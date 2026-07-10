Claude Skills untuk Manajemen Proyek: Panduan Praktis

Anda memandu Claude melalui proses sprint Anda pada hari Senin. Pada hari Jumat, Anda melakukannya lagi, dan minggu depan, lagi. Setiap percakapan dimulai dari nol, dan bagi siapa pun yang mengelola proyek setiap hari, beban kerja tambahan akibat proses reset ini secara diam-diam menghabiskan banyak waktu.

Claude Skills mengakhiri siklus pengaturan ulang: tuliskan alur kerja Anda sekali saja, dan Claude akan memuatnya secara otomatis setiap kali tugas tersebut muncul. Namun, disiplin sesungguhnya bukanlah membangun Skills, melainkan mengetahui Skills mana yang masih layak dijalankan. Sebuah Skills yang usang menyembunyikan kemundurannya sendiri, memberikan format yang tepat kepada Anda jauh setelah proses di baliknya telah berubah.

TL;DR: Skill adalah folder yang berisi berkas SKILL.md yang mengajarkan Claude satu tugas yang dapat diulang, yang dimuat secara otomatis saat permintaan Anda sesuai dengan deskripsinya. Skill ini sangat berguna untuk pekerjaan yang terstruktur dan berulang: PRD, ringkasan status mingguan, penilaian awal, dan retrospektif. Skill ini tidak menggantikan agen, server MCP, atau sistem pencatatan Anda, dan hanya memproses data yang Anda berikan kepadanya. Cocok untuk: Tim yang sering mengulangi alur kerja manajemen proyek yang sama dan menginginkan struktur yang identik setiap kali.

Apa Itu Claude Skills?

Claude Skills adalah kumpulan instruksi yang mengajarkan Claude cara menangani tugas-tugas spesifik dan berulang. Nama resmi fitur ini dari Anthropic adalah Agent Skills.

Setiap Skill berisi berkas bernama SKILL.md. Berkas ini diawali dengan blok pendek yang disebut YAML frontmatter, yang berisi nama Skill dan deskripsi kapan Skill tersebut harus digunakan. Bagian sisanya berisi instruksi yang diikuti oleh Claude. Sebuah Skill juga dapat mencakup templat, dokumen referensi, dan skrip.

Dari tim di balik Skills: Para insinyur Anthropic yang memperkenalkan fitur ini, Barry Zhang, Keith Lazuka, dan Mahesh Murag, membandingkan pembuatan Skill dengan menulis “panduan orientasi untuk karyawan baru.” Anda cukup mencatat pengetahuan prosedural yang dibutuhkan suatu tugas sekali saja, dan Claude akan menggunakannya setiap kali tugas tersebut muncul.

Bagaimana cara kerja Claude Skills?

Claude Skills bekerja melalui deteksi otomatis. Claude membaca nama dan deskripsi setiap Skill yang terpasang di awal sesi. Ketika permintaan Anda sesuai dengan deskripsi suatu Skill, Claude akan memuat instruksi lengkapnya dan menerapkannya. Anda tidak perlu menyebutkan nama Skill atau menempelkan apa pun ke dalam obrolan.

Desain ini disebut "progressive disclosure", dan membuat Skills tetap ringan. Claude hanya memuat deskripsi singkat hingga suatu tugas memerlukan informasi lebih lanjut. Petunjuk lengkap tetap tersembunyi hingga menjadi relevan. Artinya, Anda dapat menginstal banyak Skills tanpa memperlambat kinerja Claude atau mengacaukan percakapan yang sedang berlangsung.

Inilah gambaran praktisnya:

Sebuah Skill yang dirancang untuk retrospeksi sprint mencakup struktur rapat, format tindakan yang harus dilakukan, dan aturan tindak lanjut. Ketika seseorang meminta Claude untuk merangkum retrospeksi, Claude akan mendeteksi kesesuaian, memuat Skill tersebut, dan menghasilkan ringkasan dalam format yang diharapkan. Struktur yang sama, setiap kali, di setiap percakapan.

Skills berbeda dari prompt dalam satu hal utama: ketahanan. Sebuah prompt berlaku untuk satu percakapan. Sebuah Skill berlaku untuk setiap percakapan di mana tugas tersebut muncul.

Skill ini dapat digunakan di seluruh produk Claude. Anda dapat menambahkannya di pengaturan Claude.ai, menggunakannya di Claude Code, atau mengunggahnya melalui API. File Skill yang sama dapat digunakan di ketiga tempat tersebut.

Tahukah Anda? Sebuah survei yang dilakukan oleh Association for Project Management pada tahun 2025 terhadap 1.000 profesional proyek menunjukkan bahwa 70% di antaranya menyatakan organisasi mereka kini menggunakan AI, hampir dua kali lipat dari angka 36% yang dilaporkan dua tahun sebelumnya. Adopsi AI bukanlah pertanyaan lagi. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Anda mengkodekan proses Anda.

Claude Skills vs. agen, MCP, dan CLAUDE.md

Claude Skills, agen AI, server Model Context Protocol (MCP), dan berkas CLAUDE.md memecahkan masalah yang saling terkait. Namun, manajer proyek cenderung mencampuradukkan ketiganya.

Sebuah Skill mengajarkan Claude cara melakukan tugas berulang. Agen AI adalah sistem otonom yang melakukan pekerjaan bertahap. Server MCP menghubungkan Claude ke sistem eksternal. Berkas CLAUDE.md menyimpan aturan yang bersifat permanen dan selalu aktif. Keempat elemen ini saling melengkapi, bukan saling bersaing.

Kemampuan Apa itu Ketika seorang manajer proyek membutuhkannya Skill Folder Claude Skills yang dibangun berdasarkan berkas SKILL.md yang mengajarkan Claude tugas yang dapat diulang Anda selalu melakukan tugas dengan cara yang sama setiap kali: PRD, ringkasan status, atau penilaian RICE Agen Sistem otonom yang menjalankan pekerjaan bertahap secara mandiri Anda ingin pekerjaan berjalan dari awal hingga akhir tanpa perlu memeriksa setiap langkah Server MCP Koneksi antara Claude dan alat atau sumber data eksternal Claude perlu membaca atau menulis di pelacak, dokumen, atau alat umpan balik Anda CLAUDE. md Sebuah berkas yang menyimpan memori proyek yang persisten dan aturan yang selalu aktif Anda ingin konteks yang konsisten (‘selalu cantumkan metriknya,’ ‘proyek ini menggunakan sprint dua minggu’) diterapkan setiap kali

Skill vs. CLAUDE.md, keduanya mudah disalahartikan: Perbedaannya terletak pada waktu pemuatannya. Berkas CLAUDE.md selalu aktif. Claude membacanya pada setiap pesan tanpa pemicu, itulah sebabnya berkas tersebut sebaiknya hanya berisi sekumpulan kecil fakta tetap. Misalnya, ‘kami menjalankan sprint dua minggu.’

Sebuah Skill justru sebaliknya. Skill tersebut tetap tidak aktif hingga permintaan Anda sesuai dengan deskripsinya, lalu memuat instruksi lengkap sesuai permintaan. Itulah mengapa sebuah Skill bisa panjang dan terperinci tanpa memperlambat apa pun, dan mengapa berkas CLAUDE.md sebaiknya tetap singkat.

Aturan praktisnya: CLAUDE.md berisi konteks yang harus selalu diketahui oleh Claude; sedangkan Skill adalah prosedur yang harus diikuti Claude hanya ketika tugas tertentu muncul. Keduanya bekerja sama: CLAUDE.md menyatakan ‘kami menjalankan sprint dua minggu,’ dan Skill retro Anda secara otomatis mewarisi fakta tersebut saat dipicu.

Catatan: Jika Anda sudah menjalankan server MCP, Anda telah menyelesaikan bagian tersulitnya. MCP menyediakan koneksi bagi Claude. Skill memberi tahu Claude cara menggunakan koneksi tersebut untuk alur kerja Anda. Keduanya saling melengkapi, dan idealnya digunakan bersama-sama.

Mengapa Claude Skills Penting bagi Manajemen Proyek

Claude Skills memberikan lima manfaat konkret bagi tim proyek: hasil kerja yang konsisten di antara setiap anggota tim, memori institusional yang tetap terjaga meskipun terjadi pergantian personel, konteks yang tidak perlu diulang-ulang, penilaian yang semakin matang, serta proses orientasi yang dapat diselesaikan dalam hitungan hari.

Berikut ini yang akan Anda dapatkan secara rinci:

Setiap orang mendapatkan hasil yang sama. Lima manajer proyek yang meminta Claude untuk membuat PRD akan menghasilkan lima format dan lima definisi tentang apa yang dimaksud dengan ‘selesai’. Satu Keterampilan PRD yang dibagikan menyatukan semua itu menjadi satu struktur. Spesifikasi yang dibuka oleh peninjau akan terlihat sama, baik yang dibuat oleh karyawan baru maupun oleh pemimpin tim.

Proses Anda tidak lagi bergantung pada orang yang mengelolanya. Satu-satunya manajer proyek yang tahu bagaimana retrospeksi Anda seharusnya disusun akan membawa pengetahuan itu pergi bersamanya. Sebuah Skill mengubah pengetahuan prosedural tersebut menjadi berkas yang tetap tersimpan. Kerangka kerja ini tetap berjalan, terlepas dari apakah pembuatnya ada di ruangan atau tidak.

Sebuah Skill sudah membawa konteks tersebut secara mandiri. Jika Anda menempelkan struktur sprint Anda ke dalam tiga obrolan Claude yang terpisah, Anda membebani agen setiap kali melakukannya. Sebuah Skill membawa konteks tersebut. Pekerjaan dimulai dari standar Anda. Waktu yang dihemat mungkin kecil per kasus, tetapi menjadi besar jika dihitung per kuartal.

Penilaian diakumulasikan, bukan direset. Sebuah prompt meningkatkan satu hasil untuk satu orang. Sebuah Skill meningkatkan setiap hasil di masa depan untuk semua orang, karena setiap perbaikan yang Anda terapkan kembali akan meningkatkan versi bersama.

Seorang karyawan baru langsung mewarisi pengetahuan tim sejak hari pertama. Tanpa Skills, seorang PM baru akan menghabiskan bulan pertama untuk mempelajari cara tim Anda menyusun brief dan laporan. Dengan perpustakaan bersama, mereka dapat mengkloning repositori Claude Skills dan langsung menghasilkan pekerjaan yang sesuai standar.

Mengapa sebagian besar Claude Skills menjadi tidak akurat lagi Sebuah Claude Skill memerlukan pemeliharaan, dan kegagalannya bisa terjadi tanpa peringatan. Skill tersebut merekam cara kerja tim Anda pada hari Anda membuatnya, dan pekerjaan terus berubah setelah itu. Anda beralih ke alat pelacakan baru, merombak tim, dan merevisi apa saja yang seharusnya dimasukkan ke dalam PRD. Skill tersebut tidak menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut dan terus menjalankan proses lama, menghasilkan output yang sama. Itulah yang membuat Skill yang usang lebih buruk daripada tidak ada Skill sama sekali: versi usang tersebut tampak benar meskipun sudah lama tidak relevan lagi. Prompt yang lemah mudah terdeteksi, karena Anda membaca jawaban yang buruk dan memperbaikinya. Namun, Skill yang sudah usang menyembunyikan masalah dengan memberikan format yang Anda minta. Tentu saja, tidak ada yang memeriksanya setelah proses di baliknya telah berjalan. Faktanya, 35% pekerja hanya sesekali meninjau hasil keluaran AI sebelum menggunakannya. Sebuah Skill memperlebar kesenjangan tersebut karena membuat hasil keluaran yang kurang baik tampak lebih dapat dipercaya. Tantangan sesungguhnya bukanlah menulis lebih banyak Skills, melainkan menilai mana yang masih layak dijalankan. Tetapkan pemilik dan tanggal tinjauan untuk setiap Skill. Jika tidak, Skills tersebut akan berubah menjadi sekadar catatan alur kerja yang telah ditinggalkan oleh tim Anda. Ini juga merupakan jawaban jujur mengenai kapan sebuah Claude Skill sebaiknya dihentikan: ketika pekerjaan berjalan lebih cepat daripada kemampuan Anda untuk terus memperbarui Skill tersebut.

Cara Membuat Claude Skill untuk Alur Kerja Manajemen Proyek

Anda dapat membuat Claude Skill dalam satu berkas, tanpa perlu aplikasi atau kode terpisah. Lima langkah di bawah ini akan memandu Anda dalam menentukan cakupan alur kerja, menulis berkas SKILL.md, menambahkan materi referensi, menjaga berkas tetap ringkas, dan mengujinya pada pekerjaan nyata.

Langkah 1: Mulailah dengan evaluasi

Sebelum Anda menulis satu instruksi pun, luangkan waktu sejenak untuk mengidentifikasi alur kerja yang terus Anda ulangi. Sebuah Skill hanya akan berguna jika dapat mengisi celah yang sudah dapat Anda identifikasi.

Jalankan Claude pada tugas yang representatif dan perhatikan saat Anda memberikan latar belakang yang sama seperti yang Anda berikan sebelumnya. Konteks yang berulang itulah yang seharusnya diserap oleh Skill. Tim yang melewatkan evaluasi ini cenderung mengembangkan Skill yang sempurna untuk masalah yang sebenarnya tidak pernah mereka hadapi.

Langkah 2: Tulis berkas SKILL.md dengan nama, deskripsi, dan petunjuk

Buatlah folder yang berisi berkas SKILL.md dan buka dengan bagian YAML frontmatter yang memuat nama dan deskripsi. Kemudian tulis petunjuk di bawahnya menggunakan Markdown biasa. Ketiga bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda:

Deskripsi: Satu baris yang menentukan kapan Skill tersebut diaktifkan, sehingga baris ini layak mendapatkan perhatian utama Anda

Pemicu: Sebutkan secara eksplisit, misalnya ‘Gunakan saat pengguna meminta ringkasan status mingguan’

Petunjuk: Pastikan deskripsinya spesifik, karena deskripsi tersebut menentukan apakah Claude akan membuka berkas tersebut atau tidak

Langkah 3: Berikan titik acuan untuk digunakan

Kualitas sebuah Skill manajemen proyek lebih terlihat dari contoh yang Anda berikan daripada dari kecerdikan instruksi itu sendiri. Mari kita pahami hal ini dengan sebuah contoh:

Sachin Rekhi, pendiri Notejoy dan mantan kepala produk di LinkedIn, mengembangkan sebuah Skill untuk mengkritisi strategi produk. Skill tersebut berhasil karena ia menyediakan materi kursusnya sendiri bersama dengan contoh-contoh strategi yang kuat. Hal ini memberikan Claude standar yang jelas untuk menilai draf-draf tersebut.

Tugas untuk Anda: Kumpulkan dua atau tiga PRD atau laporan status terbaik Anda sebelumnya, lalu cantumkan referensinya langsung dari berkas SKILL.md.

Langkah 4: Jaga agar berkas SKILL.md tetap ringkas; pindahkan detail ke berkas yang dirujuk

Berkas SKILL.md yang sangat panjang menyembunyikan instruksi-instruksi yang paling penting, jadi pisahkan berkas tersebut jika sudah menjadi terlalu rumit untuk dikelola.

Pindahkan materi yang hanya diperlukan sesekali, seperti spesifikasi pemformatan terperinci, ke berkas terpisah yang ditautkan oleh berkas SKILL.md. Claude hanya membaca berkas-berkas yang ditautkan tersebut ketika situasinya memang mengharuskannya, sehingga biaya konteks tetap terkendali. Dengan cara ini, berkas inti tetap cukup ringkas sehingga panduan yang paling Anda butuhkan tetap terlihat.

Langkah 5: Uji dan lakukan iterasi pada tugas yang sedang berjalan

Jalankan Agent Skill pada pekerjaan yang sedang berlangsung, bukan pada contoh demonstrasi yang rapi. Hal ini akan memberi tahu Anda apakah Agent Skills hanya berkinerja baik pada proyek contoh atau dapat menangani beban kerja dalam situasi yang menantang.

Ketika hasilnya menyimpang, jangan menulis ulang Skill tersebut dari awal. Mintalah Claude untuk menjelaskan di mana letak kesalahannya. Jawabannya biasanya mengungkap batasan yang terlewatkan, yang Anda anggap sudah jelas. Misalnya, Claude dapat menyoroti bidang yang tidak diketahui harus disertakan atau urutan prioritas yang hanya ditebak-tebak.

Masukkan batasan tersebut kembali ke dalam berkas SKILL.md sebagai baris yang konkret. Perkirakan akan ada dua hingga tiga iterasi sebelum Skill tersebut stabil. Setiap perbaikan seharusnya membuat berkas tersebut lebih spesifik, bukan lebih panjang.

Catatan: Jika koreksi tersebut menambah lebih dari dua kalimat, kemungkinan besar koreksi tersebut sebaiknya dimasukkan ke dalam berkas referensi, bukan ke dalam instruksi inti.

Untuk tips praktis tentang cara mendapatkan hasil terbaik dari aplikasi Claude Anda, tonton video ini.

Cara Berbagi Claude Skills di Seluruh Tim

Ada tiga cara untuk membagikan Claude Skills: mengompres dan mengirim, membagikan di dalam Claude, dan menggunakan repositori GitHub bersama. Metode yang tepat bergantung pada rencana Anda dan ukuran tim Anda.

Opsi 1: Kompres dan kirim

Skill adalah sebuah folder. Kompres folder tersebut dan kirimkan ke anggota tim yang bersangkutan agar mereka dapat mengunggahnya ke pengaturan Claude mereka. Fitur ini tersedia di semua paket.

Untuk mengirimkan sebuah Skill:

Temukan folder Skill di komputer Anda. Folder tersebut harus berisi berkas SKILL.md

Buka bilah samping folder Skill yang bersangkutan dan klik Unduh

Mengunduh folder zip Claude Skills

Untuk mengunggah Skill yang telah diterima:

Buka Claude dan buka Pengaturan

Pilih "Capabilities" dan pastikan bahwa Eksekusi kode dan pembuatan file telah diaktifkan, karena Skills tidak akan berjalan tanpa fitur tersebut

Mengaktifkan dan menonaktifkan eksekusi kode serta pembuatan berkas untuk Claude Skills

Buka Sesuaikan , lalu Skills

Pilih Unggah skill dan pilih berkas zip

Mengunggah folder Skills di Claude

Skill tersebut akan muncul di daftar Anda dengan tombol pengaktifan; aktifkanlah

Gunakan metode ini untuk serah terima satu kali, seperti mengirimkan sebuah Skill kepada klien atau pekerja lepas. Hindari penggunaannya untuk tim. Setiap pembaruan berarti file zip baru, unggahan baru, dan tidak ada cara untuk memeriksa siapa yang menjalankan versi saat ini.

Opsi 2: Bagikan di dalam Claude (Paket Team dan Enterprise)

Claude memiliki fitur berbagi bawaan pada paket Team dan Enterprise. Anda dapat membagikan sebuah Skill kepada rekan kerja tertentu atau ke seluruh organisasi Anda. Pemilik juga dapat mengunggah sebuah Skill sekali saja di pengaturan Organisasi dan mendistribusikannya ke semua orang. Anggota akan mendapatkannya secara otomatis, tanpa perlu langkah pengunggahan.

Sebelum siapa pun dapat membagikannya, pemilik organisasi harus mengaktifkan fitur tersebut:

Buka Pengaturan organisasi , lalu Skills

Aktifkan Eksekusi kode dan pembuatan berkas . Skills tidak akan berjalan tanpa pengaturan ini

Untuk memungkinkan anggota saling berbagi, aktifkan tombol berbagi di bagian yang sama. Berbagi dinonaktifkan secara default

Untuk membagikan Skill yang Anda buat kepada rekan kerja (pilih individu tertentu atau seluruh perusahaan):

Buka Sesuaikan , lalu Skills

Buka Skill yang telah Anda buat dan pilih Bagikan

Masukkan nama atau alamat email untuk membagikannya kepada orang-orang tertentu, atau bagikan kepada seluruh organisasi

Untuk menyediakan Skill ke seluruh organisasi (hanya pemilik):

Buka Pengaturan organisasi , lalu Skills

Di bagian Keterampilan Organisasi, pilih Tambah

Pilih berkas zip. Berkas tersebut harus berisi berkas SKILL.md

Skill ini langsung tersedia untuk semua orang. Fitur ini aktif secara default, dan anggota dapat menonaktifkannya sendiri

Berikut penjelasan Anthropic mengenai perbedaan antara Claude Skills yang dibagikan dan yang disediakan

Aspek Disediakan oleh pemilik Dibagikan kepada rekan kerja Dibagikan di seluruh organisasi Siapa yang berhak membagikan informasi ini? Hanya untuk pemilik Setiap anggota (jika fitur berbagi diaktifkan) Setiap anggota (jika fitur berbagi diaktifkan) Di mana Skills yang dibagikan muncul? Daftar Skills setiap anggota Tab ‘Dibagikan kepada Anda’ milik penerima Direktori Skills organisasi Apakah penerima dapat menghapus Skills tersebut? Tidak dapat dihapus; hanya dapat dinonaktifkan untuk diri sendiri Dapat dihapus atau dinonaktifkan Tidak dapat dihapus; hanya dapat dinonaktifkan untuk diri sendiri Apakah diperlukan persetujuan pemilik? Pemilik mengunggahnya Tidak Tidak

Gunakan metode ini jika tim Anda menggunakan paket Team atau Enterprise. Ini adalah opsi paling sederhana yang memastikan semua orang menggunakan versi yang sama.

Opsi 3: Repositori GitHub bersama

Simpan setiap Skill sebagai folder dalam satu repositori GitHub, yang merupakan folder proyek bersama yang mencatat setiap perubahan. Anggota tim mengunduh salinan yang disinkronkan dan mendapatkan perpustakaan lengkap. Perubahan harus melalui proses peninjauan sebelum diterapkan kepada siapa pun. Dua konvensi menjaga keteraturan perpustakaan:

Tambahkan baris versi (# Version: 1. 3) di bagian atas setiap berkas SKILL.md dan perbarui nomor versinya setiap kali ada perubahan

Gunakan awalan nama seperti "pm-" atau "eng-" agar kepemilikan tetap jelas seiring bertambahnya tim yang berkontribusi

Gunakan pendekatan ini jika tim Anda bekerja menggunakan berbagai alat, memerlukan catatan mengenai siapa yang mengubah apa, atau sudah menggunakan Claude Code.

Mana yang sebaiknya Anda pilih? Mengirimkan Skill ke satu orang: gunakan zip. Menstandarkan tim pada paket Team atau Enterprise Claude: bagikan di dalam Claude. Mengelola perpustakaan yang terus berkembang di berbagai tim atau alat: gunakan GitHub.

Cara Belajar Membangun Claude Skills

Mulailah dengan pembuat keterampilan bawaan Anthropic, salin keterampilan produksi dari repositori terbuka mereka, lalu sempurnakan keterampilan tersebut saat mengerjakan proyek yang sedang berjalan. Berikut adalah empat langkah yang harus diikuti:

Langkah 1: Biarkan pembuat skill membuat Skill pertama Anda

Skill-creator adalah sebuah Skill yang berfungsi untuk membantu Anda membuat Skill lainnya. Pusat Bantuan Anthropic merekomendasikannya untuk beberapa Skill pertama Anda. Berikut cara kerjanya:

Anda mendeskripsikan tugas-tugas atau alur kerja yang berulang

Fitur ini mengajukan pertanyaan klarifikasi dan menyarankan deskripsi yang lebih jelas

Fitur ini akan membuat folder dan berkas SKILL.md untuk Anda

Bagi seorang manajer proyek, ini berarti Anda dapat mengubah ‘cara saya menulis pembaruan status’ menjadi Skill yang berfungsi tanpa perlu menulis strukturnya secara manual.

Langkah 2: Salin Skill yang sudah jadi daripada membuatnya dari awal

Repositori anthropics/skills menyimpan Skills produksi yang mendasari pekerjaan dokumen Claude sendiri: berkas Word, PDF, PowerPoint, dan Excel. Dengan membaca salah satunya, Anda akan melihat bagaimana sebuah Skill yang sebenarnya disusun:

Sebuah berkas SKILL.md singkat berada di bagian atas

Rincian dipindahkan ke berkas terpisah yang dirujuk

Skrip tetap berada di foldernya masing-masing

Tiru pola ini, sesuaikan dengan alur kerja Anda, dan Anda telah melewati bagian tersulit.

Langkah 3: Perbaiki satu tugas yang sulit hingga Claude dapat melakukannya dengan benar

Panduan dari Anthropic sendiri adalah untuk fokus pada satu tugas yang sulit hingga Claude berhasil menyelesaikannya, lalu mengintegrasikan pendekatan yang berhasil tersebut ke dalam Skill. Sebuah Skill ringkasan status menjadi efektif karena Anda menjalankannya pada data tidak terstruktur minggu lalu, mengidentifikasi celah-celahnya, dan mengintegrasikan perbaikan tersebut kembali ke dalam Skill. Membaca lebih banyak panduan tidak akan memberikan hasil tersebut bagi Anda.

Langkah 4: Anggap aktivasi dan hasil sebagai dua pengujian terpisah

Setiap Skill yang bermasalah akan mengalami kegagalan dalam salah satu dari dua cara berikut, dan masing-masing memiliki cara perbaikannya sendiri:

Skill tidak aktif : Masalahnya hampir selalu terletak pada deskripsinya. Perluas deskripsinya dan tambahkan contoh penggunaan yang jelas

Skill-nya aktif, tetapi hasilnya tidak sesuai: Masalahnya ada pada instruksinya. Tambahkan detail dan contoh untuk menunjukkan ekspektasi Anda terkait hasilnya

Memisahkan kedua hal ini dalam pikiran Anda adalah inti dari menguasai Skills.

Ethan Mollick, profesor di Wharton dan penulis buku Co-Intelligence, membagikan wawasan tentang bekerja dengan kecerdasan buatan (AI).

Keterampilan yang membuat Anda mahir dalam AI bukanlah keterampilan dalam memberikan perintah, melainkan keterampilan berinteraksi dengan orang. Jika Anda pandai memahami hal-hal yang mungkin membingungkan seseorang, jika Anda pandai memecah tugas menjadi langkah-langkah, dan jika Anda pandai mengatasi masalah saat seseorang mengalami kendala, Anda akan mahir dalam AI.

Keterampilan yang membuat Anda mahir dalam AI bukanlah keterampilan dalam memberikan perintah, melainkan keterampilan berinteraksi dengan orang. Jika Anda pandai memahami hal-hal yang mungkin membingungkan seseorang, jika Anda pandai memecah tugas menjadi langkah-langkah, dan jika Anda pandai mengatasi masalah saat seseorang mengalami kendala, Anda akan mahir dalam AI.

Daftar periksa singkat: 9 komponen Claude Skill yang solid

Jika Anda telah mengikuti langkah-langkah pengembangan di atas, Anda sudah memiliki sebagian besar fitur ini. Gunakan ini untuk melakukan pemeriksaan cepat sebelum membagikannya:

Nama yang tepat (weekly-status-rollup, bukan pm-helper)

Deskripsi berbasis pemicu (lihat Langkah 2 di atas; ini adalah baris yang menentukan aktivasi)

Baris versi di bagian atas (# Versi: 1. 3)

Petunjuk dalam format Plain-Markdown, lebih mengutamakan kejelasan daripada kecerdikan

Dua atau tiga contoh penerapan (lihat Langkah 3)

Berkas-berkas yang dirujuk untuk detail yang lebih mendalam (lihat Langkah 4)

Pemilik yang ditunjuk

Tanggal peninjauan

Batasan ruang lingkup yang ditetapkan

Tiga hal terakhir (pemilik, tanggal tinjauan, ruang lingkup) inilah yang mencegah sebuah Skill menjadi usang tanpa disadari, yaitu mode kegagalan yang dibahas dalam Kesalahan Umum di bawah ini.

Tiga Alur Kerja Manajemen Proyek sebagai Skills

Tiga alur kerja ini memberikan manfaat yang nyata: Skill PRD atau brief, Skill ringkasan status mingguan, dan Skill retrospektif. Masing-masing berasal dari pekerjaan yang sudah dilakukan berulang kali oleh tim proyek setiap siklus. Berikut ini gambaran praktis dari masing-masing alur kerja tersebut.

1. Skill PRD atau brief

Claude Skill untuk membuat dokumen persyaratan produk

Misalkan sebuah tim produk menyusun PRD di awal setiap inisiatif. Seorang manajer produk memicu Skill tersebut dengan pernyataan masalah yang masih kasar, dan berkas SKILL.md berisi beberapa komponen yang menjalankan tugas tersebut:

Deskripsi: Kalimat pemicu, seperti ‘Gunakan saat pengguna meminta PRD baru atau ringkasan fitur’

Template bagian: Judul-judul yang diharapkan oleh para peninjau, disusun sesuai urutan pembacaan mereka

Blok metrik: Ukuran keberhasilan yang dipantau oleh pimpinan pada setiap spesifikasi

Referensi PRD: Dua atau tiga brief terbaik Anda dari proyek sebelumnya, dikumpulkan dan dilengkapi tautan

Titik krusial: PRD referensi. Skill ini hanya dapat memenuhi standar Anda jika Anda menyediakan contoh nyata; oleh karena itu, jika kumpulan contohnya terlalu sedikit atau tidak ada sama sekali, alur kerja ini akan terhenti.

Apa yang membuat Skill ini berbeda: Ini adalah Skill pertama terbaik untuk dikembangkan. Sebuah brief selalu mengikuti struktur yang sama, sehingga format inilah yang pada akhirnya akan Anda jelaskan kembali kepada Claude pada setiap inisiatif baru. Menulisnya sekali saja akan menghilangkan pekerjaan yang paling sering diulang.

2. Skill ringkasan status mingguan

Claude Skill untuk membuat pembaruan status mingguan

Bayangkan seorang pemimpin program mengirimkan laporan perkembangan kepada eksekutif setiap hari Jumat. Skill ini mengambil data tugas selama seminggu dan menghasilkan satu laporan dalam format tetap. Komponen-komponennya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Input: Data tugas minggu ini, yang diekspor dari pelacak proyek Anda

Template: Bagian-bagian yang dibaca oleh pimpinan, seperti status, risiko, dan langkah selanjutnya

Aturan nada: Seberapa rinci setiap bagian harus disajikan untuk pembaca eksekutif

Titik krusial: Data masukan. Skill ini merangkum apa pun yang Anda berikan kepadanya dan tidak mengambil data secara mandiri. Berikan data yang sudah usang, dan Anda akan menerima laporan yang rapi berisi fakta-fakta yang sudah usang.

Apa yang membedakan hal ini: Inilah titik di mana Skill dan agen berpisah. Jika Anda ingin pembaruan mengambil datanya sendiri dari pelacak, itu menjadi tugas agen. Skill hanya memproses angka-angka tersebut setelah data tersebut tersedia di depannya.

3. Skill retrospektif

Claude Skill untuk merangkum diskusi

Bagi tim pengembang yang mengadakan sesi retrospektif di akhir setiap sprint, Skill ini mengubah catatan mentah menjadi ringkasan terstruktur dalam satu format yang dapat diulang. Komponen-komponennya sederhana:

Masukan: Catatan retrospektif mentah, seberapa pun tidak terstrukturnya saat diterima

Hasil: Apa yang telah dirilis, apa yang tertunda, daftar tindakan beserta penanggung jawabnya, serta tindak lanjut yang masih tertunda

Aturan format: Empat judul yang sama setiap siklus, disusun dalam urutan yang sama

Kunci utamanya: Masukan yang konsisten. Semakin sedikit label pada catatan, semakin sulit bagi Skill untuk mengelompokkannya, sehingga konvensi pencatatan yang sederhana di tahap awal akan memberikan manfaat di tahap selanjutnya.

Apa yang membedakan ini: Nilainya bersifat jangka panjang, bukan sekadar sekali pakai. Retrospektif bulan Maret dan bulan September dibaca dengan cara yang sama, sehingga pola yang terjadi di seluruh sprint menjadi terlihat jelas, bukan tersembunyi di balik enam gaya catatan yang berbeda.

Kesalahan Umum dalam Menggunakan Claude Skills (dan Cara Mengatasinya)

Claude Skills sering gagal karena lima alasan umum: membuat satu mega-Skill alih-alih beberapa Skill terpisah, deskripsi yang tidak jelas sehingga tidak pernah terpicu, tidak adanya contoh hasil yang diharapkan, tidak adanya baris versi pada Skill yang dibagikan, dan menginstal Skills dari sumber yang tidak tepercaya. Masing-masing memiliki gejala yang dapat Anda identifikasi dan solusi yang dapat Anda terapkan hari ini.

1. Membangun satu mega-Skill daripada tiga Skill yang berfokus pada bidang tertentu

Sebuah ‘Skill manajer produk’ tunggal mencoba menulis PRD, menilai permintaan, dan menulis catatan rilis sekaligus. Akibatnya, Skill tersebut tidak pernah terpicu dengan lancar, karena deskripsinya terlalu luas bagi Claude untuk mencocokkannya dengan satu tugas. Di sisi lain, isi teksnya terlalu panjang untuk tetap ringkas.

Solusinya: Pisahkan menjadi tiga Skills yang jelas, dan berikan satu tugas pada setiap deskripsi.

2. Deskripsi yang samar-samar dan tidak pernah berhasil

Sebuah Skill yang ditulis dengan baik tetap tidak terpakai sementara Claude terus mengabaikannya. Mengapa? Karena deskripsinya menyebutkan tema alih-alih pemicu, dan tidak ada yang memberi tahu model kapan harus memuatnya.

Solusinya: Ubah teks tersebut agar berfokus pada frasa tepat yang seharusnya memicu Skill tersebut, karena baris itulah yang menentukan kapan Skill tersebut dimuat, bukan instruksi di dalamnya.

3. Tidak ada contoh seperti apa hasil yang baik itu

Hasil yang dihasilkan memiliki struktur yang benar tetapi isinya bersifat umum. Hal ini terjadi karena Skill tersebut memiliki aturan tanpa standar yang dapat dijadikan acuan, sehingga Claude menghasilkan versi rata-rata dari pekerjaan tersebut.

Solusinya: Gabungkan dua atau tiga hasil kerja terbaik Anda sebelumnya dan jadikan sebagai acuan, sehingga model dapat mengevaluasi pekerjaan baru berdasarkan standar yang telah Anda tetapkan.

4. Tidak ada baris versi pada Skill yang dibagikan

Dua rekan tim mendapatkan hasil yang berbeda dari apa yang mereka anggap sebagai Skill yang sama. Hal ini bisa terjadi karena seseorang telah mengedit berkas tersebut, dan tidak ada yang tahu salinan mana yang dijalankan oleh masing-masing orang.

Solusinya: Tambahkan baris versi di bagian atas setiap berkas SKILL.md dan perbarui nomor versinya setiap kali ada perubahan, sehingga ketidaksesuaian akan langsung terdeteksi dalam hitungan detik.

5. Menginstal Skills dari sumber yang tidak tepercaya

Seseorang mengambil sebuah Skill dari internet dan menjalankannya tanpa membacanya terlebih dahulu, yang menjadi masalah karena instruksi dan skrip yang disertakan akan dijalankan dengan akses apa pun yang sudah dimiliki Claude.

Solusinya: Gunakan hanya Skills yang Anda percayai, dan periksa terlebih dahulu setiap berkas yang disertakan.

Bagaimana Kami Menjalankan Alur Kerja Manajemen Proyek AI di ClickUp

Claude Skill berfungsi karena memberikan konteks yang tidak dimiliki model tersebut. ClickUp memecahkan masalah yang sama dari sudut pandang yang berbeda: AI sudah terintegrasi di tempat di mana tugas, dokumen, dan tenggat waktu berada. Artinya, AI tidak memerlukan berkas instruksi terpisah untuk mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh tim Anda.

Hal ini menjadi ukuran penting untuk semua hal yang baru saja dibahas dalam artikel ini. Sebuah Skill mengharuskan Anda untuk membuat dan memelihara berkas SKILL.md. ClickUp Brain, AI ruang kerja, melewati langkah tersebut karena ia membaca data proyek Anda yang sebenarnya secara real-time.

Minta sistem ini untuk menulis PRD , dan sistem ini akan mengambil data dari sepuluh PRD terakhir Anda yang tersimpan di Docs

Minta ringkasan sprint, dan sistem ini akan memeriksa tugas mana yang telah diselesaikan, apa yang terhambat, dan siapa yang bertanggung jawab atas item yang masih terbuka

Pengetahuan tersebut telah terstruktur dan saling terhubung.

Brain menjalankan Claude, GPT, dan Gemini melalui satu langganan. Anda dapat memilih model per percakapan atau membiarkan Brain mengarahkan secara otomatis berdasarkan tugas. Butuh penalaran Claude untuk spesifikasi yang kompleks? Beralihlah ke model tersebut. Butuh ringkasan cepat dari lima puluh pembaruan? Biarkan Brain yang memilih.

Anda dapat menjalankan proses penalaran Claude untuk spesifikasi yang rumit, lalu beralih ke model yang lebih cepat untuk merangkum lima puluh pembaruan, tanpa perlu meninggalkan dokumen atau berganti-ganti akun.

Beralihlah ke LLM pilihan Anda di ClickUp Brain untuk hasil terbaik

Buat slide, kembangkan dasbor, dan kelola proyek tanpa perlu menulis satu file instruksi pun secara manual, dengan menggunakan Skills bawaan Brain.

Perbedaannya dengan Claude Skill yang dibuat secara manual adalah bahwa Skills ini sudah memiliki konteks ruang kerja yang lengkap. Anda tidak perlu lagi mengemas berkas referensi atau mengelola folder. Skills ini akan terus meningkat seiring Brain belajar dari koreksi, hasil, dan pola penggunaan di seluruh tim Anda.

Apa yang sangat efektif untuk alur kerja ini secara khusus:

Keputusan berulang berjalan tanpa campur tangan Anda : Buat rencana proyek lengkap segera setelah brief disetujui menggunakan : Buat rencana proyek lengkap segera setelah brief disetujui menggunakan ClickUp Super Agents . Mereka memantau daftar permintaan Anda dan menilai setiap permintaan baru berdasarkan tingkat kesulitan, dampak, dan keselarasan dengan tujuan. Anda juga dapat memilih untuk menerima ringkasan eksekutif mingguan setiap Jumat yang diambil dari data real-time. Konfigurasikan sekali, tetapkan tanggung jawab, dan hentikan permintaan konfirmasi

Proses berpikir tetap terhubung dengan proses pelaksanaan : Buat draf, edit, dan rangkum PRD di : Buat draf, edit, dan rangkum PRD di ClickUp Docs menggunakan ClickUp Brain. Saat berada di sana, minta juga Brain untuk memperbarui status dan informasi tugas (yang sudah tertaut ke dokumen tersebut). Brain merujuk pada riwayat tugas dan dokumen untuk membuat perubahan baru, sehingga konteksnya tidak pernah hilang

Anda dapat melihat portofolio tanpa perlu membuat laporan: Visualisasikan kecepatan kerja, beban kerja per orang, kemajuan tujuan, dan hambatan menggunakan Visualisasikan kecepatan kerja, beban kerja per orang, kemajuan tujuan, dan hambatan menggunakan Dasbor ClickUp . Brain menjawab pertanyaan tentang apa yang ditampilkan dasbor, sehingga menghemat waktu dan menghindari kesalahan manusia dalam perhitungan

Keterbatasan yang perlu diperhatikan: Ini adalah jalur tanpa pengembangan. Jika alur kerja Anda berada di luar ClickUp, Claude Skill yang portabel dengan skrip khusus akan memberi Anda kontrol yang lebih besar. ClickUp Brain bekerja paling optimal ketika pekerjaan dan koordinasi dilakukan di tempat yang sama. Siapa yang cocok menggunakannya: Tim lintas fungsi yang mengelola proyek dengan kompleksitas nyata: alur kerja yang beragam, prioritas yang berubah-ubah, serta pemangku kepentingan yang membutuhkan visibilitas tanpa perlu meminta informasi. Bagi seorang freelancer yang bekerja sendiri dan menangani lima tugas, alat ini lebih canggih daripada yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut.

Inilah yang terjadi ketika AI Anda sudah memahami konteks seluruh pekerjaan Anda:

Tanpa ringkasan manual: Bagaimana Rillsoft Sistemas mengelola 5 departemen dengan alur kerja yang didukung AI Rillsoft Sistemas, sebuah perusahaan ERP asal Brasil, mengelola lima departemen dalam satu ruang kerja ClickUp. Empat Super Agent menangani ringkasan sprint, pembaruan status, dan daftar tugas pasca-panggilan tanpa perlu input manual sama sekali. Selama peluncuran klien, seorang Super Agent mendeteksi ketergantungan yang terblokir antara dua modul sebelum anggota tim lainnya menyadarinya. Hal ini mencegah penundaan peluncuran. Tidak ada yang perlu menulis berkas Skill atau mengekspor data tugas agar hal itu terjadi. AI tersebut sudah memiliki konteks karena beroperasi di lingkungan kerja yang sama. Rodrigo Nascimento, Pengembang, Rillsoft Sistemas, mengatakan: Itu adalah momen pertama kali tim benar-benar merasa bahwa AI tersebut bertindak seperti asisten proyek yang aktif, bukan sekadar alat pembuat teks. Itu adalah momen pertama kali tim benar-benar merasa bahwa AI tersebut bertindak seperti asisten proyek yang aktif, bukan sekadar alat pembuat teks.

Berhentilah Mengajarkan Proses Anda kepada AI Dua Kali

Kesenjangan yang ingin diatasi oleh artikel ini sederhana: asisten umum memang memahami manajemen proyek, tetapi tidak tahu bagaimana tim Anda menjalankan proyek. Claude Skill mengubah pengetahuan implisit menjadi infrastruktur. Tim tidak lagi bergantung pada orang yang tahu cara melakukannya, melainkan pada berkas yang menjelaskan cara melakukannya.

Kuncinya adalah jangkauan. Sebuah Skill hanya dapat menjalankan apa yang dapat diaksesnya. Skill tersebut memproses data yang Anda berikan, tetapi tidak dapat mengambil datanya sendiri. Artinya, manfaatnya semakin besar ketika proses dan pekerjaan berada di tempat yang sama, di mana AI tidak memerlukan ekspor atau penyalinan untuk menangani tugas-tugas tersebut.

Kodekan keputusan tersebut. Letakkan di samping pekerjaan. AI akan berhenti menyusun rencana yang masuk akal dan mulai menjalankan rencana Anda. Mulailah menggunakan ClickUp secara gratis dan atur pengaturan proyek Anda sebelum mengintegrasikan AI ke dalamnya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Claude Skills untuk Manajemen Proyek

Apakah Claude Skill dapat mengambil data dari pelacak proyek saya secara otomatis?

Tidak. Sebuah Skill hanya memproses data yang Anda berikan; Skill tersebut tidak dapat mengambil data apa pun secara mandiri. Menghubungkan Claude ke pelacak eksternal merupakan tugas server MCP, sedangkan menjalankan alur kerja multi-langkah secara otonom merupakan ranah agen. Bagi tim proyek, konfigurasi terbaik adalah menggabungkan Skill (bagian "bagaimana") dengan MCP (bagian "koneksi"). ( Dokumen Platform Claude )

Tidak, Claude Skills tidak menggantikan server MCP atau sistem manajemen proyek Anda. MCP memberikan akses kepada Claude ke sistem eksternal, sedangkan Skills memberi tahu Claude cara menggunakan akses tersebut untuk alur kerja yang dapat diulang. Bagi tim proyek, pengaturan terbaik biasanya adalah Skills ditambah konteks tugas dan dokumen secara real-time, bukan Skills yang digunakan secara terpisah.

Paket Claude mana saja yang mendukung Skills?

Skills tersedia di semua paket Claude, dan Anda harus mengaktifkan ‘Eksekusi kode dan pembuatan file’ di pengaturan agar Skills tersebut dapat dijalankan. Pada paket Team dan Enterprise, admin dapat mengaktifkan Skills secara menyeluruh di seluruh organisasi melalui pengaturan admin, yang secara default diaktifkan untuk setiap pengguna.

Apa perbedaan antara Claude Skills dan Claude Projects?

Proyek Claude adalah ruang kerja permanen yang menyimpan konteks dan pengetahuan bersama untuk serangkaian pekerjaan yang sedang berlangsung. Skill adalah prosedur portabel dan sesuai permintaan yang hanya dijalankan ketika suatu tugas sesuai dengan deskripsinya. Gunakan Proyek untuk mengelompokkan obrolan dan materi referensi yang terkait; gunakan Skill agar Claude dapat melakukan tugas berulang tertentu dengan cara yang sama setiap kali.

Berapa banyak Skills yang dapat Anda instal tanpa memperlambat kinerja Claude?

Tidak ada batasan praktis, berkat prinsip pengungkapan bertahap. Claude hanya membaca nama singkat dan deskripsi setiap Skill di awal sesi, dan memuat instruksi lengkapnya hanya ketika ada tugas yang sesuai. Desain tersebut memungkinkan Anda menginstal perpustakaan yang besar tanpa membuat percakapan menjadi berantakan atau menambah beban konteks.

Apa perbedaan antara Claude Skills dengan Custom GPT?

Claude Skill adalah prosedur portabel dan sesuai permintaan yang hanya dijalankan ketika suatu tugas sesuai dengan deskripsinya, sehingga Anda dapat menginstal banyak Claude Skill tanpa memperlambat kinerja Claude. Custom GPT adalah chatbot yang dikonfigurasi secara terpisah dan Anda aktifkan secara sengaja. Claude Skill terintegrasi secara transparan dalam percakapan biasa; sedangkan Custom GPT adalah asisten mandiri yang Anda pilih sesuai dengan tugas yang sedang dikerjakan.

Apakah Anda perlu menulis kode untuk membuat Claude Skill?

Tidak. Berkas `SKILL.md` ditulis dalam Markdown biasa, dan pembuat keterampilan bawaan Anthropic akan membuat folder dan berkas tersebut untuk Anda berdasarkan deskripsi alur kerja Anda dalam bahasa sehari-hari. Skrip bersifat opsional; sebagian besar keterampilan manajemen proyek (PRD, ringkasan status, retrospeksi) hanya berupa instruksi dan contoh.