10 Contoh Retrospektif Sprint untuk Tim yang Tangkas

Check-in cepat sebelum kita masuk ke dalam Contoh-contoh Retrospektif Sprint : Dalam skala satu sampai 10, bagaimana Anda menilai keterlibatan tim Anda dalam retrospektif saat ini?

Satu adalah "Hampir semua orang meminta untuk menunda" dan 10 adalah "Ini adalah ruang yang aman untuk umpan balik yang jujur dari tim dan kami menjadi lebih tahu setelahnya untuk mengambil langkah yang tepat untuk perbaikan".

Jika Anda berada di antara angka tujuh hingga sembilan, Anda akan mendapatkan lebih banyak cara untuk menjaga agar hasil rekaman Anda tetap segar dan menggandakan hasil kreatif. Di bawah nilai enam, mari kita bawa Anda ke jalur cepat untuk menumpuk kemenangan kecil dan mulai melihat hasilnya!

Kami telah memilih 10 contoh retrospektif untuk membantu Anda bereksperimen dan menemukan format mana yang cocok untuk tim Anda-ditambah dengan kiat-kiat yang dapat ditindaklanjuti dari lincah pemimpin untuk memaksimalkan waktu tim Anda!

Apa yang dimaksud dengan Sprint Retrospective?

Sprint Retrospective adalah salah satu dari lima kunci utama Agile Events (sebelumnya Upacara Agile ) dalam Scrum di mana tim merefleksikan apa yang berjalan dengan baik selama Sprint sebelumnya dan apa yang dapat ditingkatkan untuk Sprint berikutnya.

Sprint retrospective adalah pertemuan yang biasanya diadakan di akhir siklus pengembangan Agile untuk meninjau apa yang berjalan dengan baik, apa yang dapat ditingkatkan, dan masalah lain yang perlu ditangani untuk menjadi lebih efektif sebagai sebuah tim.

Retrospektif sering disalahartikan sebagai acara Agile lainnya yang disebut Sprint Review, namun keduanya memiliki tujuan yang berbeda:

Sprint Review mempertemukan Scrum Master, Product Owner, tim pengembangan, dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan dan memberikan umpan balik tentang hasil atau fitur dalam Sprint saat ini

mempertemukan Scrum Master, Product Owner, tim pengembangan, dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan dan memberikan umpan balik tentang hasil atau fitur dalam Sprint saat ini Sprint Retrospective terjadi setelah Sprint selesai untuk berbagi apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil, dan apa yang dapat ditingkatkan sehingga tim membuat penyesuaian yang tepat untuk Sprint di masa depan

Pelajari lebih lanjut tentang_ Pertemuan Tinjauan Cepat !

Pelajari lebih lanjut tentang_ Pertemuan Tinjauan Cepat !

Tabel Perbandingan Retrospektif Sprint

TL; DR: Berbeda format retrospektif fokus pada hasil yang berbeda. Berikut ini adalah gambaran singkat tentang contoh Sprint Retrospective yang akan kita bahas:

contoh retrospektif sprint yang menggambarkan fokus utama dan kasus penggunaan terbaik

10 Contoh Retrospektif Sprint

Contoh-contoh ini diperuntukkan bagi tim Agile pemula dan berpengalaman. Kita akan membahas cara menggunakan setiap model melalui sudut pandang tim jarak jauh dengan menggunakan alat kolaborasi digital untuk melakukan retrospektif Scrum.

Kami mendorong Anda untuk menguji beberapa format untuk menemukan mana yang paling sesuai dengan DNA dan budaya rapat tim Anda. Kita mulai!

1. Marah Sedih Senang

Retrospektif Sprint Mad Sad Glad mengeksplorasi penghambat proses, pemicu stres, dan keseluruhan moral tim dalam cara mereka bekerja secara individu dan bersama-sama di Sprint sebelumnya.

Scrum Master dan pemimpin yang gesit bertanggung jawab untuk menghilangkan hambatan untuk meningkatkan produktivitas. Jenis pertanyaan ini memberikan wawasan tentang sumber internal atau eksternal yang mempengaruhi tim.

Apa saja cara yang dapat ditindaklanjuti agar proses dapat disesuaikan untuk pengalaman tanpa hambatan?

Apakah Anda merasa lebih atau kurang siap untuk memulai pekerjaan setelah rapat perencanaan?

Apakah seseorang merasa kewalahan dengan satu atau beberapa langkah dalam alur kerja?

Tugas monoton apa yang memperlambat Anda?

Cara menggunakan Mad Sad Glad

Pisahkan papan digital Anda menjadi tiga kolom dan beri label Senang, Sedih, dan Gila Tambahkan beberapa warnacatatan tempel penampung untuk mewakili item untuk kolom masing-masing (Senang = Hijau, Sedih = Biru, Marah = Oranye) Minta setiap anggota tim untuk berkontribusi setidaknya satu item di setiap kolom yang berfokus pada perjalanan emosional dari Sprint sebelumnya Pimpin diskusi dimulai dengan kolom tertentu atau item yang mendesak

Sprint Retrospektif bisa menjadi hal yang sulit bagi tim. Hal ini karena biasanya ada banyak hal penting yang bisa diambil dan area untuk perbaikan. Bagi sebagian orang, mungkin mereka merasa selalu gagal. Kami ingin mengadakan obrolan "off the record" di mana setiap orang bebas mengatakan apa pun yang mereka inginkan dan tidak akan direkam. Luciano Viterale salah satu pendiri Kutu Buku Ticker



2. DAKI

DAKI (Drop, Add, Keep, Improve) Sprint Retrospective adalah model yang ampuh untuk Tim yang gesit untuk mendapatkan hasil yang terperinci dalam retro mereka. Anggota tim menjadi sangat fokus pada proses, Alat yang gesit dan sumber daya jadi lebih baik setelah mereka bekerja melalui beberapa Sprint.

Buang : Hal-hal yang harus dihapus sepenuhnya dari Sprint sebelumnya karena merusak atau mengganggu pekerjaan dan produktivitas tim

: Hal-hal yang harus dihapus sepenuhnya dari Sprint sebelumnya karena merusak atau mengganggu pekerjaan dan produktivitas tim Tambahkan : Hal-hal yang perlu ditambahkan atau diganti untuk memenuhi kebutuhan anggota tim

: Hal-hal yang perlu ditambahkan atau diganti untuk memenuhi kebutuhan anggota tim Pertahankan: Hal-hal yang telah menjadi penting dalam proses dan pengiriman untuk Sprint yang akan datang

Hal-hal yang telah menjadi penting dalam proses dan pengiriman untuk Sprint yang akan datang Improve: Hal-hal yang perlu dilakukan perubahan kecil (atau besar!) untuk peningkatan berkelanjutan dan kesuksesan secara keseluruhan

Cara menggunakan DAKI

Pisahkan papan digital Anda menjadi empat kolom dan beri label secara berurutan: Buang, Tambah, Pertahankan, dan Tingkatkan Tentukan kolom dengan topik jika Anda ingin memusatkan umpan balik pada proses, alat bantu, atau alur kerja tertentu Minta tim Anda untuk menambahkan setidaknya satu item ke setiap kolom David Hoodspith pelatih Agile di The Road to Agile, mengatakan yang terbaik:

"Lari cepat setiap dua minggu berarti Anda harus membuat 26 retro per tahun. Saya meluangkan waktu untuk memastikan semuanya berbeda. Ini berarti mengubah formatnya, meminta orang lain untuk melakukannya, atau mengenakan setelan hot dog. Retro Anda harus seunik kepingan salju!

Waktu bukanlah sekutu saya dalam satu pertemuan Sprint Retrospective. Saya tidak dapat mempersiapkan diri dengan baik, jadi saya harus menggunakan kembali format sebelumnya. Saat melewati mainan anak perempuan saya, saya melihat pakaian hot dog Halloween milik anak sulung saya. Saya segera memakainya dan menjalankan gaya retro. Saya menemukan hari itu, bahwa setiap variasi atau perubahan pada retrospektif dapat memicu keterlibatan dan yang paling penting adalah kegembiraan!"

3. Pendaki Gunung

Memanggil semua anggota tim yang suka berpetualang! The Mountain Climber Sprint Retrospective berfokus pada refleksi individu setelah Sprint yang sulit atau besar.

Scrum Master dan pemimpin yang gesit memiliki tanggung jawab untuk menghilangkan hambatan untuk meningkatkan produktivitas. Pada dasarnya, Anda meminta setiap anggota tim untuk memvisualisasikan kapasitas mereka yang sebenarnya untuk menyelesaikan tugas dan bagaimana Anda dapat membantu mereka mencapai tujuan mereka.

Cara menggunakan Mountain Climber

Jadilah sekreatif yang Anda inginkan dengan retro ini! Berikut adalah beberapa petunjuk yang direkomendasikan:

Jalur : Sudahkah kita melakukanPerencanaan sprint membantu Anda memulai dengan langkah yang benar? Apakah ada saat-saat ketika tugas atau permintaan membuat Anda keluar dari jalur?

: Sudahkah kita melakukanPerencanaan sprint membantu Anda memulai dengan langkah yang benar? Apakah ada saat-saat ketika tugas atau permintaan membuat Anda keluar dari jalur? Cuaca : Apa yang memperlambat atau memandu Anda untuk menyelesaikan Sprint?

: Apa yang memperlambat atau memandu Anda untuk menyelesaikan Sprint? **Tali: Bagaimana perasaan Anda tentang dukungan dari seluruh tim?

Serangga/Batu-batu besar : Rintangan kecil/besar apa yang Anda hadapi?

: Rintangan kecil/besar apa yang Anda hadapi? **Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K): Apa yang Anda perlukan untuk Sprint di masa mendatang untuk membantu Anda menyelesaikan tugas tepat waktu?

4. Pemberian Suara Titik

Sprint Retrospektif Dot Voting berfokus pada prioritas item sehingga durasi pertemuan retrospektif dihabiskan untuk topik yang ada di benak setiap orang untuk ditangani lebih cepat daripada nanti.

Jika Anda baru memulai rapat Sprint Retrospective, ini adalah salah satu retrospektif terbaik untuk dijelajahi. Tim yang baru mengadopsi Manajemen proyek yang lincah atau Scrum melalui perubahan perilaku dan proses yang signifikan untuk memenuhi tujuan kecepatan dan fleksibilitas.

melalui Digital.ai

Cara menggunakan Pemungutan Suara Titik

Waktu ekstra adalah sumber daya yang didambakan oleh semua tim pengembangan. Untuk memanfaatkan waktu dan perhatian semua orang, mulailah proses pemungutan suara dengan menambahkan item yang Anda kumpulkan dari anggota tim. Buatlah sespesifik mungkin sehingga di akhir retro, Anda memiliki hasil yang dapat ditindaklanjuti.

5. Bintang laut

Mirip dengan rincian retro DAKI, Starfish Sprint Retrospective dibagi menjadi lima kategori yang dimulai dengan umpan balik tentang praktik saat ini dan diakhiri dengan ide-ide baru untuk peningkatan proses. Ide retrospektif seperti Starfish cenderung mengikuti urutan tertentu untuk memastikan percakapan bergerak maju dan tim antusias untuk Sprint di masa depan.

contoh tanggapan untuk pertemuan retrospektif sprint starfish

Kategori Contoh Tanggapan Terus Lakukan Buka ruang virtual pada hari Selasa untuk pertanyaan singkat dengan Pemilik Produk _Tetap Lakukan Kurang Dari Interupsi selama sesi terakhir hari itu melalui Slack untuk pembaruan status Kurang Dari Interupsi selama sesi terakhir hari itu melalui Slack untuk pembaruan status Lebih dari Berbagi pengetahuan dan pendapat tentang alat dan sistem kami untuk bekerja lebih cerdas Lebih dari Berbagi pengetahuan dan pendapat tentang alat dan sistem kami untuk bekerja lebih cerdas Mulai Lakukan Memberikan kode yang lebih baik dari yang Anda temukan ke /href/ https://clickup.com/blog/technical-debt//reduce tech debt/%href/ berhenti Melakukan Melakukan percakapan melalui email atau Slack dan bukan di dalam tugas Melakukan percakapan melalui email atau Slack dan bukan di dalam tugas Melakukan percakapan melalui email atau Slack dan bukan di dalam tugas

Cara menggunakan Starfish Ruben Gamez , Pendiri dan CEO dari

SignWell berbagi pengalaman tim mereka:

"Sprint Retrospectives kami selalu menyertakan papan 5-Bintang: Lanjutkan, Kurangi, Tingkatkan, Hentikan, dan Mulai. Kami secara terpisah, kemudian secara kolektif, melakukan curah pendapat tentang ide-ide yang berada di setiap titik bintang. Ini adalah cara yang bagus untuk merenungkan hal yang baik, yang buruk, dan yang jelek, sambil mencari cara terbaik untuk melangkah maju."

Ruben melanjutkan, "Setelah kami mengelompokkan ide-ide ini secara efektif ke dalam kategori dan tema yang tepat, kami menyusun rencana permainan untuk waktu berikutnya."

Cobalah ini hentikan mulai lanjutkan template !

6. Perahu layar

The Sailboat Sprint Retrospective mengasah tujuan dan visi di mana Tim Scrum ingin pergi, bagaimana mereka akan sampai di sana, dan tantangan apa yang mereka perkirakan.

Ini adalah model visual dengan gambar/foto perahu layar di jalurnya. Inilah yang diwakili oleh gambar-gambar tersebut:

Perahu Layar : Semua anggota tim Scrum

: Semua anggota tim Scrum Pulau : Visi/tujuan kolektif

: Visi/tujuan kolektif Angin : Proses, alat, dan orang-orang yang membantu tim Scrum mencapai visi mereka

: Proses, alat, dan orang-orang yang membantu tim Scrum mencapai visi mereka Batu karang : Risiko dan rintangan di sepanjang perjalanan

: Risiko dan rintangan di sepanjang perjalanan Jangkar: Proses, alat, dan orang yang memperlambat tim Scrum

Cara menggunakan Perahu Layar

Gambar atau gunakan foto perahu layar dengan jangkar terpasang di sisinya yang menuju ke sebuah pulau. Kelilingi perahu dengan angin (serangkaian garis lengkung) dan batu-batu besar Minta setiap anggota tim Scrum untuk melakukan brainstorming ide untuk diskusi terbuka dan pencatatan

7. Kisi-kisi Umpan Balik

Sprint Retrospektif Kisi Umpan Balik terdengar seperti namanya: Sebuah kisi-kisi terbuka yang dibagi menjadi empat kuadran. Jika Anda ingin membuatnya tetap sederhana, gunakan label Suka, Kritik, Pertanyaan, dan Gagasan. Tetapi jika ada empat topik yang ingin Anda beri umpan balik tentang Sprint terakhir, ini akan lebih efektif daripada yang standar.

Cara menggunakan Kisi Umpan Balik

Kisi-kisi umpan balik yang kosong dapat berubah menjadi tugas yang menakutkan. Berikut ini adalah tips untuk memanfaatkan grup diskusi kecil untuk memaksimalkan nilai waktu, umpan balik, dan ide tim Anda:

Sebelum memulai pertemuan Sprint Retrospective yang serius, dorong tim Anda untuk membentuk kelompok diskusi kecil terlebih dahulu di mana mereka akan menjabarkan poin-poinnya dan memberikan saran mereka terlebih dahulu. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan ruang berpikir mereka dalam rapat dan memberi mereka waktu yang cukup untuk menghasilkan ide pada awalnya. Perhatikan bagaimana tim Anda tidak akan keluar dari zona selama rapat karena mereka akan menantikan untuk mempresentasikan ide-ide mereka dan akan lebih terlibat dalam mendiskusikan topik anggota lainnya. Max Hauer , Pendiri dan CEO di Goflow



8. Kartu Kudo

Butuh sesi pujian tim yang solid untuk membuat semua orang ikut merasakannya? (Tidak melihat Anda, Senang Gembira Gila Retrospektif!)

Retrospektif Sprint Kudo Cards merayakan kolaborasi, komunikasi, dan kinerja anggota tim selama siklus Sprint. Ini adalah pengalaman ikatan tim yang positif, terutama untuk tim hybrid atau tim virtual .

Cara menggunakan Kartu Kudo

Buat kanvas digital tanpa batas dan dorong semua orang untuk memberikan ucapan selamat yang cepat dan bermakna kepada anggota tim.



9. Setiap Orang Memenuhi Semua

Aktivitas Each One Meets All Sprint Retrospective berpusat pada dua tema: mengenal semua orang dalam tim dan berbagi umpan balik secara langsung. Faktor uniknya? Mirip dengan kencan kilat, di mana satu kelompok terdiri dari dua orang yang berbicara 1:1.

Cara menggunakan Each One Meets All

Ini lebih mudah difasilitasi di lingkungan kantor. Namun untuk tim jarak jauh, ini bisa menjadi sedikit canggung dan membuang-buang waktu jika teknologi berhenti bekerja atau Anda mencari-cari di sekitar ruang virtual untuk sampai pada 1:1 berikutnya. Format retro ini dapat dengan mudah menjadi pemboros waktu jika tim Anda tidak menemukan nilai dalam jenis format ini. Namun di sisi lain, ini adalah pendekatan yang menyenangkan dan kreatif untuk membangun hubungan tim!





10. Kemenangan Beruntun

Sprint Retrospektif Winning Streak sangat cocok untuk situasi ketika hampir, atau semua bagian dari Sprint berjalan dengan lancar.

Kita cenderung mengingat sebagian besar hal yang gagal atau tidak sesuai dengan harapan. Melakukan latihan ini dalam pertemuan Sprint Retrospective membantu kita menangkap apa yang ingin kita ulangi untuk kesuksesan yang berkelanjutan.

Cara menggunakan Winning Streak

Selagi masih segar dalam ingatan mereka, mintalah tim Anda untuk merefleksikan siklus Sprint sebelumnya dari awal hingga akhir. Soroti proses, alat, atau orang yang membuat penyelesaian tugas dan memenuhi tenggat waktu menjadi lebih mudah. Anda mungkin ingin memiliki SOP siap mendokumentasikan beberapa pembelajaran ini untuk membantu anggota tim Scrum saat ini dan yang akan datang!

Pertanyaan Umum Sprint Retrospektif

Apa saja manfaat dari melakukan Sprint Retrospective?

Manfaat utama dari melakukan sprint retrospective adalah mendorong pembelajaran dan peningkatan yang berkelanjutan di dalam tim. Dengan merefleksikan setiap iterasi secara teratur dan mendiskusikan area untuk perbaikan, tim dapat mengidentifikasi kelemahan atau masalah sebelum menjadi masalah besar dan memastikan seluruh tim memiliki pemahaman yang sama tentang rencana masa depan untuk mengembangkan kode dan menyelesaikan produk. Selain itu, hal ini juga memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk mengekspresikan ide dan perasaan mereka tanpa takut dihakimi atau dikritik.

Apa yang harus dimasukkan dalam Sprint Retrospective?

Ketika menjalankan sprint retrospective, penting untuk mempertimbangkan semua aspek dari proses pengembangan sehingga Anda dapat menemukan area untuk perbaikan dalam kinerja individu dan alur kerja secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa topik yang mungkin ingin Anda diskusikan: kecepatan kemajuan, dinamika tim, tanggung jawab individu, komunikasi antar anggota, strategi pemecahan masalah, tujuan yang dicapai/tidak dicapai selama siklus sprint ini, dan perbaikan apa pun yang perlu dilakukan di masa mendatang.

Seberapa sering Anda harus melakukan Sprint Retrospective?

Frekuensi sprint retrospective akan tergantung pada kebutuhan tim Anda, tetapi umumnya disarankan untuk mengadakannya setiap dua minggu sekali atau setiap iterasi sprint . Hal ini memberikan tim cukup waktu untuk merefleksikan dan mendiskusikan kemajuan mereka dengan cara yang berarti tanpa membiarkan terlalu banyak waktu berlalu di antara pertemuan.

Hubungkan Retrospektif Sprint ke Semua Pekerjaan Anda di ClickUp

Struktur tradisional sering kali kontra-produktif terhadap pertumbuhan dan tujuan.

