プロトン・ドライブ代替サービトップ10（チーム向け）

おそらく、ほとんどの人がそうであるように、プライバシー保護のためにProton Driveを使い始めたことでしょう。

セキュリティでシンプル。しかし仕事が拡大するにつれ、ニーズも増大しました。

Protonカレンダーの共有オプションの制限、リアルタイム共同編集の欠如、Proton Mailのデバイス間同期の煩雑さなど、課題に直面したことはありませんか？

もしそれが当てはまるなら、他の選択肢を探る時が来たのです。

本記事では、より高度な制御機能、スマートな機能、スムーズなワークフローを提供する、最高のProton Drive代替ソリューションを徹底解説します。🎯

*プロトン・ドライブの代替サービスを選ぶ際に重視すべきポイントとは？

Proton Driveではすべての要件を満たせないため、今まさにぴったりの代替サービスを探しているところです。

新しいデジタルプラットフォームの利用を始める前に、以下の点を考慮してください。 👀

セキュリティとプライバシー： 強力な暗号化（理想的にはエンドツーエンド）、多要素認証、および機密データの場合はGDPRやHIPAAなどの基準への準拠を確認してください

速度とパフォーマンス：大容量ファイルを仕事する場合や高速アクセスが必要な場合は、低遅延かつグローバルに配布されたデータセンターを備えたプロバイダーを選択しましょう

長期ストレージキャパシティ：*プロバイダーが拡張可能なオプションを提供していることを確認し、ストレージ需要の増加に伴い再度乗り換える必要がないようにしましょう

データバックアップと冗長性：*ハードウェア障害や予期せぬ問題発生時に非常に役立つ、異なる地域間でデータを自動的に複製するサービスを探しましょう

ファイル管理機能：*バージョン管理、ファイル共有、自動バックアップなど、業務の円滑な進行に大きく影響する便利な追加機能を探しましょう

連携性とアクセシビリティ：すべてのデバイスで動作するか検討してください。既存ツール（CRM、プロジェクト管理アプリ、生産性スイートなど）と連携可能ですか？

💡 プロの秘訣：ゼロトラストモデルを採用しましょう。内部ユーザーからのアクセス要求も含め、すべてのファイルアクセス要求が検証されます。まるで各ドアにセキュリティチェックを設置するようなものです。

プロトン・ドライブに代わる10のベスト代替サービス 一覧

プロトン・ドライブに代わる10のベスト代替ツールの簡単な要約です。⚒️

プロトン・ドライブに代わる10のベスト選択肢

プロトン・ドライブの代替サービストップ10を詳しく見ていきましょう。💁

1. ClickUp（強力な検索機能によるスマートなファイル管理に最適）

Proton Driveはファイルを保存する場所を提供しますが、プロジェクト、タスク、メモ、コミュニケーションはどうでしょうか？

すべてが独立したツールに収容されると、仕事は遅延し、サイロ化され、散漫になります——まさに仕事の拡散と戦っている状態です。

ClickUpがこの課題を解決します。プロジェクト、ナレッジ、チャットを/AIで統合したすべての仕事アプリとして、より迅速かつスマートな仕事を実現します。

まず、ワークスペースを理解するAIエンジン「ClickUp Brain」から始めましょう。「*クライアントデータのセキュリティプロトコルは？」といった質問を投げかけると、タスク、ドキュメント、wikiから回答を見つけ出します。情報がチェックリストやコメントスレッドの奥深くに埋もれていても問題ありません。

Proton Driveがプライバシー保護とファイルストレージに特化している一方、ClickUp BrainはAIによる自動化でナレッジマネジメントをさらに進化させます。ドキュメントをアップロードして放置する代わりに、以下のことが可能です：

長文ファイル・記事・ミーティングメモを自動要約する

*コンテンツ、期限、会話の更新に基づいてタスクやドキュメントを作成する スマートオートメーション をトリガー

外部ソースや既存文書からデータを抽出し、レポート作成・ガイド・オンボーディング資料を迅速に作成

コンテンツを複数言語に翻訳し、グローバルなコラボレーションをサポートします*

API接続によるツール連携で、自動化されたファイル処理とマルチツールワークフローを実現

しかし、情報が実際に整理されていなければ、答えを得ることはできません。ここでClickUp AIナレッジマネジメントが活躍します。

リソースをwiki、SOPライブラリ、チームプレイブックにグループ化できます。各リソースは関連タスク、更新情報、Docsへリンク可能で、情報が孤立しません。最大の利点は？ClickUpのAIエージェントが最小限の手助けで運用を自動化します。👇🏼

この基盤が整ったら、ClickUp Docsがコラボレーション機能を追加します。タスク、プロジェクト、ワークフローに完全に統合された、生き生きとした共同作業スペースです。AIが生成したインサイトを詳細なブリーフ、標準作業手順書（SOP）、ミーティングメモに変換できます。それらを直接タスクにリンクし、貢献者を割り当て、一箇所でリアルタイムコラボレーションを活用しましょう。

もちろん、チームでは既に他のツールでファイルを保存しているでしょう。ClickUpの連携機能により、Google Drive、OneDrive、iCloud Drive、Dropboxなどのプラットフォームをワークフローに直接接続できます。タスクやDocs内でこれらのファイルをリンクされているまままたはプレビューでき、タブを切り替えたりバージョン管理を失ったりすることはありません。

ClickUp 企業検索は、すべての仕事コンテキストを一箇所に集約します

最後に、ClickUp Enterprise Searchがすべてを統合します。ワークフローの様々な部分を接続することで、文脈に応じた検索を容易にし、特定のドキュメント、チームリーダーのコメント、3か月前のタスク更新などを素早く見つけることを可能にします。

📌 例： 社員がインテリジェント検索システムを使い、ブログ投稿の締切に関するコンテンツマネージャーのコメントを素早く見つけ出します。デザイナーによるグラフィック修正の関連タスク更新情報も検索可能です。すべてが元の「Q2キャンペーン戦略」ドキュメントに接続されているため、作成時期や場所を問わず簡単にアクセスできます。

*ClickUpの主な機能

リアルタイムでの共同作業: *ライブ編集、文書内コメント、タスク割り当てによるwikiの更新で、部門横断的なチームワークを実現

ドキュメントハブで全てを管理：* 検証済みwiki、カスタマイズ可能なテンプレート、簡単な検索・並べ替え・フィルタリング機能で、全ての知識を一箇所に集約

タスクを簡単に起動：*指令センターのショートカットでアプリを開き、クリップボード履歴にアクセスし、ワンクリックでコンテンツを作成

どこからでも検索を起動：* 指令センター、グローバルアクションバー、デスクトップから―作業のフローに合わせて選択可能

ClickUpの制限事項*

プラットフォームの豊富な機能セットとカスタムオプションは、新規ユーザーにとって圧倒される可能性があります

*ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー*

G2: 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？ *

G2 のレビューアーがClickUpについてこう述べています：

他のツールで最も悩まされたのは情報の断片化でした…ClickUpが他と一線を画すのは、タスク管理とリアルタイムメッセージング・コラボレーションがシームレスに統合されている点です。タスクからチャットアプリに切り替える必要がなく、タスクをクリックするだけでその場で議論を始められます。全てのコメント、ファイル、更新情報は必要な場所に正確に配置され、タスク自体に添付ファイルされます。

2. Nextcloud（完全な制御下で自己ホスト型のクラウドを構築するのに最適）

viaNextcloud

Nextcloudは、ファイルのストレージ、同期、コラボレーションのためのプライベートクラウドを構築できるオープンソースプラットフォームです。単一プロバイダーがホストする閉じたシステムであるProton Driveとは異なり、このプラットフォームではデータの完了する所有権が保証されます。

自社サーバーまたは信頼できるプロバイダーでホスティング可能。デジタル主権とデータプライバシーを重視する個人、チーム、大企業に最適です。

Nextcloudの特長は、コンプライアンス対応、カスタマイズ性、統合性に重点を置いている点です。HIPAAおよびGDPRへの準拠が可能なほか、エンドツーエンド暗号化をサポートし、Microsoftツールからローカルネットワークドライブまであらゆる環境と接続します。Nextcloud Talk、Files、Assistantなどのアプリを備え、単なるストレージ以上の機能を求めるユーザー向けに設計されています。

Nextcloudの主な機能

統合ツールを活用し、チームメンバーとドキュメントを共有・同期・編集して、 チームコラボレーションを 強化しましょう。

Nextcloud Flowでワークフローを自動化し、承認プロセス、ファイルタグ付け、通知、その他の日常業務を効率化しましょう。

Nextcloud Talkで安全なコミュニケーションを実現。サードパーティの追跡やベンダーロックインなしに、暗号化されたビデオ通話、ウェビナー、チャットをホストできます。

組み込みの/AIアシスタントを活用して、議論を要約する、メッセージを翻訳、文章作成のスピードアップを実現しましょう。

Nextcloudの制限事項

新バージョンの更新により機能が破損したり、特定のプラグインやアプリが互換性を失う可能性があります

非技術ユーザーがセキュリティ設定、ユーザー許可、統合機能を適切に設定しようとすると、操作が困難です。

*Nextcloudの価格設定

Nextcloud Files スタンダード: ユーザーあたり年間 €67.89（約77ドル）プレミアム: ユーザーあたり年間 €99.99（約113.59ドル）アルティメット:* ユーザーあたり年間 €195（約221.52ドル）

スタンダードプラン: €67.89/年（ユーザーあたり、約77ドル）

プレミアムプラン: €99.99/年（ユーザーあたり）（約$113.59）

Ultimate: ユーザーあたり年間195ユーロ（約221.52ドル）

Nextcloud Talk スタンダード: ユーザーあたり年間40ユーロから（約45.44米ドル）

スタンダードプラン: ユーザーあたり年間40ユーロから（約45.44米ドル）

スタンダードプラン: €67.89/年（ユーザーあたり、約77ドル）

プレミアムプラン: €99.99/年（ユーザーあたり、約$113.59）

Ultimate: ユーザーあたり年間195ユーロ（約221.52米ドル）

スタンダードプラン: ユーザーあたり年間40ユーロから（約45.44米ドル）

Nextcloudの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (120件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (440件以上のレビュー)

Nextcloudについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？*

あるユーザーのレビューではこう述べています：

全体として、必要な特定のタスクをソフトウェアは遂行するため、総合的には不満はありません。ただし前述のメモ通り、いくつか「あれば嬉しい」機能が追加されればさらに良くなるでしょう。ファイルの受け取り機能（例：ファイルドロップサービス）が必要でしたが、Nextcloudで簡単に実現できました。設定は比較的簡単で、非常に良好に仕事しています。Microsoft 365認証のような統合機能がより良く組み込まれていればと思います。サポートは一部ありますが、非常に煩雑です。しばらく仕事していましたが、突然機能しなくなりました。何が起きたのか全く分かりません。本番環境でそのリスクを冒したくなかったので、現時点では無効化し、別アカウントを作成しています。また、より優れたローカル暗号化オプションも望みます。

3. MEGA（大容量暗号化ファイルの送信が容易な点で最適）

viaMega

プライバシーを重視したクラウドストレージプラットフォームをお探しなら、Megaが信頼できます。2013年に悪名高いMegauploadの後継サービスとして登場し、エンドツーエンド暗号化を徹底的に推進することで名を馳せています。

つまり、ファイルの暗号化と復号化はMEGAのサーバー上ではなく、お客様のデバイス上でのみ行われます。

プラットフォーム自体もコンテンツにアクセスできないため、プライバシーを重視するユーザーにとって大きな利点です。特筆すべきはMEGA Passで、組み込みのパスワードマネージャーにより、強力なパスワードの生成・自動入力・監査を簡単に行えます。

Megaの主な機能

隠れたAPI使用料なしで、無制限のS3互換オブジェクトデータを管理

高速なWireGuardベースのVPNで最大5台のデバイスを保護。ほとんどの有料プランにログ非保存ポリシーが含まれています。

ファイルやフォルダを誰にでも送信可能。パスワード追加、リンク有効期限設定、アクセスレベル管理が可能で、受信者の登録は不要です。

デバイス間でデータをバックアップし、フォルダをリアルタイムで同期。ゼロ知識暗号化により完全なプライバシーを保持します。

Megaの制限事項

GoogleやMicrosoftのような広範なエコシステムに統合されないため、ワークフローが煩雑になる可能性があります。

パスワードを忘れた場合、アクセス権の回復は非常に困難であり、保存された全ファイルへのアクセス権を失うリスクがあります

Megaの価格設定

Free

Pro I: 月額11.70ドル/ユーザー

Pro II: 月額23.40ドル/ユーザー

Pro III: $35. 11/月（ユーザーあたり）

ビジネスプラン: 月額17.55ドル/ユーザー

メガの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: 4.5/5 (150件以上のレビュー)

実際のユーザーはMegaについてどう評価しているのか？*

CapterraレビュアーによるMegaの評価：

Megaは非常に直感的で使いやすいです。また非常にコストパフォーマンスに優れたクラウドストレージであり、その高いセキュリティレベルとデータ保護には確信を持っています。訪問者がログインせずにコンテンツをアップロードできる公開ドロップゾーンを作成する機能は廃止されました。

4. Filen（自動化・エンドツーエンド暗号化バックアップに最適）

viaFilen

Filenは、不要な煩雑さなくスムーズかつセキュリティを確保してファイルを管理したいすべての人向けに設計された、シンプルで高性能なクラウドストレージソリューションです。クライアントサイド暗号化によりデータの安全性を確保するだけでなく、デジタルコンテンツの整理・同期・共有を簡単かつ効率的に行うためのツールです。

さらに、帯域幅リミットや隠れた機能リミットによる心配もありません。

ドイツで開発され、設計段階からオープンソースを前提としたFilenは、複雑さを増すことなく透明性と堅牢なデータ処理を実現します。独自のWebDAVサーバーをホストしたり、ローカルインスタンスを実行することも可能で、ワークフローをより細かく制御したい場合に最適です。

Filenの主な機能

ファイルリミットあり

現時点では、Filenは独立したセキュリティ監査を受けておらず、検証済みのセキュリティ対策を優先するユーザーにとっては懸念材料となる可能性があります。

iOSモバイルアプリでは写真・ビデオのバックアップに手動操作が必要で、自動バックアップ機能は未対応です

*ファイル料金

Pro I: 月額1.99ユーロ/ユーザー（約2.26ドル）

Pro II: 月額399ユーロ/ユーザー（約4.53ドル）

Pro III: 月額8.99ユーロ/ユーザー（約10.21ドル）

Pro X: 月額39.99ユーロ/ユーザー (約45.43ドル)

Filenの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはFilen*についてどう評価しているのか？

あるユーザーのレビューではこう述べています：

G-evil（Google）の写真/ドライブに代わるエンドツーエンド暗号化（E2EE）クラウドストレージを探していました。NordlockerとProtonDriveを試しましたが、300GB近い写真/ファイルのアップロードが非常に遅く、一部の企業がアップロード速度を制限し、顧客を延々と待たせる手法には非常に失望しました。ファイルのレビューを読んだ後、10GBの無料アカウントでテストし、Pro II（500GB）にアップグレードすることを決めました。これにより、それらのファイル/写真を12時間以内にアップロードできました。昨年から満足している顧客です。

5. Internxt Drive（クロスプラットフォーム対応のゼロ知識ファイルストレージに最適）

viaInternxt Drive

Internxtは洗練されたクラウドストレージで、クライアント情報をすべてのデバイス間で簡単に保存・同期・共有できます。バックエンドでセキュリティを確保しつつ、最も実感できるのはその滑らかでシンプルな操作感です。

このツールは、クロスデバイスアクセス、スマートバックアップ、ワークフローをさらにカスタムしたいユーザー向けのコマンドラインインターフェースなどの機能も提供します。

Internxtの主な機能

先進的な暗号化技術で、新たな量子脅威から長期保存データを保護

カスタムダウンロード許可付きでファイルを送信し、機密リンクを絶対に公開しない

コマンドラインツールによるバックアップ、ファイル操作、リモート同期のスクリプト化を実現するCLIおよびWebDAVサポートでタスクを自動化

ローカルフォルダをバージョン管理可能なストレージにバックアップし、重要なディレクトリを自動保存。クラウドに同期されたコピーを保持します。

Internxtの制限事項

最大ストレージリミットは2TBであり、大容量ファイルを扱う企業ユーザーやクリエイティブプロフェッショナルには不十分な場合があります。

メディアファイルのサムネイルやプレビューが表示されないため、ファイルのナビゲーションや選択に時間がかかります

Internxtの価格設定

Free

Essential: 月額1.50ドル/ユーザー（年額課金）

プレミアムプラン: 月額3ドル/ユーザー（年額一括課金）

Ultimate: 月額4.50ドル/ユーザー（年額課金）

Internxtの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: 4.1/5 (20件のレビュー)

Internxtについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

CapterraのレビューアーがInternxtについて述べた内容を見てみましょう：

手頃な価格と価値。このソフトウェアはデータの保護に役立ちます。ファイルにアクセスするユーザーの活動も追跡可能です。アップロード速度はかなり遅く、エラーが発生して全くアップロードできないこともあります。しかし新バージョンがリリースされると再び動作します。ただし仕事時でもアップロードは遅いままです。

6. Tresorit（企業レベルのコンプライアンスとセキュリティなコラボレーションに最適）

viaTresorit

Tresoritは、安全なファイルストレージ・共有・共同作業を必要とするプロフェッショナル向けに構築されたセキュアなクラウドコラボレーションプラットフォームです。

機密契約書からプロジェクトの機密データまで、保存時・転送時・端末上のすべてのデータが暗号化で保護されます。厳格なデータ保護要件を遵守しながら、チームは場所を問わず仕事が可能です。

閲覧権限・共有方法・保存場所を完全に制御可能。規制産業で仕事をする方々に特に有益です。

トレソリットの主な機能

外部ファイル共有を完全に制御するために、パスワード、有効期限、透かし、ダウンロードリミットなどを設定して管理しましょう。

EU eIDAS基準に準拠したセキュリティのあるデジタル署名を追加し、サードパーティ製署名アプリが不要になります

ワンクリックで機密情報や添付ファイルを保護する、組み込みの暗号化電子メールワークフローを活用

12ヶ所以上のグローバルデータセンターから選択可能。ユーザーレベルまで、現地規制が要求する場所にコンテンツを保存できます。

Tresoritの制限事項

Macでの不安定な動作（アプリのフリーズやシステム全体のクラッシュを含む）

特殊文字（例：, '|'）を含むファイルの同期問題

Tresoritの価格設定

個人向けライトプラン： 月額5.99ドル/ユーザー

個人向けエッセンシャルプラン: 月額13.99ドル/ユーザー

個人向けプロプラン： 月額33.99ドル/ユーザー

ビジネスプラン: 月額24ドル/ユーザー

トレソリットの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (230件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (120件以上のレビュー)

Tresoritについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

あるユーザーのレビューではこう述べています：

Tresoritは使いやすさを犠牲にすることなく、機密保持のラインを守ることができます。私は、あらゆる接点で慎重な対応を期待し（そして当然受けるべき）、ハイリスクな業務に携わるプロフェッショナルと仕事しています。Tresoritは、最高水準の倫理観とプライバシー基準を維持しながら、シームレスでモダンな体験を提供可能にします。文書共有、署名依頼、セキュアなクライアントポータルの管理をすべて暗号化された単一スペースで行えるため、効率性を保つために価値を妥協する必要がありません。これは稀有なことです。カスタマーサポートも他社とは比較にならないほど優れています。これほど迅速で親切、そして真に役立つサポートチームは初めてです。彼らが何を重視しているかは、対応の仕方、コミュニケーションの方法、ユーザーへの接し方に如実に表れています。

🔍 ご存知ですか？ナレッジマネジメントソフトウェア市場サイズは2030年までに387億ドルに達すると予測されています。これは予測期間（2024-2030年）において年平均成長率（CAGR）12.3%で成長することを意味します。

7. Box（ファイルストレージとビジネスワークフローの統合に最適）

viaBox

Boxは、契約書、オンボーディング文書、調査ファイル、営業プレゼンテーションなど、非構造化データを扱うチーム向けのインテリジェントなコンテンツ管理プラットフォームです。

AI接続のBox Shieldなどのツールは脅威検知とスマートなアクセス制御を提供し、Box Governanceは法的保存義務、保存期間設定、法的根拠に基づく廃棄により規制コンプライアンスを確保します。

さらに、Box Zonesではコンテンツを特定のグローバル地域に保存することでデータ居住要件を満たし、Box KeySafeでは暗号化鍵の管理を自社で制御できます。

*Boxの主な機能

許可、アクセス、バージョン履歴を完全に管理しながら、社内外のチームとドキュメントを共同編集できます。

Box Relay、フォーム、Doc Genを活用し、請求書、契約書、報告書などのファイルから重要なデータポイントを自動的に抽出します。

ドラッグ＆ドロップツールで専用ポータル、ダッシュボード、ビューを作成し、ユーザーが文書を検索・操作する方法を簡素化します

/AI駆動型セキュリティを活用し、異常を検知、マルウェアを防止、コンテンツ分類とアクセス制御を大規模に適用

Boxの制限事項

タグなどの機能が時々誤動作したり一時的に消えたりして、ワークフローに影響を与えることがあります

ユーザーからは、OneDriveなどの他のストレージツールと比較してファイルアップロードが遅いとのレポート作成がありました。

Boxの価格設定

個人向け: 無料

スタータープラン: 月額5ドル/ユーザー

個人向けプロプラン： 月額10ドル/ユーザー

ビジネスプラン: 月額20ドル/ユーザー

Business Plus: 月額25ドル/ユーザー

企業: *月額35ドル/ユーザー

Boxの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (4,900件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (5,500件以上のレビュー)

実際のユーザーはBoxについてどう評価しているのか？*

G2ユーザーが こう述べています：

クラウドバージョン（Mac Finder内）は、安全なネットワーク環境下でも同期にバグや問題が生じることが多い

クラウドバージョン（Mac Finder内）は、安全なネットワーク環境下でも同期にバグや問題が生じることが多い

💡 プロの秘訣：一時アクセスリンクでファイルの自動期限切れの設定を行いましょう。1回限りのダウンロードでリスクを減らし、安心感を高められます。

8. pCloud（メディア再生機能内蔵の永久ストレージに最適）

viapCloud

pCloudは、文書処理の効率化、カスタムビジネスプロセスのサポート、シームレスな社内外コラボレーションを実現するために構築された、セキュリティのあるクラウドコンテンツおよびナレッジ管理システムです。ネイティブ電子署名、きめ細かいアクセス許可、コンテンツガバナンスを備え、完了するコンテンツ運用hubを構築します。

このプラットフォームでは、最大365日間の拡張ファイル履歴により、過去のファイルバージョンや削除済みコンテンツを復元できます。また、組み込みメディアプレーヤーでクラウドストレージから直接オーディオやビデオファイルをプレビュー・ストリーミング再生することも可能です。

pCloudの主な機能

pCloudの制限事項

ネイティブビデオプレイヤー（特にモバイル版）に再生速度オプション（例：1.25倍速、1.75倍速）が不足している

軍事レベルの暗号化（pCloud Crypto）は追加料金が必要です。デフォルトではサーバーサイド暗号化のみが含まれます。

pCloudの価格設定

Ultra 10 TB: 月額19.99ドル/ユーザー

プレミアムプラス 2TB： 月額9.99ドル/ユーザー

プレミアム 500 GB: 月額4.99ドル/ユーザー

pCloudの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (150件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (150件以上のレビュー)

実際のユーザーはpCloudについてどう評価しているのか？

あるユーザーのレビューではこう述べています：

pCloudは生涯利用可能なサブスクリプションとpCloud Driveを提供し、ローカルストレージの節約、クライアントサイド暗号化などの強力なセキュリティ機能、堅牢なファイル共有とメディア再生機能、ユーザーフレンドリーなインターフェースによるクロスプラットフォーム互換性、ファイルバージョン管理と自動バックアップ（ソーシャルメディア連携を含む）を実現します。

9. Sync.com（詳細な許可によるセキュリティ確保のチーム共有に最適）

同期はクラウドコラボレーションツールであり、内部・外部ユーザーを横断したファイル共有を集中管理します。詳細な許可設定、ファイルリンクのセキュリティ、ブランド化されたクライアントポータルを備えています。

リアルタイムバックアップ、ファイルバージョン復元、デスクトップ統合により、ランサムウェア攻撃や誤削除時でもチームの業務継続性と保護が確保されます。ファイルは即座に復元、以前のバージョンへのロールバック、長期アーカイブが可能で、ユーザー側のデータ損失は一切発生しません。

さらに、デスクトップとモバイルでシームレスに仕事を行い、Microsoft Officeなどのプラットフォームとも連携します。

Sync.comの主な機能

役割による許可、リモートワイプ、パスワード保護、ファイルの有効期限によるアクセス制御を実現

ロゴ表示、カスタムメッセージ、完全な分析機能を備えたブランド化されたクライアントポータルを通じてファイルを共有

WindowsおよびmacOS向けSync CloudFilesでオンデマンドファイルアクセスを実現し、ローカルストレージを無料解放

2段階認証の強制適用、利用状況の追跡、集中管理された請求機能を備えた管理者ダッシュボードでチームのオンボーディングと管理を実現

同期.comの制限事項*

同期.comはWindowsとMacをサポートしていますが、Linuxユーザーは完全な機能を備えていないWebバージョンの使用にリミットされます。

アプリ内でのアイコンやインターフェース色のカスタマイズオプションにリミットがある

同期.comの料金体系

個人向け: 月額5ドル/ユーザー（年額課金）

Teams: 月額6ドル/ユーザー（年額課金）

個人利用: 月額8ドル/ユーザー（年額一括課金）

Teams Unlimited: 月額18ドル/ユーザー

プロフェッショナル: 月額24ドル/ユーザー

企業版：カスタム見積もり

同期.comの評価とレビュー*

G2: 4.0/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (50件以上のレビュー)

同期.comについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

Capterraのレビューアーはこう述べています：

私が遭遇した唯一の大きな欠点は、Linuxベースのアプリケーションがないことです（WindowsとMacはサポートされています）。Linuxでもブラウザから同期.comにアクセスできますが、ネイティブアプリケーションとは少し異なります。とはいえ、それでも優れたソリューションです。

🤝 親切なリマインダー：全員が安全なファイル共有方法を知っていると決めつけないでください。四半期ごとに簡単なセキュリティ再確認を実施しましょう——効果は絶大です。

10. Cryptee（プライベート文書・写真ストレージに最適）

viaCryptee

Crypteeは完全にクライアント側で暗号化されるため、データにアクセスできるのはあなただけで、Cryptee側ではありません。

直感的なインターフェースはリッチテキスト編集、markdown、LaTeX、さらには暗号化PDFの処理をサポートしており、一般ユーザーからプロフェッショナルまで幅広く利用可能です。さらに、プラットフォームのオープンソース特性により透明性が確保され、ユーザーはセキュリティ対策を自ら検証できます。

Crypteeの主な機能

個人情報を入力する必要なく、ユーザー名だけで匿名アカウントを作成可能

ゴーストフォルダで機密コンテンツを保護し、ファイルを不要な目から隠します

文書、メモ、メディアのストレージを無制限に管理できます。プライバシーの心配なく。

Crypteeの制限事項

チームメンバーは同時に文書を共同編集できません

異なる許可レベルでフォルダを共有する機能や、管理されたチーム環境での共同作業機能が不足しています

Crypteeの価格設定

100 MB: 無料

10 GB: 月額3ドル/ユーザー

400 GB: 月額9ドル/ユーザー

2000 GB: 月額27ドル/ユーザー

Crypteeの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはCrypteeについてどう評価しているのか？

あるユーザーのレビューではこう述べています ：

Crypteeはエストニア発のプライバシー重視型エンドツーエンド暗号化メモアプリです。安全なファイルストレージ、オフライン機能、マルチデバイス同期を提供します。完全なオープンソースではなく、グローバル検索機能もありませんが、使いやすくプライバシーとセキュリティを重視する方に最適です。多様なファイル形式をサポートし、ドキュメントタグやリンクされている機能などの便利な機能を備えています。主なトレードオフは、暗号化鍵を紛失した場合、ファイルは復元不可能になる点です。

探しているのはこれです！今すぐClickUpを選びましょう

Proton Driveの代替サービスを選ぶ理由は、多くの場合、より高い柔軟性、コラボレーション機能、および管理性の必要性に帰着します。

各ツールがそれぞれの分野で優れている中、ClickUpは迷う余地のない選択肢です。サイロ化されたワークフローを解消し、タスク、ファイル、コミュニケーションをすべて単一の統合プラットフォームに集約することで際立っています。

ClickUp Brain、AI搭載ナレッジマネジメント、コネクテッドサーチを活用すれば、他のデバイスからも効率的に情報にアクセス・整理でき、生産性向上も同時に実現します。

*よくある質問

1. Proton DriveはGoogle Driveと同等の性能ですか？

Proton Driveはプライバシーとセキュリティに重点を置き、すべてのファイルにエンドツーエンド暗号化を提供します。Google Driveはより多くのコラボレーションツール、統合機能、より大きな無料ストレージを提供しますが、エンドツーエンド暗号化は提供せず、広告や分析のためにデータを分析する場合があります。Proton Driveはプライバシーに最適であり、Google Driveは生産性とコラボレーションに適しています。

2. Proton DriveはDropboxより優れているのか？

プロトン・ドライブはデフォルトでエンドツーエンド暗号化を提供するため、プライバシー重視のユーザーに最適な選択肢です。Dropboxはユーザーフレンドリーなインターフェース、コラボレーション機能、サードパーティ連携で知られていますが、デフォルトではエンドツーエンド暗号化を提供しません。プロトン・ドライブはプライバシー保護に優れ、Dropboxはコラボレーションと連携機能で優れています。

3. ProtonMailよりも安全なものは何ですか？

プロトンメールはエンドツーエンド暗号化と強力なプライバシーを備えた、最もセキュリティが高い電子メールサービスの一つです。その他のセキュリティが高い代替サービスには、チュタノタ（オープンソースかつ暗号化）、メールフェンス（暗号化とデジタル署名）、スタートメール（プライバシー重視、追跡なし）があります。最適な選択肢は具体的なニーズによる依存関係にありますが、プロトンメールとチュタノタはどちらも高く評価されています。

4. Proton DriveとpCloudの違いは何ですか？

Proton Driveはデフォルトでエンドツーエンド暗号化を提供し、スイスに拠点を置くプライバシーとセキュリティ重視のサービスです。同じくスイス拠点のpCloudは、メディア再生やファイル共有といった追加機能や、より豊富なストレージオプションを提供します。ただし、pCloudでの完全な暗号化は有料アドオン（pCloud Crypto）でのみ利用可能で、すべてのファイルがデフォルトで暗号化されるわけではありません。