Cara Mengevaluasi Model Penentuan Harga SaaS yang Dapat Disesuaikan

Memilih model penetapan harga SaaS yang tepat bukan tentang memilih opsi termurah. Ini tentang memahami apa yang Anda bayar. Dan apakah biaya tersebut masih masuk akal seiring pertumbuhan bisnis Anda.

Dalam panduan ini, kami akan menjelaskan model penetapan harga SaaS yang paling umum. Kami juga akan menunjukkan cara mengevaluasi model penetapan harga SaaS sesuai dengan kebutuhan Anda. Lanjutkan membaca dan pelajari cara menghindari pembayaran berlebihan saat tim Anda berkembang!

Apa Itu Harga SaaS dan Bagaimana Cara Kerjanya

Harga SaaS adalah cara perusahaan perangkat lunak mengenakan biaya kepada Anda untuk menggunakan produk mereka. Alih-alih membeli perangkat lunak sekali, Anda membayar biaya langganan berulang, biasanya bulanan atau tahunan. Biaya tersebut memberi Anda akses berkelanjutan ke produk, termasuk pembaruan, hosting, dan dukungan.

Inti dari setiap model penagihan SaaS adalah "metrik nilai." Ini adalah hal yang Anda bayar. Bisa berupa:

Jumlah pengguna

Jumlah data yang disimpan

Fitur yang tersedia

Tindakan yang dilakukan (seperti panggilan API atau pesan yang dikirim)

Memahami metrik nilai membantu Anda memprediksi bagaimana biaya Anda akan meningkat seiring pertumbuhan bisnis Anda.

Inilah yang membuat model penetapan harga SaaS berbeda:

Model pendapatan berulang: Anda membayar biaya berlangganan secara berkelanjutan, bukan biaya satu kali yang tinggi.

Frekuensi langganan: Penagihan dilakukan secara teratur, seperti bulanan atau tahunan.

Ketergantungan metrik nilai: Biaya terkait dengan penggunaan, jumlah pengguna, atau fitur.

Layanan terintegrasi: Harga langganan mencakup pembaruan, hosting, dan dukungan pelanggan.

Tantangan terbesar bagi pembeli adalah kelebihan alat. Menggunakan terlalu banyak alat SaaS yang terputus-putus menyebabkan Work Sprawl — fragmentasi aktivitas kerja di berbagai alat yang tidak terhubung dan tidak saling berkomunikasi. Hal ini mengakibatkan waktu terbuang, konteks yang terlewat, dan biaya perangkat lunak yang tidak jelas.

Ketika pekerjaan tersebar, sulit untuk melihat alat apa yang Anda bayar—atau apakah mereka sepadan dengan harganya. Sebuah Converged Workspace tunggal membuatnya jauh lebih mudah untuk melacak pengeluaran dan memahami nilai sebenarnya.

📮 ClickUp Insight: Tim dengan kinerja rendah empat kali lebih mungkin menggunakan 15+ alat, sementara tim dengan kinerja tinggi mempertahankan efisiensi dengan membatasi alat mereka hingga 9 platform atau kurang. Tapi bagaimana jika menggunakan satu platform? Sebagai platform Converged AI Workspace pertama di dunia, ClickUp mengintegrasikan tugas, proyek, dokumen, wiki, obrolan, dan panggilan Anda dalam satu platform tunggal, dilengkapi dengan alur kerja yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI). Siap bekerja lebih cerdas? ClickUp cocok untuk setiap tim, membuat pekerjaan lebih transparan, dan memungkinkan Anda fokus pada hal yang penting sementara AI menangani sisanya.

Jenis-jenis Model Penentuan Harga SaaS

Perusahaan SaaS yang berbeda menggunakan model harga yang berbeda.

Tujuan Anda? Untuk menjawab satu pertanyaan: Apa yang saya bayar?

Mari kita bahas model-model yang paling umum. Dan bantu Anda menentukan mana yang paling sesuai untuk Anda.

Kami akan membahas:

Harga tetap

Harga berjenjang

Harga berdasarkan penggunaan

Harga per pengguna

Model harga Freemium

Penetapan harga berdasarkan fitur

Kapan model harga flat-rate masuk akal?

Model harga flat-rate mengenakan satu harga tetap untuk semua layanan. Tidak ada tingkatan harga dan tidak ada batasan penggunaan.

Ini cocok untuk alat-alat sederhana atau produk pada tahap awal di mana semua pelanggan memiliki kebutuhan yang serupa.

Kekurangannya? Pengguna ringan mungkin merasa harga terlalu tinggi. Pengguna berat, di sisi lain, mendapatkan banyak nilai tanpa harus membayar lebih. Hal ini meninggalkan potensi penghematan yang terbuang.

Berikut ini adalah ringkasan kelebihan dan kekurangan:

✅ Keuntungan

Mudah dipahami

Biaya yang dapat diprediksi

Mudah bagi penyedia layanan untuk mengelola

❌ Kekurangan

Tidak ada jalur upgrade

Tidak menyesuaikan dengan penggunaan

Dapat menakuti tim-tim kecil

Kapan model harga berjenjang paling efektif?

Model harga berjenjang adalah model yang paling umum Anda temui. Model ini mengelompokkan fitur-fitur ke dalam beberapa paket berbeda—biasanya tiga atau empat—dengan tingkat harga yang berbeda-beda.

Tier Audien tipikal Fitur umum yang termasuk Starter Tim kecil, individu Fitur inti, penyimpanan terbatas Profesional Tim yang berkembang Fitur lanjutan, integrasi Enterprise Organisasi besar Batasan khusus, dukungan khusus, kontrol keamanan

Model ini efektif karena dapat mengakomodasi berbagai ukuran tim dan anggaran. Selain itu, model ini memberikan jalur yang jelas untuk melakukan upgrade seiring dengan pertumbuhan kebutuhan Anda.

🤝 Pengingat Ramah: Kunci keberhasilan model harga berjenjang adalah kejelasan. Jika tidak jelas mengapa jenjang yang lebih tinggi memiliki harga yang lebih tinggi, maka model harga tersebut dirancang dengan buruk.

Saat memilih tingkatan, pelanggan sebaiknya fokus pada apa yang mereka butuhkan. Membayar untuk fitur yang tidak akan digunakan adalah salah satu kesalahan pengeluaran SaaS yang paling umum.

Kapan harga berdasarkan penggunaan sesuai dengan nilai?

Model harga berdasarkan penggunaan, yang juga dikenal sebagai pay-as-you-go, mengenakan biaya berdasarkan seberapa banyak Anda menggunakan produk tersebut.

Berikut adalah beberapa metrik umum yang mungkin dikenakan biaya:

Panggilan API atau permintaan

Penyimpanan atau transfer data

Pesan atau notifikasi yang dikirim

Pengguna aktif atau peristiwa yang dilacak

Waktu komputasi atau kredit yang digunakan

Model ini mengaitkan biaya secara langsung dengan nilai. Anda hanya membayar lebih saat menggunakan lebih banyak. Itulah mengapa 85% perusahaan perangkat lunak telah mengadopsi pendekatan ini dalam berbagai bentuk.

Ini sangat cocok untuk alat-alat di mana penggunaan dapat bervariasi dari satu pelanggan ke pelanggan lain, seperti infrastruktur cloud atau platform pemasaran email. Ini sangat baik untuk bisnis yang sedang berkembang, tetapi dapat membuat perencanaan anggaran menjadi lebih sulit. Biaya dapat berubah secara tidak terduga dari bulan ke bulan.

Kapan model harga per pengguna menjadi pilihan yang tepat?

Model harga per pengguna mengenakan biaya untuk setiap orang yang menggunakan alat tersebut.

Mudah dipahami dan dapat disesuaikan seiring pertumbuhan tim Anda. Itulah mengapa hal ini umum ditemukan pada alat kolaborasi.

Masalahnya? Hal ini terkadang dapat menghambat adopsi. Tim mungkin menghindari penambahan pengguna untuk menghemat biaya. Hal ini juga dapat menyebabkan "penimbunan lisensi." Anda akhirnya membayar lisensi perangkat lunak untuk orang-orang yang bahkan tidak menggunakan perangkat lunak tersebut.

👀 Tahukah Anda? Perusahaan kini kehilangan $21 juta per tahun akibat kursi SaaS yang tidak terpakai.

Sebelum memutuskan untuk menggunakan model per-pengguna, tanyakan:

Apakah kita harus membayar untuk pengguna yang tidak aktif?

Apakah diskon bulk tersedia?

Apakah kursi dapat ditambahkan atau dihapus di tengah siklus?

Apakah ada kursi penonton saja yang lebih murah?

Kapan model harga freemium membantu akuisisi?

Model harga Freemium menawarkan paket gratis selamanya, dengan opsi upgrade berbayar untuk fitur tambahan.

Model ini bekerja dengan baik untuk produk yang menyebar melalui rekomendasi mulut ke mulut. Pengguna gratis mencoba produk, membangun kebiasaan menggunakannya, dan beberapa di antaranya akhirnya melakukan upgrade. Ketika model ini berhasil, pengguna gratis Anda menjadi saluran pemasaran terbaik Anda.

🤝 Pengingat Ramah: Risiko terbesar adalah menemukan keseimbangan yang tepat. Jika paket gratis terlalu murah hati, tidak ada yang akan meng-upgrade. Namun, jika terlalu terbatas, pengguna baru tidak akan bertahan cukup lama untuk melihat nilainya.

Kapan model harga berbasis fitur cocok untuk perusahaan?

Model harga berbasis fitur berfokus pada membuka akses ke fitur-fitur spesifik bernilai tinggi daripada sekadar meningkatkan batas penggunaan. Hal ini sangat umum pada perangkat lunak yang dijual ke perusahaan besar, di mana fitur-fitur seperti keamanan tingkat lanjut, alat kepatuhan, dan integrasi kustom merupakan hal yang tidak dapat dinegosiasikan dan membenarkan harga yang lebih tinggi.

Pelanggan korporat sering membutuhkan:

Single sign-on (SSO)

Catatan audit

Alat kepatuhan

Izin tingkat lanjut

Integrasi kustom dan akses API

Dukungan khusus dan perjanjian tingkat layanan (SLAs)

Tim yang lebih kecil mungkin tidak memerlukan fitur-fitur ini, itulah mengapa fitur-fitur tersebut dibandrol dengan harga terpisah.

Cara Mengevaluasi Model Penentuan Harga SaaS untuk Bisnis Anda

Sekarang setelah Anda mengetahui berbagai model tersebut, bagaimana cara mengevaluasinya untuk bisnis Anda? Ini lebih dari sekadar harga yang tertera. Mari kita bahas lebih detail. 🛠️

Tentukan metrik nilai yang sesuai dengan hasil yang diinginkan.

Langkah pertama adalah melihat metrik nilai—hal yang Anda bayar—dan tanyakan apakah metrik tersebut benar-benar selaras dengan metrik tujuan yang ingin Anda capai. Metrik nilai yang baik seharusnya tumbuh seiring dengan nilai yang Anda peroleh dari produk tersebut.

📌 Misalnya, membayar per pengguna masuk akal untuk alat kolaborasi karena semakin banyak orang yang menggunakannya, semakin bernilai alat tersebut. Jika hanya setengah tim Anda yang login secara teratur, Anda sedang membayar terlalu mahal. Pantau penggunaan aktual dan bandingkan dengan tagihan yang Anda terima.

Laporan visual yang dapat disesuaikan di alat seperti ClickUp Dashboards memudahkan hal ini.

Anda dapat melacak pengguna aktif, adopsi fitur, dan tren penggunaan di seluruh tim dalam satu tampilan. Hal ini memudahkan Anda untuk mengidentifikasi lisensi yang tidak terpakai, biaya yang meningkat, atau alat yang tidak memberikan nilai tambah. Hasilnya? Anda dapat menghilangkan pemborosan dan meramalkan pengeluaran dengan percaya diri.

Pantau KPI adopsi dan penggunaan SaaS di satu tempat melalui Dashboard ClickUp.

Segmentasikan pelanggan berdasarkan kebutuhan dan kesediaan untuk membayar.

Tidak semua pelanggan sama. Sebuah startup kecil memiliki kebutuhan yang sangat berbeda dan anggaran yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan global. Harga yang baik mencerminkan hal ini dengan menawarkan paket yang berbeda untuk segmen pelanggan yang berbeda.

Sebagai pembeli, tanyakan pada diri Anda:

Apakah kita dipaksa untuk beralih ke paket yang lebih tinggi hanya karena satu fitur?

Apakah paket menengah hampir sempurna tetapi kekurangan satu alat kunci?

Memahami segmen pasar Anda membantu Anda mengidentifikasi celah harga dan paket yang terlalu dipadatkan.

💡 Tips Pro: Kumpulkan umpan balik yang jelas dari orang-orang yang sebenarnya menggunakan alat tersebut. Anda dapat menanyakan kepada tim fitur apa yang mereka butuhkan, fitur mana yang tidak pernah mereka gunakan, dan di mana harga terasa tidak sesuai—semua menggunakan ClickUp Forms. Kumpulkan dan otomatiskan umpan balik dengan ClickUp Forms—ubah setiap tanggapan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti. Semua respons secara otomatis terintegrasi ke ClickUp, memudahkan Anda untuk melihat pola, mengidentifikasi celah antara paket, dan memutuskan apakah paket tingkat atas benar-benar layak untuk dibayar.

Model ekonomi unit dengan pengembalian investasi dan margin.

Sekarang saatnya menghitung angka-angka. Anda perlu menghitung total biaya kepemilikan (TCO), yang jauh melebihi biaya langganan bulanan.

Anda juga perlu mempertimbangkan komponen-komponen berikut:

Komponen Biaya Satu Kali Berlangganan Catatan Biaya langganan — Bulanan/Tahunan Biaya dasar perangkat lunak Implementasi/onboarding Ya — Seringkali terdapat biaya tersembunyi di awal. Pelatihan Ya Berkelanjutan Waktu yang dihabiskan tim Anda untuk belajar Integrasi Terkadang Terkadang Biaya untuk menghubungkan ke alat lain Kelebihan — Variabel Biaya tambahan untuk melebihi batas

Ketika data kerja dan keuangan berada di satu tempat, lebih mudah untuk menghitung biaya sebenarnya. Ruang Kerja AI Terintegrasi ClickUp membantu menghilangkan Context Sprawl dan meningkatkan akurasi.

ClickUp menggabungkan tugas, pelacakan waktu, dokumen, dan dasbor dalam satu ruang kerja, sehingga data biaya tetap terhubung dengan pekerjaan nyata.

📌 Misalnya, tim yang mengevaluasi alat manajemen proyek dapat melacak waktu yang dihabiskan per tugas, menghubungkan kontrak vendor di ClickUp Docs, dan melihat tren penggunaan di Dashboards.

ClickUp Brain, asisten AI kontekstual, kemudian merangkum aktivitas dan menyoroti celah biaya, membantu tim mengidentifikasi fitur yang tidak terpakai, memperkirakan ROI yang sebenarnya, dan memutuskan apakah alat tersebut harus diturunkan, diganti, atau diperluas.

Gunakan ClickUp Brain untuk menjawab pertanyaan tentang penggunaan alat SaaS, biaya, dan peluang optimasi.

Kombinasi fitur dan kemampuan yang kuat ini juga alasan mengapa pengguna menyukai ClickUp:

Saya sangat menyukai fakta bahwa semua hal ada di ujung jari saya, mulai dari tugas, dokumen, dasbor pribadi, tautan ke proyek atau diskusi, pencarian, hingga AI yang berfungsi dengan baik… singkatnya, ini adalah lingkungan yang membuat Anda produktif dan terutama memungkinkan tim besar untuk selalu sejalan dalam semua proyek. Kemampuan untuk membuat grup tertutup/pribadi juga memungkinkan klien bergabung dalam saluran diskusi operasional tanpa perlu menggunakan perangkat lunak pesan eksternal. Saya hanya perlu membuka satu jendela ClickUp untuk dapat bekerja. TOP!

Saya sangat menyukai fakta bahwa semua hal ada di ujung jari saya, mulai dari tugas, dokumen, dasbor pribadi, tautan ke proyek atau diskusi, pencarian, hingga AI yang berfungsi dengan baik… singkatnya, ini adalah lingkungan yang membuat Anda produktif dan terutama memungkinkan tim besar untuk selalu sejalan dalam semua proyek. Kemampuan untuk membuat grup tertutup/pribadi juga memungkinkan klien bergabung dalam saluran diskusi operasional tanpa perlu menggunakan perangkat lunak pesan eksternal. Saya hanya perlu membuka satu jendela ClickUp untuk dapat bekerja. TOP!

Uji ketahanan kontrak dan skenario penggunaan.

Langkah terakhir adalah menguji ketahanan harga terhadap kemungkinan di masa depan.

Apa yang terjadi dengan tagihan Anda jika tim Anda bertambah dua kali lipat tahun depan?

Bagaimana jika penggunaan Anda melonjak selama musim sibuk?

Modelkan skenario terbaik, skenario yang diharapkan, dan skenario terburuk. Dan tolong, ikuti proses pengadaan SaaS yang tepat. Periksa klausul tentang perpanjangan otomatis, kenaikan harga, dan apa yang terjadi jika Anda perlu membatalkan atau menurunkan paket Anda.

Visualisasikan tren penggunaan seiring waktu untuk membuat proyeksi yang realistis dan hindari terjebak dalam kontrak yang salah—semua dengan Dashboard ClickUp.

Strategi Penentuan Harga SaaS untuk Mendukung Model Bisnis Anda

Model harga adalah struktur penetapan harga SaaS, sementara strategi harga adalah pendekatan dalam menentukan titik harga aktual. Memahami strategi di balik penetapan harga vendor dapat memberikan keunggulan dalam negosiasi dan evaluasi. 👀

Kasus penggunaan penetrasi harga

Sebuah perusahaan memasuki pasar dengan harga yang sangat rendah untuk menarik banyak pelanggan dengan cepat. Setelah mereka memiliki pijakan yang kuat, mereka mulai menaikkan harga. Ini adalah strategi umum yang digunakan oleh perusahaan baru yang berusaha masuk ke pasar yang sudah ramai.

Risiko bagi perusahaan adalah mereka menarik pelanggan yang hanya tertarik pada harga rendah dan akan pergi begitu harga naik. Sebagai pembeli, ini berarti Anda mungkin mendapatkan penawaran yang bagus di awal. Namun, bersiaplah untuk kenaikan harga seiring waktu.

Kasus penggunaan skimming harga

Penetrasi harga adalah kebalikan dari strategi penetrasi pasar. Sebuah perusahaan meluncurkan produk baru dan inovatif dengan harga sangat tinggi untuk mendapatkan nilai maksimal dari para pengadopsi awal yang bersedia membayar premi. Seiring waktu, mereka menurunkan harga untuk menarik pasar yang lebih luas.

Anda akan melihat hal ini pada teknologi terdepan yang memiliki sedikit persaingan saat diluncurkan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengembalikan biaya riset dan pengembangan dengan cepat.

Metode penelitian penetapan harga berbasis nilai

Penetapan harga berbasis nilai menetapkan harga berdasarkan nilai yang dirasakan oleh pelanggan, bukan berdasarkan biaya atau pesaing. Perusahaan perlu benar-benar memahami masalah yang mereka selesaikan dan seberapa berharga solusi tersebut bagi pelanggan mereka.

Penelitian ini sering melibatkan:

Wawancara pelanggan: Berbicara langsung dengan pengguna untuk memahami masalah yang mereka hadapi dan bagaimana produk tersebut membantu.

Survei: Menggunakan metode seperti Van Westendorp Price Sensitivity Meter untuk mengukur seberapa besar orang bersedia membayar.

Analisis data penggunaan: Melihat fitur-fitur mana yang paling sering digunakan oleh pelanggan yang paling puas dan sukses.

🧠 Fakta Menarik: Banyak produk SaaS global (misalnya, Netflix, Spotify, Adobe) menyesuaikan harga berdasarkan wilayah berdasarkan daya beli ( diskriminasi harga ). Itulah mengapa pengguna di India sering membayar lebih murah daripada pengguna di AS—strategi ini menyeimbangkan permintaan pasar dan keterjangkauan.

Risiko penetapan harga berdasarkan pesaing

Di sini, sebuah perusahaan menetapkan harganya berdasarkan apa yang dibebankan oleh pesaing. Harga tersebut bisa sedikit lebih rendah, sedikit lebih tinggi, atau tepat sama dengan pesaing.

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa pesaing Anda telah melakukan riset dengan baik dan menetapkan harga produk mereka secara sempurna, yang mungkin tidak selalu terjadi. Pendekatan ini juga mengabaikan nilai unik Anda dan dapat menyebabkan "perlombaan ke bawah" di mana perusahaan terus saling memotong harga hingga tidak ada yang lagi menguntungkan.

Praktik Terbaik Penentuan Harga SaaS dan Kesalahan Umum yang Harus Dihindari

Bahkan dengan model dan strategi yang tepat, penetapan harga bisa salah. Berikut beberapa praktik terbaik yang perlu diperhatikan, baik Anda menjual perangkat lunak maupun membelinya. ✨

Jaga agar halaman harga tetap sederhana dan transparan.

Halaman harga yang baik mudah dipahami. Anda harus dapat memahami paket dalam hitungan detik.

🚩 Tanda-tanda peringatan meliputi:

Biaya tersembunyi

Fitur yang tidak jelas

Tidak ada harga yang terlihat

✅ Halaman harga terbaik membatasi diri pada tiga atau empat tingkatan, menggunakan tabel perbandingan yang jelas, dan menonjolkan opsi yang paling populer.

💡 Tips Pro: Prinsip yang sama berlaku untuk dokumentasi internal Anda. Simpan riset harga vendor Anda secara terorganisir dan mudah diakses oleh seluruh tim dengan menyimpannya di ClickUp Docs.

Hubungkan penawaran paket dengan metrik nilai yang jelas.

Packaging adalah cara fitur-fitur dikemas menjadi paket-paket yang berbeda. Hal ini tidak boleh dilakukan secara acak. Setiap tingkatan harus menawarkan kumpulan alat yang logis untuk jenis pelanggan tertentu.

🚩 Kesalahan umum:

Paket gratis yang terlalu kuat

Fitur dasar terkunci di balik tingkatan yang mahal

✅ Lihat fitur-fitur mana yang sebenarnya digunakan oleh tim Anda untuk memilih tingkatan yang tepat dan hindari membayar terlalu mahal, menggunakan Dashboard ClickUp.

🧠 Fakta Menarik: Perusahaan SaaS sering menggunakan strategi penetapan harga dengan titik acuan (price anchoring) di halaman harga mereka—menampilkan paket dengan harga lebih tinggi terlebih dahulu membuat paket dengan harga lebih rendah terasa seperti penawaran yang lebih menguntungkan secara psikologis.

Pantau kinerja harga dengan metrik inti.

Penetapan harga bukanlah aktivitas yang bisa diabaikan begitu saja. Hal ini memerlukan tinjauan dan penyesuaian secara berkala.

Anda harus memantau metrik SaaS, seperti:

Tingkat konversi untuk setiap tingkatan

Seberapa sering pelanggan melakukan upgrade atau downgrade, dan

Bagaimana perubahan harga memengaruhi tingkat churn pelanggan

✅ Konsolidasikan data Anda di Dashboard ClickUp untuk menciptakan sumber kebenaran tunggal terkait kinerja harga dan mengidentifikasi masalah lebih cepat.

Gunakan AI untuk memahami umpan balik secara massal.

Membuat keputusan harga yang cerdas memerlukan mendengarkan masukan pelanggan. Namun, secara manual menyortir ribuan tiket dukungan, catatan panggilan penjualan, dan tanggapan survei hampir tidak mungkin dilakukan. Di sinilah AI menjadi kekuatan super bagi tim modern. 🤩

ClickUp Brain merangkum tema, mengidentifikasi keberatan, dan menampilkan wawasan dengan cepat—tanpa menambah AI Sprawl (atau terlalu banyak alat AI) ke dalam sistem Anda.

Analisis data pelanggan secara real-time dan dapatkan wawasan AI dengan ClickUp

Tonton video ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang AI Sprawl dan cara menghindarinya:

Tentukan Harga yang Tepat dengan ClickUp

Harga SaaS bukan hanya keputusan finansial—ia memengaruhi cara tim Anda bekerja dan berkembang. Model yang tepat akan tumbuh bersama Anda, tetap jelas saat penggunaan berubah, dan mencerminkan nilai sebenarnya seiring waktu.

Namun, hal itu hanya berlaku jika Anda dapat melihat gambaran lengkapnya. Ketika data harga, penggunaan, dan pekerjaan tersebar di berbagai alat, biaya akan cepat menjadi tidak jelas.

ClickUp mengintegrasikan semua elemen—proyek, data penggunaan, umpan balik, dan wawasan AI—sehingga keputusan harga didasarkan pada fakta, bukan asumsi.

Ingin melihat bagaimana mengonsolidasikan alat-alat Anda dapat membantu Anda membuat keputusan harga yang lebih cerdas? Dan mengurangi pengeluaran SaaS secara keseluruhan sambil melakukannya?

Mulai gratis dengan ClickUp!

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Model harga berjenjang adalah model harga SaaS yang paling umum. Model ini mendukung berbagai jenis pelanggan dan menawarkan jalur peningkatan yang jelas.

Untuk memilih model penetapan harga SaaS Anda, mulailah dengan memahami pelanggan Anda dan nilai yang Anda berikan. Jika pelanggan Anda memiliki kebutuhan yang sangat berbeda, model penetapan harga berjenjang atau berdasarkan fitur mungkin cocok. Jika nilai terkait langsung dengan penggunaan, pertimbangkan model penetapan harga berdasarkan penggunaan.

Model harga adalah struktur cara Anda mengenakan biaya (misalnya, per pengguna, berjenjang). Strategi harga adalah logika di balik harga itu sendiri (misalnya, penetapan harga berdasarkan pesaing, nilai, atau biaya).

Untuk sebagian besar bisnis SaaS, ya. Harga yang transparan membangun kepercayaan dan mengurangi gesekan. Kecuali untuk kesepakatan perusahaan yang sangat kompleks yang memerlukan solusi khusus dan negosiasi.