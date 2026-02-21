10 Alat Animasi AI Terbaik untuk [tahun]

Tahukah Anda bahwa tim kreatif hanya menghabiskan 28% waktu mereka untuk pekerjaan kreatif sebenarnya? Sisanya dihabiskan untuk tugas administratif dan menangani umpan balik. Tambahkan beban produktivitas ini dengan alat animasi AI yang terputus-putus, dan Anda akan menghadapi tumpukan yang rumit untuk dikelola.

Panduan ini menguraikan 10 alat animasi AI teratas, mulai dari generator video berkualitas profesional hingga platform yang ramah pemula. Ini akan membantu Anda menjaga proyek animasi tetap terorganisir daripada harus mengelola beberapa alat sekaligus dan tenggat waktu yang ketat.

Alat animasi AI menggunakan kecerdasan buatan untuk menciptakan konten animasi dari masukan sederhana seperti teks atau gambar. Program-program ini meliputi generator teks-ke-video yang membangun klip lengkap dari deskripsi tertulis hingga platform yang mengotomatisasi tugas-tugas kompleks seperti sinkronisasi bibir karakter dan sintesis gerakan.

Dulu, animasi membutuhkan anggaran perangkat lunak yang besar dan kesabaran untuk memindahkan piksel satu per satu. Ini adalah proses yang lambat dan mahal yang sulit diatasi oleh sebagian besar tim pemasaran dan kreator. Generator animasi AI menggantikan pekerjaan manual dengan kemampuan pemrosesan. Ini memungkinkan Anda membuat video animasi tanpa harus menjadi animator.

🧠 Fakta Menarik: Sekitar 86% pengiklan menggunakan atau berencana mengadopsi Generative AI untuk membuat konten iklan video.

Alat Terbaik untuk Fitur unggulan Harga* ClickUp Tim dari berbagai ukuran yang mengelola seluruh alur kerja produksi animasi dan alur kerja kreatif. Gunakan ClickUp Brain dan Super Agents untuk merangkum umpan balik dan mengotomatisasi koordinasi produksi. Rencana gratis tersedia; penyesuaian tersedia untuk perusahaan. Runway Tim kreatif profesional yang membutuhkan pembangkitan video berkualitas tinggi dengan fisika yang konsisten. Teknologi teks-ke-video terkini dan Motion Brush untuk kontrol presisi atas gerakan sinematik. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $15 per bulan. Animaker Tim kecil dan pemula yang membuat video penjelasan 2D dan konten media sosial. Teknologi sinkronisasi bibir otomatis yang menyesuaikan gerakan mulut karakter dengan trek audio apa pun. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $27 per bulan. Adobe Firefly Tim desain dari segmen pasar menengah hingga korporat yang menghasilkan aset sesuai merek di dalam Creative Cloud. Generative Fill di Photoshop untuk menambahkan atau mengganti elemen visual menggunakan perintah teks sederhana. Paket berbayar mulai dari $9,99 per bulan. Synthesia Tim pelatihan dan pemasaran perusahaan yang memproduksi video talking-head tanpa set fisik. Avatar AI yang dapat menyampaikan skrip dalam lebih dari 140 bahasa dengan ekspresi manusia yang alami. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $14 per bulan. Sora Pencipta individu dan startup yang menghasilkan B-roll berkualitas tinggi dan adegan sinematik yang kompleks. Pemahaman ruang 3D yang memungkinkan karakter berinteraksi secara realistis dengan lingkungannya. Termasuk dalam ChatGPT Plus ($20/bulan) HeyGen Tim penjualan dan pemasaran di segmen menengah yang memproduksi kampanye video personalisasi secara massal. Kloning avatar AI dan personalisasi massal untuk menjangkau ribuan prospek dengan menyebut nama mereka. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $29 per bulan. Pika Labs Seniman dan kreator individu yang menganimasi ilustrasi statis dengan gerakan organik Konversi gambar menjadi video dengan arah dan intensitas gerakan yang dapat dikendalikan. Rencana gratis tersedia InVideo AI Tim perusahaan mengubah prompt teks menjadi draf video lengkap dan dapat diedit. Magic Box, pusat perintah bahasa alami untuk mengedit video dengan mengetikkan permintaan. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $35 per bulan. Steve AI Tim kecil hingga menengah yang membutuhkan konversi video langsung atau skrip menjadi animasi 2D. Alat Live to Animation yang mengubah rekaman asli menjadi karakter animasi bergaya. Paket berbayar mulai dari $29 per bulan

Anda harus menyeimbangkan kualitas output dengan tingkat kustomisasi saat memilih perangkat lunak animasi 2D AI terbaik. Misalnya, beberapa alat dapat menghasilkan video yang terlihat profesional dengan cepat tetapi menawarkan sedikit kendali kreatif. Yang lain memberikan kendali detail atas gerakan, gaya, dan timing tetapi memiliki kurva pembelajaran yang lebih curam.

Sebelum Anda memutuskan, pertimbangkan faktor-faktor penting berikut:

Kualitas dan resolusi output: Apakah alat tersebut dapat mengekspor dalam resolusi yang cukup tinggi untuk kebutuhan Anda, dan apakah hasilnya terlihat profesional?

Kemudahan penggunaan vs. kendali kreatif: Apakah Anda mencari antarmuka sederhana yang mempercepat produksi, atau Anda membutuhkan kendali lanjutan untuk penyesuaian detail?

Dukungan gaya animasi: Apakah Anda membutuhkan karakter 2D, avatar AI realistis, grafis gerak abstrak, atau sesuatu yang benar-benar berbeda?

Lisensi komersial: Apakah Anda dapat menggunakan konten yang dihasilkan untuk pemasaran, iklan, atau pekerjaan klien tanpa batasan hukum?

Integrasi dengan alur kerja yang ada: Seberapa baik alat ini terintegrasi dengan editor video, perpustakaan aset, dan sistem Seberapa baik alat ini terintegrasi dengan editor video, perpustakaan aset, dan sistem manajemen proyek Anda?

Kecepatan rendering dan sistem kredit: Apakah sistem harga berbasis kredit cocok untuk tim Anda atau akan menjadi mahal dengan penggunaan yang intensif? Pahami biayanya sebelum mulai menghasilkan.

📮ClickUp Insight: 88% responden survei kami menggunakan AI untuk tugas pribadi mereka, namun lebih dari 50% enggan menggunakannya di tempat kerja. Tiga hambatan utama? Kurangnya integrasi yang mulus, kesenjangan pengetahuan, atau kekhawatiran keamanan. Tapi bagaimana jika AI sudah terintegrasi ke dalam ruang kerja Anda dan sudah aman? ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, menjadikan hal ini kenyataan. Ia memahami perintah dalam bahasa sehari-hari, mengatasi ketiga kekhawatiran adopsi AI sambil menghubungkan obrolan, tugas, dokumen, dan pengetahuan Anda di seluruh ruang kerja. Temukan jawaban dan wawasan dengan satu klik!

Memilih alat animasi AI yang tepat bisa terasa membingungkan, dan memilih yang salah dapat membuang waktu dan uang. Kami telah menyusun daftar 10 alat animasi AI terbaik untuk memudahkan pilihan Anda.

Di sini, kami memiliki Converged AI Workspace yang menghilangkan kebutuhan untuk berpindah antar alat— ClickUp!

1. ClickUp (Terbaik untuk tim yang mengelola proyek animasi AI dan alur kerja kreatif)

Coba ClickUp secara gratis Sentralisasikan konteks ruang kerja Anda di ClickUp dengan dokumen, tugas, obrolan, dan otomatisasi terintegrasi dalam satu tempat.

Perangkat lunak animasi Anda merender frame-frame, tetapi di mana Anda melacak keputusan kreatif yang membentuknya? ClickUp menjadi tulang punggung operasional untuk seluruh alur kerja proyek animasi Anda.

Anda dapat mengintegrasikan proses yang rumit dalam menyusun skrip di satu sistem, membuat storyboard di sistem lain, dan mendapatkan persetujuan dari pemangku kepentingan di sistem ketiga.

📌Misalnya, ketika klien meminta revisi adegan, Anda dapat merujuk ke tugas-tugas ClickUp yang relevan. Tugas-tugas tersebut sudah mencakup detail seperti versi skrip, referensi storyboard, alat AI yang digunakan untuk rendering, status persetujuan, dan umpan balik sebelumnya. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk berpindah antar alat saat mencari konteks.

Generate skrip dan minta saran terkait ruang kerja dari ClickUp Brain

ClickUp Brain juga memainkan peran penting dalam membuat konteks tersedia dengan mudah. Saat meninjau dokumen klien berhalaman 12, Anda dapat meminta asisten AI bawaan ClickUp untuk merangkum persyaratan utama untuk video animasi berdurasi 60 detik.

Dan jika Anda sedang dalam proses produksi, alat ini juga dapat menampilkan semua umpan balik dari siklus tinjauan terakhir atau menghasilkan garis besar skrip awal berdasarkan proyek sebelumnya. Karena Brain mengambil data dari ClickUp Docs, tugas, dan komentar Anda, alat ini memahami konteks proyek. Anda tidak sedang memberi perintah kepada asisten AI kosong. Anda bekerja dengan alat yang sudah memahami gaya animasi, target audiens, tenggat waktu, dan revisi sebelumnya yang terkait dengan deliverable tersebut.

Bagi tim yang memperluas produksi konten, Brain juga mendukung:

Menyusun teks deskripsi media sosial untuk mendampingi rilis animasi.

Mengubah transkrip rapat menjadi tugas produksi yang terstruktur

Mengidentifikasi hambatan berdasarkan tenggat waktu yang terlewat atau persetujuan yang tertunda.

💡 Tips Pro: Saat alur kerja animasi diperluas, tidak setiap langkah dapat diotomatisasi dengan aturan otomatisasi yang kaku. Anda membutuhkan otomatisasi yang memahami konteks sebelum menjalankan tugas. ClickUp Super Agents beroperasi dalam konteks ruang kerja Anda. Alih-alih memicu tindakan sederhana "jika ini, maka itu", mereka menginterpretasikan situasi dan bertindak lebih seperti koordinator produksi. 📌 Berikut ini contohnya dalam praktik: Bayangkan seorang klien mengunggah umpan balik revisi di beberapa adegan. Seorang Super Agent dapat: Periksa komentar dan kelompokkan berdasarkan adegan.

Tandai perubahan berdampak tinggi yang memengaruhi timing animasi

Tugaskan tugas lanjutan kepada editor atau desainer animasi yang tepat berdasarkan beban kerja.

Lampirkan versi terbaru storyboard dan skrip ke setiap tugas

Buat ringkasan untuk klien yang menjelaskan apa yang akan berubah. Anda tidak perlu mendefinisikan setiap tahap alur kerja. Agen ini bekerja dengan konteks di seluruh proyek Anda, revisi sebelumnya, dan struktur tim.

Bagi tim animasi yang mengelola beberapa alat AI untuk animator, hal ini membuat proses produksi lebih fleksibel daripada kaku. Alat rendering Anda menghasilkan visual. ClickUp mengelola sistem yang memastikan visual tersebut dikirimkan tepat waktu.

Karena AI beroperasi di dalam alur kerja, Anda memiliki banyak waktu untuk fokus pada pra-produksi. Pada tahap ini, proyek animasi bisa menjadi lebih jelas atau justru menimbulkan kebingungan.

ClickUp Whiteboards memungkinkan Anda merancang storyboard, urutan adegan, dan mood board di kanvas visual yang terhubung langsung dengan proses eksekusi. Saat Anda menyelesaikan konsep adegan, Anda dapat mengubahnya menjadi tugas dengan satu klik.

Visualisasikan ide Anda dari konsep hingga implementasi dengan ClickUp Whiteboards

Sederhananya, jika Anda sedang merancang video penjelasan produk:

Frame 1: Pengaturan masalah

Frame 2: Pengenalan produk

Frame 3: Panduan fitur

Frame 4: CTA

Setiap frame menjadi tugas yang dapat dieksekusi dengan penanggung jawab, batas waktu, dan aset yang terhubung. Perencanaan visual dan pelacakan proyek tetap terhubung.

Bangun repositori pengetahuan untuk organisasi Anda dengan ClickUp Docs + Brain

Anda juga dapat menggunakan ClickUp Docs untuk penulisan skrip dan kolaborasi singkat. Repositori pengetahuan aktif ini memudahkan Anda untuk menyusun skrip animasi, menandai reviewer atau penulis, dan melacak riwayat versi. Dan, ketika skrip disetujui, Anda dapat meng assign tugas produksi langsung dari Doc.

Fitur terbaik ClickUp

ClickUp Brain: Analisis ruang kerja Anda dengan AI yang memahami konteks untuk merangkum umpan balik, menyusun salinan media sosial untuk video baru Anda, atau menemukan referensi storyboard dari proyek sebelumnya.

ClickUp Whiteboards: Brainstorm ide, rencanakan urutan animasi, dan sketsa bingkai storyboard di kanvas kolaboratif, lalu ubah konsep tersebut langsung menjadi tugas dengan satu klik, sambil menghubungkan aset.

ClickUp Docs: Tulis dan finalisasi skrip animasi dengan kolaborasi tim secara real-time, serta sisipkan video referensi dengan komentar langsung, sehingga umpan balik terhubung langsung dengan baris dialog spesifik.

ClickUp Custom Fields : Atur alur kerja produksi Anda dengan membuat Custom Fields untuk menyaring tampilan proyek Anda agar dapat melihat dengan tepat apa yang sedang menunggu, apa yang telah disetujui, dan apa yang akan jatuh tempo, serta melacak informasi. Atur alur kerja produksi Anda dengan membuat Custom Fields untuk menyaring tampilan proyek Anda agar dapat melihat dengan tepat apa yang sedang menunggu, apa yang telah disetujui, dan apa yang akan jatuh tempo, serta melacak informasi.

ClickUp Dashboards : Berikan pemangku kepentingan pandangan real-time tentang kesehatan proyek dengan Dashboards yang dapat disesuaikan, dan identifikasi bottleneck beban kerja tim tanpa harus melibatkan tim kreatif dalam rapat status yang terus-menerus. Berikan pemangku kepentingan pandangan real-time tentang kesehatan proyek dengan Dashboards yang dapat disesuaikan, dan identifikasi bottleneck beban kerja tim tanpa harus melibatkan tim kreatif dalam rapat status yang terus-menerus.

Kelebihan dan kekurangan ClickUp

Keuntungan:

Mengintegrasikan alur kerja kreatif: Kelola brief, skrip, tugas, dan umpan balik dalam ruang kerja AI terintegrasi untuk mengurangi Kelola brief, skrip, tugas, dan umpan balik dalam ruang kerja AI terintegrasi untuk mengurangi Work Sprawl yang disebabkan oleh alat-alat yang tersebar dan terputus-putus.

Memahami konteks proyek: Berbeda dengan asisten AI generik, ClickUp Brain mengambil data dari ruang kerja Anda untuk memberikan ringkasan dan saran yang relevan.

Menyesuaikan dengan tim Anda: Mulailah dengan fitur Mulailah dengan fitur manajemen tugas inti dan tambahkan kemampuan lanjutan seperti Dashboards dan ClickUp Automations seiring pertumbuhan tim Anda.

Kekurangan:

Banyaknya opsi kustomisasi dapat terasa membingungkan bagi pengguna baru.

Aplikasi seluler memiliki fitur yang lebih sedikit dibandingkan dengan versi desktop.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.500+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna G2 merekomendasikan ClickUp karena fleksibilitasnya:

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah kustomisasi yang tak tertandingi dan beragamnya fitur yang ditawarkan. Kemampuan untuk menyesuaikan hampir setiap aspek ruang kerja sesuai kebutuhan tim, mulai dari status dan bidang kustom hingga berbagai tampilan seperti Daftar, Papan, Kalender, dan Gantt, sungguh luar biasa. Fleksibilitas ini memungkinkan kami benar-benar menyesuaikan platform dengan alur kerja unik kami, bukan sebaliknya. Selain itu, memiliki semua hal mulai dari manajemen tugas dan pelacakan waktu hingga dokumen dan papan tulis dalam satu tempat secara signifikan mengurangi penyebaran alat dan membuat tim kami jauh lebih efisien.

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah kustomisasi yang tak tertandingi dan beragamnya fitur yang ditawarkan. Kemampuan untuk menyesuaikan hampir setiap aspek ruang kerja sesuai kebutuhan tim, mulai dari status dan bidang kustom hingga berbagai tampilan seperti Daftar, Papan, Kalender, dan Gantt, sungguh luar biasa. Fleksibilitas ini memungkinkan kami benar-benar menyesuaikan platform dengan alur kerja unik kami, bukan sebaliknya. Selain itu, memiliki semua hal mulai dari manajemen tugas dan pelacakan waktu hingga dokumen dan papan tulis dalam satu tempat secara signifikan mengurangi penyebaran alat dan membuat tim kami jauh lebih efisien.

2. Runway (Terbaik untuk pembuatan dan pengeditan video AI berkualitas profesional)

melalui Runway

Jika prioritas Anda dalam video adalah fisika yang akurat dan konsistensi pencahayaan, Runway mungkin sesuai dengan kebutuhan Anda. Dalam produksi video profesional, gerakan yang bergetar atau detail karakter yang berubah-ubah dapat membuat klip tidak layak digunakan untuk proyek berisiko tinggi. AI Runway mengurangi artefak-artefak ini, memungkinkan Anda menghasilkan video AI yang mempertahankan integritas visualnya dari frame pertama hingga terakhir.

Platform ini dilengkapi dengan serangkaian alat pengeditan yang dirancang khusus untuk mengotomatisasi tugas-tugas pasca-produksi manual. Anda dapat menggunakan Motion Brush untuk menentukan area gerakan spesifik dalam gambar statis. Atau, gunakan alat penghapus latar belakang untuk mengganti lingkungan tanpa perlu rotoscoping manual.

Fitur terbaik Runway

Pembuatan video dari teks: Jelaskan adegan dengan detail tentang pencahayaan, sudut kamera, dan gerakan untuk menghasilkan animasi dengan gerakan alami dan fisika yang konsisten.

Otomatisasi performa karakter dengan Act-One: Mapped ekspresi wajah dan suara Anda langsung ke karakter animasi atau sinematik untuk menghindari pengaturan motion-capture tradisional.

Suite pengeditan AI multi-modal: Perbaiki klip yang dihasilkan langsung di editor video yang sama, menggunakan alat untuk penghapusan latar belakang, penyesuaian warna, dan pelacakan objek, sehingga Anda dapat memperbaiki klip yang dihasilkan tanpa perlu mengekspor ke editor video terpisah.

Kelebihan dan kekurangan Runway

Keuntungan:

Kualitas video terdepan di industri: Hasilnya cocok untuk proyek komersial, dengan pencahayaan, bayangan, dan gerakan yang terlihat alami.

Paket alat pengeditan lengkap: Kombinasi antara Kombinasi antara kecerdasan buatan generatif dan alat pengeditan tradisional dalam satu platform mempermudah proses pasca-produksi.

Pengembangan aktif: Runway secara rutin merilis model yang ditingkatkan dan fitur baru, sehingga kemampuan alat ini terus berkembang.

Kekurangan:

Model penetapan harga berbasis kredit dapat menjadi mahal jika Anda menghasilkan banyak konten.

Alat ini memiliki kurva pembelajaran yang lebih curam dibandingkan dengan alat-alat yang lebih sederhana dan berbasis template.

Klip yang dihasilkan saat ini terbatas pada durasi yang lebih pendek.

Harga Runway

Gratis: 125 kredit

Standar: $15/bulan per pengguna

Pro: $35 per bulan per pengguna

Unlimited: $95 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Runway

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Runway?

Seorang pengguna G2 berbagi umpan balik mereka tentang Runway:

RunwayML adalah salah satu alat AI terbaik yang ada, sangat mudah digunakan. Saya sangat menyukai alat gambar/teks-ke-video-nya yang bekerja seperti tongkat sihir. Sangat mudah diintegrasikan ke dalam alur kerja pengeditan video saya. Saya sering menggunakannya untuk membuat adegan video sinematik yang kemudian dapat saya masukkan ke dalam timeline untuk membuat video berdurasi penuh yang sangat menarik dan disukai oleh penonton saya.

RunwayML adalah salah satu alat AI terbaik yang ada, sangat mudah digunakan. Saya sangat menyukai alat gambar/teks-ke-video-nya yang bekerja seperti tongkat sihir. Sangat mudah diintegrasikan ke dalam alur kerja pengeditan video saya. Saya sering menggunakannya untuk membuat adegan video sinematik yang kemudian dapat saya masukkan ke dalam timeline untuk membuat video berdurasi penuh yang sangat menarik dan disukai oleh penonton saya.

3. Animaker (Terbaik untuk pemula yang membuat video animasi 2D dan presentasi)

melalui Animaker

Anda tidak perlu memiliki latar belakang dalam desain animasi untuk mengubah skrip menjadi video penjelasan 2D yang dapat digunakan. Animaker ditujukan untuk klien non-animator yang membutuhkan konten sosial atau video situs web yang terlihat profesional tanpa perlu menggunakan agensi khusus. Ini adalah platform ramah pemula dengan antarmuka seret dan lepas, serta perpustakaan besar karakter, latar belakang, dan properti yang sudah jadi. Anda dapat membuat konten sosial, presentasi, dan video penjelasan dalam hitungan jam.

Fitur terbaik Animaker

Perpustakaan karakter dan aset yang luas: Akses ribuan karakter yang sudah jadi dengan fitur yang dapat disesuaikan; buat persona yang sesuai dengan merek tanpa perlu mendesain dari awal.

Teknologi sinkronisasi bibir otomatis: Unggah rekaman suara atau gunakan fitur teks-ke-suara bawaan, dan Animaker secara otomatis menyinkronkan gerakan bibir karakter dengan audio.

Pembuat video berbasis adegan: Gunakan seperti Anda menggunakan perangkat lunak presentasi, sehingga siapa pun yang familiar dengan PowerPoint atau Google Slides dapat membuat video adegan demi adegan.

Kelebihan dan kekurangan Animaker

Keuntungan:

Sungguh ramah pemula: Pengguna tanpa pengalaman animasi dapat menghasilkan video pertama mereka dalam waktu kurang dari satu jam.

Perpustakaan template yang komprehensif: Mulailah dengan template yang sudah jadi untuk kasus penggunaan umum seperti demo produk dan iklan media sosial, daripada memulai dari kanvas kosong.

Hambatan masuk yang rendah: Platform ini cukup mudah diakses untuk dieksplorasi, dan paketnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis kecil.

Kekurangan:

Hasilnya memiliki tampilan yang dapat dikenali sebagai "berbasis template" yang mungkin tidak sesuai dengan estetika merek tertentu.

Opsi penyesuaian lanjutan terbatas dibandingkan dengan perangkat lunak profesional.

Tingkat gratis mencakup watermark pada semua ekspor.

Harga Animaker

Gratis Selamanya

Basic: $27/bulan

Starter: $45/bulan

Pro: $79/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Animaker

G2: 4.7/5 (950+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Animaker?

Seorang pengguna Capterra meninjau Animaker:

Ini adalah program yang sangat serbaguna untuk membuat berbagai jenis animasi, terutama gaya 2D. Saya sering menggunakannya selama masa sekolah dan sangat mudah dipelajari karena antarmukanya yang intuitif.

Ini adalah program yang sangat serbaguna untuk membuat berbagai jenis animasi, terutama gaya 2D. Saya sering menggunakannya selama masa sekolah dan sangat mudah dipelajari karena antarmukanya yang intuitif.

4. Adobe Firefly (Terbaik untuk desainer dalam ekosistem Adobe yang membutuhkan aset yang dihasilkan oleh AI)

melalui Adobe Firefly

Anda tahu betapa memakan waktunya membuat aset dari awal di Adobe Creative Cloud.

Adobe Firefly membantu Anda menghindari tahap pra-produksi yang lambat. Alat ini membawa kecerdasan buatan generatif langsung ke dalam alat yang sudah Anda gunakan, seperti Photoshop dan Illustrator, sehingga meningkatkan alur kerja Anda yang sudah ada. Tidak hanya Anda dapat menghasilkan aset dengan cepat, tetapi Anda juga dapat menyertakan elemen visual untuk digunakan dalam alur kerja animasi Anda.

Fitur terbaik Adobe Firefly

Generative Fill di Photoshop: Pilih area pada gambar dan deskripsikan apa yang ingin Anda tambahkan agar Firefly dapat menghasilkan konten yang sesuai dengan perspektif dan gaya yang sudah ada.

Pembuatan gambar dari teks: Buat konsep karakter berkualitas tinggi, seni lingkungan, atau bingkai storyboard dari prompt teks sederhana.

Integrasi Creative Cloud yang mulus: Fitur Firefly muncul langsung di dalam aplikasi Adobe Anda, sehingga tidak perlu beralih ke alat terpisah.

Kelebihan dan kekurangan Adobe Firefly

Keuntungan:

Kejelasan lisensi komersial: Pendekatan pelatihan Adobe memberikan hak penggunaan komersial yang lebih jelas, mengurangi ketidakpastian hukum bagi perusahaan.

Integrasi asli: Menambahkan kemampuan AI tanpa mengganggu alur kerja yang sudah ada bagi tim yang sudah menggunakan ekosistem Adobe.

Kualitas dan kontrol gaya yang konsisten: Konten yang dihasilkan tetap menjaga standar profesional dan dapat disesuaikan untuk sesuai dengan estetika merek Anda.

Kekurangan:

Membutuhkan langganan Adobe Creative Cloud untuk fungsi penuh.

Fokusnya lebih pada pembangkitan aset daripada pembuatan video atau animasi secara keseluruhan.

Kredit generatif dibatasi berdasarkan tingkatan langganan Anda.

Harga Adobe Firefly

Firefly Standard: $9,99/bulan

Firefly Pro: $19,99/bulan

Firefly Premium: $199,99/bulan

Creative Cloud Pro: $69,99/bulan

Ulasan dan penilaian Adobe Firefly

G2: 4. 4/5 (200+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Adobe Firefly?

Inilah pendapat seorang pengguna G2 tentang Adobe Firefly:

Kemampuan untuk menciptakan konten unik berdasarkan aset yang sudah ada. Dan, saya suka fleksibilitas output dan gaya. Saya dapat membuat berbagai penyesuaian, mengunduhnya, tetapi juga menjelajahi opsi lain untuk melihat mana yang paling sesuai dengan kebutuhan saya. Saya juga dapat membuat konten untuk berbagai kebutuhan output, yang sangat membantu. Saya dapat menggunakannya di internet, cetak, media sosial… dengan cara itu, sangat mudah.

Kemampuan untuk menciptakan konten unik berdasarkan aset yang sudah ada. Dan, saya suka fleksibilitas output dan gaya. Saya dapat membuat berbagai penyesuaian, mengunduhnya, tetapi juga menjelajahi opsi lain untuk melihat mana yang paling sesuai dengan kebutuhan saya. Saya juga dapat membuat konten untuk berbagai kebutuhan output, yang sangat membantu. Saya dapat menggunakannya di internet, cetak, media sosial… dengan cara itu, sangat mudah.

5. Synthesia (Terbaik untuk bisnis yang membuat video pelatihan dan pemasaran dengan avatar AI)

melalui Synthesia

Meskipun 91% bisnis kini menggunakan video sebagai alat pemasaran utama, proses produksinya tetap menjadi kendala. Misalnya, mengatur jadwal untuk menempatkan eksekutif atau ahli materi pelajaran di depan kamera adalah mimpi buruk.

Synthesia menghilangkan kebutuhan akan set fisik dengan mengubah skrip Anda menjadi video yang menampilkan avatar AI yang dapat mengucapkan skrip Anda dalam lebih dari 140 bahasa. Anda dapat menghasilkan video talking-head profesional tanpa kamera, studio, atau keterampilan pengeditan video.

Prosesnya sederhana: pilih dari lebih dari 230 avatar AI siap pakai atau buat avatar kustom, ketik skrip Anda, dan Synthesia akan menghasilkan video avatar yang menyampaikan konten dengan gerakan bibir yang alami. Bagi organisasi yang perlu membangun alur kerja pembuatan konten, hal ini secara signifikan mengurangi waktu dan biaya produksi.

Fitur terbaik Synthesia

Terjemahan satu klik: Ubah skrip tunggal menjadi lebih dari 140 bahasa untuk menjangkau tim internasional tanpa perlu mempekerjakan aktor suara lokal.

Asisten video AI: Unggah file PDF atau PowerPoint untuk membiarkan AI menghasilkan skrip lengkap dan struktur adegan berdasarkan file yang sudah ada.

Avatar pribadi: Buat versi digital kustom dari seorang eksekutif untuk menyampaikan pesan yang dipersonalisasi tanpa perlu kehadiran mereka dalam setiap perekaman.

Kelebihan dan kekurangan Synthesia

Keuntungan:

Menghilangkan hambatan produksi video tradisional: Siapa pun yang bisa menulis skrip dapat menghasilkan video yang terlihat profesional.

Pembaruan instan dan iterasi: Untuk mengubah video, Anda hanya perlu mengedit skrip dan merender ulang, tanpa perlu pengambilan ulang atau biaya produksi tambahan.

Keamanan tingkat perusahaan: Sertifikasi SOC 2 dan kepatuhan GDPR menjadikannya cocok untuk organisasi dengan persyaratan privasi dan keamanan data yang ketat.

Kekurangan:

Meskipun mengesankan, avatar AI masih belum sepenuhnya autentik seperti presenter manusia sungguhan untuk beberapa kasus penggunaan.

Hasilnya terbatas pada format kepala berbicara, yang tidak cocok untuk semua jenis konten video.

Harga Synthesia

Gratis Selamanya

Starter: $14/bulan

Creator: $59/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Synthesia

G2: 4.7/5 (2.400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (280+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Synthesia?

Inilah pendapat pengguna Capterra tentang Synthesia:

Cara super cepat untuk membuat video berkualitas tinggi dengan narasi langsung ke kamera dalam bahasa apa pun. Sangat mudah digunakan dengan banyak opsi tata letak.

Cara super cepat untuk membuat video berkualitas tinggi dengan narasi langsung ke kamera dalam bahasa apa pun. Sangat mudah digunakan dengan banyak opsi tata letak.

6. Sora (Terbaik untuk kreator yang ingin menghasilkan video sinematik dari teks)

Mencari B-roll spesifik sering menjadi hambatan bagi tim kreatif. Biasanya, Anda terpaksa menggunakan klip stok yang hanya sekilas mirip dengan visi Anda. Sora, model teks-ke-video OpenAI, mengubah tugas ini dari pencarian dan penyesuaian menjadi tugas generasi. Ia berfungsi lebih seperti simulator dunia daripada animator dasar, memahami ruang 3D dan fisika sehingga karakter berinteraksi dengan lingkungannya secara realistis.

Fitur terbaik Sora

Menjaga konsistensi karakter dengan Characters: Tandai karakter spesifik dalam prompt Anda untuk menjaga penampilan yang konsisten di berbagai adegan dan lingkungan.

Kemampuan durasi yang diperpanjang: Alat ini dapat menghasilkan klip berdurasi hingga 20 detik sambil menjaga konsistensi, sehingga hasilnya lebih berguna untuk proyek video sebenarnya.

Pemahaman adegan kompleks: Model ini dapat menginterpretasikan prompt detail dengan gerakan kamera spesifik, seperti adegan drone yang terbang di atas kota saat matahari terbenam, dengan akurasi yang mengejutkan.

Kelebihan dan kekurangan Sora

Keuntungan:

Kualitas visual terbaik di kelasnya: Kualitas output Sora saat ini memimpin pasar video AI yang dapat diakses oleh konsumen.

Terintegrasi dengan ChatGPT: Akses melalui langganan ChatGPT yang sudah ada memudahkan adopsi bagi pengguna existing.

Peningkatan kemampuan yang cepat: Sebagai model video andalan OpenAI, model ini mendapatkan sumber daya pengembangan yang signifikan.

Kekurangan:

Ketersediaan dan kuota pembangkitan terbatas, bahkan untuk langganan.

Alat ini menawarkan kontrol yang lebih sedikit atas elemen visual spesifik dibandingkan dengan alat yang berfokus pada pengeditan.

Alat ini tidak dirancang untuk memproduksi konten komersial yang konsisten dengan merek secara massal.

Harga Sora

Termasuk dalam ChatGPT Plus : $20/bulan

Termasuk dalam ChatGPT Pro: $200/bulan

Ulasan dan penilaian Sora

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

7. HeyGen (Terbaik untuk tim pemasaran yang memproduksi konten video personalisasi secara massal)

via HeyGen

Tim penjualan Anda tidak salah dalam menginginkan video yang dipersonalisasi untuk terhubung dengan calon pelanggan. Bagaimanapun, video yang dipersonalisasi 3,5 kali lebih efektif daripada video generik dalam membuat seseorang menjadi atau tetap menjadi pelanggan.

HeyGen dapat membantu di sini. Platform ini berfokus pada produksi video avatar AI yang dapat diskalakan, memungkinkan Anda membuat video yang dipersonalisasi secara massal.

Mulailah dengan membuat video template dan secara otomatis menghasilkan ribuan versi di mana avatar AI menyapa setiap prospek dengan nama mereka.

Fitur terbaik HeyGen

Terjemahan video instan dengan sinkronisasi bibir: Unggah video, dan HeyGen dapat menerjemahkannya ke lebih dari 40 bahasa sambil menyesuaikan gerakan bibir agar sesuai dengan audio baru.

Video personalisasi dalam skala besar: Buat video template dengan bidang dinamis untuk nama atau detail perusahaan untuk menghasilkan ribuan versi personalisasi secara otomatis.

Kloning avatar AI: Buat salinan digital dari hanya beberapa menit rekaman video, memungkinkan avatar Anda muncul dalam video tak terbatas tanpa perlu sesi perekaman baru.

Kelebihan dan kekurangan HeyGen

Keuntungan:

Kemampuan personalisasi yang kuat: Kemampuan untuk menghasilkan video yang dipersonalisasi secara massal membuka peluang penggunaan yang tidak mungkin dilakukan dengan produksi video tradisional.

Kualitas terjemahan yang autentik: Video yang diterjemahkan mempertahankan karakteristik suara pembicara asli dan gerakan bibir yang alami.

API dan opsi integrasi: API yang ramah pengembang memungkinkan integrasi dengan sistem CRM dan platform otomatisasi pemasaran.

Kekurangan:

Kualitas avatar AI dapat bervariasi, dengan beberapa terlihat lebih alami daripada yang lain.

Fitur personalisasi memerlukan desain template yang cermat untuk menghindari kalimat yang canggung.

Volume produksi yang signifikan memerlukan paket berlangganan tingkat atas.

Harga HeyGen

Gratis Selamanya

Creator: $29 per bulan per pengguna

Bisnis : $149/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian HeyGen

G2: 4.8/5 (1.400+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang HeyGen?

Ulasan Capterra membahas penggunaan HeyGen:

Avatar digital realistis dapat digunakan untuk memproduksi video secara massal. Dukungan multibahasa dan pembuatan video yang cepat menjadikannya ideal untuk e-commerce.

Avatar digital realistis dapat digunakan untuk memproduksi video secara massal. Dukungan multibahasa dan pembuatan video yang cepat menjadikannya ideal untuk e-commerce.

8. Pika Labs (Terbaik untuk kreator eksperimental yang mengeksplorasi seni video AI dan efek)

via Pika Labs

Apakah perangkat lunak animasi tradisional Anda terlalu rumit untuk menambahkan gerakan artistik pada portofolio ilustrasi keren Anda? Coba Pika Labs.

Ini adalah generator video AI yang berfokus pada kreativitas, muncul dari komunitas seni AI, dan lebih menekankan ekspresi artistik daripada penyempurnaan komersial. Pika Labs cocok untuk konversi gambar ke video dan untuk menganimasi gambar statis dengan gerakan yang terasa alami.

Ini juga memberikan Anda kendali kreatif yang lebih besar dari sebelumnya! Anda bebas mengunggah gambar dan menentukan arah, intensitas, serta gaya gerakan sesuai keinginan Anda.

Fitur terbaik Pika

Animasi gambar ke video: Unggah gambar statis apa pun, dan Pika akan menghidupkannya dengan gerakan alami, menginterpretasikan instruksi kreatif seperti “angin lembut yang menggerakkan daun”.

Efek gerak kreatif: Terapkan efek gerak bergaya yang melampaui animasi realistis untuk menciptakan visual yang surreal atau abstrak.

Eksperimen yang mudah diakses: Platform ini memudahkan para kreator yang ingin mencoba animasi video berbasis AI.

Kelebihan dan kekurangan Pika

Keuntungan:

Kemampuan konversi gambar ke video yang kuat: Kemampuan Pika untuk menganimasi gambar statis dengan gerakan yang terkontrol dan alami termasuk yang terbaik yang tersedia.

Komunitas ramah kreatif: Komunitas Discord yang aktif menyediakan ruang untuk berbagi teknik, ide, dan inspirasi.

Titik masuk yang terjangkau: Tingkatan gratis dan paket berbayar dengan biaya rendah membuatnya dapat diakses oleh kreator individu.

Kekurangan:

Alat ini kurang cocok untuk produksi komersial yang memerlukan konsistensi merek yang ketat.

Kualitas output dapat tidak konsisten, terkadang memerlukan beberapa kali percobaan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Alat ini memiliki fitur dan dukungan yang terbatas untuk perusahaan.

Harga Pika

Gratis Selamanya

Ulasan dan penilaian Pika

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

9. InVideo AI (Terbaik untuk pembuat konten yang mengotomatisasi produksi video media sosial)

melalui InVideo

Menjaga kalender konten adalah tantangan tersendiri. Misalnya, menulis skrip, mencari footage stok, dan mengedit semuanya bisa memakan waktu sepanjang sore.

InVideo AI mengubah proses produksi yang rumit menjadi satu perintah teks. Anda memberikan topik, dan platform ini akan menghasilkan draf pertama lengkap dalam format seperti skrip, klip video stok yang relevan, musik latar, dan narasi suara, dalam hitungan menit.

Fitur terbaik InVideo AI

Kloning suara AI: Rekam sampel suara Anda selama 30 detik untuk membuat versi digital yang dapat mengisi narasi semua konten masa depan Anda demi konsistensi merek yang lebih baik.

Pengeditan dengan bahasa alami: Gunakan Magic Box—pusat perintah bahasa alami—untuk mengganti klip, menyesuaikan tempo, atau menghapus adegan secara keseluruhan hanya dengan mengetikkan permintaan Anda.

Integrasi media stok yang luas: Akses lebih dari 16 juta klip video, gambar, dan trek musik langsung di dalam editor.

Kelebihan dan kekurangan InVideo AI

Keuntungan:

Mempercepat produksi video secara dramatis: Mengompres jam-jam penulisan skrip, pencarian footage, dan pengeditan menjadi menit-menit.

Ramah pemula dengan hasil profesional: Pengguna tanpa pengalaman mengedit video dapat menghasilkan konten yang layak ditonton, karena AI menangani keputusan teknis.

Pengeditan fleksibel setelah pembangkitan: Berbeda dengan alat yang menghasilkan output akhir yang tidak dapat diedit, InVideo AI menghasilkan proyek yang dapat diedit.

Kekurangan:

Ketergantungan yang berlebihan pada footage stok dapat membuat video terasa generik untuk beberapa kasus penggunaan.

Keputusan kreatif AI tidak selalu sesuai dengan visi pengguna, sehingga memerlukan penyesuaian manual.

Kualitas suara AI dapat bervariasi tergantung pada bahasa dan suara yang dipilih.

Harga InVideo AI

Gratis Selamanya

Plus: $35/bulan

Max: $60/bulan

Generatif: $120/bulan

Tim: $999/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian AI InVideo

G2: 4.5/5 (140+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (350+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang InVideo AI?

Seorang pengguna Capterra berbagi pendapatnya tentang InVideo

Saya menyukai kemudahan penggunaannya dan antarmuka yang mudah dinavigasi. Saya menghargai fakta bahwa Anda dapat menggunakan foto stok dan tetap menawarkan layanan premium. Saya juga menyukai fakta bahwa saya dapat membuat video yang jauh lebih panjang daripada di platform lain.

Saya menyukai kemudahan penggunaannya dan antarmuka yang mudah dinavigasi. Saya menghargai fakta bahwa Anda dapat menggunakan foto stok dan tetap menawarkan layanan premium. Saya juga menyukai fakta bahwa saya dapat membuat video yang jauh lebih panjang daripada di platform lain.

10. Steve AI (Terbaik untuk pembuatan video penjelasan dan animasi yang cepat)

melalui Steve AI

Steve AI menyelamatkan Anda dari situasi di mana Anda mungkin membutuhkan animasi 2D penjelasan atau modul pelatihan pada akhir hari, bahkan jika Anda tidak punya waktu untuk menguasai perangkat lunak animasi profesional.

Alat ini menawarkan aksesibilitas dengan kontrol kreatif yang detail. Anda menyediakan skrip, dan mesin secara otomatis memetakan teks Anda ke perpustakaan lebih dari 1.000 karakter dan latar belakang animasi, menghasilkan draf sinkron dalam hitungan menit.

Selain fitur teks ke animasi, platform ini dilengkapi dengan alat Live to Animation. Alat ini mengubah rekaman video asli menjadi gaya animasi sambil mempertahankan gerakan aslinya. Anda dapat memanfaatkan kembali aset yang sudah ada tanpa perlu biaya tim grafis gerak khusus.

Fitur terbaik Steve AI

Mesin teks-ke-animasi yang dipatenkan: AI mengubah skrip menjadi video animasi dengan deteksi adegan otomatis, pemilihan karakter, dan komposisi visual.

AI Super Intent: Gunakan pemahaman konteks mesin untuk secara otomatis memilih visual dan transisi yang relevan berdasarkan pesan inti skrip Anda.

Integrasi kit merek: Unggah logo, warna, dan font Anda untuk memastikan video yang dihasilkan secara otomatis sesuai dengan pedoman merek Anda.

Kelebihan dan kekurangan Steve AI

Keuntungan:

Kecepatan produksi yang cepat: Video penjelasan sederhana dapat dihasilkan dalam hitungan menit.

Konversi live-action unik: Fitur ini menawarkan opsi kreatif yang tidak disediakan oleh kebanyakan pesaing.

Berbagai gaya animasi: Anda dapat memilih antara mode animasi kartun, realistis, dan bergaya.

Kekurangan:

Alat ini menawarkan kontrol kustomisasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan alat animasi tradisional.

Kualitas animasi dapat bervariasi tergantung pada gaya yang Anda pilih dan konten yang dimasukkan.

Harga awalnya lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa alat lain yang ramah pemula.

Harga Steve AI

Starter: $29/bulan

Pro: $59/bulan

Generative AI: $129/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Steve AI

G2: 4. 6/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Steve AI?

Pendapat pengguna G2 tentang Steve AI:

Membuat video sangat intuitif dan mereka memiliki beberapa avatar yang sudah jadi untuk digunakan. Anda dapat menambahkan gambar atau klip pendek nanti.

Membuat video sangat intuitif dan mereka memiliki beberapa avatar bawaan yang dapat digunakan. Anda dapat menambahkan gambar atau klip pendek nanti.

🧠 Fakta Menarik: Penggunaan AI generatif oleh Disney dalam desain karakter dan animasi menghasilkan pengurangan waktu produksi sebesar 30 %.

Pilih Alat Animasi AI yang Tepat untuk Tim Anda

Anda telah melihat platform-platform teratas. Beberapa fokus pada teks-ke-video bergaya sinematik, sementara yang lain spesialis dalam avatar AI, animasi 2D, atau personalisasi massal.

Namun, alat yang menghasilkan animasi hanyalah sebagian dari persamaan. Tantangan yang lebih besar adalah mengelola segala hal di sekitarnya—skrip, revisi, storyboard, umpan balik, kredit rendering, tenggat waktu, dan persetujuan klien.

Ketika alat-alat tersebut berada di aplikasi yang terpisah, waktu kreatif berkurang, dan beban koordinasi meningkat. Dengan kata lain, Anda bisa memiliki generator video AI paling canggih di pasaran. Jika briefs berada di satu tempat, pembaruan adegan di tempat lain, dan riwayat persetujuan tersembunyi di thread obrolan, produksi tetap melambat.

Di sinilah ruang kerja AI terintegrasi seperti ClickUp menjadi sangat penting. Anda dapat mengelola aset Anda di bawah satu lapisan operasional yang menghubungkan Dokumen, Tugas, Papan Tulis, dasbor, dan bantuan AI.

Pengaturan yang tepat untuk tim Anda memberikan visibilitas, kepemilikan, dan momentum sepanjang siklus hidup animasi.

Jika Anda ingin mengurangi kekacauan koordinasi dan menjaga tim kreatif Anda tetap fokus pada pekerjaan kreatif yang sebenarnya, coba ClickUp dan kelola alur kerja animasi AI Anda di satu tempat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Tidak, justru sebaliknya, alat AI melengkapi perangkat lunak tradisional. Tim menggunakan AI untuk merancang adegan, menguji arah visual, atau menghasilkan aset pemasaran cepat, lalu menyempurnakan atau memperluas hasil tersebut di platform animasi tradisional saat presisi menjadi prioritas.

Tim menggunakan platform manajemen proyek untuk mengelola skrip, storyboard, tugas, tenggat waktu, dan persetujuan secara terpusat. Hal ini memastikan pelacakan aset, pengendalian versi, dan umpan balik tetap terorganisir di seluruh alat AI dan pengeditan yang terlibat dalam produksi.

Platform ramah pemula seperti Animaker dan Synthesia menawarkan templat, editor seret-dan-lepas, serta alur kerja terarah yang tidak memerlukan pengetahuan animasi sebelumnya.

Seringkali ya, tetapi hal ini tergantung pada platform dan paket yang digunakan. Periksa syarat lisensi dengan cermat untuk memastikan hak komersial, terutama untuk aset stok, musik, dan suara yang dihasilkan oleh AI yang termasuk dalam video Anda.