13 Alat Penulisan AI Terbaik untuk Tahun 2026

Alat penulisan AI adalah pengubah permainan. Sebagai salah satu aplikasi paling awal dari Gen AI, alat penulisan AI dapat membantu penulis menumbuhkan ide-ide baru, mempercepat pembuatan konten, dan bahkan meneliti, menulis, serta mengedit artikel secara keseluruhan untuk Anda.

Butuh naskah video? Garis besar presentasi? Ringkasan bab per bab dari buku Anda? Alat penulisan AI yang baik bisa mengatasinya!

Namun, dengan banyaknya pilihan yang tersedia, memilih yang tepat bisa terasa lebih sulit daripada menulis kontennya sendiri.

Saya telah menghabiskan berjam-jam menguji alat bantu penulisan AI terpopuler untuk melihat mana yang benar-benar sesuai dengan ekspektasi.

Beberapa di antaranya sangat cocok untuk brainstorming ide besar Anda berikutnya. Yang lainnya membantu Anda mengatasi kebuntuan menulis atau menyempurnakan draf dengan lebih cepat.

Kuncinya adalah menemukan alat yang sesuai dengan alur kerja Anda, bukan sebaliknya. Panduan ini mengulas alat penulisan AI terbaik, sehingga Anda dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menebak-nebak dan lebih banyak waktu untuk berkarya.

Alat Fitur utama Pilihan terbaik untuk Harga* ClickUp Menggabungkan kekuatan beberapa model bahasa besar (LLM) dalam satu ruang kerja, pengelolaan tugas otomatis, dan kolaborasi real-time Tim kecil, bisnis menengah, dan perusahaan besar. Unggul dalam pengelolaan konten dan proyek yang terintegrasi dengan AI Tersedia paket gratis, penyesuaian untuk perusahaan ChatGPT Pembuatan konten yang serbaguna, pengembangan ide, dan riset Tim lintas fungsi. Berfungsi sebagai asisten berbasis AI untuk menulis dan riset Paket gratis, paket berbayar mulai dari $20/bulan Jasper Panduan suara merek yang disesuaikan dan templat salinan pemasaran Perusahaan menengah hingga besar. Membantu tim pemasaran dan kreatif dalam pemasaran konten yang didukung AI Paket berbayar mulai dari $49 per bulan Copy. ai Otomatisasi alur kerja untuk blog, email, dan iklan Tim kecil hingga menengah. Pilihan terbaik untuk penulisan konten berbasis AI dalam skala besar Paket gratis, paket berbayar mulai dari $49/bulan Rytr Pemilihan nada dan bahasa, serta pemeriksa plagiarisme bawaan Pekerja lepas dan tim kecil: Ideal untuk tim yang mengutamakan anggaran dan mencari layanan penulisan konten berbasis AI Paket gratis, paket berbayar mulai dari $9/bulan Grammarly Umpan balik penulisan secara real-time serta saran tata bahasa, tanda baca, dan gaya penulisan Tim kecil, bisnis menengah, dan perusahaan besar. Cocok untuk tim komunikasi bisnis yang mengutamakan kejelasan, nada, dan ketepatan. Paket gratis, paket berbayar mulai dari $30/bulan Gemini Bantuan penulisan berbasis data dan pemahaman konten multimodal Perusahaan menengah hingga korporasi. Cocok untuk bantuan penulisan dan penelitian yang didukung AI Paket gratis, paket berbayar mulai dari $19,99/bulan Sudowrite Alat pembuat alur cerita dan karakter dengan dukungan penulisan kreatif kolaboratif Studio kecil, penerbit, dan tim kreatif. Berfungsi sebagai mitra penulisan AI untuk konten naratif Paket berbayar mulai dari $19 per bulan Anyword Teks AI untuk iklan, halaman arahan, email, serta penilaian dan optimasi secara real-time Perusahaan menengah hingga besar. Cocok untuk tim pemasaran berbasis data Paket berbayar mulai dari $49 per bulan QuillBot Fitur parafrase dan ringkasan berbasis AI dilengkapi dengan pemeriksa tata bahasa dan plagiarisme Penulis lepas, departemen akademik. Membantu mengedit ulang, merumuskan ulang, atau merangkum konten dengan AI Paket gratis, paket berbayar mulai dari $4,17 per bulan Wordtune Penulisan ulang AI dengan variasi nada/gaya serta alat untuk pengembangan atau ringkasan Tim kecil hingga menengah. Membantu tim meningkatkan kejelasan dan nada dalam komunikasi bisnis Paket gratis, paket berbayar mulai dari $13,99/bulan Penulis Penulisan berbasis AI yang sesuai dengan pedoman merek Perusahaan: Ideal untuk konsistensi merek dan kepatuhan penulisan Uji coba 14 hari, Paket berbayar mulai dari $39/bulan Writesonic Generator blog/artikel AI dengan optimasi SEO Tim kecil hingga menengahMembantu tim produk mengembangkan blog SEO, halaman arahan, dan sebagainya. Paket gratis, paket berbayar mulai dari $20/bulan

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Alat Penulisan Berbasis AI?

Dengan begitu banyak alat penulisan AI yang tersedia, bagaimana cara Anda menemukan yang benar-benar memudahkan proses penulisan tanpa merasa tenggelam dalam lautan konten yang dihasilkan AI?

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan:

Kualitas konten: Pilih alat penulisan AI yang dapat menghasilkan konten yang jelas, akurat, dan menarik yang sesuai dengan gaya dan nada unik Anda, baik itu gaya santai, jenaka, atau langsung ke intinya ✅

Penyesuaian sesuai gaya penulisan Anda: Tidak ada yang menyukai konten yang seragam. Carilah alat yang memungkinkan Anda menyesuaikan nada, format, dan gaya hingga terasa pas ✅

Dukungan multibahasa: Jika Anda menulis untuk audiens di seluruh dunia, pastikan alat tersebut dapat menghasilkan konten dalam berbagai bahasa dan konteks ✅

Integrasi yang mulus: Baik Anda sedang menyusun draf di Google Docs, WordPress, atau platform lain, pastikan alat tersebut terintegrasi dengan aplikasi favorit Anda ✅

Kemudahan penggunaan: Anda tidak perlu tutorial untuk mengetahui cara membuat beberapa baris teks. Alat terbaik itu sederhana, intuitif, dan membantu Anda mulai menulis lebih cepat ✅

Harga yang sesuai dengan kebutuhan Anda: Paket gratis sangat cocok untuk mencoba-coba, tetapi jika Anda berlangganan berbayar, pastikan Anda mendapatkan fitur yang benar-benar bermanfaat ✅

Mari kita lihat bagaimana perbandingan fitur dan kemudahan penggunaannya. Beberapa di antaranya menawarkan versi gratis untuk dicoba sebelum membeli. Namun, alat AI generatif dapat menghasilkan konten yang bias dan tidak akurat, jadi penting untuk memeriksa hasilnya dengan cermat.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk pengelolaan konten dan proyek yang terintegrasi dengan AI)

Pikirkan tentang proses penulisan Anda saat ini. Anda mungkin harus bolak-balik menggunakan beberapa aplikasi: satu untuk membuat draf, satu lagi untuk mendapatkan umpan balik, dan aplikasi lain yang sama sekali berbeda untuk manajemen proyek. Melelahkan, bukan?

Di situlah ClickUp , aplikasi serba guna untuk pekerjaan, mengubah segalanya. Mari kita bahas fitur-fitur lengkapnya.

ClickUp Brain

Salah satu fitur unggulan ClickUp adalah asisten pribadi AI-nya, ClickUp Brain. Alat ini membantu Anda menulis konten yang menarik dengan prompt bahasa alami dan melangkah lebih jauh untuk:

Buat draf konten, komentar, dan pesan dengan mudah, disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya bahasa Anda

Buat kerangka konten dan hasilkan draf lengkap dengan ClickUp Brain

Buat ringkasan yang tepat sasaran dari dokumen, tugas, atau diskusi yang panjang untuk menghemat waktu + menyusun dokumentasi proyek

Ringkas dokumen panjang dalam sekejap dengan ClickUp Brain

Sempurnakan dan tingkatkan tulisan Anda dengan saran berbasis AI untuk kejelasan, tata bahasa, branding, dan gaya

Perbaiki tata bahasa, jelaskan konsep, dan terjemahkan konten dengan ClickUp Brain

Itu hanyalah puncak gunung es bagi ClickUp Brain. Yang Anda butuhkan adalah satu AI yang kuat yang menggabungkan kekuatan agen AI dan berbagai model AI generatif dengan konteks lengkap dari ekosistem kerja Anda yang lebih luas. Dan itulah tepatnya yang ditawarkan oleh ClickUp Brain. Sebagai jaringan saraf berbasis AI, alat ini menghubungkan tugas, dokumen, dan orang-orang di seluruh basis pengetahuan perusahaan Anda serta aplikasi terhubung, dengan jaminan privasi tingkat perusahaan yang penuh. Penulisan dan dokumentasi menjadi 10 kali lebih cerdas dan efisien. Gunakan suara untuk membuat tugas, merangkum rapat, mengotomatiskan tindak lanjut, atau menghasilkan gambar dengan Talk to text

Cari dan ambil informasi dari aplikasi terhubung mana pun, lalu gunakan AI untuk bertindak berdasarkan informasi tersebut

Berkomunikasi dengan model AI terbaru seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini untuk pemrograman, penulisan, penalaran kompleks, dan lainnya, tanpa perlu berpindah antar aplikasi

Buat gambar, tugas, pesan, proyek, dan lainnya—tanpa perlu merancang prompt atau memasukkan data secara manual. Tingkatkan pembuatan konten dengan ClickUp Brain MAX Tingkatkan produktivitas Anda dengan ClickUp Brain MAX, pendamping AI desktop khusus yang mengintegrasikan AI, pencarian, dan otomatisasi di seluruh aplikasi kerja, menandai dimulainya era baru AI kontekstual dan mengakhiri kekacauan akibat alat AI yang terpisah-pisah. ClickUp sepenuhnya menghilangkan penyebaran AI yang tidak terkendali. ClickUp Brain memungkinkan penggunaan berbagai model AI Generatif seperti Claude, ChatGPT, dan Gemini, sehingga Anda mendapatkan respons terbaik dengan Brain. Anda juga tidak perlu menggunakan beberapa model LLM.

Papan Tulis ClickUp

ClickUp Whiteboards adalah kanvas kreatif untuk brainstorming, papan tulis virtual, dan penjelasan visual.

Gunakan ClickUp Whiteboards untuk merencanakan hasil konten dan memetakan seluruh perjalanan konten

Anda dapat membuat sketsa alur blog, memetakan perjalanan pelanggan, dan merencanakan kalender editorial secara keseluruhan di Whiteboard. Selain itu, tim Anda dapat menambahkan ide, memberikan komentar secara langsung, dan bahkan mengubah catatan tempel menjadi tugas langsung dari Whiteboard.

ClickUp Docs

Dan ya, menulis konten memang penting, tetapi konten yang benar-benar layak untuk menarik perhatian berasal dari berbagai sudut pandang dan proses penyuntingan yang matang.

Dengan ClickUp Docs, Anda mendapatkan ruang bersama untuk melakukan hal tersebut—menandai anggota tim, meninggalkan komentar dan umpan balik, serta mengubah tugas menjadi tindakan konkret, sehingga alur kerja konten Anda tetap terorganisir dan kolaboratif.

Buat dokumen yang rapi dan terstruktur dengan ClickUp Docs

Docs juga membantu dalam perencanaan konten dan pembuatan brief. Buka aplikasi ini selama sesi brainstorming Anda untuk mencatat ide-ide dengan cepat dan memastikan Anda tidak lupa apa pun yang telah dibahas.

Setelah selesai, Anda dapat dengan mudah mengembangkan ide-ide Anda dan membuat brief yang lengkap untuk setiap konten di dalam Docs. Opsi pemformatan yang lengkap, seperti tabel, poin-poin, dan header, sangat berguna untuk menyusun brief serta mengatur tenggat waktu, penulis yang ditugaskan, tanggal publikasi, dan lainnya.

Template Peningkatan Produksi Konten ClickUp

Selain itu, templat ClickUp memudahkan Anda membuat brief yang disesuaikan untuk berbagai jenis konten.

Misalnya, Template Peningkatan Produksi Konten ClickUp dirancang untuk membantu penulis, editor, dan tim konten meningkatkan proses produksi konten mereka.

Dapatkan templat gratis Sederhanakan penskalaan konten dengan Template Penskalaan Produksi Konten ClickUp

Template ini membantu Anda:

Atur dan prioritaskan proyek konten di masa depan dengan membuat pusat terpusat untuk ringkasan blog, komentar, dan bahkan URL langsung

Lacak dan kelola konten dengan mudah sepanjang siklus produksi menggunakan status tugas di basis data blog

Sesuaikan atribut seperti jenis konten, tanggal publikasi, dan sumber penulis agar templat tersebut sesuai dengan alur kerja konten Anda

Demikian pula, Template Kalender Konten ClickUp memudahkan perencanaan, pengorganisasian, dan pemantauan proses pembuatan konten saya dari awal hingga akhir, sehingga setiap konten diterbitkan tepat waktu dan selaras dengan tujuan pemasaran yang saya tetapkan.

Fitur terbaik ClickUp

Pilih dari perpustakaan ClickUp yang berisi lebih dari 1.000 templat untuk memulai proses pembuatan konten Anda dengan mudah

Buat tugas menggunakan ClickUp Tasks dengan status khusus seperti Dalam Peninjauan, Konsep, Dalam Pengembangan, dll., untuk memantau kemajuan setiap konten

Gunakan ClickUp Automations untuk mengotomatiskan alur kerja konten, menyederhanakan permintaan konten, dan mengelola persetujuan

Batasan ClickUp

Antarmuka yang kaya fitur ini mungkin terasa sedikit membingungkan bagi pengguna baru

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Berikut ini ulasan dari G2:

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah kemampuannya untuk disesuaikan dan fleksibilitasnya. Baik itu membuat alur kerja yang disesuaikan untuk tim yang berbeda (seperti pemasaran dan pengembangan web), menggunakan bidang khusus untuk melacak detail proyek tertentu, atau mengotomatiskan tugas yang berulang, ClickUp memungkinkan saya menyesuaikannya dengan kebutuhan kami yang tepat. Aplikasi ini membantu menyimpan semuanya di satu tempat, sehingga manajemen proyek dan komunikasi antar tim menjadi lancar. Selain itu, integrasi dan otomatisasi menghemat banyak waktu kami, sehingga kami dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar penting.

🎥 Tonton: Pelajari cara menggunakan ClickUp Brain untuk menulis dengan AI

💡 Tips Pro: Gunakan Custom Autopilot Agent di ClickUp Chat sebagai asisten penulisan AI Anda. Atur agar terpicu saat seseorang memposting draf, dan biarkan alat ini secara otomatis mengedit ulang, mengoreksi, atau memperbaiki nada tulisan menggunakan ClickUp Brain. Anda dapat memberikan aksesnya ke pedoman merek yang disimpan di Docs, sehingga alat ini dapat mengedit dengan konteks yang tepat.

2. ChatGPT (Terbaik untuk penulisan dan penelitian berbasis AI)

melalui ChatGPT

Dikembangkan oleh OpenAI, ChatGPT adalah asisten penulisan berbasis AI yang dapat menghasilkan postingan blog, email, dan keterangan media sosial berdasarkan prompt.

Meskipun ini adalah alat penulisan AI gratis yang hebat untuk memicu ide dan mengatasi kebuntuan menulis, alat ini tetap memerlukan sentuhan manusia untuk menyempurnakan hasilnya. Meskipun berguna untuk memulai, Anda harus selalu meninjau dan menyesuaikan konten agar sesuai dengan standar.

Fitur terbaik ChatGPT

Terjemahkan konten ke lebih dari 90 bahasa tanpa kehilangan konteks dan makna

Unggah masukan dalam format apa pun—teks, gambar, dan dalam beberapa kasus bahkan suara

Ringkas artikel panjang, laporan penelitian, dan transkrip dengan ChatGPT

Keterbatasan ChatGPT

Layanan pelanggan yang lambat dan rumit

Situs web ini sering macet, dan responsnya terkadang bisa sangat lambat

Harga ChatGPT

Gratis selamanya

Plus : $20/bulan

Pro : $200/bulan

Tim : $30/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan ChatGPT

G2 : 4,7/5 (lebih dari 600 ulasan)

Capterra: 4,5 (lebih dari 100 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ChatGPT?

Berikut ini ulasan dari G2:

Proses penulisan konten saya menjadi lebih cepat dan lebih baik. Semakin detail petunjuk yang saya berikan, semakin baik hasil yang saya dapatkan. Saya bahkan dapat memilih format responsnya.

🔍 Tahukah Anda? ChatGPT mendapatkan lebih dari 4,79 miliar kunjungan per bulan. Itu menunjukkan betapa populernya AI! Jadi, bagaimana perbandingannya dengan Grammarly? Mari kita cari tahu dalam perbandingan ChatGPT vs. Grammarly!

3. Jasper (Terbaik untuk pemasaran konten yang didukung AI)

melalui Jasper

Jasper berguna untuk membuat konten untuk kampanye pemasaran dan membantu menghasilkan postingan blog, teks iklan, naskah video, dan kerangka konten.

Salah satu fitur unggulannya adalah kemampuan untuk menyesuaikan konten dengan pedoman merek tertentu, sehingga sangat berguna bagi tim yang membutuhkan konsistensi dalam nada dan pesan.

Meskipun demikian, meskipun Jasper memanfaatkan model AI untuk mempercepat pembuatan konten, alat ini tetap memerlukan penyempurnaan agar hasilnya benar-benar mencerminkan suara dan strategi merek. Saya menemukan bahwa alat ini bekerja paling baik jika dipadukan dengan proses editorial yang kuat.

Fitur terbaik Jasper

Buat konten menggunakan templat yang sudah dirancang sebelumnya untuk konten panjang, teks pemasaran, dan postingan media sosial

Sederhanakan teks yang rumit dengan fitur “Jelaskan kepada Saya Seperti kepada Siswa Kelas 5 SD”

Keterbatasan Jasper

Beberapa pengguna melaporkan bahwa hasil tulisan Jasper terkesan generik dan kurang kreatif

Sistem penagihan dan langganan cukup rumit dan bisa menjadi tantangan tersendiri saat Anda ingin membatalkan akun Anda

Harga Jasper

Pembuat : $49/bulan per pengguna

Pro : $69/bulan per pengguna

Bisnis: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Jasper

G2 : 4,7/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jasper?

Berikut ini ulasan dari G2:

Saya menggunakan Jasper untuk membantu proses penulisan saya, dan alat ini memberikan ide-ide serta mencegah saya mengalami kebuntuan menulis.

🔎 Tahukah Anda? Menurut survei CMO, perusahaan yang menggunakan AI dalam pemasaran mengalami peningkatan penjualan sebesar 6,2%, peningkatan kepuasan pelanggan sebesar 7%, dan penurunan biaya pemasaran sebesar 7,2%.

4. Copy.ai (Terbaik untuk penulisan konten berbasis AI dalam skala besar)

Saya telah menggunakan Copy.ai untuk konten pemasaran dan penjualan, dan ini adalah alat yang andal untuk membuat draf cepat dan mengotomatiskan tugas.

Dengan lebih dari 90 alat penulisan konten yang didasarkan pada kasus penggunaan, alat ini membantu mempercepat pembuatan konten dan mempersonalisasi upaya pemasaran, yang sangat berguna untuk memperluas jangkauan.

Fitur terbaik Copy.ai

Buat salinan dengan gaya penulisan khas Anda menggunakan Voicecopy.ai

Berikan tag pada informasi di Infobase Anda agar tidak perlu memberikan konteks setiap kali

Ringkas transkrip menjadi ringkasan konten dengan alat Summarize-to-Brief

Keterbatasan Copy.ai

Platform ini bisa tidak stabil, dengan kesalahan yang sering terjadi

Konten yang dihasilkan mungkin tidak memiliki sumber yang akurat, sehingga memerlukan verifikasi fakta yang teliti

Harga Copy.ai

Gratis selamanya

Paket Pemula : $49/bulan

Tingkat Lanjut : $249/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Copy.ai

G2 : 4,7/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 60 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Copy.ai?

Berikut ini ulasan dari G2:

Saya merasa antarmuka alat ini sederhana dan ramah pengguna. Saya menggunakan Copy.ai untuk postingan media sosial dan deskripsi produk, pengantar blog, serta teks situs web.

😵‍💫 Bingung mau bertanya apa ke alat penulisan AI Anda? Berikut adalah prompt penulisan AI terbaik untuk pemasar dan penulis agar bisa mulai!

5. Rytr (Pilihan terbaik untuk penulisan iklan berbasis AI dengan anggaran terbatas)

melalui Rytr

Rytr adalah alat yang praktis untuk membuat draf cepat untuk blog, teks iklan, keterangan media sosial, dan email. Yang menonjol adalah kemampuannya untuk menganalisis contoh tulisan dan meniru gaya tertentu, sehingga hasilnya terasa lebih alami daripada hasil buatan AI yang jelas terlihat.

Platform ini juga menawarkan berbagai pilihan gaya penulisan, sehingga Anda dapat menyesuaikan tulisan Anda dengan audiens dan proyek yang berbeda. Meskipun platform ini jelas mempercepat proses, konten tetap membutuhkan sentuhan penyempurnaan manusia agar benar-benar menonjol.

Fitur terbaik Rytr

Buat konten untuk lebih dari 40 jenis penggunaan, mulai dari postingan blog hingga deskripsi produk

Tingkatkan alur penulisan dengan fitur pelengkapan otomatis AI untuk kalimat dan paragraf

Buat konten dalam lebih dari 30 bahasa untuk audiens global

Keterbatasan Rytr

Membutuhkan petunjuk penulisan yang terperinci untuk menghasilkan hasil yang memuaskan

Pengguna mungkin akan mencapai kuota bulanan mereka dengan cepat jika batas respons tidak ditetapkan pada paket berbayar

Harga Rytr

Gratis selamanya

Tanpa Batas : $9/bulan

Premium: $29/bulan

Peringkat dan ulasan Rytr

G2 : 4,7/5 (lebih dari 800 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Rytr?

Berikut ini ulasan dari G2:

Alat ini mudah digunakan, menawarkan pengalaman menulis yang lancar, dan menghasilkan konten berkualitas. Antarmuka penggunanya sangat baik dibandingkan dengan alat penulisan AI lainnya. Hasilnya cukup memuaskan.

🤖 Konten buatan AI vs. konten buatan manusia 🥷? Ayo mulai pertarungannya! Simak kelebihan dan kekurangannya, dan lihat siapa yang akan keluar sebagai pemenang!

6. Grammarly (Perangkat lunak penulisan AI terbaik untuk hasil tulisan yang rapi dan bebas kesalahan)

melalui Grammarly

Grammarly adalah alat penting dalam perlengkapan setiap pembuat konten. Ini adalah mitra penulisan AI yang baik, membantu Anda menyampaikan pesan dengan cara yang ringkas, tata bahasanya benar, dan menarik.

Anda dapat menggunakan AI Grammarly untuk membuat dokumen, menyusun email, menyempurnakan laporan, dan bahkan menyempurnakan postingan media sosial.

Fitur terbaik Grammarly

Gunakan generator paragraf untuk menulis ulang seluruh paragraf demi kejelasan, nada, dan keterlibatan

Buat templat pesan kustom yang dapat digunakan tim Anda untuk merespons email dengan cepat

Gunakan fitur Authorship dari Grammarly untuk mengkategorikan konten Anda berdasarkan sumber yang kredibel

Keterbatasan Grammarly

Dapat terasa kaku, sehingga tidak memberikan banyak ruang bagi gaya pribadi penulis

Mereorganisasi kalimat terkadang terasa tidak alami

Sering kali menyarankan perubahan yang terlalu formal yang dapat menghilangkan gaya penulisan penulis

Harga Grammarly

Gratis selamanya

Premium : $30/bulan per pengguna

Bisnis: $25/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Grammarly

G2 : 4,7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 7.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna sebenarnya tentang Grammarly?

Berikut ini ulasan dari G2:

Bagi saya, Grammarly telah menjadi lebih dari sekadar asisten penulisan—ini adalah bagian penting dari cara saya berkomunikasi secara profesional. Grammarly mendukung setiap tahap proses penulisan saya, mulai dari menyusun gagasan awal hingga menyempurnakan pesan akhir.

7. Gemini (Terbaik untuk pencarian dan pembuatan konten berbasis AI)

melalui Gemini

Gemini adalah teman yang serba tahu dalam hal riset, penulisan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mendalam yang rumit. Sejak pembaruan Flash 2.0, Gemini menjadi lebih baik, jauh lebih cepat, dan lebih tajam, serta mampu menangani teks, gambar, dan bahkan kode dengan mudah.

Fitur terbaik Gemini

Buat konten multimodal dengan teks, gambar, dan audio untuk pengalaman yang menarik

Dukung proyek pemrograman Anda dengan Gemini Code Assist, yang menyediakan hingga 180.000 saran penyelesaian kode per bulan

Batasan Gemini

Gemini mungkin kurang memadai dalam hal ringkasan video

Dalam beberapa kasus, memberikan jawaban yang tidak lengkap atau tidak membantu

Kurang memiliki pemahaman mendalam tentang topik yang sangat spesifik atau niche

Harga Gemini

Gratis dengan akun Google

Google AI Pro : $19,99/bulan

Google AI Ultra: $249,99/bulan

Peringkat dan ulasan Gemini

G2 : 4,4/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Gemini?

Berikut ini ulasan dari G2:

Alat ini sangat ramah pengguna. Saat saya menyusun email untuk klien saya, alat ini sangat membantu dalam menjaga kesan profesional dalam pesan-pesan saya.

😎 Pengingat ramah: Mengintegrasikan AI dengan dokumen Word, seperti menggunakan Google Gemini di Docs, dapat mempercepat proses menulis Anda hingga menghemat waktu hingga 66%. Itu berarti Anda punya empat jam ekstra untuk minum kopi, menonton serial TV, atau akhirnya membersihkan kotak masuk email Anda!

8. Sudowrite (Mitra penulisan AI terbaik untuk fiksi)

melalui Sudowrite

Buntu dalam menulis sebuah adegan? Kesulitan menemukan kata-kata yang tepat? Sudowrite dirancang untuk membantu semua penulis fiksi di luar sana. Alat ini seperti memiliki sepasang mata baru yang melihat tulisan Anda, menyarankan perbaikan, menyempurnakan kalimat, dan membantu Anda keluar dari kebuntuan kreatif.

Dengan lebih dari 1.000 plugin, Anda dapat menyesuaikan saran-sarannya agar sesuai dengan gaya Anda. Alat ini tidak akan menulis novel Anda (di mana serunya?), tetapi akan membuat prosesnya jauh lebih lancar—dan mungkin bahkan sedikit lebih mendebarkan.

Fitur terbaik Sudowrite

Buat narasi yang komprehensif dengan Story Engine

Tingkatkan detail sensorik menggunakan fungsi Describe

Sempurnakan tulisan Anda dengan alat Rewrite

Keterbatasan Sudowrite

Pilihan penyesuaian yang terbatas dengan antarmuka pengguna yang sederhana

Menyediakan lebih sedikit integrasi dengan alat pihak ketiga

Harga Sudowrite

Hobi dan pelajar : $19/bulan

Profesional : $29/bulan

Max: $59/bulan

Peringkat dan ulasan Sudowrite

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sudowrite?

Berikut ini ulasan dari Reddit:

Sudowrite membantu saya memperbaiki alur cerita saya, dan kini saya menulisnya sendiri dengan kecepatan yang sama seperti saat saya menulis buku pertama dalam seri ini. Biayanya benar-benar sepadan hanya untuk bantuan yang diberikan.

😎 Fakta Menarik: Film pendek tahun 2016 berjudul ‘Sunspring ’ sepenuhnya ditulis oleh bot AI menggunakan jaringan saraf.

9. Anyword (Terbaik untuk salinan pemasaran berbasis data)

melalui Anyword

Anyword adalah alat pembuatan konten berbasis AI yang membuat penulisan konten pemasaran menjadi sedikit lebih menyenangkan. Anda dapat menggunakannya untuk menyempurnakan teks, menyesuaikan nada untuk audiens yang berbeda, atau bahkan mendapatkan gambaran awal tentang seberapa baik suatu konten mungkin berkinerja sebelum dipublikasikan.

Alat ini sangat berguna saat Anda ragu-ragu dengan setiap kata atau menatap halaman kosong dan hanya membutuhkan titik awal yang solid. Alat ini tidak akan mengerjakan semuanya untuk Anda, tetapi pasti mempercepat prosesnya.

Fitur terbaik Anyword

Buat konten yang didukung data dengan skor kinerja prediktif

Dukungan pembuatan konten multibahasa dalam lebih dari 30 bahasa

Terintegrasi langsung dengan Google Ads, Meta Ads, dan semua akun media sosial Anda

Batasan Anyword

Anyword terutama mendukung bahasa Inggris, yang mungkin menjadi kendala bagi pengguna yang membutuhkan bantuan untuk konten dalam bahasa lain

Batasan jumlah kata mungkin membuat alat ini sulit digunakan untuk blog yang besar

Harga Anyword

Paket Pemula : $49/bulan

Berbasis data : $99/bulan

Bisnis : $499/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Anyword

G2 : 4,8/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 300 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Anyword?

Berikut ini ulasan dari G2:

Anyword membantu tim saya dan saya melewati fase brainstorming dan menghasilkan teks yang menarik hanya dengan beberapa klik. Kami telah menghemat waktu dalam menulis iklan khususnya, dan kemampuan untuk menciptakan gaya bahasa telah sangat membantu dalam hal ini.

10. QuillBot (Alat AI terbaik untuk parafrase dan ringkasan)

melalui QuillBot

QuillBot merupakan tambahan yang sangat berguna untuk perangkat penulisan apa pun, terutama saat Anda perlu menyempurnakan tulisan Anda. Alat ini dilengkapi dengan fitur-fitur seperti parafrase, pemeriksaan plagiarisme, pemeriksaan tata bahasa, terjemahan, ringkasan, dan bahkan kutipan.

Saya merasa alat ini sangat berguna terutama saat merumuskan ulang suatu teks tanpa membuatnya terdengar kaku. Alat ini memang tidak sempurna (kadang-kadang menyederhanakan hal-hal secara berlebihan), tetapi jika digunakan dengan benar, alat ini menghemat banyak waktu dan menjaga tulisan Anda tetap tajam.

Fitur terbaik QuillBot

Lakukan riset, tulis, dan sempurnakan draf menggunakan asisten AI terintegrasi Quillbot Flow

Buat kutipan yang akurat dengan mudah menggunakan Citation Generator

Sesuaikan parafrase dengan berbagai mode, seperti Standar, Kelancaran, dan Kreatif

Keterbatasan QuillBot

Terkadang alat ini menghasilkan teks yang berulang atau tidak masuk akal yang memerlukan tinjauan cermat

Fitur-fitur canggih seperti pengecekan tata bahasa lanjutan dan berbagai gaya parafrasa memerlukan langganan berbayar

Harga QuillBot

Gratis selamanya

Premium : $4,17/bulan

Paket Tim: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan QuillBot

G2 : 4,3/5 (lebih dari 30 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 100 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang QuillBot?

Berikut ini ulasan dari G2:

Alat ini mudah digunakan, menyediakan berbagai pilihan bahasa, dan dilengkapi dengan banyak fitur lain, seperti alat parafrasa, pemeriksa plagiarisme, dan masih banyak lagi, menjadikan Quillbot paket lengkap bagi para penulis.

💡 Tips Pro: Gunakan templat AI untuk mempermudah proses pembuatan konten Anda. Misalnya, templat AI untuk postingan blog dapat membantu pemasar dengan cepat merumuskan tujuan kampanye, pesan utama, dan saluran untuk blog mereka

11. Wordtune (Alat AI terbaik untuk menyunting ulang dan meningkatkan kejelasan)

melalui Wordtune

Wordtune adalah perangkat lunak penulisan berbasis AI yang membuat proses menulis terasa sedikit lebih mudah. Saat Anda kesulitan merumuskan kalimat dengan tepat, saran penulisan ulang yang diberikan terdengar sangat alami.

Template bawaan membantu mempercepat proses, terutama saat Anda tidak ingin memulai dari awal. Versi gratisnya cocok untuk revisi cepat dan mengatasi kebuntuan menulis.

Fitur terbaik Wordtune

Ubah kalimat dengan saran penulisan ulang yang kontekstual, termasuk argumen tandingan dan kesimpulan

Tambahkan humor, penekanan, atau nada santai dengan Editor Spices

Buat, kembangkan, atau sempurnakan teks dengan Ask AI

Keterbatasan Wordtune

Membatasi pengguna paket gratis hingga 10 generasi AI per hari

Meskipun mendukung berbagai bahasa, alat ini tidak seefektif untuk konten non-Inggris

Harga Wordtune

Gratis selamanya

Tingkat Lanjut : $13,99/bulan

Tanpa Batas: $19,99/bulan

Peringkat dan ulasan Wordtune

G2 : 4,6/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (70+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wordtune?

Berikut ini ulasan dari G2:

Wordtune adalah pilihan yang tepat bagi penulis mana pun yang kehabisan kata-kata atau motivasi untuk menulis; alat ini mengambil petunjuk dari teks yang sudah ditulis dan menghasilkan kalimat-kalimat selanjutnya. Kita juga dapat menyempurnakan kalimat-kalimat tersebut dengan bantuan opsi penulisan ulang bawaan yang membantu kita menentukan nada kalimat.

12. Writer (Terbaik untuk bantuan penulisan AI dan konten yang selaras dengan merek)

via Writer

Writer lebih terasa seperti co-pilot AI untuk alur kerja bisnis daripada sekadar alat penulisan. Alat ini dapat menjawab pertanyaan, mengekstrak wawasan, menerjemahkan konten, dan bahkan menganalisis gambar. Yang paling menonjol bagi saya adalah betapa seriusnya alat ini menangani keamanan dan privasi, dengan opsi penerapan yang sesuai dengan standar kepatuhan data global.

Fitur terbaik Writer

Buat konten yang akurat dari data eksklusif menggunakan grafik pengetahuan

Buat aplikasi dengan editor seret-dan-lepas tanpa kode

Otomatiskan pemeriksaan kepatuhan pada seluruh aset konten

Keterbatasan penulis

Paket non-perusahaan dibatasi hingga 5 pengguna tanpa opsi untuk menambah lebih banyak

Pembaruan yang sering membuat aplikasi ini terkadang sulit diprediksi

Harga Writer

Uji coba gratis selama 14 hari

Paket Pemula : $39/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan penulis

G2 : 4,3/5 (lebih dari 80 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Writer?

Berikut ini ulasan dari G2:

Tampilannya elegan, profesional, dan rapi – ini adalah aplikasi yang mudah digunakan dengan berbagai titik akses (ekstensi, aplikasi web, desktop). Aplikasi ini terintegrasi dengan baik dengan sistem pemasaran yang kami gunakan, dan mudah diimplementasikan.

👀 Fakta Menarik: Grafik pengetahuan dapat menganalisis paragraf dan menunjukkan hubungan antara topik, subtopik, dan konsep. Hal ini menjadikannya alat yang berguna untuk menulis esai, karena visualisasi terstruktur ini sebenarnya dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengatur ide dan menjaga alur logis antar konsep.

13. Writesonic (Terbaik untuk penulisan artikel AI dan pemasaran)

melalui Writesonic

Writesonic dilengkapi dengan fitur AI yang berguna untuk pembuatan konten, analisis pesaing, dan riset. Alat ini terintegrasi dengan Ahrefs, Google Analytics, dan WordPress, sehingga memudahkan Anda untuk mengakses data real-time dan merencanakan konten tanpa perlu berganti-ganti alat.

Fitur terbaik Writesonic

Akses fitur seperti pemeriksa SEO dan kelompok topik untuk optimasi

Berinteraksi dengan Chatsonic (chatbot AI) untuk mendapatkan bantuan secara real-time

Buat chatbot AI kustom tanpa perlu coding menggunakan Botsonic

Keterbatasan Writesonic

Layanan dukungan tidak terlalu responsif, dan penyelesaian pertanyaan sering tertunda

Pembuatan artikel sudah agak ketinggalan zaman

Harga Writesonic

Gratis selamanya

Perorangan : $20/bulan

Lite: $49/bulan

Standar : $99/bulan

Profesional: $249/bulan

Tingkat Lanjut: $499/bulan

Peringkat dan ulasan Writesonic

G2 : 4,7/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Writesonic?

Berikut ini ulasan dari G2:

Saya sangat menyukai bagaimana Writesonic memahami tantangan terbesar yang dihadapi penulis atau pembuat konten, yaitu menulis artikel yang ramah SEO, serta menyediakan pembuat artikel 10 langkah dan pembuat artikel 4 langkah untuk membantu penulis menghasilkan konten berkualitas hanya dengan satu klik.

Kembangkan Potensi Menulis Anda dengan Solusi AI Terbaik

Alat penulisan AI tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari paket pembuatan konten yang lengkap hingga alat sederhana untuk parafrase dan pemeriksa tata bahasa.

Jika Anda mencari solusi lengkap yang membantu Anda melakukan brainstorming, menulis, berkolaborasi, dan mengelola konten di satu tempat, ClickUp siap membantu Anda.

Dengan fitur bawaan untuk brainstorming, persetujuan, manajemen tugas, dan otomatisasi, alat ini menyederhanakan seluruh alur kerja konten Anda mulai dari ide hingga publikasi.

Ingin tahu bagaimana ClickUp dapat menjadi bagian dari alur kerja konten Anda? Daftar gratis dan jelajahi fitur-fiturnya.