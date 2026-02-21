Template Profil Pengguna Xtensio Terbaik yang Anda Butuhkan

Tim Anda sering kali mengembangkan produk dengan pemahaman yang samar tentang pelanggan, yang mengakibatkan fitur-fitur yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan.

Hal ini terjadi ketika setiap orang memiliki gambaran yang sedikit berbeda tentang pengguna ideal, menyebabkan keputusan yang tidak selaras dan siklus pengembangan yang terbuang sia-sia. Personas ad-hoc dibuat secara acak dalam dokumen-dokumen, dengan cepat menjadi usang dan diabaikan.

Sebagian besar tim membuat persona pengguna sekali, menyimpannya, dan tidak pernah melihatnya lagi—hanya 29,6% praktisi yang menggunakan persona dalam proyek mereka, yang menghilangkan tujuan utamanya.

Panduan ini akan memandu Anda melalui templat persona pengguna Xtensio dan batasan-batasannya ketika persona-persona tersebut terpisah dari pekerjaan aktual Anda.

Anda juga akan belajar bagaimana templat terintegrasi ClickUp menjaga persona tetap terhubung dengan fitur, sprint, dan cerita pengguna sehingga benar-benar memengaruhi keputusan alih-alih hanya mengumpulkan debu.

Apa Itu Template Persona Pengguna?

Template Profil Pengguna menyediakan dokumen terstruktur tunggal yang menggambarkan representasi fiktif dari pengguna ideal Anda. Template ini didasarkan pada riset dan data pengguna yang nyata, bukan tebakan. Tim produk, desainer UX, dan pemasar menggunakan template ini untuk memastikan semua orang membangun produk untuk orang yang sama.

Template yang baik menyediakan bidang yang konsisten sehingga setiap anggota tim bekerja berdasarkan profil pengguna yang sama.

Latar belakang pengguna: Mencakup informasi demografis seperti usia, jabatan, lokasi, dan tingkat pendidikan.

Tujuan, kebiasaan, dan motivasi : Menentukan apa yang ingin dicapai oleh pengguna dan apa yang mendorong keputusan mereka. Menentukan apa yang ingin dicapai oleh pengguna dan apa yang mendorong keputusan mereka.

Masalah dan frustrasi: Mencantumkan hambatan spesifik yang menghalangi mereka mencapai tujuan mereka melalui Mencantumkan hambatan spesifik yang menghalangi mereka mencapai tujuan mereka melalui peta pengalaman pengguna.

Polanya perilaku: Menjelaskan alat yang mereka sukai, gaya komunikasi, dan kebiasaan mereka.

Saluran yang disukai: Mengidentifikasi tempat mereka mendapatkan informasi dan berinteraksi dengan produk.

Cara Mengisi Templat Persona Pengguna

Memiliki templat adalah langkah awal yang bagus, tetapi tidak berguna jika diisi dengan asumsi.

Persona yang dibangun berdasarkan stereotip alih-alih wawasan nyata akan membuat tim mengembangkan solusi yang salah. Ikuti proses ini untuk membuat persona yang didukung data dan secara akurat mencerminkan audiens target Anda.

Langkah Apa yang harus dilakukan Mengapa hal ini penting Kumpulkan riset pengguna terlebih dahulu Kumpulkan data dari wawancara pengguna, survei pelanggan, analitik produk, dan tiket dukungan sebelum membuka templat apa pun. Persona yang dibangun berdasarkan asumsi akan gagal. Data nyata memastikan akurasi dan mencegah tebak-tebakan. Template Rencana Penelitian Pengguna ClickUp membantu Anda mengorganisir langkah kritis pertama ini. Identifikasi pola dan segmen Grupkan pengguna berdasarkan tujuan bersama, perilaku, dan masalah yang dihadapi untuk menemukan kluster yang unik. Menampilkan segmen yang bermakna daripada persona yang kabur dan terlalu luas. Isi detail demografis Berikan nama yang realistis, rentang usia, jabatan, dan lokasi berdasarkan pola penelitian. Menjadikan persona berdasarkan kenyataan dan mencegah penggambaran yang berlebihan. Dokumentasikan tujuan dan motivasi Tentukan apa yang ingin dicapai oleh pengguna dan hasil apa yang memengaruhi keputusan mereka. Berfokus pada hasil yang mereka pedulikan, bukan hanya fitur yang mereka gunakan. Catat frustrasi dan titik sakit Catat hambatan, keluhan, dan masalah berulang dari penelitian. Menjelaskan masalah yang harus diselesaikan oleh produk Anda. Tambahkan konteks perilaku Sertakan alat yang disukai, gaya komunikasi, dan pola pengambilan keputusan. Membantu merancang pengalaman yang terasa intuitif dan selaras dengan alur kerja nyata. Sertakan kutipan atau skenario Tambahkan kutipan singkat yang mewakili mindset mereka. Menjadikan persona lebih manusiawi dan memudahkan tim untuk memahami dan mengingatnya.

📖 Baca Lebih Lanjut: Metode Penelitian Pengguna untuk Meningkatkan Pengalaman Pengguna

Template Persona Pengguna Xtensio

Ketika Anda perlu membuat persona yang terlihat profesional dengan cepat, Anda mungkin akan menggunakan alat seperti Xtensio.

Ini adalah platform dokumen kolaboratif yang dikenal dengan templat visual dan seret-dan-lepas yang memudahkan Anda membuat "folio" yang dapat dibagikan tanpa perlu desainer.

Memahami penawaran spesifiknya membantu Anda memilih titik awal yang tepat. Berikut ini ringkasan kami tentang templat Xtensio terbaik untuk riset pengguna.

1. Template Persona Pengguna oleh Xtensio

melalui Xtensio

Ini adalah templat inti Xtensio untuk membuat persona dasar dari awal, menjadikannya pilihan umum bagi tim produk dan UX. Templat Persona Pengguna ini menyediakan tata letak visual yang tinggi dengan bagian-bagian modular yang dapat Anda sesuaikan sesuai dengan penelitian Anda.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Bagian Bio: Mencakup ruang untuk nama, foto, demografi utama, dan cerita latar belakang.

Penggeser kepribadian: Menyediakan skala visual untuk menggambarkan ciri-ciri kepribadian, seperti introvert vs. ekstrovert atau analitis vs. kreatif.

Grid Tujuan dan Frustrasi: Menampilkan perbandingan berdampingan antara apa yang diinginkan pengguna versus apa yang menghalangi mereka.

Afiliasi merek: Menyediakan area khusus untuk mencatat merek, alat, atau influencer yang diikuti atau dikagumi oleh persona.

2. Template Perbandingan Persona Pengguna oleh Xtensio

melalui Xtensio

Template Perbandingan Profil Pengguna membantu Anda memprioritaskan pekerjaan dengan menempatkan beberapa profil pengguna secara berdampingan untuk perbandingan langsung. Template ini sangat berguna ketika tim Anda perlu memutuskan segmen pengguna mana yang akan difokuskan untuk fitur atau peluncuran produk yang akan datang.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Kolom paralel: Menampilkan atribut kunci setiap persona dalam baris yang sesuai untuk pemindaian yang mudah.

Format ringkasan cepat: Memungkinkan pemangku kepentingan untuk membandingkan demografi, tujuan, dan masalah utama secara sekilas.

Dukungan prioritas: Membantu tim membuat keputusan yang terinformasi tentang kebutuhan persona mana yang paling kritis untuk diprioritaskan terlebih dahulu.

3. Template Peta Perjalanan Pelanggan Berbasis Persona oleh Xtensio

melalui Xtensio

Template Peta Perjalanan Pelanggan Berbasis Persona dari Xtension menggabungkan detail persona dengan tahap-tahap peta perjalanan pelanggan, yang ideal untuk tim pemasaran dan pengalaman pelanggan.

Ini membantu Anda menyelaraskan kampanye dan titik sentuh dengan cara pengguna tertentu berpindah dari kesadaran hingga retensi.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Tahapan perjalanan: Memetakan pengalaman pengguna melalui fase kesadaran, pertimbangan, keputusan, dan retensi.

Pemetaan titik sentuh: Mengidentifikasi di mana persona berinteraksi dengan merek Anda di setiap tahap perjalanan mereka.

Perjalanan emosional: Mencatat bagaimana persona merasa—frustrasi, bersemangat, atau bingung—di setiap titik sentuh.

Masalah utama per tahap: Menyoroti frustrasi spesifik yang muncul saat pengguna melewati perjalanan mereka.

4. Template Peta Empati Pengguna oleh Xtensio

melalui Xtensio

Template Peta Empati Pengguna oleh Xtensio berfokus pada pemahaman manusia di balik perilaku. Alih-alih memetakan perjalanan sepanjang waktu, template ini menyelami apa yang dipikirkan, dirasakan, dilihat, didengar, dikatakan, dan dilakukan oleh pengguna. Template ini ideal untuk tim produk, desainer UX, dan peneliti yang ingin mendapatkan wawasan lebih dalam tentang motivasi sebelum mendefinisikan fitur atau pesan.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Pikiran dan perasaan: Mencatat motivasi internal, kekhawatiran, aspirasi, dan faktor emosional yang memengaruhi.

Melihat: Mendokumentasikan lingkungan pengguna, pengaruh, pesaing, dan stimulus eksternal yang membentuk persepsi.

Hears: Mengidentifikasi pesan dari rekan kerja, pemimpin, media, dan industri yang memengaruhi keputusan.

Perilaku dan tindakan: Menyoroti perilaku yang dapat diamati, tindakan, dan sikap yang diungkapkan.

Masalah dan manfaat: Menentukan frustrasi yang perlu dihilangkan dan hasil yang diinginkan untuk ditingkatkan.

Kejelasan berpusat pada manusia: Membantu tim tetap fokus pada pengalaman nyata pengguna daripada asumsi atau demografi permukaan.

📖 Baca Lebih Lanjut: Cara Menulis Laporan Uji Kelayakan Pengguna

Batasan Penggunaan Templat Xtensio untuk Persona Pengguna

Membuat persona yang menarik secara visual di alat seperti Xtensio terasa seperti kemenangan, tetapi perayaan seringkali singkat.

Masalah terbesar adalah persona kini menjadi file statis, sepenuhnya terputus dari tempat tim Anda sebenarnya melakukan pekerjaan. Hal ini menimbulkan efek domino masalah yang mengganggu tujuan utama pembuatan persona sejak awal.

Kondisi ini — ketika tim menghabiskan berjam-jam mencari informasi, berpindah antar aplikasi, dan mencari berkas di berbagai platform yang terputus-putus.

Faktanya, 62% karyawan mengatakan mereka menghabiskan terlalu banyak waktu setiap hari hanya untuk mencari informasi—memaksa tim Anda untuk terus-menerus beralih antara alat manajemen proyek dan dokumen persona.

Pada kenyataannya, kebanyakan orang berhenti merujuk pada persona karena beralih ke alat manajemen proyek terpisah terlalu merepotkan. Dokumen indah yang Anda buat mengumpulkan debu digital, dan tim Anda kembali membuat keputusan berdasarkan insting.

Berikut adalah batasan-batasan utama yang perlu dipertimbangkan:

Dokumen terpisah: Personas disimpan dalam alat terpisah, yang menyebabkan ketidakselarasan dengan pekerjaan proyek Anda dan membuatnya sulit untuk merujuk selama Personas disimpan dalam alat terpisah, yang menyebabkan ketidakselarasan dengan pekerjaan proyek Anda dan membuatnya sulit untuk merujuk selama perencanaan sprint atau diskusi fitur.

Tidak ada integrasi tugas atau proyek bawaan: Anda tidak dapat menghubungkan persona secara langsung ke fitur, sprint, atau cerita pengguna, yang memerlukan referensi silang manual yang jarang dilakukan.

Kolaborasi terbatas di luar komentar: Meskipun pengeditan real-time tersedia, tidak ada Meskipun pengeditan real-time tersedia, tidak ada manajemen alur kerja bawaan untuk persetujuan persona, pembaruan, atau pelacakan versi yang terhubung dengan siklus produk Anda.

Tanpa bantuan AI: Pembuatan sepenuhnya manual, tanpa fitur AI untuk membantu menghasilkan atau menyempurnakan konten persona berdasarkan penelitian Anda.

Batasan berbagi: Meskipun dapat dibagikan melalui tautan, mengintegrasikan persona ini ke dalam alat ruang kerja Anda memerlukan ekspor sebagai PDF atau menyalin dan menempelkan konten ke tempat lain.

📮ClickUp Insight: 92% pekerja pengetahuan berisiko kehilangan keputusan penting yang tersebar di chat, email, dan spreadsheet. Tanpa sistem terpadu untuk mencatat dan melacak keputusan, wawasan bisnis yang kritis akan hilang di tengah kebisingan digital. Dengan fitur Manajemen Tugas ClickUp, Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Buat tugas dari obrolan, komentar tugas, dokumen, dan email dengan satu klik saja!

📮ClickUp Insight: 92% pekerja pengetahuan berisiko kehilangan keputusan penting yang tersebar di chat, email, dan spreadsheet. Tanpa sistem terpadu untuk mencatat dan melacak keputusan, wawasan bisnis yang kritis akan hilang di tengah kebisingan digital. Dengan fitur Manajemen Tugas ClickUp, Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Buat tugas dari obrolan, komentar tugas, dokumen, dan email dengan satu klik saja!

Template Persona Pengguna ClickUp untuk Tim Produk, UX, dan Pemasaran

Personas pengguna Anda tidak boleh menjadi dokumen yang terlupakan. Ketika Anda membuatnya di tempat Anda bekerja, mereka menjadi dokumen yang hidup yang memandu setiap keputusan.

Alih-alih membuat persona di satu alat dan mengelola proyek di alat lain, Anda dapat menghubungkan semuanya dalam satu ruang kerja terintegrasi melalui ClickUp.

1. Template Persona Pengguna oleh ClickUp

Dapatkan templat gratis Grup dan kelola profil pengguna Anda di papan Kanban interaktif menggunakan Template Profil Pengguna oleh ClickUp.

Persona hanya berguna jika berada di tempat di mana pekerjaan dilakukan. Template Persona Pengguna oleh ClickUp membantu Anda mendokumentasikan tujuan, perilaku, masalah, dan konteks dalam format yang mudah diperbarui, dibagikan kepada pemangku kepentingan, dan merujuk selama perencanaan, desain, dan implementasi.

Gunakan templat ini untuk mengubah catatan penelitian yang tersebar menjadi satu sumber kebenaran yang dapat diterapkan oleh tim Anda.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Integrasi ClickUp Docs: Tulis narasi persona yang detail dengan opsi format kaya untuk header, gambar, dan tabel untuk menghidupkan pengguna Anda. Tulis narasi persona yang detail dengan opsi format kaya untuk header, gambar, dan tabel untuk menghidupkan pengguna Anda.

ClickUp Custom Fields : Lacak dan filter atribut persona kunci seperti jabatan, keahlian teknis, dan tujuan utama dengan data terstruktur. Lacak dan filter atribut persona kunci seperti jabatan, keahlian teknis, dan tujuan utama dengan data terstruktur.

Penghubungan tugas: Hubungkan dokumen persona Anda langsung ke spesifikasi fitur, cerita pengguna, dan tugas desain untuk memastikan konteks tetap terhubung dengan pekerjaan.

Dukungan ClickUp Brain: Gunakan AI untuk menghasilkan draf konten untuk persona Anda atau merangkum catatan penelitian secara instan untuk mempercepat proses pembuatan.

2. Template Profil Pelanggan oleh ClickUp

Dapatkan templat gratis Tangkap ciri-ciri utama pengguna Anda dengan templat ini

Meskipun persona bersifat fiktif, profil pelanggan mendokumentasikan pelanggan nyata yang sudah ada.

Template Profil Pelanggan dari ClickUp memberikan tim penjualan, keberhasilan, dan akun cara yang konsisten untuk melacak firmografi, sinyal pembelian, konteks penggunaan, dan riwayat hubungan sehingga serah terima menjadi lebih rapi dan upaya pemasaran tetap personal.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Rincian akun: Catat nama perusahaan, ukuran, industri, dan riwayat hubungan.

Pola pembelian: Catat produk apa yang dibeli, seberapa sering, dan nilai pesanan rata-rata.

Preferensi komunikasi: Catat metode kontak yang disukai dan catat riwayat interaksi untuk mempersonalisasi upaya pemasaran.

Indikator nilai seumur hidup: Identifikasi metrik kunci seperti total pendapatan yang dihasilkan dan risiko retensi potensial.

💡Tips Pro: Percepat proses pembuatan persona dengan ClickUp Brain, fitur AI bawaan kami. Fitur ini dapat menyusun bagian persona, merangkum penelitian, dan menyarankan poin-poin masalah berdasarkan catatan Anda. Hal ini menghilangkan pekerjaan manual yang membosankan dan memungkinkan Anda fokus pada wawasan yang penting. Buat item tindakan sebagai tugas dengan deskripsi menggunakan ClickUp Brain

3. Template Peta Empati di Papan Tulis oleh ClickUp

Dapatkan templat gratis Luncurkan latihan pemetaan empati dengan satu klik menggunakan templat ini.

Sebelum Anda finalisasi sebuah persona, Anda perlu memahami apa yang pengguna alami pada saat itu. Template Peta Empati Papan Tulis oleh ClickUp ini memberikan tim ruang bersama untuk mencatat apa yang pengguna katakan, pikirkan, lakukan, dan rasakan, lalu menyepakati tema-tema paling penting yang muncul dari penelitian atau workshop.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Kanvas kolaboratif: Gunakan Gunakan ClickUp Whiteboards untuk brainstorming real-time dengan sticky notes dan konektor.

Kategori kuadran: Catat kutipan langsung dan frasa kunci dari wawancara pengguna.

Kuadran Pemikiran: Brainstorming tentang apa yang mungkin dipikirkan pengguna tetapi tidak diungkapkan secara terbuka.

Kuadran Perasaan: Identifikasi respons emosional seperti frustrasi, kebingungan, atau kegembiraan.

4. Template Rencana Penelitian Pengguna oleh ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat rencana penelitian yang terstruktur, efisien, dan mendalam dengan Template Rencana Penelitian Pengguna ClickUp.

Persona yang baik dan keputusan UX yang tepat dimulai dengan rencana yang jelas tentang apa yang ingin Anda pelajari dan bagaimana Anda akan melakukannya.

Sumber daya seperti Template Rencana Penelitian Pengguna dari ClickUp membantu Anda mendefinisikan tujuan, metode, kriteria perekrutan, dan jadwal sehingga pemangku kepentingan dapat sejalan sejak awal dan hasil penelitian lebih mudah untuk ditindaklanjuti.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Tujuan penelitian: Tentukan dengan jelas pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab melalui studi Anda.

Metodologi: Gambarkan pendekatan Anda, apakah itu wawancara pengguna, survei, atau uji kegunaan.

Kriteria peserta: Tentukan demografi dan perilaku pengguna yang perlu Anda rekrut.

Jadwal dan hasil kerja: Tetapkan ekspektasi yang jelas tentang kapan penelitian akan dilakukan dan hasil apa yang akan dihasilkan.

🎥 Salah satu cara untuk memastikan persona Anda memengaruhi keputusan strategis produk adalah dengan memasukkannya ke dalam ringkasan produk. Tonton video ini untuk belajar cara membuat ringkasan produk yang efektif yang menempatkan kebutuhan pengguna di pusat proses perencanaan Anda:

5. Template Studi Pengguna oleh ClickUp

Dapatkan templat gratis Analisis perilaku pengguna dan umpan balik dengan Template Studi Pengguna ClickUp

Penelitian mentah hanya menjadi berharga ketika diorganisir menjadi bukti yang konsisten dan wawasan yang jelas. Template Studi Pengguna oleh ClickUp membantu Anda mencatat sesi, menangkap pengamatan, dan mensintesis temuan di antara peserta sehingga pola muncul dan tim produk dapat memprioritaskan perbaikan.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Pelacakan peserta: Catat siapa saja yang berpartisipasi dalam studi Anda dan demografi relevan mereka.

Catatan observasi: Catat catatan mentah dan observasi dari setiap sesi pengguna.

Penandaan wawasan: Kategorikan temuan Anda berdasarkan tema atau atribut persona untuk dengan mudah mengidentifikasi pola.

Bagian Sintesis: Buat area khusus untuk merangkum pola-pola kunci yang muncul di antara beberapa peserta.

6. Template Alur Pengguna oleh ClickUp

Dapatkan templat gratis Bangun alur pengguna yang detail dari halaman arahan hingga konversi menggunakan templat Peta Alur Pengguna ClickUp.

Alur pengguna membuat hal yang tidak terlihat menjadi terlihat: mereka menunjukkan bagaimana orang sebenarnya menavigasi suatu proses, di mana keputusan bercabang, dan di mana gesekan muncul. Templat visual seperti Templat Alur Pengguna oleh ClickUp ( berbasis papan tulis) membantu Anda memetakan jalur dari awal hingga akhir, lalu menggunakan peta tersebut untuk menginformasikan persyaratan, perubahan UX, dan rencana pengujian.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Referensi layar: Tambahkan representasi visual dari setiap antarmuka untuk memudahkan pemahaman alur.

Titik keputusan: Gunakan konektor untuk menunjukkan di mana pengguna membuat pilihan yang membawa mereka ke jalur yang berbeda.

Jalur penyelesaian tugas: Peta jalur yang paling umum—dan paling menjengkelkan—yang diambil pengguna untuk mencapai tujuan mereka.

Alur khusus persona: Buat alur pengguna yang berbeda untuk setiap persona Anda untuk menonjolkan perilaku unik mereka.

7. Template Pemetaan Cerita Pengguna oleh ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan perjalanan pengguna Anda dengan jelas dan percaya diri menggunakan Template Pemetaan Cerita Pengguna ClickUp.

Peta cerita membantu tim memprioritaskan pekerjaan berdasarkan perjalanan pengguna, bukan hanya daftar tugas yang datar.

Template Pemetaan Cerita Pengguna oleh ClickUp menyediakan struktur visual untuk mengorganisir aktivitas, mengurutkan hasil, dan mengidentifikasi rilis terkecil yang layak, sambil menjaga keselarasan antara produk, desain, dan teknik.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Struktur papan visual: Gunakan ClickUp Whiteboard untuk membuat gambaran umum perjalanan pengguna.

Backbone: Peta aktivitas pengguna utama di bagian atas papan.

Kerangka dasar: Identifikasi kumpulan minimal Identifikasi kumpulan minimal cerita pengguna yang diperlukan untuk menciptakan produk yang layak.

Tag persona: Tandai cerita berdasarkan persona yang dilayani, memungkinkan Anda menyaring peta dan fokus pada pengalaman pengguna tertentu.

8. Template Cerita Pengguna oleh ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan dan kelola cerita pengguna dari tujuan hingga fase rilis dengan Template Cerita Pengguna ClickUp.

Sebuah cerita hanya berguna jika jelas, dapat diuji, dan terhubung dengan hasil nyata bagi pengguna.

Template Cerita Pengguna dari ClickUp ini membantu tim menangkap niat pengguna dalam struktur yang konsisten, lalu menambahkan kriteria penerimaan dan perkiraan sehingga cerita siap untuk perencanaan dan pelaksanaan.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Referensi persona: Hubungkan setiap cerita pengguna secara langsung ke dokumen persona yang sesuai untuk konteks yang lengkap.

Kriteria penerimaan: Tentukan kondisi spesifik yang harus dipenuhi agar cerita dianggap selesai.

Story points: Gunakan Bidang Kustom untuk menetapkan perkiraan upaya guna perencanaan sprint yang lebih baik dan pelacakan kecepatan.

9. Template Jobs to Be Done oleh ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan templat ini untuk menangkap motivasi dan tujuan pengguna.

Persona menggambarkan siapa pengguna, tetapi JTBD menangkap apa yang ingin mereka capai dan mengapa.

Untuk membantu hal ini, lakukan latihan pemikiran menggunakan Template Jobs to Be Done oleh ClickUp . Template ini membantu tim mendokumentasikan situasi, motivasi, hasil yang diinginkan, dan alternatif sehingga keputusan produk tetap berfokus pada "tugas" yang mendasar, bukan hanya permintaan fitur.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Pernyataan tugas: Jelaskan dengan jelas apa yang ingin dicapai pengguna dalam situasi tertentu menggunakan Jelaskan dengan jelas apa yang ingin dicapai pengguna dalam situasi tertentu menggunakan contoh alur kerja.

Kondisi: Dokumentasikan konteks kapan dan mengapa pekerjaan tersebut muncul.

Hasil yang diinginkan: Tentukan seperti apa kesuksesan dari perspektif pengguna.

Alternatif yang bersaing: Identifikasi solusi lain—termasuk yang non-digital—yang mungkin digunakan pengguna untuk melakukan tugas yang sama.

Apa yang Harus Dilakukan Setelah Anda Membuat Persona Pengguna

Membuat persona pengguna hanyalah langkah pertama.

Jika Anda ingin templat ini lebih dari sekadar dokumen yang menarik, Anda perlu mengintegrasikannya secara aktif ke dalam alur kerja harian tim Anda. Jika tidak, templat ini akan cepat menjadi usang dan diabaikan.

Bagikan dengan seluruh tim Anda: Sebuah persona tidak berguna jika disimpan di dalam folder. Pastikan persona tersebut mudah diakses oleh semua anggota tim di bidang produk, desain, teknik, pemasaran, dan dukungan.

Hubungkan persona dengan pekerjaan aktual: Hentikan perpindahan konteks dengan Hentikan perpindahan konteks dengan menghubungkan alur kerja dan dokumen persona secara langsung ke spesifikasi fitur, cerita pengguna, dan tugas desain. Dengan ClickUp, Anda dapat menghubungkan ClickUp Docs ke ClickUp Tasks sehingga konteks pengguna selalu hanya dengan satu klik.

Mengacu pada persona dalam pengambilan keputusan: Saat tim Anda mendiskusikan fitur atau prioritas, jadikan kebiasaan untuk bertanya, “Persona mana yang dilayani oleh ini?” Hal ini akan mengarahkan diskusi pada kebutuhan pengguna yang nyata, bukan opini pribadi.

Jadwalkan tinjauan rutin: Kebutuhan dan perilaku pengguna terus berkembang. Atur Kebutuhan dan perilaku pengguna terus berkembang. Atur Tugas Berulang ClickUp untuk melakukan audit UX guna meninjau dan memvalidasi persona Anda setiap kuartal berdasarkan penelitian baru dan umpan balik pelanggan.

Perbarui persona secara otomatis dengan AI: Alih-alih menyortir penelitian baru secara manual, gunakan ClickUp Brain untuk merangkum temuan dan mengusulkan pembaruan pada dokumen persona Anda. Hal ini memudahkan Anda untuk menjaga persona tetap relevan dan akurat.

Bangun Cerita Pengguna dengan ClickUp

Personas pengguna terbaik adalah dokumen kerja yang dinamis. Mereka membentuk diskusi tentang roadmap, mempengaruhi konten, mengarahkan prioritas, dan secara diam-diam berada di balik setiap percakapan "mengapa kita membangun ini?".

Namun, persona hanya tetap berguna jika tetap terhubung dengan kenyataan. Seiring perubahan perilaku pelanggan, munculnya segmen baru, dan evolusi pola umpan balik, persona Anda juga harus berkembang bersama mereka.

Di situlah perbedaannya terlihat. Ketika riset pengguna disandingkan dengan tugas, spesifikasi fitur, rencana sprint, dan thread umpan balik, persona Anda berhenti menjadi teoretis. Mereka menjadi operasional.

Anda dapat menghubungkan wawasan riset langsung ke inisiatif, melacak masalah apa yang sedang diatasi, dan memperbarui segmen saat data baru masuk. Alih-alih menebak apa yang dibutuhkan pengguna, tim Anda bekerja berdasarkan sumber kebenaran yang bersama dan terlihat.

Siap untuk membuat persona yang terhubung langsung dengan pekerjaan produk Anda dan berkembang seiring dengan perkembangan pelanggan Anda? Mulailah secara gratis dengan ClickUp hari ini.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Sebagian besar tim mendapatkan manfaat dari tiga hingga lima persona utama. Jumlah ini cukup untuk menangkap keragaman pengguna yang berarti tanpa mengaburkan fokus atau membuat prioritas menjadi terlalu sulit.

Template persona pengguna menciptakan representasi fiktif dari pengguna ideal untuk membimbing desain produk, sementara template profil pelanggan mendokumentasikan pelanggan nyata yang sudah ada untuk mendukung penjualan dan manajemen akun.

Ya, ClickUp Brain dapat menyusun bagian persona, merangkum catatan penelitian, dan menyarankan titik sakit atau tujuan berdasarkan masukan Anda, yang mempercepat proses pembuatan.

Anda dapat membagikan ClickUp Docs dan Whiteboards menggunakan tautan publik dengan akses hanya baca. Anda juga dapat mengekspornya sebagai PDF untuk pemangku kepentingan yang lebih menyukai dokumen statis.