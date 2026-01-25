Cara Mengganti Demo Produk Internal di Google Meet dengan ClickUp SyncUp

Demo produk internal tidak boleh membuat tim bingung.

Namun, di seluruh tim penjualan, produk, dan dukungan, pertanyaan yang sama terus muncul kembali. Fitur-fitur dijelaskan ulang, kasus-kasus khusus dibahas kembali, dan tim akhirnya harus mengikuti demo yang sama lebih dari sekali.

Masalahnya bukan pada demo itu sendiri. Masalahnya adalah pengetahuan tetap terpisah-pisah.

Dalam panduan ini, kami akan menunjukkan bagaimana ClickUp SyncUp dapat menggantikan Google Meet untuk demo internal dan menjaga konteks produk tetap dapat diakses jauh setelah panggilan berakhir.

Mengapa Demo Produk Internal Tradisional Membuang Waktu

Demo produk internal membantu membangun visi bersama. Demo ini memastikan bahwa semua pihak—mulai dari tim produk dan pengembangan hingga pemangku kepentingan dan tim penjualan—memahami fitur-fitur produk.

Jadi, jika karyawan Anda memiliki pemahaman yang belum matang tentang produk, bahkan setelah mengadakan pertemuan demo produk secara rutin, masalah mendasar yang mungkin terjadi adalah. 👇

Konflik penjadwalan

Ketika tim tersebar di zona waktu yang berbeda, menjadwalkan pertemuan yang nyaman bagi jadwal dan jam kerja semua orang menjadi tantangan. Seorang anggota tim Anda mungkin harus bekerja lembur setelah jam kerja untuk menghadiri demo.

Jika demo tersebut dapat direkam dan tim dapat menontonnya sesuai kecepatan mereka sendiri, mengapa memaksa mereka untuk mengikuti panggilan tunggal?

Demo asinkron menghemat waktu dan melindungi produktivitas di tempat kerja.

👀 Tahukah Anda? Seorang karyawan dengan jam kerja 9-5 rata-rata terganggu setiap 2 menit oleh rapat, email, atau notifikasi. Jika ditambah dengan aktivitas di luar jam kerja utama, totalnya mencapai 275 gangguan per hari. Perusahaan yang mengandalkan komunikasi sinkron kehilangan miliaran dolar setiap tahun karena karyawan mereka tidak memiliki ruang untuk bekerja secara mendalam dan terfokus.

Konsentrasi yang terganggu

Memahami produk secara mendalam sangat penting untuk kesuksesan tim. Namun, jika karyawan Anda harus mengikuti panggilan demo setelah menyelesaikan empat pertemuan berturut-turut, mereka pasti tidak akan memiliki kapasitas untuk memahami fitur produk baru Anda secara menyeluruh.

Hasilnya?

Tim penjualan tidak akan memiliki jawaban saat pelanggan mengajukan pertanyaan.

Pihak berkepentingan tidak akan memberikan masukan atau umpan balik untuk perbaikan fitur.

Terdapat kesenjangan pemahaman produk antara setiap departemen.

👀 Tahukah Anda? Karyawan menghabiskan 392 jam per tahun dalam rapat. Jika dihitung, ini setara dengan lebih dari 16 hari penuh yang dihabiskan dalam rapat setiap tahun. Investasi waktu yang signifikan ini menyoroti pentingnya memastikan rapat tidak hanya diperlukan tetapi juga efisien.

Umpan balik yang tidak konsisten

Umpan balik dari sesi Google Meet jarang disimpan di satu tempat.

Seseorang membagikan ide di Slack. Orang lain menambahkan komentar ke dokumen Google dua hari kemudian. Seorang PM menulis catatan sebagian.

Seorang pemimpin tim penjualan mengingat saran verbal tetapi tidak dapat melacak sumbernya. Saat tim mencoba bertindak, umpan balik tersebut sudah terfragmentasi dan tidak lengkap.

Karena Google Meet tidak terhubung dengan sistem kerja Anda, tidak ada sumber kebenaran tunggal untuk:

Umpan balik apa yang telah dibagikan?

Siapa yang membagikannya?

Apa yang telah diputuskan versus apa yang hanya dibahas

Masukan mana yang sebenarnya memerlukan tindakan?

Masalahnya adalah: Tim cenderung terlalu fokus pada pendapat yang keras dari panggilan atau kurang memperhatikan umpan balik yang lebih tenang namun kritis yang tidak pernah tercatat dalam catatan.

Hilangnya visibilitas

Misalnya, seorang perwakilan penjualan mengemukakan masalah selama demo, dan pemimpin produk berjanji akan memberikan solusi dalam waktu 48 jam.

Bagaimana cara memastikan bahwa calon pelanggan benar-benar menyelesaikan pertanyaan dalam jangka waktu tersebut?

Masalah dengan pertemuan demo yang terpisah adalah bahwa diskusi menghilang setelah panggilan. Tidak ada cara untuk mengubah diskusi tersebut menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dan membuat orang bertanggung jawab.

Tim Anda terus bekerja seperti biasa dan tidak akan mengingat pertanyaan tersebut hingga pekerjaan mereka terganggu oleh masalah yang sama yang belum terselesaikan.

Jika Anda kesulitan mengorganisir catatan rapat, video ini untuk Anda 👇

📮 ClickUp Insight: Data survei efektivitas rapat kami menunjukkan bahwa 25% rapat melibatkan rata-rata 8 atau lebih peserta. Kami juga menemukan bahwa rata-rata rapat berlangsung sekitar 51 menit. Rapat-rapat besar ini dapat mengakibatkan setidaknya 6 hingga 8 jam waktu rapat kolektif yang dihabiskan per minggu di tingkat organisasi. Bagaimana jika Anda bisa memangkasnya? ClickUp mengubah cara tim berkomunikasi! Alih-alih rapat yang panjang, kolaborasikan langsung dalam tugas menggunakan komentar, lampiran, catatan suara, klip video, dan lebih banyak lagi—di satu tempat. 💫 Hasil Nyata: Tim global STANLEY Security telah menghemat lebih dari 8 jam per minggu untuk rapat dan pembaruan dengan aplikasi serba guna kami untuk kerja!

Apa itu ClickUp SyncUp, dan bagaimana cara kerjanya dalam mengelola demo produk internal secara terpusat?

Bekerja sama dengan tim Anda secara lancar menggunakan ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp adalah alat pertemuan dan kolaborasi berbasis AI yang memungkinkan Anda memulai panggilan audio dan video satu lawan satu atau grup langsung dari ruang kerja ClickUp Anda.

Ini merupakan bagian dari ClickUp Chat dan dapat diakses melalui DM, Channel, atau tampilan. Gunakan fitur ini untuk memberikan demo produk secara langsung, menghubungkan diskusi dengan tugas, dan mendapatkan ringkasan yang dihasilkan oleh AI untuk gambaran cepat.

SyncUp tersedia di semua paket ClickUp, termasuk paket gratis.

Begini cara Anda dapat menggunakan SyncUp untuk mengelola demo produk Anda secara terpusat dan menjadikannya dapat ditindaklanjuti 👇

Buat demo produk visual menggunakan ClickUp Clips

Gunakan ClickUp Clips untuk merekam panduan audio/visual produk Anda.

Bagikan layar dan jelaskan cara kerja fitur secara langkah demi langkah. Pertimbangkan ini sebagai pengaturan yang mirip dengan Loom. Semua klip yang direkam dapat diakses dari Clips Hub, dan Anda juga dapat membagikan tautan rekaman di saluran produk atau percakapan tertentu agar semua orang dapat meninjau.

Clips dilengkapi dengan kontrol kecepatan dan fitur pemutaran. Dengan cara ini, Anda dapat memutar ulang dan memahami panduan produk yang kompleks dengan kecepatan Anda sendiri. Tinggalkan komentar dengan cap waktu untuk mengarahkan percakapan spesifik.

Cukup klik video di mana Anda ingin meninggalkan pertanyaan, lalu tugaskan kepada orang yang dapat menjawabnya untuk Anda.

🚀 Keunggulan ClickUp: Hubungkan akun Google Calendar Anda untuk menampilkan acara di kalender Anda dengan integrasi Google Calendar. Klik acara apa pun dengan konferensi video untuk bergabung langsung dari ClickUp. Berikut cara menggunakan integrasi ini secara efektif: Akses dan ikuti acara kalender dari ClickUp: Lihat, buat, atau ikuti acara Google Calendar langsung dari ClickUp—tanpa perlu beralih tab saat diskusi langsung diperlukan.

Buat dan perbarui acara kalender dengan ClickUp AI: Setelah integrasi diaktifkan, gunakan AI untuk menjadwalkan atau mengubah acara Google Calendar berdasarkan konteks tugas atau hasil demo asinkron.

Lihat semuanya dalam tampilan kalender tunggal: Acara Google Calendar muncul di dalam ClickUp, sehingga demo asinkron, tindak lanjut, dan sesi langsung sesekali tetap terlihat di satu tempat.

Sesi langsung untuk pertanyaan

Luncurkan SyncUp untuk menangani semua masalah terkait produk sekaligus. Untuk membuat pertemuan tanya jawab menjadi produktif dan interaktif, mintalah anggota tim Anda untuk membagikan kekhawatiran mereka di saluran obrolan sebelumnya.

Pastikan untuk mengirim agenda rapat kepada semua peserta—ini membantu semua orang memahami konteksnya.

Bahkan jika seseorang tidak dapat menghadiri pertemuan, mereka tetap akan mendapatkan tanggapan atas kekhawatiran mereka.

Anda dapat menghasilkan ringkasan AI yang komprehensif setelah pertemuan berakhir.

Simpan ringkasan ini dalam dokumen ClickUp dan bagikan kepada siapa pun, sehingga mereka dapat melihat tindakan yang perlu dilakukan tanpa perlu menonton ulang SyncUp.

Dapatkan ringkasan cepat tentang tindakan yang perlu dilakukan dalam pertemuan dengan ClickUp Brain.

Jika Anda memiliki tim multibahasa, mereka dapat menggunakan ClickUp AI di dalam Workspace mereka atau aplikasi ClickUp Brain untuk menerjemahkan catatan rapat tersebut ke dalam bahasa lokal.

Ubah catatan rapat Anda menjadi beberapa bahasa menggunakan ClickUp AI.

Sentralisasikan komunikasi tim Anda dengan ClickUp Chat

ClickUp Chat mengintegrasikan semua komunikasi tim Anda melalui thread, channel, dan DM.

Catatan: SyncUp merupakan bagian dari ClickUp Chat dan hanya dapat digunakan setelah Anda mengaktifkan Chat.

Berkomunikasi dengan tim melalui thread dan channel di ClickUp Chat.

Untuk proyek lintas departemen, buat saluran khusus di ClickUp Chat sebagai pusat koordinasi. Jika proyek sudah memiliki Daftar atau Folder yang terkait, gunakan saluran Chat dari Daftar atau Folder tersebut! Bagikan semua diskusi, tugas, file, dan panggilan SyncUp yang terkait dengan proyek di saluran ini.

Karena semuanya terpusat, hal ini mengurangi pergantian konteks.

Catatan video yang dapat dicari

Apakah demo produk yang direkam dapat diubah menjadi basis pengetahuan yang dapat dicari?

Tentu saja. Buat dokumen ClickUp yang mengorganisir rekaman-rekaman ini dari ClickUp Clips seperti kursus yang terstruktur.

Tambahkan tautan ke demo spesifik secara berurutan—ringkasan fitur terlebih dahulu, kemudian fungsi lanjutan, lalu kasus khusus. Siapa pun dapat mengikuti jalur langkah demi langkah tanpa perlu menebak video mana yang harus ditonton selanjutnya.

Ketika peserta pelatihan menonton video, mereka dapat meninggalkan komentar berwaktu dengan pertanyaan mereka. Namun, mereka juga dapat merujuk pada komentar sebelumnya yang dibuat oleh orang lain dan melihat tanggapan yang diberikan.

Jika titik kebingungan umum, kemungkinan besar sudah ada yang menjelaskannya. Mereka tidak perlu menunggu tanggapan atau mengganggu pekerjaan orang lain untuk mendapatkan jawaban.

Kontekstual terintegrasi

Demo di ClickUp SyncUp tidak berdiri sendiri. Anda dapat membagikan tautan rekaman di ClickUp Tasks, Docs, saluran, dan pesan langsung. Rekaman juga tersedia bagi peserta rapat di Clips Hub.

Anda juga dapat menghubungkan tugas langsung ke SyncUp dari saluran atau DM tempat SyncUp dimulai. Cukup arahkan kursor ke pesan SyncUp, klik ikon titik tiga (…), dan pilih "Tambahkan hubungan".

📌 Contoh: Anda sedang memandu tim melalui integrasi pembayaran baru. Hubungkan tugas pengembangan utama ke SyncUp agar orang lain dapat dengan mudah mengakses file, komentar, dan konteks yang relevan.

Setiap diskusi, pertanyaan, dan tindak lanjut tetap terhubung dengan tugas di mana pekerjaan sebenarnya dilakukan. Tim tidak perlu membuang waktu mencari di folder, percakapan, atau alat lain untuk merekonstruksi konteks nanti. Demo, umpan balik, dan pelaksanaan semuanya berada di satu tempat.

Ringkas dan teruskan pekerjaan.

⭐ Bonus: Dengan ClickUp Enterprise Search, Anda dapat mengakses informasi dalam hitungan detik menggunakan perintah bahasa alami. Misalnya, jika Anda telah absen selama seminggu, Anda dapat meminta asisten AI untuk memberi tahu Anda tentang tugas-tugas yang perlu ditindaklanjuti dan pembahasan penting dari minggu lalu. Minta ClickUp Brain untuk memberi tahu Anda tentang pembaruan di saluran Chat Anda.

Untuk semua rekaman SyncUp, Anda dapat membuat ringkasan yang didukung AI dari panggilan tersebut yang mencakup poin-poin tindakan dan tugas utama.

Dapatkan ringkasan rapat yang disesuaikan dengan konteks dari tugas, dokumen, dan obrolan Anda.

Cara Mengganti Demo Google Meet dengan ClickUp SyncUp

Berikut cara mengintegrasikan ClickUp SyncUp untuk demo produk Anda:

Langkah 1. Audit kalender demo Anda saat ini

Periksa acara Google Calendar Anda dan kategorikan demo produk yang sudah ada ke dalam 2 kategori:

Demo yang dapat diuntungkan dari sinkronisasi:

Demo yang memerlukan brainstorming atau pengambilan keputusan strategis

Sesi di mana pemangku kepentingan perlu mendiskusikan trade-off atau prioritas.

Pertemuan awal di mana keselarasan visi lebih penting daripada detail.

Contoh: Rapat OKR, sesi perencanaan strategis, dan diskusi brainstorming.

Demo yang dapat dilakukan secara asinkron:

Tampilkan fitur-fitur dengan cara di mana orang-orang lebih banyak mendengarkan dan mengajukan pertanyaan nanti.

Pembaruan kemajuan yang tidak memerlukan umpan balik segera

Demo dengan tingkat kehadiran rendah akibat konflik zona waktu atau masalah penjadwalan.

Contoh: Tur fitur di mana sebagian besar orang mendengarkan, dan pembaruan kemajuan internal.

Selanjutnya, kurangi frekuensi rapat yang tidak memerlukan interaksi real-time.

Selain itu, tetapkan tujuan komunikasi yang jelas. Tim harus memiliki pemahaman yang jelas tentang kapan menggunakan SyncUp, Clips, atau Chats untuk merespons dalam lingkungan asinkron.

👀 Tahukah Anda? NASA menggunakan loop suara selama misi Apollo. Ini adalah audio multi-saluran yang berkelanjutan dan real-time, di mana tim yang berbeda mendengarkan percakapan yang tumpang tindih. Ini merupakan salah satu bentuk koordinasi sinkron awal antar disiplin ilmu.

Langkah 2. Luncurkan dan rekam SyncUp

Mulai SyncUp langsung dari:

Sebuah Kanal

Sebuah DM

Tampilan di lokasi yang memiliki Saluran Obrolan yang terkait dengannya

Klik ikon SyncUp (telepon) di bilah alat atau header untuk memulai panggilan Anda.

💡 Tips Pro: Untuk demo yang perlu ditonton oleh seluruh tim, buat saluran #Product di ClickUp Chat Anda. Selenggarakan semua pertemuan demo produk perusahaan dari sini. Semua informasi terkait produk dapat diakses di satu tempat.

Setelah menjelaskan produk melalui tur visual dan sesi interaktif, Anda juga memerlukan dokumentasi produk tersebut.

Dengan ClickUp BrainGPT, ruang kerja AI terpadu, Anda dapat memproses dan mengubah ringkasan rekaman demo Anda menjadi panduan tertulis lengkap dengan langkah-langkah, poin penting, dan tindakan yang harus dilakukan. Berikut ini yang dapat dilakukannya:

Akses konteks dari aplikasi terhubung : Tarik data dari Google Drive, Slack, dan alat lain untuk membuat dokumentasi produk yang komprehensif tanpa perlu berpindah antar platform.

Beralih antara model AI : Pilih Claude untuk penulisan teknis, ChatGPT untuk penjelasan kreatif, atau Gemini untuk format terstruktur, sesuai dengan kebutuhan dokumentasi Anda.

Gunakan perintah suara alih-alih mengetik : Gunakan : Gunakan Talk-to-Text untuk menghemat waktu saat mengajukan pertanyaan atau menanggapi pesan, sehingga umpan balik asinkron menjadi lebih cepat dan alami.

Gunakan Enterprise Search untuk menampilkan demo sebelumnya: Temukan panduan fitur serupa, sesi tanya jawab sebelumnya, atau pertanyaan berulang di seluruh rekaman dan dokumen Anda. Temukan panduan fitur serupa, sesi tanya jawab sebelumnya, atau pertanyaan berulang di seluruh rekaman dan dokumen Anda.

👀 Tahukah Anda? Picturephone II dari AT&T adalah sistem konferensi video komersial pertama yang diluncurkan. Orang harus mengunjungi salah satu stasiun Picturephone di AS —New York, Washington, D.C., dan Chicago—dan membayar setidaknya $16 untuk melakukan panggilan tiga menit pada saat itu. Layanan ini tidak berkembang pesat, tetapi menandai awal dari teknologi komunikasi virtual yang kini mudah diakses.

Langkah 3. Embed dan kumpulkan umpan balik asinkron.

Demo SyncUp dan klip yang direkam tetap tersimpan secara permanen di Clips Hub. Untuk menutup loop umpan balik secara efisien, mintalah tim untuk mengonfirmasi video demo baru dan memberikan umpan balik mereka dalam jangka waktu yang ditentukan.

Masalah diselesaikan lebih cepat, dan pemahaman produk menjadi lebih mendalam di seluruh departemen ketika ada jendela respons yang jelas.

📌 Contoh: Anda sedang memandu tim melalui integrasi pembayaran baru. Hubungkan tugas pengembangan utama ke SyncUp agar orang lain dapat dengan mudah mengakses file, komentar, dan konteks yang relevan.

🚀 Keunggulan ClickUp: Super Agents adalah rekan kerja berbasis AI di dalam ClickUp yang bekerja secara terus-menerus di seluruh Workspace Anda. Mereka memahami tugas, Dokumen, Obrolan, dan alat terhubung, serta dapat menjalankan alur kerja multi-langkah tanpa perintah manual atau tindak lanjut. Percepat alur kerja dengan Super Agents di ClickUp Super Agents unggul dalam alur kerja seperti: Brief kreatif: Menyusun brief kreatif berdasarkan konteks tugas atau Chat, termasuk perbaikan yang dapat diterapkan untuk menstandarkan proses penerimaan dan mempercepat persetujuan.

Ringkasan fitur: Mengubah permintaan fitur menjadi ringkasan terstruktur, memungkinkan tim Agile untuk menyelaraskan ruang lingkup, memperkirakan waktu dengan efisien, dan mengurangi pekerjaan ulang.

Email tindak lanjut: Mengubah Mengubah hasil pertemuan AI Notetaker menjadi email tindak lanjut yang siap dikirim ke klien, mencatat keputusan, penanggung jawab, dan tenggat waktu untuk langkah selanjutnya yang jelas.

Escalasi masalah: Menjaga dokumen ringkasan escalasi terpusat untuk setiap tugas, memberikan tim penyelesaian masalah yang lebih cepat dan jelas.

Keuntungan Menggunakan ClickUp SyncUp Dibandingkan Google Meet

Google Meet adalah alat komunikasi audio-video yang kaya fitur; namun, ini masih merupakan alat mandiri yang tidak terintegrasi dengan pekerjaan Anda.

Setelah mengadakan pertemuan demo, rekaman Anda tetap tersimpan di Drive, sementara umpan balik tersebar di email atau thread Slack. Tidak ada sistem untuk mengubah diskusi pertemuan menjadi tugas nyata.

SyncUp menghilangkan sekat-sekat dengan beroperasi di dalam ruang kerja Anda. Keuntungan menggunakan SyncUp dibandingkan Google Meet adalah 👇

Basis pengetahuan permanen: Semua diskusi, umpan balik, dan dokumen terkait tetap berada di satu tempat, terhubung dengan demo SyncUp atau Clip yang bersangkutan. Siapa pun yang menonton rekaman berbulan-bulan kemudian dapat memahami konteks lengkap tanpa perlu mencari-cari di aplikasi yang berbeda.

Mengurangi kelelahan dalam rapat: Tim dapat melihat pratinjau demo sesuai waktu mereka sendiri tanpa mengganggu blok kerja mendalam. Model komunikasi interaktif ClickUp Chat mendukung Tim dapat melihat pratinjau demo sesuai waktu mereka sendiri tanpa mengganggu blok kerja mendalam. Model komunikasi interaktif ClickUp Chat mendukung pengelolaan rapat yang lebih baik di berbagai zona waktu.

Integrasi yang lebih erat: SyncUp tidak hanya terintegrasi dengan ClickUp, tetapi juga dengan semua alat terhubungnya. Semua dokumen, umpan balik, dan konteks tugas dapat diakses—menghemat Anda dari SyncUp tidak hanya terintegrasi dengan ClickUp, tetapi juga dengan semua alat terhubungnya. Semua dokumen, umpan balik, dan konteks tugas dapat diakses—menghemat Anda dari kerumitan penggunaan banyak alat

Penghematan biaya: SyncUp tersedia untuk dicoba di semua paket gratis.

Kualitas umpan balik yang lebih baik: Tim dapat merekam klip audio/video untuk menyampaikan kekhawatiran saat meninjau demo dan meninggalkan komentar dengan cap waktu. Semua umpan balik dilacak dan ditangani dalam siklus tertutup tanpa terabaikan.

Pencarian dan jawaban berbasis AI: Cukup tanyakan kepada Brain untuk “mencari demo di mana batas penggunaan API dibahas” atau “Beritahu saya apakah alat CRM kami dapat mengotomatisasi posting media sosial,” dan dapatkan jawaban instan yang diambil dari nama dan ringkasan rekaman, komentar, dan thread obrolan.

Bagaimana Tim Menggunakan ClickUp SyncUp Saat Ini

Demo produk tidak bisa disamakan untuk semua orang. Tim yang berbeda membutuhkan informasi yang berbeda, dengan tingkat kedalaman yang berbeda, untuk tujuan yang berbeda. Beberapa contoh penggunaan SyncUps untuk menyesuaikan demo produk adalah:

1. Tim produk mendemonstrasikan fitur baru kepada pemangku kepentingan.

✅ Coba ini: Bagi demo fitur menjadi video singkat berdurasi 2-5 menit yang dapat ditonton oleh tim sesuai kecepatan mereka sendiri.

Sematkan semua demo terkait dalam tugas atau Dokumen yang sama. Disarankan untuk memulai demo dari saluran yang sama agar konteks tetap terjaga.

Adakan sesi tanya jawab langsung di mana Anda menjawab pertanyaan tim satu per satu, berdasarkan pertanyaan yang dikumpulkan melalui komunikasi asinkron.

2. Tim pemberdayaan penjualan mempersiapkan perwakilan untuk peluncuran produk.

✅ Coba ini: Minta perwakilan untuk memberikan komentar dengan pertanyaan alih-alih menjadwalkan panggilan pelatihan regional.

Rekam SyncUp yang menjelaskan perubahan apa yang dilakukan, untuk siapa fitur tersebut ditujukan, dan cara memposisikan fitur tersebut dalam percakapan dengan pelanggan. Embed tautan rekaman SyncUp di tugas atau Dokumen yang paling relevan.

Lampirkan catatan penanganan keberatan dan cap waktu demo langsung ke tugas atau Dokumen yang sama.

✅ Coba ini: Lacak tindak lanjut sebagai tugas daripada menjadwalkan panggilan koordinasi lain.

Rekam SyncUp yang menunjukkan bagaimana fitur baru memengaruhi alur kerja internal, pelaporan, atau serah terima.

Minta pemimpin operasional untuk memberikan komentar mengenai risiko hilir atau ketergantungan.

4. Tim lintas fungsi berkoordinasi selama jendela peluncuran yang sibuk.

✅ Coba ini: Biarkan tim mengikuti perkembangan secara asinkron sambil tetap sejalan.

Gunakan SyncUps untuk merekam pembaruan cepat selama minggu peluncuran daripada panggilan sinkronisasi harian.

Simpan semua pembaruan dalam satu saluran yang terhubung dengan peluncuran.

5. Tim desain yang mempresentasikan mockup dan prototipe

✅ Coba ini: Gunakan ClickUp Brain untuk merangkum semua umpan balik dan mengelompokkannya berdasarkan prioritas sebelum memulai iterasi berikutnya.

Rekam klip yang menjelaskan desain dengan narasi tentang keputusan kunci dan kompromi yang dilakukan.

Bagikan berkas Figma dan tugas desain di thread SyncUp.

Kesalahan Umum Saat Beralih dari Google Meet ke Demo Asinkron

Namun demikian, tujuan utama bukanlah untuk menghilangkan pertemuan sinkron, melainkan untuk menemukan kesempatan di mana demo asinkron lebih bermanfaat bagi tim.

Jika Anda beralih dari demo Google Meet ke mode asinkron, berikut adalah kesalahan umum yang perlu dihindari:

Kesalahan ❌ Solusi ✅ Menganggap demo asinkron seperti pertemuan yang direkam Bagi demo menjadi klip pendek yang berfokus pada tujuan dengan satu pesan utama yang jelas di setiap klip. Tidak menetapkan ekspektasi untuk umpan balik Tetapkan jendela respons yang jelas dan minta umpan balik spesifik, bukan komentar terbuka. Mengganti pertemuan yang masih memerlukan diskusi real-time Jaga agar OKR, strategi, dan sesi kickoff tetap berjalan secara langsung; pindahkan demo informasional ke mode asinkron. Menganggap demo asinkron sebagai tontonan opsional Hubungkan demo dengan tugas, keputusan, atau hasil kerja sehingga menontonnya memiliki tujuan yang jelas. Lupa konteks lintas fungsi Mulailah setiap demo dengan menjelaskan apa yang telah diubah, siapa yang terpengaruh, dan mengapa hal itu penting. Mengasumsikan asinkron berarti tidak ada fasilitasi. Gunakan ringkasan dan tindak lanjut di ClickUp untuk menutup loop.

👀Tahukah Anda? Hampir 47% karyawan merasa terganggu karena pemateri tidak siap memimpin rapat secara strategis. Dan lebih dari 55% karyawan merasa frustrasi dengan rapat yang sebenarnya bisa ditangani melalui email.

Sentralisasikan Demo Internal dengan ClickUp SyncUp

Membangun budaya kolaboratif asinkron memerlukan anggota tim untuk berkomunikasi dengan penuh kesadaran.

Jika sebuah ide atau demo dapat disampaikan dengan baik tanpa mengganggu pekerjaan mendalam orang lain, pilihlah opsi tersebut.

Jadikan sesi langsung sebagai opsi dan sediakan sumber daya yang memadai. Orang yang menonton rekaman nanti tidak merasa melewatkan konteks atau diskusi penting.

Perkenalkan: ClickUp SyncUps—alat komunikasi hybrid. Ia beradaptasi dengan cara tim bekerja.

Dengan kecerdasan buatan kontekstual, diskusi berubah menjadi tindakan dan tugas.

Daftar ke ClickUp dan sentralisasikan demo internal Anda dengan SyncUp.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

ClickUp SyncUp adalah alat pertemuan dan kolaborasi berbasis AI yang memungkinkan Anda memulai panggilan audio dan video satu lawan satu atau grup langsung dari ruang kerja ClickUp Anda. Ini merupakan bagian dari ClickUp Chat dan dapat diinisiasi dari DM, Channel, atau tampilan.

SyncUp adalah alat rapat kolaboratif berbasis AI yang terintegrasi dalam ClickUp dan terhubung dengan ekosistem ruang kerja Anda secara keseluruhan. Ruang kerja AI yang terintegrasi ini menyatukan alat dan alur kerja, mengurangi penyebaran pekerjaan. Google Meet adalah alat konferensi video mandiri yang hanya terhubung dengan ekosistem Google Anda, dengan rekaman disimpan di Drive.

Ya. Anda dapat merekam demo produk audio atau video menggunakan ClickUp Clips atau mengadakan SyncUp langsung dan memandu anggota tim melalui produk. SyncUps dapat direkam dengan berbagi layar dan komentar langsung. Orang yang menonton rekaman dapat membuat ringkasan AI dari pertemuan atau meninggalkan komentar dengan cap waktu.

Tim dapat meninggalkan komentar berstempel waktu langsung pada rekaman SyncUp atau mengajukan pertanyaan di obrolan atau saluran tempat SyncUp diadakan. Umpan balik tetap terhubung dengan rekaman untuk referensi dan tindak lanjut yang mudah.

Ya. SyncUp tersedia untuk dicoba di semua paket ClickUp, termasuk paket gratis.