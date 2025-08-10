2025年に使える10の無料取引ジャーナルテンプレート

追跡していないものは改善できないことを理解する前に、もう1つの取引で失敗する必要はありません。経験豊富なトレーダーに尋ねてみてください。彼らは、勝ち負けや思考プロセスを明確に記録することで、衝動的な推測と意図的な成長や取引の規律を区別できると教えてくれるでしょう。

しかし、空白の表をじっと見つめているだけでは、取引活動を展開する上でインスピレーションは湧きません。そのため、しっかりとした取引日記テンプレートを用意することで、良い取引習慣を身につけることができるのです。

お客様の時間と手間を節約するため、無料で入手でき、継続して使用できる最も効果的な取引日記テンプレートをいくつかまとめました。

取引を整理し、思考も少しクリアにしましょう。 📈

取引ジャーナルテンプレートとは？

取引ジャーナルテンプレートは、取引を整理して体系的に記録するために使用できる、あらかじめデザインされたフォーマットです。通常、エントリー価格とエグジット価格、ポジションサイズ、日付、方向、使用した戦略、取引の結果などを入力するための列があらかじめ設定されたスプレッドシートやデジタルドキュメントの形式で提供されています。

一部のテンプレートには、自分の考えや感情、そもそもその取引を行った理由などをメモできるスペースも備わっています。重要なのは、追跡を一貫して行うことで、記憶やランダムなスクリーンショットに頼らないことです。

すべての取引を同様に追跡すると、どの戦略が自分に有効か、感情が意思決定にどのように影響するかなど、市場データからパターンが浮かび上がってきます。最終的には、将来の取引の意思決定のためのアプローチを微調整するのに役立ちます。

🧠 おもしろい事実： 最初の株式取引はウォール街ではなく、1602年にさかのぼります。オランダ東インド会社（VOC）がアムステルダム証券取引所に株式を発行し、世界初の公式株式市場デビューを果たしました。

優れた取引ジャーナルテンプレートの条件

優れた取引ジャーナルテンプレートは、取引の追跡を簡単、一貫性があり、洞察力に富んだものにする必要があります。単なる取引の補助ツールではなく、プロセスを複雑にすることなく、重要な詳細を記録するのに役立つものでなければなりません。注目すべき鍵となる要素は以下の通りです。

取引の適合性： 自分の取引スタイル（デイトレード、スイングトレード、長期投資）に合った取引日記テンプレートを選んで、一貫した日記をつけてください。

カスタムフィールド： 日付、ティッカー、ポジションサイズ、エントリー/エグジットポイントなどの基本的な取引データ用のフィールドを備えた取引ジャーナルテンプレートをお選びください。

メモ： 戦略のメモ、取引の理由、学んだ教訓、取引時の感情などを記入できるスペースを追加できるテンプレートを検索してください。

使いやすさ： スプレッドシート、Notion ボード、デジタルプランナーなど、更新が簡単なフォーマットの取引日記テンプレートを選択してください。これらはすべて、メンテナンスが簡単なため、仕事にも使用できます。

フィードバック： 取引のパフォーマンスを長期的に分析し、自己反省のためのパターンを発見するのに役立つセクションがあり、レビューしやすいテンプレートを探してください。

✨ボーナスヒント: トレードジャーナルを定期的に見直すことでトレンドの発見を練習することは、トレードの旅で先を行くための素晴らしい方法です。繰り返されるパターン、戦略の結果、市場の反応に注目しましょう！

すべてのトレーダーが試すべき 10 の取引日記テンプレート

仕事に必要なすべてが揃ったアプリ「ClickUp」やその他のプラットフォームが提供する無料の取引日記テンプレートをチェックして、取引プランを整理し、意思決定プロセスを改善しましょう。

1. ClickUp ジャーナルおよび元帳テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp ジャーナルおよび元帳テンプレートを使用して、すべての取引の包括的な記録を残しましょう。

ClickUp ジャーナルおよび元帳テンプレートは、総勘定元帳の構造に従った、統一されたダッシュボード上のジャーナル形式の追跡ログです。取引エントリー、メモ、P&L データ、アカウントの要約を、毎日または毎週の取引ワークフローに適応するデジタル作業スペースに統合します。

各エントリーは、資産クラス、取引戦略、市場状況によって簡単にタグ付けでき、将来の分析に役立つコンテキストに応じた洞察を提供します。エントリー/エグジット価格、サイズ、手数料、取引の理由などを入力できるカスタムフィールドにより、トレーダーは断片的なスプレッドシートに頼ることなく、行動や結果を完全に可視化することができます。

💙 なぜこれが気に入るのか：

最適なユーザー： 継続的なレビューと資金管理のために、ハイブリッドな元帳・ジャーナルのフォーマットを必要とするリテールトレーダー、スイングトレーダー、ポートフォリオマネージャー。

最適なユーザー： 継続的なレビューと資金管理のために、ハイブリッドな元帳・ジャーナルのフォーマットを必要とするリテールトレーダー、スイングトレーダー、ポートフォリオマネージャー。

2. ClickUp 会計ジャーナルテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp 会計ジャーナルテンプレートでビジネスの財務を管理

正確な帳簿管理は、個人事業主や LLC として事業を行うトレーダーにとって必須の要件です。 ClickUp 会計ジャーナルテンプレートを使用すると、トランザクション日付、ジャーナルタイプ、エントリー番号、借方などの事前設定されたカスタムフィールドを使用して、トランザクションを正確に記録することができます。

すべてが 1 か所にまとめられているため、手作業による入力が削減され、全体的な財務実績や重要なメトリクスを簡単に監視できます。エントリーは時系列で整理され、特定のアカウントや月ごとにビューが作成されます。リンクされたタスク、リマインダー、ドキュメントのアップロードにより、年末の税務処理の手間が軽減されます。

💙 なぜこれが気に入るのか：

税務申告の準備のために収入と支出にタグを付け、ジャーナルのエントリーを明細書や領収書などのサポートファイルにリンクします。

重要な財務情報を記録する組み込みのフィールドを使用して、ジャーナルのエントリーをすばやく記録

キャッシュフローや傾向を視覚的に把握し、より賢明な意思決定をサポートします。

整理されたシステムで時間を節約し、更新や参照が簡単です。

最適なユーザー： 複数のアカウントを管理し、よりスマートな財務追跡のために正確で整理された記録を必要とするトレーダーやビジネスオーナー。

レイモンド・ジェームズ・コンサルタントのプロジェクトコンサルタント、Shireen Shalabi 氏がClickUp の使用について次のように述べています。

プロジェクトを順調に進めるだけでなく、プロジェクトに携わる全員が順調に進めるよう支援する上でも役立ちます。たとえば、同じプロジェクトに携わる人にタスクを割り当てる必要がある場合、その人にタスクにタグを付けると、その人はタスクと期限について電子メールで即座に通知されます。

3. ClickUp 簿記価格テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の簿記価格テンプレートで、金融サービスや見積書を整理しましょう。

シグナルサービス、メンターシップ、教育サブスクリプションを提供する多くのトレーダーは、収益レベルを上げるために価格設定や請求の正式化に苦労しています。ClickUp の簿記価格テンプレートは、カスタマイズ可能な階層、請求サイクル、サービス内容、クライアント固有の割引を設定することで、この問題を解決します。

ジャーナルテンプレートを使用すると、スプレッドシートを探さなくても、サービスの追跡、価格設定、見積書の作成をすばやく行うことができます。月次、四半期、年次などの 5 つのビューが組み込まれているため、番号の現状と調整方法を常に把握することができます。

💙 なぜこれが気に入るのか：

組み込みのステータス更新機能と収益追跡機能により、顧客の請求条件や関連成果物を一元的に追跡できます。

取引関連サービスや製品にさまざまな価格設定モデルを設定

定期的な収益の追跡をアカウント管理タスクと整合させる

時間枠やサービスコンポーネントごとに整理されたビューで、詳細な可視性を実現

最適なユーザー： フリーランサー、初心者トレーダー、バーチャル簿記担当者、または料金、見積、サービス構造を管理する必要がある代理店。

4. ClickUp 買掛金テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の買掛金テンプレートを使用すれば、支払いが滞る前にすべての請求書を把握することができます。

ClickUpの買掛金テンプレートは、支払いプロセスを明確にし、ベンダーの請求書と支払いサイクルを管理するのに役立ちます。このテンプレートは、各請求書をタスクとして記録するための組み込みのシステムを備え、1 つのわかりやすいインターフェースですべての支払い義務を追跡します。

「請求書の受領」、「検証」、「コーディング」などのステータスを割り当てたり、領収書やメモをエントリーに直接添付したりすることもできます。さらに、ベンダー、期日、アカウントごとに支払いを整理し、規律あるアプローチで期限の遅れを防ぐ自動化機能も備わっています。

💙 なぜこれが気に入るのか：

ダッシュボードビューにアクセスして、取引プラットフォームで今後の支払いと延滞の支払いを確認できます。

請求書を添付し、支払い方法をメモし、別のスプレッドシートを開かずに支出のキャッシュフローを監視できます。

経費の要約で毎月の負債を視覚化し、財務上のコミットメントを透明化し、監査の準備を整えましょう。

カスタムワークフローを設定して、請求書を社内のチェックおよび承認プロセスに進める

最適なユーザー： 複数のベンダーを扱う財務および調達チームで、請求書の承認や支払いのタイムラインを整理して追跡する必要がある場合。

5. ClickUp 財務アカウントテンプレートの要約

無料テンプレートを入手 ClickUp の「財務アカウントの要約」テンプレートを使用すれば、スプレッドシートの混乱に悩まされることなく、財務をスムーズに管理できます。

貯蓄、クレジット、投資など、複数のアカウントを管理している場合、全体像を把握しづらくなります。ClickUp の「財務アカウントの要約」テンプレートでは、アカウントの残高、マージンレベル、アカウントごとのパフォーマンスを 1 つのワークスペースにまとめられるため、番号を常に追いかける必要がありません。

このテンプレートを使用すると、流入と流出に関するリアルタイムの洞察により、傾向や不一致を比較的簡単に発見することができます。ライブフィルタリングとタイムラインベースのビューを使用して、アカウントごとの資産配分、キャッシュフロー、パフォーマンスを追跡します。これにより、証券会社のパフォーマンスを比較し、資本配分を最適化することが容易になります。

💙 なぜこれが気に入るのか：

資産クラスフィルターを使用して、すべてのアカウントを 1 つのダッシュボードで表示し、現金と投資資本、および未実現の収益を監視します。

財務要約を税務アドバイザーやビジネスパートナーと共有

自動化機能を活用して、入出金などの重要な変更を通知する通知を受け取ることができます。

時間追跡とタグを使用して、データにさらにコンテキストを追加しましょう。

理想的なユーザー：複数のアカウントや戦略を同時に運用しており、すべての財務アカウントの明確で一元化された概要と、統合されたリアルタイムの要約を必要としているトレーダー。

6. ClickUp 会計業務テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp 会計業務テンプレートで会計業務を簡素化

すべてのプロのトレーダーや資産運用会社の背後には、多くの場合、複数の Microsoft Excel または Google スプレッドシートファイルに分散しているバックオフィス機能があります。ClickUp の会計業務テンプレートは、トランザクションのログ記録、照合、レポート作成、コンプライアンスレビューなどのバックエンドのワークフローを構造化します。

売上、経費、支払い、その他すべてを体系的に追跡できる、柔軟性の高いスペースを提供します。また、月末のバランスシートや四半期ごとの業績要約など、定期的なワークフローも備わっています。

💙 なぜこれが気に入るのか：

照合、監査、レポート作成のサイクルを中心としたワークフローを構築

データ入力、レビュー、およびドキュメントのフォローアップに関するタスクを割り当てます。

カスタムステータスを使用して、遅延や監査フラグの発見に集中

規制の遵守や証券会社関連の書類を追跡

最適なユーザー： 日常の財務業務、特に反復的、構造化、および拡張可能な会計プロセスを処理する、より構造化された業務体制を構築したい会計チームや中小企業。

7. ClickUp 財務管理テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の財務管理テンプレートで、財務計画を管理しましょう。

ClickUp 財務管理テンプレートは、収入、支出、定期的なサブスクリプション、税務ログ、およびパフォーマンス分析を管理するためのコマンドセンターを提供します。このオールインワンの作業スペースは、断片化された財務追跡システムに代わるものとして構築されています。

収入、支出、不整合をトラッキングし、実際に活用できる予算を立てましょう。問題になる前に支出の漏れを発見し、何十通ものステータス更新を送信することなく、チーム（および経営陣）に情報を共有しましょう。

💙 なぜこれが気に入るのか：

月別または四半期ごとに整理し、タスクをトランザクションにリンクし、レポート作成ウィジェットをカスタマイズできます。

ダッシュボードウィジェットを使用して、実績と予算を比較し、毎月の利益率の変化を時系列で追跡します。

リスト、カレンダー、ダッシュボードビューで財務状況を完全に可視化

請求書、レビュー、または今後の財務チェックポイントに関するリマインダーを自動化

最適なユーザー： 予算編成やプランニングを厳格に管理するために、取引やビジネス機能における財務活動の明確で監査可能な履歴を必要とする、財務チーム、創設者、業務責任者、トレーダー、コンサルタント。

8. ClickUp 総勘定元帳テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の総勘定元帳テンプレートを使用すると、すべての入金と支出を直感的に同時に記録することができます。

ClickUp の総勘定元帳テンプレートは、事業体として運営されているトレーダーに最適です。このテンプレートは会計士向けに作成されていますが、その柔軟な機能により、あらゆるビジネスチームにも同様に役立ちます。整理されたアカウント、ジャーナルカテゴリ、リアルタイムの更新機能を備えた、正式な複式簿記システムを提供します。

各行のアイテムは、説明、アカウントタイプ、借方/貸方のステータス、およびリンクされているドキュメントをサポートしています。これにより、トランザクションを正確に追跡し、意味のあるカスタムレポート（財務担当者以外でも理解できる）を作成することができます。

💙 なぜこれが気に入るのか：

すべての財務活動を正確に監視し、分類します。

監査証跡の維持とエクスポート可能なレポートの作成

ジャーナルのエントリーを税コードまたは公認会計士認定のカテゴリに整合

ドキュメント、領収書、タイムスタンプをエントリーごとに統合

最適なユーザー：社内の財務チーム、個人会計士、3四半期前のスプレッドシートを整理した経験のある方。

9. StockBrokers.com の取引ジャーナルスプレッドシートテンプレート

StockBrokers.com の取引ジャーナルスプレッドシートテンプレート は、最も重要な要素である明確さ、一貫性、洞察力を完璧に実現しています。

Excel で作成されていますが、本格的なトレーダーを念頭に設計されており、シンボル、エントリー/エグジット時間、サイズ、手数料、純損益、メモ用の列が事前に用意されています。レイアウトはわかりやすく、オレンジ色のセルは入力用、灰色のセルは利益、損失、合計を自動的に計算します。

💙 なぜこれが気に入るのか：

勝率や平均 R マルチプルなどのローリング統計を計算

オフラインアクセスを維持し、データを完全に管理

自動的な勝敗の追跡、1 取引あたりの平均利益、成功率のメトリクスを活用

色分けされた入力と計算により、エラーを減らし、時間を節約できます。

最適なユーザー： デイトレーダー、長期投資家、または一貫性を保ち、過去の取引から学びたい方。

10. テンプレートによる取引ジャーナルテンプレート。Net

Trading Journal Template by Template.Net は、余計な機能を使わずに現在および将来の取引を整理したい方に最適なスタート地点です。このテンプレートは、質の高いメモや要約で自分のパフォーマンスを手動で振り返りたいトレーダー向けに設計されています。取引ログ、目標の追跡、レビューセクション、取引のスクリーンショットや観察結果を記入するスペースをサポートしています。

このシンプルなスプレッドシートでは、日付、種類（購入または売却）、価格、数量、コスト、純利益/損失、ターゲット条件などの基本情報を記録できます。また、企業情報や投資の種類を記録するスペースも備わっているので、セクター全体のパターンを監視する場合にも役立ちます。

💙 なぜこれが気に入るのか：

客観的な取引データに主観的なメモを追加

ペンと紙、またはハイブリッドワークフローに最適な印刷用レイアウトを使用できます。

マインドセット、感情的な反応、ニュースイベントなど、自分だけのセクションを作成しましょう。

取引を構造化されたレビュー重視のフォーマットで整理して追跡

対象者: 統計データだけでなく、自己分析と行動記録を通じて学習に焦点を当てたトレーダー。

ClickUp の強力なテンプレートで財務をマスター

私たちの周りのすべてがデジタル化されているのに、なぜ会計や財務管理は、まだ無限の表計算ソフトや電子メールのスレッドに縛られているのでしょうか？今こそ、財務をアップグレードする時です。

財務の透明性は、時間や精神的な負担を犠牲にすることなく実現可能です。

ClickUp の取引ジャーナルテンプレートを使用すると、財務目標の追跡と分析を自信を持って簡単に行うことができます。多機能で入念に設計された財務テンプレートにより、混乱をコントロールに置き換えることができます。

今すぐClickUp に無料で登録して、財務管理を自分の手に取り戻しましょう！