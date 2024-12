パリティ・ポイントを利用して製品の成長を促進する方法

革新的でユニークな機能を満載し、市場を破壊するSaaS製品を開発しているとします。努力にもかかわらず、期待された成長は見られず、顧客は製品を採用してくれません。

何が足りないのでしょうか?多くの場合、私たちは顧客にとって的外れな方法で製品を作り、販売している。必要不可欠なものを忘れてしまうのだ。

つまり、あなたの製品が市場で他と何が違うかではなく、核となる仕事をやることなのです。

製品のユニーク・セールス・ポイント(USP)を強調しようと躍起になるあまり、製品のポイント・オブ・パリティの重要性を見落としがちなことがある。

そこでこのブログでは、Points of Parityとは何か、なぜSaaSの世界ではPoints of Parityが重要なのか、Points of Parityを活用して製品の成長を促進する方法、そしてPoints of Difference(POD)とどのように連携して強力な製品戦略を構築するのかをご紹介します。

ポイント・オブ・パリティとは何か?

POP(Points of Parity)とは、あるカテゴリー内のすべての製品が正当な競争相手とみなされるために備えていなければならない本質的な特徴や機能のことです。簡単に言えば、カスタマが製品を選ぶ際に期待する基本的な要件である。

例えば、SaaS製品であれば、ユーザーは通常、データセキュリティの強化、カスタマーサポートのプロンプト、ユーザーフレンドリーなインターフェイスを期待します。SaaS製品にこれらの基本的な機能が欠けていれば、他の機能がいかにユニークで革新的であったとしても、ユーザーはその製品を検討することすらしないでしょう。

POPは、ユーザーの採用と定着に大きな役割を果たします。

さらに、POPが確立されていれば、ユーザーは競合製品から貴社の製品に乗り換えやすくなります。

御社のSaaSプラットフォームが業界の必須要件をすべて満たしていれば、ユーザーが乗り換える際に「機能ショック」を経験する可能性は低くなり、移行プロセスにおける摩擦を減らすことができます。これは、無数の競合ブランドがひしめく飽和市場においては、さらに重要になります。

カテゴリーPOPと競合POPはどう違うのか?

Point of Parityは、カテゴリーPOPと競合POPの2つに分けられる。

カテゴリーPOPとは、商品カテゴリー内で競争するために必要な必須機能のことで、商品をゲームに参加させることはできても、勝つことはできない「必需品」のことです。

例

製品設計ツール

は、レイヤー管理、ドラッグ・アンド・ドロップ機能、さまざまなフォーマットでの書き出しオプションなどの機能を提供しなければなりません。これらの基本がなければ、デザイナーはそのツールを真剣に使うことはないでしょう。

一方、競合POPは、製品が特定の分野で競合他社に匹敵するのを助けるものです。これらの属性(または競合ポイント)は、競合他社が独自であると主張する可能性のある利点を中和するために特別に追加されます。

競合他社がリアルタイムのコラボレーションを備えた非常にユーザーフレンドリーなインターフェイスを誇っている場合、あなたのデザインツールも効果的に競争するために同様の機能が必要になるでしょう。

強力な製品戦略のためのPOPとPODのバランス。

Point of Parityについて話すとき、部屋の中の象-*Point of Difference (POD)に対処する必要があります。これは、あなたの製品を生産性から引き離す機能のことです。

最良のシナリオは、製品戦略においてPOPとPODが一体となって魅力的な製品を生み出すことです。POPだけに焦点を当てると、あなたの製品は競合に溶け込んでしまいます。

しかし、よく実行されたPOPとPOD戦略は、信頼を築き、ユーザーリテンションを向上させ、解約を減らし、持続的な成長と市場シェアの拡大につながります。

それだけではありません。ユーザーの満足度は口コミにもつながり、ユーザーベースの拡大につながります。

成功するSaaS製品を作るには、POIを理解し、特定することから始まります。この土台がなければ、強力なポジショニング戦略を策定することは、暗闇に矢を放つようなものです。

製品チーム向けClickUp

は、初期コンセプトから実行まで、プロダクト・ジャーニーのあらゆるフェーズを効率化するオールインワン・ツールです。

アイデアのマップ作成、スプリントの管理、進捗の追跡など、ClickUpを使用することで、ターゲットを維持し、効果的にPOPを達成することができます。

クリックアップホワイトボードを使用して、パリティのポイントを共同でマップし、ブランドポジショニングを合理化し、チームコラボレーションを強化しましょう。

ClickUp Whiteboardsを使って、ブランド・ポジショニングを効率化し、チーム・コラボレーションを強化しましょう:

**1.市場を理解する

POPを特定する前に、市場を深く理解する必要があります。これにより、製品に最低限必要なものを特定することができます。

ここでは、その始め方を説明します:

競合他社を調査する:競合他社を分析することから始め、機能(必需品、持っていて損はないもの、差別化の核となるもの)を探します。 ClickUp ドキュメント を使用して、すべての競合データを一元化して整理し、チームが協力して効率的に洞察にアクセスできるようにする。

ClickUp Docsでネストされたページを簡単に構成し、詳細情報を保存する

顧客の声(VoC)プログラムの実施:顧客の期待を理解することが鍵です。使用方法 ClickUp フォーム を使ってアンケートを作成し、回答を収集し、これらの洞察を実行可能なタスクに変換します。また、競合製品のカスタマーレビューを収集し、どの機能が最も評価されているかを知ることもできます。条件ロジックも使用できるので、ユーザーの回答に基づいてクリックアップフォームを動的に更新することもできます。

ClickUp フォームはユーザーからのレスポンスに基づいて動的に更新されます。

業界トレンドの分析: 業界トレンド、調査レポート、ビジネスに影響を与える鍵を追跡作成します。 クリックアップのガントチャートビュー .ユーザーアンケート結果、競合分析、業界ベンチマークを統合し、製品の機能が市場標準に合致していることを確認します。

ClickUpのガントチャートビューでスペース、フォルダ、リスト、タスク、サブタスクをマージし、製品ロードマップを明確に把握することができます。

**2.製品POPの特定

市場と業界標準を明確に理解した上で、製品が満たすべきPOPを特定します。

自問する:

ユーザーの期待に応えるには、どの機能が重要か?

私の製品やブランドを際立たせ、実行可能だと思わせるには、どんな機能が不可欠か?

これらはあなたの製品のフォームとなり、ターゲットユーザーの基本的なニーズに確実に応えることになります。さらに、次のようなこともできます:

**VoCのフィードバックからユーザーペルソナを作成し、あなたの製品に沿った顧客グループを特定するためにセグメント化します。使用する ClickUp カスタムフィールド を使用して属性を取得し分類することで、各セグメントにとってどのPOPが重要かを判断し、製品が特定のユーザーニーズを満たすようにします。

ClickUpのカスタムフィールドで、フリーランスデザイナーや企業チームなど、さまざまなユーザーセグメントの詳細プロフィールを作成しましょう。

製品の機能を絞り込む:リサーチとセグメンテーションに基づいて、特定されたPOPを満たすように製品の機能を調整します。を利用しましょう。 ClickUp Brain を生成する /を生成する。 https://clickup.com/ja/blog/148640/undefined/ 生産性 /%href/ 機能アイデア、改善プラン、技術文書を作成する。

ClickUp Brainは、特定されたパリティポイントを効果的に満たすために、製品やマーケティング要件に関連するコンテンツを作成することができます。

また、ClickUpテンプレートを使用することで、製品ロードマップをより効果的にプランニングすることができます。

ClickUp Product Roadmap Template (クリックアップ・プロダクト・ロードマップ・テンプレート

ClickUpの製品ロードマップテンプレートは、製品開発のプランニング、追跡、管理に役立つように設計されています。

The ClickUpによる製品ロードマップテンプレート は、特定されたPoints of Parityを満たすように、製品機能の開発を計画、視覚化、追跡するのに役立ちます。

このテンプレートは、製品のビジョン、方向性、コミットメントをマクロレベルでビューし、リーダーシップや利害関係者とのアップデートの追跡と共有を容易にします。

このテンプレートを使用することで、チームは目標の達成に向けて足並みをそろえ、潜在的なリスクを特定し、製品が予算内で予定通りに発売されるようにすることができます。

**3.ブランド・ポジショニング戦略の策定

POPが明確に定義されたら、次のステップは、独自の価値提案を強調しながら、これらのポイントを効果的に伝えるポジショニング戦略を立てることです。

活用

ClickUpの商品ポジショニングテンプレート

を使って戦略を整理し、微調整することで、ターゲット市場に効果的に響くようになります。

ClickUpの製品ポジショニングテンプレート

以下は、あなたが微調整できるその他の要素です:

コア・バリュー・プロポジション: POPとUSPをカプセル化したコア・バリュー・プロポジションを開発する。使用方法 ClickUp目標 とOKRを使用して、この価値提案をより広範なビジネス・オブジェクトと整合させます。

関連するClickUp目標をフォルダで整理・追跡し、進捗を一目で確認する

GTMプランニング:使用する。 クリックアップのカレンダービュー を使用して、Go-to-Market (GTM)戦略をプランし、調整しましょう。POPを強調し、製品の特徴を際立たせる鍵イベント、コンテンツリリース、プロモーション活動をスケジュールします。

クリックアップ・カレンダービューのドラッグ&ドロップ機能を活用し、素早く簡単にスケジュール管理ができる。

しっかりとした製品戦略を立てるには、これらすべての要素をまとめる必要があります。しっかりと構築された戦略は、製品の差別化とブランド・ロイヤルティを生み出すという2つのことをやることです。

すべてを整理しておけるテンプレートを使うことで、プロダクト・マネジャーとしての仕事が楽になる。

クリックアップ製品戦略テンプレート

ClickUpの製品戦略テンプレートは、製品戦略イニシアチブのプランニングと進捗管理を支援するために設計されています。

で戦略的要素を整列させ、整理する。

ClickUpによる製品戦略テンプレート

一貫性のある効果的なポジション戦略のために。

このテンプレートは、明確な目標を設定し、すべての製品データを一箇所に整理し、進捗を簡単に追跡するのに役立ちます。

プランニングプロセスを簡素化し、ユーザーのニーズを満たし、ビジネスの成長を促進する製品を生み出すという、重要なことに集中できるように設計されています。ブレインストーミングでも実行でも、このテンプレートがすべてを軌道に乗せ、同期させます。

**4.POPのテストと改良

商品をマーケットリーダーとしてポジションさせるには、継続的なテストと改良が必要です。このプロセスには以下が含まれます:

KPIクリックアップダッシュボードを作成し、リアルタイムのパフォーマンスを監視し、迅速な調整を可能にする。

🤎 覚えておいてください:ブランド・パリティを達成することは重要ですが、ブランド・パリティを回避することも同様に重要です。

機能パリティ

罠-ユーザーにとっての実際の価値を考慮せずに、競合他社の機能をやみくもに模倣すること。

その代わりに、顧客からのフィードバックや市場調査データに基づいて、顧客のペインポイントに対処することに集中し、製品を顧客中心に保ち、不要な機能をなくしましょう。

実践的なケーススタディと例

SaaS業界では、パリティのポイントは業種によって異なるが、競争力を確保し、カスタマーの採用を促進する上で普遍的に重要である。

以下は、SaaSの様々な業種における製品パリティのポイントの例である:

カスタマー・リレーションシップ・マネジメント(CRM):以下のとおりである。

CRMのスペースでは、基本的なことがカバーされていることを確認することが重要です。コンタクト管理、セールスパイプラインの追跡、カスタマーサポート機能は譲れません。

例えば

ClickUpとHubSpotの比較

.

HubSpotはCRMの強豪かもしれませんが、ClickUpはそれ以上の機能を備えています。ClickUpは、CRM機能と強力なタスクおよびプロジェクト管理ツールを統合し、チームが顧客関係とプロジェクトを一元管理できるようにします。

これは、特にワークフローを合理化し、複数のプラットフォーム間を行き来することを避けたいチームにとって、ClickUpの優位性を高めている。

プロジェクト管理

プロジェクト管理に関しては、タスク管理、コラボレーション・ツール、時間追跡機能など、同等なポイントがあります。 ユーザーは、タスクを効率的に管理し、チーム・メンバーとコラボレーションし、プロジェクトに費やした時間を追跡する必要があります。

インスタンスンス

ClickUpとAsanaを比較すると

ClickUpはユーザーフレンドリーなインターフェイスと強力なタスク管理機能で知られているが、ClickUpはさらにステップアップしている。ClickUpを使えば、タスク管理とコラボレーション機能を、他にはないレベルのカスタマイズと統合で手に入れることができる。

シンプルなものから複雑なものまで、さまざまなワークフローに適応するClickUpの能力が競争力を高める

マーケティング自動化。

自動化はSaaSの様々な業種、特に以下の業種において必須である。

プロダクトマーケティングソフトウェア

. 自動化ツールに不可欠な機能には、動的な定期的なタスク、自動時間追跡、他のツールとのシームレスな対応が含まれます。

考慮する

ClickUp 対 Monday.com

.

Monday.comがワークフロー管理のための強固な自動化ツールを提供しているのに対し、ClickUpは自動化をより広範なプロジェクト管理エコシステムに深く統合している。

このプラットフォーム内のシームレスな統合により、ClickUpはより包括的なソリューションとなり、特にプロジェクト管理タスクと共に自動化プロセスを一元管理したいチームには最適です。

ClickUpにより、チームはタスクを自動化し、カスタムトリガーを設定し、複雑なワークフローを作成することができる。

クリックアップはどのようにパリティのポイントを成長させるか?

クリックアップは、PoPの活用がビジネスの成長にどのように貢献できるかを示す優れた例である。

クリックアップは、AsanaやTrelloのような競合企業がひしめく飽和市場に参入した。ClickUpは競争に勝つために、タスクマネージャー、チームコラボレーション機能、他のツールとの統合など、必要不可欠なPOPをすべて備えていることを確認した。

これらのPOPを網羅することで

ClickUpのマーケティングプロジェクト管理ソフトウェア

は、ユーザーが他のプラットフォームから必要な機能を犠牲にすることなく移行できる、実行可能な代替案としてのポジションを確立した。

この差別化戦略は、ClickUpの急速な普及に重要な役割を果たした。ユーザーは、クリックアップが基本的なニーズを満たしながら、高度なカスタム化、幅広い統合範囲、さまざまなテンプレートオプションといった独自の差別化要素を提供できると確信したのである。

ポイント・オブ・パリティの課題と注意点とは?

POPスローガンの罠にはまらないこと。

POPを確立するために「最高の品質」や「24×7サービス」のような一般的なスローガンや決まり文句に頼っても、他のブランドとの差別化は図れない。それよりも、特定のカテゴリーにおける消費者行動と市場の期待を深く理解することに集中しましょう。

表面的なスローガンを避け、最も説得力のあるポイントを強調することで、より強力なブランド・ポジショニングを確立することができます。

POPに主眼を置くことのもう一つの欠点は、コモディティ化のリスクである。カテゴリー内の商品が似すぎていると、カスタマーの差別化が難しくなり、価格競争や利益率の低下につながる。

SaaSでは

製品の差別化

が顧客を維持する鍵になることが多いが、独自性のない製品は混雑した市場で目立つことができず、苦戦を強いられることがある。 差別化の説得力のあるポイントがなければ、カスタムはあなたの製品を他と互換性があるとビューし、価格圧力や顧客エンゲージメントの低下につながる可能性があります。

新興市場のトレンドを見過ごすことの過失についても忘れてはならない。現在の市場標準を満たすことだけに集中していると、新たな革新的機会を逃してしまうかもしれません。

市場力学は常に進化しており、今日不可欠と考えられていることが、明日には時代遅れになっているかもしれない。確立されたPOPの先にある顧客ニーズを予測することを怠ると、あなたの製品は、より早くイノベーションを起こす俊敏な競合他社に遅れをとることになりかねません。

さらに、競争力のあるPOPに偏重することは、競争力のあるPOPの自己満足につながりかねません。

商品開発プロセス

.競合他社に合わせることを第一目標にすると、市場をリードするのではなく、常にキャッチアップをするような、積極的ではなく消極的なものになりかねない。

このようなアプローチは長期的な成長を妨げ、市場の進化とともに製品が陳腐化する結果になりかねない。

ClickUpでブランド戦略を「POP」にしよう

POP(Points of Parity)を用いたブランド・ポジション戦略の構築は、競争の激しい市場で製品を確立するために不可欠です。

クリックアップのようなコラボレーション、プロジェクト管理、ユーザーフィードバックのためのツールを使用することで、効率的にPOPを特定し、実施することができます。このアプローチにより、製品が業界標準を満たし、カスタマーのニーズに合致するようになります。

