Cara Menggunakan GitHub Copilot untuk Belajar Pemrograman

Sebagian besar programmer belajar coding dengan berpindah-pindah antara Stack Overflow, situs dokumentasi, dan video tutorial—suatu alur kerja yang memecah konsentrasi dan memperlambat proses belajar. Pekerja menghadapi gangguan setiap 2 menit selama jam kerja utama, membuat belajar dengan fokus hampir tidak mungkin.

GitHub Copilot mengubah hal itu dengan mengintegrasikan asisten pemrograman AI langsung ke dalam editor Anda. Ia memberikan penjelasan instan, bantuan debugging, dan saran kode tanpa perlu meninggalkan ruang kerja Anda. Panduan ini menunjukkan cara mengonfigurasi dan menggunakannya sebagai alat pembelajaran, bukan hanya sebagai generator kode.

Apa Itu GitHub Copilot?

GitHub Copilot adalah asisten pemrograman berbasis AI, atau mitra pemrograman AI, yang terintegrasi langsung ke dalam editor kode Anda. Dikembangkan oleh GitHub dan OpenAI, alat ini dirancang untuk menghilangkan kebutuhan untuk berpindah-pindah tab dengan memberikan jawaban dan saran kode langsung kepada Anda. Alat ini dirancang untuk semua orang, mulai dari pemula hingga profesional berpengalaman yang sedang belajar bahasa pemrograman baru.

Alat ini memiliki dua bagian inti. Pertama adalah saran langsung, yang berfungsi seperti autocomplete yang sangat cerdas untuk kode Anda. Kedua adalah Copilot Chat, AI percakapan yang dapat Anda tanya dalam bahasa alami. Copilot menganalisis kode di file saat ini dan tab yang terbuka untuk memberikan bantuan yang sesuai dengan konteks.

Ini berfungsi di lingkungan pemrograman dan bahasa pemrograman yang paling populer, termasuk:

Editor: VS Code, Visual Studio, IDE JetBrains (seperti PyCharm), dan Neovim

Bahasa Pemrograman: Python, JavaScript, TypeScript, Ruby, Go, dan puluhan bahasa lainnya.

Dengan tetap berada di editor Anda, asisten kode AI ini membantu Anda tetap dalam keadaan fokus, mengubah pencarian yang menjengkelkan menjadi pengalaman belajar yang lancar.

📮ClickUp Insight: Pergantian konteks secara diam-diam mengikis produktivitas tim Anda. Penelitian kami menunjukkan bahwa 42% gangguan di tempat kerja berasal dari berpindah-pindah platform, mengelola email, dan berpindah-pindah antara rapat. Bagaimana jika Anda dapat menghilangkan gangguan-gangguan yang mahal ini? ClickUp mengintegrasikan alur kerja Anda (dan obrolan) dalam satu platform yang terintegrasi. Mulai dan kelola tugas Anda dari obrolan, dokumen, papan tulis, dan lainnya—sambil fitur bertenaga AI menjaga konteks tetap terhubung, dapat dicari, dan terkelola!

Mengapa Menggunakan GitHub Copilot untuk Belajar Pemrograman?

Setiap programmer pemula pasti pernah mengalami kebuntuan. Mungkin itu adalah pesan kesalahan yang sulit dipahami atau konsep yang sulit dipahami. Tanpa ada orang yang bisa ditanya, Anda terjebak. Hal ini menyebabkan berjam-jam mencari solusi, kehilangan motivasi, dan terkadang bahkan menyerah pada sesi pemrograman tersebut. Siklus umpan baliknya terlalu lama.

Asisten pemrograman GitHub Copilot memperpendek siklus umpan balik dari jam menjadi detik, bertindak sebagai tutor pribadi Anda yang siap sedia. Alih-alih terjebak, Anda mendapatkan kejelasan instan dan dapat terus maju. Hal ini mengubah proses belajar dari perjuangan yang menjengkelkan menjadi percakapan yang menarik.

Begini cara kerjanya untuk membantu Anda belajar lebih cepat:

Penjelasan instan: Anda dapat meminta Copilot untuk menjelaskan bagian kode apa pun dalam bahasa Inggris yang mudah dipahami. Tidak perlu lagi mencoba memahami dokumentasi teknis yang rumit sendirian.

Belajar sambil praktik: Saat Anda mengetik, Anda akan mendapatkan saran. Anda dapat mempelajari saran-saran tersebut untuk memahami alasan di balik pendekatan tertentu, sehingga setiap baris kode menjadi pelajaran mini.

Mengurangi frustrasi: Debugging merupakan salah satu hambatan terbesar bagi pemrogram pemula. Copilot membantu Anda mengidentifikasi dan memahami kesalahan 30-40% lebih cepat , sehingga Anda dapat tetap fokus pada pembelajaran konsep inti daripada terjebak dalam proses debugging.

Eksplorasi bahasa: Anda dapat bereksperimen dengan Anda dapat bereksperimen dengan bahasa pemrograman baru dengan aman. Gunakan Copilot untuk menerjemahkan pola kode yang sudah Anda ketahui ke dalam bahasa baru untuk melihat perbandingannya.

Dokumentasi sesuai permintaan: Jika Anda lupa sintaks suatu fungsi atau ingin tahu cara terbaik untuk menangani suatu tugas, Anda dapat bertanya langsung kepada Copilot di editor Anda. GitHub Copilot memberikan jawaban tanpa mengganggu konsentrasi Anda.

📮ClickUp Insight: 33% responden kami menyoroti pengembangan keterampilan sebagai salah satu kasus penggunaan AI yang paling mereka minati. Misalnya, pekerja non-teknis mungkin ingin belajar membuat potongan kode untuk halaman web menggunakan alat AI. Dalam kasus seperti ini, semakin banyak konteks yang dimiliki AI tentang pekerjaan Anda, semakin baik responsnya. Sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, AI ClickUp unggul dalam hal ini. Ia tahu proyek apa yang sedang Anda kerjakan dan dapat merekomendasikan langkah-langkah spesifik atau bahkan melakukan tugas seperti membuat potongan kode dengan mudah.

Cara Mengatur GitHub Copilot untuk Belajar

melalui GitHub Copilot

Hanya menginstal alat AI saja tidak cukup. Pengaturan default sering kali dirancang untuk pengembang berpengalaman yang memprioritaskan kecepatan, yang dapat menjadi kruk bagi pemula. Jika Anda menerima setiap saran secara pasif, Anda berisiko belajar sangat sedikit, yang bertentangan dengan prinsip pembelajaran aktif.

Menggunakan pengaturan default dapat membuat Anda memiliki kode yang berfungsi tanpa memahaminya, yang akan menciptakan celah pengetahuan yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.

Namun, dengan konfigurasi cepat selama 10 menit, Anda dapat mengubah GitHub Copilot dari generator kode sederhana menjadi alat pembelajaran yang disesuaikan. Penyesuaian ini membantu Anda mengontrol kecepatan dan memastikan Anda membangun pemahaman yang sebenarnya, bukan sekadar kumpulan kode yang tidak dapat Anda jelaskan.

Instal ekstensi GitHub Copilot

Pertama, Anda perlu memasang alat ini ke editor kode Anda. Bagi kebanyakan pengguna VS Code, prosesnya cukup sederhana.

Buka VS Code dan buka pasar ekstensi di bilah sisi.

Cari "GitHub Copilot" dan klik "Install" pada ekstensi resmi dari GitHub.

Selanjutnya, cari “GitHub Copilot Chat” dan instal juga. Ini memberikan Anda tutor AI percakapan.

Anda akan diminta untuk masuk menggunakan akun GitHub Anda. Ikuti petunjuk di layar untuk mengizinkan ekstensi tersebut.

Setelah diotorisasi, Anda siap untuk mulai mengonfigurasinya untuk pembelajaran.

Jika Anda menggunakan editor lain seperti Visual Studio atau IDE JetBrains, prosesnya sangat mirip. Cukup cari ekstensi Copilot di pasar editor Anda dan ikuti langkah-langkah autentikasi.

Konfigurasikan pengaturan Copilot untuk mode pembelajaran

Sekarang mari kita sesuaikan pengaturan untuk mendorong pembelajaran aktif daripada pembangkitan kode pasif. Anda dapat menemukan opsi ini dengan membuka Command Palette (Ctrl+Shift+P atau Cmd+Shift+P), mengetik “Preferences: Open User Settings,” dan kemudian mencari “Copilot.”

Nonaktifkan saran kode otomatis: Ini adalah langkah yang sangat berguna bagi pemula. Fitur ini menghentikan Copilot untuk secara otomatis menawarkan kode saat Anda mengetik, memaksa Anda untuk berpikir sendiri terlebih dahulu dan secara aktif meminta bantuan saat membutuhkannya.

Jaga panel obrolan Copilot tetap terlihat: Pin panel obrolan ke sidebar Anda. Ini memudahkan untuk mengajukan pertanyaan cepat tanpa perlu membuka jendela baru atau perintah.

Sesuaikan penundaan saran: Jika Anda mengaktifkan saran langsung, Anda dapat menambahkan penundaan singkat. Ini memberi otak Anda waktu sejenak untuk memproses masalah sebelum AI memberikan solusi.

melalui GitHub

Tambahkan instruksi pembelajaran kustom

Di sinilah Anda dapat mengubah Copilot menjadi tutor pribadi Anda. Anda dapat memberikan instruksi khusus tentang tingkat keahlian Anda dan cara Anda ingin Copilot mengajar Anda. Tambahkan instruksi ini di pengaturan Copilot Chat atau dengan membuat file khusus bernama github/copilot-instructions.md di folder proyek Anda.

📌 Berikut adalah beberapa contoh instruksi yang baik untuk pembelajar: “Jika kode saya memiliki kesalahan, bantu saya memahami kesalahannya sebelum Anda memberikan versi yang telah diperbaiki.”

“Saya seorang pemula yang sedang belajar Python. Tolong jelaskan semua konsep dengan bahasa yang sederhana dan hindari fitur-fitur lanjutan kecuali jika saya memintanya.”

“Ketika Anda mengusulkan kode, selalu sertakan komentar yang menjelaskan mengapa kode tersebut berfungsi dan apa yang dilakukan setiap bagiannya.”

Instruksi ini tetap ada, jadi Anda tidak perlu mengulanginya. Anda bahkan dapat memiliki instruksi yang berbeda untuk proyek yang berbeda, menyesuaikan gaya pengajaran AI dengan bahasa pemrograman atau framework yang Anda gunakan.

📚 Baca Juga: Cara Menggunakan Claude AI untuk Pemrograman yang Efisien dan Akurat

5 Cara Menggunakan GitHub Copilot untuk Belajar Pemrograman

Anda telah menginstal dan mengonfigurasi Copilot, tapi sekarang apa? Jika Anda hanya menggunakannya untuk penyelesaian kode dasar, Anda melewatkan kekuatan sejatinya sebagai alat pembelajaran. Menerima setiap saran secara pasif dapat menyebabkan "ketergantungan Copilot," di mana Anda merasa tidak bisa menulis kode tanpa Copilot.

Untuk menghindari hal ini, Anda perlu menggunakannya secara aktif. Lima strategi praktis ini akan membantu Anda mengubah Copilot dari alat bantu menjadi tutor yang kuat, membangun pemahaman mendalam dan kepercayaan diri. 🛠️

1. Minta Copilot untuk menjelaskan konsep kode

Menemukan potongan kode yang membingungkan secara online atau dalam tutorial? Jangan langsung menyalin dan menempelkannya. Sebaliknya, sorot kode tersebut, buka Copilot Chat, dan mintalah untuk “Jelaskan kode ini.”

Copilot akan memecah logika baris per baris dalam bahasa Inggris yang mudah dipahami. Ini sangat cocok untuk memahami baris kode yang kompleks atau sintaks yang tidak familiar.

Untuk mendapatkan manfaat lebih dari itu, ajukan pertanyaan lanjutan.

“Jelaskan kode ini seolah-olah saya berusia lima tahun”

“Apa yang dilakukan fungsi map() dalam contoh ini?”

“Apakah ada cara yang lebih efisien untuk menulis ini?”

Setelah membaca penjelasan, cobalah untuk menulis ulang kode tersebut dari ingatan. Tindakan sederhana ini adalah salah satu cara terbaik untuk menguasai konsep baru.

📚 Baca Juga: Alat dan Asisten Pemrograman AI Terbaik

2. Gunakan Copilot Chat sebagai tutor pemrograman Anda

Bayangkan Copilot Chat sebagai tutor yang selalu siap sedia dan sabar, yang tidak akan pernah bosan dengan pertanyaan Anda. Karena ia mengingat konteks percakapan Anda, Anda dapat mengajukan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam.

Mulailah dengan pertanyaan yang luas, lalu pertajam menjadi lebih spesifik.

Pertanyaan konseptual: “Apa perbedaan antara daftar dan tuple dalam Python?”

Pertanyaan praktis: “Bagaimana cara membuat permintaan API dalam JavaScript?”

Pertanyaan debugging: “Mengapa saya mendapatkan ‘TypeError’ pada baris ini?”

Pertanyaan praktik terbaik: “Apakah ini cara paling idiomatik untuk menulis loop for dalam Go?”

Kuncinya adalah memperlakukannya seperti percakapan yang sesungguhnya. Jika Anda tidak memahami jawaban, cukup katakan, “Bisakah Anda menjelaskannya dengan cara yang berbeda?”

💡 Anda juga dapat meminta bantuan ClickUp Brain, kecerdasan buatan yang terintegrasi dalam ClickUp, untuk membantu Anda memahami kode. Hal ini akan memberikan keuntungan tambahan karena ClickUp Brain sudah mengetahui peran dan pekerjaan Anda.

3. Latih menulis kode dengan saran AI

Teknik ini mengubah paradigma. Alih-alih membiarkan Copilot menulis kode untuk Anda, Anda memberi tahu Copilot apa yang ingin Anda lakukan, lalu mempelajari solusinya sebagai contoh yang telah diselesaikan.

Mulailah dengan menulis komentar deskriptif. Misalnya: // Buat fungsi yang menerima daftar angka dan mengembalikan hanya angka genap

Tekan Enter dan tunggu Copilot menghasilkan fungsi tersebut.

Sekarang tinjau kode yang disarankan. Apakah Anda memahami setiap barisnya?

Jika tidak, sorot bagian yang membingungkan dan minta Copilot Chat untuk menjelaskannya.

Akhirnya, hapus saran tersebut dan coba tulis fungsi tersebut dari awal. Bandingkan versi Anda dengan versi Copilot untuk melihat apa yang Anda ingat dengan benar.

Alur kerja ini mengubah pembangkitan kode GitHub Copilot menjadi latihan pembelajaran aktif. Mahasiswa yang menggunakan pendekatan ini menyelesaikan tugas 35% lebih cepat sambil mencapai kemajuan yang lebih baik dalam solusi.

💡ClickUp Brain berfungsi sebagai mitra coding Anda di dalam ClickUp.

4. Debug dan refaktor kode dengan umpan balik Copilot

Terjebak pada sebuah bug sangatlah menjengkelkan. Daripada menatap layar selama satu jam, gunakan Copilot untuk mendapatkan sudut pandang baru.

Untuk debugging: Sorot kode yang menyebabkan kesalahan dan tanyakan, “Mengapa kode ini tidak berfungsi?” Copilot sering kali akan mendeteksi masalah dan menjelaskan kesalahannya. Pastikan Anda menanyakan mengapa perbaikan tersebut berfungsi, bukan hanya kode yang telah diperbaiki.

Untuk refactoring: Setelah Anda memiliki kode yang berfungsi tetapi terasa berantakan, tanyakan kepada Copilot, “Bagaimana cara membuat kode ini lebih bersih atau efisien?” Ia akan menyarankan perbaikan, seperti menggunakan nama variabel yang lebih baik atau sintaks yang lebih modern. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk belajar cara yang “tepat” untuk menulis kode dalam bahasa pemrograman baru.

Buat daftar berkelanjutan dari kesalahan umum Anda dalam sebuah dokumen. Anda akan mulai melihat pola-pola dan memperbaikinya sebelum terjadi.

💡 Coba Codegen, agen pemrograman otonom ClickUp yang dapat membantu Anda dalam debugging, menulis kode, membuka PR, dan banyak lagi.

5. Konversi kode antar bahasa pemrograman

Jika Anda sudah menguasai satu bahasa pemrograman, Anda dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk mempelajari bahasa pemrograman lain dengan lebih cepat. Misalnya, jika Anda seorang pengembang Python yang sedang belajar JavaScript, Anda dapat menggunakan Copilot sebagai penerjemah.

Salin fungsi Python ke Copilot Chat dan tanyakan, “Konversikan ini ke JavaScript dan jelaskan perbedaan utamanya.”

Copilot tidak hanya akan menyediakan kode yang diterjemahkan tetapi juga menyoroti perubahan sintaksis penting dan pola bahasa yang spesifik.

Misalnya, ia mungkin menunjukkan bagaimana pemahaman daftar Python mirip dengan penggunaan map() dan filter() dalam JavaScript. Hal ini membantu Anda membangun peta mental antara konsep yang sudah Anda ketahui dan sintaks baru yang sedang Anda pelajari.

Untuk melihat bagaimana agen AI mengubah alur kerja pemrograman, tonton demonstrasi ini yang menunjukkan asisten pemrograman AI dalam aksi dan bagaimana mereka dapat mempercepat proses pengembangan Anda.

Praktik Terbaik untuk Belajar Pemrograman dengan GitHub Copilot

Mudah terjebak dalam kebiasaan buruk saat menggunakan AI, seperti mempercayai setiap saran tanpa pertimbangan atau membiarkan AI melakukan semua pemikiran untuk Anda. Hal ini dapat menyebabkan pengetahuan yang dangkal dan ketidakmampuan untuk memecahkan masalah secara mandiri.

Untuk menghindari hal ini, Anda memerlukan beberapa aturan main. Anggaplah praktik terbaik ini sebagai pembatas jalan yang memastikan Anda menggunakan Copilot untuk menjadi lebih cerdas, bukan untuk mendelegasikan pikiran Anda.

Verifikasi sebelum mempercayai: Copilot dapat dan akan membuat kesalahan. Ia mungkin menyarankan kode yang bermasalah, tidak efisien, atau sudah usang. Selalu uji saran-sarannya dan pastikan Anda memahami mengapa saran tersebut berfungsi sebelum melanjutkan.

Tulis dulu, lalu periksa: Cobalah menulis kode sendiri terlebih dahulu. Ketika selesai atau terjebak, mintalah Copilot untuk meninjau pekerjaan Anda atau menawarkan alternatif. Hal ini mengubah alat menjadi peninjau kode, bukan alat bantu.

Selalu tanyakan “mengapa”: Jangan pernah menerima potongan kode tanpa memahaminya. Jika Copilot memberikan solusi, pertanyaan Anda selanjutnya harus selalu, “Mengapa ini berfungsi?” atau “Mengapa ini lebih baik daripada pendekatan asli saya?”

Tetapkan tantangan belajar: Untuk sesi latihan Anda, coba matikan saran langsung sepenuhnya. Paksa diri Anda untuk hanya mengandalkan Copilot Chat saat benar-benar terjebak. Ini membangun ketahanan mental.

Catat apa yang Anda pelajari: Saat Copilot mengajarkan konsep baru, luangkan waktu sejenak untuk menuliskannya dengan kata-kata Anda sendiri. Menyimpan Saat Copilot mengajarkan konsep baru, luangkan waktu sejenak untuk menuliskannya dengan kata-kata Anda sendiri. Menyimpan file catatan khusus membantu dalam mengingatnya.

Jadilah spesifik dengan pertanyaan Anda: Pertanyaan yang tidak jelas akan menghasilkan jawaban yang tidak jelas. Daripada bertanya “Bagaimana cara coding?”, tanyakan “Saya pemula yang ingin belajar cara membuat kelas di Python. Bisakah Anda menunjukkan contoh sederhana dengan penjelasan?”

📚 Baca Juga: Bagaimana AI Mengubah Peran Programmer Lebih Cepat dari yang Anda Bayangkan

Batasan Penggunaan GitHub Copilot untuk Belajar Pemrograman

Menganggap bahwa alat AI adalah tutor yang sempurna dan tahu segalanya adalah kesalahan. Kepercayaan yang salah ini dapat membuat Anda memasukkan kode bermasalah ke dalam proyek Anda atau gagal dalam wawancara teknis karena Anda tidak dapat menjelaskan kode yang ditulis oleh AI untuk Anda.

Untuk menggunakannya secara efektif, Anda harus jujur tentang keterbatasannya. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan. 👀

Dapat menghasilkan kode yang salah: Copilot dilatih menggunakan sejumlah besar kode publik dari GitHub, dan kode tersebut mengandung bug. Jangan menganggap saran-sarannya sempurna. Selalu uji saran-sarannya.

Penjelasan bisa dangkal: Terkadang penjelasan Copilot hanya sebatas permukaan. Ia dapat memberitahu Anda apa yang dilakukan oleh sepotong kode, tetapi mungkin tidak dapat menjelaskan prinsip-prinsip ilmu komputer yang mendasar di baliknya.

Ada risiko ketergantungan berlebihan: Jika Anda terbiasa dengan kode yang dituliskan untuk Anda, kemampuan pemecahan masalah Anda sendiri akan melemah. Anda harus secara aktif berinteraksi dengan alat ini untuk menghindari hal tersebut.

Konteknya terbatas: Copilot dapat melihat file yang Anda buka, tetapi tidak memahami arsitektur proyek Anda secara keseluruhan. Saran-sarannya mungkin masuk akal untuk satu file, tetapi dapat menimbulkan masalah di tempat lain.

Lisensi bisa menjadi rumit: Karena dilatih menggunakan kode publik, Copilot kadang-kadang mungkin menyarankan kode yang sangat mirip dengan kode yang berada di bawah lisensi open-source yang ketat. Hal ini perlu diperhatikan untuk proyek yang Anda rencanakan untuk dipublikasikan. Penting untuk dicatat bahwa GitHub Copilot sendiri bukan open-source; ini adalah produk komersial yang bersifat proprietary.

Membutuhkan koneksi internet: Semua permintaan Anda diproses di cloud, jadi Anda tidak dapat menggunakannya untuk belajar jika Anda offline.

Berikut adalah beberapa alat keren yang bisa Anda coba jika ingin menjelajahi vibe coding 👇

Cara Melacak Kemajuan Pembelajaran Pemrograman Anda di ClickUp

Belajar coding seringkali berarti tenggelam dalam lautan tab browser. Anda membuka tutorial di satu tab, dokumentasi resmi di tab lain, dan belasan thread Stack Overflow yang mencoba menjelaskan satu pesan kesalahan. Perpindahan konteks yang konstan ini mengganggu fokus Anda dan memperlambat kemajuan Anda.

Ini adalah contoh klasik dari penyebaran konteks—ketika tim membuang-buang waktu mencari informasi di aplikasi yang terputus-putus, mencari berkas, dan mengulang pembaruan di platform yang berbeda—dan hal ini menghambat momentum. Ketika rencana pembelajaran Anda tersebar, sulit untuk melihat kemajuan atau tetap konsisten dengannya.

Inilah saatnya Anda membutuhkan platform tunggal yang ramah pengguna untuk mengintegrasikan semuanya. Hentikan penggunaan berbagai alat dan bangun sumber kebenaran tunggal untuk seluruh perjalanan belajar Anda dengan ClickUp.

Begini cara ClickUp’s Converged AI Workspace membantu Anda merencanakan pembelajaran, menyimpan pengetahuan, dan melacak kemajuan Anda di satu tempat:

Sentralisasikan basis pengetahuan Anda: Hentikan penyebaran catatan Anda. Buat Hentikan penyebaran catatan Anda. Buat basis pengetahuan pribadi yang dapat dicari dengan ClickUp Docs . Anda dapat menyimpan potongan kode, menyimpan penjelasan dari Copilot, dan mencatat konsep dalam kata-kata Anda sendiri. Karena Docs dapat dihubungkan langsung ke tugas, pengetahuan Anda selalu terhubung dengan pekerjaan Anda.

Rencanakan studi Anda: Perjalanan belajar adalah sebuah proyek. Pecah Perjalanan belajar adalah sebuah proyek. Pecah peta jalan belajar Anda menjadi tugas-tugas ClickUp yang dapat dilaksanakan. Buat tugas untuk setiap modul kursus atau untuk setiap proyek kecil yang ingin Anda bangun, dan lacak statusnya dari "To Do" hingga "Complete".

Dokumentasikan tugas-tugas Anda: Saat mengikuti tutorial, mudah untuk kehilangan jejak. Gunakan daftar periksa di tugas ClickUp Anda untuk melacak kemajuan langkah demi langkah. Anda dapat membuat daftar periksa dengan hingga 500 item dan bahkan menyimpannya sebagai templat untuk proses pembelajaran berulang. Untuk memulai dengan cepat, coba Saat mengikuti tutorial, mudah untuk kehilangan jejak. Gunakan daftar periksa di tugas ClickUp Anda untuk melacak kemajuan langkah demi langkah. Anda dapat membuat daftar periksa dengan hingga 500 item dan bahkan menyimpannya sebagai templat untuk proses pembelajaran berulang. Untuk memulai dengan cepat, coba Templat Daftar Periksa ClickUp

Pantau kemajuan Anda: Motivasi datang dari melihat kemajuan. Buat Motivasi datang dari melihat kemajuan. Buat Dashboard pembelajaran pribadi di ClickUp untuk memvisualisasikan perjalanan Anda. Tambahkan widget untuk melacak tugas yang telah diselesaikan, waktu yang dihabiskan untuk proyek pemrograman, dan tonggak pencapaian yang akan datang.

Dapatkan mitra belajar AI: Ringkas catatan Anda, buat pertanyaan kuis dari basis pengetahuan Anda, dan dapatkan langkah selanjutnya yang disarankan AI dalam rencana belajar Anda dengan Ringkas catatan Anda, buat pertanyaan kuis dari basis pengetahuan Anda, dan dapatkan langkah selanjutnya yang disarankan AI dalam rencana belajar Anda dengan ClickUp Brain , fitur AI bawaan ClickUp.

Inilah tampilan tutorial langkah demi langkah dengan Daftar Tugas ClickUp.

Cara yang Lebih Baik untuk Belajar Pemrograman

GitHub Copilot dapat mengubah editor kode Anda menjadi lingkungan belajar interaktif. Ia memberikan penjelasan instan, membantu Anda mendebug lebih cepat, dan memungkinkan Anda menjelajahi bahasa pemrograman baru dengan percaya diri. Namun, kunci sebenarnya adalah keterlibatan aktif—menggunakannya sebagai tutor untuk memahami konsep, bukan hanya sebagai mesin pembuat kode.

Belajar coding tidak lagi berarti tersesat berjam-jam dalam labirin dokumentasi. Pembelajaran yang didukung AI secara dramatis mempersingkat siklus umpan balik, sehingga Anda dapat fokus pada pengembangan keterampilan yang nyata dan tahan lama. Pengembang yang akan sukses di masa depan adalah mereka yang menguasai pembelajaran bersama alat-alat kuat ini.

Siap untuk mengatur perjalanan belajar pemrograman Anda? Mulailah secara gratis dengan ClickUp untuk melacak kemajuan Anda, menyimpan catatan, dan menjaga peta jalan belajar Anda di satu tempat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Ya, GitHub Copilot gratis untuk mahasiswa terverifikasi, guru, dan pengembang proyek open-source populer. Anda perlu mendaftar melalui GitHub Student Developer Pack dan memverifikasi status Anda.

Pemula dapat menggunakan Copilot, terutama fitur Copilot Chat untuk mengajukan pertanyaan. Namun, memiliki pemahaman dasar tentang bahasa pemrograman yang Anda pilih akan membantu Anda menilai apakah saran AI tersebut baik atau tidak.

Keunggulan utama Copilot dalam pembelajaran adalah integrasinya yang mendalam dengan editor populer seperti VS Code dan fitur Copilot Chat yang powerful. Meskipun ada alternatif lain, pelatihan Copilot pada jumlah kode yang besar di GitHub seringkali memberikannya keunggulan dalam memahami konteks proyek pembelajaran umum. Tentu saja, jika Anda pengguna ClickUp, Anda dapat menggunakan AI terintegrasi (ClickUp Brain) dan asisten pemrograman otonom Codegen untuk belajar sambil bekerja.