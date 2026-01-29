11 Alternatif Terbaik Bardeen AI untuk Otomatisasi Alur Kerja pada [tahun]

Bardeen AI adalah platform otomatisasi tanpa kode yang andal untuk tugas sehari-hari. Platform ini sangat cocok untuk menyelesaikan tugas-tugas cepat, seperti memindahkan data antar aplikasi dan membersihkan tugas-tugas berulang.

Namun, saat tim Anda mulai berkembang, otomatisasi tidak lagi menjadi "hal yang baik untuk dimiliki" dan berubah menjadi infrastruktur. Anda membutuhkan otomatisasi yang cerdas dan terus mendorong pekerjaan maju, bahkan ketika masukan berubah dan prosesnya tidak 100% linier.

Dan itulah biasanya di mana tim mulai menemui batasan: integrasi yang tidak cukup mendalam, otomatisasi yang gagal pada kasus khusus, dan AI yang tidak dapat memahami konteks secara lintas sistem.

Itulah mengapa kami menyusun daftar ini tentang alternatif Bardeen AI terbaik.

Kami mencakup alat yang dirancang untuk menangani alur kerja yang lebih kompleks, mentransfer data secara andal antar platform, dan dapat diskalakan sesuai dengan operasi nyata (bukan hanya produktivitas pribadi).

Ayo, mari bantu Anda menemukan pengaturan otomatisasi yang tepat untuk tim Anda! 🛠️

Mengapa Memilih Alternatif Bardeen AI?

Meskipun Bardeen AI disukai oleh banyak tim karena kemampuannya dalam mengotomatisasi tugas-tugas berulang dan kemampuan scraping yang (secara umum) andal, pengguna lain merasa bahwa Bardeen AI kurang memadai untuk mengotomatisasi alur kerja AI secara skala besar di seluruh tim dan alat.

Berikut adalah beberapa batasan yang paling sering disebutkan dalam ulasan pengguna:

Kesulitan dalam menangani alur kerja multi-langkah yang bergantung pada perubahan kondisi halaman atau logika 'if-this-then-that' yang canggih.

Hasil pengambilan data yang tidak konsisten. Beberapa bidang mungkin terlewat atau diekstraksi dengan salah, terutama dari halaman dengan struktur yang tidak biasa.

Ketiadaan integrasi asli dan kurangnya beberapa API membuatnya lebih sulit untuk mengotomatisasi penggunaan semua alat yang digunakan orang setiap hari.

Pemicu yang tidak dapat diandalkan untuk beberapa aplikasi. Misalnya, pemicu Notion seperti ‘halaman dibuat’ atau ‘halaman diperbarui’ tidak selalu berfungsi dengan andal.

Kustomisasi terbatas. Mengganti nama variabel, mengubah tautan templat setelah membuat scraper, atau menyesuaikan contoh, dll., tidak sefleksibel yang diinginkan pengguna.

🔍 Tahukah Anda? 81% profesional otomatisasi menggunakan produk AI dalam proyek otomatisasi setidaknya beberapa kali seminggu.

Alternatif Bardeen AI Sekilas

Berikut ini adalah ringkasan singkat tentang alternatif terbaik untuk Bardeen AI dan apa yang ditawarkan masing-masing:

Alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Kecerdasan ruang kerja AI (ClickUp Brain), otomatisasi, Agen AI + Super Agen, dasbor, pencarian, integrasi yang mulus Tim yang ingin meningkatkan produktivitas internal + otomatisasi tugas + agen AI dalam satu platform kerja yang sama. Gratis selamanya; kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Zapier Zaps multi-langkah, logika kondisional, lebih dari 8.000 integrasi, pemantauan + log, pemetaan Canvas, Agen AI + add-on Copilot. UKM dan tim yang menginginkan perpustakaan integrasi terbesar dan alur kerja terstruktur. Tersedia rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $29,99 per bulan. Buat Skenario diagram alur visual, router + filter, iterator, transformasi data yang kuat, modul HTTP, modul AI + agen. Pengembang yang menginginkan otomatisasi visual dan skalabilitas yang ramah anggaran. Tersedia rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $10,59 per bulan. n8n Kontrol hosting mandiri, JavaScript dalam alur kerja, fleksibilitas API, sub-alur kerja/templat yang dapat digunakan ulang, orkestrasi agen AI. Tim teknis yang menginginkan kontrol, hosting mandiri, dan logika otomatisasi canggih. Paket berbayar mulai dari 24€ per bulan Workato Resep perusahaan, tata kelola, catatan audit, Workbot (Slack/Teams), AI, Genies, konektor tingkat perusahaan Perusahaan yang membutuhkan otomatisasi yang aman dan terkelola di seluruh sistem. Harga kustom Notion Automations Pemicu database, tombol templat, Agen AI Notion, API, dan integrasi. Tim yang menggunakan Notion dan ingin otomatisasi ringan serta dokumen + tugas dalam satu platform. Gratis untuk hingga 100 tugas; Paket berbayar mulai dari $29,99/bulan. Integrately Otomatisasi satu klik, pengaturan panduan SmartConnect, pembuat AI, perpustakaan otomatisasi yang besar Pemula yang ingin otomatisasi plug-and-play cepat dengan upaya pengaturan minimal. Gratis untuk hingga 100 tugas; Paket berbayar mulai dari $29,99 per bulan. UiPath RPA lengkap untuk otomatisasi antarmuka pengguna, keandalan perusahaan, ekosistem yang kuat + komponen. Organisasi yang berfokus pada operasional dan membutuhkan otomatisasi antarmuka pengguna (UI) di luar alat API. Paket berbayar mulai dari $25 per bulan IFTTT Aplikasi pemicu sederhana → tindakan, otomatisasi ramah pengguna, pengaturan yang mudah. Pengguna pribadi dan rumah pintar yang menginginkan otomatisasi cepat dan ringan. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $3,99 per bulan. Tray. io Low-code iPaaS, alur kerja berbasis API, integrasi tertanam, pembuat agen AI Merlin, log, promosi lingkungan. Tim produk dan teknik yang membutuhkan integrasi perusahaan bersama dengan otomatisasi tertanam. Harga kustom Drift Agen obrolan AI, panduan obrolan, pengalihan, serah terima langsung, pencatatan di luar jam kerja, pemesanan pertemuan melalui obrolan Tim penjualan dan pendapatan yang membutuhkan otomatisasi konversi situs web dan pemesanan pertemuan instan. Harga kustom

Alternatif Terbaik Bardeen AI yang Dapat Digunakan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Sekarang mari kita langsung masuk ke detailnya.

1. ClickUp (Terbaik untuk produktivitas tim internal dan agen cerdas yang memahami konteks)

Coba ClickUp secara gratis Percepat alur kerja dengan Super Agents yang disesuaikan di ClickUp.

Sebagian besar tim menggunakan lima atau enam alat AI yang berbeda. Satu untuk pembuatan konten, satu untuk otomatisasi tugas, satu untuk ringkasan, satu untuk pelaporan… dan seterusnya. Seiring waktu, hal ini menimbulkan masalah besar yang disebut AI Sprawl. Anda akhirnya memiliki terlalu banyak alat dan model AI yang tidak saling terhubung. Biaya Anda melonjak secara tiba-tiba sementara konteks menjadi semakin terfragmentasi.

Inilah tepatnya masalah yang diselesaikan oleh ClickUp. Ini adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, di mana semua tugas, dokumen, percakapan, dan proyek Anda berada dalam satu sistem, dan AI dibangun langsung di atas fondasi tersebut.

Inilah yang membuatnya menjadi alternatif yang sempurna untuk Bardeen AI:

AI yang memahami pekerjaan Anda

ClickUp Brain adalah lapisan AI yang memahami konteks yang memahami seluruh ruang kerja Anda, termasuk tugas, jadwal, sumber daya, ketergantungan, dan kapasitas tim.

Prioritaskan tugas untuk tindakan dari ruang kerja Anda menggunakan respons yang sadar konteks dari ClickUp Brain.

Jadi, ketika Anda mengajukan pertanyaan kepada Brain, ia memberikan jawaban dengan mencari di ruang kerja Anda yang sebenarnya, termasuk folder, daftar, dan proyek yang sama yang biasanya Anda buka satu per satu secara manual. Dan karena ClickUp sudah mengetahui cara Anda bekerja, siapa tim Anda, apa yang dimiliki masing-masing tim, dan izin apa yang berlaku, jawaban yang diberikan bersifat kontekstual, akurat, dan memperhatikan izin.

Dengan ClickUp Brain, Anda dapat:

Ubah percakapan menjadi pekerjaan nyata dengan mengubah diskusi, catatan, dan ide menjadi tugas yang sudah dilengkapi dengan konteks yang tepat.

Buat keputusan yang lebih cerdas dengan konteks proyek real-time , mempertimbangkan tenggat waktu, pemilik proyek, ketergantungan, dan beban kerja tim secara otomatis.

Buat dan perbarui pekerjaan langsung di dalam ClickUp , mulai dari menyusun dokumen dan komentar hingga memperbarui status tugas.

Dapatkan visibilitas instan tentang apa yang sedang terjadi dengan jawaban real-time untuk pertanyaan seperti apa yang diblokir, apa yang berubah, dan apa yang perlu diperhatikan hari ini.

Tidak hanya itu, ClickUp Brain MAX (pendamping desktop Brain) juga memberikan akses ke berbagai model AI seperti ChatGPT, Claude, atau Gemini. Fleksibilitas ini membuat Brain MAX sangat powerful bagi tim yang ingin integrasi AI dalam operasional harian, bukan terpisah dalam aplikasi terpisah.

Beralih antara model AI teratas tanpa meninggalkan ClickUp, didukung oleh BrainGPT.

⭐ Bonus: Bicaralah secara alami dan ubah instruksi verbal menjadi pembaruan tertulis secara instan dengan Talk to Text di ClickUp Brain MAX. Baik Anda sedang berbicara selama panggilan Zoom, brainstorming secara lisan, atau berbagi pembaruan cepat, suara Anda akan diubah menjadi pekerjaan yang dapat digunakan langsung di dalam ClickUp.

Lihat apa yang penting secara instan dengan ringkasan proyek AI.

Salah satu penggunaan paling praktis dari ClickUp Brain adalah ringkasan proyek yang didukung AI. Brain secara otomatis memindai tugas, obrolan, komentar, dan pembaruan Anda untuk menghasilkan ringkasan proyek yang jelas, menghemat waktu dan usaha Anda dalam menentukan status proyek secara manual.

Ringkas aktivitas di seluruh Tugas, Daftar, Folder, dan Ruang di ClickUp menggunakan ClickUp Brain.

Dengan Ringkasan Proyek AI, Anda dapat:

Dapatkan pandangan terpadu tentang kemajuan proyek Anda , menampilkan apa yang telah selesai, sedang berlangsung, atau tertinggal.

Secara otomatis mengidentifikasi penghalang dan risiko , sehingga penundaan dan ketergantungan tidak tersembunyi dalam thread komentar yang panjang.

Lihat kepemilikan dan tanggung jawab dengan jelas , dengan penekanan pada siapa yang bertanggung jawab atas apa dan apa yang perlu diperhatikan selanjutnya.

Mempercepat proses onboarding pemangku kepentingan atau anggota tim baru, tanpa meminta mereka untuk membaca riwayat tugas selama berminggu-minggu.

Anda bahkan dapat meminta alat ini untuk menganalisis proyek Anda dan menyarankan cara untuk meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan.

Otomatiskan alur kerja Anda dari awal hingga akhir.

Mengapa hanya mendapatkan pembaruan tentang pekerjaan Anda dengan AI? Mengapa tidak mendelegasikannya juga? Di ClickUp, ada 2 cara untuk melakukannya: ClickUp Automations dan ClickUp Super Agents.

ClickUp Automations membantu mengotomatisasi pekerjaan berulang dengan menjalankan aturan sederhana berdasarkan struktur pemicu → kondisi → tindakan. Anda dapat mengotomatisasi tindakan seperti penugasan tugas, pembaruan status, dan tindak lanjut, sehingga alur kerja Anda menjadi lebih efisien tanpa perlu usaha manual.

Misalnya, jika Anda mengelola proyek konten, Anda dapat mengatur otomatisasi di mana, begitu tugas berpindah ke 'Draft Ready,' ClickUp dapat langsung menugaskan tugas tersebut kepada editor, menaikkan prioritasnya, dan menambahkan komentar dengan langkah selanjutnya; hanya jika tugas tersebut sudah memiliki tanggal jatuh tempo.

Buat otomatisasi tanpa kode yang kuat secara visual dengan ClickUp Automations.

💡 Tips Pro: Anda dapat mengatur otomatisasi sendiri menggunakan pembuat tanpa kode ClickUp, atau cukup deskripsikan apa yang Anda inginkan dalam bahasa Inggris yang sederhana kepada ClickUp Brain, dan ClickUp akan mengonfigurasi aturan untuk Anda.

Dan inilah bagian terbaiknya: setiap otomatisasi juga tercatat, jadi jika ada yang tidak berfungsi sesuai harapan, Anda dapat melihat tepat apa yang terjadi dan menyesuaikannya.

Lihat ini dalam aksi di video ini!

Otomatisasi yang berpikir sendiri: ClickUp AI Super Agents

Meskipun otomatisasi dapat mengurangi beban kerja Anda, banyak tugas yang ingin Anda otomatisasi memerlukan penilaian. Di situlah ClickUp Super Agents berperan.

Gunakan Agen AI di ClickUp untuk mengotomatisasi tindakan cerdas yang sadar konteks.

Tim AI ini 100% ambient—mereka memantau ruang kerja Anda dan mengambil tindakan berdasarkan apa yang terjadi. Misalnya, jika bug prioritas tinggi belum diperbarui dalam 24 jam, agen dapat secara otomatis menghubungi penanggung jawab, menaikkan tingkat masalah, atau bahkan mengalihkannya.

Anda dapat mengonfigurasi agen untuk memantau tugas yang terlambat, pelanggaran SLA, atau kata kunci tertentu dalam komentar. Mereka dapat berjalan sesuai jadwal atau merespons secara real-time, dan berkat memori dan pengetahuan tak terbatas mereka tentang ruang kerja Anda, mereka cukup cerdas untuk berinteraksi dengan ClickUp dan alat lain Anda melalui API.

Sama seperti rekan kerja manusia, Anda dapat DM, @mention, dan menugaskan tugas kepada Super Agents.

Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang Super Agents:

Fitur terbaik ClickUp

melacak pembaruan proyek secara real-time dan status tugas , membantu tim mengidentifikasi kemajuan dan risiko dengan cepat. Gunakan Dashboard ClickUp dan Kartu AI untuk, membantu tim mengidentifikasi kemajuan dan risiko dengan cepat.

Rekam pertemuan tanpa usaha manual. ClickUp AI Notetaker menghadiri pertemuan virtual Anda dan membantu menerjemahkan percakapan secara real-time serta menghasilkan ringkasan.

Jaga percakapan tetap terhubung dengan pelaksanaan . Kolaborasi langsung di dalam . Kolaborasi langsung di dalam ClickUp Chat , di mana semua diskusi, pembaruan, dan umpan balik tetap terhubung dengan tugas dan proyek yang terkait.

Temukan apa pun secara instan di seluruh alat . ClickUp Enterprise Search memungkinkan Anda mencari tugas, dokumen, komentar, dan aplikasi terhubung seperti Google Drive, Jira, Figma, dan GitHub, semuanya dari ClickUp.

Gunakan integrasi ClickUp untuk menyinkronkan alat seperti HubSpot, GitHub, dan Twilio, atau buat alur kerja kustom dengan webhooks untuk mengotomatisasi pekerjaan di seluruh aplikasi Anda.

Batasan ClickUp

Fitur yang luas dan opsi penyesuaian ClickUp dapat terasa membingungkan pada awalnya.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna yang puas berbagi:

Fitur AI dalam tugas-tugas ini cukup berguna, membantu dalam membuat ringkasan, mengalihkan tugas, menemukan tugas, dan menghemat waktu secara umum untuk hal-hal kecil. Otomatisasi juga sangat powerful dan dapat membantu mengurangi banyak tugas repetitif dalam menetapkan prioritas, dll., dan Anda dapat menggantinya dengan agen AI, yang pada dasarnya adalah otomatisasi yang ditingkatkan secara signifikan, hehe.

Fitur AI dalam tugas-tugas ini cukup berguna, membantu dalam membuat ringkasan, mengalihkan tugas, menemukan tugas, dan menghemat waktu secara umum untuk hal-hal kecil. Otomatisasi juga sangat powerful dan dapat membantu mengurangi banyak tugas repetitif dalam menetapkan prioritas, dll., dan Anda dapat menggantinya dengan agen AI, yang pada dasarnya adalah otomatisasi yang ditingkatkan (steroids) hehe.

👀 Tahukah Anda? 52% pengembang mengatakan bahwa alat AI dan agen AI membantu mereka meningkatkan produktivitas. Dan 16,5% sudah menggunakan agen AI setiap hari di tempat kerja (dengan lebih banyak yang menggunakannya secara mingguan/bulanan).

2. Zapier (Terbaik untuk integrasi aplikasi yang luas dan alur kerja bisnis)

melalui Zapier

Zapier adalah salah satu platform otomatisasi alur kerja tanpa kode (no-code) paling populer yang dirancang untuk alur kerja multi-langkah yang sistematis. Anda dapat menghubungkan tindakan secara berurutan dan menambahkan logika sehingga alur kerja dapat beradaptasi dengan situasi yang terjadi. Misalnya, Anda dapat mengarahkan prospek secara berbeda berdasarkan ukuran transaksi, membersihkan dan memperkaya data sebelum menyinkronkannya ke alat lain, bahkan menghentikan alur kerja sepenuhnya jika kondisi tertentu tidak terpenuhi.

Alat ini juga menawarkan AI Agents untuk otomatisasi dan AI Copilot. Alih-alih harus menentukan setiap langkah secara manual, Anda dapat menjelaskan apa yang Anda inginkan dalam bahasa yang sederhana, dan biarkan AI Agent memutuskan cara melaksanakannya di seluruh aplikasi Anda.

AI Copilot juga sangat berguna saat membangun alur kerja. Ia menyarankan langkah-langkah, menyoroti celah logika, dan mempercepat proses, terutama berguna jika Anda bukan ahli otomatisasi. Anda dapat mengontrol semuanya dengan izin, catatan aktivitas, dan bahkan pemeriksaan persetujuan untuk tindakan sensitif, sehingga otomatisasi tetap aman saat menangani data sensitif.

Fitur terbaik Zapier

Hubungkan lebih dari 8.000 aplikasi di bidang CRM, pemasaran, keuangan, dukungan, analitik, dan alat internal untuk memastikan data mengalir secara otomatis.

Visualisasikan alur kerja menggunakan Zapier Canvas , yang memungkinkan Anda menggambarkan alur otomatisasi seperti diagram, dan merencanakan proses lengkap sebelum membangunnya.

Bekerja sama menggunakan folder bersama, akses berdasarkan peran, kontrol admin, dan riwayat versi tanpa khawatir mengganggu otomatisasi yang sedang berjalan.

Pantau kesehatan otomatisasi menggunakan riwayat tugas, log, peringatan kesalahan, upaya ulang, dan kontrol keandalan.

Batasan Zapier

Trigger mungkin berjalan lebih lambat dari yang diharapkan, dan dalam beberapa kasus, alur kerja dapat gagal tanpa pesan kesalahan yang jelas.

Harga Zapier

Gratis

Profesional : Mulai dari $29,99/bulan

Tim : Mulai dari $103,50 per bulan.

Enterprise: Harga kustom

Peringkat dan ulasan Zapier

G2: 4.5/5 (1.700+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (3.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zapier?

Dengarkan ulasan dari seorang pengulas G2:

Zapier memudahkan kita untuk menghubungkan berbagai alat dan mengotomatisasi tugas-tugas berulang. Sebagai bisnis coaching kecil, kami menghemat berjam-jam setiap minggu dengan mengotomatisasi pengiriman formulir, email onboarding klien, dan sinkronisasi data antara aplikasi seperti Google Sheets, HubSpot, dan Google Calendar. Ini andal, ramah pengguna, dan tidak memerlukan keterampilan pemrograman — sempurna untuk tim kecil yang sedang berkembang seperti kami.

Zapier memudahkan kita untuk menghubungkan berbagai alat dan mengotomatisasi tugas-tugas berulang. Sebagai bisnis coaching kecil, kami menghemat berjam-jam setiap minggu dengan mengotomatisasi pengiriman formulir, email onboarding klien, dan sinkronisasi data antara aplikasi seperti Google Sheets, HubSpot, dan Google Calendar. Ini andal, ramah pengguna, dan tidak memerlukan keterampilan pemrograman — sempurna untuk tim kecil yang sedang berkembang seperti kami.

🤯 Fakta Menarik: Istilah ‘Automation’ pertama kali diperkenalkan di industri otomotif oleh insinyur Ford pada tahun 1946 untuk menggambarkan penggunaan perangkat dan kontrol otomatis yang semakin luas dalam lini produksi.

3. Make (Terbaik untuk otomatisasi alur kerja visual dan ramah anggaran)

melalui Make

Di Make, setiap otomatisasi ditampilkan sebagai diagram alur, sehingga Anda dapat melihat bagaimana data berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Anda dapat membagi satu alur kerja menjadi beberapa jalur, menjalankan langkah-langkah hanya saat kondisi tertentu terpenuhi, dan memproses item satu per satu saat bekerja dengan daftar.

Alat ini juga mendukung agregator, yang berguna saat Anda ingin mengumpulkan hasil dari beberapa langkah dan menggabungkannya kembali dengan rapi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Alat ini menggabungkan otomatisasi berbasis agen dengan AI. Alih-alih mendefinisikan setiap langkah, Anda menggambarkan tujuan, dan agen membantu menentukan tindakan selanjutnya berdasarkan konteks, sehingga alur kerja menjadi lebih adaptif dan lebih mudah dikelola dalam skala besar.

Dengan fitur pengelolaan data bawaan, Anda dapat membersihkan teks, mengelola tanggal, atau memformat ulang data langsung di dalam alur kerja, yang membuat penanganan input dunia nyata menjadi jauh lebih mudah.

Pilih fitur terbaik

Manfaatkan integrasi aplikasi yang lebih mendalam dengan menggunakan endpoint canggih, panggilan API kustom, dan konfigurasi detail daripada langkah-langkah pemicu-tindakan dasar.

Sematkan modul AI seret-dan-lepas untuk menghasilkan, merangkum, mengklasifikasikan, atau memperkaya data langsung di dalam alur kerja tanpa skrip atau plugin eksternal.

Kurangi masalah produksi dengan log eksekusi dan penanganan kesalahan yang menunjukkan secara tepat di mana dan mengapa alur kerja gagal.

Desain alur kerja menggunakan perintah bahasa alami untuk mempercepat pembuatan skenario dan mengurangi upaya yang diperlukan untuk membangun logika otomatisasi yang kompleks.

Tentukan batasan

Proses kerja dapat menjadi rentan terhadap kesalahan saat skalanya bertambah, dan pesan kesalahan yang tidak jelas dan tidak dapat dibaca oleh manusia seringkali membuat proses debugging menjadi frustrasi.

Tentukan harga

Gratis

Core: Mulai dari $10,59 per bulan

Pro: Mulai dari $18,82 per bulan

Tim: Mulai dari $34 per bulan.

Enterprise: Harga kustom

Buat penilaian dan ulasan

G2: 4.6/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Make?

Seorang pengulas Reddit mengatakan:

Make jauh lebih powerful dan pembuat alur kerja visualnya cukup solid. Jauh lebih baik untuk otomatisasi kompleks dengan cabang-cabang multiple, manipulasi data, dan penanganan kesalahan. Harga lebih terjangkau daripada Zapier untuk penggunaan intensif.

Make jauh lebih powerful dan pembuat alur kerja visualnya cukup solid. Jauh lebih baik untuk otomatisasi kompleks dengan cabang-cabang multiple, manipulasi data, dan penanganan kesalahan. Harga lebih terjangkau daripada Zapier untuk penggunaan intensif.

4. n8n (Terbaik untuk otomatisasi self-hosted dengan kontrol teknis)

melalui n8n

n8n sangat cocok untuk tim yang ingin memiliki kendali penuh atas cara otomatisasi mereka berjalan… daripada menyerahkan semuanya kepada alat otomatisasi black-box. Anda dapat membangun alur kerja secara visual menggunakan node, cabang, kondisi, dan loop. Jika Anda mau, Anda dapat menghostingnya sepenuhnya sendiri, artinya otomatisasi Anda berjalan di server Anda sendiri, dan data Anda tidak pernah meninggalkan lingkungan Anda.

Alat ini memungkinkan Anda untuk memasukkan JavaScript langsung ke dalam alur kerja, memanggil API apa pun yang Anda inginkan, atau bahkan membangun node Anda sendiri jika diperlukan. Selain itu, model AI dapat digunakan untuk secara aktif mengarahkan alur kerja; menentukan langkah selanjutnya, alat mana yang akan digunakan, atau cara mengarahkan data.

Fitur terbaik n8n

Atur agen AI yang memahami masukan, pilih alat agen AI yang tepat , dan lakukan tindakan multi-langkah menggunakan LLMs, API, dan sistem internal.

Skalakan dan pantau alur kerja dengan log eksekusi, percobaan ulang, debugging langkah demi langkah, dan pemrosesan berbasis antrian untuk beban kerja yang lebih berat.

Gunakan kembali logika otomatisasi dengan membagi alur kerja menjadi sub-alur kerja dan templat alur kerja , sehingga memudahkan standarisasi proses di seluruh tim.

Batasan n8n

Kesalahan konfigurasi kecil dapat memicu eksekusi berlebihan atau biaya tak terduga, terutama dalam loop atau alur kerja scraping.

Harga n8n

Uji coba gratis

Starter: 24€/bulan (~$28/bulan)

Pro: 60€/bulan (~$70/bulan)

Bisnis: 800€/bulan (~$936/bulan)

Enterprise: Harga kustom

Peringkat dan ulasan n8n

G2: 4.8/5 (150+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang n8n?

Inilah yang dikatakan seorang pengulas Capterra tentang n8n:

Hal terbaik tentang n8n.io adalah fleksibilitasnya yang luar biasa dalam membangun otomatisasi kustom. Anda dapat menghubungkan berbagai aplikasi, layanan, dan sumber data dalam alur kerja yang mudah didesain secara visual. Ini sangat cocok untuk mengotomatisasi tugas pengambilan data web yang berulang dan manajemen data, terutama saat digabungkan dengan alat seperti Apify.

Hal terbaik tentang n8n.io adalah fleksibilitasnya yang luar biasa dalam membangun otomatisasi kustom. Anda dapat menghubungkan berbagai aplikasi, layanan, dan sumber data dalam alur kerja yang mudah didesain secara visual. Ini sangat cocok untuk mengotomatisasi tugas pengambilan data web yang berulang dan manajemen data, terutama saat digabungkan dengan alat seperti Apify.

5. Workato (Terbaik untuk integrasi dan otomatisasi tingkat perusahaan dalam skala besar)

melalui Workato

Otomatisasi di Workato berpusat pada Resep. Satu resep dapat menangani langkah-langkah multiple, kondisi, jalur paralel, persetujuan, dan penanganan kesalahan yang tepat. Karena Anda dapat membersihkan data, memvalidasi data, menerapkan aturan bisnis, dan memperkaya catatan di dalam alur kerja itu sendiri, hal ini ideal untuk proses di mana akurasi lebih penting daripada kecepatan.

Workato’s Copilots menggunakan AI untuk membantu tim membangun dan mengelola otomatisasi dengan lebih cepat, serta dapat membantu dalam mengelola input yang rumit saat merancang alur kerja. Agen AI Workato, yang disebut Genies, dapat memantau peristiwa, menganalisis langkah selanjutnya, dan kemudian melaksanakan tindakan multi-langkah dalam aturan perusahaan.

Anda juga mendapatkan Agent Studio untuk membangun dan mengelola agen, serta Agent Knowledge Base agar Genies dapat mengambil konteks dari informasi internal. Selain itu, pemantauan yang kuat dengan log eksekusi dan upaya ulang memudahkan untuk mendeteksi masalah sejak dini dan memastikan otomatisasi berjalan dengan baik di lingkungan produksi.

Fitur terbaik Workato

Integrasikan dengan sistem perusahaan dan sistem warisan menggunakan konektor yang andal dan antarmuka API dua arah.

Kendalikan otomatisasi dan tindakan AI dengan akses berbasis peran, catatan audit, pemisahan lingkungan, dan Protokol Konteks Model Perusahaan (MCP) untuk eksekusi AI yang aman dan kontekstual

Berinteraksi dengan alur kerja melalui Workbot di Slack atau Microsoft Teams, memudahkan Anda untuk memicu otomatisasi yang didukung AI dan tetap terhubung.

Batasan Workato

Terasa membatasi saat bekerja dengan dataset yang sangat besar atau kode kustom yang kompleks, terutama jika dibandingkan dengan alat iPaaS yang lebih berfokus pada pengembang.

Harga Workato

Harga kustom

Peringkat dan ulasan Workato

G2: 4.7/5 (700+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (80+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Workato?

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Workato:

Saya menghargai Workato karena kemampuannya yang kuat untuk terintegrasi dengan berbagai aplikasi pihak ketiga, yang secara signifikan meningkatkan alur kerja saya. Fitur yang paling saya kagumi adalah kemudahan dalam mengatur pemicu harian. Fungsi ini sangat penting bagi tugas harian saya, memungkinkan saya untuk mengotomatisasi proses dengan efisien, seperti memicu panggilan API untuk mengambil data dan kemudian mentransfernya ke basis data. Otomatisasi ini menghemat waktu dan tenaga saya, meningkatkan produktivitas, dan memastikan tugas-tugas saya berjalan lancar.

Saya menghargai Workato karena kemampuannya yang kuat untuk terintegrasi dengan berbagai aplikasi pihak ketiga, yang secara signifikan meningkatkan alur kerja saya. Fitur yang paling saya kagumi adalah kemudahan dalam mengatur pemicu harian. Fungsi ini sangat penting bagi tugas harian saya, memungkinkan saya untuk mengotomatisasi proses dengan efisien, seperti memicu panggilan API untuk mengambil data dan kemudian mentransfernya ke basis data. Otomatisasi ini menghemat waktu dan tenaga saya, meningkatkan produktivitas, dan memastikan tugas-tugas saya berjalan lancar.

🚨 Peringatan Statistik: Laporan McKinsey tentang Kondisi AI menemukan bahwa 23% perusahaan sudah menerapkan sistem AI agen di setidaknya satu bidang, sementara 39% lainnya sedang aktif melakukan eksperimen.

6. Notion Automations (Terbaik untuk tim produktivitas yang mengelola dokumen dan tugas secara terpusat)

melalui Notion

Jika tim Anda sudah menggunakan Notion untuk catatan, wiki, tugas, dan pelacak proyek, API dan integrasinya membuat otomatisasi manajemen proyek terasa alami. Misalnya, Anda dapat mengirimkan pengiriman formulir langsung ke basis data tugas, memperbarui halaman saat ada perubahan di alat lain, atau memicu tindak lanjut saat item baru ditambahkan.

Notion juga memiliki otomatisasi basis data, di mana Anda dapat menetapkan pemicu seperti 'ketika halaman dibuat' atau 'ketika properti berubah', dan kemudian mengotomatisasi tindakan seperti menugaskan pemilik, memperbarui status, menetapkan tanggal, atau mengirim pengingat.

Database terhubung, hubungan, dan rollup secara otomatis menjaga data tetap sinkron, sehingga Anda tidak perlu memperbarui informasi yang sama di berbagai tempat. Notion Agent membantu membuat halaman, memperbarui database, menugaskan tugas, dan mengatur ulang konten di banyak halaman sekaligus.

Fitur terbaik Notion Automations

Lakukan tugas multi-langkah di dalam Notion menggunakan Notion Agent yang dapat membuat, mengedit, mengatur, dan memperbarui halaman dari satu perintah.

Percepat proses berpikir dan menulis dengan Notion AI untuk ringkasan, draf, analisis dokumen, dan tanya jawab berbasis ruang kerja.

Perluas alur kerja menggunakan API Notion dan integrasi saat Anda membutuhkan data untuk masuk atau keluar dari alat lain.

Batasan Notion Automations

Anda harus mengandalkan alat eksternal saat membutuhkan otomatisasi lintas aplikasi yang kompleks, seperti tindakan browser atau alur kerja multi-sistem.

Anda belum dapat membuat agen yang dapat disesuaikan di Notion.

Harga Notion Automations

Gratis

Plus: $12 per anggota per bulan

Bisnis: $24 per anggota per bulan

Enterprise: Hubungi untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Notion Automations

G2: 4.6/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion Automations?

Ini adalah umpan balik dari seorang pengulas G2:

Saya menghargai bagaimana Notion memungkinkan saya untuk mengatur otomatisasi dan rumus yang terhubung dengan setiap formulir, menyediakan sistem yang fleksibel yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan saya. Fungsi ini sangat berguna karena membantu saya mengelola dan menghubungkan proyek-proyek yang berbeda dengan efisien, terutama saat menghadapi batasan waktu.

Saya menghargai bagaimana Notion memungkinkan saya untuk mengatur otomatisasi dan rumus yang terhubung dengan setiap formulir, menyediakan sistem yang fleksibel yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan saya. Fungsi ini sangat berguna karena membantu saya mengelola dan menghubungkan proyek-proyek yang berbeda dengan efisien, terutama saat menghadapi batasan waktu.

📮 ClickUp Insight: 21% orang mengatakan lebih dari 80% waktu kerja mereka dihabiskan untuk tugas-tugas berulang. Dan 20% lainnya mengatakan tugas-tugas berulang menghabiskan setidaknya 40% waktu mereka. Itu hampir setengah dari waktu kerja seminggu (41%) yang dihabiskan untuk tugas-tugas yang tidak memerlukan banyak pemikiran strategis atau kreativitas (seperti email tindak lanjut 👀). ClickUp AI Agents membantu menghilangkan rutinitas yang membosankan. Bayangkan pembuatan tugas, pengingat, pembaruan, catatan rapat, penulisan email, dan bahkan pembuatan alur kerja end-to-end! Semua itu (dan lebih banyak lagi) dapat diotomatisasi dengan cepat menggunakan ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan Anda. 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations—mengakibatkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

melalui Integrately

Integrately adalah alat iPaaS yang membantu aplikasi Anda berkomunikasi secara otomatis dengan lebih dari 20 juta otomatisasi siap pakai. Sebagian besar waktu, Anda hanya perlu mencari apa yang ingin Anda lakukan, klik pada otomatisasi yang disarankan, hubungkan aplikasi Anda, dan aktifkan.

Pengalaman pengaturan sangat ramah pemula karena SmartConnect memandu Anda langkah demi langkah. Pertama, Anda memilih otomatisasi, lalu menghubungkan aplikasi Anda, meninjau pengaturan, dan mengaktifkannya. Dalam banyak kasus, alat ini bahkan sudah memetakan bidang-bidang untuk Anda, jadi Anda tidak perlu memutuskan data mana yang harus ditempatkan di mana.

Pembuat otomatisasi AI ini memungkinkan Anda menggambarkan tugas-tugas yang ingin Anda otomatisasi dengan AI dalam bahasa yang sederhana, dan ia akan membuat alur kerja untuk Anda. Ia bekerja dengan baik bersama alat-alat seperti Shopify, WooCommerce, dan BigCommerce, serta mampu menghubungkan alat-alat lama atau legacy dengan aplikasi SaaS modern. Ini adalah pilihan yang solid jika stack Anda terdiri dari campuran alat cloud baru dan sistem lama yang tidak memiliki API yang bersih.

Fitur terbaik Integrately

Hubungkan lebih dari 1.400 aplikasi di berbagai bidang seperti CRM, pemasaran, komunikasi, spreadsheet, layanan pelanggan, dan alat operasional.

Integrasikan AI generatif ke dalam alur kerja untuk menambahkan langkah-langkah yang didukung AI seperti pembangkitan teks, ringkasan, atau pengayaan data.

Jadwalkan alur kerja untuk dijalankan pada interval tetap, bukan hanya sebagai respons terhadap pemicu waktu nyata.

Batasan Integrately

Otomatisasi yang kompleks dan bertahap dapat terasa rumit untuk disetel, terutama saat memetakan banyak bidang kustom.

Harga Integrately

Gratis

Starter: $29,99/bulan untuk 2000 tugas

Profesional: $49/bulan untuk 10.000 tugas

Pertumbuhan: $124/bulan untuk 30.000 tugas

Bisnis: $299/bulan untuk 150.000 tugas

Peringkat dan ulasan Integrately

G2: 4.7/5 (700+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Integrately?

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Integrately:

Saya telah menggunakan Integrately.com selama beberapa waktu, dan hal itu sangat memudahkan hidup saya. Saya mengandalkannya untuk mengotomatisasi proses internal, mengelola prospek, dan menangani tugas data dengan Google Sheets. Bagian terbaik dari Integrately adalah betapa mudahnya untuk mengonfigurasinya. Saya tidak perlu repot-repot dengan pemrograman untuk membuat aplikasi saya saling terhubung.

Saya telah menggunakan Integrately.com selama beberapa waktu, dan hal itu sangat memudahkan hidup saya. Saya mengandalkannya untuk mengotomatisasi proses internal, mengelola prospek, dan menangani tugas data dengan Google Sheets. Bagian terbaik dari Integrately adalah betapa mudahnya untuk mengonfigurasinya. Saya tidak perlu repot-repot dengan pemrograman untuk membuat aplikasi saya saling terhubung.

8. UiPath (Terbaik untuk otomatisasi proses robotik dan tim IT perusahaan)

melalui UiPath

UiPath dibangun berdasarkan Robotic Process Automation (RPA). Bot-bot ini tidak hanya mentransfer data melalui API. Mereka membuka aplikasi, mengklik tombol, membaca layar, mengunduh file, dan memindahkan informasi persis seperti yang dilakukan oleh manusia.

Anda dapat merancang otomatisasi di UiPath Studio. Meskipun antarmukanya visual dan drag-and-drop, Anda tetap memiliki kendali penuh atas kondisi, cabang, percobaan ulang, dan penanganan kesalahan. Setelah alur kerja siap, robot UiPath mengambil alih, baik berjalan bersamaan dengan pengguna untuk tugas yang dibantu atau beroperasi sepenuhnya tanpa pengawasan di latar belakang untuk eksekusi tanpa campur tangan.

Seiring dengan pertumbuhan skala, UiPath Orchestrator memungkinkan Anda menjadwalkan tugas, mengelola kredensial dengan aman, mengontrol akses, dan memantau semuanya melalui log dan riwayat eksekusi.

Fitur terbaik UiPath

Ekstrak data berguna dari dokumen yang berantakan dengan Document Understanding, yang membaca faktur, formulir, email, dan kontrak, dan memungkinkan Anda meninjau apa pun yang terlihat tidak jelas.

Tangani antarmuka yang tidak andal atau usang menggunakan Computer Vision, sehingga bot dapat 'melihat' tombol dan bidang bahkan ketika selektor atau API rusak.

Berinteraksi dengan otomatisasi menggunakan bahasa sehari-hari melalui Conversational Agents dan Autopilot, sehingga terasa seperti bekerja dengan asisten AI.

Integrasikan machine learning ke dalam alur kerja menggunakan AI Center, memungkinkan otomatisasi untuk mengklasifikasikan data, membuat prediksi, dan mengambil keputusan yang lebih cerdas daripada hanya mengandalkan aturan tetap.

Batasan UiPath

Otomatisasi berbasis antarmuka pengguna (UI) dan alur kerja agen dapat rentan, artinya perubahan pada aplikasi atau tata letak dapat mengganggu alur kerja kecuali pengelolaan dan pemeliharaan dilakukan dengan benar.

Harga UiPath

Basic: $25/bulan

Standar: Harga kustom

Enterprise: Harga kustom

Peringkat dan ulasan UiPath

G2: 4.6/5 (7.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang UiPath?

Langsung dari ulasan Capterra:

UiPath menyediakan struktur untuk membuat proses otomatis dengan cepat. Tidak memerlukan banyak pemrograman untuk pengembangannya. Sistem ini fleksibel dan dapat disesuaikan. Dengan kurva pembelajaran yang singkat, saya dapat mempelajarinya tanpa kesulitan yang berarti.

UiPath menyediakan struktur untuk membuat proses otomatis dengan cepat. Tidak memerlukan banyak pemrograman untuk pengembangannya. Sistem ini fleksibel dan dapat disesuaikan. Dengan kurva pembelajaran yang singkat, saya dapat mempelajarinya tanpa kesulitan yang berarti.

📌 Tahukah Anda? Menurut Laporan Masa Depan Pekerjaan dari Forum Ekonomi Dunia, 58% pemberi kerja percaya bahwa robotika dan otomatisasi akan mengubah bisnis mereka dalam lima tahun ke depan.

9. IFTTT (Terbaik untuk tugas pribadi sederhana dan otomatisasi rumah pintar)

melalui IFTTT

IFTTT beroperasi dengan sistem otomatisasi sederhana 'satu pemicu → satu tindakan'. Anda dapat mengatur otomatisasi seperti 'Jika saya sampai di rumah (GPS), maka nyalakan lampu pintar saya' dalam beberapa menit. Otomatisasi ini disebut Applets.

Alat ini memiliki perpustakaan besar Applets siap pakai, jadi sebagian besar waktu Anda hanya perlu mencari, mengklik, menghubungkan akun Anda, dan Applets akan mulai berjalan. Anda akan menemukan Applets untuk memposting otomatis pembaruan media sosial, menyinkronkan notifikasi, menjalankan tindakan berdasarkan waktu/lokasi/status perangkat, atau membuat/mengupdate tugas saat ada perubahan di dalam aplikasi lain.

AI Applet Maker memungkinkan Anda mengetik apa yang Anda inginkan dalam bahasa Inggris biasa, dan alat ini akan membuat Applet untuk Anda. Ada juga IFTTT Automation Assistant GPT yang memungkinkan Anda mengelola atau memicu otomatisasi melalui antarmuka pengguna yang ramah seperti ChatGPT. Dan jika Anda menggunakan paket lanjutan, Filter Code membantu Anda menambahkan logika seperti kondisi dan aturan waktu sehingga Applet tidak dijalankan secara sembarangan.

Fitur terbaik IFTTT

Hubungkan lebih dari 700 layanan seperti Alexa, Google Assistant, Philips Hue, termostat pintar, Fitbit, Twitter/X, Dropbox, dan lainnya.

Gunakan alat AI bawaan seperti AI Social Creator (posting singkat), AI Content Creator (draf panjang seperti outline/blog), dan AI Summarizer (catatan rapat/ringkasan artikel).

Integrasikan AI langsung ke dalam otomatisasi dengan fitur-fitur canggih seperti AI Prompt, sehingga pemicu dapat menghasilkan respons/output cerdas secara otomatis sebelum langkah berikutnya terjadi.

Batasan IFTTT

Beberapa pengguna melaporkan bahwa Applets dapat gagal secara acak, dan tidak ada log detail untuk memahami mengapa.

Harga IFTTT

Gratis

Pro: $4,99/bulan

Pro+: $14,99/bulan

Peringkat dan ulasan IFTTT

G2 : 4.5/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang IFTTT?

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang IFTTT:

Salah satu fitur yang benar-benar menonjol adalah fleksibilitasnya untuk pengguna sehari-hari, baik itu penyimpanan email ke penyimpanan awan atau otomatisasi yang lebih kompleks menggunakan beberapa platform. IFTTT melayani semua tingkat pengguna dan memiliki begitu banyak aplikasi dan opsi yang dapat digunakan.

Salah satu fitur yang benar-benar menonjol adalah fleksibilitasnya untuk pengguna sehari-hari, baik itu penyimpanan email ke penyimpanan awan atau otomatisasi yang lebih kompleks menggunakan beberapa platform. IFTTT melayani semua tingkat pengguna dan memiliki begitu banyak aplikasi dan opsi yang dapat digunakan.

🚨 Peringatan Statistik: SNS Insider melaporkan bahwa 60,8 juta rumah tangga di AS, yang berarti sekitar 41,3% dari populasi negara tersebut, menggunakan teknologi rumah pintar.

10. Tray. ai (Terbaik untuk pengembang dan insinyur yang membutuhkan integrasi API yang fleksibel)

Tray. ai adalah platform iPaaS berlevel perusahaan dengan fitur low-code yang dirancang untuk tim yang membutuhkan otomatisasi sebagai infrastruktur, bukan sekadar pintasan cepat antar aplikasi. Platform ini menyediakan pembuat alur kerja visual yang powerful. Gunakan untuk membangun alur kerja multi-langkah dengan cabang, loop, dan pengelolaan data.

Alat ini menawarkan dukungan kuat untuk integrasi tertanam dan pembangunan berbasis AI, sehingga menjadi pilihan yang baik jika Anda ingin otomatisasi alur kerja yang lebih mendalam. Dengan Tray Embedded, Anda dapat menggunakan API Call Connector untuk menjalankan tindakan konektor di dalam produk Anda sendiri, sehingga pengguna tidak perlu diarahkan untuk menghubungkan alat ini ke tempat lain—produk Anda sendiri menjadi tempat di mana integrasi terjadi.

Merlin Agent Builder membantu membangun agen AI yang dapat memahami konteks, memutuskan tindakan selanjutnya, dan mengambil tindakan di berbagai alat. Anda juga dapat mengintegrasikan AI ke dalam alur kerja menggunakan berbagai model bahasa besar (LLM) tanpa terikat pada satu model saja. Untuk mempercepat proses pembangunan, Merlin Build dapat secara otomatis menghasilkan dokumentasi alur kerja dan bahkan menyarankan praktik terbaik untuk meningkatkan alur kerja Anda seiring pertumbuhannya.

Fitur terbaik Tray. ai

Pantau masalah dengan mudah menggunakan log detail, sehingga Anda dapat melihat tepat di mana alur kerja gagal dan apa yang menyebabkannya.

Kendalikan perubahan alur kerja dengan riwayat versi dan pengaturan dev → staging → produksi menggunakan ekspor/impor.

Jaga stabilitas alur kerja dengan fitur retry dan penanganan kesalahan, sehingga otomatisasi tidak terhenti di tengah jalan.

Batasan Tray. ai

Mengelola alur kerja yang kompleks lebih sulit—konektor bisa usang, dan kurang memiliki kontrol versi/visibilitas yang kuat.

Harga Tray. ai

Harga kustom

Peringkat dan ulasan Tray. ai

G2: 4.5/5 (150+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tray. ai?

Langsung dari ulasan G2:

Tray.io adalah alat yang hebat. Antarmuka pengguna (UI) sangat luar biasa dan mudah dipahami. Anda dapat membuat alur kerja untuk berbagai tujuan dan mengintegrasikannya dengan konektor berbeda untuk API spesifik. Anda dapat melihat log secara langsung di tab terpisah, dan dalam hal dukungan produksi, sangat intuitif untuk memahami apa yang terjadi di dalam alur kerja.

Tray.io adalah alat yang hebat. Antarmuka pengguna (UI) sangat luar biasa dan mudah dipahami. Anda dapat membuat alur kerja untuk berbagai tujuan dan mengintegrasikannya dengan konektor berbeda untuk API spesifik. Anda dapat melihat log secara langsung di tab terpisah, dan dalam hal dukungan produksi, sangat intuitif untuk memahami apa yang terjadi di dalam alur kerja.

11. Drift (Terbaik untuk chatbot berbasis AI dan otomatisasi penjualan)

melalui Salesloft

Drift (sekarang bagian dari Salesloft) adalah alat obrolan situs web + otomatisasi penjualan yang dirancang untuk generasi prospek. Begini cara kerjanya: ketika seseorang mengunjungi situs Anda (terutama halaman harga/produk), Drift dapat memulai percakapan, mengajukan beberapa pertanyaan cerdas, dan memindahkan orang tersebut ke langkah berikutnya tanpa tim Anda perlu mengejar mereka secara manual.

Mesin inti di balik ini adalah Drift’s AI Chat agent. Ia menjalankan obrolan secara terstruktur, mengidentifikasi pengunjung, memahami apa yang mereka butuhkan, dan memutuskan langkah selanjutnya. Drift menggunakan Playbooks untuk mengontrol alur ini, sehingga Anda dapat mendefinisikan aturan seperti ‘Jika seseorang berada di halaman harga selama 30 detik, tampilkan pesan penawaran bantuan dan sarankan untuk memesan demo. ’

Anda juga dapat menargetkan berdasarkan URL, sumber rujukan, atau bahkan sinyal CRM. Dan jika ada anggota tim penjualan Anda yang online, Drift dapat melakukan handoff obrolan langsung dan mengarahkan pengunjung tersebut ke perwakilan yang tepat. Ketika pengunjung siap untuk melanjutkan, Drift Meetings memungkinkan mereka memesan demo langsung dalam obrolan, menghilangkan pertukaran email yang biasa.

Fitur terbaik Drift

Sinkronkan obrolan prospek ke CRM seperti HubSpot dan Salesforce sehingga tim penjualan dapat mengikuti tanpa kehilangan konteks.

Tangkap prospek di luar jam kerja menggunakan chat AI sehingga Anda tidak kehilangan pengunjung dengan niat tinggi saat tim Anda offline.

Gunakan percakapan teks terbuka dengan bahasa alami untuk menjawab pertanyaan dan menjaga interaksi pelanggan terasa alami.

Aktifkan email dan video tindak lanjut melalui alur kerja Salesloft sehingga percakapan tetap berlanjut bahkan setelah obrolan berakhir.

Batasan Drift

Pembuatan alur kerja bisa terasa membosankan, dan Anda sering kali harus membuat ulang blok yang sama daripada menggunakannya kembali di seluruh Playbooks.

Harga Drift

Harga kustom

Peringkat dan ulasan Drift

G2 : 4.4/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Capterra: 4.5/5 (150+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Drift?

Baca pendapat seorang pengulas Reddit tentang Drift:

Ini bekerja karena mudah dan nyaman digunakan, tidak hanya bagi pengunjung Anda, tetapi juga bagi karyawan, yang membantu mereka ingin menggunakannya lebih sering dan merespons dengan cepat. Selain itu, ini seperti panggilan terhubung. Anda sudah melakukan percakapan dengan calon pelanggan dan menghindari panggilan bolak-balik. Chatbot-nya juga keren. Kami mengaktifkannya di luar jam kerja saat tidak ada orang di kantor.

Ini bekerja karena mudah dan nyaman digunakan, tidak hanya bagi pengunjung Anda, tetapi juga bagi karyawan, yang membantu mereka ingin menggunakannya lebih sering dan merespons dengan cepat. Selain itu, ini seperti panggilan terhubung. Anda sudah melakukan percakapan dengan calon pelanggan dan menghindari panggilan bolak-balik. Chatbot-nya juga keren. Kami mengaktifkannya di luar jam kerja saat tidak ada orang di kantor.

Gabungkan Alur Kerja, Otomatisasi, dan AI Anda dalam ClickUp

Lanskap otomatisasi dipenuhi dengan alat-alat yang dirancang untuk mengatasi tantangan alur kerja yang sangat spesifik.

Namun, otomatisasi saja tidak cukup. Tim modern juga membutuhkan kemampuan berbasis AI dan pusat terpusat untuk mengelola pekerjaan, keputusan, data, dan kolaborasi di satu tempat. Tanpa itu, otomatisasi hanya menambah lebih banyak alat dan fragmentasi.

ClickUp membantu tim menghilangkan penyebaran alat dan pekerjaan yang berlebihan daripada menambahkannya. Ini adalah pusat kerja lengkap dengan Automations bawaan, ClickUp Brain, dan AI Agents yang membantu Anda menjalankan alur kerja dengan usaha manual yang lebih sedikit. Dengan ClickUp, Anda melampaui otomatisasi tugas dan menuju sistem yang benar-benar dapat menjalankan dan mengoordinasikan operasi dari awal hingga akhir.

Daftar di ClickUp secara gratis untuk mulai hari ini!