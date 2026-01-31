10 Platform Manajemen Agen AI Terbaik yang Layak Dicoba pada Tahun 2026

Perusahaan menginginkan sistem cerdas yang dapat berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak saat diperlukan. Di dunia nyata, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.

Karena ketika pekerjaan tersebar di terlalu banyak alat, dengan terlalu banyak orang di tengah-tengah, celah dalam otomatisasi mulai terlihat.

Dan semakin kompleks alur kerja Anda, semakin sulit untuk mengidentifikasi apa yang salah dan mengapa.

Perubahan ini telah menjadikan pengembangan agen sebagai prioritas. Bukan karena mereka dapat menulis pesan atau merangkum dokumen (itu bagian yang mudah), tetapi karena mereka dapat bertindak secara otonom di dalam alat Anda.

Dalam artikel ini, kami akan mengulas platform manajemen agen AI teratas, keunggulan masing-masing platform, dan cara memilih yang tepat untuk alur kerja Anda.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Platform Manajemen Agen AI?

Agen AI bukanlah tren yang sementara. Gartner memprediksi agen AI akan menangani 15% dari keputusan kerja sehari-hari.

Jadi, jika tim Anda sedang mempertimbangkan untuk mengadopsi agen AI, berikut adalah fitur yang harus dimiliki oleh platform manajemen agen Anda:

Kemudahan dalam membangun alur kerja: Memudahkan Anda untuk mendefinisikan langkah-langkah, pemicu, kondisi, dan persetujuan tanpa menjadikannya proyek yang rumit.

Integrasi alat yang benar-benar berfungsi: Terhubung dengan stack teknologi yang sudah ada, termasuk CRM, alat tiket, aplikasi pesan, basis data, dan alat internal.

Orkestrasi dan eksekusi multi-langkah: Mendukung alur kerja multi-langkah seperti ‘deteksi → putuskan → bertindak → perbarui → beri tahu’ tanpa terputus di tengah jalan.

Visibilitas penuh dan debugging: Memberikan log, riwayat eksekusi, dan jejak langkah demi langkah sehingga tim Anda dapat mendeteksi masalah dengan cepat.

Governance dan batasan: Menyediakan izin akses, akses berdasarkan peran, persetujuan manusia, dan kemampuan untuk membatasi apa yang dapat dilakukan oleh agen.

Keandalan pada skala besar: Mendukung percobaan ulang, penanganan antrian, pemulihan kesalahan, dan kinerja stabil saat penggunaan meningkat.

Fleksibilitas biaya dan model: Memungkinkan Anda mengontrol biaya, memantau penggunaan, dan memilih model yang tepat berdasarkan tugas yang dilakukan.

Platform Manajemen Agen AI Sekilas

Platform Manajemen Agen AI Terbaik

Selanjutnya, mari kita lihat platform manajemen agen AI teratas dan di mana masing-masing paling cocok.

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek terpadu dan otomatisasi alur kerja)

Ketika orang mendengar 'agen AI', mereka sering membayangkan bot mandiri yang berada di luar bisnis.

Sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, ClickUp mengubah konsep tersebut. Ini adalah platform manajemen agen AI yang menyimpan wawasan yang dibutuhkan agen untuk beroperasi: tugas, dokumen, obrolan, pemilik, tanggal jatuh tempo, ketergantungan, prioritas, dan lainnya.

Jadi, daripada membuat agen terlebih dahulu lalu mencari cara untuk mengintegrasikannya ke dalam proses Anda, Anda mulai dengan prosesnya, dan agen tersebut akan terintegrasi ke dalamnya.

Inilah yang membuatnya mungkin.

ClickUp Super Agents: Siap pakai dan dapat disesuaikan untuk alur kerja Anda.

ClickUp Super Agents selalu memantau ruang kerja Anda dan dapat dilatih untuk mengambil tindakan spesifik berdasarkan pemicu. Agen-agen ini beroperasi berdasarkan logika yang Anda tentukan, tetapi mereka melampaui aturan otomatisasi dasar.

Gunakan Project Manager Agent untuk menjalankan alur kerja PM Anda dari awal hingga akhir.

Agen-agen khusus ini dapat menganalisis konteks, memicu alur kerja yang tepat, dan berkomunikasi dengan manusia (atau satu sama lain) untuk mempercepat proses kerja.

ClickUp menyertakan beberapa pengalaman agen yang sudah dibangun sebelumnya, dirancang untuk alur kerja spesifik.

Contohnya:

Project Manager Super Agent menjaga proyek tetap berjalan dengan mengorganisir tugas, memperbarui status, dan melacak tonggak pencapaian.

Brand Voice Writer Super Agent mengedit ulang konten agar sesuai dengan nada dan gaya merek.

Work Breakdown Super Agent membagi tugas kompleks menjadi subtugas dan menambahkan penanggung jawab serta batas waktu.

Dengan agen pemrograman AI khusus seperti Codegen, alur kerja Anda menjadi lebih cepat dan efisien.

Untuk mengelola agen AI secara efektif, ClickUp memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi:

Alat yang diizinkan digunakan oleh agen (dan hapus alat tersebut jika Anda ingin batasan yang lebih ketat)

Sumber pengetahuan sehingga agen dapat mengambil konteks dari ruang kerja Anda dan aplikasi eksternal yang disetujui.

Selain itu, saat Anda ingin membangun agen AI yang berperilaku sesuai dengan bisnis Anda (aturan Anda, proses serah terima Anda, jalur eskalasi Anda), ClickUp mendukung agen kustom yang dapat bertindak dan menjalankan tugas berdasarkan cara ruang kerja Anda diatur.

Video ini menunjukkan cara Anda dapat membuat agen Anda sendiri dalam waktu kurang dari 20 menit ⏰:

ClickUp Brain: AI yang memahami konteks di balik agen-agen tersebut.

Jika agen AI adalah pelaksana, ClickUp Brain adalah lapisan yang membantu agen memahami pekerjaan Anda karena terhubung dengan informasi ruang kerja Anda (tugas, dokumen, pemilik, batas waktu, komentar) dan bahkan aplikasi yang terhubung.

Anda mendapatkan dua manfaat besar:

🎯 Konteks yang lebih baik (agen tidak menebak-nebak). Mereka mengambil keputusan berdasarkan riwayat proyek aktual, ketergantungan, dan prioritas tim. Jadi, daripada menghubungi rekan tim secara acak atau mengulang tugas, mereka bertindak sesuai dengan alur kerja tim Anda.

🎯 Eksekusi lebih cepat (agen dapat merangkum, merencanakan, dan bertindak di tempat yang sama). Karena semua proses terjadi dalam sistem yang sama, agen dapat membaca pembaruan, menghasilkan ringkasan, dan menugaskan tugas tanpa perlu berpindah platform atau mengambil data dari sumber yang terputus.

Ringkasan proyek berbasis AI: Ringkasan kontekstual dan dapat ditindaklanjuti di berbagai tingkatan proyek.

Ringkasan proyek yang didukung AI dari ClickUp mengubah pembaruan yang tersebar menjadi kejelasan instan. Anda dapat dengan cepat memahami kemajuan dan hambatan tanpa harus membaca setiap item di ruang kerja Anda secara manual.

Selain pembaruan proyek, fitur ini secara aktif mendukung pelaksanaan. ClickUp Brain mengotomatiskan tugas menggunakan AI, seperti menghasilkan subtugas secara otomatis, mendefinisikan ketergantungan, dan menyesuaikan jadwal berdasarkan perkembangan proyek. Berperan seperti koordinator proyek yang cerdas, ia tidak hanya merangkum apa yang telah terjadi tetapi juga menyoroti apa yang perlu diperhatikan, memungkinkan Anda untuk melakukan penyesuaian dengan cepat.

Cukup minta ringkasan proyek, dan Anda akan mendapatkan ringkasan cerdas dengan wawasan yang sadar konteks dan saran yang siap diterapkan.

Otomatisasi: Sederhanakan pekerjaan rutin dan kurangi upaya manual.

ClickUp Automations memungkinkan Anda membuat alur kerja pemicu-kondisi-tindakan dalam pembuat visual yang sederhana.

Aktifkan otomatisasi yang Anda butuhkan atau sesuaikan aturan melalui AI berdasarkan alur kerja Anda.

Untuk pengaturan cepat, Anda mendapatkan perpustakaan templat otomatisasi siap pakai untuk menangani alur kerja umum, seperti penugasan tugas, posting komentar, perubahan status, pemindahan daftar, dan lainnya.

Anda juga dapat mengotomatisasi email yang dipicu oleh peristiwa ClickUp, seperti saat formulir dikirimkan atau status tugas berubah. Hal ini menjadi sangat berguna ketika Anda ingin menjaga komunikasi dengan pemangku kepentingan atau klien secara proaktif.

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Antarmuka dapat terasa membingungkan bagi pengguna baru, dan beberapa konfigurasi AI lanjutan mungkin memerlukan waktu untuk dikuasai.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Begini cara seorang pengguna Reddit meninjau ClickUp Super Agents:

Saat ini, kami memiliki satu agen yang diaktifkan saat fitur atau bug ditandai sebagai dirilis. Agen ini membaca tugas ClickUp dan mencocokkan dengan GitHub, lalu secara otomatis memperbarui dokumen catatan rilis bergulir kami dan memberi tahu tim penjualan dan pemasaran. Sejauh ini, agen ini telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menyederhanakan semua deskripsi tugas yang tersebar dan komentar pengembang menjadi catatan yang bersih dan mudah dibaca, diformat sedemikian rupa sehingga tim pemasaran non-teknis kami dapat memahaminya dengan mudah.

Saat ini, kami memiliki satu agen yang diaktifkan saat fitur atau bug ditandai sebagai dirilis. Agen ini membaca tugas ClickUp dan mencocokkan dengan GitHub, lalu secara otomatis memperbarui dokumen catatan rilis bergulir kami dan memberi tahu tim penjualan dan pemasaran. Sejauh ini, agen ini telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menyederhanakan semua deskripsi tugas yang tersebar dan komentar pengembang menjadi catatan yang bersih dan mudah dibaca, diformat sedemikian rupa sehingga tim pemasaran non-teknis kami dapat memahaminya dengan mudah.

📌 Tahukah Anda? Sebagian besar AI berbasis agen tidak beroperasi sepenuhnya secara otomatis. 70% keputusan yang didorong oleh AI masih diverifikasi oleh manusia, dan 87% bisnis yang menggunakan AI berbasis agen mengatakan bahwa hal itu memerlukan pengawasan.

2. Voiceflow (Terbaik untuk membangun dan menskalakan agen AI percakapan)

melalui Voiceflow

Voiceflow dirancang untuk membangun agen percakapan, baik untuk obrolan maupun suara. Antarmuka diagram alur seret-dan-lepasnya membuatnya terasa lebih seperti menggambar ide daripada mengkodekan. Anda dapat merancang interaksi pelanggan secara lengkap dalam hitungan menit, mengujinya secara instan, dan mengeditnya tanpa harus memulai dari awal.

Alat ini memungkinkan Anda mendesain satu agen dan mengimplementasikannya di berbagai saluran, seperti obrolan web, aplikasi pesan, dan bahkan telepon (IVR), tanpa perlu mengulang logika. Dukungan omnichannel semacam itu menghemat waktu dan menjaga konsistensi, terutama jika Anda berusaha membangun tenaga kerja AI yang dapat menangani dukungan dan pertanyaan di setiap titik kontak.

Agen dapat mengakses FAQ, dokumen bantuan, dan konten produk secara real-time, sehingga ketika tim operasional memperbarui sesuatu, jawaban agen juga akan diperbarui secara otomatis.

Fitur terbaik Voiceflow

Integrasikan secara instan dengan alat seperti Zendesk, Shopify, dan Google Sheets melalui konektor yang sudah dibangun sebelumnya.

Perluas fungsionalitas dengan logika kustom menggunakan editor kode bawaan dan API.

Organisir agen dan kerja tim menggunakan ruang kerja bersama, versi, dan penugasan tugas.

Uji percakapan secara real-time dan sempurnakan alur kerja dengan analitik bawaan dan catatan percakapan.

Batasan Voiceflow

Platform ini tidak dilengkapi dengan fitur human-in-the-loop, yang membuat pengendalian kualitas menjadi lebih sulit bagi tim.

Harga Voiceflow

Uji coba gratis

Starter : Gratis

Pro : $60/bulan

Bisnis: $150/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Voiceflow

G2: 4.6/5 (100+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Voiceflow?

Begini cara seorang pengguna G2 meninjau Voiceflow:

Yang paling saya sukai dari Voiceflow adalah betapa intuitif dan fleksibelnya platform ini! Pembuat alur visualnya membuat desain pengalaman percakapan yang kompleks menjadi sangat mudah tanpa merasa kewalahan. Saya sangat menyukai bagaimana saya dapat dengan cepat membuat prototipe, menguji, dan mengimplementasikan asisten suara dan obrolan dalam satu tempat.

Yang paling saya sukai dari Voiceflow adalah betapa intuitif dan fleksibelnya platform ini! Pembuat alur visualnya membuat desain pengalaman percakapan yang kompleks menjadi sangat mudah tanpa merasa kewalahan. Saya sangat menyukai bagaimana saya dapat dengan cepat membuat prototipe, menguji, dan mengimplementasikan asisten suara dan obrolan dalam satu tempat.

3. Devin AI (Terbaik untuk otomatisasi rekayasa perangkat lunak perusahaan)

melalui Devin AI

Devin AI dirancang khusus untuk mengotomatisasi alur kerja rekayasa perangkat lunak dengan agen AI. Anda dapat memberikan instruksi kepada alat ini seperti ‘refactor modul ini’ atau ‘bangun dasbor pelaporan’, dan alat ini akan langsung bekerja di seluruh basis kode Anda. Berbagai jenis agen AI berjalan secara paralel untuk menangani tugas seperti migrasi ETL atau refactoring besar-besaran.

Antarmuka visual 'Ask Devin' berfungsi seperti asisten IDE yang didukung AI. Anda dapat mengunggah kode, mengajukan pertanyaan, atau mendapatkan penjelasan cepat. Karena antarmuka ini mempertahankan konteks selama interaksi, penggunaannya terasa lebih lancar daripada harus terus-menerus beralih antara dokumentasi dan alat.

Dan semua aktivitas tercatat. Jadi, jika Devin menyelesaikan suatu masalah sekali, hal itu dapat dicari kembali di lain waktu. Ini seperti memiliki agen pengembang yang dapat menulis kode, mendokumentasikan, dan belajar seiring berjalannya waktu.

Fitur terbaik Devin AI

Tanyakan kode dan data Anda melalui Devin di Slack atau Teams, seperti dengan bertanya ‘tampilkan statistik pengguna’ atau ‘debug log ini’.

Otomatiskan dokumentasi basis kode besar dengan diagram sistem yang dihasilkan dan penjelasan dalam bahasa Inggris yang mudah dipahami.

Skalakan alur kerja agen di seluruh tim dengan kontrol komputasi untuk antrian tugas bersamaan.

Pastikan manusia tetap terlibat dengan langkah persetujuan bawaan sebelum menerapkan perubahan apa pun.

Batasan Devin AI

Kualitas output dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas tugas dan konteksnya.

Harga Devin AI

Core: Bayar sesuai penggunaan mulai dari $20

Tim: $500/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Devin AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Devin AI?

Begini cara seorang pengguna Reddit meninjau Devin AI:

Salah satu perusahaan saya mengadopsi Devin cukup awal. Secara sekilas, hal itu sangat mengesankan. Integrasi dengan Slack membuatnya sangat mudah diakses. Antarmuka pengguna (UX) mereka sangat bagus. Saya merasa harganya yang relatif tinggi sepadan.

Salah satu perusahaan saya mengadopsi Devin cukup awal. Secara sekilas, hal itu sangat mengesankan. Integrasi dengan Slack membuatnya sangat mudah diakses. Antarmuka pengguna (UX) mereka sangat bagus. Saya merasa harganya yang relatif tinggi sepadan.

4. LangChain (Terbaik untuk kerangka kerja agen yang didorong oleh LLM yang dapat disesuaikan)

melalui LangChain

LangChain adalah open source, artinya Anda dapat sepenuhnya menyesuaikan cara agen AI Anda beroperasi. Platform ini dilengkapi dengan templat siap pakai, seperti ReAct, untuk membantu Anda memulai dengan cepat. Anda hanya perlu menghubungkan prompt, alat, dan tindakan, dan alat ini akan mengoordinasikan alur kerja di latar belakang.

Agen dapat secara aktif mengambil keputusan, memanggil API eksternal, mencari basis pengetahuan, dan berinteraksi dengan sumber data berdasarkan masukan pengguna. Dengan LangGraph, agen dapat menyimpan status, menghentikan pekerjaan mereka, dan melanjutkan dari titik di mana mereka berhenti tanpa kehilangan konteks, yang ideal untuk proses bisnis yang tidak dapat diselesaikan dalam satu kali proses.

Fitur terbaik LangChain

Bangun agen secara visual menggunakan kanvas tanpa kode di LangSmith’s Agent Builder

Hubungkan dengan mudah ke berbagai model atau alat AI dengan lebih dari 1.000 integrasi, termasuk GPT, Claude, basis data, dan API pencarian.

Pantau dan perbaiki dengan LangSmith: dapatkan log lengkap, metrik kinerja, dan alat pengujian.

Buat prototipe dengan cepat menggunakan templat agen yang sudah jadi untuk ringkasan, tanya jawab, dan lainnya.

Batasan LangChain

Bisa terasa rumit bagi pemula karena kurva pembelajaran yang curam dan dokumentasi yang tebal.

Pembaruan berjalan cepat, sehingga beberapa kelas/fungsi menjadi usang dengan cepat dan dapat merusak kode lama.

Harga LangChain

Pengembang: Gratis

Plus: $39 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat LangChain

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang LangChain?

Begini cara seorang pengguna G2 meninjau LangChain:

Ini adalah kerangka kerja andalan saya untuk semua kasus penggunaan AI agen atau AI generatif yang telah saya bangun menggunakan Python. Mudah diinstal, cukup dengan perintah pip install, dan dokumentasinya juga lengkap. Jumlah fitur dan fleksibilitas yang ditawarkannya juga sangat baik.

Ini adalah kerangka kerja andalan saya untuk semua kasus penggunaan AI agen atau AI generatif yang telah saya bangun menggunakan Python. Mudah diinstal, cukup dengan perintah pip install, dan dokumentasinya juga lengkap. Jumlah fitur dan fleksibilitas yang ditawarkannya juga sangat baik.

5. n8n (Terbaik untuk otomatisasi alur kerja open-source dengan AI)

melalui n8n

Jika Anda ingin membangun otomatisasi alur kerja berbasis AI tanpa terikat pada penyedia layanan tertentu, n8n adalah pilihan yang baik. Platform ini open-source dan dapat dihosting sendiri, sehingga Anda dapat menjalankan semuanya di infrastruktur Anda sendiri dan memiliki kendali penuh atas data dan alur kerja. Anda dapat mengintegrasikan model bahasa besar apa pun, menetapkan aturan bisnis Anda sendiri, dan memulai operasional.

Editor visualnya sangat intuitif. Setiap langkah adalah node di kanvas. Anda cukup menyeret tugas AI, menghubungkannya dengan pemicu atau basis data, dan Anda sudah memiliki agen.

Kontrol akses berbasis peran memungkinkan Anda menentukan siapa yang dapat membuat, meninjau, atau menjalankan alur kerja, sementara versi memungkinkan Anda melacak perubahan dan membatalkan kesalahan dengan mudah. Dengan pemisahan lingkungan (dev, staging, prod), tim dapat menguji dan mengulang otomatisasi dengan aman sebelum mengimplementasikannya.

Fitur terbaik n8n

Bangun otomatisasi dengan lebih dari 500 konektor bawaan yang mencakup CRM, basis data, alat cloud, dan lainnya.

Trigger alur kerja AI menggunakan webhooks, jadwal, atau peristiwa dari sistem terintegrasi mana pun.

Gunakan tugas AI seperti ringkasan atau klasifikasi menggunakan API LLM.

Batasan n8n

Pesan kesalahan seringkali terlalu umum, sehingga memperbaiki masalah memerlukan upaya ekstra dan percobaan berulang.

Harga n8n

Uji coba gratis

Starter: 24€ per bulan

Pro: 60€ per bulan

Bisnis: 800€ per bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian n8n

G2: 4.8/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang n8n?

Begini cara seorang pengguna Capterra meninjau n8n:

Opsi self-hosting platform ini sangat mengesankan. Selain itu, platform ini memungkinkan skrip otomatisasi ditulis dalam Typescript atau JavaScript. Sebagai pengembang web, ini merupakan hal yang baik sehingga tidak perlu belajar bahasa pemrograman terpisah untuk otomatisasi.

Opsi self-hosting platform ini sangat mengesankan. Selain itu, platform ini memungkinkan skrip otomatisasi ditulis dalam Typescript atau JavaScript. Sebagai pengembang web, ini merupakan hal yang baik sehingga tidak perlu belajar bahasa pemrograman terpisah untuk otomatisasi.

6. Crew AI (Terbaik untuk perusahaan yang mengelola tim agen AI)

melalui Crew AI

CrewAI dirancang untuk membuat beberapa agen AI bekerja sama seperti tim yang sesungguhnya. Anda dapat mengatur anggota tim, menetapkan peran mereka, mendefinisikan cara mereka berkolaborasi, dan platform ini akan mengoordinasikan semuanya di belakang layar. Pengaturan ini mudah dilakukan dengan editor visual dan AI copilot bawaan mereka, yang akan memandu Anda dalam membuat alur kerja.

Insinyur dapat mengakses API untuk menyesuaikan logika, sementara orang non-teknis seperti manajer proyek tetap dapat mengonfigurasi dan mengelola agen melalui antarmuka pengguna (UI) tanpa perlu menyentuh kode.

Alat ini juga terhubung dengan alat seperti CRM, email, dan webhooks, sehingga setelah tim Anda siap, mereka dapat merespons pesan, memperbarui sistem, dan memicu tindakan di berbagai aplikasi. Untuk pemantauan, Anda mendapatkan log lengkap tentang apa yang dilakukan setiap agen dan alasannya, sehingga proses debugging menjadi lebih mudah.

Fitur terbaik Crew AI

Gunakan AI Copilot bawaan CrewAI untuk menghasilkan alur kerja agen dari ringkasan dalam bahasa Inggris biasa.

Simulasikan perilaku agen, tetapkan aturan, dan kelola konfigurasi LLM secara terpusat untuk memastikan keselarasan dengan tujuan bisnis.

Kelola implementasi multi-tim menggunakan RBAC, agen yang dikontainerisasi, dan dasbor terpusat.

Pilih deployment on-premise atau VPC, dengan fitur tingkat perusahaan seperti kepatuhan SOC2 dan integrasi Azure AD/SSO.

Batasan Crew AI

Kurva pembelajaran yang curam bagi pemula, terutama jika Anda baru mengenal sistem multi-agen.

Debugging dan penyempurnaan output dapat memerlukan proses bolak-balik tambahan sebelum terasa siap untuk produksi.

Harga Crew AI

Basic : Gratis

Profesional: $25/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Crew AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Crew AI?

Begini cara seorang pengguna Reddit meninjau Crew AI:

Saya baru-baru ini menggunakan CrewAI untuk membangun alur kerja multi-agen, dan secara keseluruhan pengalaman tersebut positif. Pemecahan tugas dan koordinasi agen berjalan dengan lancar.

Saya baru-baru ini menggunakan CrewAI untuk membangun alur kerja multi-agen, dan secara keseluruhan pengalaman tersebut positif. Pemecahan tugas dan koordinasi agen berjalan dengan lancar.

7. Microsoft Copilot (Terbaik untuk produktivitas AI terintegrasi di seluruh Microsoft 365)

melalui Microsoft Copilot

Jika Anda bekerja di ekosistem Microsoft 365, Microsoft Copilot terasa seperti perpanjangan alami dari alur kerja Anda.

Ini adalah salah satu cara termudah untuk memulai dengan agen AI untuk produktivitas, karena Copilot terintegrasi ke dalam alat seperti Word, Excel, Outlook, dan Teams. Anda hanya perlu menggunakan Copilot Studio untuk mendefinisikan apa yang harus dilakukan agen (seperti mengotomatisasi rekonsiliasi keuangan atau menangani tiket internal), memilih data yang harus diakses, dan Copilot akan mengatur semuanya dengan mempertimbangkan ekosistem Microsoft.

Pengguna juga dapat berinteraksi dengan Copilot di aplikasi-aplikasi ini dan menerima respons yang berguna dan memahami konteks. Dan karena menggunakan Microsoft Graph, Copilot memahami data Anda di seluruh organisasi, bukan hanya di satu aplikasi saja.

Fitur terbaik Microsoft Copilot

Bekerja secara native di aplikasi Microsoft 365 seperti Word, Excel, Teams, dan Outlook untuk merangkum atau menganalisis tanpa perlu beralih konteks.

Terapkan keamanan dan kepatuhan tingkat perusahaan dengan kontrol berbasis Azure, termasuk kebijakan DLP dan kontrol akses berbasis peran melalui Azure AD.

Deploy agen dengan templat bawaan untuk alur kerja seperti keuangan, hukum, atau TI, dan sesuaikan dengan kebutuhan tim Anda.

Batasan Microsoft Copilot

Responses bisa bervariasi dan seringkali memerlukan penyempurnaan, sehingga tidak selalu menghemat waktu sebanyak yang diharapkan.

Harga Microsoft Copilot

Microsoft Copilot Studio (Rencana Pra-pembelian): Harga khusus

Microsoft Copilot Studio (Bayar sesuai penggunaan): Harga disesuaikan

Ulasan dan penilaian Microsoft Copilot

G2: 4. 4/5 (100+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Copilot?

Begini cara seorang pengguna G2 meninjau Microsoft Copilot:

Copilot Studio membantu mengatasi tantangan dalam membangun agen AI percakapan tanpa perlu menulis banyak kode. Saya dapat merancang dan mengimplementasikan agen AI yang menangani pertanyaan internal, mengotomatisasi tugas berulang, atau memandu pengguna melalui proses — semua dengan beban teknis minimal.

Copilot Studio membantu mengatasi tantangan dalam membangun agen AI percakapan tanpa perlu menulis banyak kode. Saya dapat merancang dan mengimplementasikan agen AI yang menangani pertanyaan internal, mengotomatisasi tugas berulang, atau memandu pengguna melalui proses — semua dengan beban teknis minimal.

8. Vellum AI (Terbaik untuk membangun alur kerja dan agen AI tingkat perusahaan)

melalui Vellum AI

Untuk pembuatan agen, deskripsikan tugas dalam bahasa yang sederhana, dan Vellum akan menghasilkan agen yang berfungsi, terhubung ke alat-alat, menangani logika, dan menampilkan secara tepat apa yang dilakukannya pada setiap eksekusi.

Pembangun visual memungkinkan Anda menyeret dan meletakkan prompt, model, dan sumber data dalam antarmuka grafis (GUI) atau menyematkannya dalam kode. Pendekatan hibrida ini memungkinkan tim teknis dan non-teknis untuk berkolaborasi dalam desain agen yang sama.

Di editor prompt, Anda dapat membandingkan output prompt secara berdampingan, menyesuaikan, dan menjalankan ulang secara instan. Panggilan fungsi juga didukung, sehingga agen Anda dapat mengakses API atau menjalankan logika di tengah alur.

Fitur terbaik Vellum AI

Atur agen untuk dijalankan secara bertahap atau sekaligus, termasuk agen-agen kecil yang bekerja sama dalam alur kerja besar.

Coba dan lacak agen Anda dengan alat bawaan untuk membandingkan versi, mengukur kinerja, dan melihat apa yang telah mereka lakukan.

Biarkan agen mengambil informasi dari dokumen perusahaan atau basis data Anda sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan terinformasi.

Jaga keamanan semua data dengan fitur seperti SSO, dukungan HIPAA, pengaturan cloud pribadi, dan bantuan untuk tim dengan aturan data yang ketat.

Batasan Vellum AI

Memperluas agen ke terlalu banyak alat dapat mengurangi keandalan, karena orkestrasi alat menjadi lebih sulit untuk dikendalikan.

Harga Vellum AI

Gratis

Pro: $25/bulan

Bisnis: $50/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Vellum AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Vellum AI?

Begini cara seorang pengguna Reddit meninjau Vellum AI:

Vellum sangat praktis sebagai pembuat agen karena Anda hanya perlu mendeskripsikan apa yang Anda inginkan, dan Vellum akan membangun alur kerjanya untuk Anda. Tidak ada kurva pembelajaran yang rumit. Pendekatan pemrograman berbasis kode mereka untuk otomatisasi AI sangat masuk akal jika Anda tidak ingin menghabiskan waktu pengembangan untuk hal ini.

Vellum sangat praktis sebagai pembuat agen karena Anda hanya perlu menjelaskan apa yang Anda inginkan, dan platform ini akan membangun alur kerjanya untuk Anda. Tidak ada kurva pembelajaran yang rumit. Pendekatan pemrograman berbasis kode mereka dalam otomatisasi AI sangat masuk akal jika Anda tidak ingin menghabiskan waktu pengembangan untuk hal ini.

9. IBM WatsonX (Terbaik untuk pengembangan dan tata kelola AI perusahaan)

melalui IBM Watsonx

IBM WatsonX adalah platform AI lengkap yang mencakup alat untuk orkestrasi agen. Dengan WatsonX Orchestrate, Anda dapat membuat alur kerja dengan menyeret dan melepas langkah-langkah serta mengotomatisasi tugas-tugas kompleks seperti tinjauan kontrak atau serah terima dukungan pelanggan. Agen multi-langkah ini terhubung di antara alat IBM dan pihak ketiga.

Anda dapat menyesuaikan model domain yang telah dilatih sebelumnya dari IBM, seperti watsonx. data, untuk kasus penggunaan AI Anda sendiri, dan membangun agen yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Anda. Jika Anda lebih berfokus pada sisi teknikal, ada juga SDK yang memungkinkan Anda membuat skrip, mengelola versi, dan mengelola agen seperti dalam proyek perangkat lunak sungguhan.

Fitur terbaik IBM WatsonX

Jawab pertanyaan spesifik perusahaan menggunakan AI Search yang mengambil data dari dokumen dan basis data internal Anda secara aman.

Hubungkan langsung ke sumber data perusahaan seperti Cloud Pak for Data atau Db2, sehingga agen dapat mengambil data real-time dan beroperasi dalam stack analitik yang sudah ada.

Pantau kinerja agen Anda dengan dasbor bawaan, log, dan alat kepatuhan seperti jejak audit dan pemeriksaan bias.

Dapatkan keunggulan dengan templat agen siap pakai yang disesuaikan untuk industri seperti layanan pelanggan atau rantai pasokan.

Batasan IBM WatsonX

Terasa sangat berorientasi pada perusahaan, sehingga eksperimen cepat dan pembangunan agen yang ringan dapat lebih lambat dari yang diharapkan.

Harga IBM WatsonX

Uji coba gratis

Gratis: Hingga 300.000 token per bulan

Penting: Harga kustom

Standar: Harga kustom

Ulasan dan peringkat IBM WatsonX

G2 : 4.4/5 (300+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang IBM WatsonX?

Begini cara seorang pengguna G2 meninjau IBM WatsonX:

IBM Watson x orchestrate sangat mengesankan karena menghilangkan kerumitan dalam otomatisasi dan membuatnya terasa intuitif. Alih-alih mengandalkan pemrograman yang rumit atau alat-alat yang terpisah, platform ini memungkinkan Anda mendelegasikan tugas dengan bahasa alami dan membuat agen AI bekerja sama secara mulus.

IBM Watson x orchestrate sangat mengesankan karena menghilangkan kerumitan dalam otomatisasi dan membuatnya terasa intuitif. Alih-alih mengandalkan pemrograman yang rumit atau berbagai alat yang terpisah, platform ini memungkinkan Anda mendelegasikan tugas dengan bahasa alami dan membuat agen AI bekerja sama secara mulus.

melalui Stack AI

Stack AI cocok untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang biasanya memerlukan upaya manual atau keahlian teknis yang mendalam. Agen AI dapat menganalisis data, menjawab pertanyaan, mengekstrak wawasan terstruktur, dan bertindak berdasarkan informasi tanpa perlu pemrograman.

Anda mendapatkan pembuat alur kerja visual dengan kode minimal untuk merancang logika dan menghubungkan sistem di kanvas. Sehingga, para ahli bidang dapat membuat solusi tanpa memerlukan keterampilan pemrograman yang mendalam.

Platform ini dilengkapi dengan alat bawaan untuk mengubah dokumen tidak terstruktur (PDF, salinan, formulir) menjadi data terstruktur. Untuk ekstraksi data yang efisien, Anda dapat membuat agen yang dapat mengambil jawaban dari basis pengetahuan perusahaan dengan kutipan menggunakan Retrieval-Augmented Generation (RAG).

Fitur terbaik Stack AI

Trigger tindakan otomatis di alat seperti ClickUp, Slack, Gmail, atau Zapier ketika kondisi tertentu terpenuhi di tabel data Anda.

Tingkatkan akurasi agen seiring waktu dengan loop umpan balik yang melacak prompt dan menyesuaikan diri dengan preferensi tim Anda.

Pastikan keamanan tingkat perusahaan melalui SSO, izin granular, dan enkripsi. Agen hanya mengakses data yang diizinkan untuk dilihat oleh pengguna.

Batasan Stack AI

Beberapa integrasi/plugin dapat membingungkan atau tidak konsisten, yang memperlambat otomatisasi alur kerja agen dalam penggunaan nyata.

Alur kerja agen dapat terasa lebih seperti otomatisasi canggih daripada agen otonom sejati.

Harga Stack AI

Gratis

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Stack AI

G2: 4.5/5 (30+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Stack AI?

Begini cara seorang pengguna G2 meninjau Stack AI:

Saya terutama menggunakan Stack AI untuk membangun agen yang membantu saya mengorganisir dan mempercepat alur kerja kreatif, seperti mengubah catatan klien menjadi brief atau mengekstrak wawasan cepat dari laporan. Saya juga menggunakannya untuk membuat chatbot sederhana — baik untuk penggunaan internal (menjawab pertanyaan tim) maupun untuk proyek klien di mana chatbot relevan.

Saya terutama menggunakan Stack AI untuk membangun agen yang membantu saya mengorganisir dan mempercepat alur kerja kreatif, seperti mengubah catatan klien menjadi brief atau mengekstrak wawasan cepat dari laporan. Saya juga menggunakannya untuk membuat chatbot sederhana — baik untuk penggunaan internal (menjawab pertanyaan tim) maupun untuk proyek klien di mana chatbot relevan.

Cara Termudah untuk Memulai dengan Agen AI? Coba ClickUp

Jika Anda baru mulai menjelajahi platform agen AI terbaik, mudah merasa kewalahan. Beberapa platform sangat powerful tetapi terlalu kompleks. Yang lain terlihat sederhana tetapi kekurangan fitur penting.

ClickUp menemukan titik optimal. Platform ini cukup fleksibel untuk tim yang ingin mengontrol, tetapi juga ramah pemula jika Anda ingin menyelesaikan tugas dengan cepat.

Anda dapat mengotomatisasi tugas-tugas berulang, mengintegrasikan AI, dan melacak semuanya di satu tempat (selamat tinggal tool sprawl 👋🏻). Baik Anda bekerja sendiri atau sedang berkembang, platform ini cocok untuk Anda.

