11 Alat Perangkat Lunak Kalender Konten Terbaik pada Tahun 2026

Bisnis membutuhkan konten berkualitas. Namun, merancang strategi konten yang sukses membutuhkan lebih dari sekadar memposting konten. Anda memerlukan sistem yang fleksibel dan juga memastikan Anda tetap bertanggung jawab.

Itulah tepatnya yang ditawarkan oleh kalender konten.

Dengan perangkat lunak kalender konten yang tepat, merencanakan bulan atau kuartal berikutnya menjadi mudah. Perangkat lunak kalender konten yang andal membantu Anda tetap fleksibel, menyajikan konten yang menarik sambil merespons tren dengan cepat.

Dalam artikel ini, kami akan membahas perangkat lunak kalender konten terbaik yang tersedia dan membantu Anda memilih yang paling sesuai dengan alur kerja Anda.

11 Perangkat Lunak Kalender Konten Terbaik Sekilas

Alat Pilihan Terbaik Fitur Utama Harga* Peringkat ClickUp Perencanaan dan pelaksanaan kampanye konten secara visual untuk tim dari berbagai ukuran Tampilan Kalender Seret dan Lepas, penjadwalan AI, asisten konten AI, otomatisasi alur kerja Tersedia paket gratis; Tersedia penawaran harga khusus untuk perusahaan G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 CoSchedule Publikasi media sosial, kampanye, dan manajemen konten untuk tim berukuran menengah hingga besar Kalender terpadu, otomatisasi ReQueue, Asisten Sosial AI, Asisten Pemasaran AI, kotak masuk media sosial Gratis; Paket berbayar mulai dari $29 per bulan per pengguna G2: 4,4/5 Capterra: 4,4/5 Planable Peninjauan dan persetujuan konten yang cepat dan kolaboratif untuk tim besar dan agensi Pratinjau waktu nyata, persetujuan bertahap, riwayat versi, komentar Gratis; Paket berbayar mulai dari $39/bulan per ruang kerja G2: 4,6/5 Capterra: 4,5/5 Buffer Menyederhanakan penerbitan multi-saluran untuk tim kecil Penggunaan ulang posting dengan AI, penjadwalan multi-platform, papan konten, kotak masuk keterlibatan, ekstensi browser Gratis; Paket berbayar mulai dari $5/bulan per pengguna G2: 4,3/5 Capterra: 4,5/5 ContentStudio Manajemen konten multi-saluran dalam skala besar untuk agensi menengah hingga besar Kalender terpadu, penerbitan blog + media sosial, penemuan konten, bantuan AI, analitik, peran khusus Tidak ada paket gratis; Paket berbayar mulai dari $29 per bulan per pengguna G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Loomly Kolaborasi tim yang terstruktur dan alur kerja persetujuan untuk tim besar Akses berdasarkan peran, pratinjau konten, tahap persetujuan, ide dan templat posting, serta analisis Tersedia paket gratis; Harga disesuaikan G2: 4,6/5 Capterra: 4,6/5 Sendible Agen besar yang mengelola banyak merek dan persetujuan klien Ruang kerja khusus merek, dasbor white-label, asisten AI, penjadwalan massal, alat pemantauan Tidak tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $29/bulan per pengguna G2: 4,5/5 Capterra: 4,6/5 StoryChief Penerbitan dan kolaborasi multichannel terpadu untuk tim perusahaan Penjadwalan multi-platform, SEO + AI, alur kerja tim, audit konten Gratis; Paket berbayar mulai dari $59 per bulan per pengguna G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Kapost Menyelaraskan operasi konten dengan perjalanan pelanggan untuk bisnis besar Pemetaan perjalanan, pembuat alur kerja, galeri aset, dasbor kinerja Harga khusus G2: 4,0/5 Google Sheets Kalender konten yang fleksibel dan terjangkau untuk pekerja lepas dan tim kecil Kolaborasi real-time, format kustom, dukungan templat, dan ekstensi garis waktu Gratis G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Trello Perencanaan visual dan pengelolaan tugas konten untuk tim kecil atau wirausahawan mandiri Papan Kanban, Fitur Kalender, Otomatisasi Butler, Bantuan AI, Kolaborasi daftar periksa Gratis; Paket berbayar mulai dari $6 per bulan per pengguna G2: 4,4/5 Capterra: 4,5/5

Bagaimana Cara Memilih Perangkat Lunak Kalender Konten yang Tepat?

Perangkat lunak kalender konten yang tepat berfungsi sebagai pusat kendali untuk perencanaan konten, kolaborasi tim, dan alur kerja penerbitan, sehingga Anda dapat mempublikasikan postingan secara langsung di berbagai platform media sosial.

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih perangkat lunak kalender konten yang ideal:

Tampilan kalender visual dengan penjadwalan seret dan lepas untuk merencanakan dan menjadwal ulang ulang posting media sosial dengan cepat

Ruang bawaan untuk membuat postingan, melihat pratinjau, dan menyimpan aset kreatif di perpustakaan konten terpusat

Fitur kolaborasi tim seperti persetujuan, penugasan tugas, dan komentar untuk memastikan semua orang tetap sejalan

Integrasi dengan alat kalender media sosial yang memungkinkan Anda menjadwalkan posting dan mempublikasikan konten di semua akun Anda

Pelaporan dan analitik untuk memantau kinerja dan menyesuaikan strategi media sosial Anda dengan wawasan berbasis data

Bantuan AI terintegrasi, untuk membantu dalam brainstorming ide konten serta menghasilkan teks dan gambar dengan cepat untuk saluran media sosial

👀 Fakta Menarik: Pendaratan di Bulan oleh NASA adalah contoh sempurna dari pengelolaan kalender konten. Beberapa bulan menjelang misi Apollo 11, NASA berkolaborasi dengan stasiun televisi dan jurnalis untuk menyajikan serangkaian konten edukatif yang tepat waktu serta konten di balik layar.

11 Perangkat Lunak Kalender Konten Terbaik untuk Tim Pemasaran

Saatnya untuk meninggalkan spreadsheet Anda. Mengelola kalender konten media sosial Anda akan menjadi jauh lebih mudah dengan alat-alat ini:

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya, termasuk antarmuka pengguna. Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

1. ClickUp (Terbaik untuk perencanaan visual dan pelaksanaan kampanye konten)

Jadwalkan, edit, dan atur seluruh alur kerja konten Anda secara visual dengan kemudahan seret dan lepas menggunakan Tampilan Kalender ClickUp

Dengan keterlibatan penulis, desainer, platform, dan jadwal, kompleksitas alur kerja konten menjadi sangat membebani. Terlalu banyak tugas yang harus ditangani, dan Anda berisiko melewatkan tenggat waktu, menerbitkan konten berkualitas rendah, atau kehilangan kepercayaan klien.

ClickUp mengatasi hal ini dengan dua alat utama yang dirancang khusus untuk tim konten: ClickUp Calendar dan tampilan ClickUp Calendar.

Rencanakan dan kelola jadwal konten dengan efisien

ClickUp Calendar adalah asisten penjadwalan berbasis AI yang membantu Anda secara otomatis mengalokasikan waktu fokus, menjadwal ulang tugas, dan tetap selaras dengan tujuan harian Anda.

Lihat seluruh jadwal Anda dengan Kalender Bertenaga AI dari ClickUp—tempat tugas, proyek, dan janji temu bersatu dalam satu ruang terintegrasi

Perangkat lunak ini terintegrasi dengan Google Calendar, Outlook, dan daftar tugas Anda untuk menyarankan waktu terbaik untuk mengerjakan kampanye, membuat konten, atau menghadiri rapat.

Di sisi lain, Tampilan Kalender memberikan tim konten dan media sosial antarmuka visual drag-and-drop untuk memetakan tugas berdasarkan hari, minggu, atau bulan. Anda dapat menjadwal ulang kampanye media sosial dengan satu klik, melacak pemilik tugas, dan mengidentifikasi tumpang tindih pekerjaan dalam hitungan detik.

Jika Anda menggunakan ClickUp untuk beberapa klien, kemungkinan besar Anda mengelola lebih dari satu kalender. Berikut panduan tentang cara mengelola semuanya secara efisien di ClickUp Calendars:

Ketika tenggat waktu Instagram Reels dan postingan blog bertabrakan, tim pemasaran yang menggunakan ClickUp dapat dengan mudah mengubah prioritas langsung di kalender interaktif.

ClickUp juga mendukung alur kerja kustom yang memungkinkan Anda membangun alur kerja konten yang jelas: mulai dari draf, tinjauan, hingga publikasi.

Inilah yang dikatakan Derek Clements, Manajer Pemasaran di BankGloucester, tentang ClickUp.

Saya paling sering menggunakan fitur dasar ClickUp seperti ruang/folder/daftar dan tampilan Kalender karena fitur-fitur tersebut paling serbaguna. Namun, jika Anda membutuhkan format atau visualisasi tertentu, ClickUp memiliki banyak fitur yang lebih mendalam seperti pelacakan waktu, otomatisasi tugas, dasbor, dan banyak lagi.

Selesaikan lebih banyak pekerjaan dengan lebih cepat, berkat AI dan templat

Terlalu banyak tugas? Anda dapat menggunakan templat kalender media sosial dan mengotomatiskan tugas berulang untuk menghemat waktu. Selain itu, AI Writer for Work dari ClickUp dapat membantu menghasilkan ide kampanye serta membuat teks, keterangan, dan ringkasan media sosial langsung di dalam tugas.

ClickUp Brain juga menyarankan pembaruan tugas berdasarkan transkrip rapat, membuat templat secara otomatis untuk jenis konten yang berulang, dan menjawab pertanyaan tentang kalender atau aset kampanye Anda.

Misalnya, Anda dapat bertanya, “Postingan mana saja yang masih menunggu persetujuan?” dan mendapatkan jawaban secara real-time.

Dapatkan ringkasan instan, hasilkan ide konten, dan temukan wawasan tugas menggunakan AI yang dilatih di ruang kerja Anda dengan ClickUp Brain

Ingin mengotomatiskan tugas Anda lebih jauh lagi? ClickUp AI Agents akan bertindak atas nama Anda untuk menjaga kalender konten Anda tetap berjalan tanpa perlu usaha manual.

Mulai dari membuat gambar untuk postingan hingga memperbarui status tugas dan membagikan ringkasan kemajuan secara real-time, alat-alat ini mengurangi pekerjaan rutin sehingga tim Anda dapat fokus pada pembuatan konten

Untuk mempermudah pekerjaan Anda, ClickUp menawarkan Template Kalender Konten siap pakai yang dirancang khusus untuk tim pemasaran dan media sosial. Tidak seperti spreadsheet biasa, template ini menggabungkan kalender interaktif, alur kerja yang dapat disesuaikan, dan pelacakan tugas.

Dapatkan templat gratis Rencanakan postingan media sosial, blog, dan kampanye di satu tempat menggunakan Template Kalender Konten ClickUp

Template ini sangat cocok untuk tim yang ingin selalu siap menghadapi tenggat waktu, menjaga jadwal posting yang konsisten, dan memastikan semua orang tetap sejalan dengan tujuan konten sepanjang tahun.

Fitur terbaik ClickUp

Atur postingan media sosial secara visual dengan Tampilan Kalender seret dan lepas

Jadwalkan tugas, rapat, dan waktu fokus secara otomatis menggunakan ClickUp Calendar

Buat dan otomatiskan alur kerja terstruktur untuk produksi konten menggunakan Tugas Berulang dan Otomatisasi ClickUp

Percepat pembuatan konten, hasilkan ide, dan temukan wawasan konten menggunakan ClickUp Brain

Hubungkan ClickUp dengan alat seperti Google Drive, YouTube, dan lainnya untuk pengelolaan konten yang lancar

Kendalikan siapa saja yang dapat melihat atau mengedit kalender konten Anda untuk kolaborasi yang aman

Pantau kemajuan konten dan beban kerja tim dengan dasbor dan laporan visual ClickUp

Batasan ClickUp

Hal ini bisa terasa rumit bagi tim kecil yang hanya membutuhkan penjadwalan dasar

Kurva pembelajaran untuk menyiapkan alur kerja dan otomatisasi tingkat lanjut

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4,7/5 (lebih dari 10.400 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.200 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ClickUp

Ulasan G2 ini menyebutkan:

Pembaruan kalender dan diagram Gantt terbaru membuat perencanaan menjadi lebih mudah. Pembaruan Maret 2025 menggabungkan tugas, dokumen, obrolan, dan rapat ke dalam tampilan kalender tunggal serta menambahkan fitur pemblokiran waktu yang didukung AI; diagram Gantt kini dimuat jauh lebih cepat dan mempertahankan tingkat zoom yang konsisten.

2. CoSchedule (Pilihan terbaik untuk mengelola publikasi media sosial, kampanye, dan konten dalam satu kalender)

via CoSchedule

Konsistensi seringkali menjadi titik lemah strategi media sosial karena tim tidak memiliki sistem untuk mengatur dan mengulangi apa yang berhasil.

Alat seperti CoSchedule mengatasi dilema ini dengan menyediakan kalender terpadu yang dirancang untuk kesuksesan yang konsisten. Kalender konten dan media sosial ini memungkinkan Anda mengelola posting, blog, promosi email, dan acara di satu tempat.

Perangkat lunak ini menawarkan dukungan bawaan untuk alur kerja pemasaran dengan fitur publikasi media sosial terintegrasi, integrasi WordPress, dan analisis kinerja kampanye yang dirancang khusus untuk tim yang banyak menghasilkan konten.

Dengan fitur seperti penjadwalan seret dan lepas, otomatisasi ReQueue, templat media sosial, dan alat AI bawaan, Anda dapat memastikan bahwa konten terbaik Anda tidak pernah terbuang percuma.

Fitur terbaik CoSchedule

Rencanakan dan publikasikan di berbagai platform dengan kalender media sosial terpadu

Gunakan kembali konten berkinerja terbaik dengan otomatisasi ReQueue

Buat postingan yang siap dipublikasikan di platform secara instan dengan AI Social Assistant dan lebih dari 1.600 templat prompt

Buat kerangka blog, gambar, dan ide konten kampanye dengan AI Marketing Assistant

Pantau dan kelola interaksi di media sosial di satu tempat dengan Social Inbox

Gunakan fitur seret dan lepas untuk menjadwalkan konten blog, email, dan media sosial dalam tampilan kalender tunggal

Keterbatasan CoSchedule

Fitur kampanye lanjutan hanya tersedia di paket berlangganan tingkat atas

Pilihan penyesuaian merek terbatas kecuali jika menggunakan paket Agency atau Marketing Suite

Mungkin tidak ideal untuk tim yang tidak menerbitkan konten dalam berbagai jenis.

Harga CoSchedule

Kalender Gratis

Social Calendar : $29 per bulan per pengguna

Agency Calendar : $69/bulan per pengguna

Kalender Konten : Harga disesuaikan

Marketing Suite: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan CoSchedule

G2 : 4,4/5 (lebih dari 150 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 100 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang CoSchedule

Ulasan Capterra ini menyoroti:

Satu tempat untuk lebih dari 20 akun media sosial dan 6 blog. Waktu yang dibutuhkan untuk memposting dan menjadwalkan berkurang drastis, dan laporan analitiknya luar biasa!

3. Planable (Pilihan terbaik untuk tinjauan dan persetujuan konten yang cepat dan kolaboratif)

via Planable

Bagi banyak tim, penundaan terbesar dalam pembuatan konten media sosial adalah proses persetujuan. Menunggu umpan balik, mengejar klien untuk persetujuan, atau kesulitan memahami komentar yang tidak jelas dapat menggagalkan kalender media sosial yang direncanakan dengan sebaik-baiknya sekalipun.

Planable mengatasi hal ini dengan menyediakan ruang kolaboratif real-time di mana Anda dapat membuat, meninjau, dan menyetujui posting media sosial persis seperti yang akan ditampilkan di platform akhir.

Dirancang khusus untuk manajer media sosial dan agensi, Planable menawarkan tampilan berdampingan untuk perencanaan feed dan kalender, pratinjau konten yang mencerminkan postingan asli, serta alur persetujuan yang sederhana.

Selain itu, Anda dapat menandai rekan tim, meninggalkan komentar langsung pada konten, dan menggunakan riwayat versi untuk melacak perubahan.

Fitur terbaik Planable

Lihat pratinjau konten persis seperti yang akan ditampilkan di platform media sosial

Buat keterangan, teks, dan tagar dengan bantuan AI

Atur alur kerja persetujuan bertahap untuk klien atau manajer

Bekerja sama secara real-time menggunakan komentar, tag, dan riwayat versi

Rencanakan konten dalam tampilan feed atau tampilan kalender untuk penjadwalan yang lebih baik

Gunakan tautan yang dapat dibagikan untuk mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan eksternal tanpa hambatan login

Buat dan bagikan laporan untuk memberi tahu klien tentang analisis mereka

Batasan Planable

Fitur analitik harus dibeli secara terpisah sebagai add-on

Integrasi yang terbatas dibandingkan dengan alat manajemen media sosial yang lebih besar

Biaya dapat membengkak dengan cepat bagi tim yang lebih besar yang membutuhkan akses penuh ke ruang kerja

Harga Planable

Gratis

Basic : $39/bulan per ruang kerja

Pro : $59/bulan per ruang kerja

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Planable

G2 : 4,6/5 (lebih dari 850 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 310 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Planable

Ulasan G2 ini menampilkan:

Saya suka kemudahan berkolaborasi, persetujuan klien, aplikasinya, serta kemampuan untuk mengatur komentar di bawah setiap postingan, dan masih banyak lagi!

4. Buffer (Pilihan terbaik untuk menyederhanakan penerbitan multi-saluran bagi tim kecil dan kreator individu)

melalui Buffer

Anda baru saja selesai mengedit Reel, menulis keterangan, menambahkan tagar, dan mempostingnya di Instagram. Sekarang, Anda perlu menyesuaikan format konten yang sama untuk TikTok, menyesuaikan nada untuk LinkedIn, dan menjadwalkannya untuk X.

Kegiatan yang serba sibuk ini terjadi setiap hari bagi para kreator individu dan tim kecil, dan hal ini sangat melelahkan.

Buffer dirancang untuk mengurangi beban tersebut. Perangkat lunak ini menyediakan satu tempat untuk menulis, menjadwalkan, dan menyesuaikan konten untuk lebih dari 10 platform, sehingga Anda tidak perlu lagi memulai dari awal.

Asisten AI pada alat ini membantu Anda mengolah ulang konten secara instan, sementara tampilan kalender baru memberikan gambaran lengkap tentang minggu atau bulan Anda. Selain itu, dengan ekstensi browser-nya, Anda dapat menambahkan konten ke kalender Anda dari mana saja.

Fitur terbaik Buffer

Buat sekali dan sesuaikan konten untuk setiap platform menggunakan fitur daur ulang posting yang didukung AI

Rencanakan dan jadwalkan posting dengan tampilan kalender atau antrean yang jelas di lebih dari 10 platform

Atur ide konten ke dalam papan visual dan gunakan kembali kapan saja

Berinteraksi dengan pengikut di Instagram dan Facebook dari satu kotak masuk

Analisis konten dengan performa terbaik, waktu terbaik untuk memposting, dan demografi audiens

Batasan Buffer

Fitur-fitur canggih seperti analitik dan kotak masuk keterlibatan hanya tersedia bagi pengguna berbayar

Tidak dilengkapi dengan fitur manajemen proyek media sosial yang lebih mendalam atau alat kolaborasi internal

Post Composer kurang tangguh dibandingkan beberapa alternatif Buffer yang mengutamakan desain

Harga Buffer

Gratis

Essentials : $6 per bulan per pengguna

Tim: $12/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Buffer

G2 : 4,3/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 1.500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Buffer

Ulasan Capterra ini menyebutkan:

Platform ini menawarkan cara yang lancar dan efisien untuk menjadwalkan dan memposting konten di berbagai saluran media sosial, termasuk Twitter, Facebook, LinkedIn, dan Instagram.

5. ContentStudio (Terbaik untuk mengelola konten multi-saluran dalam skala besar)

melalui ContentStudio

Jika tim Anda menangani konten blog dan postingan media sosial, kemungkinan besar Anda melakukan pekerjaan ganda. Ini berarti menyusun teks keterangan secara terpisah, berpindah-pindah alat penjadwalan, dan mengejar persetujuan melalui utas email.

ContentStudio mengatasi hal ini dengan mengintegrasikan pembuatan, kurasi, dan penerbitan konten dalam satu platform, baik saat Anda merencanakan kampanye email dan seri blog maupun mengubah Reels menjadi postingan LinkedIn

Dengan kemampuan untuk menyimpan, mengatur, dan berbagi semua aset media Anda di satu tempat, serta alur kerja persetujuan yang sederhana yang memungkinkan Anda mendapatkan umpan balik dan persetujuan dengan cepat, alat ini sangat menghemat waktu dan tenaga yang diperlukan dalam pengelolaan media sosial sehari-hari.

Jika Anda kehabisan inspirasi, Asisten AI dapat dengan cepat menghasilkan teks, gambar, dan keterangan untuk postingan Anda.

Fitur terbaik ContentStudio

Buat kalender konten multi-platform dengan penjadwalan seret dan lepas

Otomatiskan pembuatan dan penerbitan konten ke media sosial dan blog dari satu dasbor

Temukan konten yang sedang tren menggunakan pencarian berbasis kata kunci dan umpan RSS

Buat laporan siap klien dengan merek putih yang dilengkapi analisis keterlibatan

Atur peran khusus, alur kerja persetujuan, dan komentar internal untuk kolaborasi tim

Batasan ContentStudio

Kurva pembelajaran untuk otomatisasi tingkat lanjut dan pengaturan multi-merek

Penerbitan posting blog memerlukan pengaturan CMS dan mungkin tidak mendukung semua platform

Harga akan meningkat tajam seiring penambahan pengguna dan ruang kerja

Harga ContentStudio

Standar : $29 per bulan per pengguna

Tingkat Lanjut : $69/bulan per pengguna

Agency Unlimited: $139 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan ContentStudio

G2 : 4,6/5 (lebih dari 350 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (670+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ContentStudio

Ulasan G2 ini menyebutkan:

Saya sangat terkesan dengan kemampuannya untuk merencanakan postingan secara menyeluruh, menganalisis kinerja konten, dan mengotomatiskan tugas-tugas yang dulu memakan banyak waktu.

6. Loomly (Terbaik untuk kolaborasi tim yang terstruktur dan alur kerja persetujuan)

via Loomly

Tim Anda baru saja menyelesaikan draf kampanye baru, yang harus disetujui oleh manajer Anda paling lambat hari Jumat.

Langkah selanjutnya melibatkan rentetan pesan Slack, percakapan email, dan pembaruan yang terlewat.

Loomly menawarkan cara yang lebih efisien untuk mengelola konten dari ide hingga persetujuan. Alih-alih mengejar umpan balik, setiap anggota tim memiliki peran yang jelas, seperti kontributor, peninjau, atau pemberi persetujuan, dengan langkah-langkah otomatis yang harus diikuti. Dengan demikian, postingan disetujui tepat waktu, dengan lebih sedikit kejutan dan tanpa kebingungan di menit-menit terakhir.

Platform ini juga memudahkan tugas harian dalam mencari ide postingan baru dengan saran postingan dan tagar yang disediakannya. Anda dapat membuat, mengimpor, dan mengedit visual agar sesuai dengan setiap platform media sosial, bahkan membuat templat postingan untuk jenis postingan yang berulang.

Fitur terbaik Loomly

Tetapkan peran seperti kontributor, peninjau, atau pemberi persetujuan untuk memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas apa

Lihat pratinjau postingan dalam mockup khusus platform sebelum dipublikasikan

Lacak kemajuan dengan tahap persetujuan, komentar, dan catatan aktivitas

Dapatkan ide posting otomatis berdasarkan tren dan akun media sosial yang terhubung

Pantau kinerja dengan analitik bawaan untuk setiap platform

Keterbatasan Loomly

Tidak ada alat AI media sosial

Tim kreatif mungkin merasa alur kerja ini terlalu kaku

Integrasi terbatas di luar platform inti

Harga Loomly

Gratis

Beyond : Harga khusus

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Loomly

G2 : 4,6/5 (1.780+ ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Loomly

Ulasan G2 ini mencakup:

Sangat mudah digunakan dan memiliki tampilan kalender sehingga saya bisa melihat semua postingan yang dijadwalkan untuk minggu ini. Sangat andal dan mengirimkan pengingat jika saya lupa mengubah status postingan dari draf menjadi terjadwal.

👀 Fakta Menarik: Pada tahun 1930-an, drama radio dibuat khusus untuk menghibur ibu rumah tangga, dengan acara-acara yang disponsori dan bahkan diproduksi oleh merek sabun seperti Procter & Gamble. Acara-acara ini mengikuti kalender siaran mingguan, menjadikannya bentuk awal dari konten merek berseri.

7. Sendible (Terbaik untuk mengelola beberapa merek dan persetujuan klien)

via Sendible

Persetujuan klien merupakan salah satu faktor utama yang memperlambat alur kerja agensi. Rata-rata, merek membutuhkan waktu 10 hari untuk menyetujui satu konten, waktu yang sebenarnya dapat dimanfaatkan dengan lebih baik untuk membuat, menjadwalkan, atau mengoptimalkan kampanye.

Sendible mengatasi kendala ini dengan ruang kerja khusus merek, alur kerja persetujuan bawaan, dan dasbor white-label yang membuat proses peninjauan konten menjadi lebih cepat dan profesional.

Baik Anda bekerja dengan satu klien atau 30 klien, Sendible membantu Anda mengirimkan konten tepat waktu tanpa perlu bolak-balik.

Platform ini juga memudahkan perencanaan dan penjadwalan posting dengan fitur impor massal, perpustakaan konten bawaan, dan bahkan penjadwalan berulang untuk konten evergreen. Dengan AI Assist, Anda juga dapat menghemat waktu yang dibutuhkan untuk menulis dan mengoptimalkan keterangan gambar.

Fitur terbaik Sendible

Kelola berbagai merek klien di ruang kerja khusus yang dapat disesuaikan

Percepat pembuatan posting dengan AI Assist dan perpustakaan konten bawaan

Tawarkan dasbor bermerek kepada klien dengan opsi white-label

Gunakan antrean cerdas dan penjadwalan massal untuk mengelola posting dalam jumlah besar

Bekerja sama melalui alur kerja persetujuan, catatan internal, dan penugasan tugas

Pantau penyebutan merek dan kata kunci di media sosial dan web dengan alat pemantauan bawaan

Batasan Sendible

Tidak ada paket gratis, hanya uji coba gratis

Antarmukanya terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan alat-alat yang lebih baru

Aplikasi seluler kurang dapat diandalkan untuk penjadwalan atau kolaborasi

Fitur bantu AI yang terbatas untuk pembuatan konten

Harga Sendible

Creator : $29/bulan per pengguna

Traction : $89 per bulan per pengguna

Scale : $199 per bulan per pengguna

Lanjutan : $299/bulan per pengguna

Enterprise: $750/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Sendible

G2 : 4,5/5 (lebih dari 880 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 130 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Sendible

Ulasan G2 ini menampilkan:

Saya bukan ahli dalam memposting di media sosial, tetapi Sendible membuat seluruh prosesnya menjadi mudah dan bebas stres; saya dapat memposting di berbagai platform dengan mudah serta melihat konten apa yang akan dipublikasikan dan apa yang sudah dikirim dengan sangat sederhana.

8. StoryChief (Terbaik untuk penerbitan multichannel terpadu dan kolaborasi konten)

via StoryChief

Sebagian besar tim konten menghabiskan waktu berjam-jam untuk berpindah-pindah antara berbagai alat eksternal. StoryChief menghilangkan hambatan tersebut dengan memusatkan seluruh operasi konten Anda melalui kalender konten yang intuitif.

Alih-alih bolak-balik antara Google Docs, login CMS, dan persetujuan email yang tak ada habisnya, tim Anda dapat membuat dan menerbitkan konten bersama-sama dari satu tempat, dengan fitur penjadwalan multichannel yang terintegrasi.

Dengan optimasi SEO bawaan, bantuan AI untuk menyusun dan menandai postingan, serta integrasi dengan CRM dan alat seperti OneDrive, StoryChief membuat pekerjaan pemasar media sosial modern menjadi jauh lebih mudah.

Fitur terbaik StoryChief

Sentralisasikan seluruh kalender konten Anda di seluruh blog, media sosial, buletin, dan lainnya

Publikasikan secara otomatis ke lebih dari 1.000 saluran, termasuk CMS, media sosial, dan Google My Business

Bekerja sama dengan tim internal dan eksternal menggunakan alur kerja persetujuan dan brief

Optimalkan konten sebelum dipublikasikan dengan panduan SEO bawaan dan alat AI

Pantau kinerja di berbagai platform dengan analitik terpadu dan audit konten

Keterbatasan StoryChief

Pengaturan awal dan proses orientasi mungkin terasa rumit bagi tim yang lebih kecil

Paket media sosial yang lebih murah memiliki fitur yang terbatas

Alur kerja khusus dan templat penulisan konten memiliki fleksibilitas yang terbatas untuk kasus penggunaan khusus

Harga yang tinggi mungkin tidak cocok untuk pemasar individu atau startup dengan sumber daya terbatas

Harga StoryChief

Gratis

Usaha Kecil : $59/bulan per pengguna

Agen : Harga disesuaikan

Enterprise : Harga khusus

AI Content Agent tersedia sebagai add-on seharga $60 per bulan

Peringkat dan ulasan StoryChief

G2 : 4,6/5 (lebih dari 30 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 130 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang StoryChief

Ulasan Capterra ini menyatakan:

Sifat visual dari alat ini memungkinkan klien untuk “melihat” apa yang ingin kami capai melalui sebuah konten tertulis. Hal ini juga membantu kami memikirkan konten secara holistik, tidak hanya menerbitkan sebuah konten, tetapi juga bagaimana kami berencana mendistribusikannya.

👀 Fakta Menarik: Pada tahun 1900, saudara-saudara Michelin menerbitkan panduan gratis untuk pengemudi yang berisi peta, tips hotel, dan rekomendasi restoran. Alasannya? Jika orang-orang lebih sering berkendara, mereka akan membutuhkan lebih banyak ban. Kejeniusan pemasaran konten jauh sebelum istilah itu ada.

9. Kapost oleh Upland (Terbaik untuk menyelaraskan operasi konten dengan perjalanan pelanggan)

via Kapost oleh Upland

Hanya 13% pemimpin pemasaran yang melaporkan strategi konten sebagai tantangan utama mereka, namun angka yang rendah itu menyembunyikan masalah yang jauh lebih besar. Tantangan sesungguhnya terletak pada pelaksanaannya.

Kapost membantu pemasar B2B menyatukan operasi konten mereka di seluruh tim dan platform dengan pendekatan yang mengutamakan strategi. Alat ini membantu merencanakan inisiatif di berbagai akun media sosial melalui perencana media sosial dan memetakan konten ke tahap-tahap perjalanan pelanggan.

Anda juga dapat melacak alur kerja produksi dan persetujuan serta mengukur kinerja di satu tempat sambil memastikan pedoman merek dipatuhi.

Dengan Kapost, Anda dapat membuat galeri konten yang telah disetujui, mempublikasikan ke berbagai platform, dan terhubung dengan alat seperti Salesforce, HubSpot, dan Marketo untuk visibilitas lintas fungsi yang lebih baik.

Fitur terbaik Kapost dari Upland

Mapping konten secara langsung ke tahap pembeli, persona, dan tujuan kampanye menggunakan Canvas

Sentralisasikan semua konten dalam satu repositori yang dapat dicari dengan kontrol versi dan filter

Bekerja sama dalam inisiatif pemasaran dengan pembuat alur kerja dan tampilan kalender Studio

Dukung tim penjualan dengan aset sesuai permintaan dan disesuaikan dengan persona melalui modul Galeri

Pantau kinerja konten dan ROI dengan dasbor wawasan di seluruh departemen

Keterbatasan Kapost oleh Upland

Kurva pembelajaran yang curam dan waktu adaptasi yang lama bagi tim lintas fungsi

Harga yang tinggi mungkin tidak cocok untuk startup atau tim kecil

Antarmuka pengguna (UI) terasa ketinggalan zaman dan kurang intuitif dibandingkan platform yang lebih baru

Harga Kapost oleh Upland

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Kapost oleh Upland

G2 : 4,0/5,0 (lebih dari 40 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan terverifikasi

Apa yang dikatakan pengguna tentang Kapost by Upland

Ulasan G2 ini menyebutkan:

Kemudahan dalam mengatur alur kerja khusus untuk setiap tahap pembuatan konten, termasuk kemampuan untuk menugaskan pemangku kepentingan secara mulus untuk melakukan tinjauan. Selain itu, dapat membuat kalender editorial yang bagus.

10. Google Sheets (Pilihan terbaik untuk kalender konten yang fleksibel dan hemat biaya)

melalui Google Sheets

Perencanaan konten tidak selalu membutuhkan alat yang rumit atau kurva pembelajaran yang curam. Bagi tim yang mengutamakan kesederhanaan, kolaborasi, dan kendali penuh atas format, Google Sheets tetap menjadi salah satu alat kalender yang paling diremehkan di luar sana.

Alat dokumen yang populer ini juga dapat berfungsi sebagai perangkat lunak kalender konten, dan ternyata sangat powerful untuk membuat kalender editorial yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda, terutama jika dipadukan dengan tampilan garis waktu atau templat.

Dan jika Anda sudah melacak tugas, metrik, atau anggaran di Sheets, kalender Anda dapat ditempatkan tepat di samping semua hal lainnya.

Fitur terbaik Google Sheets

Memungkinkan kolaborasi secara real-time dengan jumlah anggota tim yang tak terbatas

Dukungan format khusus untuk kalender berlabel warna dan bermerk

Aktifkan add-on seperti tampilan garis waktu untuk perencanaan visual

Integrasikan dengan Google Calendar dan Drive untuk perencanaan terpusat

Sediakan templat perencanaan media yang dapat diunduh secara gratis untuk pengaturan yang cepat

Keterbatasan Google Sheets

Pemformatan manual diperlukan untuk penandaan warna, penandaan, dan penyaringan jenis konten

Menantang untuk mengelola konten di berbagai merek atau wilayah dalam satu tampilan

Batasan ketat pada baris/sel dapat memengaruhi kalender editorial yang sangat besar atau mencakup beberapa tahun

Harga Google Sheets

Gratis

Peringkat dan ulasan Google Sheets

G2 : 4,6/5 (43.190+ ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 13.200 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Google Sheets

Ulasan G2 ini menyebutkan:

Mudah digunakan dan memungkinkan kerja sama secara real-time dengan semua karyawan saya; kami paling sering menggunakan Google Sheets, dan itu seperti Excel tapi gratis.

11. Trello (Terbaik untuk perencanaan visual dan pengelolaan tugas konten)

melalui Trello

Bagi banyak tim konten, struktur adalah kunci untuk mengubah ide menjadi hasil. Namun, tidak semua tim membutuhkan alat yang rumit untuk mengatur struktur tersebut.

Trello menawarkan pendekatan visual yang sangat intuitif dengan fitur seret dan lepas untuk pengelolaan kalender konten menggunakan Papan, Daftar, dan Kartu.

Anda dapat membuat kartu untuk setiap tugas konten, menetapkan tanggal jatuh tempo, label, penanggung jawab, dan daftar periksa, serta memindahkan kartu-kartu tersebut ke tahap-tahap kustom seperti “Ide,” “Draf,” “Desain,” dan “Diterbitkan.” Fitur Kalender Power-Up memberikan gambaran menyeluruh tentang semua tugas yang dijadwalkan.

Fitur otomatisasi Butler dari Trello juga membantu menghilangkan tindakan berulang seperti memindahkan kartu setelah tanggal jatuh tempo atau memberi tahu rekan tim tentang perubahan status. Paket berlangganan tingkat atas juga menyediakan bantuan AI untuk membuat dan mengoreksi teks serta mengumpulkan ide konten.

Fitur terbaik Trello

Visualisasikan alur kerja konten menggunakan papan Kanban seret dan lepas

Sinkronkan tenggat waktu dengan Calendar Power-Up untuk kejelasan jadwal

Otomatiskan alur kerja dengan Butler untuk menangani tugas rutin

Bekerja sama melalui komentar, penyebutan, lampiran file, dan daftar periksa

Integrasikan dengan Google Drive, Slack, dan ratusan alat lainnya

Keterbatasan Trello

Tidak dilengkapi dengan fitur analitik bawaan atau pelacakan kinerja kampanye

Versi gratis membatasi fitur otomatisasi dan Power-Ups

Tidak ideal untuk alur kerja persetujuan konten yang kompleks atau penerbitan multi-saluran

Harga Trello

Gratis

Standar : $6/bulan per pengguna

Premium : $12,50 per bulan per pengguna

Enterprise: $17,50/bulan per pengguna (ditagih per tahun)

Peringkat dan ulasan Trello

G2 : 4,4/5 (lebih dari 13.600 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 23.600 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Trello

Ulasan G2 ini menampilkan:

Saya sangat menyukai kemudahan penggunaan Trello—fungsionalitas seret dan lepasnya intuitif dan membuat pengelolaan tugas menjadi mudah dan visual.

Berikut ini tiga alat kalender konten lainnya yang menawarkan fitur perencanaan, penerbitan, dan kolaborasi yang kuat:

Notion : Membantu Anda membuat kalender konten yang dapat disesuaikan, mengatur pedoman merek, dan berkolaborasi dalam satu ruang kerja

Airtable : Menggabungkan kemudahan penggunaan spreadsheet dengan kekuatan database untuk tim yang ingin menyesuaikan setiap kolom dan beralih antara tampilan grid, kalender, dan galeri

Monday.com : Memberdayakan tim pemasaran untuk membangun alur kerja terstruktur dengan kalender konten, tahap persetujuan, otomatisasi, dan papan status

Gunakan ClickUp dan Clock untuk Strategi Konten Anda

Konsistensi dalam pemasaran konten lebih penting daripada kejeniusan sesekali. Tanpa rencana yang jelas, bahkan ide-ide paling kreatif pun akan gagal.

Perangkat lunak kalender konten tidak hanya menampilkan jadwal yang telah ditentukan. Perangkat lunak ini memberikan struktur pada proses kreatif Anda, menyelaraskan tim Anda, dan membuat tenggat waktu terasa jauh lebih tidak menegangkan.

Meskipun banyak alat dalam daftar ini sangat efektif untuk tugas-tugas tertentu—seperti penjadwalan atau persetujuan—ClickUp menggabungkan semuanya. Alat ini memberi Anda satu tempat untuk mengelola konten, berkolaborasi dengan rekan tim, melacak tenggat waktu, dan bahkan menghasilkan ide konten dengan AI.

Siap meninggalkan spreadsheet yang berantakan dan kesibukan di menit-menit terakhir?