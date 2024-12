2024年に専門家の成長を後押しするCRM認定資格トップ10

成功するビジネスに共通するのは、顧客との深いリレーションシップである。健全なリレーションシップはすべて信頼の上に成り立っている。そして、人は信頼する人とビジネスをやるものです。

カスタマー・リレーションシップ・マネージャーは、ビジネスとカスタマーの架け橋です。カスタマー・リレーションシップ・マネージャーは、お客様の問題を解決し、ビジネスを成長させるために、お客様から信頼を寄せられる存在なのです。

カスタマー・リレーションシップ・マネージャーは、クライアントの期待を管理し、フィードバックを追跡し、セールス・パイプラインとマーケティング自動化を理解し、コミュニケーションとデータを管理し、顧客満足を確保しなければなりません。適切な期待を設定し、困難な人々や状況を管理する方法を知っていることは言うまでもありません。

このような高い期待に応え、カスタマー・リレーションシップ・マネージャーとして成長するためには、一貫したトレーニングとスキルアップが必要です。

CRM認定資格に登録することは、CRMのベストプラクティスに関する専門知識と知識を深めるための優れた方法です。幸いなことに、多くのCRM認定資格は、CRMの専門家になるために必要なスキルと知識を身につけるのに役立ちます。

CRM 認定資格とは?

顧客関係管理(CRM)認定資格は、CRMに関する個人の知識を証明するものです。

CRMレポート作成、プラットフォーム、営業、マーケティング自動化、データ管理。

この認定資格は、顧客データ分析、顧客サービス、営業、マーケティング自動化をカバーしています。CRM認定プログラムは、様々なCRM戦略、CRMプラットフォーム、ユースケース、テクニック、ベストプラクティスに関する拡張機能の習得を支援します。

CRM 認定資格を取得するメリット

組織は、CRM認定資格、特に評判の高い組織によって認定された認定資格を大いに評価します。この資格を取得することで、特に新しい顧客エンゲージメント戦略を開発する際に、チームメンバーとして高い価値を発揮することができます。さらに、メリットは他にもあります:

生産性の向上: CRM認定コースは、利用可能なリソースを活用するためのツールやテクニックを提供します。 生産性の向上 .あなたの能力を高めるだけでなく、会社の販売、マーケティング、顧客満足度を高めます。

CRM認定コースは、利用可能なリソースを活用するためのツールやテクニックを提供します。 生産性の向上 .あなたの能力を高めるだけでなく、会社の販売、マーケティング、顧客満足度を高めます。 競争力と適応力: 認定資格は、あなたがあなたの仲間の前に滞在するのに役立ちます。また、最新の業界トレンドやテクノロジーへの適応力が高く、CRM フィールドのリーダーとしてのポジションを確立できます。

認定資格は、あなたがあなたの仲間の前に滞在するのに役立ちます。また、最新の業界トレンドやテクノロジーへの適応力が高く、CRM フィールドのリーダーとしてのポジションを確立できます。 グローバルな認知度: CRM認定資格の中には、国際的に認知されているものもあり、海外での機会開拓に役立ちます。

CRM認定資格の中には、国際的に認知されているものもあり、海外での機会開拓に役立ちます。 ネットワーク構築の機会: CRM認定プロフェッショナルになると、業界専門家による排他的なコミュニティの一員となります。他の CRM エキスパートとネットワークを構築し、その知識や接続を活用することで、キャリアの 後々のフェーズで活用することができます。

CRM認定プロフェッショナルになると、業界専門家による排他的なコミュニティの一員となります。他の CRM エキスパートとネットワークを構築し、その知識や接続を活用することで、キャリアの 後々のフェーズで活用することができます。 ビジネスの成長: CRMのエキスパートとして、あなたの組織がクライアントとの関係を管理し、販売を促進し、マーケティング自動化を実装する方法を変更します。その結果、顧客維持率が向上し、収益が改善されます。

CRMのエキスパートとして、あなたの組織がクライアントとの関係を管理し、販売を促進し、マーケティング自動化を実装する方法を変更します。その結果、顧客維持率が向上し、収益が改善されます。 キャリアアップ:組織は、長期的なCRMソリューションを提供し、より円滑なワークフローを確立し、顧客満足度を最大化することができるCRM認定従業員を持っていることに熱心である。

CRM認定資格の価値がお分かりいただけたと思います。次のタスクは、適切なCRM認定プログラムを見つけることです。多くの選択肢があり、適切なものを選ぶことがすべてです。

あなたのキャリアに最適なCRM認定資格を見つける方法 ## How to Find the Best CRM Certification for Your Career

CRM認定資格のベスト10のリストを作成しました。以下の観点に基づいて適切なものを選んでください。

キャリア・オブジェクティブ:* あなたが磨きたいスキルを特定することから始めましょう。CRM認定プログラムは、マーケティング、カスタマーサービス、セールス、データ管理など、フィールドを超えたプロフェッショナルを対象としています。そのため、あなたのキャリア軌道のギャップに対応するプログラムを選びましょう。

あなたが磨きたいスキルを特定することから始めましょう。CRM認定プログラムは、マーケティング、カスタマーサービス、セールス、データ管理など、フィールドを超えたプロフェッショナルを対象としています。そのため、あなたのキャリア軌道のギャップに対応するプログラムを選びましょう。 専門性: 専門性を高めたい分野に特化したCRM認定プログラムを選びましょう。習得したいのがマーケティング自動化であれば、それに特化したプログラムを選びましょう。

専門性を高めたい分野に特化したCRM認定プログラムを選びましょう。習得したいのがマーケティング自動化であれば、それに特化したプログラムを選びましょう。 市場での評判: 推奨度が高く、良いレビューがあり、業界内で評判の高いCRM認定プログラムを探しましょう。

推奨度が高く、良いレビューがあり、業界内で評判の高いCRM認定プログラムを探しましょう。 ビジネスへの応用:* 教えられるツールやテクニックが、あなたのビジネスや業界に応用できるかどうか、プログラムのカリキュラムを確認してください。例えば、認定資格の中には販売ノウハウの構築のみに焦点を当てたものもあれば、データ管理に焦点を当てたプログラムもあります。2つのコースを別々にやるのではなく、ビジネスが必要としているのであれば、両方に焦点を当てたコースを検討しましょう。

教えられるツールやテクニックが、あなたのビジネスや業界に応用できるかどうか、プログラムのカリキュラムを確認してください。例えば、認定資格の中には販売ノウハウの構築のみに焦点を当てたものもあれば、データ管理に焦点を当てたプログラムもあります。2つのコースを別々にやるのではなく、ビジネスが必要としているのであれば、両方に焦点を当てたコースを検討しましょう。 プログラムのコンテンツとフォーマット: プログラムのコンテンツを確認し、需要の高いスキルを教えるカリキュラムになっているかどうかを確認します。優れたプログラムには、経験豊富な業界の専門家による理論的な授業と実践的な授業がミックスされている必要があります。

プログラムのコンテンツを確認し、需要の高いスキルを教えるカリキュラムになっているかどうかを確認します。優れたプログラムには、経験豊富な業界の専門家による理論的な授業と実践的な授業がミックスされている必要があります。 その他のリソース: プログラムが認定資格や学習教材以外に何を提供しているかを検討する。認定マネジャーのグローバル・コミュニティやフォーラムなどがある認定を選びましょう。

プログラムが認定資格や学習教材以外に何を提供しているかを検討する。認定マネジャーのグローバル・コミュニティやフォーラムなどがある認定を選びましょう。 価格と期間:* プログラムにコミットする時間とお金の両面でROIを評価し、そのようなコミットメントがあなたのプロフィールに有意義な価値を付加するかどうかを検討する。

プログラムにコミットする時間とお金の両面でROIを評価し、そのようなコミットメントがあなたのプロフィールに有意義な価値を付加するかどうかを検討する。 資格要件:* 特定の必須スキル設定が必要なものもあるため、自分がそのプログラムに適格かどうかを確認する。

10 CRM認定資格

CRMに関する10の認定資格をご紹介します。各認定資格の価格、コースレベル、期間、鍵トピックを網羅し、あなたに最適なプログラムを選択できるようにしました。

1. Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM).

経由 マイクロソフト この認定資格は、Microsoft 365の基礎と、マーケティング、カスタマーサービス、セールスなどのCRM機能の管理への応用について学びます。営業、マーケティング、カスタマーサービスなどのビジネス機能を基本的に理解している方に適しています。

このプログラムは、CRMの基礎に関する専門知識を身につけ、プロジェクト管理スキルを磨くのに役立ちます。この認定資格は1年間有効で、さらに1年間延長することができます。更新は無料です。

コースレベル: 初級~上級

カスタムフィールド:販売、顧客サービス、フィールドサービス、顧客インサイト

試験期間: 65-140分

価格$99

この資格について詳細はこちら

2.Microsoft Dynamics 365カスタマーサービス機能コンサルタント

マーケティングやセールスプログラムの設定を行うファンクショナルコンサルタントを目指すプロフェッショナル向けのプログラムです。リードコンバージョン、オムニチャネルコミュニケーション戦略、ブランド構築などの機能を学習します。Dynamics 365プラットフォームを活用し、マーケティング機能を自動化することで、より多くの売上につなげるためのトレーニングを行います。

ITサービス企業の間では、このCRM認定資格を持つ候補者を採用することが高く評価されています。この認定資格は1年間有効で、さらに1年間延長することができます。更新は無料です。

コースレベル: 中級から上級プロフェッショナル

鍵: リード管理、セグメンテーション、電子メールマーケティング、カスタマージャーニー

試験期間: 65-140分

価格$165

この資格について詳細はこちら

3.Microsoft Dynamics 365カスタマーサービス機能コンサルタント

経由

マイクロソフト

マイクロソフトがプロバイダーとして提供する3つのCRM資格の中で最も関連性が高く、顧客サービス、品質、信頼性、効率性、顧客満足度に焦点を当てています。このCRM認定資格は、顧客サービス関連のCRMツールやテクニックを専門的に学ぶのに役立ちます。

ビジネス・インテリジェンス、自動化、ケース管理などのモジュールは、カスタマー・サービスやサポートに不可欠です。ただし、このプログラムに申し込むには、少なくとも1~3年の経験が必要です。

コースレベル: 中級~上級プロフェッショナル

鍵: ナレッジマネジメント、データ分析、洞察、カスタマーサービス

試験期間: 65-140分

価格$165

この資格について詳細はこちら

4.HubSpotによるCRM入門

経由

コーセラ

コースレベル: 初級

このCRM資格は最も基本的なもので、カスタマーリレーションシップマネジメントの基礎を学びます。

Courseraプロジェクトネットワークのエキスパートが教えるこのコースでは、HubSpotアカウントの設定、セールスパイプラインの管理、電子メールコミュニケーションのベストプラクティス、レポートダッシュボードのカスタマイズ方法をご紹介します。

鍵:カスタマーサービス、CRM、営業業務、マーケティング、データ管理

期間: 2時間

価格無料

この認証について詳細はこちら

5. HubSpot CRMインプリメンテーション認定。

この企業レベルの認定は、過去1年以内に大企業向けにHubSpot CRMプラットフォームの導入を成功させた企業の能力を証明するものです。この認定を申請する前に、組織レベルで特定の前提条件認定を完了する必要があります。

HubSpotは、認定を通じて組織としての資格を確立すれば、適切なカスタムとの接続を支援します。申請プロセスには3つのラウンドがあり、HubSpotのPlatinum、Diamond、Eliteパートナーが対象です。

コースレベル: 企業レベルまたは上級レベル

主な内容: 解決したビジネスに関するプレゼンテーション、ビデオ事例の提出、インタビュー、質疑応答

期間: 審査期間3ヶ月

価格プラチナ、ダイヤモンド、エリートの購読者が対象。

詳細はこちら

6. セールスフォース認定アドミニストレータ

経由

セールスフォース

Salesforceアドミニストレータ認定プログラムは、CRM関連フィールドを専門とするプロフェッショナルに適しています。コースのカリキュラムは高度で、学習教材も拡張機能が充実しています。

CRM資格として高い評価を得ており、学習者同士のコミュニティ(Trailblazers)に参加するチャンスもあります。コースカリキュラムはカスタマイズ可能です。

コースレベル: 初級~中級

鍵トピック: Salesforce CRMアプリケーションの理解

期間:自分のペース

価格:受験登録料200ドル+税、再受講料100ドル+税

この資格について詳細はこちら

7. NetSuiteアドミニストレータ認定.

NetSuite Administrator認定資格は、NetSuiteソリューションを管理するスキルと経験を証明するものです。その前に、NetSuite SuiteFoundation 資格を取得し、NetSuite の機能、特徴、能力を理解していることを証明する必要があります。

この認定を申請する前に、少なくとも1年間はNetSuiteアカウントを扱うスキルを証明する必要があります。

コースレベル: 中級~上級

鍵設定: データセキュリティ、設定と管理、NetSuiteでの仕事

期間: 90分

価格$250

この資格について詳細はこちら

8.Freshdesk プロダクトエキスパート認定.

コースを受講せずにFreshdesk Product Expert Certificationを取得できます。ただし、試験に合格するには、Freshdeskプラットフォームの管理、設定、ワークフローの問題解決などの実務経験が必要です。

コースレベル: 初級~上級

主なトピック: Freshdeskの設定、カスタマーサポート、ワークフロー、自動化

期間: 60分

価格無料

この認証について詳細はこちら

9.認定資格Zendesk サポート管理者エキスパート試験

経由

C

ウルセラ

CourseraでホストされているこのCEM資格は、正しいマーケティング戦略を構築することで価値を提供する方法を学びます。このコースは、数年の経験を持つCRMプロフェッショナルに役立ちます。

適切なチャネルパートナーとの提携、マルチチャネルのマーケティングと管理、独自の価格設定とパッケージ戦略の実施によって価値を提供する方法を学びます。

コースレベル: 中級

鍵トピック: 価値作成、配布、B2B、パートナリング

期間: 6時間

価格3ヶ月100ドル

この資格について詳細はこちら

このリストの栄誉あるメンションは、Zoho CRMです。

認定パートナーを通じて提供される認定資格。Zohoは、世界中の何百万もの中小ビジネスで使用されている人気のCRMソフトウェアです。

ClickUpでCRMタスクとプロジェクトを管理する方法

ClickUpプロジェクト管理ソフトウェア:ユーザーインターフェースの紹介

CRMのトップクラスの資格をいくつか知ったところで、次のステップは、CRMの設定方法を理解することです。

CRMソフトウェア

あなたに最適な仕事を。

優れたカスタマー・リレーションシップ・マネージャーは、CRMの衛生管理、つまり連絡先の更新、取引の正しいステータスの更新、関係リスクのフラグ立てなどに優れています。

これを可能にするには、敏捷性と適応性、CRMのニーズに対応し、クライアントとのやり取りを管理し、クライアントとの関係を育むプラットフォームが必要です。

ClickUpでAI、15以上のビュー、タスク自動化でプロジェクトを管理しよう。

オールインワンツールが必要です。

プロジェクト管理ソフトウェア

機能である。しかし、そんなツールはやることがあるのだろうか?そう、ClickUpはこれらすべてをやること、そしてそれ以上のことをやることができるのです!

クリックアップはCRMとプロジェクト管理プラットフォームです。

プロジェクト管理ソフトウェアとして、ClickUpはプロジェクトをエンドツーエンドで追跡します。ClickUp

チームのコミュニケーションとコラボレーションを強化し、プロジェクトのステータスを従業員に通知し、ワークフローを合理化し、タスクを自動化します。

ClickUpはCRMプラットフォームとして、CRM機能をシームレスに統合し、顧客やタスクの可視性、データ管理、ワークフローを改善します。

クリックアップのCRMソフトウェア

は顧客やリードをフォローアップし、育成するソリューションを提供します。得られるもの

クライアントデータベースを拡大したい若い企業であれ、事業をさらに拡大しようとしているベテランビジネスであれ、当社のCRMソフトウェアはこれらすべての側面をカバーします。

関連記事

クリックアップのCRMテンプレート

私たちの

CRMテンプレート

顧客リレーションシップ管理に関連するプロセスを合理化および標準化するために、CRMソフトウェア内であらかじめ設計されたフォーマットまたはフレームワークです。これらのテンプレートをカスタマイズすることで、特定のビジネスニーズに適合させることができます。

ClickUpは、すぐに使える複数の構築済みテンプレートを提供し、ニーズに合わせてカスタマイズすることができます。

以下に、最も使用されているClickUpテンプレートをいくつかご紹介します。

リストビューでClickUpのシンプルCRMテンプレートでカスタム、セールスパイプライン、アクションアイテムなどを管理する

営業パイプラインCRMテンプレート: このテンプレートは、営業パイプラインに関するすべての詳細と更新を処理します。このCRMテンプレートは、潜在的なリードからクライアントの更新まで、すべての営業情報を整理し、ナビゲートするのに最適な方法を提供します。

このテンプレートの主な機能は以下の通りです。 4つのビュー、7つのClickApps、そして'Up for renewal'、'Demo'、'Onboarding'のような30のタスクステータス。 タスクステータスとタスク担当者を自動化に対応。 ドラッグ&ドロップで顧客データを管理できる便利なインターフェース 緊急度、価値、可能性に基づいてリードの優先順位付けが容易

このテンプレートは、営業パイプラインに関するすべての詳細と更新を処理します。このCRMテンプレートは、潜在的なリードからクライアントの更新まで、すべての営業情報を整理し、ナビゲートするのに最適な方法を提供します。 このテンプレートの主な機能は以下の通りです。

このテンプレートを使って、クライアント、フィードバック、優先度を専門家レベルの効率で整理しましょう。

顧客サービス管理CRMテンプレート: 顧客サービスに引けを取らない経験をクライアントに提供することは、成功する顧客関係を構築するための第一歩です。そして、それはこのテンプレートは、その方法を来るすべてのチケット、チャット、および問題を管理することによって達成するのに役立ちます。

このテンプレートのいくつかの素晴らしい機能は次のとおりです。 6つの必須タスクステータス、5つのカスタムフィールド、7つのビュー、パイプラインに沿ってすべての取引を処理し、監視するための自動化機能 クライアント、フィードバック、優先度タスクを正確に整理する 事前に構築されたカスタマーサービスリクエストアンケートを送信し、顧客とパートナーの満足度評価を追跡します。 有効化 /参照 https://clickup.com/ja/blog/109049/undefined/ 簡単なコラボレーション /チーム間の チーム間でチケットの問題を解決しながら

顧客サービスに引けを取らない経験をクライアントに提供することは、成功する顧客関係を構築するための第一歩です。そして、それはこのテンプレートは、その方法を来るすべてのチケット、チャット、および問題を管理することによって達成するのに役立ちます。 このテンプレートのいくつかの素晴らしい機能は次のとおりです。

認証を取得し、より良いクライアントリレーションシップを築く

カスタマは最高の広告主です。他の潜在的な顧客にあなたのブランドを擁護してもらうには、彼らの継続的な喜びに投資することが重要です。

クライアントを満足させる方法を学ぶことは、それ自体が芸術であり、さまざまなスキルを必要とします。

優れたリレーションシップ・マネージャーは、適切なツールの使い方を熟知しています。

ClickUpのようなツールを採用する

のようなツールを採用することで、CRMワークフローを容易にし、プロジェクト管理能力を高めることができます。ClickUp CRMは、CRMとプロジェクト管理という2つの重要な機能を兼ね備えているため、特にあなたのビジネスに最適です。

CRMプラットフォームとしても機能するプロジェクト管理ソリューションがあれば、時間、努力、コストを節約し、長期的には利益率と効率を向上させることができます。

