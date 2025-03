10 Peringkas Transkrip AI Terbaik untuk Menghemat Waktu Anda

Saya ingin menghabiskan lebih sedikit waktu untuk rapat dan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Saya tidak sendirian.

Karyawan menghabiskan rata-rata 11.3 jam untuk rapat setiap minggunya -itu hampir 30% dari satu minggu kerja!

Rapat yang panjang sering kali mengarah pada multitasking (menggulir, membalas email dan pesan Slack). 55% karyawan mengaku melakukan banyak tugas selama sesi yang lebih lama, dan 39% bahkan tertidur di tengah rapat.

Di sinilah Alat transkripsi AI dapat membantu. Alat ini tidak hanya mentranskripsi-mereka menyoroti poin-poin penting, meringkas diskusi, dan membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting.

Mentranskrip audio rapat, membuat catatan, dan menyoroti poin-poin tindakan dengan ClickUp AI Notetaker

Setelah menguji alat peringkas transkrip AI dan generator ringkasan AI terbaik, saya telah mempersempitnya menjadi 10 alat ini untuk menghemat waktu Anda, menjaga produktivitas Anda tetap pada jalurnya, dan membantu Anda menghindari kelelahan rapat yang ditakuti:

Sebelumnya, saya menggunakan perangkat lunak ucapan-ke-teks untuk membuat rangkuman rapat yang terperinci. Namun fungsi AI peringkas transkrip membuatnya jauh lebih mudah.

Inilah yang saya cari dalam ringkasan teks yang hebat:

Fitur-fitur ini membantu saya membuat rapat menjadi lebih produktif dan sepadan dengan waktu saya.

Fakta Menarik: Jajak pendapat SurveyMonkey menemukan bahwa 42% karyawan terkadang merasa, "Pertemuan ini sebenarnya bisa saja berupa email," dan 32% berpikir demikian hampir setiap saat.

Ketika saya melihat 45+ rapat di kalender saya bulan lalu, saya harus mencari cara untuk menggunakan Kecerdasan Buatan untuk catatan rapat dan menghemat waktu. Jadi, saya menghabiskan satu minggu penuh untuk memahami cara kerja peringkas transkrip AI dan mana yang harus saya gunakan. Berikut adalah ikhtisar dari apa yang saya temukan.

Saya telah menggunakan ClickUp sebagai platform manajemen proyek end-to-end selama hampir 2 tahun di tempat kerja. Ini juga berfungsi sebagai wiki pribadi . Saya mencoba beberapa peringkas transkrip AI (yang tercantum di bawah ini), namun saya selalu kembali ke ClickUp. Pencatat AI ClickUp mengubah rapat menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan transkripsi otomatis, ringkasan cerdas, dan item tindakan yang dapat diidentifikasi. Alat ini terintegrasi secara mulus dengan Tugas ClickUp dan Dokumen, memastikan semua catatan rapat terorganisir dan dapat diakses. Keputusan-keputusan penting dan tugas-tugas yang harus dilakukan ditangkap, ditetapkan, dan dilacak dalam ClickUp, menyederhanakan alur kerja. Dengan rangkuman yang dibuat oleh AI dan item tindakan yang diposting secara otomatis di saluran obrolan Anda, ClickUp AI Notetaker membuat semua orang tetap selaras dan produktif.

Saya juga suka bagaimana Otak ClickUp membantu saya bekerja lebih cerdas dan lebih cepat dengan menghasilkan ringkasan yang jelas dan poin-poin penting serta terintegrasi dengan mulus dengan Slack dan email saya. Ini benar-benar merupakan alat transkrip dan rangkuman AI yang lengkap.

Meringkas transkrip, dokumen, diskusi, utas komentar, dan banyak lagi dengan ClickUp Brain

The Tampilan Kalender ClickUp mengatur hidup saya dengan visual yang jelas tentang tenggat waktu. Ini juga terintegrasi dengan Kalender Google saya membuat jadwal saya lebih mudah dikelola. Hal ini membantu saya melacak semua pertemuan saya dan membuat semua transkrip pertemuan menjadi lebih mudah!

Merekam semua rapat dengan integrasi ClickUp dan Google Kalender

Dengan Klip ClickUp saya dapat merekam audio selama rapat, yang dapat dikelola dalam ClickUp Clips Hub dan dirangkum menggunakan ClickUp Brain. Anda juga dapat menyesuaikan panjang rangkuman untuk kenyamanan.

Mentranskripsikan klip audio menggunakan ClickUp Brain dalam hitungan detik

Yang paling saya sukai adalah pencarian Terhubung ClickUp fitur. Daripada menggulir catatan atau mendengarkan seluruh rekaman, saya mencari kata, dan ClickUp membawa saya langsung ke bagian yang tepat dalam dokumen yang tepat.

Ini adalah penghemat waktu yang sangat besar, terutama untuk saat-saat "_Apakah kita sudah membahas ini?".

Cari apa pun di dalam ekosistem ClickUp Anda dengan Pencarian Terhubung ClickUp

Berbagi transkripsi dengan tim saya sangat mudah, dan mengetahui bahwa semuanya terhubung di satu tempat membuat kolaborasi menjadi lancar. Ini membantu saya bekerja dengan lebih cerdas, lebih cepat, dan mengurangi kelelahan saat rapat.

Buat catatan yang menarik dan jelas secara instan untuk pengaturan atau tujuan apa pun dengan ClickUp Docs

Bagian terbaiknya? Anda tidak perlu lagi memilah-milah file yang tersebar. Simpan semua ringkasan transkrip, catatan, dan poin-poin penting Anda dalam satu hub yang terorganisir dengan ClickUp Docs . Susun dokumen Anda berdasarkan proyek, topik, atau kategori menggunakan folder dan subfolder, untuk memastikan akses cepat ke informasi penting.

Dan bukan hanya saya yang merasakannya. Inilah yang dikatakan Marianela Fernandez, Konsultan Pengolahan Air di Eco Supplier Panamá, tentang ClickUp.

💡 Tip Pro: ClickUp memiliki perpustakaan template yang sangat besar untuk setiap kasus penggunaan, seperti Templat Pelacak Rapat ClickUp . Templat ini akan membantu Anda melacak setiap rapat dan mempersiapkan rapat yang akan datang dengan agenda, catatan, daftar tugas, dan notulen rapat yang terperinci.

📮Klik Wawasan: 37% pekerja mengirimkan catatan tindak lanjut atau notulen rapat untuk melacak butir-butir tindakan, namun 36% masih mengandalkan metode lain yang terpisah-pisah. Tanpa sistem terpadu untuk mencatat keputusan, informasi penting yang Anda butuhkan bisa jadi terkubur dalam obrolan, email, atau spreadsheet.

Dengan ClickUp, Anda bisa langsung mengubah percakapan menjadi tugas yang bisa ditindaklanjuti di semua tugas, obrolan, dan dokumen Anda-memastikan tidak ada yang terlewatkan.

Baca juga: Di dalam ClickUp Brain untuk Tim: Alat 1Terbaik untuk Berbagi Pengetahuan, Otomatisasi Proyek, & Menulis

via Berang-berang.ai Otter.ai menangkap percakapan secara real time, sehingga Anda tidak perlu repot-repot mencatat.

Setelah setiap rapat, kami harus duduk dan menganalisis siapa yang mengatakan apa (jika kami tidak secara khusus mencatat nama). Jadi, yang paling saya sukai dari fitur ringkasan AI Otter adalah identifikasi pembicara.

Fitur ini juga memungkinkan Anda membuat kosakata khusus untuk memperhitungkan bahasa gaul Anda, memastikan setiap percakapan ditangkap secara akurat, bahkan dengan istilah-istilah khusus industri.

Berkat integrasinya dengan platform seperti Zoom, Google Meet, dan bahkan Microsoft Teams, Otter.ai secara otomatis bergabung dengan semua rapat, menyalinnya, dan membuat rangkuman khusus.

via Sonix Panggilan curah pendapat umumnya membawa emosi yang terlalu banyak-dan bahasa gaul mengambil alih! Generator ringkasan AI ini memastikan bahwa hal tersebut akan tertangkap selama transkripsi. Sonix mendukung transkripsi dalam lebih dari 50 bahasa dengan identifikasi pembicara yang akurat dan fitur cap waktu.

Editor dalam peramban memungkinkan Anda melakukan pengeditan dan komentar secara real-time segera setelah transkripsi dibuat, dan juga memungkinkan Anda untuk menyesuaikan panjang ringkasan.

Terjemahan, subtitle, dan ringkasan otomatis Sonix juga meningkatkan manajemen konten.

Baca juga: 15 Alat Penulisan AI Terbaik untuk Konten

via Trint Jika Anda seorang reporter, Anda mencoba menyertakan kutipan dan wawasan dari ahli materi pelajaran (subject matter expert/SME) sedapat mungkin untuk memperkaya artikel Anda. Trint membantu Anda mengelola hal ini dengan lebih baik.

Diciptakan oleh jurnalis pemenang Emmy Award, Jeff Kofman, alat bantu AI ini mengubah rekaman yang panjang dan terkadang berantakan menjadi transkrip yang dipoles dengan kecepatan dan akurasi yang luar biasa.

Alat ini juga dilengkapi kamus khusus untuk merekam bahasa kunci dari ketukan Anda. Anda juga dapat berbagi umpan waktu nyata dengan kolega untuk memverifikasi, menarik kutipan, dan membangun cerita Anda seiring perkembangannya.

via Rev Dengan tingkat akurasi 99%+ yang luar biasa untuk transkripsi manusia, Rev sangat ideal untuk pengguna yang membutuhkan ketelitian, termasuk profesional hukum dan jurnalis. Transkripsi otomatis Rev juga memberikan akurasi 95%+ yang mengesankan, memastikan transkrip yang cepat dan dihasilkan oleh AI memenuhi standar kualitas tinggi.

Jaringan transkriptor manusia yang telah diperiksa dengan cermat meninjau dan mengedit setiap file, mempertahankan kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan akurasi dan konsistensi. Layanan ini dapat diandalkan untuk menghasilkan ringkasan transkrip yang halus dan tepat dengan menggabungkan keahlian manusia dengan teknologi AI yang canggih.

via Kunang-kunang.ai Setelah setiap pertemuan, setiap peserta menerima ringkasan ringkas dari Fireflies yang menyoroti poin-poin penting dan item tindakan, sehingga memudahkan untuk tetap mengetahui tindak lanjutnya.

Fitur analitiknya sangat berguna. Anda akan mendapatkan data terperinci tentang waktu bicara pembicara dan penggunaan kata pengisi. Seperti alat bantu lainnya, alat ini secara otomatis mulai merekam dan mentranskrip semuanya secara real time sekaligus terintegrasi dengan Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams.

Saya menemukan perangkat lunak ini mudah digunakan dan mudah diakses. Notulennya sebagus notulen manusia dengan bonus tambahan berupa perekaman audio/video, transkripsi, dan beberapa tambahan yang bagus. Ulasan Capterra 👀 Tahukah Anda? Menurut laporan London School of Economics, lebih dari sepertiga pertemuan bisnis tidak produktif, merugikan perusahaan sebesar $259 miliar per tahun di Amerika Serikat dan £50 miliar di Inggris.

via Juru tulis Juru tulis adalah alat kolaborasi dokumen yang dapat membantu Anda menghindari rapat sepenuhnya. Jika sebagian besar rapat Anda merupakan penelusuran produk, fitur, atau proses-Anda dapat mengubahnya menjadi penelusuran langkah demi langkah yang mendetail menggunakan Scribe.

Anda dapat membuat panduan terperinci dengan tangkapan layar, video YouTube, dan anotasi hanya dengan beberapa klik. Bagi saya dan tim saya, panduan ini sangat cocok untuk melatih anggota tim baru dan mendokumentasikan alur kerja. Menyesuaikan panduan ini menggunakan AI untuk dokumentasi dengan branding kami menambahkan sentuhan profesional.

via Deskripsi Jika Anda mengerjakan produksi video dan audio, Anda akan menyukai Descript! Ini adalah alat lengkap yang memungkinkan Anda menulis, merekam, menyalin, mengedit, dan berkolaborasi, semuanya dalam satu antarmuka yang intuitif.

Alih-alih mengandalkan pengeditan bentuk gelombang tradisional, yang, percayalah, membosankan dan teknis, Descript mentranskripsikan audio Anda menjadi teks. Anda dapat mengedit rekaman Anda seperti halnya mengedit artikel-memotong kata-kata pengisi seperti "um" atau "eh" atau menghapus jeda yang canggung dengan backspace sederhana.

via Deepgram Yang membedakan Deepgram dengan yang lain adalah rangkaian API-nya yang kuat, yang menawarkan akses tak tertandingi kepada para pengembang ke kemampuan AI suara-dari transkripsi hingga analisis sentimen. Deepgram mendukung lebih dari 30 bahasa, melayani beragam aplikasi di berbagai bahasa dan industri.

Hal ini memungkinkan Anda untuk melatih model khusus yang disesuaikan dengan kasus penggunaan tertentu, yang berarti Anda mendapatkan akurasi yang lebih tinggi dengan terminologi khusus industri, memastikan bahwa transkrip Anda tepat. Aplikasi ini menawarkan suara unik yang dioptimalkan untuk percakapan yang mirip dengan manusia (nada, ritme, dan jeda yang alami).

via Fathom Fathom adalah alat transkripsi bertenaga AI lainnya yang secara otomatis merekam, menyalin, dan meringkas rapat Anda. Yang paling saya sukai adalah fokusnya untuk membuat alur kerja pasca-rapat menjadi mulus. Alih-alih memilah-milah rekaman selama berjam-jam, Anda bisa langsung mengambil item tindakan atau poin-poin penting, sehingga saya tidak perlu lagi mencatat secara manual selama berjam-jam.

Kemampuannya untuk disinkronkan dengan CRM seperti Salesforce dan HubSpot menjadikannya alat bantu yang fantastis untuk tim penjualan dan kesuksesan pelanggan. Anda dapat secara otomatis menyinkronkan ringkasan panggilan dengan kontak yang sesuai di CRM Anda.

Rangkumannya benar-benar berguna, ia melakukan semua yang Anda butuhkan. Seperti transkrip video lengkap plus ringkasan dalam banyak cara berbeda plus bot obrolan bawaan plus sangat mudah untuk dibagikan. Ulasan G2 yang terverifikasi

Membuat Zona Keluar dalam Rapat? Zona Masuk untuk Wawasan yang Dapat Ditindaklanjuti dengan ClickUp