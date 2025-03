あなたの夢の結婚式を組織するための12の無料ウェディングプランテンプレート

結婚式のプランニングには、決断、締め切り、詳細の渦を手なずけることが含まれる。カップルにとってもプランナーにとっても、すべての要素を自分好みに仕上げながら整理整頓することが課題です。そこで、ウェディングプランニングのテンプレートが活躍するのです。型にはまったソリューションとしてではなく、あなただけのビジョンにマッチするよう成形できるツールとして。✨

テンプレートを使って、お二人のアイデアを思い出に残るセレブレーションにしましょう。

ウェディングプランテンプレートとは?

Freeプランテンプレートは、イベントプランニングを整理整頓し、ストレスなく進めるための実用的なツールです。予算やタイムラインからゲストリストや席次表まで、すべてを一箇所に集約することができます。完全にカスタマイズ可能なレイアウトは、あなたの創造的なアイデアの余地を残しながら、プロセスに明確さとコントロールをもたらします。

/例えば https://clickup.com/templates/gantt-chart/wedding-event ClickUp ウェディングイベントガントチャートテンプレート /を参照してください。

を使えば、インタラクティブなウェディングプランニングタイムラインでプラン全体をマップすることができ、すべてのタスクをクリアされた俯瞰ビューで見ることができます。タスクをチームやチームに簡単に割り当てることができます。

💡 プロからのアドバイス: 制約は避けられません。

/には制約がつきものです。 https://clickup.com/ja/blog/22567/event-project-management/ イベントプロジェクト管理 /を行う。

が、創造的な解決策をひらめくこともある。例 えば、スペースが限られている場合、フロアプランに合わせたテンプレート を使えば、近くの席を最大限に活用したり、屋外ラウンジを設けたりすること ができる。

良いウェディングプランテンプレートとは?

しっかりとしたプランニングテンプレートがあれば、結婚式は整理され、楽しく、柔軟なものになります。探すべき鍵の機能は以下の通りです:

カスタマイズ可能 :カスタマイズ可能:ゲストリストからタイムライン、予算に至るまで、特定のニーズに合ったテンプレートを選ぼう。

:カスタマイズ可能:ゲストリストからタイムライン、予算に至るまで、特定のニーズに合ったテンプレートを選ぼう。 使いやすい :使いやすい:最小限の努力で整理整頓ができるシンプルで直感的なレイアウトを選択する。

:使いやすい:最小限の努力で整理整頓ができるシンプルで直感的なレイアウトを選択する。 タスク追跡 :タスクを割り当て、期限を設定し、リマインダーを送ることができるテンプレートを選ぶことで、完全にコントロールすることができます。

:タスクを割り当て、期限を設定し、リマインダーを送ることができるテンプレートを選ぶことで、完全にコントロールすることができます。 共同作業 :共同作業:チームやウェディングベンダーと共有できるテンプレートを選ぶと、全員が同じページで確認できます。

:共同作業:チームやウェディングベンダーと共有できるテンプレートを選ぶと、全員が同じページで確認できます。 予算に優しい :予算を守り、不測の事態を避けるため、リアルタイムで費用を追跡できるテンプレートを探しましょう。

:予算を守り、不測の事態を避けるため、リアルタイムで費用を追跡できるテンプレートを探しましょう。 柔軟性:プランニング中に出てきた変更や新しいアイデアに簡単に対応できるテンプレートを探す。

ウェディングプランのテンプレート12選

は、夢のような結婚式をプランニング(そして実行)するための素晴らしいハックだ。 ClickUp 仕事とプライベートの両方のプロジェクトを管理する万能アプリ、ClickUpは、オールインワンのウェディングプランニングハブでもあります。予算、ゲストリスト、ベンダーの詳細、スケジュールを追跡するためのカスタマイズ可能なテンプレートで、ClickUpはあなたが最初から最後まで整理された状態を維持するのに役立ちます。

リストビュー、ボードビュー、カレンダーなどのビューを切り替えて、あなたのプランを視覚化できます。また、結婚式のスタッフにタスクを割り当てたり、期限を設定したり、ベンダーと協力したりすることもできます。

ClickUpの設定は?AIアシスタントです、

クリックUpブレイン

ClickUp Brain /%ref.は、アイデアのブレインストーミングや反復タスクの自動化を支援し、お気に入りアプリとの自動化に対応することで、すべてのプランニングツールが一元的に機能する。

しかし、もしあなたのニーズがもっとシンプルなら、便利だと思う使いやすいツールが他にもあります。パーティープランニングの帽子をかぶって、両方の長所を以下に探ってみましょう。

1.ClickUpウェディングプランナーテンプレート

ClickUpウェディングプランナーテンプレート

初心者に優しい ClickUpウェディングプランナーテンプレート はWikiスタイルのページで、ベンダーの予約から結婚許可証の確保まで、細部まで追跡できる定義済みのウェディングチェックリストが用意されています。タスクは簡単にデリゲート済み。担当者別、優先度別、期限別に割り当てられるので、誰もが自分の役割を把握できます。

さらに、カバーリングテーブルを使えば、予算、会場、結婚式のモチーフを一か所にまとめることができます。ヴィンテージスタイルでも、DIYスタイルでも、ドロップダウンメニューでタグ付けできます。タスクにチェックを入れると自動進捗バーが更新され、理想のセットアップにどれだけ近づいているかを視覚的に確認できます。

ClickUp BrainのAI機能を使って、このテンプレートをさらにステップアップさせることができます。タイムラインの調整、潜在的なボトルネックの発見など、リアルタイムで洞察を得て、すべてを軌道に乗せることができます。

⚡️Best for: 小規模から中規模の結婚式を主催するウェディングプランナー

2.ClickUp結婚式準備テンプレート

ClickUp結婚式準備テンプレート

その ClickUp結婚式準備テンプレート は、結婚式のプランをわかりやすく整理するための、初心者にやさしいオプションです。

リストビューでは、タイムライン(6~9ヶ月前から1週間前まで)ごとにすべてのアクティビティが集約され、自動進捗バーで達成度の追跡が完了します。また、各タスクを誰がいつまでに担当するかも表示されます。

一方、ボードビューは、カンバンスタイルのレイアウトで、やることリストをビジュアルタイムラインパイプラインに変身させます。

さらに クリックUpチャット を使えば

を作成する。

リストビューとボードビューの両方の機能を備えており、イベントのフェーズ(「準備」、「当日」、「閉じたイベント」など)ごとにタスクを整理し、柔軟なプランニングが可能です。

各タスクには担当者、期日、進捗のカスタムフィールドがあり、進捗状況を確認することができます。各タスクにはサブタスクが用意されており、タスクを完了すると進捗バーが自動的に埋まっていきます。

⚡️Best for: 50 歳の誕生日のようなマイルストーンお祝いを組織するプロのパーティープランナー。

4.ClickUp 大型イベントプランテンプレート

ClickUps 大型イベントプランテンプレート

その ClickUp 大型イベントプランテンプレート はあらかじめ定義された

複雑なイベントに対応するためのもの。

のフォルダレベルで設定します。

には、イベントのタイムラインと依存関係を視覚化するガントチャートを含む、複数のビューを持つ'イベントプロジェクトプラン'サブフォルダが含まれています。

一番の特徴は?このテンプレートは多目的です。結婚式だけでなく、あらゆるビッグイベントのプランに使えます。

また、このテンプレートは出席者とスポンサーからのフィードバックを管理し、簡単に参照できるように回答をボードに自動整理します。

Sponsors and Exhibitors'サブフォルダには、スポンサーシップの利点を収集するためのフォームがあらかじめデザインされており、データはスポンサーシップのレベル(「ゴールド」、「シルバー」、「ブロンズ」など)ごとにグループ化されたリストビューやボードビューに自動入力されます。また、経費と登録者を専用のサブフォルダで追跡できます。

そして最後に、'ミーティング議事録'サブフォルダは、Wikiスタイルのページにアジェンダ、アクションアイテム、メモのスペースがあり、チームのディスカッションを整理しておくことができます。

⚡️Best for: 大規模なトレードショー、マーケティングアクティベーション、またはフェスティバルを扱うイベントオーガナイザー、および大規模なウェディングプランナー。

5.ClickUp イベント予算テンプレート

ClickUp イベント予算テンプレート

イベント予算 ClickUp イベント予算テンプレート は、イベントの出費を抑えるためにデザインされた高度なレイアウトです。フォルダレベルで設定することで、イベントの詳細から実際の出費まですべて追跡でき、ストレスのないウェディングプランに最適です。

イベント''サブフォルダには、イベントの日付、タイプ(パーティーやセミナーなど)、会場、予算、総費用などの鍵データが含まれています。また、イベントのステータスを追跡するためのボードビューや、すべての日付を注文しておくための'イベントカレンダー'ビューも含まれています。

アクションアイテムと経費'サブフォルダでは、個々のタスク、実際にかかったお金、割り当てられた予算、請求書、ベンダーを監視することができます。

会場/サービス'サブフォルダは、ケータリングやエンターテイメントなどのベンダー管理を整理します。連絡先情報を追加したり、写真撮影リストのようなドキュメントをアップロードしたり、便利なリストやボードですべてをカテゴリー別に並べ替えることができます。

⚡️Best for: 資金調達ガラの設定に取り組んでいる会議コーディネーターや、経費を抑えて予算に優しい結婚式をプランニングしたいカップル

6.ClickUp イベントプランドキュメントテンプレート

ClickUpイベント企画書テンプレート

初心者にやさしい ClickUpイベント企画書テンプレート は4つのシンプルなWikiページで構成されており、イベントの詳細を文書化するのに役立ちます。

一般情報''ページでは、イベントの日時、会場への行き方、結婚式当日のスケジュールなどの詳細を説明します。セットアップの詳細'ページは、受付やカクテルタイムなどのサブイベントのチェックリストで、あらゆる面を確実に説明します。

招待リスト'ページでは、招待者、返信者、送付先住所を表形式で追跡し、'ベンダーリスト'ページでは、食事制限などの特別な指示を含むベンダー連絡先リストを整理します。

⚡️Best for: Wedding planners looking for ショーのレイアウト はスタイルと機能を兼ね備え、結婚式の席次をシンプルにします。ヴィンテージゴールドとクリーム色の機能で、大切な日をエレガントに彩ります。

上部には、お二人のお名前を太めのフォントでお入れし、ごちそうについての簡単なメモを添えています。

カスタム席次プランには、VIPテーブル、親テーブル、そして番号付きのゲストテーブルがあり、それぞれ6人掛けです。各テーブルと席の横にはリストがあり、誰もがどこに行けばいいのかわかるようになっています。

この

はCanvaでオンラインでカスタマイズできるので、テーマに合わせてデザインを微調整し、印刷やデジタル共有用にダウンロードすることができます。

⚡️Best for: 大勢のゲストリストを管理するウェディングプランナーで、ゲストが好みによってグループ分けされていることを確認したい方におすすめです。

8.Excelの結婚式のテンプレートチェックリスト 〜によって Adnia

経由

/参照 https://adniasolutions.com/excel-templates/free-wedding-checklist-excel-template/ エクセル結婚式テンプレートチェックリスト /%href/

は、すっきりとしたデザインに高級感のあるゴールドのアクセントが機能的な、印刷可能なタイムラインベースのチェックリストです。

12ヶ月後のプランニング段階でも、最終週のカウントダウン段階でも、このようなウェディングプランニングスプレッドシートは、大切な日の細部まで整理するのに役立ちます。

予算の設定、会場の確認、司会者の予約など、大局的なタスクから始まります。そして、月日が経つにつれて、セーブ・ザ・デートの送信、RSVPの追跡、ギフト登録の整理などのタスクを追跡します。

また、このテンプレートには「サポート」タブが組み込まれており、式を使用して視覚的に進捗を確認することができます。

⚡️Best for: カップルを探している パーティプランエクセルテンプレートボタニカルペーパーワークスによる結婚式予算プランナーテンプレート は、結婚式の費用の詳細な5ページの内訳を提供します。ステーショナリー、セレモニー、トランスポーテーション、レセプションなど、明確なカテゴリーに分類されています。

この結婚式の予算スプレッドシートの各セクションには、見積もり予算、実際にかかった金額、予算の調整額がリストアップされており、事前準備から披露宴後まで、すべての費用を把握するのに役立ちます。

この印刷用テンプレートは、すっきりとしたデザインとシックでソフトなピンクとグレーの配色で、エレガントさと実用性を兼ね備えています。

⚡️Best for: 厳しい結婚式の予算で仕事をし、結婚式に関連するすべての費用を追跡する必要があるカップル。

11.Botanical Paperworksによる結婚式ゲストリストワークシートテンプレート

経由

/参照 https://botanicalpaperworks.com/ ボタニカル・ペーパーワークス /%href/ ボタニカルペーパーワークスによる結婚式のゲストリストワークシートテンプレート は、カップルがゲストリストを効率的に整理し、追跡するための印刷可能なレイアウトです。

この3ページのワークシートは、タスクが簡単にフォローできるセクションに分かれています。まず、新婦側と新郎側のゲストリストの概要から始まり、ゲストとカップルとの関係(家族、友人、同僚など)で分類します。

各ゲストには招待のYes/Noとplus-onesの列があります。また、このワークシートでは、必要な招待状の総数を計算し、ページごとに招待状数を表示することで、招待状の総数を把握することができます。

さらに便利にするには、このテンプレートを

を使い、RSVPと会場のロジスティクスの連携を高める。

⚡️こんなカップルにおすすめ: ゲストリストが多く、招待状を体系的に整理する必要がある結婚式をプランニングしているカップル。

12.ウェディングプランチェックリストテンプレート 〜によって xTiles

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Wedding-Planning-Checklist-Template-by-xTiles-1400x919.png xTilesによる結婚式の計画のチェックリストのテンプレート:ウェディングプランテンプレート /テンプレート

経由

/参照 https://xtiles.app/en/templates/wedding-planning-checklist-template/ xタイル /%href/

/参照 https://xtiles.app/en/templates/wedding-planning-checklist-template/ xTilesによるウェディングプランチェックリストテンプレート /%href/

は、視覚的に魅力的な方法で結婚式のタスクのトップを維持したいカップルに最適です。

このオンラインテンプレートは、結婚式の日に近づくにつれて進捗を追跡するのに役立ちます。タイムラインごとにタスクを分けるセクションがあります(「婚約したばかり」から「結婚式の後」まで)。

また、インタラクティブタスクカードを使えば、完了したアイテムに簡単にチェックを入れることができ、ムードボードやあらかじめデザインされたテンプレートは、視覚的なインスピレーションや書類整理のためのクリエイティブなスペースを提供します。

⚡️Best for: 結婚式のプランニングを始める婚約したばかりのカップル

ClickUpで大切な日を自分流にプランしよう

結婚式のプランニングにはストレスがつきものです。スケジュールが散漫になったり、詳細がわからなくなったり、ベンダーが乱立したりして、無限のアプリやスプレッドシートに振り回されてしまいます。

ClickUpのテンプレートは、予算からカスタムタイムラインまで、すべてを1つのデジタル屋根の下に持ってくることで、それを簡単に(そしてあえて言うなら、楽しく!)します。リストビュー、ボードビュー、ガントチャートビューをめくりながら、スタッフにタスクを割り当て、自動更新で進捗を追跡しましょう。

タスクの優先順位付けにお困りですか?ClickUp Brainは、AIを駆使してスケジュールを最適化し、ボトルネックを発見します。

契約書や電子メールを手元に置いておく必要がありますか?Google DriveやOutlookなどのお気に入りツールとの統合で、簡単に管理できます。

ケーキの上のアイシング?これらのテンプレートはすべて無料です。💰 ClickUpに無料登録する スムーズで完璧なプランの結婚式に「やること」を。