Todoist vs Microsoftやること：タスク管理のジレンマ

あなたはたくさんのプロジェクトをこなし、世界のトップにいるように感じている!しかし、ある時、タスクが雪だるま式に増えていく。自分が何をやることになっていたのか思い出せなくなる。タスクの1つや2つ(あるいは3つや4つ!)が網の目をすり抜け、大混乱が起こる!

集中できず、タスク管理がうまくいかないサイクルから抜け出す方法が見つからない。

そこで タスク管理アプリ タスク管理アプリは、あなたの毎日を整理し、優先度を設定し、締め切りを守る手助けをしてくれる。TodoistとMicrosoft To Doは、タスク管理の王冠をかけた2つの宝石だ。

一見したところ、どちらのアプリも同じ機能を提供している。 やることリスト 私の仕事と生活を整理するためのToDoリスト。しかし、よく見てみると、その機能や利用可能なオプションに違いがあることがわかる。

この記事では、Todoist対Microsoftのジレンマのどちらを選ぶか、そして最も重要なタスクに取り組むプロになるために、両アプリの主要機能を深く掘り下げ、長所と短所について議論します。💪

Todoistとは?

Todoistは、ToDoリストを作成することで、毎日を計画的に過ごし、責任を果たすことができる人気のタスク管理プラットフォームです。仕事でもプライベートでも、あるいはその両方でも、Todoistを活用できます。 あなたの整理術を飛躍させる -綿密な一日のプランが立てやすくなり、タスクの見落としがなくなる。

他のやることリストアプリと同様、Todoistではタスクをリストとして見ることができます。例えば、"マーケティング戦略 "というリストがあり、"アイデア"、"やること"、"進行中 "などのカテゴリーがあるとします。リストの右上にある3つの点をクリックして「ボードビュー」を選択すると、リストとそのカテゴリがカンバンボードに変わり、タスクがカードとして表示されます。

Todoistでは、簡単なドラッグ&ドロップ操作でカードを移動させ、プロセスを簡単に更新することができます。

2.テンプレート

やることリストをゼロから作りたくないですか?Todoistは、時間がなかったり、見落としを恐れていたりすることを理解しているので、素晴らしいテンプレートを提供しています。テンプレートにはあらかじめタスクが用意されており、あなたのプロセスに合わせることができます。

このプラットフォームには、マーケティング&セールス、クリエイティブ、デザイン&プロダクト、マネジメントなど多数のカテゴリーに分かれた60以上のテンプレートが用意されています。手動でカテゴリをふるいにかけたくない場合は、入力したキーワードに基づいて適切なテンプレートを見つけるために検索バーを使用してください。

例えば イベントをプランしているとする。 イベントの成功を楽しんでください。🏅

3.生産性トレンドの追跡

過去にどれだけ生産性が高かったかを知ることで、継続する意欲が湧いたり、どれだけ達成できたかを知ることができます。Todoistでは、設定することができます。 生産性目標 と傾向の追跡で、日ごと、週ごとにどれだけ達成したかを確認し、目標ストリークを追跡することができます。

このアプリでは、自分の行動履歴を見たり、プロジェクトや担当者別にフィルタリングしたり、自分やチームの効率に関する客観的なデータを得ることもできます。

Todoistでは、達成したタスクの数を表示するだけでなく、実際にリストから消したタスクを確認することもできます。これにより、アクティビティを追跡し、大きなプロジェクトを完了するまでの道のりを可視化することができます!🥰

もう一つの価値あるオプションはTodoist Karmaで、高度な機能を使ったりタスクを完了したりするとポイントがもらえます。競争心が強く、達成感を楽しみたい方は、このゲーミフィケーション機能が気に入るでしょう。

Todoistの価格

初心者向け無料バージョン

プロ:ユーザーあたり月額4ドル

*リスト価格は年間課金モデルです。

マイクロソフトがやることとは?

Microsoft To Doは、やることリストをベースにしたシンプルなタスク管理アプリです。仕事を管理しやすい小さなタスクに分割し、目標を達成するまで1つ1つのタスクに取り組むことができます。✔️

Via: マイクロソフト やること Microsoft To Doはシンプルさを求めるユーザーに最適です。このアプリは、あなたがあなたの日をトップに滞在するのに役立ちます。 他の人と協力する を使えば、インターフェイスを理解するために無駄な時間を費やすことはない。

このプラットフォームには豪華な機能はないかもしれないが、多くのユーザーにとって、義務を成功裏に管理するには十分すぎる機能だ。やることリストを作成するだけでなく、期日やリマインダーを設定したり、優先順位をつけたり、分類したり、ファイルを添付したり、メモを追加したりして、整理整頓をアップグレードすることができる。

Microsoft To Doの機能

Microsoft To Doのような一見基本的なToDoアプリをこれほど魅力的にしている機能を見てみよう。

1.タスクリスト

デフォルトで、Microsoft To Doにはいくつかのタスクリスト機能が搭載されており、計画したアクティビティやタスクを追跡することができる。

最初のリストはMy Dayで、"今日 "と次の日に予定されているタスクを見つけることができる。毎日のアジェンダの概要が表示され、並べ替えオプションを使って、重要度、期日、最初の文字、作成日などの要素に基づいてタスクを並べることができる。

次のリストは重要で、右の星マークを押して重要だとマークしたタスクを表示します。⭐

つ目のリストはプランで、期日があるすべてのタスクが表示されます。

私に割り当てられたリストには、アプリであなたに割り当てられたすべてのタスクが表示されます。 Microsoft Planner (Microsoftのプランニングアプリ)。最後に、タスクリストは、割り当てられたすべての責任を包括的にまとめています。

これらのリストを使う必要はありません。Microsoft To Doでは、画面右側のメニューにある「新規リスト」オプションを押すことで、自分でリストを作成することができます。

2.リマインダー

やることリストアプリを開いて、今日重要なミーティングが予定されていることを想像してみてください。でも今は午前11時で、ミーティングは10時だった。幸いなことに、Microsoft To Doのリマインダーオプションを使えば、このような悪夢のようなシナリオを防ぐことができる。⏰

タスクの期日を追加するだけでなく、リマインダーを設定することで、一日一日を前倒しして、重要な活動を見逃さないようにすることができます。

タスクを選択し、画面右側のツールバーからリマインドしてオプションを選択して、日時を選択します。Microsoft To Doが指定した時刻にあなたのデバイスに通知を送信し、ストレスを軽減し、期限を守り、プロのように仕事を管理するのに役立ちます。

3.タスク設定

Microsoft To Doがシンプルなタスク管理アプリであることを考えると、インターフェースやリストを整理するための驚くほど詳細な設定を提供しています。

設定はアプリの右上にあり、歯車のアイコンをクリックしてアクセスします。⚙️

トグルボタンの切り替えでカスタムできる設定のリストが表示されます。例:新しいタスクを一番上に表示する、完了音を鳴らす、リマインダー通知を送るなど。

一般的な設定からリストや接続アプリのカスタムまで、Microsoft To Doはあなたをしっかりと運転席に座らせ、あなたのプランニングニーズに沿ったスペースを作ることができます。

Microsoft やること価格

無料

Todoist vs Microsoftやること:機能の比較

TodoistとMicrosoft To Doの目的は同じです。ToDoリストを作成し、タスクを管理することで、整理整頓と生産性の向上に役立ちます。お気に入りを選ぶのは決して簡単ではありません。そこで、2つのアプリを3つの重要な側面-統合、コラボレーション、タスク作成-*で比較してみましょう。

1.統合

様々な生産性、プロジェクト管理、コラボレーションのプラットフォームと接続することで、効率を上げ、追加機能を解除することができる。TodoistもMicrosoft To Doも、あなたのニーズに応えるために数多くの統合オプションを提供しています。

Todoistは、ファイル共有やコンテンツ、時間追跡、音声アシスタントなどのカテゴリーに分類された80以上のアプリと統合できます。

Microsoft To Doは、ご想像の通り、Microsoftエコシステム内の統合に重点を置いています。OutlookやOneDriveなどのアプリと簡単に接続できる。 Microsoft Teams .

TodoistもMicrosoft To DoもZapierに接続できるため、何千ものソフトウェア統合への扉を開くことができる。

このフィールドに明確な勝者はいない。すでにMicrosoftのアプリを使って仕事をしているなら、Microsoft To Doがやることかもしれない。しかし、より多機能性を求めるなら、Todoistの方が良さそうだ。

2.コラボレーションオプション

チームで仕事をしているなら、コラボレーションとコミュニケーションを促進するオプションに利息があるだろう。

Todoistは、タスクのコメント、タスクの委任、追跡などの機能を含む、そのような機能を提供しています。Todoistは、チームメンバーの生産性の傾向をモニターし、その情報を今後のスケジューリングに役立てることができる、コラボレーションしやすい環境を提供します。 作業量管理 .

対照的に、Microsoft To Doはこの分野で輝きを放つことはない。特定のチームメンバーにタスクを割り当てることはできるが、そのプロセスには少々時間がかかる。すべてのタスクにメモを残すことはできるが、コメントをアドオンすることはできないので、スムーズなコラボレーションやコミュニケーションの妨げになる。

**Todoistは、少人数のチームにも大人数のチームにも適しており、トレンドやパターンをモニターすることができる。一方、Microsoft To Doは、個人や小規模なチームにとって良い選択肢となるでしょう。

3.タスク作成機能

やることリストアプリの主な目的であるタスク作成が悪夢のようなものであっては困る。幸運なことに、どちらのアプリも数クリックでタスクを作成できる。担当者、期日、優先度も追加できる。しかし、いくつか注意すべき違いがある。

例として、Todoistではサブタスクの中にサブタスクを作成できますが、Microsoft To Doではできません。さらに、Todoistではリスト内にセクションを作成し、Microsoft To Doにはない基準でタスクを整理することができます。

タスクリマインダーはどちらのアプリでも利用できる機能ですが、Microsoft To Doが少し有利な点です。この機能を利用するにはプロプランのサブスクリプションが必要なTodoistとは異なり、Microsoft To Doは無料でこの機能を提供している。ただし、TodoistのProプランでは、リマインダー(およびその他のタスク詳細)の設定に自然言語を使用できるという利点があり、投資に見合うだけの価値があることはメモしておく価値があるだろう。

以下の点で 優先度の設定 Microsoft To Doでは、優先度の高いタスクに星印をつけることができます。Todoist では、以下の 4 つから選択できます。

でワークフローを整理し、簡単に期限を守ることができます。💪

Todoist vs Microsoftやること on Reddit

やること Redditユーザー は、Microsoft To Do vs Todoist対決についてどう思うだろうか?彼らのコメントを見てみよう。

あるユーザーは次のようにコメントしている。 両方使うが、Todoistの方がいい の方が良い:

「どちらも使っていますが、Todoistの方が好きです。自然言語と定期的なタスクのオプションが魅力です。"

別のユーザー

を提唱している:

「あなたのオフィスがプランナーと一緒に365スイートを完全に使用している場合、プランナーを通じて割り当てられたタスクがシームレスに連携するので、統合は素晴らしいです。

Todoist対MicrosoftやることToDoの最高の代替となるClickUpをミーティングしよう。

TodoistとMicrosoft To Doのどちらを選ぶかは、妥協の産物です。一方には、やや複雑なインターフェースではあるものの、強力なタスク管理オプションがある。もう一方は、Microsoftスイートの使いやすいアプリだが、高度な機能はない。

そんなあなたに、このアプリをお勧めします。 ClickUpは、あなたのタスク管理プラットフォームとなり、想像もしなかったような整理整頓と生産性を実現します。ClickUpは、プランニング、整理、割り振り、そしてタスクの実行に、素晴らしいオプションを提供します。 タスクの追跡 を強調しながら リアルタイム・コラボレーション .

ClickUpは、その驚くほど多様な機能により、次のような賞を受賞しています。 フォーブス2023クラウド100 -プライベート・クラウド企業トップ100のリスト。では、その上位100社を構成する機能をいくつか見てみよう。 素晴らしいTodoist そして マイクロソフトのやること代替案 !

1.ClickUp ドキュメント

ClickUp AIを使ってプロジェクト概要を書く

タスク管理スキルに磨きをかける クリックUp AI .このユニークな ライティング・アシスタント 人工知能の力を活用し、タスクやプロジェクトの作成、整理、管理をサポートします。

使用方法 ClickUp AI を使えば、ドキュメントを要約して関連情報を抽出し、それに基づいてタスクを作成したり割り当てたりすることができる。さらにステップアップして、ツールに生成させることもできます。 アクションアイテム をドキュメントやタスクに追加してください!

この強力なオプションを使えば、ドキュメントやタスクの作成が簡単になります。また、パーソナルエディターとしても使用でき、あなたの文章をよりわかりやすく、魅力的なものにします。

ClickUpは様々な機能を提供します。 AIプロンプトテンプレート を使えば、ChatGPTのようなチャットボットとの「コミュニケーション」を支援し、生産性を最大限に高めることができます。ClickUpの無料バージョンにはAIの追加機能はありませんが、完了するタスクの時間を節約し、より良いコミュニケーションを書く力があります。

3.ClickUp デイリーやることリストテンプレート

ClickUpデイリーToDoリストテンプレートを使って、タスクを楽に管理しましょう。

やることリストをゼロから作成する代わりに、あらかじめ用意されたエントリーやリストを使うことができます。 時間の節約 タスクを完了する際の時間を節約できます。ClickUpは、次のような素晴らしいライブラリを提供しています。 1,000以上のテンプレート そしてその多くは、複数のタスクの管理、整理整頓、同じプラットフォーム上で一緒に仕事をするためのコラボレーション機能を中心に展開されている。

また ClickUp毎日のやることリストテンプレート は、シンプルで無駄のないプロジェクトテンプレートをお探しの方に最適です。

このタスクテンプレートは やることリスト 朝のルーティン、午後のルーティン、夜のルーティン。各サブタスクは、さらに「本を読む」「食物繊維の多い朝食を食べる」といったカテゴリーに分けられる。すべてのタスクを分類し、進捗状況を把握するために、連番を追跡する。

もちろん、これは

テンプレートは仕事よりも私生活に焦点を当てています。しかし、すべての要素がカスタマイズ可能なので、すぐに変更できます。現在のリストやサブタスクを仕事関連のものに置き換えたり、チームメンバーを追加したり、タスクコメントを追加したり、仕事を開始したりできます。 チェックリストからアイテムを削除する 達成感を味わう!😎

比較 ***NotionとTodoistの比較* !

ClickUp:目を閉じたままタスクをこなす

タスクを効率的に管理するツールの選択で悩む必要はありません-あなたには最高のものがふさわしい、それがClickUpです!

便利なタスク作成と管理オプション、AIアシスタント、そして 1,000以上の統合 ClickUpは、タスクの効率化と生産性向上のための秘密兵器です。 ClickUpの無料プランをお試しください。 をお試しください。🙌