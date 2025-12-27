Snagit vs. ClickUp Clips: Manakah Alat Penangkapan Layar yang Lebih Baik?

Tangkapan layar pertama kali dikembangkan di Xerox PARC pada tahun 1970-an, ketika para insinyur membutuhkan cara cepat untuk menunjukkan apa yang terjadi di layar komputer tanpa harus mengajak seseorang ke meja kerja mereka.

Frasa sederhana 'Biarkan saya tunjukkan,' kini memiliki versi yang lebih canggih dalam bentuk alat tangkapan layar. Mulai dari kreator individu yang menjelaskan alur kerja hingga bisnis kecil yang mendokumentasikan proses di berbagai zona waktu, ekspektasi kini lebih tinggi.

Jadi, dalam posting blog ini, kita akan membandingkan dua alat tangkapan layar teratas: Snagit vs. ClickUp Clips untuk melihat mana yang lebih cocok dengan pekerjaan Anda.

Berikut ini perbandingan singkat antara kedua alat tangkapan layar:

Aspek Snagit ClickUp Clips Tujuan utama Penangkapan layar mandiri, anotasi, dan perekaman video untuk tutorial dan dokumentasi. Rekaman layar terintegrasi dan cepat untuk komunikasi tim, pelaporan bug, dan demonstrasi tugas dalam alur kerja proyek. Opsi tangkapan layar Tangkapan layar, tangkapan layar bergulir, video layar penuh/sebagian, jendela aplikasi Layar, tab saat ini, jendela aplikasi, atau audio saja; hingga 45 menit Alat pengeditan lanjutan Anotasi lanjutan (teks, panah, sorotan), pemotongan video dasar, templat, stempel Pemotongan dasar; transkripsi AI dengan cap waktu, anotasi suara Kemampuan AI Tidak ada yang asli Transkripsi otomatis, cari transkrip melalui ClickUp Brain, ubah menjadi tugas Integrasi Terbatas; ekspor ke file/tautan, kompatibel dengan semua platform. Terintegrasi dengan ClickUp (Dokumen, Obrolan, Tugas); lebih dari 1.000 aplikasi melalui ekosistem ClickUp. Berbagi/Kolaborasi Berbagi file, tautan; tidak ada visibilitas tim bawaan Otomatis tertanam dalam tugas/komentar/Chat; akses tim, komentar dengan cap waktu. Harga Langganan $39/tahun (2025+); opsi satu kali untuk versi lama ~$63 Tersedia di semua paket ClickUp (dari Gratis hingga Enterprise) Platform Windows, Mac; aplikasi mandiri Berbasis web di ClickUp; akses lintas platform Keunggulan Presisi anotasi yang superior, perekaman tanpa batas, antarmuka pengguna yang intuitif untuk profesional. Integrasi alur kerja, peningkatan produktivitas AI, gratis untuk tim manajemen proyek. Batasan Tanpa AI, kurang konteks tim, biaya tambahan untuk pembaruan. Hanya video (tanpa tangkapan layar lanjutan), batas waktu 45 menit, memerlukan akun ClickUp.

Apa Itu ClickUp?

Rasakan konvergensi dengan ClickUp Ganti alat mandiri dengan Ruang Kerja AI Terintegrasi ClickUp.

ClickUp adalah platform manajemen proyek dan produktivitas yang komprehensif yang menggabungkan berbagai alat kerja ke dalam satu ruang kerja terpadu. Menghindari penyebaran pekerjaan, platform ini menyediakan tugas, dokumen, obrolan, papan tulis, otomatisasi, dan banyak lagi.

Sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, ia mengintegrasikan kemampuan AI langsung ke dalam permukaan kerja sehari-hari seperti tugas, dokumen, obrolan, dan alur kerja, bukan sebagai add-on, untuk menghindari perpindahan konteks.

Wawasan eksklusif tentang cara kerjanya!

Fitur ClickUp

Mari kita jelajahi beberapa fitur unggulan yang membuat ClickUp menjadi alternatif Snagit yang menonjol:

Fitur #1: Perekaman layar yang intuitif

Bagi tim yang mengandalkan komunikasi yang jelas dan serah terima yang lancar, ClickUp Clips mengubah cara Anda menangkap, menjelaskan, dan bertindak atas informasi.

Anda dapat merekam layar, kamera, dan audio, lalu langsung menyematkan rekaman tersebut ke dalam ClickUp Tasks, dokumen, obrolan, atau komentar tanpa perlu meninggalkan ruang kerja Anda.

Rekam layar atau suara Anda untuk memandu tim Anda melalui pembaruan atau perubahan penting dengan ClickUp Clips

Begini cara kerjanya:

Pilihan perekaman yang beragam: Rekam layar penuh, jendela tunggal, atau tab browser, beserta audio opsional.

Penyimpanan terpusat: Akses semua rekaman yang disimpan di Clips Hub sehingga Anda dapat mengorganisir, mencari, dan mengaksesnya kembali.

Komentar berwaktu: Tinggalkan komentar pada momen tertentu dalam sebuah Clip sehingga semua orang tahu persis bagian mana dari video yang dimaksud oleh umpan balik tersebut.

Wawasan yang dapat ditindaklanjuti: Buat Tugas langsung dari Clip, menghubungkan rekaman dengan pekerjaan yang dapat ditindaklanjuti, dan menjaga umpan balik serta tindak lanjut di tempat yang sama.

Berbagi dan menyematkan dengan lancar: Sematkan Clips ke dalam Tugas, Dokumen, obrolan, atau komentar, atau bagikan secara eksternal melalui tautan.

Clip suara untuk klarifikasi: Tinggalkan komentar suara di Clips untuk menjelaskan poin-poin halus dengan cepat atau memberikan panduan.

💡 Tips Pro: Berikan tag atau label pada Clips di Hub untuk proses berulang seperti onboarding, tutorial perangkat lunak, atau pembaruan produk.

Fitur #2: Transkripsi yang didukung AI

Dengan ClickUp Brain yang diaktifkan, setiap Clip yang Anda rekam akan secara otomatis ditranskrip. Ini berarti tim Anda dapat membaca transkrip sambil memutar Clip atau dengan cepat memeriksa transkrip untuk poin-poin penting tanpa perlu menonton ulang video secara keseluruhan.

Akses transkrip yang dihasilkan oleh ClickUp Brain untuk menghindari menonton ulang Clips

Anda dapat mengakses transkrip lengkap dengan penanda waktu di bilah sisi kanan, dan mengklik potongan teks akan langsung membawa Anda ke momen tersebut dalam Clip, sehingga navigasi menjadi lancar.

Minta ClickUp Brain untuk merangkum Clips Anda untuk wawasan cepat

Selain itu, saat Anda mengajukan pertanyaan kepada ClickUp Brain, ia akan mencari melalui semua transkrip Clip Anda untuk menemukan jawaban. Hal ini mengubah rekaman Anda menjadi basis pengetahuan yang dapat dicari, sempurna untuk tim asinkron atau saat mengintegrasikan anggota baru.

Anda juga dapat meminta AI transkrip ringkasan untuk memberikan ringkasan percakapan.

Misalnya, seorang pemilik usaha kecil merekam panduan penggunaan dasbor pelaporan klien baru. Alih-alih mengirimkan video lengkap ke tim, mereka menyalin cuplikan transkrip penting yang menunjukkan metrik mana yang perlu diperiksa setiap hari.

Seorang pembuat konten yang meninjau tutorial juga dapat menyoroti instruksi tepat dari transkrip untuk disertakan dalam draf blog atau SOP.

📮 Wawasan ClickUp: 50% responden survei kami melaporkan Jumat sebagai hari paling produktif mereka. Ini mungkin merupakan fenomena unik dalam pekerjaan modern. Hari Jumat cenderung memiliki lebih sedikit pertemuan, dan hal ini, dikombinasikan dengan konteks yang terakumulasi selama seminggu kerja, dapat berarti lebih sedikit gangguan dan lebih banyak waktu untuk pekerjaan yang mendalam dan terfokus. Ingin mempertahankan produktivitas setinggi hari Jumat sepanjang minggu? Terapkan praktik komunikasi asinkron dengan ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan! Rekam layar Anda dengan ClickUp Clips, dapatkan transkripsi instan melalui ClickUp Brain, atau minta AI Notetaker ClickUp untuk merangkum poin-poin penting rapat untuk Anda!

Saat Anda membutuhkan sinkronisasi real-time atau komunikasi di lingkungan kerja hybrid, gunakan ClickUp Chat. Kirim pesan, buat Channels, dan kelola thread yang terorganisir langsung di dalam ruang kerja Anda.

Kirim pembaruan asinkron ke tim Anda menggunakan ClickUp Chat

Ini terintegrasi dengan tugas, dokumen, dan Clips, jadi:

Percakapan tetap terhubung dengan pekerjaan

Anda dapat mengubah pesan obrolan menjadi tugas dengan satu klik.

Thread bawaan dan pesan langsung membuat pembaruan asinkron menjadi jelas.

Misalnya, jika seorang anggota tim menonton Clip tentang perubahan desain tetapi memiliki pertanyaan lanjutan, mereka dapat menanyakannya langsung di Chat.

Bergabunglah dalam panggilan audio atau video cepat dengan tim Anda menggunakan ClickUp SyncUps

Dan saat Anda membutuhkan kejelasan langsung, ClickUp SyncUps adalah panggilan suara + video ringan yang dapat Anda mulai langsung dari Chat atau saluran tanpa perlu membawa tim Anda ke Zoom atau Teams. Dengan fitur ini, Anda dapat:

Bergabunglah dalam panggilan dengan tim Anda secara instan.

Bagikan layar Anda jika visual membantu saat ini.

Rekam sesi dan simpan kembali ke Clips Hub Anda, lengkap dengan transkrip dan ringkasan AI.

Misalnya, jika Anda sedang melakukan onboarding anggota tim baru. Anda dapat merekam Clip dengan langkah-langkah panduan, menggunakan Chat untuk menjawab pertanyaan secara asinkron, dan mengadakan SyncUp singkat untuk demonstrasi langsung.

🚀 Keunggulan ClickUp: Ucapkan ide, catatan, skrip, atau instruksi Anda, dan biarkan fitur Talk to Text di ClickUp mengubahnya menjadi teks yang jelas dan rapi secara real-time. Ditenagai oleh ClickUp BrainGPT, Talk to Text menjadi jalan pintas produktivitas. AI ini memahami konteks, menerapkan format cerdas, dan dapat secara otomatis menghubungkan @mentions, tugas, Dokumen, atau tautan berdasarkan apa yang Anda katakan. Akses transkrip percakapan sebelumnya Anda dengan ClickUp BrainGPT Misalnya, saat Anda sedang merancang skrip video sambil meninjau rekaman Clips, Anda dapat beralih ke Talk to Text untuk mengucapkan pikiran Anda secara alami. ClickUp secara instan mengubah kata-kata yang Anda ucapkan menjadi draf terorganisir di editor. Anda bahkan dapat menyertakan @mention rekan tim, menandai tugas untuk tindak lanjut, atau membuat outline untuk tutorial berikutnya.

Harga ClickUp

Berikut ini adalah pendapat Alexis Valentin, Kepala Pengembangan Bisnis Global di Pigment:

Fungsi ClickUp, seperti kemampuan untuk mengambil tangkapan layar menggunakan plugin ClickUp lalu secara otomatis melampirkannya ke tugas, memudahkan pekerjaan kita setiap hari.

Apa Itu Snagit?

melalui Snagit

Snagit (sekarang menjadi bagian dari Camtasia) adalah perangkat lunak penangkapan layar dan perekaman untuk Windows dan macOS. Perangkat lunak ini memperluas fungsi tangkapan layar dasar dengan alat pengeditan lanjutan, anotasi, dan video untuk membuat konten visual seperti tutorial dan dokumentasi.

Platform ini dapat menangkap tangkapan layar dari seluruh layar, area tertentu, jendela, atau konten yang dapat digulir seperti halaman web yang panjang. Pengguna dapat merekam video layar dengan audio dan overlay webcam, lalu mengeditnya menjadi berbagai format, seperti GIF atau file MP4.

🧠 Fakta Menarik: Istilah ‘screencast’ diciptakan pada tahun 2004 ketika jurnalis Jon Udell meminta pembaca untuk memberi nama pada ‘hal baru ini di mana Anda merekam layar seperti film.’ Pengguna Joseph McDonald dan Deeje Cooley mengusulkan ‘screencast,’ dan Udell mengadopsinya secara publik di blognya. Kata tersebut telah resmi sejak saat itu.

Fitur Snagit

Mari kita jelajahi beberapa fiturnya yang mendukung kolaborasi asinkron di tempat kerja:

Fitur #1: Mode tangkapan

Tangkap tepat apa yang Anda butuhkan dengan Snagit ( sumber )

Snagit memberikan Anda banyak kendali atas apa yang Anda tangkap. Anda dapat menangkap layar penuh, area tertentu, jendela aplikasi, atau bahkan halaman panjang yang dapat digulir seperti artikel web atau dokumen. Fitur tangkapan layar yang dapat digulir sangat berguna saat Anda tidak ingin menggabungkan tangkapan layar secara manual.

Fitur ini juga mendukung tangkapan layar terjadwal, dukungan untuk beberapa monitor, tampilan kursor, dan preset yang dapat disesuaikan. Dengan demikian, setelah Anda mengaturnya, melakukan tangkapan layar yang sama secara berulang menjadi cepat dan konsisten.

Fitur #2: Pengeditan gambar dan anotasi

Ubah tangkapan layar menjadi penjelasan yang jelas dan dapat dibagikan dengan Snagit ( sumber )

Editor Snagit adalah tempat di mana sebagian besar nilainya terlihat. Anda mendapatkan alat-alat sederhana seperti panah, sorotan, teks, langkah-langkah, dan buram. Hal ini membuatnya berguna untuk mengubah tangkapan layar mentah menjadi sesuatu yang siap untuk presentasi.

Fitur seperti Smart Move membantu memindahkan elemen dengan rapi, sementara Smart Redact dapat secara otomatis menyembunyikan informasi sensitif seperti alamat email atau nomor telepon.

Ekstrak teks yang dapat digunakan dari gambar menggunakan Snagit ( sumber )

Snagit dapat mengekstrak teks yang dapat diedit dari gambar menggunakan OCR. Anda dapat mengambil teks langsung dari tangkapan layar, yang berguna saat menyalin data dari visual, dokumen yang discan, atau layar antarmuka pengguna (UI).

Dengan menggabungkan templat dan pemrosesan batch, hal ini memudahkan untuk menggunakan kembali informasi yang ditangkap dalam laporan atau dokumen internal.

Harga Snagit

Perorangan: $39/tahun

Mahasiswa/Pendidik: $20/tahun

Bisnis: $48/tahun per

🔍 Tahukah Anda? Salah satu screencast ikonik pertama yang pernah dibuat adalah untuk aplikasi web Backpack pada tahun 2005. Video tersebut begitu berpengaruh sehingga membantu memicu gaya demo produk modern yang masih Anda lihat dalam pemasaran SaaS hingga hari ini. Video tersebut menunjukkan bahwa merekam layar dapat secara harfiah mendefinisikan identitas suatu produk.

Snagit vs. ClickUp Clips: Perbandingan Fitur

Saat membandingkan Snagit vs. ClickUp Clips, jangan hanya fokus pada perekaman dasar dan tangkapan layar. Kedua alat ini memiliki pendekatan yang berbeda. ClickUp mengintegrasikan perekaman layar ke dalam platform manajemen kerja yang lengkap, sementara Snagit berdiri sendiri sebagai suite tangkapan dan pengeditan yang khusus.

Jadi, untuk memudahkan, mari kita bandingkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh keduanya.

Fitur #1: Penangkapan dan perekaman

ClickUp

ClickUp Clips berfokus pada kecepatan dan konteks. Anda dapat merekam layar (dengan audio), dan Clip secara otomatis terhubung ke tugas, Dokumen, atau obrolan. Tidak perlu mengekspor atau mengunggah; semuanya tersimpan di Clips Hub dan siap untuk dikomentari atau diubah menjadi tindakan.

Snagit

Snagit menawarkan tangkapan layar penuh, area tertentu, jendela, tangkapan layar bergulir, tangkapan gambar langkah demi langkah, durasi video tak terbatas, dan overlay webcam. Hal ini memberi Anda lebih banyak kontrol atas apa yang ingin Anda tangkap, menjadikannya cocok untuk tutorial dan dokumentasi.

🏆 Pemenang: Seri! ClickUp lebih cepat untuk pembaruan tim asinkron, dan Snagit lebih baik untuk tangkapan layar detail dan mandiri. Hal ini tergantung pada apakah konteks atau kedalaman tangkapan lebih penting bagi Anda.

Fitur #2: AI dan kolaborasi

ClickUp

ClickUp Brain berfungsi di seluruh Clips, tugas, Dokumen, dan obrolan. Rekaman secara otomatis ditranskrip, dapat dicari, dan mudah untuk merujuk kembali di kemudian hari.

Selain itu, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada alat transkripsi AI, mengekstrak wawasan dari Clips sebelumnya, dan menjaga percakapan tetap dalam konteks dengan komentar dan obrolan.

Snagit

Snagit menjaga kesederhanaan: tidak menawarkan transkripsi, ringkasan, atau kolaborasi berbasis AI. Berbagi biasanya dilakukan melalui ekspor file atau tautan, dengan umpan balik dikelola di tempat lain.

🏆 Pemenang: ClickUp! Hal ini karena fitur AI-nya sudah terintegrasi dengan cara tim bekerja.

Fitur #3: Integrasi dan aksesibilitas platform

ClickUp

ClickUp dirancang untuk menjadi pusat kerja Anda. Ia terintegrasi secara native dengan lebih dari 1.000 alat seperti Google Workspace, Slack, Zoom, HubSpot, Jira, dan lainnya. Integrasi ini memungkinkan Anda menyinkronkan tugas, memicu otomatisasi, dan menjaga percakapan serta pembaruan tetap terhubung langsung dengan pekerjaan yang sedang berlangsung.

Selain itu, platform ini dapat digunakan di web, desktop (Mac dan Windows), dan mobile (iOS dan Android).

Snagit

Di sisi lain, Snagit memungkinkan Anda mengekspor tangkapan layar ke Google Drive, OneDrive, email, atau Screencast milik TechSmith. Hal ini cocok jika tujuan Anda adalah berbagi visual yang sudah selesai, tetapi tidak menghubungkan pekerjaan Anda ke sistem yang lebih luas.

Ini adalah alat yang didesain untuk desktop, tersedia di Windows dan Mac. Kinerjanya optimal di perangkat modern dan terasa terintegrasi dengan baik dengan sistem operasi. Penangkapan layar di perangkat mobile dapat dilakukan melalui aplikasi iOS TechSmith, tetapi lebih berfungsi sebagai pelengkap.

🏆 Pemenang: ClickUp, berkat beragam integrasinya dan fleksibilitasnya di berbagai perangkat dan lokasi.

ClickUp Clips vs. Snagit di Reddit

Kami mengunjungi Reddit untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang apa yang dipikirkan pengguna nyata tentang perdebatan ClickUp vs. Snagit. Meskipun tidak ada thread khusus tentang kedua platform tersebut, kami telah mengumpulkan beberapa ulasan individu.

Pengguna Snagit hanya memberikan ulasan positif tentang platform ini:

Saya telah menggunakan Snag-it selama bertahun-tahun (lebih dari dua dekade), dan alat ini sangat baik dalam apa yang dilakukannya tanpa mencoba melakukan terlalu banyak hal. Tentu saja, ada alat lain yang memiliki fungsi berbeda – intinya adalah menjaga agar tetap sederhana (kurang lebih).

Saya telah menggunakan Snag-it selama bertahun-tahun (lebih dari dua dekade), dan alat ini sangat baik dalam apa yang dilakukannya tanpa mencoba melakukan terlalu banyak hal.

Tentu saja, ada alat lain yang memiliki fungsi berbeda – intinya adalah menjaga agar tetap sederhana (kurang lebih).

Seorang pengguna menganggap harganya tidak beralasan setelah awalnya merupakan alat gratis:

Meskipun saya penggemar Snagit (dan Camtasia), saya tidak mau dipaksa berlangganan untuk produk yang bahkan dengan pencarian Google singkat saja sudah banyak alternatifnya, baik yang berbayar konvensional maupun gratis/open source. Jujur saja, pada akhirnya ini hanyalah alat tangkapan layar dengan anotasi dan perekaman video. Harganya dulu sepadan, tapi sekarang tidak lagi sepadan dengan kenaikan harga tiga kali lipat dan biaya langganan yang terus-menerus.

Meskipun saya penggemar Snagit (dan Camtasia), saya tidak mau dipaksa berlangganan untuk produk yang bahkan dengan pencarian Google singkat saja sudah banyak alternatifnya, baik yang berbayar konvensional maupun gratis/open source. Jujur saja, pada akhirnya ini hanyalah alat tangkapan layar dengan anotasi dan perekaman video. Harganya dulu sepadan, tapi sekarang tidak lagi sepadan dengan kenaikan harga tiga kali lipat dan biaya langganan yang terus-menerus.

Seorang pengguna ClickUp mengatakan:

Halo, saya memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam manajemen tugas/proyek/basis pengetahuan. Saya telah mencoba hampir semua alat komersial serius yang ada di pasaran. Yang saya sukai dari ClickUp adalah apa yang mereka promosikan: satu aplikasi untuk segala hal. Saya sangat menyukai tingkat kustomisasi manajemen tugasnya, dan basis pengetahuannya juga cukup solid. Mereka baru-baru ini merilis pembaruan besar pada fitur obrolan, jadi kami juga mengganti Slack.

Halo, saya memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam manajemen tugas/proyek/basis pengetahuan. Saya telah mencoba hampir semua alat komersial serius yang ada di pasaran. Yang saya sukai dari ClickUp adalah apa yang mereka promosikan: satu aplikasi untuk segala hal. Saya sangat menyukai tingkat kustomisasi manajemen tugasnya, dan basis pengetahuannya juga cukup solid. Mereka baru-baru ini merilis pembaruan besar pada fitur obrolan, jadi kami juga mengganti Slack.

Seorang pengguna lain berpendapat bahwa hal itu mengonsolidasikan informasi:

Dengan struktur yang tepat, hal ini menghilangkan silo informasi antar departemen. Jadi, ketika informasi diperbarui atau berubah di satu departemen, karena semua departemen lain mengambil informasi dari sumber yang sama, data mereka diperbarui secara bersamaan, meskipun mereka mungkin melihat data tersebut dengan cara yang benar-benar berbeda. ClickUp adalah sistem yang luar biasa. Dari segi nilai untuk uang dan kemudahan penggunaan, saya belum pernah melihat yang lain yang mendekati.

Dengan struktur yang tepat, hal ini menghilangkan silo informasi antar departemen. Jadi, ketika informasi diperbarui atau berubah di satu departemen, karena semua departemen lain mengambil informasi dari sumber yang sama, data mereka diperbarui secara bersamaan, meskipun mereka mungkin melihat data tersebut dengan cara yang benar-benar berbeda.

ClickUp adalah sistem yang luar biasa. Dari segi nilai untuk uang dan kemudahan penggunaan, saya belum pernah melihat yang lain yang mendekati.

Manakah Alat Penangkapan Layar yang Terbaik?

Hasilnya sudah keluar! 🏁

Snagit sangat baik dalam hal yang dirancang untuknya. Jika tujuan utama Anda adalah membuat tangkapan layar yang rapi, anotasi detail, atau tutorial mandiri dengan fitur pengeditan dasar, Snagit memberikan konsistensi. Namun, ketika pembicaraan beralih ke pengambilan keputusan, tindak lanjut, dan kolaborasi, Snagit kurang memadai.

Dengan ClickUp Clips, rekaman langsung terintegrasi ke dalam tugas, dokumen, dan komentar, dilengkapi dengan transkrip AI, umpan balik berstempel waktu, dan kemampuan untuk mengubah momen menjadi tugas tindak lanjut. Jadi, tunggu apa lagi? Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ✅