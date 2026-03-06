10 Alat AI Teratas untuk Kepemimpinan Penjualan

Dengan tuntutan pelanggan yang terus berkembang dan persaingan yang semakin ketat, pemimpin penjualan menghadapi tekanan yang lebih besar dari sebelumnya.

Perkenalkan: Alat penjualan berbasis AI.

Dari otomatisasi pelaporan pipeline dan mengidentifikasi risiko transaksi hingga menganalisis kinerja tim penjualan dan meningkatkan akurasi perkiraan—alat-alat ini memudahkan pekerjaan Anda.

Di bawah ini, kami membahas alat AI terbaik untuk kepemimpinan penjualan, termasuk fitur utama, batasan, dan rencana harga, untuk membantu Anda membuat keputusan yang terinformasi.

Berikut adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat membandingkan alat AI penjualan:

Terintegrasi dengan CRM Anda: Sinkronisasi dengan Salesforce, HubSpot, atau sistem catatan Anda untuk menjaga data transaksi dan aktivitas tetap akurat.

Menghasilkan komunikasi yang sangat dipersonalisasi: Menyusun email dan pesan menggunakan tahap transaksi, interaksi sebelumnya, dan sinyal pembeli dalam proses penjualan.

Kolaborasi lintas fungsi: Memfasilitasi komunikasi antara tim penjualan dan pemasaran dengan menyinkronkan data kampanye, sumber prospek, dan sinyal keterlibatan dengan aktivitas pipeline.

Menekankan tindakan bernilai tinggi: Menilai prospek dan peluang, serta mengidentifikasi langkah terbaik berikutnya berdasarkan kualitas data transaksi.

Otomatisasi pertemuan dan tindak lanjut: Mencatat panggilan, mengekstrak poin tindakan, dan menyusun ringkasan secara otomatis.

Memberikan wawasan proaktif tentang pipeline: Menandai transaksi berisiko, memprediksi hasil, dan memberi peringatan dini tentang perubahan dalam pipeline.

Mendukung prospek multi-saluran: Mengumpulkan prospek, memperkaya kontak, dan meluncurkan kampanye pemasaran melalui email, telepon, dan media sosial—semua saluran yang digunakan oleh tim penjualan Anda.

AI Kontekstual: Memahami tahap kesepakatan, kesehatan pipeline, data CRM, percakapan sebelumnya, dan aktivitas tim.

Agen AI: Menyediakan agen asisten penjualan AI yang dapat mengikuti perkembangan transaksi yang terhenti, mempersiapkan tim penjualan sebelum panggilan, mengidentifikasi risiko secara otomatis, dan menjaga alur kerja tetap berjalan tanpa pengawasan manual dari tim penjualan.

Jika Anda baru menggunakan AI untuk tim penjualan, video ini adalah panduan ramah pemula dengan tips dan trik untuk memulai.

Berikut ini gambaran singkat tentang alat AI penjualan terbaik yang layak Anda coba 👇

Alat Fitur terbaik Terbaik untuk Harga* ClickUp Tugas yang didukung AI, kecerdasan kontekstual, otomatisasi, dasbor Tim yang ingin pelaksanaan penjualan yang terintegrasi di seluruh tugas, transaksi, dan serah terima. Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. HubSpot Sales Hub CRM terintegrasi, persiapan pertemuan AI, panduan operasional, peramalan Tim pendapatan yang membangun sistem operasi penjualan terpusat dan all-in-one. Gratis; Paket berbayar mulai dari $20/bulan per pengguna Salesforce Einstein AI, Agentforce, CRM perusahaan, wawasan prediktif Organisasi penjualan perusahaan yang membutuhkan peramalan dan pengendalian yang didukung AI secara mendalam. Penetapan harga kustom Clari Deteksi kebocoran pendapatan, peramalan, dan sinyal keterlibatan. Tim kepemimpinan yang berfokus pada visibilitas pendapatan dan peramalan berorientasi risiko Penetapan harga kustom Gong Analisis panggilan, pelacakan metodologi, wawasan coaching Tim penjualan yang memprioritaskan pembinaan, kepatuhan terhadap metodologi, dan kualitas pelaksanaan. Penetapan harga kustom Apollo AI Prospek, pengayaan data, urutan panggilan keluar, analisis Tim yang ingin menciptakan pipeline keluar yang terkendali dan dapat diulang. Gratis; Paket berbayar mulai dari $59/bulan per pengguna Seamless. AI Pemimpin penemuan, verifikasi, sinkronisasi CRM Tim yang mengstandarkan kualitas prospek dan penargetan di antara para perwakilan. Gratis; Harga disesuaikan Clay Unifikasi data, sinyal niat, prioritaskan tim penjualan Tim GTM yang membutuhkan intelijen kontak terpadu dan prioritas berdasarkan niat. Gratis; Paket berbayar mulai dari $149/bulan per pengguna Outreach. io Penilaian kesehatan transaksi, garis waktu keterlibatan, peramalan Tim yang mengelola siklus transaksi kompleks dan eksekusi yang didorong oleh keterlibatan. Penetapan harga kustom Fireflies. ai Perekaman panggilan, QA, ringkasan, analisis sentimen Organisasi penjualan yang membutuhkan pengujian kualitas panggilan (QA) dan visibilitas percakapan secara massal. Gratis; Paket berbayar mulai dari $18/bulan per pengguna

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Mari kita simak pilihan terbaik untuk alat AI dalam kepemimpinan penjualan:

1. ClickUp (Terbaik untuk otomatisasi alur kerja penjualan end-to-end)

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia yang menggabungkan tugas, pipeline, komunikasi tim, dan alat AI dalam satu platform.

Tidak perlu beralih antara puluhan alat untuk mengelola outreach, memperbarui CRM Anda, atau mempersiapkan pertemuan.

Di pusat semuanya adalah ClickUp untuk Tim Penjualan. Mari lihat bagaimana ClickUp membantu Anda membangun alur kerja yang skalabel di setiap tahap siklus penjualan Anda.

Deteksi risiko transaksi sebelum memengaruhi perkiraan Anda menggunakan ClickUp Brain

Butuh konteks untuk memulai hari Anda? ClickUp Brain, asisten AI kontekstual, menghasilkan ringkasan pipeline dan laporan perkiraan. Anda selalu tahu status kesepakatan, peluang mana yang memerlukan perhatian, dan bagaimana tim Anda mencapai target.

Dengan sekilas, Anda dapat mengidentifikasi risiko, hambatan, dan akun prioritas tinggi, memungkinkan Anda untuk fokus pada area yang paling penting.

Dapatkan ringkasan instan dan tren dari ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp.

Selain itu, ClickUp Brain membantu Anda dengan tugas-tugas berikut:

Buat ringkasan pipeline dan perkiraan secara instan.

Identifikasi peluang yang tidak aktif, tanggapan yang tertunda, dan celah dalam pipeline secara dini sehingga Anda dapat bertindak sebelum hal tersebut mempengaruhi pendapatan.

Gunakan ClickUp Brain sebagai penulis AI untuk membuat email penjualan yang dipersonalisasi, tindak lanjut pertemuan, dan ringkasan kesepakatan berdasarkan konteks akun dan interaksi sebelumnya.

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp Brain juga dapat mengidentifikasi wawasan dari panggilan penjualan Anda dengan membuat setiap transkrip dapat dicari. Triknya? Jangan lupa undang ClickUp AI Notetaker untuk bergabung dalam panggilan Anda dan merekam serta menerjemahkan secara otomatis untuk Anda. Dapatkan transkrip yang dapat dicari dengan ClickUp AI Notetaker

Delegasikan alur kerja yang berulang kepada ClickUp Agents

ClickUp Agents bertindak sebagai rekan kerja AI yang memantau ruang kerja Anda dan mengambil tindakan secara otomatis berdasarkan aturan dan konteks yang telah ditentukan sebelumnya.

Alih-alih mengandalkan tim penjualan untuk mengingat setiap tindak lanjut, pembaruan, atau serah terima, Agen AI beroperasi secara terus-menerus di latar belakang—mengurangi pengawasan manual dan meningkatkan kebersihan pipeline. Agen AI ini membantu Anda:

Otomatisasi penugasan dan prioritaskan prospek masuk: Alokasikan prospek bernilai tinggi ke eksekutif akun yang tepat berdasarkan kriteria ICP, wilayah, atau ukuran kesepakatan.

Trigger tindak lanjut pada transaksi yang terhenti: Deteksi ketidakaktifan atau tugas yang terlewat dan secara otomatis buat pengingat atau beri tahu pemangku kepentingan.

Pastikan konsistensi pipeline: Perbarui status, beri label pada transaksi, dan jaga catatan CRM tetap rapi tanpa input manual.

Buat dan sebarkan pembaruan status: Rangkum perubahan kesepakatan dan pergeseran pipeline menjadi ringkasan yang dapat dibagikan untuk tinjauan kepemimpinan.

Kurangi waktu yang dihabiskan untuk mengawasi proses dan fokuslah pada strategi peningkatan pendapatan dengan ClickUp Agents.

📌 Contoh: Ketika prospek bernilai tinggi yang memenuhi kriteria ICP Anda masuk melalui formulir, alat otomatisasi penjualan akan menugaskan prospek tersebut kepada AE senior Anda, menandai transaksi di ruang kerja Anda, dan memberi tahu VP Penjualan melalui Chat.

Temukan setiap kesepakatan, wawasan, atau percakapan secara instan dengan Enterprise Search.

ClickUp Enterprise Search memungkinkan pemimpin penjualan untuk mencari di seluruh ruang kerja dan alat terhubung mereka menggunakan bahasa alami.

Alih-alih mencari melalui catatan CRM, transkrip panggilan, obrolan, dan dokumen secara manual, Anda dapat mengajukan pertanyaan seperti “Transaksi bisnis mana yang berisiko pada kuartal ini?” dan mendapatkan jawaban instan yang kaya akan konteks.

Alat ini mengumpulkan informasi dari tugas ClickUp, dokumen, komentar, transkrip panggilan, dan alat terintegrasi lainnya untuk menampilkan pembaruan, keputusan, dan sinyal pembeli yang Anda butuhkan.

Cari di seluruh aplikasi, alat, dan data Workspace yang terhubung untuk mendapatkan jawaban yang relevan menggunakan Enterprise Search.

Lapisan pencarian terpadu ini memastikan Anda selalu memiliki konteks lengkap sebelum melakukan peramalan, membimbing tim penjualan, atau terlibat dalam tinjauan transaksi berisiko tinggi.

Pantau kesehatan pipeline, target pendapatan, dan kemajuan transaksi di satu tempat.

Template Pelacak Penjualan ClickUp memberikan pemimpin penjualan sistem terpusat untuk memantau kesepakatan, target pendapatan, kinerja produk, dan kemajuan penjualan bulanan. Ini membantu menghilangkan celah visibilitas dan memastikan Anda selalu tahu posisi pendapatan saat ini.

Dapatkan templat gratis Gunakan Template Pelacak Penjualan ClickUp untuk mengevaluasi kinerja tim Anda dan mengelola pipeline penjualan Anda dengan lebih baik.

Inilah alasan Anda akan menyukai templat ini:

Dapatkan gambaran yang jelas tentang pendapatan, margin keuntungan, dan target di seluruh produk, transaksi, atau periode waktu.

Pantau kemajuan transaksi dan status target secara real-time untuk mengidentifikasi peluang dan risiko sejak dini.

Organisasikan data penjualan berdasarkan bulan, produk, atau tahap pipeline untuk pelaporan dan tinjauan yang lebih cepat.

Ganti spreadsheet manual dengan sistem terstruktur yang menjaga tim Anda tetap selaras dalam hal kinerja.

Fitur terbaik ClickUp

Sentralisasi dokumentasi: Gunakan Gunakan ClickUp Docs untuk membuat, berbagi, dan memelihara dokumentasi yang terus diperbarui dan terhubung langsung dengan alur kerja Anda.

Kolaborasi secara real-time: Aktifkan komunikasi real-time yang kaya konteks langsung di samping tugas Anda dengan Aktifkan komunikasi real-time yang kaya konteks langsung di samping tugas Anda dengan ClickUp Chat

Buat demo penjualan: Gunakan Gunakan ClickUp Clips untuk merekam, menerjemahkan, dan merangkum panggilan, mengubah demo yang panjang menjadi langkah-langkah kecil dan tindakan konkret untuk tim penjualan.

Eliminasi hambatan: Buat Buat dasbor ClickUp kustom untuk memvisualisasikan kemajuan dengan grafik aliran kumulatif, burnup, burndown, atau kecepatan.

Ikuti setiap prospek: Gunakan Gunakan ClickUp CRM untuk melacak prospek, transaksi, dan aktivitas penjualan secara real-time, lalu beralih antara 15+ Tampilan Kustom untuk menyesuaikan dengan cara tim Anda bekerja terbaik.

Kurangi pekerjaan rutin: Bangun Bangun otomatisasi ClickUp menggunakan pembuat dropdown atau perintah bahasa Inggris sederhana di ClickUp Brain untuk menangani tugas penjualan berulang yang berbasis aturan, seperti secara otomatis mengelola prospek baru, memperbarui tahap kesepakatan saat kontrak ditandatangani, mengirim pengingat tindak lanjut, atau membuat tugas serah terima saat peluang ditutup.

Batasan ClickUp

Kurva pembelajaran yang curam karena fiturnya yang sangat lengkap.

Harga ClickUp

tabel harga

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.850+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

ClickUp mengintegrasikan semua tugas, dokumen, tujuan, dan pelacakan waktu kami ke dalam satu ruang kerja terpadu. Kami telah menggunakannya sejak 2018, dan platform ini sangat fleksibel untuk mengelola alur kerja internal maupun proyek klien. Tampilan yang dapat disesuaikan (Daftar, Papan, Kalender, dll.) dan opsi otomatisasi yang detail menghemat waktu kami berjam-jam setiap minggu. Selain itu, pembaruan fitur yang sering menunjukkan bahwa mereka serius dalam meningkatkan platform ini.

ClickUp mengintegrasikan semua tugas, dokumen, tujuan, dan pelacakan waktu kami ke dalam satu ruang kerja terpadu. Kami telah menggunakannya sejak 2018, dan platform ini sangat fleksibel untuk mengelola alur kerja internal maupun proyek klien. Tampilan yang dapat disesuaikan (Daftar, Papan, Kalender, dll.) dan opsi otomatisasi yang detail menghemat waktu kami berjam-jam setiap minggu. Selain itu, pembaruan fitur yang sering menunjukkan bahwa mereka serius dalam meningkatkan platform ini.

2. HubSpot Sales Hub (Terbaik untuk membangun sistem operasional pendapatan)

melalui HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub adalah perangkat lunak manajemen penjualan berbasis AI yang membantu Anda mengelola pipeline yang terintegrasi dan dapat diprediksi. Perangkat lunak ini mengumpulkan leads, transaksi, tugas, dan aktivitas dalam satu ruang kerja, memberikan visibilitas real-time tentang apa yang terjadi di seluruh tim.

Anda dapat mengelola alur keluar multi-saluran yang menggabungkan email otomatis, tugas LinkedIn, dan pengingat panggilan. Dapatkan bantuan AI untuk persiapan pertemuan, tindak lanjut, dan pencatatan catatan, memastikan konteks transaksi kritis tidak hilang di kotak masuk atau CRM.

AI membantu Anda merancang agenda harian setiap tim penjualan dan mengurutkan prospek berdasarkan kemungkinan penutupan. Anda juga dapat dengan mudah mengidentifikasi peluang berisiko, memprediksi pergerakan pipeline, dan menghasilkan penawaran siap kirim.

Fitur terbaik HubSpot Sales Hub

Gunakan AI untuk secara otomatis menyiapkan ringkasan pertemuan dan draf tindak lanjut dari catatan panggilan, riwayat email, dan sinkronisasi kalender dengan Google dan Office 365.

Gunakan alur obrolan dan agen email yang didukung AI untuk menjawab pertanyaan, menyaring prospek, dan mengarahkan percakapan ke pertemuan atau catatan CRM.

Buat panduan praktis yang membekali tim Anda dengan praktik terbaik, taktik, dan strategi untuk berbagai tahap proses penjualan menggunakan alat produktivitas AI platform ini.

Batasan HubSpot Sales Hub

Platform ini menjadi semakin mahal seiring dengan pertumbuhan tim Anda, dengan banyak fitur canggih yang hanya tersedia di paket berlangganan tingkat atas.

Harga HubSpot Sales Hub

Gratis

Paket Pemula: $20/bulan per pengguna

Profesional: $100/bulan per pengguna

Enterprise: $150/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian HubSpot Sales Hub

G2: 4. 4/5 (13.400+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (490+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang HubSpot Sales Hub?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya paling menyukai HubSpot Sales Hub karena kemudahan penggunaannya dan semua fitur terpusat di satu tempat. Hal ini memudahkan pengelolaan transaksi, pelacakan komunikasi, penjadwalan tindak lanjut, dan pemantauan visibilitas di seluruh pipeline penjualan.

Saya paling menyukai HubSpot Sales Hub karena kemudahan penggunaannya dan semua fitur terpusat di satu tempat. Hal ini memudahkan pengelolaan transaksi, pelacakan komunikasi, penjadwalan tindak lanjut, dan pemantauan visibilitas di seluruh pipeline penjualan.

3. Salesforce (Terbaik untuk intelijen perusahaan dan peramalan yang didukung AI)

melalui Salesforce

Dengan Einstein, lapisan AI terintegrasi Salesforce, dan Agentforce, pembuat agennya, Anda dapat mengintegrasikan agen AI untuk penjualan langsung ke dalam peramalan, pengelolaan transaksi, dan eksekusi. Hal ini mengubah data CRM menjadi intelijen operasional real-time di seluruh siklus penjualan.

Tim penjualan Anda dapat menggunakan Einstein untuk mengkurasi email, ringkasan panggilan, dan tindak lanjut yang diperkaya dengan konteks pelanggan. Alat ini memungkinkan Anda mencari melalui setiap percakapan penjualan menggunakan bahasa alami dan menyoroti pola, seperti penolakan harga atau mention pesaing, di seluruh pipeline.

Dengan Agentforce, Anda dapat mengimplementasikan alat agen AI menggunakan topik, tindakan, dan templat yang telah ditentukan sebelumnya untuk kualifikasi prospek dan pembaruan peluang.

Fitur terbaik Salesforce

Tambahkan kata kunci unik agar Einstein dapat mengidentifikasi selama panggilan, seperti produk pesaing, fitur, atau mention penting lainnya yang krusial untuk menutup transaksi.

Aktifkan peringatan saat pemangku kepentingan utama di akun target berganti pekerjaan atau saat laporan keuangan perusahaan menyebutkan masalah yang dapat diselesaikan oleh alat Anda.

Memantau perkembangan kesepakatan, tren dari wawasan suara dan video, konteks dari email yang relevan, dengan laporan kustom.

Batasan Salesforce

Rentang fitur dan opsi konfigurasi dapat terasa membingungkan, dan pengaturan awal seringkali memerlukan keahlian teknis.

Harga Salesforce

Einstein: Penetapan harga kustom

Flex Credits: $500 per 100 kredit

Percakapan: $2 per percakapan

Ulasan dan penilaian Salesforce

G2: 4. 4/5 (93.100+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (380+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Salesforce?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Salesforce Agentforce menyediakan platform yang kuat dan fleksibel yang mempermudah interaksi dengan pelanggan dan mengotomatisasi tugas-tugas berulang. Saya sangat menyukai cara integrasinya yang mulus dengan Salesforce CRM, sehingga memudahkan pengelolaan prospek, kasus, dan pertanyaan pelanggan dalam satu tempat.

Salesforce Agentforce menyediakan platform yang kuat dan fleksibel yang mempermudah interaksi dengan pelanggan dan mengotomatisasi tugas-tugas berulang. Saya sangat menyukai cara integrasinya yang mulus dengan Salesforce CRM, sehingga memudahkan pengelolaan prospek, kasus, dan pertanyaan pelanggan dalam satu tempat.

📮 ClickUp Insight: Ketika ditanya apa yang akan membuat agen AI benar-benar berguna, jawaban teratas bukanlah kecepatan atau kekuatan. Hampir 40% responden mengatakan mereka membutuhkan agen yang memiliki pemahaman sempurna tentang konteks kerja mereka. Hal ini masuk akal karena sebagian besar agen AI gagal ketika mereka tidak memahami mengapa keputusan dibuat atau bagaimana alur kerja seharusnya berlangsung. Karena Super Agents mempertahankan konteks, mengingat keputusan masa lalu, dan beroperasi secara terus-menerus, mereka dapat bertindak dengan keandalan yang jauh lebih tinggi daripada agen berbasis prompt. Mereka bekerja berdasarkan riwayat ruang kerja yang dinamis, tetap aktif seiring perkembangan pekerjaan, dan beroperasi dalam batas izin yang jelas serta jejak audit. Ketika kecerdasan buatan memahami pekerjaan dan melaksanakannya dengan aman, Anda akhirnya akan merasa seperti bekerja dengan rekan kerja virtual yang benar-benar dapat diandalkan.

4. Clari (Terbaik untuk orkestrasi pendapatan dan peramalan berorientasi risiko)

melalui Clari

Clari adalah platform orkestrasi pendapatan perusahaan. Anda dapat mengonsolidasikan materi transaksi yang relevan untuk memastikan semua pihak tetap selaras dan terupdate, memudahkan kolaborasi dan serah terima yang lebih lancar.

RevAI memindai seluruh alur kerja Anda, termasuk email, undangan kalender, pesan Slack, dan pembaruan CRM, untuk membandingkan apa yang dikatakan oleh tim penjualan dengan apa yang ditunjukkan oleh data.

Untuk kecerdasan percakapan, Anda memiliki Copilot. Alat ini menerjemahkan percakapan secara real-time dan menghasilkan battlecards langsung yang memberdayakan tim penjualan untuk menanggapi keberatan, mengubah arah percakapan, dan menutup transaksi dengan lebih kuat. Alat AI ini juga menangkap sinyal pembeli dan mengirimkannya langsung ke sistem untuk mempertajam perkiraan dan pemeriksaan pipeline.

Alat otomatisasi berbasis AI, Groove, mempermudah proses prospek, interaksi, dan tindak lanjut dengan mengotomatisasi alur kerja penjualan yang berulang. Alat ini membantu tim penjualan tetap konsisten dalam melakukan outreach sambil memberikan visibilitas kepada pemimpin tentang aktivitas dan kinerja di seluruh pipeline.

Fitur terbaik Clari

Gunakan agen AI perusahaan yang secara terus-menerus meninjau peluang, mengidentifikasi risiko, merekomendasikan langkah selanjutnya, dan mengotomatisasi tindak lanjut untuk meningkatkan kesehatan pipeline dan akurasi perkiraan sepanjang siklus pendapatan.

Tulis email keluar menggunakan konteks peluang, peran pembeli, dan sinyal keterlibatan untuk mempersonalisasi proses prospek dengan lebih baik.

Sinkronkan perubahan pipeline dan secara dinamis menyesuaikan bobot transaksi Commit dan Best Case menggunakan Machine Learning (ML) untuk perkiraan real-time.

Batasan Clari

Beberapa pengguna telah mencatat bahwa mencari kesepakatan dari kuartal sebelumnya atau meninjau kinerja di periode sebelumnya mungkin memerlukan usaha ekstra.

Harga Clari

Penetapan harga kustom

Ulasan dan penilaian Clari

G2: 4. 6/5 (5.500+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Clari?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Menggunakan Clari untuk mengoptimalkan peramalan penjualan saya sangat membantu. Saya mendapatkan wawasan cepat tentang target kuartalan saya dan kesepakatan yang perlu ditutup, dan cara Clari mengklasifikasikan kesepakatan berdasarkan kategori peramalan membuat segalanya jauh lebih mudah. Melaporkan kepada atasan langsung saya menjadi jauh lebih sederhana; saya hanya perlu memperbarui peramalan mingguan saya, dan dia langsung mendapatkan gambaran yang jelas.

Menggunakan Clari untuk mengoptimalkan peramalan penjualan saya sangat membantu. Saya mendapatkan wawasan cepat tentang target kuartalan saya dan kesepakatan yang perlu ditutup, dan cara Clari mengklasifikasikan kesepakatan berdasarkan kategori peramalan membuat segalanya jauh lebih mudah. Melaporkan kepada atasan langsung saya menjadi jauh lebih sederhana; saya hanya perlu memperbarui peramalan mingguan saya, dan dia langsung mendapatkan gambaran yang jelas.

⭐ Bonus: Contoh Agen AI untuk Setiap Kasus Penggunaan

5. Gong (Terbaik untuk pelatihan skala besar dan eksekusi transaksi berbasis bukti)

melalui Gong

Gong adalah platform intelijen pendapatan yang memungkinkan Anda meluncurkan urutan yang teruji, menyesuaikan langkah-langkah, dan mengotomatisasi tindak lanjut untuk memastikan setiap kesepakatan terus berjalan. Alat penjualan AI ini memberikan wawasan tentang akun, kesepakatan, dan kontak hanya dengan bertanya kepada asisten AI-nya.

Selain itu, Gong Forecast menganalisis lebih dari 300 titik data dalam Skor Kemungkinan Penutupan Kesepakatan untuk memprediksi kesepakatan mana yang paling mungkin ditutup.

Dengan Gong Engage, Anda dapat melacak segala hal, mulai dari proses prospek hingga tingkat konversi dan kinerja email, serta memantau kinerja tim penjualan Anda secara terpusat.

Menggunakan metodologi penjualan tertentu seperti MEDDIC, SPIN, atau Challenger? Anda dapat mengintegrasikannya ke dalam Gong sehingga platform ini secara terus-menerus memindai setiap panggilan, email, dan pertemuan.

Fitur terbaik Gong

Transkripsikan percakapan pelanggan untuk mengekstrak wawasan kunci dan berikan tim Anda visibilitas bersama tentang apa yang terjadi dalam panggilan nyata.

Identifikasi tujuan pelanggan, masalah utama, dan dinamika pengambilan keputusan di berbagai wilayah, dan terjemahkan ke dalam bahasa pilihan Anda.

Dapatkan laporan mendalam yang didukung bukti, yang menjelaskan tren dan akar masalah, bukan hanya volume aktivitas.

Batasan Gong

Model peramalan platform ini dapat kaku bagi tim yang tidak beroperasi secara ketat berdasarkan kuota berbasis pendapatan.

Penetapan harga Gong

Penetapan harga kustom

Ulasan dan peringkat Gong

G2: 4.7/5 (6.430+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (550+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Gong?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Yang paling saya sukai dari Gong adalah visibilitas yang diberikannya terhadap percakapan penjualan. Kemampuan untuk meninjau panggilan, melihat momen kunci, dan memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu transaksi sangat berharga. Rekaman panggilan, transkrip, dan wawasan AI memudahkan untuk mengidentifikasi pola seputar penolakan, mention pesaing, dan langkah selanjutnya tanpa harus menonton ulang panggilan secara keseluruhan.

Yang paling saya sukai dari Gong adalah visibilitas yang diberikannya terhadap percakapan penjualan. Kemampuan untuk meninjau panggilan, melihat momen kunci, dan memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu transaksi sangat berharga. Rekaman panggilan, transkrip, dan wawasan AI memudahkan untuk mengidentifikasi pola seputar penolakan, mention pesaing, dan langkah selanjutnya tanpa harus menonton ulang panggilan secara keseluruhan.

📚 Baca Juga: Cara Menggunakan AI dalam Pemasaran Konten untuk Tim B2B

6. Apollo AI (Terbaik untuk pengelolaan pipeline yang terkontrol dan pengawasan aktivitas outbound)

melalui Apollo AI

Apollo AI adalah platform kecerdasan penjualan yang memberi Anda kendali atas cara pipeline dibuat, bukan hanya cara ditutup. Anda dapat menyimpan dan mengelola data prospek, aktivitas, dan catatan transaksi dalam satu ruang kerja.

Dengan menggunakan AI PowerUps, Anda dapat mengekstrak sinyal niat dari situs web perusahaan, perubahan pekerjaan, dan data publik, lalu menyisipkan konteks tersebut langsung ke dalam urutan keluar. Ini menunjukkan kepada tim penjualan cara menggunakan AI untuk mengotomatisasi tugas dalam proses prospek.

Alat ini juga menyediakan analisis percakapan, skor, dan pelacak kata kunci yang mengevaluasi panggilan dan pesan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Fitur terbaik Apollo AI

Tulis email lengkap atau hanya bagian-bagian tertentu yang sesuai dengan nada dan gaya merek Anda.

Tinjau tingkat pembukaan, tingkat respons, dan dampak pada pipeline melalui dashboard kinerja real-time.

Akses wawasan pra-pertemuan tentang kontak dan akun untuk memperjelas konteks dan lebih lanjut menginformasikan arah penjualan.

Batasan Apollo AI

Antarmuka dapat terasa membingungkan karena banyaknya filter dan opsi yang tersedia, yang dapat memperpanjang waktu onboarding.

Harga Apollo AI

Pribadi: Gratis

Basic: $59/bulan per pengguna

Profesional: $99/bulan per pengguna

Organisasi: $149/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Apollo AI

G2: 4.7/5 (9.330+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (380+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Apollo AI?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Apollo menonjol karena kemampuannya mengubah proses prospek menjadi tindakan dengan cepat. Alih-alih menghabiskan waktu berpindah-pindah antara alat untuk data, pengayaan, dan pemasaran, semua proses terintegrasi dalam satu alur kerja. Kemampuan untuk menyaring prospek berdasarkan kriteria tertentu dan langsung memasukkannya ke dalam urutan tindakan membuat upaya pemasaran keluar menjadi lebih cepat dan terfokus, terutama untuk tim B2B.

Apollo menonjol karena kemampuannya mengubah proses prospek menjadi tindakan dengan cepat. Alih-alih menghabiskan waktu berpindah-pindah antara alat untuk data, pengayaan, dan pemasaran, semua proses terintegrasi dalam satu alur kerja. Kemampuan untuk menyaring prospek berdasarkan kriteria tertentu dan langsung memasukkannya ke dalam urutan tindakan membuat upaya pemasaran keluar menjadi lebih cepat dan terfokus, terutama untuk tim B2B.

👀 Tahukah Anda? Penelitian yang menganalisis ribuan panggilan penjualan B2B menunjukkan bahwa perwakilan penjualan yang berkinerja tinggi mengajukan 11–14 pertanyaan per panggilan, sementara perwakilan rata-rata mengajukan jauh lebih sedikit. Platform kecerdasan percakapan menggunakan tolok ukur ini untuk melatih perwakilan dalam kualitas penemuan.

7. Seamless. AI (Terbaik untuk pengendalian kualitas prospek yang skalabel)

Seamless. AI dirancang terutama sebagai platform kecerdasan penjualan dan generasi prospek real-time yang membantu tim penjualan menemukan, memverifikasi, dan memperkaya data kontak untuk kampanye pemasaran skala besar.

Bagi SDR, alat ini mengotomatiskan riset prospek, pembuatan daftar, dan entri data. Tidak perlu lagi mencari detail kontak secara manual. AI-nya secara terus-menerus mencari dan memvalidasi alamat email, nomor telepon, dan wawasan perusahaan secara real-time, sehingga tim penjualan selalu bekerja dengan data yang akurat.

Bagi kepemimpinan penjualan dan Wakil Presiden Penjualan, nilai terletak pada pertumbuhan pipeline dan ketepatan targeting. Alat ini menyediakan intelijen kontak B2B real-time, sinyal niat, dan pengayaan CRM untuk tim Anda agar dapat mengejar peluang berkualitas tinggi dan mempertahankan aliran lead yang terverifikasi secara konsisten.

Tanpa hambatan. Fitur terbaik AI

Pilih dari perpustakaan prompt yang sudah jadi untuk tugas seperti outreach LinkedIn dan pesan suara, lalu sesuaikan bidang-bidang penting seperti nama perusahaan atau peran sebelum mengirim.

Kumpulkan, verifikasi, dan kirimkan data prospek dari media sosial dan situs web B2B langsung ke CRM Anda secara real-time melalui ekstensi Chrome.

Gunakan alat panggilan untuk panggilan Twilio dan pencatatan manual, memastikan setiap upaya pemasaran tercatat dan konsisten.

Tanpa hambatan. Batasan AI

Beberapa pengguna mencatat bahwa kredit mungkin habis lebih cepat dari yang diharapkan selama proses pembuatan daftar yang intensif, dan bahwa kualitas hasil tidak selalu dapat diprediksi sejak awal.

Tanpa hambatan. Penentuan harga berbasis AI

Gratis

Penetapan harga kustom

Tanpa hambatan. Peringkat dan ulasan AI

G2: 4. 4/5 (5.260+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Seamless AI?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Yang paling saya sukai dari Seamless. AI adalah seberapa akurat dan lengkap data kontaknya, terutama dalam mengidentifikasi pemangku keputusan dan prospek yang berkualitas. Setelah lebih dari dua tahun menggunakan platform ini di berbagai perusahaan, saya telah melihat langsung seberapa powerfulnya untuk both prospeksi dan memperkaya basis data kami yang sudah ada.

Yang paling saya sukai dari Seamless. AI adalah seberapa akurat dan lengkap data kontaknya, terutama dalam mengidentifikasi pemangku keputusan dan prospek yang berkualitas. Setelah lebih dari dua tahun menggunakan platform ini di berbagai perusahaan, saya telah melihat langsung seberapa powerfulnya untuk both prospeksi dan memperkaya basis data kami yang sudah ada.

Jika Anda sedang mengevaluasi agen AI untuk penjualan, kami telah menyiapkan panduan ini untuk Anda 👇

melalui Clay

Clay adalah platform data AI untuk tim Go-to-Market (GTM) yang memungkinkan Anda mengimpor jutaan catatan dari CRM Anda dengan satu klik.

Misalnya, jika data prospek tidak lengkap atau tersebar di berbagai sumber, alat ini menggunakan identifikasi seperti alamat email untuk menggabungkan catatan dan memperkaya data menjadi profil tunggal yang standar.

Mesin AI-nya, Rhythm, mengolah sinyal dari seluruh tumpukan teknologi (niat G2, kunjungan situs web, pembukaan email, dan tampilan DocuSign) dan menghasilkan daftar tugas prioritas tunggal untuk setiap perwakilan penjualan. Bayangkan ini sebagai asisten eksekutif AI yang efektif untuk pemimpin penjualan.

Dan jika prospek bernilai tinggi tiba-tiba mengunjungi halaman harga, Rhythm akan memindahkannya ke bagian atas antrean secara instan. Alat ini juga dilengkapi dengan agen Conductor yang menjelaskan alasan di balik setiap tugas, membantu Anda melatih tim penjualan tentang niat pembeli spesifik yang memicu tindakan tersebut.

Fitur terbaik Clay

Pantau perusahaan mana yang mengunjungi situs Anda, seberapa aktif mereka berinteraksi, dan seberapa sering mereka kembali, serta berikan peringatan otomatis kepada tim penjualan Anda untuk tindakan segera.

Duplikasi alur kerja pengayaan apa pun dengan AI, termasuk merangkum studi kasus, pelanggan bisnis, mencari laporan keuangan, dan lainnya.

Gunakan agen penelitian AI Clay untuk mengidentifikasi ciri-ciri spesifik dan unik dari pelanggan terbaik Anda, serta mengkategorikan atau merangkum informasi yang tersedia.

Batasan Clay

Data besar di platform mungkin memerlukan waktu untuk diproses dan disinkronkan, yang dapat memperlambat alur kerja penjualan di hilir.

Penetapan harga Clay

Gratis

Paket Pemula: $149/bulan

Explorer: $349/bulan

Pro: $800/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Clay

G2: 4. 8/5 (180+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Clay?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya sangat menyukai interaktivitas dan kemudahan penggunaan Clay. Aplikasi ini terintegrasi dengan banyak alat dan sumber yang sudah saya gunakan, sehingga sangat praktis. Saya juga sangat menghargai fitur Sculptor dan Sequencer, yang sangat berguna untuk bereksperimen dengan kampanye outbound, menemukan kontak serupa, dan menghasilkan salinan outreach.

Saya sangat menyukai interaktivitas dan kemudahan penggunaan Clay. Aplikasi ini terintegrasi dengan banyak alat dan sumber yang sudah saya gunakan, sehingga sangat praktis. Saya juga sangat menghargai fitur Sculptor dan Sequencer, yang sangat berguna untuk bereksperimen dengan kampanye outbound, menemukan kontak serupa, dan menghasilkan salinan outreach.

9. Outreach. io (Terbaik untuk eksekusi pendapatan yang didorong oleh AI)

melalui Outreach AI Agents

Outreach. io adalah sistem alur kerja pendapatan berbasis AI yang beroperasi berdasarkan aktivitas tim penjualan, keterlibatan pembeli, dan status pipeline untuk mengoordinasikan eksekusi di seluruh akun.

Ada agen AI untuk hampir setiap kasus penggunaan dalam proses penjualan Anda. Misalnya, Agen Riset menggabungkan data percakapan dari Outreach dengan data keterlibatan pihak pertama dan data publik pihak ketiga untuk membangun strategi yang mendorong pendapatan.

Agen Pendapatan mengelola tugas-tugas prospek atas nama tim penjualan. Agen ini mengidentifikasi akun dengan niat tinggi, mencari kontak baru, dan merancang pesan yang relevan dan efektif untuk meningkatkan tingkat respons.

Fitur terbaik Outreach. io

Dapatkan pembaruan otomatis untuk bidang peluang Anda berdasarkan sinyal kunci yang terdeteksi selama panggilan dan pertemuan dengan Deal Agent.

Dapatkan ringkasan singkat yang dihasilkan oleh AI tentang aktivitas terbaru akun dan dapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan paling mendesak.

Gunakan AI real-time untuk mendeteksi poin-poin tindakan yang dibahas selama panggilan langsung dan tambahkan ke transkrip rapat.

Batasan Outreach. io

Platform ini terasa kaku dalam penggunaan sehari-hari, dan integrasinya, terutama dengan alat seperti Nooks, dilaporkan kurang memiliki kecerdasan kontekstual.

Harga Outreach.io

Penetapan harga kustom

Ulasan dan penilaian Outreach.io

G2 : 4.3/5 (3.500+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Outreach.io?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Template outreach untuk email dan panggilan telepon sangat membantu untuk mengirim pembaruan massal kepada pelanggan saya. Tim enablement dan tim pemasaran saya dapat mengunggah template dan tujuan outreach (tanpa maksud ganda), dan mengirim komunikasi email yang disesuaikan menjadi cepat dan efisien – terutama berguna mengingat saya mengelola ratusan pelanggan dan perlu bertindak cepat! Saya telah dengan mudah mengintegrasikan ini ke dalam alur kerja saya.

Template outreach untuk email dan panggilan telepon sangat membantu untuk mengirim pembaruan massal kepada pelanggan saya. Tim enablement dan tim pemasaran saya dapat mengunggah template dan tujuan outreach (tanpa maksud ganda), dan mengirim komunikasi email yang disesuaikan menjadi cepat dan efisien – terutama berguna mengingat saya mengelola ratusan pelanggan dan perlu bertindak cepat! Saya telah dengan mudah mengintegrasikan ini ke dalam alur kerja saya.

📚 Baca Juga: Cara Mengotomatisasi Proses Penjualan dengan AI

10. Fireflies. ai (Terbaik untuk pengujian kualitas panggilan secara menyeluruh di seluruh perusahaan dan penangkapan sinyal percakapan)

Dengan secara otomatis bergabung dalam pertemuan, Fireflies. ai, asisten pertemuan AI, merekam, menerjemahkan, dan merangkum setiap percakapan.

Nilai strategisnya terletak pada Quality Assurance otomatis, menjadikannya contoh konkret transformasi bisnis melalui konvergensi AI, di mana kecerdasan panggilan penjualan, bimbingan, dan peramalan berfungsi sebagai satu sistem.

Anda dapat menetapkan standar untuk apa yang dimaksud dengan panggilan penjualan berkualitas tinggi: penanganan keberatan, posisi pesaing, dan kedalaman penemuan. Alat ini kemudian memindai setiap percakapan dan menandai di mana perwakilan menyimpang, memberikan skor Lulus atau Gagal berdasarkan perilaku nyata.

Fireflies. ai fitur terbaik

Otomatiskan pertemuan dengan SDR dan perekrut AI yang hadir dan berbicara atas nama Anda.

Dapatkan ringkasan pasca-panggilan yang disesuaikan dengan poin-poin penting, tindakan yang perlu dilakukan, dan keputusan kunci.

Analisis nada dan bahasa percakapan untuk mengidentifikasi sentimen prospek dan risiko potensial yang terkait dengan kesepakatan.

Batasan Fireflies. ai

Dalam kasus yang jarang terjadi, suara latar belakang dan suara yang tumpang tindih dilaporkan dapat mengurangi akurasi transkripsi secara sporadis.

Fireflies. ai penawaran harga

Pribadi: Gratis

Pro: $18/bulan per pengguna

Bisnis: $29 per bulan per pengguna

Enterprise: $39/bulan per pengguna

Fireflies. ai ulasan dan penilaian

G2: 4. 8/5 (720+ ulasan)

Capterra: 4.9/5 (280+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fireflies AI?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya suka menggunakan Fireflies. ai untuk merekam pertemuan saya karena hal ini menghilangkan kebutuhan saya untuk mencatat selama pertemuan, menghemat waktu saya secara signifikan, dan memungkinkan saya untuk lebih fokus dan terlibat dalam diskusi. Saya menerima ringkasan pertemuan secara instan, yang berkualitas tinggi, sehingga saya dapat memastikan memiliki semua poin penting tanpa penundaan.

Saya suka menggunakan Fireflies. ai untuk merekam pertemuan saya karena hal ini menghilangkan kebutuhan saya untuk mencatat selama pertemuan, menghemat waktu saya secara signifikan, dan memungkinkan saya untuk lebih fokus dan terlibat dalam diskusi. Saya menerima ringkasan pertemuan secara instan, yang berkualitas tinggi, sehingga saya dapat memastikan memiliki semua poin penting tanpa penundaan.

Sebagian besar alat AI untuk kepemimpinan penjualan berada di luar alur kerja Anda yang sebenarnya.

Mereka menganalisis panggilan. Menilai kesepakatan. Membuat perkiraan. Mengirim laporan.

Namun, setelah wawasan tersebut disampaikan, pelaksanaan masih bergantung pada tim Anda yang harus beralih tab, memperbarui alat, dan secara manual menerapkan rekomendasi.

Bagi pemimpin penjualan modern, kebutuhan saat ini adalah AI yang beroperasi di dalam ruang kerja tempat transaksi sebenarnya berlangsung.

ClickUp membawa kecerdasan langsung ke dalam alur kerja, tugas, dan percakapan Anda. Anda mendapatkan platform tunggal di mana Agen AI-nya menangani alur kerja rutin, seperti pembaruan pipeline, penugasan prospek, dan tindak lanjut tugas. ClickUp Brain langsung beraksi untuk merangkum kesepakatan, menghasilkan respons email otomatis, dan mengidentifikasi wawasan dari ruang kerja Anda dalam hitungan detik.

Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini dan ubah setiap titik kontak menjadi pendapatan! ✅