Tidak lama lalu, untuk membuat asisten pribadi virtual, Anda membutuhkan:

Model pemrosesan bahasa alami (NLP) kustom yang dilatih menggunakan data spesifik domain

Infrastruktur backend untuk mengelola percakapan, niat, dan entitas

Integrasi dengan berbagai pihak ketiga untuk memfasilitasi pengenalan suara, logika, dan pengelolaan tugas

Dukungan DevOps untuk mengimplementasikan dan menskalakan asisten tersebut di berbagai platform

Bayangkan Siri atau Alexa. Sistem besar yang dibangun oleh tim peneliti, insinyur, dan ilmuwan data selama bertahun-tahun.

Saat ini, segalanya terlihat sangat berbeda. Semua berkat teknologi AI.

Dengan alat seperti ChatGPT, membuat asisten virtual tidak lagi memerlukan penulisan ribuan baris kode atau pemahaman tentang model transformer. Anda dapat:

Desain percakapan dengan prompt bahasa alami

Integrasikan asisten Anda ke dalam aplikasi, situs web, atau alur kerja menggunakan API yang mudah digunakan

Sesuaikan perilakunya dengan instruksi sederhana

Jika Anda ingin membangun asisten pribadi virtual menggunakan ChatGPT, kami telah menyiapkan dasar-dasarnya untuk Anda. Berikut ini panduan langkah demi langkah untuk membantu Anda melakukannya. Deploy asisten Anda, yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Itu pun dalam hitungan jam, bukan bulan.

Bagaimana Cara Membuat Asisten Virtual dengan ChatGPT?

Berikut adalah tiga cara sederhana untuk membuat asisten pribadi virtual dengan ChatGPT:

1. Bicaralah dengan ChatGPT sebagai asisten Anda

Jika Anda tidak ingin repot dengan pengaturan yang sudah jadi atau membuat sesuatu yang benar-benar baru, Anda dapat dengan mudah menginstruksikan atau melatih ChatGPT untuk menjadi asisten Anda. Itu saja.

Begini cara kerja ChatGPT:

Untuk mengakses ChatGPT, cukup buka chat.openai.com dan mulailah mengobrol dengan instruksi sederhana

Tulis pesan sederhana dan langsung yang menjelaskan apa yang ingin Anda lakukan

Dan alat tersebut akan mulai bertindak seperti asisten Anda

Mari kita pahami ini dengan contoh. Bayangkan Anda memberikan perintah kepada ChatGPT sebagai berikut:

melalui ChatGPT

ChatGPT akan merespons dengan sesuatu seperti:

Dan begitu saja, Anda kini memiliki asisten virtual yang siap digunakan.

Anda dapat menggunakannya untuk:

Atur pengingat: ‘Ingatkan saya untuk mengatur panggilan tim pada pukul 2 siang besok’ (hubungkan ChatGPT dengan aplikasi kalender Anda untuk memastikan pengingat terpicu!)

Jawab pertanyaan: ‘Bagaimana cara terbaik untuk mengatur kotak masuk saya?’, atau

Menulis email: ‘Buat email ringkasan untuk klien’

ChatGPT juga dapat menghasilkan respons untuk pertanyaan pelanggan, FAQ, atau instruksi onboarding. Anda bahkan dapat melatihnya untuk menangani tugas-tugas spesifik—seperti menyusun pembaruan status, menghasilkan faktur, atau membuat templat agenda.

Cukup berikan perintah dengan konteks dan persyaratan yang tepat, dan ChatGPT akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan Anda.

🤝 Pengingat Ramah: Metode ini berfungsi bahkan dengan versi gratis ChatGPT. Tidak perlu berlangganan kecuali Anda ingin fitur lanjutan atau akses ke GPT kustom.

2. Temukan asisten siap pakai di ‘Explore GPT’

Anda juga dapat memilih dari sejumlah asisten pribadi virtual yang sudah jadi, yang dibuat oleh OpenAI dan pihak lain. Ini adalah opsi yang berguna jika Anda tidak ingin membangun dari nol tetapi tetap ingin memiliki asisten pribadi yang disesuaikan dan terlatih dengan baik.

Begini caranya:

Buka ChatGPT (Anda memerlukan ChatGPT Plus untuk ini)

Klik ‘Explore GPTs’ di bilah sisi kiri

Setelah selesai, ChatGPT Plus akan membuka direktori asisten seperti yang terlihat di bawah ini:

Klik asisten pilihan Anda dan mulailah mengobrol. Jika Anda tidak menemukan apa yang Anda butuhkan, ketikkan persyaratan, seperti ‘bantuan pemrograman’, ‘pelatih kebugaran’, atau ‘perencana perjalanan’, di bilah ‘Search GPTs’, dan Anda akan mendapatkan banyak contoh asisten pribadi ChatGPT

Keunggulan dari asisten virtual AI ini adalah mereka telah dilatih dan diuji untuk melakukan tugas tertentu. Misalnya, jika Anda membutuhkan asisten virtual untuk pemrograman; saat Anda mencari ‘asisten virtual pemrograman’, inilah yang ditampilkan oleh ChatGPT:

Misalkan Anda memilih 'PyCharm Expert', jendela serupa dengan gambar di bawah ini akan muncul. Anda dapat langsung melihat peringkat GPT, deskripsi, kategori, dan informasi lainnya.

Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengklik 'Mulai Obrolan'. Dan asisten pemrograman yang menggunakan ChatGPT siap membantu Anda dengan tugas Anda.

3. Bangun asisten kustom Anda

Mengapa Anda harus membangun asisten pribadi virtual Anda menggunakan ChatGPT?

Sebagai permulaan, ini adalah alat yang disesuaikan dengan alur kerja Anda, bukan chatbot generik. Dengan mengintegrasikan ChatGPT dengan alat atau API Anda, Anda dapat menyesuaikan cara ia berkomunikasi, pengetahuan apa yang ia gunakan, dan tugas apa yang ia tangani, baik itu menjawab pertanyaan umum, merangkum catatan, atau menyusun tanggapan.

Karena ia mengingat preferensi atau interaksi Anda sebelumnya, Anda tidak perlu terus-menerus mengulang informasi yang sama.

Berikut ini adalah panduan langkah demi langkah untuk membuat asisten kustom Anda menggunakan ChatGPT:

Masuk ke ChatGPT Plus dan pergi ke ‘Explore GPTs’

Klik 'Buat' di pojok kanan atas, seperti yang terlihat di bawah ini:

Ketika Anda mengklik 'Buat', ChatGPT Plus akan terbuka di jendela baru

Ruangan 'Create' adalah tempat Anda memasukkan kebutuhan dan persyaratan Anda. Hal ini akan membantu Anda membuat asisten virtual yang tepat sesuai dengan yang Anda cari

Misalkan Anda ingin membuat asisten virtual yang dapat menulis thread Twitter yang tegas dan tanpa basa-basi untuk merek Web3. Anda harus mulai dengan mendefinisikan dasar-dasarnya.

Hal pertama yang Anda butuhkan untuk asisten virtual Anda adalah nama. Jadi, pikirkan ide-ide. Karena kita sedang menulis thread, mari kita beri nama asisten tersebut ‘Thread Alchemist’

Sekarang, kita beralih ke deskripsi. Di sini, Anda harus 'mendeskripsikan' apa yang ingin Anda lakukan. Misalnya, ini bisa menjadi deskripsi singkat dan jelas untuk 'Thread Alchemist': 'Membantu kreator Twitter/X, wirausaha tunggal, dan agensi mengubah ide menjadi thread viral dengan hook yang tajam, storytelling, dan penulisan yang memahami platform.'

Selanjutnya, Anda perlu mencatat semua instruksi, hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang ingin Anda berikan kepada asisten virtual (dalam hal ini, 'Thread Alchemist') untuk diikuti

Untuk mengoptimalkan 'Thread Alchemist' kami, kami menambahkan serangkaian instruksi yang harus diikuti oleh bot kecerdasan buatan. Misalnya, ingin agar bot membantu dalam menghasilkan ide? Tambahkan itu ke instruksi prompt Anda: 'Generate 3 sudut pandang untuk tweet tentang risiko DeFi'

💡 Tips Pro: Jangan hanya menyebutkan apa yang harus dilakukan asisten Anda. Juga tambahkan apa yang tidak boleh dilakukannya. Misalnya, jika Anda tidak ingin asisten membuat lelucon atau menyertakan emoji, pastikan prompt Anda menunjukkannya.

Setelah selesai, pindah ke 'Conversation Starter', yaitu prompt atau pertanyaan contoh yang sudah ditentukan sebelumnya yang muncul kepada pengguna saat mereka membuka asisten

Untuk contoh kita, mari kita asumsikan kita menggunakan prompt sebagai berikut: Ubah blog ini menjadi thread Twitter untuk merek Web3 saya Tulis 3 ide pembuka untuk thread tentang pencegahan penipuan fintech Ubah statistik ini menjadi tweetstorm

Ubah blog ini menjadi utas Twitter untuk merek Web3 saya

Tulis 3 ide pembuka untuk thread tentang pencegahan penipuan fintech

Ubah data ini menjadi serangkaian tweet

Ubah blog ini menjadi utas Twitter untuk merek Web3 saya

Tulis 3 ide pembuka untuk thread tentang pencegahan penipuan fintech

Ubah data ini menjadi serangkaian tweet

Selanjutnya adalah bagian ‘Pengetahuan’. Di sini Anda dapat mengunggah file, dokumen, atau referensi apa pun yang ingin Anda gunakan sebagai panduan bagi asisten. Artikel dan referensi Web3 yang berkualitas tinggi akan memperbaiki ‘Thread Alchemist’ untuk menghasilkan konten serupa

Bagian berikutnya, ‘Fitur’, memungkinkan Anda memilih kemampuan yang ingin dimiliki oleh asisten virtual. Kemampuan ini dapat mencakup mulai dari mengumpulkan data dari web hingga menghasilkan gambar. Bagian ini sangat penting, karena menentukan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh asisten

Terakhir, Anda akan menentukan cara asisten Anda terhubung dengan alat lain untuk mempermudah operasional. Pertama, pilih metode autentikasi yang tepat (seperti kunci API atau login). Kemudian, unggah atau tempel skema API agar ChatGPT tahu cara menggunakannya. Tambahkan contoh prompt, dan tautkan kebijakan privasi jika diperlukan

Setelah mengisi semua bagian, klik 'Buat lagi' dan jendela seperti ini akan muncul:

Klik 'Simpan' dan asisten virtual (dalam hal ini, 'Thread Alchemist') kini sudah aktif!

Setelah mengklik ‘View GPT’, jendela seperti ini akan muncul:

Anda dapat memilih untuk menjaga asisten virtual AI Anda tetap pribadi atau membagikannya dengan anggota tim, klien, dan pengguna ChatGPT lainnya untuk diakses

🧠 Fakta Menarik: Dalam dua bulan pertama peluncuran GPT kustom, lebih dari 3 juta versi kustom ChatGPT telah dibuat hingga Januari 2024.

Batasan dalam Membuat Asisten Virtual dengan ChatGPT

ChatGPT tanpa diragukan lagi merupakan asisten virtual yang andal, tetapi ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan:

Tidak dapat membantu dalam manajemen proyek: Ia tidak dapat berjalan di latar belakang atau memberi tahu Anda tentang pertemuan mendatang, tenggat waktu, dll, kecuali diprogram untuk melakukannya melalui logika eksternal atau penjadwal

Kurang memiliki kemampuan kolaboratif: Sesi ChatGPT umumnya bersifat tunggal dan terisolasi. Selain itu, ChatGPT dapat menghasilkan atau mengedit dokumen, tetapi hanya untuk satu pengguna pada satu waktu

Tidak ada eksekusi tugas atau pelacakan alur kerja: ChatGPT dapat menyarankan langkah-langkah tindakan, tetapi tidak dapat melacak apakah langkah-langkah tersebut telah dilakukan, sehingga Anda perlu ChatGPT dapat menyarankan langkah-langkah tindakan, tetapi tidak dapat melacak apakah langkah-langkah tersebut telah dilakukan, sehingga Anda perlu mempekerjakan asisten virtual atau menggunakan alat manajemen proyek

Tidak ada pusat pengetahuan terpusat: ChatGPT dapat menampilkan informasi, tetapi tidak menyimpan pengetahuan atau SOP, dan hanya dapat memproses satu bahasa sekaligus

Tidak ada alur kerja berulang atau otomatisasi: ChatGPT tidak mengingat rutinitas atau memicu tindakan berulang

Tidak ada asisten suara atau masukan sensor (kecuali ditambahkan secara terpisah): ChatGPT tidak secara default memproses data suara, kamera, atau lokasi. Anda memerlukan alat tambahan (seperti Whisper untuk masukan suara atau API eksternal untuk GPS) untuk mensimulasikan pengalaman tersebut

👀 Tahukah Anda? Mengirimkan data sensitif ke ChatGPT berisiko. ChatGPT tidak memiliki enkripsi bawaan, artinya informasi dapat dengan mudah bocor, disalahgunakan, atau gagal dalam pemeriksaan regulasi kecuali Anda membungkus model tersebut dalam backend yang aman dan sesuai regulasi. ChatGPT secara default tidak mematuhi regulasi seperti GDPR, SOC-2, HIPAA, dan PCI DSS. Jika Anda menggunakan API OpenAI (atau penyedia model terhosting lainnya), data Anda dikirimkan dan diproses di server eksternal. Apa yang harus dilakukan sebagai gantinya? Jika asisten Anda menangani data sensitif: Hindari memasukkan data sensitif ke dalam prompt jika memungkinkan. Gunakan ID simbolik atau tag dan selesaikan secara aman di backend Anda

Enkripsi data yang disimpan dan yang sedang dikirim dalam infrastruktur Anda sendiri

Gunakan proxy aman atau lapisan tengah yang membersihkan masukan/keluaran ke model

Tambahkan kontrol akses dan pencatatan untuk memantau siapa yang menggunakan asisten dan kapan

Gunakan alat seperti Azure OpenAI atau model bahasa besar (LLM) yang sepenuhnya dihosting sendiri saat menangani data yang dilindungi dan memerlukan kepatuhan regulasi

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat Anda mencari asisten virtual: Kompatibilitas: Apakah dapat terintegrasi dengan perangkat dan teknologi yang sudah ada?

Antarmuka pengguna: Cari antarmuka yang ramah pengguna untuk mengurangi beban kognitif yang terkait dengan penggunaan alat baru

Keamanan: Apakah sesuai dengan peraturan lokal dan industri yang berlaku?

Biaya: Apakah Anda mencari alat gratis atau yang memiliki biaya di muka tetapi membantu Anda menjadi lebih produktif?

📚 Baca Juga: AI di Tempat Kerja untuk Meningkatkan Produktivitas

Buat Asisten Virtual dengan ClickUp: Alternatif yang Lebih Cerdas daripada ChatGPT

Jika Anda ingin menghindari tantangan dalam menggunakan ChatGPT untuk membangun asisten virtual Anda (seperti yang disebutkan di atas), kami memiliki solusi alternatif untuk Anda.

ClickUp, ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, menawarkan jalur yang lebih lancar. Dengan kombinasi kekuatan Autopilot Agents dan ClickUp Brain, Anda mendapatkan AI yang bertindak, bukan hanya merespons. Meskipun kami merekomendasikan Anda untuk mencobanya sendiri, berikut ini panduan singkat tentang cara menggunakan asisten virtual siap pakai dan kustom di ClickUp!

ClickUp Autopilot Agents: Rekan AI Anda yang mengeksekusi pekerjaan untuk Anda

Autopilot Agents adalah entitas AI yang dibangun di dalam ruang kerja ClickUp Anda, yang beradaptasi dengan perubahan, menganalisis konteks, dan mengambil tindakan nyata atas nama Anda—sehingga Anda tidak perlu melakukannya.

Jelajahi ClickUp Autopilot Agents untuk menyelesaikan lebih banyak pekerjaan secara otomatis

Mereka dapat:

Pantau aktivitas ruang kerja dan picu alur kerja saat kondisi terpenuhi

Buat tugas, posting pembaruan, kirim laporan, dan jawab pertanyaan

Berjalan di dalam ClickUp Chats, Spaces, Folders, atau Lists, sehingga bantuan selalu tersedia di tempat Anda bekerja

Anda dapat memulai dengan Asisten yang Sudah Dibuat untuk kebutuhan umum (seperti pelaporan harian atau mingguan atau menjawab pertanyaan umum) atau membuat Asisten Kustom untuk alur kerja unik Anda menggunakan pembuat dropdown yang sederhana.

Agen Autopilot yang sudah jadi adalah agen siap pakai yang dapat Anda aktifkan. Mereka merespons pemicu spesifik dengan data dari Tugas, Dokumen, atau Obrolan ClickUp Anda. Agen Autopilot Kustom memungkinkan Anda mendefinisikan pemicu, kondisi, dan instruksi sendiri—bahkan menghubungkannya dengan pengetahuan ruang kerja Anda sehingga mereka bertindak dengan konteks yang sebenarnya.

📌 Bayangkan "Weekly Update Agent" Anda bertindak seperti asisten virtual. Setiap Jumat, ia memindai tugas-tugas yang telah diselesaikan oleh tim Anda, mengumpulkan poin-poin penting dari Docs, dan memposting ringkasan yang rapi di obrolan proyek Anda—tanpa Anda perlu repot. Alih-alih mengejar pembaruan, asisten Anda secara proaktif mengirimkannya, sama seperti asisten sungguhan.

Berikut ini adalah panduan video untuk mengatur asisten pertama Anda di ClickUp!

💡 Tips Pro: Karena Autopilot Agents dapat berlogika (bukan hanya mengikuti aturan kaku), mereka ideal saat Anda membutuhkan AI untuk menangani ambiguitas, menghasilkan konten, atau memilih di antara opsi.

ClickUp Brain: Asisten virtual yang kuat yang membimbing Anda

ClickUp Brain adalah asisten AI bawaan ClickUp, alias asisten AI paling lengkap dan kontekstual di dunia untuk pekerjaan. Ia memahami proyek dan tugas Anda, artinya ia dapat memberikan jawaban kontekstual yang terkait dengan proyek ClickUp dan aplikasi terhubung yang telah Anda integrasikan dengan ruang kerja ClickUp Anda.

Gunakan ClickUp Brain untuk merangkum data dari tugas ClickUp, dokumen, obrolan, dan lainnya

Mulai dari menghasilkan ringkasan proyek (seperti di atas) hingga mengekstrak tugas-tugas utama dan menugaskan mereka kepada anggota tim yang bersangkutan, kecerdasan buatan (AI) ClickUp yang kuat dapat melakukan semuanya.

Anda dapat menggunakannya untuk merangkum rapat, obrolan, dan bahkan menerjemahkan rekaman ClickUp Clips Anda.

Sebagai asisten virtual siap pakai Anda, Brain dilengkapi dengan fitur AI CatchUp yang secara otomatis mengambil pembaruan dari obrolan ClickUp Anda sesuai permintaan, misalnya, dari periode tertentu saat Anda tidak ada.

Kejar ketinggalan percakapan yang terlewat di saluran obrolan Anda dengan ClickUp Brain

Anda juga dapat meminta AI untuk merangkum pembaruan lain dari ruang kerja Anda—apa yang terjadi, tugas apa yang telah diselesaikan, seberapa banyak yang telah dilakukan oleh anggota tim Anda, dan dokumen apa yang dibuat atau diperbarui selama Anda tidak ada.

🧠 Fakta Menarik: ClickUp Brain bahkan dapat membantu Anda membangun Agen Autopilot Kustom dengan mengubah instruksi bahasa alami Anda menjadi logika terstruktur. Di bagian Instruksi pada pembuat agen, Anda dapat mengklik “Minta Bantuan Brain” dan berinteraksi secara percakapan hingga prompt disempurnakan dan siap digunakan. Brain adalah asisten yang Anda ajak bicara, sementara Autopilot Agents adalah asisten yang bertindak untuk Anda. Either way, Anda dapat membuat asisten AI Anda sendiri di ClickUp!

ClickUp Brain vs. ChatGPT sebagai asisten virtual: Sekilas

Fitur dan kemampuan ChatGPT ClickUp Manajemen proyek ❌ ✅ Kolaborasi ❌ ✅ Pelaksanaan Tugas dan Pelacakan Alur Kerja ❌ ✅ Pusat Pengetahuan Terpusat ❌ ✅ Otomatisasi ❌ ✅ Lakukan pekerjaan dengan suara Anda ❌ ✅

📮 ClickUp Insight: 32% pekerja percaya bahwa otomatisasi hanya akan menghemat beberapa menit setiap kali, tetapi 19% mengatakan hal itu dapat menghemat 3–5 jam per minggu. Kenyataannya, bahkan penghematan waktu yang paling kecil pun akan bertambah seiring waktu. Misalnya, menghemat hanya 5 menit sehari untuk tugas-tugas berulang dapat menghasilkan lebih dari 20 jam yang dikembalikan setiap kuartal, waktu yang dapat dialihkan ke pekerjaan yang lebih berharga dan strategis. Dengan ClickUp, mengotomatisasi tugas-tugas kecil—seperti menetapkan tanggal jatuh tempo atau menandai rekan tim—hanya membutuhkan kurang dari satu menit. Anda memiliki Agen AI bawaan untuk ringkasan dan laporan otomatis, sementara Agen kustom menangani alur kerja spesifik. Ambil kembali waktu Anda!💫 Hasil Nyata: STANLEY Security mengurangi waktu yang dihabiskan untuk membuat laporan hingga 50% atau lebih dengan alat pelaporan kustom ClickUp—membebaskan tim mereka untuk fokus kurang pada format dan lebih pada peramalan.

Manfaat ClickUp Brain

Peningkatan produktivitas: Integrasi dengan proyek, tugas, dokumen, papan tulis, daftar tugas, dll., berarti Anda tidak perlu berpindah-pindah antara alat atau alur kerja saat menggunakan Integrasi dengan proyek, tugas, dokumen, papan tulis, daftar tugas, dll., berarti Anda tidak perlu berpindah-pindah antara alat atau alur kerja saat menggunakan AI untuk produktivitas . Hal ini mengurangi perpindahan konteks dan mengendalikan penyebaran AI yang menyebabkan tim berhenti menggunakan atau berinvestasi dalam alat AI

Pengaturan mudah: Yang perlu Anda lakukan hanyalah mendaftar ke ClickUp, dan Anda dapat mulai menggunakan Brain sebagai asisten virtual Anda. Tidak perlu mengambil langkah tambahan untuk membangun asisten Anda

Keamanan tingkat perusahaan: Data Anda mematuhi standar keamanan seperti GDPR, HIPAA, dan AICPA SOC 2

ClickUp Brain MAX: Aplikasi AI Super untuk Desktop Anda

Jika Anda ingin membawa asisten virtual Brain ke desktop Anda, unduh ClickUp Brain MAX!

Kendalikan ruang kerja Anda dengan ClickUp Brain Max—gunakan teks atau suara Anda untuk membuat, merangkum, dan mengelola tugas

produktivitas berbasis suara : Ini memberikan Anda Talk to Text mengubah ide-ide yang Anda ucapkan menjadi pesan yang rapi, deskripsi tugas, atau prompt—tanpa perlu mengetik

Dukungan untuk beberapa model bahasa besar (LLMs) dalam satu antarmuka: Brain MAX memungkinkan Anda beralih antara ClickUp Brain, GPT, Claude, Gemini, dan lainnya—sambil tetap mempertahankan konteks dari ruang kerja ClickUp Anda

Karena terintegrasi secara mendalam dengan ruang kerja dan aplikasi eksternal Anda, Brain MAX bukan hanya area obrolan—melainkan asisten cerdas yang menjalankan perintah Anda. Cari di seluruh alat Anda, tampilkan konteks, buat konten, atau buat tugas—semua melalui suara atau teks

Mari kita juga lihat fitur-fitur lain dari ClickUp yang dapat membantu Anda menjadi lebih produktif dalam pekerjaan Anda.

ClickUp Docs: Pengeditan kolaboratif

Sementara Brain menyediakan ringkasan instan, pembaruan, dan wawasan tugas, ClickUp Docs memastikan pengetahuan tim Anda tetap terorganisir, mudah diakses, dan dapat diedit—semua dalam satu tempat.

Baik Anda sedang menyusun catatan rapat, membuat konten termasuk SOP, atau menulis ringkasan proyek, dokumen di ClickUp secara default sudah kolaboratif. Anda dapat mengedit bersama secara real-time, meninggalkan komentar, dan menugaskan tindakan langsung dari dokumen mana pun. Tanpa perlu beralih alat.

Buat konten baru atau edit konten yang sudah ada menggunakan ClickUp Brain di dalam ClickUp Docs

ClickUp Brain juga berfungsi di dalam Docs. Anda dapat menggunakannya untuk:

Ringkas dokumen panjang secara instan

Generate ide untuk posting blog dan aset lain dalam kampanye pemasaran digital Anda

Berikan saran perbaikan atau tingkatkan kejelasan dalam pembuatan konten dan pengelolaan email

Ekstrak poin tindakan utama dan ubah menjadi tugas

Lakukan terjemahan bahasa untuk berbagai materi pemasaran

Jadi, daripada menggunakan ChatGPT untuk menghasilkan konten dan kemudian memindahkannya secara manual ke alat lain, Anda dapat membuat, mengedit, merangkum, dan mengambil tindakan langsung di dalam ClickUp Docs.

ClickUp untuk eksekusi tugas dan pelacakan alur kerja

Meskipun ChatGPT sebagai asisten virtual dapat menyarankan langkah-langkah tindakan, dengan ClickUp Tasks, Anda dapat mengubahnya menjadi pekerjaan yang terstruktur dan dapat dilacak.

Fitur manajemen tugas ClickUp memungkinkan Anda membagi proyek menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola, menugaskan pemilik, menetapkan batas waktu, dan memantau kemajuan.

Karena Brain beroperasi di dalam ClickUp Tasks, berikut ini yang dapat Anda lakukan:

Buat tugas baru langsung dari Dokumen, komentar, atau ringkasan obrolan

Isi otomatis nama tugas, deskripsi, tanggal jatuh tempo, dan penugas

Sarankan subtugas atau item daftar periksa berdasarkan konteks proyek

Identifikasi hambatan dan tugas yang terlambat, sehingga tidak ada yang terlewat

Buat segala sesuatu mulai dari daftar tugas sederhana hingga alur kerja kompleks dengan subtugas bersarang, daftar periksa, prioritas, ketergantungan, dan banyak lagi.

Enterprise AI Search: Pusat pengetahuan terpusat

Setiap tim memiliki "dokumen itu." Dokumen yang berisi informasi usang, tersembunyi di dalam empat folder, dan sulit ditemukan saat Anda membutuhkannya.

ClickUp mengatasi masalah tersebut dengan pusat pengetahuan terintegrasi yang tidak hanya menyimpan SOP, catatan, dan panduan Anda, tetapi juga menghubungkannya langsung ke pekerjaan Anda.

Fitur Pencarian AI Perusahaan ClickUp memungkinkan Anda mencari di seluruh semua hal—Dokumen, Tugas, komentar, bahkan Bidang Kustom—dan mendapatkan tepat apa yang Anda butuhkan, secara instan.

Jadikan pengetahuan kolektif tim Anda dapat dicari, terstruktur, dan skalabel dengan fitur Manajemen Pengetahuan AI ClickUp

Ketika Anda menggabungkannya dengan ClickUp Brain, Anda tidak hanya mencari informasi, tetapi juga mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban yang didukung AI yang diambil dari pengetahuan aktual tim Anda.

Tanyakan, “Apa kebijakan pengembalian dana kami?” → Brain menemukan dan merangkum dokumen yang tepat

Masukkan ringkasan proyek kasar → Brain akan memperbaikinya dan menyarankan langkah-langkah yang hilang

Ingin melihat bagaimana kampanye sebelumnya berjalan? → Cari dan dapatkan seluruh riwayat di seluruh tugas + Dokumen

Yang juga perlu Anda ketahui adalah bahwa Enterprise AI Search semakin cerdas seiring dengan penggunaan yang lebih sering.

Buat, Sesuaikan, dan Kendalikan: Bangun Asisten Anda di Dalam ClickUp

Tanpa ragu, Anda akan setuju bahwa menggunakan bantuan AI ClickUp—dengan Brain dan Autopilot Agents—jauh lebih mudah daripada membangun asisten virtual Anda dari awal.

Anda tidak perlu menjadi programmer. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mendaftar di ClickUp, menjadi pengguna ClickUp, dan voila. Anda akan mendapatkan asisten virtual pribadi yang bekerja di alat manajemen proyek Anda.

Daftar di ClickUp secara gratis — dan mulai hemat lebih dari sehari setiap minggu!