは戦略的なタスクに充てられる時間を大幅に増やせます。では、どこから始めればよいのでしょうか？
n8nとMakeは、現在最も話題を集めている自動化ツールの2つです。一見すると、どちらもワークフローを構築できる点で非常に似ているように見えるかもしれません。しかし、少し深く掘り下げると、その違いが明らかになってきます。
n8nはオープンソースで非常に柔軟性が高く、完了する制御を求める方に最適です。一方、Makeはシンプルさを重視し、クリーンなドラッグ＆ドロップインターフェースを備えています。
では、どちらがあなたのワークフローに合っているでしょうか？ 機能や使いやすさなどを比較して、選択の助けにしましょう。もしどちらもピンとこない場合は、両者を凌駕する代替案としてClickUpを詳しくご紹介します！
n8nとMakeの比較一覧
詳細に入る前に、n8nとMakeの比較概要を簡単にご紹介します。
|機能
|n8n
|Make
|特典：ClickUp 🥇
|インターフェースとユーザーのエクスペリエンス*
|機能は高いが技術的なUI。技術に精通したユーザーに最適
|ドラッグ＆ドロップビルダーによるクリーンで視覚的なインターフェース。技術に詳しくないユーザーにも使いやすい
|タスク、ドキュメント、ワークフローを1つのスペースに統合した直感的でモダンなUI。あらゆるユーザータイプに最適です
|ワークフローの柔軟性とロジック
|高い柔軟性を備え、完全なロジックによる複雑なブランチワークフローをサポート
|直線的またはモジュール式の自動化に最適。条件ブランチの制御性は低い
|カスタム自動化、条件、AI提案を備えたビジュアルワークフロービルダーで動的なフローを実現
|連携機能と拡張機能*
|連携の幅広い範囲、特にコミュニティノードを介した連携が特徴
|豊富な事前構築済み連携ライブラリ；簡単なセットアップ
|1,000以上の連携機能、APIサポート、ドキュメント・ダッシュボード・自動化機能などのネイティブツール
|/AI機能と自動化
|AIエージェントを提供しますが、標準装備のAIツールにはリミットがあります
|エージェント型自動化に重点を置くが、AIはタスク特化型である
|ClickUp Brainは自然言語でワークフローの自動化・要約する・強化を支援します
|コラボレーションとチームワーク*
|組み込みのコラボレーション機能なし；別途ツールが必要
|ネイティブのコラボレーションツールが不足している
|シームレスなチームワークを実現する組み込みドキュメント、チャット、コメント、リアルタイム編集機能
|セルフホスティングと制御*
|完全オープンソースでセルフホスティング可能
|クラウドベース；セルフホスティングオプションなし
|自己ホスティングではありませんが、細かなアクセス制御と管理設定を備えたセキュリティクラウドインフラストラクチャです
n8nとは？
n8nはオープンソースのワークフロー自動化ツールで、アプリを接続し、データを通し、コーディングの有無にかかわらずカスタム自動化を構築できます。従来の自動化プラットフォームでは通常提供されない、より高度な制御と柔軟性を求めるユーザー向けに設計されています。
この自動化プラットフォームは、完全にビジュアルなワークフローエディターで際立っています。ロジック、条件、ループを使用してワークフローを構築でき、必要に応じてカスタムJavaScriptコードを追加可能。さらに、完全にデータ所有権と制御のために、セットアップ全体をセルフホスティングすることもできます。
400以上の連携機能をサポートするn8nなら、日常の簡単なタスクから複雑なビジネスプロセスまで、あらゆる自動化が簡単に行えます。ワークフローテンプレートを活用すれば、自動化を素早く導入することも可能です。
このタスク自動化ソフトウェアの柔軟性と複雑なワークフローを処理する能力は、高度な技術プロジェクトを扱うチームの間でお気に入りとなっています。
n8nの機能
n8nは、チーム、技術ユーザー、個人事業主向けに、堅牢でカスタマイズ可能な自動化をサポートする機能が満載です。複雑なワークフローの処理から、データの移動先や方法を完全に制御できる機能まで、その提供内容を以下に詳細に解説します：
機能 #1: ワークフロー自動化
n8nのビジュアルワークフロービルダーは、トリガーノードとタスクを接続し、あなたのロジックに合った自動化されたワークフローを形成することを中心としています。各ノードは特定のアクション（電子メール送信、データベースクエリ、出力フォーマットなど）を表します。ループ、条件分岐、特定の条件が満たされるまでの待機などを使用して、複数ステップのワークフローをマップできます。
コードノードでは、複雑なデータ変換のためにカスタムJavaScriptやPythonを記述できます。また、スイッチ、マージ、データクリーンアップを用いて複雑なワークフローを管理することも可能です。
技術ユーザーは、カスタムAPI統合やHTTPリクエストノードを活用した高度なワークフローを構築しながら、ドラッグ＆ドロップインターフェースを使い続けることができます。
n8nにはAIワークフロー生成機能も搭載されており、OpenAIやHugging Faceなどのモデルをサポート。テキスト分析やコンテンツを要約するなどのタスクに活用できます。
機能 #2: セルフホスティング
n8nでは、自動化プラットフォーム全体を自社サーバーまたはクラウドセットアップで実行可能。データとワークフローの実行を完全に制御できます。このセットアップでは以下のことが可能です：
- 更新を管理し、ニーズに合わせてプラットフォームをカスタム
- ワークフロー、実行回数、連携機能の制限のリミットを撤廃
- 内部システムやプライベートデータベースとセキュリティを確保して接続
- n8nをローカルマシン、プライベートクラウド、またはKubernetes環境にデプロイ
- 独自のセキュリティとアクセスポリシーを設定する
- オープンソースコードを修正して機能を追加したり、調整したりできます
機能 #3: ワークフローテンプレート
ゼロから構築する技術的知識がない場合、n8nはAIワークフロー自動化を迅速化する既製のワークフローテンプレートを提供します。これらの事前構築済み統合は完全にカスタマイズ可能で、人気アプリと連携します。以下が可能です：
- エンジニアリング、マーケティング、営業、オペレーション向けのテンプレートを閲覧
- Slack、Google スプレッドシート、Airtable、GitHub などのツールを接続しましょう
- ノーコードインターフェースでワークフローを編集—ノードの追加、削除、調整が可能
- ステップごとの例を通じて複雑な自動化を探求しましょう
- カスタム連携を他者と共有したり、プロジェクト間で再利用したりできます
n8nの価格
- カスタム価格設定
Makeとは？
Makeは、高度な技術スキルを必要とせずにアプリを接続し仕事を効率化したい非技術ユーザー向けに設計されたノーコード自動化ツールです。キャンバス上でステップをドラッグ＆ドロップするだけでシナリオを構築できる、直感的なビジュアルインターフェースを提供します。*
マーケティング、オペレーション、カスタマーサポートの各分野にわたるワークフロー管理に最適です。GoogleスプレッドシートやSlackからCRM、AIツール（リトリバル拡張生成をサポートするものを含む）まであらゆるものを接続でき、よりスマートでダイナミックな自動化を実現します。
Makeの最大の特徴は、その学習と使用の容易さです。各ステップでのデータの流れをリアルタイムで確認でき、作業中にアクションを調整し、ほぼ学習曲線なしで強力なワークフローを作成できます。
Makeの機能
技術的なスキルがなくても、Makeならワークフロー構築が手軽に、柔軟に進められます。シンプルなワンステップアクションの設定から、複数アプリを跨ぐ多層的なプロセスの構築まで、あらゆるワークフローに対応します。
主な機能の概要は以下の通りです：
機能 #1: AI自動化
Makeはコードを書かずにAIツールを自動化に対応できます。OpenAI、Hugging Face、Gmail、Slackなどのサービスを接続して、電子メールを要約する、チケットを分類する、メッセージを翻訳する、コンテンツを生成できます。
ドラッグ＆ドロップインターフェースは非技術ユーザーにとって仕事がはかどり、一方で上級ユーザーはAPI入力のカスタムや複雑なデータ変換の構築が可能です。
Makeはエージェント型自動化もサポートしており、AIが単なるトリガー応答だけでなく、自律的に推論し行動できます。基本的なワークフローの自動化から複雑なセットアップ構築まで、Makeは直感的なインターフェースと高度な技術力を融合させ、柔軟で拡張性の高いワークフロー自動化を実現します。
機能 #2: AIエージェントビルダー
MakeのAIエージェントビルダーを使えば、自動化されたワークフロー内で思考し、判断し、行動するカスタムAIエージェントを構築でき、ワークフローの実行を効率化します。
従来の自動化とは異なり、これらのエージェントは指示に従い、データにアクセスし、手動入力なしで最適な次のステップを選択することで複雑な目標を管理できます。非技術ユーザーから上級ユーザーまでを対象に設計されています。ドラッグ＆ドロップインターフェースにより、人間のようなロジックを持つエージェントを簡単に設計できます。
以下のことが可能です：
- 平易な言葉でエージェントの役割、目標、性格を定義しましょう
- エージェントをGmail、Notion、Google スプレッドシートなど、あらゆるサポートアプリに接続
- /AIエージェントに、ウェブ検索、情報取得、拡張生成、ファイル処理などのツールを装備させましょう
- プロンプト、入力データ、または接続ツールを編集してエージェントの動作を調整
- エラー管理パスを設定し、問題を自動的に検知・解決する
機能 #3: AIアプリの統合
Makeは、ワークフローに直接組み込める多様なAIアプリを提供します。OpenAI、Anthropic、Hugging Face、CRM、カスタマーサポートプラットフォームなどとの事前構築済み連携を活用し、複雑なタスクの自動化、データの強化、ワークフローへの知能導入を実現——ゼロから始める必要はありません。
これらの拡張機能AI連携により、以下のことが可能になります：
- 分類、要約する、感情分析などのタスクに言語モデルを活用してデータを強化。迅速なデータエンリッチメントに最適です
- 電子メール生成、テキスト翻訳、サポートチケット分析など複雑なタスクを最小限のセットアップで自動化
- カスタム機能を使用して、ワークフロー内でのAIアプリの動作をカスタマイズしましょう
- AIアプリをマーケティング、業務、サポート分野の他のビジネスツールと連携させましょう
Makeの価格
- Free Forever (月間最大1,000オペレーション)*
- Core: 月額10.59ドル（月間10,000オペレーション）
- プロプラン: 月額18.82ドル（月間10,000オペレーションまで）
- Teams: 月額34.12ドル (月間10,000オペレーションまで)
- *企業: カスタム見積もり
n8n vs. Make：機能比較
両ツールとも強力な自動化プラットフォームであり、異なるユーザーニーズに対応しています。では、実際の使用環境ではどう違うのでしょうか？n8nとMakeを比較して、その違いを見ていきましょう。
1. ユーザーエクスペリエンスとインターフェース
n8nはノードベースのビルダーを採用しており、技術スキルを持ち複雑な自動化ニーズがあるチームに適しています。柔軟性と高い機能性を備えていますが、ワークフロー自動化が初めての場合、習得には多少の時間がかかる可能性があります。テンプレートは用意されていますが、通常はセットアップに合わせて技術的な調整が必要です。
一方、Makeはクリーンなノーコードインターフェースとシンプルなドラッグ＆ドロップシステムという異なるアプローチを採用しています。Makeは洗練されたノーコードインターフェースと直感的なドラッグ＆ドロップシステムで際立っています。技術的知識のないユーザー向けに設計されており、圧倒されることなくワークフローの構築と管理を簡単に行えます。
プラットフォームは各ステップを通過するデータをリアルタイムで表示するため、自動化されたタスクごとの進捗を追跡できます。そのユーザーフレンドリーなインターフェースにより、初心者から上級者まで誰でもすぐに使い始められ、自動化を拡張できます。
🏆 勝者：Make。 使いやすさとスムーズな導入プロセスにおいて 優位に立っています。
2. ワークフローの柔軟性と複雑さ
n8nは複雑で視覚的なワークフロー構築に優れています。ループ処理、スイッチやifノードによるブランチ、データストリームのマージをサポートし、カスタムコードでデータを必要に応じて正確に変換できます。
エラー処理と詳細なルーティング機能が組み込まれているため、複雑な多ステップ自動化をリミットなく簡単に管理できます。この柔軟性により、自動化ロジックを完全に制御したい技術ユーザーのお気に入りとなっています。
Makeは堅牢なワークフローを提供しますが、高度に複雑なシナリオを扱う際には柔軟性に欠ける場合があります。
🏆 勝者：n8n。 高度でカスタムなワークフロー作成にはn8nが優れた選択肢です。
3. 統合性と拡張機能
n8nは強力な連携の範囲を提供し、オープンソースであるため、ユーザーはカスタムノードを構築し、必要に応じて機能を拡張できます。これは、自己ホスティングを希望し、独自のワークフローに密接に連携を調整したい方に最適です。要するに、カスタマイズや技術的なセットアップに慣れたユーザーにとって有益な、より実践的なアプローチを提供します。
Makeは数多くのAIアプリと連携できます。ただし、独自システムに縛られることになります。また、n8nのオープンプラットフォームと比較するとカスタム性に制限があります。
🏆 勝者：n8n、無制限の拡張機能と統合・デプロイの完全な制御を求めるなら、n8nが圧倒的な優位性を提供します
4. /AI機能と自動化インテリジェンス
MakeはAIエージェント、検索強化生成、エージェント型自動化など、より高度なAI自動化ツールを提供し、ワークフローの推論と適応を可能にします。直感的なインターフェースにAI機能が組み込まれているため、技術に詳しくないユーザーでも利用可能でありながら、技術に精通したユーザーにも十分な機能性を備えています。
n8nは統合機能を通じてAIもサポートし、独自のAPI作成も可能です。ただし、このワークフロー自動化プラットフォームは、組み込みAIよりも柔軟性とセルフホスティングに重点を置いています。
🏆 勝者：Make。組み込みAI自動化とインテリジェントワークフローにおいて、圧倒的な勝者です。
Redditでn8nとMakeを比較
Redditでは、n8nとMakeに関するユーザーの意見が分かれています。
一部のユーザーはMakeの初心者向けセットアップと拡張性を評価する一方、他の方々は特に複雑なデータ集約型ワークフローやカスタム自動化の処理において、n8nの柔軟性と強力な機能性を高く評価しています。
例、Redditユーザーのjsreallyがr/n8nで共有した内容：
確かにn8nには学習曲線があり、特に初期段階では顕著です。しかしMakeにはない機能も備えています。例えば1000件のアイテムを処理するコストが10件の処理と変わらないといった点です。これにより、これまでやることすら夢にも思わなかったような自動化を実現できるのです。
確かにn8nには学習曲線があり、特に初期段階では顕著です。しかしMakeにはない機能も備えています。例えば1000件のアイテムを処理するコストが10件の場合と変わらない点などです。これにより、これまで夢にしか描けなかったような自動化を実現できます。
他の人々はシンプルさからMakeを好みます。例として、r/automationのスレッドでAdmirable_Shape9854は次のようにコメントしています：
シンプルな自動化ならMakeがおすすめです。設定が容易で拡張性が高く、クライアント対応も優れています。AIエージェントや複雑なワークフローが必要な場合はn8nを活用しましょう。ただし低価格プランの制限は煩わしい場合があります。
シンプルな自動化ならMakeがおすすめです。設定が容易で拡張性が高く、クライアント対応も優れています。AIエージェントや複雑なワークフローが必要な場合はn8nを活用しましょう。ただし低価格プランの制限は煩わしい場合があります。
また、タスクに応じて両方を使い分ける人もいます。RedditユーザーCompetitiveChoice732が言うように：
複雑さとクライアントのニーズ次第だと思います。シンプルな自動化や導入の容易さなら、Makeは非常にユーザーフレンドリーで設定が迅速です。しかしカスタムAIエージェントワークフローや高度な柔軟性が必要な場合、n8nは（少々クセはあるものの）真価を発揮します。私はよく、簡易フローにはMakeを、複雑な処理にはn8nを組み合わせています。それぞれの強みを生かして両方活用してみてはいかがでしょうか？
複雑さとクライアントのニーズ次第だと思います。シンプルな自動化や導入の容易さなら、Makeは非常にユーザーフレンドリーで設定が迅速です。しかしカスタムAIエージェントワークフローや高度な柔軟性が必要な場合は、n8nが優れています——多少の癖はあるものの。私はよく、シンプルなフローにはMakeを、複雑な処理にはn8nを組み合わせています。それぞれの強みを生かして両方活用してみてはいかがでしょうか？
ClickUp Brainは組み込み型AIアシスタントで、ミーティングの削減、AI生成の迅速な要約、タスクの自動化により生産性を30%向上させます。
ClickUpのミーティング—n8nとMakeに代わる最良の選択肢
n8nもMakeもタスク自動化に優れていますが、特に複雑なワークフローを構築したり複数のツールを併用したりする場合、慣れるまでに時間がかかることがあります。学習曲線なしで同等のパワーと柔軟性を得たいですか？
仕事のためのすべてアプリ、ClickUpをご紹介します。
タスクの自動化、カスタムAIエージェントの構築、プロジェクト管理、チームとの共同作業、さらにはプロジェクト管理自動化のための独自のAIワークフロー構築まで、ワンストッププラットフォームを提供します。
技術的な知識の有無にかかわらず、驚くほど簡単に利用できます。
ClickUpのワンアップ #1：ClickUpオートパイロットとカスタムAIエージェント
オートパイロットエージェントは、ClickUpに組み込まれたインテリジェントなノーコードアシスタントです。チームがより複雑で状況認識型のワークフローを自動化するのに役立ちます。固定ルールに従う従来の自動化とは異なり、オートパイロットエージェントは情報を分析し、変化にリアルタイムで対応し、指示に基づいて複数ステップのアクションを実行できます。
スペース、フォルダ、リスト、チャットチャンネルのどこにでも追加でき、タスク、ドキュメント、フォーム、会話間で仕事します。
以下のことが可能です：
- ミーティングメモをアクションアイテムに変換する
- チームチャネルに日次または週次のレポートを作成して投稿する
- 関係者向けにドキュメントや更新内容を要約する
- ワークスペースの情報を用いて質問に回答する
オートパイロットエージェントが反復タスクを処理するため、チームはより影響力の大きい仕事に集中できます。
💡 プロの秘訣: 独自のビジネスニーズに合わせたAIエージェントを活用し、反復タスクを自動化してワークフローを効率化したいですか？ClickUpのカスタムエージェントは、チームや業種に適した幅広いアクションを処理できるよう設定可能です：
ClickUpのワンアップ #2: ClickUp自動化
n8nは高度な制御が可能ですが技術的知識が必要なのに対し、Makeは初心者向けですが複雑なワークフローでは混乱しがちです。
ClickUp Automationsはこのギャップを埋める、強力でありながら使いやすいツールです。100以上のアクショントリガー、自動化テンプレート、コード不要で自由に構築できる自由度を提供します。タスクのフェーズ移動、チームメンバーの割り当て、更新情報の送信など、あらゆる操作がバックグラウンドでスムーズに実行されます。
自動化では、以下のことが可能です：
- ステータスが変更された際にタスクを自動割り当て
- 期日が到来したらタスクを次のフェーズへ移動させる
- 特定のフィールドが更新された際にチームメンバーに通知する
- 異なるスペースやフォルダ間でアクションをトリガーする
ClickUpのワンアップ #3: ClickUp Brain と Brain Max
n8nはAIモデル接続を完全に制御できますが、セットアップは手動で初心者には不向きです。Makeは導入が容易ですが、AIツールが分散しており統合に努力がかかります。
ClickUp Brainは面倒な作業を省きます。
ワークスペースに組み込まれているため、セットアップは必要ありません。タスクを要約する、ステータスを更新する、返信の下書きを作成する、さらには自然言語プロンプトからワークフロー全体を作成するよう指示できます。既存の自動化をレビューし、改善することも可能です。その結果？ツールを切り替えたりコードを1行も書かずに、よりスマートで高速なワークフロー自動化を実現します。
✨ さらに、ClickUp Brainユーザーは、GPT-4o、Claude、DeepSeek、Geminiなど、様々なライティング、推論、コーディングタスクに対応する複数の外部AIモデルから選択可能です！
💡 特典: ワークフローを音声で起動したい方へ、さらに：
- ClickUp、Google Drive、GitHub、OneDrive、SharePoint、そして接続済みの全アプリ＋ウェブ上の仕事コンテキストを、瞬時に直感的に検索
- 音声テキスト機能で質問し、口述し、仕事をハンズフリーでどこでも実行する
- ChatGPT、Claude、DeepSeekなどのAIツールを、単一のLLM非依存型で企業対応のソリューションで活用しましょう
ClickUp Brain MAXをお試しください—あなたの仕事を理解する、真にあなたを理解する超強力なデスクトップAIコンパニオンです。AIツールの乱立に別れを告げ、音声でカスタムワークフローを構築し、ドキュメントを作成し、チームメンバーにタスクを割り当てましょう。
ClickUpのワンアップ #4: ClickUp ドキュメント
n8nとMakeは自動化構築には優れていますが、計画立案・文書化・共同作業には不向きです。アイデアを整理したり、詳細を追跡したり、チームとリアルタイムで連携できる共有スペースが存在しません。
そこで登場するのがClickUp Docsドキュメントです。
ワークフローの設計、標準業務手順書の文書化、チームメイトのタグ付け、ダッシュボードの埋め込み——これらすべてを一元管理。箇条書きをタスクに変換し、ドキュメント内でチャットし、あらゆる会話を仕事にリンクできます。組み込みAIエージェントにより、応答候補の提示、スマートな要約生成、タスクの即時作成も実現。
ClickUpでよりスマートに自動化し、より良く連携し、より速くスケールしましょう
n8nは複雑なワークフローを詳細に制御できます。Makeは直感的なセットアップで迅速な自動化を実現します。しかし、組み込みのコラボレーション機能や容易な拡張性という点では、どちらも物足りません。
ClickUpがすべてを統合します——ClickUp Automationsでワークフローを自動化し、ClickUp Docsでプロセスをブレインストーミング・ドキュメント化し、ClickUp BrainのAIサポートで全てを管理。コンテキスト切り替え不要。別々のツールを組み合わせる必要もありません。
自動化をシンプルに、同期を保ちたいなら、ClickUpが革新的なオールインワンソリューションです。
今すぐClickUpに無料で登録し、学習曲線や設定の煩わしさなしに、自動化・管理・コラボレーションをシンプルに実現しましょう。