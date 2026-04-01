Kenali 15 GPT Terbaik untuk Pekerjaan Klien di Agen

Pesaing Anda tidak akan menunggu.

Saat ini, agensi di bidang Anda menggunakan alat berbasis GPT untuk menyelesaikan pekerjaan klien dengan lebih cepat, lebih cerdas, dan dengan biaya internal yang jauh lebih rendah — dengan penelitian menunjukkan bahwa alat-alat tersebut dapat memangkas biaya fungsi yang berhadapan langsung dengan klien hingga 30–45%.

Pertanyaannya bukan apakah AI cocok untuk agensi Anda. Pertanyaannya adalah apakah Anda menggunakan GPT terbaik untuk agensi — atau hanya puas dengan alat generik yang tidak dirancang untuk menangani nuansa pekerjaan klien.

Ada perbedaan yang signifikan antara GPT yang hanya bisa menulis postingan media sosial umum dan GPT yang bisa membantu Anda merancang strategi konten untuk seluruh tahap funnel, menganalisis lanskap persaingan klien, atau menyusun proposal yang benar-benar disesuaikan dengan industri tertentu.

Kami telah melakukan risetnya, sehingga tim Anda tidak perlu melakukannya. Inilah 15 GPT terbaik yang dirancang khusus untuk pekerjaan klien agensi — dipilih secara khusus untuk tim pemasaran, pengembangan, strategi, dan konsultasi yang membutuhkan AI yang dapat berkontribusi secara nyata pada hasil kerja yang konkret.

Apa Arti Sebenarnya dari “GPT untuk Agen”

Ketika orang membicarakan GPT di lingkungan agensi, mereka jarang merujuk pada pengalaman obrolan yang umumnya dikaitkan pengguna dengan ChatGPT standar.

Sebaliknya, agensi semakin mengandalkan GPT kustom—versi khusus dari model bahasa besar yang dirancang untuk mendukung alur kerja agensi, produksi kreatif, dan tugas riset.

Dalam praktiknya, GPT untuk agensi berfungsi sebagai asisten AI yang disesuaikan dan dilatih sesuai dengan kebutuhan operasional Anda. Alih-alih menghasilkan respons generik, sistem ini dapat memahami konteks kampanye, gaya bahasa merek, dan struktur hasil kerja agensi yang umum.

Bagi agensi, pergeseran ini membuka beberapa keuntungan praktis:

Kemampuan khusus: Alih-alih menggunakan satu AI umum, agensi menerapkan berbagai alat AI yang dirancang untuk tugas-tugas spesifik, seperti riset kata kunci, interpretasi analitik, atau tugas-tugas agensi kreatif

Konteks merek dan industri: GPT kustom yang dikonfigurasi dengan baik dapat mengikuti pedoman merek, memahami nuansa industri, dan menjaga konsistensi di berbagai saluran

Hasil kreatif yang dapat disesuaikan: Tim dapat menghasilkan konten panjang, konsep kampanye, dan ide postingan dengan lebih cepat sambil tetap menjaga kreativitas dan pengawasan strategis

Wawasan berbasis data: AI dapat menganalisis data spesifik dari kampanye pemasaran, mengidentifikasi pola, dan memberikan wawasan berharga yang mendukung strategi pemasaran yang lebih efektif

Pada akhirnya, GPT tidak menggantikan tim manusia. GPT berfungsi sebagai asisten AI kolaboratif yang memperluas kapasitas kreatif, menyederhanakan pekerjaan yang berulang, dan memungkinkan para profesional pemasaran untuk fokus pada pemikiran strategis yang bernilai lebih tinggi.

Bagaimana Agen Memilih GPT yang Tepat

Dengan pertumbuhan pesat GPT kustom di GPT Store, agensi kini memiliki akses ke puluhan asisten AI yang dirancang untuk berbagai fungsi pemasaran dan kreatif. Namun, memilih GPT yang tepat membutuhkan lebih dari sekadar menguji alat yang populer.

Agensi biasanya mengevaluasi apakah sebuah GPT dapat mendukung tugas-tugas spesifik mereka, selaras dengan strategi konten mereka, dan terintegrasi dengan lancar ke dalam alur kerja yang sudah ada.

Bagi banyak profesional pemasaran, GPT yang tepat adalah yang mampu menangani pekerjaan khusus seperti riset kata kunci, pengembangan ide kampanye, penulisan blog, atau analisis data Google Analytics.

Agensi juga mencari alat yang mampu menghasilkan output yang andal dalam berbagai format, termasuk halaman arahan, konten panjang, dan teks untuk media sosial. Konsistensi, kecepatan, dan pemahaman konteks merupakan faktor kritis saat mengevaluasi apakah sebuah GPT dapat mendukung tugas-tugas agensi kreatif.

Pertimbangan penting lainnya adalah fleksibilitas. Agen sering kali menguji beberapa alat sebelum memutuskan apakah akan mengembangkan GPT mereka sendiri atau mengandalkan GPT kustom yang dilatih berdasarkan pedoman internal, data kampanye, dan suara merek. Hal ini memastikan dukungan AI selaras dengan pekerjaan klien yang sebenarnya, bukan sekadar kasus penggunaan umum.

GPT Terbaik untuk Agen

Tidak semua GPT layak untuk dicoba. Beberapa di antaranya tidak sesuai harapan, sementara yang lain benar-benar membantu Anda bekerja dengan efisien. Inilah yang tepat untuk Anda.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Catatan: Harga untuk alat SEO berbasis GPT biasanya disesuaikan dan bergantung pada penggunaan, fitur, dan skala.

1. The Creative Writing Coach (Terbaik untuk meningkatkan kemampuan bercerita kreatif dan pengembangan konten panjang)

Bahkan tim agensi yang paling berpengalaman pun terkadang mengalami kebuntuan kreatif. Ketika tenggat waktu menumpuk dan kampanye membutuhkan sudut pandang baru, alat seperti Creative Writing Coach membantu tim Anda menjaga aliran ide tanpa mengorbankan kualitas. Alat ini berfungsi seperti editor virtual yang membantu menyempurnakan nada, struktur, dan penceritaan.

Bagi agensi yang memproduksi konten panjang, narasi merek, atau artikel kepemimpinan pemikiran, GPT ini menjadi mitra kreatif yang sangat membantu. GPT ini menganalisis draf, menyarankan perbaikan, dan menghasilkan ide-ide yang membantu proses pembuatan konten Anda tetap konsisten di berbagai saluran dan format kampanye.

Fitur terbaik Creative Writing Coach

Membantu Anda menyempurnakan penulisan blog dan penceritaan dengan umpan balik terstruktur mengenai nada, kejelasan, dan alur narasi

Menghasilkan ide postingan baru, sudut pandang kampanye, dan daya tarik saat tim Anda membutuhkan inspirasi kreatif

Memperbaiki tata bahasa, ritme, dan struktur untuk meningkatkan kualitas pembuatan konten pada artikel, halaman arahan, dan aset pemasaran

Mendukung sesi brainstorming bagi agensi yang menangani tugas-tugas kreatif dan penyampaian cerita kampanye

Batasan Creative Writing Coach

Mungkin memerlukan prompt tambahan untuk menjaga konsistensi suara merek atau konteks spesifik industri

Tidak dirancang untuk analisis SEO tingkat lanjut atau riset kata kunci mendalam dibandingkan dengan alat AI pemasaran khusus

Harga Pelatih Penulisan Kreatif

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Pelatih Penulisan Kreatif

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

💡 Tips Pro: Gunakan suara Anda untuk menghasilkan tulisan yang rapi. Anda dapat mendiktekan konten ke ClickUp Brain MAX menggunakan fitur Talk to Text, alih-alih mengetiknya secara manual. Talk to Text akan mentranskripsikan ucapan Anda dan secara otomatis memperbaiki kata-kata pengisi, menyederhanakan kalimat yang rumit dan bertele-tele agar lebih mudah dibaca, serta dapat menyesuaikan nada dan gaya penulisan—baik itu gaya akademis untuk makalah penelitian, santai untuk postingan diskusi, atau ringkas untuk catatan belajar.

2. Email and Mail Writer (Pilihan terbaik untuk menyusun email klien yang rapi dan baris subjek yang efektif)

Komunikasi dengan klien merupakan bagian tak terpisahkan dari pekerjaan agensi. Baik saat mengirimkan proposal, pembaruan kampanye, atau tindak lanjut, GPT Penulis Email dan Surat membantu tim Anda menyusun pesan dengan lebih cepat sambil tetap menjaga nada yang jelas dan profesional.

Daripada menulis ulang email yang sama berulang kali, Anda dapat menggunakan GPT ini dalam antarmuka obrolan sederhana untuk menyempurnakan pesan bagi audiens yang berbeda. Hal ini sangat berguna bagi agensi yang mengelola berbagai saluran komunikasi dan membutuhkan draf cepat untuk kegiatan pemasaran, koordinasi internal, atau pelaporan klien.

Fitur terbaik Email dan Mail Writer

Dengan cepat menyusun draf email profesional untuk kegiatan penjangkauan, pembaruan, proposal, dan komunikasi pemasaran khusus

Menghasilkan berbagai variasi baris subjek email untuk meningkatkan tingkat respons dalam kampanye agensi

Menyesuaikan nada sesuai konteks, baik saat Anda menulis kepada klien, mitra, maupun tim internal

Membantu tim pemasaran menulis lebih cepat sambil tetap menjaga konsistensi suara merek di seluruh komunikasi

Batasan Email dan Penulis Surat

Berfokus terutama pada tugas-tugas komunikasi daripada perencanaan kampanye yang lebih luas

Tidak secara langsung menganalisis data analitik, data kampanye, atau wawasan kinerja untuk pengambilan keputusan pemasaran

Harga Email dan Penulis Surat

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Email dan Mail Writer

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

📮 ClickUp Insight: 37% responden kami menggunakan AI untuk pembuatan konten, termasuk penulisan, penyuntingan, dan email. Namun, proses ini biasanya melibatkan perpindahan antar berbagai alat, seperti alat pembuat konten dan ruang kerja Anda. Dengan ClickUp, Anda mendapatkan bantuan penulisan berbasis AI di seluruh ruang kerja, termasuk email, komentar, obrolan, Dokumen, dan lainnya—semuanya sambil mempertahankan konteks dari seluruh ruang kerja Anda.

3. Code Copilot (Pilihan terbaik untuk mempercepat pengembangan dan debugging situs web agensi)

Saat agensi membangun atau memelihara situs web klien, tugas pengembangan dapat dengan cepat menjadi hambatan. Code Copilot berfungsi seperti mitra teknik virtual yang membantu tim Anda meninjau kode, memecahkan masalah, dan mempercepat kemajuan proyek.

Bagi agensi yang mengelola situs web, halaman arahan, atau platform klien, GPT ini membantu mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas pengembangan yang berulang. Baik saat mengoptimalkan skrip maupun meninjau dokumentasi, GPT ini memberikan wawasan cepat kepada pengembang yang membuat proses pengkodean menjadi lebih efisien dan lebih mudah dipelihara.

Fitur terbaik Code Copilot

Memeriksa dan menganalisis kode untuk mendeteksi kesalahan serta merekomendasikan perbaikan guna implementasi yang lebih rapi

Membantu menerjemahkan dokumentasi yang rumit sehingga pengembang dapat memahami kerangka kerja atau API dengan lebih cepat

Menyediakan bantuan debugging yang menyoroti potensi masalah dan menyarankan optimasi

Mendukung alur kerja pengembangan bagi agensi yang sedang membangun halaman produk, fitur situs web klien, atau integrasi teknis

Batasan Code Copilot

Fokus utama pada tugas-tugas pengembangan daripada alur kerja pemasaran atau pembuatan konten yang lebih luas

Mungkin masih memerlukan keahlian pengembang saat bekerja dengan sistem yang kompleks atau alat yang belum familiar

Harga Code Copilot

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Code Copilot

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

Agensi sering kali harus mengelola puluhan aplikasi untuk manajemen kampanye, analitik, dan komunikasi klien. Automation Consultant dari Zapier membantu Anda mengidentifikasi di mana otomatisasi dapat menghilangkan pekerjaan yang berulang dan menghubungkan alat-alat yang sudah digunakan tim Anda.

Alih-alih mentransfer informasi secara manual antar platform, GPT ini berfungsi sebagai penasihat alur kerja di dalam antarmuka obrolan. GPT ini membantu agensi merancang strategi otomatisasi yang menyederhanakan tugas-tugas agensi kreatif, mengurangi proses serah terima manual, dan meningkatkan efisiensi operasional di berbagai saluran.

Fitur terbaik Automation Consultant dari Zapier

Merekomendasikan strategi otomatisasi yang membantu agensi mengoptimalkan alur kerja di seluruh alat pemasaran dan operasional

Menyarankan integrasi antara platform seperti Slack, layanan Google, dan aplikasi produktivitas lainnya

Membantu tim merancang alur otomatisasi untuk tugas-tugas spesifik seperti pelaporan, pengumpulan prospek, atau pembaruan kampanye

Menyediakan ide alur kerja yang membantu agensi memperluas operasi pemasaran tanpa menambah beban kerja manual

Batasan Konsultan Otomatisasi oleh Zapier

Diperlukan pengaturan Zapier yang sudah ada untuk menjalankan alur kerja otomatisasi yang direkomendasikan secara penuh

Berfokus terutama pada panduan otomatisasi daripada pembuatan konten, SEO, atau pengembangan kampanye kreatif

Harga Automation Consultant oleh Zapier

Penetapan harga khusus

Ulasan dan penilaian Konsultan Otomatisasi oleh Zapier

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

👀 Tahukah Anda? Integrasi bawaan ClickUp dan Zapier memungkinkan Anda terhubung dengan lebih dari 1.000 aplikasi lain. Artinya, Anda dapat menghubungkan ClickUp dengan CRM, platform pemasaran email, dan bahkan penjadwal media sosial Anda, sehingga menciptakan aliran informasi yang lancar. Misalnya, Anda dapat menghilangkan entri data manual dengan membuat tugas ClickUp secara otomatis dari prospek klien baru di CRM Anda.

5. Consensus (Terbaik untuk wawasan yang didukung riset dan penemuan sumber akademis)

Kampanye yang kuat sering kali dimulai dengan riset yang kuat. Consensus dirancang untuk membantu agensi mengakses pengetahuan yang kredibel dengan cepat melalui analisis jutaan makalah akademis dan merangkum temuan-temuan tersebut menjadi jawaban yang jelas dan praktis.

Bagi agensi yang bergerak di bidang strategi konten, kepemimpinan pemikiran, atau penceritaan berbasis data, Consensus berfungsi seperti analis riset dalam antarmuka obrolan. Alih-alih menelusuri berbagai sumber secara manual, tim Anda dapat mengumpulkan wawasan yang andal, memvalidasi klaim, dan membangun narasi yang lebih kuat yang didukung oleh data terverifikasi.

Fitur terbaik menurut konsensus

Mencari jutaan studi akademis untuk memberikan wawasan yang didukung oleh ilmu pengetahuan guna penelitian dan strategi

Merangkum temuan penelitian yang kompleks sehingga tim dapat dengan cepat memahami poin-poin pentingnya

Mendukung pembuatan konten dengan membantu agensi merujuk pada sumber-sumber tepercaya untuk penulisan artikel atau laporan

Membantu tim pemasaran menganalisis data dan mengeksplorasi topik untuk penelitian dan perencanaan kampanye yang lebih kuat

Batasan konsensus

Berfokus terutama pada materi akademik dan penelitian, bukan pada analisis real-time atau data kinerja kampanye

Mungkin memerlukan alat tambahan untuk riset kata kunci, SEO, atau tugas-tugas alur kerja pemasaran yang lebih luas

Harga yang disepakati

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan berdasarkan konsensus

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

6. AskYourPDF Research Assistant (Terbaik untuk menganalisis dokumen dan mengekstrak wawasan dari PDF)

Tim agensi sering kali harus menangani dokumen-dokumen besar seperti laporan penelitian, presentasi strategi, whitepaper, atau brief klien. AskYourPDF Research Assistant membantu Anda mengubah file-file panjang tersebut menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti dengan memungkinkan Anda berinteraksi langsung dengan dokumen-dokumen tersebut.

Alih-alih membaca ratusan halaman secara manual, Anda dapat menggunakan GPT ini dalam antarmuka obrolan untuk menganalisis dokumen dan menemukan wawasan berharga dengan cepat. Bagi agensi yang memproduksi konten panjang, laporan, atau strategi pemasaran berbasis riset, hal ini membantu mempermudah proses pengambilan data relevan dari dokumen yang kompleks.

Fitur terbaik AskYourPDF Research Assistant

Memungkinkan Anda mengunggah dan menganalisis PDF untuk dengan cepat mengungkap wawasan penting dari laporan, studi, atau dokumentasi internal

Membantu agensi membuat draf artikel atau ringkasan penelitian yang didukung oleh sumber-sumber yang terverifikasi

Mengekstrak kutipan dan referensi untuk mendukung pembuatan konten dan penulisan blog berbasis riset

Memungkinkan tim untuk berinteraksi dengan dokumen secara percakapan guna menemukan data spesifik tanpa perlu membaca seluruh berkas

Batasan AskYourPDF Research Assistant

Dirancang terutama untuk analisis dokumen, bukan untuk tugas-tugas SEO yang berfokus pada kampanye atau riset kata kunci

Mungkin memerlukan alat AI tambahan saat bekerja dengan sumber non-PDF atau alur kerja pemasaran yang lebih luas

Harga AskYourPDF Research Assistant

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan AskYourPDF Research Assistant

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

7. Generator Presentasi dan Diagram (Terbaik untuk memvisualisasikan alur kerja dan strategi pemasaran)

Agensi sering kali berurusan dengan struktur kampanye yang kompleks, alur kerja klien, dan integrasi teknis. Generator Presentasi dan Diagram membantu mengubah ide-ide abstrak tersebut menjadi visual yang jelas sehingga tim dan klien dapat dengan mudah memahaminya.

Daripada menjelaskan proses yang rumit melalui dokumen panjang, Anda dapat menggunakan GPT ini untuk membuat diagram yang menyederhanakan diskusi. Baik saat merancang strategi pemasaran, merinci struktur proyek, atau mempresentasikan ide kampanye kepada klien, diagram visual membuat kolaborasi menjadi lebih lancar di antara agensi dan tim internal.

Fitur terbaik Generator Presentasi dan Diagram

Membuat diagram alur dan diagram visual yang membantu tim menjelaskan strategi dan alur kerja yang kompleks dengan jelas

Membuat peta pikiran yang membantu mengorganisir ide, perencanaan kampanye, dan pengembangan strategi konten

Mendukung dokumentasi teknis dengan memvisualisasikan arsitektur sistem, aliran data, dan integrasi

Membantu agensi menyajikan konsep yang terstruktur dalam proposal, presentasi klien, dan ringkasan penelitian

Batasan Generator Presentasi dan Diagram

Berfokus terutama pada dokumentasi visual daripada pembuatan konten, SEO, atau tugas penulisan kampanye

Mungkin masih memerlukan alat desain eksternal saat membuat aset visual yang sangat disesuaikan atau bermerk

Harga Generator Presentasi dan Diagram

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Generator Presentasi dan Diagram

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

8. Project Manager Buddy (Terbaik untuk merencanakan dan mengatur proyek-proyek agensi yang kompleks)

Menjalankan beberapa kampanye klien sekaligus dapat dengan cepat menjadi sangat membebani. Project Manager Buddy bertindak sebagai penasihat operasional virtual yang membantu tim agensi menyusun jadwal, mengelola hasil kerja, dan mengoordinasikan pekerjaan di seluruh proyek.

Alih-alih membuat rencana dari awal setiap kali, Anda dapat menggunakan GPT ini dalam antarmuka obrolan untuk mengatur tugas, merancang alur kerja, dan menyusun dokumentasi proyek. Bagi agensi yang menangani banyak klien dan kampanye pemasaran spesifik, GPT ini memberikan panduan yang berguna untuk memastikan proyek berjalan lancar.

Fitur terbaik Project Manager Buddy

Membantu tim menyusun rencana proyek yang mendukung penyederhanaan alur kerja di seluruh kampanye dan proses internal

Memberikan panduan mengenai kerangka kerja manajemen proyek dan membantu mengorganisir tugas-tugas spesifik di seluruh tim

Membuat templat dan kerangka kerja perencanaan untuk tugas-tugas agensi kreatif, peluncuran produk, atau peta jalan kampanye

Membantu agensi mengoordinasikan hasil kerja di berbagai saluran sambil menjaga kejelasan proyek

Batasan Project Manager Buddy

Fokus utamanya adalah pada perencanaan dan koordinasi, bukan pada pembuatan konten, SEO, atau penulisan kampanye

Mungkin masih memerlukan integrasi dengan alat manajemen proyek eksternal untuk pelacakan dan pelaksanaan tugas secara menyeluruh

Harga Project Manager Buddy

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Project Manager Buddy

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

9. Video AI Generator (Pilihan terbaik untuk mengubah naskah pemasaran menjadi kampanye visual yang menarik)

Konten video telah menjadi salah satu format paling efektif dalam pemasaran modern, namun memproduksinya dalam skala besar bisa mahal dan memakan waktu. Video AI Generator membantu agensi mengubah ide tertulis menjadi adegan visual, sehingga tim dapat bereksperimen dengan konsep video lebih cepat.

Bagi agensi yang mengelola pembuatan konten di berbagai saluran, GPT ini membantu mengubah naskah, pesan kampanye, atau kerangka artikel menjadi format narasi visual. Fitur ini sangat berguna ketika tim Anda perlu membuat visual promosi atau video konsep tanpa harus sepenuhnya bergantung pada alur kerja produksi tradisional.

Fitur terbaik Generator Video AI

Mengubah prompt tertulis menjadi adegan video yang mendukung pembuatan konten kreatif dan narasi kampanye

Membantu agensi membuat prototipe iklan video dan visual promosi untuk kampanye pemasaran tertentu

Mengubah skrip atau konten panjang menjadi narasi visual yang menarik untuk kampanye media sosial dan digital

Membantu tim kreatif dalam bereksperimen dengan ide dan format baru untuk strategi pemasaran yang berfokus pada video

Batasan Generator Video AI

Visual yang dihasilkan mungkin masih memerlukan pengeditan atau penyempurnaan menggunakan alat produksi video profesional

Kurang cocok untuk tugas-tugas analitis seperti SEO, riset kata kunci, atau wawasan analitik kampanye

Harga Generator Video AI

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Generator Video AI

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

10. Logo Creator (Terbaik untuk menghasilkan konsep identitas merek dengan cepat untuk klien agensi)

Proyek identitas merek sering kali dimulai dengan tahap eksplorasi. Logo Creator membantu agensi dengan cepat menghasilkan ide-ide identitas visual saat mengerjakan merek klien baru atau memperbarui merek yang sudah ada.

Alih-alih menghabiskan berjam-jam untuk membuat sketsa konsep awal, Anda dapat menggunakan GPT ini untuk menghasilkan berbagai arah desain logo berdasarkan merek, industri, dan visi kreatif klien. Bagi agensi yang mengelola pembuatan konten, halaman produk, atau peluncuran situs web klien, alat ini membantu mempercepat tahap awal pengembangan visual.

Fitur terbaik Logo Creator

Menghasilkan berbagai konsep logo yang membantu agensi menjelajahi arah visual merek dengan cepat

Membuat ikon aplikasi dan aset identitas yang unik untuk mendukung peluncuran situs web dan produk modern

Menyarankan kombinasi palet warna yang memperkuat identitas merek dan kreativitas visual

Membantu tim menguji ide visual dengan cepat sebelum beralih ke tahap produksi desain detail

Batasan Logo Creator

Desain yang dihasilkan sering kali memerlukan penyempurnaan menggunakan alat desain profesional sebelum diserahkan secara final

Berfokus pada identitas visual daripada pekerjaan pemasaran yang lebih luas atau strategi konten strategis

Harga Logo Creator

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Logo Creator

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

11. Prompt Engineering (Terbaik untuk mengoptimalkan prompt guna menghasilkan keluaran AI berkualitas lebih tinggi)

Hasil yang optimal dari AI sering kali bergantung pada seberapa baik prompt Anda ditulis. Prompt Engineering membantu agensi menyempurnakan cara mereka berinteraksi dengan model bahasa besar, memastikan bahwa respons yang diterima lebih jelas, terstruktur, dan relevan dengan pekerjaan klien.

Bagi tim yang sedang bereksperimen dengan GPT kustom atau bekerja dengan berbagai alat AI, GPT ini berfungsi sebagai panduan yang membantu Anda menyusun permintaan dengan lebih baik. GPT ini membantu agensi menghasilkan hasil yang lebih baik dalam pembuatan konten, riset, dan strategi pemasaran dengan menyempurnakan prompt serta meningkatkan konteks yang diberikan kepada sistem AI.

Fitur terbaik dalam Prompt Engineering

Mereview dan menyempurnakan prompt untuk meningkatkan cara model GPT menafsirkan permintaan dan menghasilkan hasil yang lebih baik

Membantu agensi memahami bagaimana model bahasa besar memproses instruksi dan menghasilkan respons AI

Menyediakan contoh prompt praktis yang mendukung pembuatan konten, riset, dan pengembangan ide kampanye

Meningkatkan kejelasan prompt sehingga tim dapat menghasilkan output yang lebih konsisten di seluruh GPT kustom

Keterbatasan dalam rekayasa prompt

Berfokus pada peningkatan kualitas prompt daripada langsung melakukan tugas-tugas seperti analisis kinerja atau pasar

Masih memerlukan penilaian manusia untuk memastikan respons AI yang dihasilkan selaras dengan tujuan klien dan pedoman merek

Harga Prompt Engineering

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Prompt Engineering

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

12. UX Design Mentor (Terbaik untuk meningkatkan strategi UX dan desain antarmuka produk)

Pengalaman digital yang luar biasa jarang terjadi secara kebetulan. UX Design Mentor membantu tim agensi mengevaluasi antarmuka produk, meningkatkan kegunaan, dan menyempurnakan pengalaman digital di seluruh situs web dan aplikasi.

Bagi agensi yang merancang pengalaman situs web klien atau mengoptimalkan halaman produk, GPT ini berfungsi sebagai penasihat desain. GPT ini meninjau tata letak, alur navigasi, dan interaksi pengguna, membantu tim mengubah ide desain menjadi solusi yang lebih berfokus pada pengguna sambil tetap menjaga kreativitas dan pemikiran strategis.

Fitur terbaik UX Design Mentor

Memberikan umpan balik mengenai tata letak, alur navigasi, dan kegunaan untuk meningkatkan pengalaman pengguna situs web secara keseluruhan

Membantu agensi menganalisis pilihan desain dan menyesuaikannya dengan strategi UX modern

Memberikan panduan mengenai riset pengguna, persona, dan pengujian yang memperkuat keputusan pemasaran dan produk

Membantu tim desain menyempurnakan struktur visual dan ide interaksi dengan wawasan praktis

Batasan Mentor Desain UX

Berfokus pada umpan balik UX daripada SEO secara umum, riset kata kunci, atau analisis kinerja

Mungkin masih memerlukan alat desain khusus untuk pembuatan prototipe dan pengembangan antarmuka beresolusi tinggi

Harga UX Design Mentor

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan UX Design Mentor

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

13. Sales Pro (Pilihan terbaik untuk merancang strategi tindak lanjut dan penjangkauan klien yang lebih cerdas)

Hubungan dengan klien sering kali bergantung pada apa yang terjadi setelah percakapan pertama. Sales Pro membantu agensi menyempurnakan cara mereka melakukan tindak lanjut, memastikan bahwa upaya komunikasi terasa terencana, strategis, dan selaras dengan kebutuhan klien.

Bagi agensi yang mengelola banyak akun dan kampanye pemasaran di berbagai saluran, GPT ini berfungsi sebagai asisten terstruktur yang membantu tim menyusun pesan tindak lanjut, strategi penjangkauan, dan ide-ide keterlibatan yang memperkuat hubungan jangka panjang dengan klien.

Ketika agensi Anda perlu mempertahankan momentum setelah penyampaian proposal, presentasi, atau diskusi kampanye, alat seperti ini membantu menghasilkan ide dan pesan terstruktur yang membuat percakapan terus berlanjut.

Fitur terbaik Sales Pro

Membantu menyusun pesan tindak lanjut yang meningkatkan keterlibatan klien dalam kampanye pemasaran dan penjangkauan

Menghasilkan ide komunikasi yang disesuaikan berdasarkan konteks klien dan industri yang berbeda

Menyediakan konsep pemasaran yang terstruktur untuk membantu agensi menjaga konsistensi komunikasi merek

Membantu tim yang mengelola beberapa klien dengan menghasilkan output yang mempermudah pengelolaan hubungan

Batasan Sales Pro

Berfokus terutama pada strategi komunikasi daripada analisis mendalam dari berbagai sistem CRM

Berfungsi paling baik saat diintegrasikan dengan sistem CRM dan alat AI lainnya yang melacak data kinerja di seluruh kampanye

Harga Sales Pro

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Sales Pro

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

14. SMMA GPT (Terbaik untuk mengelola strategi pemasaran media sosial dan konten kampanye)

Menjalankan agensi pemasaran media sosial berarti harus mengelola berbagai kampanye, platform, dan klien secara bersamaan. SMMA GPT dirancang untuk mendukung agensi yang membutuhkan bantuan dalam merancang kampanye, menghasilkan ide kreatif, dan membangun strategi yang efektif di berbagai saluran.

Bagi tim yang mengelola pembuatan konten, kampanye iklan, dan strategi pertumbuhan media sosial, GPT ini berfungsi sebagai asisten strategis. GPT ini membantu para profesional pemasaran menghasilkan ide kampanye, menyusun sudut pandang pesan, dan mengembangkan strategi pemasaran konten yang selaras dengan tren platform yang terus berkembang.

Saat Anda membutuhkan inspirasi kampanye yang cepat atau kerangka kerja terstruktur untuk pelaksanaan media sosial, alat-alat seperti ini membantu agensi mempertahankan momentum kreatif sambil tetap menjaga pekerjaan klien tetap terorganisir.

Fitur terbaik SMMA GPT

Membantu agensi menghasilkan ide kampanye, ide postingan viral, dan konsep strategi media sosial

Mendukung pembuatan konten untuk blog, keterangan gambar, materi iklan, dan konten panjang yang digunakan dalam kampanye

Membantu dalam optimasi kata kunci, SEO, dan pesan yang disesuaikan dengan audiens untuk platform media sosial

Memberikan wawasan strategis yang membantu agensi merencanakan inisiatif pemasaran di berbagai saluran

Batasan SMMA GPT

Lebih berfokus pada pemasaran media sosial daripada analisis mendalam atau pelaporan Google Analytics

Kualitas output dapat bergantung pada seberapa jelas konteks dan data kampanye yang disediakan

Harga SMMA GPT

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan SMMA GPT

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

15. Rencana Pengembangan Bisnis & Pemasaran Digital (Terbaik untuk menyusun strategi pertumbuhan klien yang terstruktur)

Pekerjaan agensi seringkali tidak hanya sebatas menjalankan kampanye. Klien juga mengharapkan panduan mengenai strategi pertumbuhan, positioning, dan arah pemasaran jangka panjang. Rencana Pengembangan Bisnis & Pemasaran Digital membantu agensi menyusun rencana terstruktur yang menggabungkan strategi bisnis dengan pelaksanaan pemasaran yang praktis.

Alih-alih memulai dari nol, GPT ini membantu tim membuat kerangka kerja pertumbuhan terstruktur yang menghubungkan strategi konten, perencanaan kampanye, dan tujuan pengembangan bisnis yang lebih luas. Bagi agensi yang menangani banyak klien, GPT ini berfungsi sebagai mitra strategis yang membantu mengubah data mentah dan riset pasar menjadi dokumen perencanaan yang dapat ditindaklanjuti.

Fitur terbaik Rencana Pengembangan Bisnis & Pemasaran Digital

Membantu agensi mengembangkan strategi pemasaran dan pertumbuhan yang terstruktur dan disesuaikan dengan berbagai industri

Mendukung pembuatan proposal dan perencanaan kampanye menggunakan data relevan dan wawasan pasar

Membantu dalam merencanakan strategi konten, ide-ide untuk mendapatkan prospek, dan kerangka kerja pertumbuhan klien jangka panjang

Membuat rencana terstruktur yang dapat disesuaikan oleh agensi untuk presentasi situs web, kampanye, atau pengembangan bisnis

Batasan Rencana Pengembangan Bisnis & Pemasaran Digital

Hasil strategis mungkin memerlukan validasi melalui analisis yang lebih mendalam dan riset pasar yang sebenarnya

Akan bekerja paling optimal jika agensi memberikan konteks yang kuat mengenai merek klien, tujuan, dan lanskap persaingan

Harga Paket Pengembangan Bisnis & Pemasaran Digital

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Rencana Pengembangan Bisnis & Pemasaran Digital

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

DNA agensi Anda terdiri dari kejelasan, kecepatan, kolaborasi, dan pelaksanaan yang lancar. Demikian pula dengan alat AI Anda untuk menghindari penyebaran pekerjaan yang tidak terkendali.

Sebagian besar agensi memulai dengan satu GPT dan tiba-tiba harus mengelola tujuh GPT sekaligus, masing-masing dengan spesialisasi dan kurva pembelajaran tersendiri, yang mengakibatkan penyebaran AI yang tidak terkendali. Kini Anda tidak hanya mengelola kampanye—Anda mengelola sebuah kebun binatang.

💡Tips Pro: Gunakan ClickUp Brain MAX, asisten AI desktop ClickUp, untuk mengurangi penyebaran AI yang berlebihan: Dalam sekejap, Anda sedang menyusun pesan kompleks menggunakan GPT-5; kemudian, Anda beralih ke Claude untuk analisis konteks panjang (semua dari jendela “Ask AI” yang sama). Anda tidak perlu mempelajari antarmuka pengguna yang berbeda atau mengingat model mana yang berfungsi untuk apa. Anda cukup memilih alat terbaik untuk setiap tugas—tanpa perlu berpindah aplikasi atau menguras dompet Anda

Fitur Talk to Text dari ClickUp Brain MAX mengubah ucapan Anda menjadi pesan yang rapi, catatan kreatif, prompt, atau brief dan dokumen lengkap. Hasilnya benar-benar 400% lebih banyak daripada menggunakan keyboard tradisional. Memenuhi tenggat waktu yang mustahil kini menjadi mungkin! Catat ide, bagikan instruksi, dan selesaikan tugas 4 kali lebih cepat dengan fitur Talk to Text di ClickUp Brain MAX

Solusinya adalah mengonsolidasikan hal-hal yang relevan dan menggunakan pusat kendali terpusat untuk mengoordinasikan semuanya. Di sinilah ruang kerja AI terpadu ClickUp untuk agensi memberikan perbedaan terbesar. Ini adalah sumber informasi tunggal yang dapat diandalkan oleh tim dan klien Anda.

41% pelanggan ClickUp telah menggunakannya untuk menggantikan tiga atau lebih alat dan menghemat biaya.

Sebuah ulasan G2 menegaskan:

“ClickUp menawarkan fleksibilitas tak tertandingi dengan tampilan yang dapat disesuaikan (Daftar, Papan, Gantt, Kalender), otomatisasi yang kuat, serta dokumen, tujuan, dan pelacakan waktu bawaan—semuanya dalam satu ruang kerja. Aplikasi ini memusatkan kolaborasi tim dan manajemen proyek, sehingga kami dapat menggantikan berbagai alat seperti Trello, Asana, dan Notion dengan satu sistem yang terintegrasi.”

Mari kita lihat manfaat unik dari penerapan ClickUp untuk mengubah alur kerja agensi dan klien:

Menyediakan platform terpusat yang memungkinkan agensi digital mengatur pekerjaan berdasarkan klien, tim, dan proyek melalui hierarki intuitif Spaces, Folders, dan Lists ✅

Meningkatkan kolaborasi tim dengan fitur seperti komentar, obrolan real-time, dan dokumen bersama. Fitur-fitur ini memfasilitasi diskusi yang lancar seputar proyek, memungkinkan tim untuk memberikan umpan balik dan mengambil keputusan dengan cepat ✅

Memungkinkan agensi digital memantau status tugas, tenggat waktu, dan kinerja tim secara real-time, sehingga memungkinkan penyesuaian proaktif untuk menjaga manajemen proyek tetap pada jalurnya. ✅

Fitur pelacakan waktu bawaan memastikan Anda dapat menagih klien secara akurat atas layanan yang diberikan, sehingga meningkatkan kontrol keuangan ✅

Tumbuh bersama organisasi Anda, mendukung proyek-proyek yang lebih besar dan kompleks. Dengan model harga yang kompetitif, agensi digital dapat memulai dari skala kecil dan secara bertahap meningkatkan ke fungsionalitas yang lebih canggih seiring dengan perkembangan kebutuhan bisnis mereka ✅

Menyediakan pencarian berbasis AI melalui ClickUp Brain , yang mengindeks tugas, dokumen, dan percakapan sehingga tim dapat langsung menemukan informasi yang mereka butuhkan ✅

Temukan apa pun yang Anda butuhkan dari ruang kerja Anda dalam hitungan detik—cukup tanyakan kepada ClickUp Brain

Atau gunakan ClickUp AI untuk membuat presentasi penjualan dan gambar kustom untuk Anda.

Dapatkan grafik kustom dan konten presentasi dengan ClickUp AI

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Super Agents untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaan kampanye tugas Buat agen AI yang dapat disesuaikan dan mampu menjalankan berbagai tugas dengan ClickUp Super Agents Super Agents adalah rekan kerja berbasis AI dari ClickUp yang dirancang untuk menjalankan alur kerja multi-langkah menggunakan konteks ruang kerja Anda. Mereka adalah agen yang bekerja secara otomatis dan dapat beroperasi tanpa henti sambil tetap mengontrol akses. Brief kreatif : Menyusun brief kreatif berdasarkan konteks tugas atau obrolan, termasuk saran perbaikan yang dapat diterapkan untuk menstandarkan proses penerimaan dan mempercepat persetujuan.

Ringkasan fitur: Mengubah permintaan fitur menjadi ringkasan yang terstruktur, sehingga tim Agile dapat menyelaraskan cakupan, memperkirakan waktu secara efisien, dan mengurangi pekerjaan ulang. Ini memberi Anda kemampuan untuk memaksimalkan produktivitas dengan rekan kerja berbasis AI – sebutkan nama (@mention), berikan tugas, dan kirim pesan secara langsung. Anda dapat menentukan kapan, bagaimana, dan apa yang mereka kerjakan – selalu berkembang dengan pengetahuan dan memori yang tak terbatas.

Coba templat Manajemen Agen dari ClickUp

Ini adalah templat terbaik untuk semua agensi, terutama agensi kreatif atau agensi pemasaran. Templat ini mencakup semua yang Anda butuhkan untuk mengelola pipeline penjualan, penetapan ruang lingkup proyek, manajemen sumber daya, onboarding klien, penyelesaian proyek, permintaan perubahan, umpan balik klien, dan banyak lagi.

Perkuat Sistem AI Agen Anda dengan ClickUp

Munculnya GPT kustom mengubah cara agensi menangani pekerjaan klien—mulai dari pembuatan konten dan riset kata kunci hingga perencanaan dan pengembangan kampanye. Seperti yang ditunjukkan dalam daftar ini, GPT terbaik untuk agensi membantu tim bekerja lebih cepat, menghasilkan hasil yang lebih baik, dan mengekstrak wawasan yang berarti dari data kampanye dan riset.

Namun, mengelola banyak GPT di berbagai alat AI dapat dengan cepat menimbulkan kerumitan. Di sinilah ClickUp menjadi sangat berguna. Alih-alih harus mengelola alur kerja yang tersebar, ClickUp berfungsi sebagai ruang kerja terpadu tempat tim pemasaran, strategi, dan kreatif Anda dapat mengatur proyek, berkolaborasi, dan mengubah ide yang dihasilkan AI menjadi hasil kerja nyata.

Jika agensi Anda ingin menyederhanakan pekerjaan klien sambil tetap kompetitif di era yang didorong oleh AI, coba ClickUp secara gratis dan mulailah mengubah ide-ide berbasis AI Anda menjadi eksekusi yang terorganisir dan dapat diskalakan. 🚀

Pertanyaan Umum

GPT terbaik untuk agensi adalah yang dirancang khusus untuk alur kerja tertentu, seperti pembuatan konten, riset kata kunci, atau tugas pengembangan. Banyak agensi menggabungkan beberapa GPT kustom untuk mendukung berbagai fungsi, alih-alih mengandalkan satu asisten AI serba guna.

Tidak sepenuhnya. Meskipun alat GPT dapat menghasilkan output, membantu dalam riset, dan mempercepat tugas-tugas agensi kreatif, agensi tetap mengandalkan keahlian manusia untuk strategi, pemasaran, hubungan dengan klien, dan pengendalian kualitas di seluruh kampanye.

Banyak agensi menggunakan beberapa alat AI untuk tugas-tugas spesifik seperti analisis, penulisan, atau otomatisasi. Untuk menghindari alur kerja yang terfragmentasi, tim sering kali memusatkan perencanaan, kolaborasi, dan data proyek di dalam satu ruang kerja yang menghubungkan alat-alat tersebut.

GPT adalah asisten AI khusus yang dibangun berdasarkan model bahasa besar yang dapat menghasilkan konten, menganalisis data, atau mendukung penelitian. Di sisi lain, platform agensi mengelola alur kerja, proyek, kolaborasi, dan pelaksanaan kampanye di seluruh tim.

ClickUp adalah platform agensi yang mengintegrasikan asisten AI ke dalam ruang kerja yang lebih luas. Platform ini membantu tim mengatur proyek, mengelola alur kerja pemasaran, dan mengoordinasikan agensi di seluruh klien sambil tetap memanfaatkan kemampuan yang didukung GPT sesuai kebutuhan.